10 nejlepších alternativ Copper CRM pro rok 2025

Ačkoli se Copper CRM etabloval jako spolehlivý hráč na trhu CRM pro prodej, nemusí plně vyhovovat vašim specifickým potřebám. Existují výzvy v uspokojování jedinečných požadavků moderních prodejních týmů, spolu s několika problémy, které by mohly ovlivnit vaši zkušenost.
Například Copper čelil kritice za kvalitu zákaznického servisu a storno podmínky, které někteří uživatelé považovali za frustrující. Navíc jeho kompatibilita s jiným softwarem než Google nemusí nabízet nejplynulejší zážitek, zejména pro uživatele Outlooku.
Místo toho, abyste se potýkali s potenciálními omezeními, jako je nedostatečná zákaznická podpora nebo problémy s integrací, může být výhodnější prozkoumat alternativní možnosti CRM, které lépe odpovídají požadavkům vašeho prodejního týmu.
Zde je 10 alternativ, které vám pomohou najít tu perfektní. Začněme!
Co byste měli hledat v alternativách Copper CRM?
Zde je několik klíčových funkcí, které při výběru CRM nesmíte opomenout:
- Správa zákaznických dat: Váš CRM systém musí efektivně ukládat a spravovat informace o zákaznících. Dobrá znalost vašich zákazníků zlepšuje jejich retenci. Porozumějte jejich chování, sledujte je, kategorizujte kontakty a využijte minulé interakce. Díky tomu budou vaši zákazníci vnímavější k vašim nabídkám.
- Analýza výkonu: Mnoho moderních CRM systémů disponuje špičkovou generativní umělou inteligencí, která analyzuje váš výkon během sprintu. Zobrazí vám podrobné zprávy týkající se vašich pipeline, generování potenciálních zákazníků a konverzních poměrů a dalších důležitých detailů a poskytne vašim prodejním týmům datově podložené informace, které jim pomohou překonat jejich kvóty.
- Integrační možnosti: Většina firem má stávající aplikace, do kterých značně investovala, a ráda by, aby se s nimi jejich CRM synchronizovalo. Hledejte CRM s plynulými integračními možnostmi, které podporují více aplikací.
- Automatizace: Výrazně snižte zátěž svých zástupců pomocí funkcí automatizace prodeje. Automaticky hodnotte potenciální zákazníky, včas je kontaktujte, zefektivněte svůj prodejní trychtýř, zkraťte dobu odezvy a řešení pomocí chatbotů atd. Zaměřte se na úkoly vyžadující lidský přístup.
- Pokročilá podpora CX: Hlavním cílem moderního CRM by mělo být poskytování nejlepšího zákaznického zážitku. To zahrnuje mimo jiné pokročilé systémy pro správu ticketů, omnichannelovou podporu, live chat a vytváření znalostní báze.
- Funkce pro spolupráci: Správný CRM systém musí umožňovat členům vašeho týmu napříč odděleními koordinovat a spolupracovat. Představte si, že se nemusíte zabývat duplicitními problémy způsobenými nedorozuměním a že všechny informace o vašich zákaznících jsou sdíleny a aktualizovány v reálném čase na jediné platformě pro celou organizaci.
10 nejlepších alternativ k Copper CRM, které můžete použít
1. ClickUp
ClickUp patří mezi nejuniverzálnější alternativy Copper CRM. ClickUp se zaměřuje především na koordinaci týmů a řízení projektů a vyvinul mimořádné CRM řešení vytvořením mnoha CRM šablon. Efektivně vizualizujte každý krok prodejního procesu, abyste mohli učinit správné rozhodnutí ve správný čas. Vytváření pracovních postupů pro řízení vztahů se zákazníky pomocí ClickUp nikdy nebylo snazší.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizace prodejního procesu: Získejte přehled o svém prodejním procesu pomocí výkonných vizualizačních funkcí ClickUp. Procházejte své prodejní procesy, interakce se zákazníky a objednávky pomocí více než 10 vysoce přizpůsobivých zobrazení. Od klasického zobrazení seznamu po dynamickou Kanbanovou tabuli a strukturované zobrazení tabulky – snadno sledujte a spravujte své účty s flexibilitou, kterou potřebujete.
- Šablony ClickUp: Využijte předem připravené šablony ClickUp k návrhu efektivních CRM pracovních postupů. Tyto šablony obsahují 7 stavů a 5 typů zobrazení, včetně zobrazení plánu, zobrazení prodejního manuálu, zobrazení podrobností účtu, zobrazení seznamu a zobrazení uzavřených obchodů.
- Funkce pro spolupráci: Zajistěte, aby váš tým pracoval v součinnosti, pomocí vynikajících funkcí pro spolupráci ClickUp CRM. Díky jednotné platformě, která se aktualizuje v reálném čase, se můžete rozloučit s jakoukoli nedorozuměním mezi členy vašeho týmu.
- Automatizace úkolů: Využijte automatizaci a umělou inteligenci ClickUp k dosažení dokonalé synergie během vašich prodejních cyklů. Plynule přiřazujte úkoly v každé fázi vašeho prodejního procesu, iniciujte aktualizace stavu na základě aktivity a přeskupujte priority, abyste pomocí automatizace signalizovali svému týmu další bod, na který se má zaměřit. To výrazně snižuje počet lidských chyb a šetří spoustu času.
- Analýza dat: Vytvářejte přehledné pohledy, abyste mohli snadno sledovat metriky, jako je celoživotní hodnota zákazníka a průměrná velikost obchodu. S ClickUp získáte přístup k celé řadě zákaznických dat a můžete je využít k získání datově podložených poznatků o dalších krocích vašich obchodních operací.
Omezení ClickUp
- Lze použít některé drobné opravy chyb.
- Funkce vyhledávání vyžaduje vylepšení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Salesforce
Salesforce je jedním z nejpopulárnějších CRM řešení pro velké podniky. Má vynikající vlastní integrace, které hladce spolupracují s vaším stávajícím softwarem.
Salesforce Lighting, Sales Cloud a Salesforce AppExchange jsou nástroje, které vám pomohou plně využít potenciál vašeho CRM a nekonečně jej přizpůsobovat vašim potřebám.
Nejlepší funkce Salesforce
- Dynamické řídicí panely a vlastní zprávy: Přizpůsobte si Salesforce podle svých představ pomocí flexibilních funkcí přizpůsobení. Upravte si svůj řídicí panel podle svých jedinečných preferencí a požadavků na funkčnost. Vytvářejte personalizované zprávy, abyste se mohli soustředit na přesně ty detaily, které chcete vidět.
- Integrace e-mailů se Salesforce Lightning: Zjednodušte vývoj aplikací a prodejní proces díky integraci Salesforce Lightning. Plně přizpůsobitelný komponentový framework vám pomůže zvýšit produktivitu a rychleji navrhovat aplikace.
- Sales Cloud: Sjednoťte všechny informace o svých zákaznících na jedné platformě pomocí Sales Cloud. Využijte funkce marketingu, generování potenciálních zákazníků, prodeje, zákaznického servisu a obchodní analytiky k zvýšení prodeje a produktivity.
Omezení Salesforce
- Uživatelé si stěžovali, že redesign z roku 2019 způsobil snížení přístupnosti a zpomalení systému.
- Nastavení a instalace by měly být zahrnuty v ceně.
- Omezená a neintuitivní pole a kritéria při vytváření reportů
- Uživatelské rozhraní by sneslo vylepšení.
- Vzhledem k ceně není vhodný pro malé podniky.
Ceny Salesforce
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 105 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 190 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 355 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
3. Sugar CRM
SugarCRM má mnoho inovativních funkcí, které vám pomohou oslovit širší demografickou skupinu. Jednou z vynikajících funkcí, pokud jde o oslovení zákazníků, je podpora více jazyků a měn.
Dalším jedinečným pojetím CRM je Sugar Connector, který přímo integruje nezbytné funkce a aplikace do rozhraní Sugar CRM.
Nejlepší funkce SugarCRM
- Podpora více jazyků a měn: Oslovte širší zákaznickou základnu díky funkcím SugarCRM pro více jazyků a měn. Podporuje 38 jazyků a celou řadu měn. Zefektivněte překlady a převody měn mezi prodejními týmy a zákazníky.
- Systémy pro správu nabídek: Urychlete své obchody a zjednodušte celý prodejní cyklus pomocí softwaru CRM pro tvorbu nabídek.
- Aktivity: Umožněte spolupráci mezi uživateli CRM pomocí personalizovaných nastavení sdílení. Aktivity Sugar CRM přímo zobrazují nejnovější relevantní informace vašim členům na rozhraní. To jim umožňuje efektivně se učit a jednat.
- Sugar Connector: Spojte potřebné aplikace dohromady a vytvořte si pomocí Sugar Connectoru plynulé softwarové prostředí. Propojí vás s potřebnými aplikacemi, jako je DocuSign. Umožní vám přímo vkládat data do kanálů Slack.
Omezení Sugar CRM
- Funkce e-mailové kampaně není intuitivní.
- Časté pády systému vedou k nespokojenosti uživatelů
- Vytváření osobních dashboardů je spojeno s náročným učením.
- Funkce globálního vyhledávání je někdy chybná.
Ceny Sugar CRM
- Trh: 1 000 $/měsíc za 10 000 kontaktů
- Prodej: 49 $/měsíc na uživatele
- Služba: 80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 85 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Sugar CRM
- G2: 3,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 400 recenzí)
4. HubSpot
HubSpot, který je uváděn na trh jako nekonečně škálovatelný model CRM, má jedinečné funkce pro prodejní týmy s několika lidmi i pro podniky s tisíci zaměstnanci.
Díky funkci behaviorálního cílení je generování potenciálních zákazníků hračkou a výrazně se zvyšuje spokojenost zákazníků. Disponuje také funkcemi CPQ, které zjednodušují proces stanovení ceny a generování nabídek.
Nejlepší funkce HubSpot
- Behaviorální cílení: Personalizujte marketingové kampaně a programy oslovování zákazníků pomocí nashromážděných údajů o klientech . Oslovte své zákazníky způsobem, který preferují, pomocí programu behaviorálního cílení HubSpot založeného na metrikách, jako je zapojení zákazníků a historie interakcí.
- Software pro transakční e-maily: Zefektivněte proces odesílání e-mailů a ulehčete svým členům práci automatizací transakčních e-mailů pomocí HubSpot. Automaticky vytvářejte a odesílejte potvrzení, nabídky, uvítací zprávy atd.
- Funkce CPQ: Využijte software HubSpot Configure, Price, Quote (CPQ) k udržení náskoku před konkurencí a zefektivnění vašeho prodejního procesu. Konfigurujte produkty, určujte jejich pravděpodobnou tržní cenu a vytvářejte nabídky, vše najednou.
Omezení HubSpot
- Funkce ABM není dobře vyvinutá.
- Menší podniky mohou mít potíže držet krok s vysokými cenami.
- Omezené možnosti designu, pokud jde o e-maily
- HubSpot Marketing Hub potřebuje lepší integrační schopnosti
Ceny HubSpot
- Navždy zdarma
- Profesionální: 1 600 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 5 000 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 900 recenzí)
5. Affinity
Affinity je díky svému modelu Relationship Intelligence jednou z jedinečných alternativ Copper CRM. Zaměřuje se především na budování síťových kanálů, aby oslovila vysoce prioritní osoby, které generují vysoce kvalitní potenciální zákazníky pro vaši společnost.
V souladu s tímto tématem CRM automaticky zaznamenává všechna data o interakcích se zákazníky pro budoucí komunikační taktiky.
Nejlepší funkce Affinity
- Relationship Intelligence: Využijte Relationship Intelligence od Affinity k snadnému shromažďování informací z vašich síťových kanálů. Hladce sledujte nejúčinnější cestu k klíčovým osobám, které jsou zásadní pro objevování, správu a uzavírání obchodů s vysokou prioritou.
- Automatizované záznamy CRM: Rozlučte se s manuálním zadáváním dat. Funkce automatizovaných záznamů CRM od Affinity šetří drahocenný čas, protože bez námahy zaznamenává každou interakci. Sledujte, jak vytváří personalizované záznamy s komplexní historií interakcí s vaší společností.
Omezení Affinity
- CRM systém se při zpracování velkých datových sad zpomaluje.
- Doplněk GSuite zabírá příliš mnoho místa na obrazovce
- Správa webového dashboardu vyžaduje značné úsilí při učení se.
- Uživatelé požadovali, aby zkušební verze obsahovaly některé základní pokročilé funkce.
Ceny podle afinity
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Affinity
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Zoho CRM
Zoho CRM se zaměřuje na automatizaci a posílení partnerů. Automatizuje běžné úkoly a rutinní prodejní procesy, což z něj činí jednu z nejlepších alternativ Copper CRM.
Navíc díky jedinečné funkci Partner Portal mohou všichni zúčastnění smysluplně přispívat k projektu a zároveň být neustále informováni o všech novinkách.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Automatizace rutinních prodejů: Vyhněte se monotónnosti opakujících se prodejních procesů pomocí systému automatizace rutinních prodejů Zoho. Nechte software udělat těžkou práci a ušetřete drahocenný čas členům svého týmu.
- Portály pro partnery: Poskytněte svým partnerům kurátorský a smysluplný přístup k vytváření a péči o potenciální zákazníky, správě zásob a prohlížení jejich kontaktů. Rozšiřujte své podnikání a udržujte dobré vztahy se všemi zúčastněnými stranami.
- Omnichannelová podpora: Spojte se se svými zákazníky na jejich oblíbených platformách pomocí komplexních údajů o historii a interakcích od společnosti Zoho. Zaměřte se na zákazníka, abyste předešli potenciálním konfliktům a zajistili, že vaše zprávy budou doručeny, aniž by byly označeny jako spam.
Omezení Zoho CRM
- Vyžaduje lepší funkčnost importu dat přes Excel CSV.
- Strmá křivka učení během procesu zapracování
- Ve srovnání s jinými CRM systémy má nedostatky v oblasti integrace.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 14 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 23 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 40 $/uživatel/měsíc
- Ultimate: 52 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 530 recenzí)
7. Nutshell CRM
Nutshell CRM nabízí robustní podporu pro e-mailový marketing prostřednictvím integrovaných funkcí se zaměřením na efektivní správu potenciálních zákazníků. Platforma zahrnuje pokročilé funkce e-mailového marketingu a výkonné funkce pro generování reportů. Považujte Nutshell CRM za nejlepší alternativu Copper CRM pro e-mailový marketing.
Nejlepší funkce Nutshell CRM
- Pokročilé reportování: Získejte cenné informace o výkonu vašeho týmu a produktů díky pokročilé funkci reportování Nutshell. Přizpůsobte ji svým potřebám, zaměřte se na oblasti, které je třeba zlepšit, a snadno vytvářejte grafy připravené k prezentaci pro vaši příští schůzku. Snadno přijímejte rozhodnutí založená na datech.
- Inteligentní formuláře: Zefektivněte sběr informací pomocí inteligentních formulářů Nutshell CRM. Získejte potenciální zákazníky z vašeho webu během několika minut. Snadno přizpůsobitelné a automaticky synchronizované údaje o zákaznících s Nutshell. Zjednodušte, sbírejte a dobývejte.
- Integrovaný e-mailový marketing: Zvyšte dosah pomocí e-mailového marketingu Nutshell. Vyberte si šablony nebo si vytvořte vlastní pro zpravodaje, hromadné e-maily a drip sekvence. Oslovte zákazníky rychleji a přesvědčivěji.
Omezení Nutshell CRM
- Je třeba vylepšit funkci pro připojení více příloh k e-mailům.
- Potřebuje více možností připomenutí aktivit
- Chybí pokročilé vyhledávání a neposkytuje přesné výsledky.
- V mobilní aplikaci chybí některé funkce.
Ceny Nutshell CRM
- Základní verze: 16 $/měsíc na uživatele
- Výhody: 42 $/měsíc na uživatele
- Power AI: 52 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 67 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nutshell CRM
- G2: 4,2/5 (890+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 440 recenzí)
8. Pipedrive
Jako původní CRM pro správu prodejního procesu vám Pipedrive umožňuje sledovat chování vašich zákazníků při návštěvě vašich webových stránek.
Zjistěte, kdy, kde a jak vaši zákazníci interagují s vašimi produkty a službami, abyste jim mohli poskytnout přizpůsobené zákaznické zkušenosti s Pipedrive. Využijte to k vytvoření automatizace prodeje, abyste mohli přizpůsobit také jejich nákupní zkušenosti. Kombinujte to s neustále se rozšiřujícím seznamem integrací aplikací, abyste mohli plně využít tuto komplexní platformu.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Správa prodejního procesu: Spravujte svůj pracovní postup pomocí vizualizace prodejního procesu pomocí prvního softwaru, který umožnil správu prodejního procesu. Sledujte své potenciální zákazníky v průběhu prodejního cyklu a už nikdy nezmeškejte další příležitost.
- Sledování návštěvníků webu: Snadno odhalte návštěvníky webu a potenciální zákazníky pomocí doplňku Pipedrive pro sledování webu. Navazujte smysluplné vztahy tím, že pochopíte, kdo má zájem o vaše služby a co upoutá jejich pozornost. Získejte náskok při budování kontaktů.
- Výjimečná integrace: Vylepšete své CRM s Pipedrive Marketplace, který nabízí nejnovější a nejlepší nástroje. Prozkoumejte oblíbené aplikace pro účetnictví, fakturaci, správu potenciálních zákazníků, telefonní řešení, návrhy smluv, práci na dálku a chatboty.
Omezení Pipedrive
- Uživatelé požadují funkce pro zasílání video zpráv
- Neintuitivní pole pro třídění dat mohou komplikovat konfiguraci reportů.
- Nesynchronizuje se dobře s Outlookem.
- Je obtížné vybrat důležité obchody z přeplněného portfolia
Ceny Pipedrive
- Základní: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 690 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2 910+ recenzí)
9. Keap
Systém automatizace následných akcí Keap se specializuje na to, aby menší podniky s nedostatkem zaměstnanců měly vždy možnost reagovat na zákazníky. K tomu přidejte Keap Business Line, která vám umožní mít druhé vyhrazené obchodní telefonní číslo na vašem osobním telefonu. Umožňuje vám zůstat v kontaktu, aniž by narušovala váš osobní prostor, což je ideální pro správu vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Keap
- Automatizace následných kroků pro malé podniky: Využijte automatizovanou funkci následných kroků Keap s automatizací pracovních postupů, abyste svým zákazníkům poskytli okamžité a smysluplné odpovědi.
- Business Line: Zajistěte si vyhrazené obchodní číslo s Keap Business Line. Hladce se integruje s vaším telefonem a nabízí prémiové funkce, jako je obchodní hlasová schránka, podpora pro stolní počítače a funkce automatické odpovědi. Oddělte si práci od osobního života a zajistěte si dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aniž byste museli dělat kompromisy.
Omezení Keap
- Nástroj pro tvorbu úvodních stránek není příliš univerzální.
- Uživatelský zážitek z Keap Shopping Cart není nejlepší.
Ceny Keap
- Výhody: 159 $/měsíc na uživatele
- Max: 229 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 279 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 460 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 250 recenzí)
10. BIGContacts
BIGContacts je CRM pro malé podniky, které vám umožní dobře spravovat potenciální zákazníky a vztahy se zákazníky. Vyniká svými funkcemi, jako jsou e-mailová upozornění a kompatibilita zařízení. Upozorní vás, když zákazníci reagují na váš e-mail, a pomůže vám odpovídajícím způsobem reagovat.
Navíc můžete vše dělat ze svého počítače a jakéhokoli jiného zařízení, včetně smartphonu. Organizujte komunikaci se svými zákazníky a potenciálními zákazníky pomocí komplexní databáze kontaktů a funkcí e-mailového marketingu BIGContacts. To vám pomůže vybudovat robustní obchodní procesy s automatizací marketingu.
Nejlepší funkce BIGContacts
- E-mailová upozornění: Získejte přehled o dopadu svého e-mailového marketingu díky e-mailovým upozorněním BIGContacts. Získejte podrobné informace v reálném čase o tom, kdy a jak vaši potenciální zákazníci reagují na vaše e-maily. Využijte tyto informace k vytvoření personalizovaných e-mailů na základě délky, načasování a obsahu.
- Kompatibilita zařízení: Díky výjimečné kompatibilitě BIGContacts můžete využívat plynulý přístup k CRM ze všech svých zařízení. Využijte plný přístup přímo ze svého smartphonu. Zůstaňte ve spojení a mějte vše pod kontrolou, ať už jste u svého stolu nebo na cestách.
Omezení BIGContacts
- Vyžaduje pokročilejší vyhledávací funkce
- Funkce generování zpráv může být uživatelsky přívětivější.
- Zpomaluje se, pokud je do něj načteno příliš mnoho dat.
Ceny BIGContacts
- BIG: 5 $/měsíc na uživatele
- VĚTŠÍ: 15 $/měsíc na uživatele
- NEJVĚTŠÍ: 25 $/měsíc na uživatele
- ENTERPRISE: Ceny na míru
Hodnocení a recenze BIGContacts
- G2: 4,5/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Takže, pro který CRM se rozhodnete?
Globální trh CRM je obrovský a možnosti jsou nekonečné. Copper CRM má své přednosti, ale nemusí vyhovovat všem společnostem. Ačkoli cena Copper CRM může být jeho výhodou, potřeby trhu jsou rozmanité a požadavky přesahují pouhou cenovou dostupnost.
Díky našemu komplexnímu seznamu alternativ nyní víte, které alternativy Copper CRM vyhodnotit. Ať už pro svou společnost zvolíte komplexní CRM nebo CRM speciálně vytvořené pro váš prodejní tým, vyberte si takové, které bude jedinečné pro vaše potřeby.
Mezi uvedenými nástroji vyniká ClickUp z několika důvodů. Zaprvé má univerzální funkce, které řeší řadu obchodních výzev v rámci jednoho softwarového řešení. I jeho bezplatná verze nabízí robustní sadu funkcí.
ClickUp se navíc může pochlubit vynikajícím zákaznickým servisem a pohodlím jediné platformy, která pokrývá různé funkce, včetně zákaznické podpory a marketingu. Na co ještě čekáte? Vyzkoušejte ClickUp CRM zdarma ještě dnes!