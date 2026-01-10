12 nejlepších generátorů obrázků s umělou inteligencí v roce 2026

Generování obrázků pomocí umělé inteligence mění způsob, jakým vytváříme vizuální obsah, zejména pro marketingové materiály, design a zábavu.
Díky těmto nástrojům může kdokoli, ať už profesionál nebo nadšenec, snadno a rychle proměnit své nápady v obrázky vysoké kvality.
Chcete pomocí umělé inteligence vytvářet příspěvky na sociální sítě, obrázky pro reklamní kampaně, 3D návrhy produktů nebo ilustrace do knih? K dosažení vynikajícího výsledku potřebujete pouze podrobný popis nebo jen referenční obrázek.
V tomto blogovém příspěvku vám představím 12 nejlepších generátorů obrázků s umělou inteligencí, které vám pomohou vytvořit vizuálně působivé obrázky.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam nejlepších generátorů obrázků s umělou inteligencí, které jsou dnes k dispozici:
- Adobe Firefly: Nejlepší pro vytváření fotorealistických obrázků
- DALL-E 3: Nejlepší pro vytváření obrázků s textem
- Canva: Nejlepší pro vizualizaci produktů nebo náčrtků
- Midjourney: Nejlepší pro vytváření variant obrázků
- Ideogram: Nejlepší pro vytváření obrázků na míru
- WOMBO Dream: Nejlepší pro vytváření abstraktních obrázků
- DreamStudio: Nejlepší pro vytváření vysoce kvalitních vizuálů
- Meta AI: Nejlepší pro generování stockových fotografií
- Stable Diffusion: Nejlepší pro generování obrázků v různých stylech
- Leonardo AI: Nejlepší pro navrhování portrétů
- Craiyon: Nejlepší pro vytváření jednoduchých ilustrací
Na co byste se měli zaměřit při výběru generátorů obrázků s umělou inteligencí?
Nejdůležitějším faktorem, který je třeba zohlednit při výběru generátoru obrázků s umělou inteligencí, je věrnost převodu zadání na obrázek, neboli sladěnost zadání. To se týká toho, jak přesně nástroj s umělou inteligencí interpretuje váš text a převádí jej do požadovaného vizuálního výstupu.
Vyzkoušejte tedy několik nástrojů a zjistěte, který z nich zvládne složité popisy a vytvoří nejlepší obrázky generované umělou inteligencí.
Při výběru správného nástroje pro generování obrázků pomocí AI je třeba zohlednit kromě správného nastavení promptů i několik dalších klíčových faktorů.
Mezi ně patří:
- 🖼️ Vysoké rozlišení obrázků: Ujistěte se, že generátory s umělou inteligencí vytvářejí jasné obrázky ve vysoké kvalitě, které můžete snadno vytisknout nebo změnit jejich velikost
- 🎨 Rozmanité umělecké styly: Vyberte si nástroje, které dokážou navrhnout nejrůznější obrázky, jako jsou abstraktní návrhy, realistické nebo umělecké obrázky, ilustrace, storyboardy a komiksy
- ✏️ Snadné přizpůsobení a branding: Nástroj by vám měl umožnit upravovat vizuály generované umělou inteligencí a přidávat loga, vodoznaky nebo jiné brandingové prvky.
- 🧠 Vylepšení zadání: Hledejte generátory obrázků s umělou inteligencí, které podporují snadné vylepšení zadání nebo připojení referenčních obrázků, abyste získali ty nejlepší vizuály
- 🛠️ Pokročilé funkce pro návrh: Nejlepší generátor obrázků s umělou inteligencí by měl nabízet také další funkce pro návrh, jako je 3D návrh, vytváření více variant stejného obrázku a použití stylu jednoho obrázku na jiný
- 💰 Cena a dostupnost: Nástroj by měl nabízet bezplatnou nebo zkušební verzi, aby si jej uživatelé mohli vyzkoušet, než se zaváží k placenému předplatnému
12 nejlepších generátorů obrázků s umělou inteligencí
Po důkladném testování a výzkumu jsme s týmem ClickUp našli nejlepší generátory obrázků s umělou inteligencí pro rok 2025. Tyto nástroje jsou jako mít osobního umělce na dosah ruky.
Ať už jste profesionál nebo teprve začínáte, díky nim bude tvorba úžasných obrázků rychlá, snadná a zábavná!
1. ClickUp
Jako univerzální aplikace pro práci vám ClickUp umožňuje vytvářet obrázky pomocí umělé inteligence díky ClickUp Brain, výkonnému AI asistentovi.
Stačilo zadat podrobný popis a obrázek byl hotový během několika vteřin. To pomáhá lépe vizualizovat nápady a rychleji je realizovat.
Brain MAX, desktopový pomocník od ClickUp využívající umělou inteligenci, jde ještě dál.
Místo zadávání podrobných pokynů můžete jednoduše popsat požadovaný obrázek nahlas pomocí funkce Talk to Text – ať už jde o koncept prezentace, rychlý náčrt projektu nebo kreativní grafiku pro sociální sítě.
Brain MAX okamžitě zachytí vaše hlasové nápady, vylepší zadání a během několika sekund vygeneruje vysoce kvalitní obrázky. Tento bezdotykový přístup nejen šetří čas, ale také umožňuje vaší kreativitě přirozeně proudit, díky čemuž je snadnější než kdy jindy přivést vaše vizuální nápady k životu, aniž byste museli přerušovat svůj pracovní postup.
Nejlepší funkce ClickUp
- Okamžitě vylepšete své texty pomocí AI-poháněných podnětů pro jasný a profesionální obsah
- Automaticky vytvářejte souhrny a úkoly, abyste měli vše pod kontrolou a mohli se soustředit
- Překládejte text a snadno kontrolujte gramatiku, pravopis a interpunkci
- Spolupracujte v reálném čase nebo asynchronně pomocí digitálních tabulek
- Zefektivněte svůj proces pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů a šablon
Omezení ClickUp
- Generování obrázků pomocí AI na Whiteboards zatím není k dispozici na mobilních zařízeních
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Díky vytvoření rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou týmy pracující na dálku schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabulek je snadný, přeskupování priorit je snadné a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
2. Adobe Firefly (nejlepší pro vytváření fotorealistických obrázků)
Adobe Firefly je generativní nástroj s umělou inteligencí v rámci služby Adobe Creative Cloud, která zahrnuje aplikace jako Photoshop a Illustrator. Umí převádět textové zadání na obrázky v různých stylech, včetně abstraktních, portrétních a krajinářských.
Mohu poskytnout referenci pro styl obrázku a ten na jakýkoli obrázek aplikuje jedinečné textové efekty a textury pomocí jednoduchého textového příkazu. Jeho funkce Generative Fill mi pomáhá odstranit nebo přidat objekty do existujícího vizuálu, což vede k fotorealistickému obrázku. Firefly také umožňuje ukládat návrhy vytvořené pomocí AI jako editovatelné šablony, což umožňuje plynulé řízení designových projektů.
Nejlepší funkce Adobe Firefly
- Získejte vysoce kvalitní umělecká díla generovaná umělou inteligencí v rozlišení až 2K za další kredity
- Vytvářejte vektorové návrhy (složené z geometrických tvarů) s mnoha barevnými variantami
- Změňte velikost obrázků a přirozeně vyplňte volné místo pomocí funkce Generative Extend
- Vytvářejte videa pomocí textových pokynů (v současné době v beta verzi)
Omezení aplikace Adobe Firefly
- Při opakovaném používání může kvalita klesat a obrázky se někdy mohou jevit jako zkreslené nebo nekonzistentní
Ceny Adobe Firefly
- Zdarma
- 4,99 $/měsíc za 100 kreditů
Hodnocení a recenze Adobe Firefly
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe Firefly?
Moje oblíbená funkce je možnost načíst referenční obrázky a vytvořit z nich efekty nebo prvky pro kompozici, díky čemuž vznikají nové a originální umělecká díla! Integrace platformy do mého pracovního postupu je naprosto bezproblémová.
3. DALL-E 3 (nejlepší pro vytváření obrázků s textem)
DALL-E 3 je generátor obrázků na základě textu od OpenAI. Je nativně zabudován do ChatGPT a efektivně funguje pro uživatele, kteří jsou s ChatGPT obeznámeni. Líbí se mi, jak přidává živé textury, osvětlení a složité detaily, aby vytvořil propracovanější a ostřejší vizuály.
Jednou z nejlepších funkcí DALL-E 3 je, že generuje přesný a čitelný text uvnitř obrázků. Můžete jej také použít k úpravě částí existujícího obrázku. Pomáhá vylepšovat, nahrazovat nebo přidávat prvky do scény při zachování konzistence s původním designem. V rámci bezplatného tarifu ChatGPT však můžete denně vytvořit pouze dva obrázky.
Nejlepší funkce DALL-E 3
- Vytvářejte plakáty, bannery, memy nebo jiné návrhy, které vyžadují text
- Zvolte si umělecký styl od fotorealismu přes impresionismus až po karikatury nebo futuristickou estetiku
- Navrhujte obrázky s velmi složitými scénami, více postavami, detailními pozadími a složitými vztahy
Omezení DALL-E 3
- Generuje jeden obrázek najednou s omezenými poměry stran a nedokonalými detaily lidských postav
Ceny DALL-E 3
- Zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze DALL-E 3
- Nedostatek recenzí
✨ Zajímavost: Název Dall-E je kombinací jména Salvadora Dalího, renomovaného španělského umělce, a WALL-E, slavného robota od Pixaru. Symbolizuje spojení kreativity a technologie.
4. Canva (nejlepší pro vizualizaci produktů nebo náčrtků)
Online generátor obrázků s umělou inteligencí od Canvy je nástroj vhodný pro začátečníky, který vám pomůže vizualizovat vaše náčrtky a nápady na produkty. Stačí přidat text a vybrat styl, jako je Akvarel, Filmový, Neon, Barevné tužky nebo Retrowave, a Canva pro vás obrázek vytvoří.
Jednou z jeho vynikajících funkcí jsou doporučení kombinací písem a barevných palet založená na umělé inteligenci, která se automaticky navrhují na základě vašeho designového tématu, čímž usnadňují tvůrčí proces.
Na Canvě se mi nejvíc líbí, že do aplikace integruje různé generátory umění využívající umělou inteligenci . Chcete-li podpořit svou kreativitu, vyzkoušejte Magic Media od Canvy, Dream Lab od Leonardo.AI, Dall-E od OpenAI nebo Imagen od Google Cloud.
Nejlepší funkce Canva
- Vytvářejte plně přizpůsobené šablony na základě vašich zadání pomocí Magic Design
- Vytvářejte obrázky z textových popisů výběrem uměleckých stylů pomocí nástroje Text to Image AI
- Rychle generujte krátký obsah vytvořený umělou inteligencí, jako jsou nadpisy a popisky k obrázkům, pomocí Magic Write
- Snadno doladěte obrázky generované pomocí AI pomocí ikon a ilustrací a zdokonalte tak svůj design přímo v rámci platformy
Omezení služby Canva
- Nabízí méně stylových variant a funkcí než některé jiné generátory obrázků s umělou inteligencí
Ceny služby Canva
- Zdarma (až 50 vygenerovaných obrázků)
- Pro: 15 $ měsíčně
- Týmy: 10 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Canva
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- G2: 4,7/5 (4 300+) recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Canvě?
Canva je moje oblíbená aplikace pro jakýkoli design. Používám ji k vytváření log, vizitek, miniatur na YouTube a dokonce i ke spojování videí. Líbí se mi, že je vhodná pro uživatele všech úrovní. Její používání nevyžaduje přílišné technické dovednosti. Díky integraci s různými AI nástroji je nyní ještě zajímavější a je to jako komplexní řešení pro všechno. Canvu mám opravdu rád a budu ji i nadále používat a doporučovat ostatním.
5. Midjourney (nejlepší pro vytváření variant obrázků)
Midjourney je další oblíbený generátor obrázků s umělou inteligencí mezi umělci a grafickými designéry, který generuje fotorealistické obrázky na základě textových zadání. Funguje přes Discord, kde můžete upravovat svá zadání a získat několik variant výstupu.
Nejlepší na tom je, že mohu nastavit výchozí parametry pro všechny výzvy Midjourney a upravit tak poměr stran, styl, rozmanitost obrázků nebo rychlost generování. Ačkoli MidJourney přechází na webové rozhraní, stále se nachází ve fázi alfa a je k dispozici pouze pro některé uživatele.
Nejlepší funkce Midjourney
- Vyberte si z různých modelů AI, včetně V6 a Niji, a vytvářejte obrázky v různých uměleckých stylech
- Vytvářejte obrázky ve vysokém rozlišení s nastavitelnými parametry jasu, kontrastu a sytosti
- Stahujte, organizujte a filtrujte obrázky pomocí karty Archiv
- Získejte přístup k právům na komerční využití, funkcím pro soukromou tvorbu a komunitním zdrojům, které vám poslouží jako inspirace
Omezení Midjourney
- Rozhraní Discord je pro začátečníky složité a veřejné kanály mohou mít vliv na soukromí
Ceny Midjourney
- Základní: 10 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
- Mega: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Midjourney?
Midjourney konzistentně produkuje vizuálně ohromující obrázky ve vysokém rozlišení, které často překračují očekávání, pokud jde o detaily a kvalitu. Jeho schopnost kreativně interpretovat zadání z něj dělá fantastický nástroj pro konceptuální umění, moodboardy a experimentální návrhy. Největším omezením Midjourney je nedostatečná integrace s jiným designovým softwarem, což může zpomalit pracovní postupy. Vyžaduje to další kroky pro export a import obrázků do nástrojů, jako je Photoshop, pro další úpravy, což může narušit tvůrčí tok.
6. Ideogram (nejlepší pro vytváření obrázků na míru)
Ideogram je další generátor obrázků s umělou inteligencí vhodný pro začátečníky, který vytváří vysoce kvalitní fotografie na základě zadání uživatele. Můžete vybrat vlastní paletu barev, abyste zajistili, že všechny návrhy vytvořené umělou inteligencí budou v souladu s vašimi značkovými pokyny.
Umožňuje vám také přidat vlastní obrázky pro vylepšení nebo jako referenci k vytvoření nového obrázku. Funkce Tile od Ideogramu pomáhá vytvářet digitální umění bez jakýchkoli okrajů a zajišťuje, že vaše obrázky budou mít plynulé pozadí, vzory nebo textury.
Nejlepší funkce Ideogramu
- Vytvářejte vysoce kvalitní obrázky s ostrým rozlišením 2K a možnostmi rychlého vykreslování, včetně režimů turbo, standard a vysoký detail.
- Vylepšete své obrázky pomocí funkcí Magic Fill a Extend
- Zachovejte si soukromí díky generování důvěrných obrázků, a to i po skončení předplatného
- Vytvářejte obrázky hromadně pomocí profesionální funkce
Omezení ideogramů
- Většina funkcí, včetně dlaždic a nahrávání obrázků, je k dispozici v placených tarifech
Ceny Ideogramu
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ideogramu
- Nedostatek recenzí
✨ Zajímavost: Denně se vytvoří přes 34 milionů obrázků pomocí AI. To nám říká, že nástroje AI nyní hrají klíčovou roli v demokratizaci kreativity a umožňují jednotlivcům generovat vysoce kvalitní vizuály na míru ve velkém měřítku.
7. WOMBO Dream (nejlepší pro vytváření abstraktních obrázků)
Wombo Dream je generátor obrázků s umělou inteligencí, který se běžně používá k vytváření objektů, abstraktních návrhů a NFT. Poskytuje základní platformu pro tvorbu umění generovaného umělou inteligencí a je určen jak pro umělce, tak pro začátečníky.
Navzdory své snadné obsluze se hodí spíše pro ty, kteří hledají rychlé a experimentální nápady, než pro složitou či sofistikovanou práci. Líbilo se mi vytváření obrázků v jedinečných stylech, jako je hlína, anime, olejomalba a retro pop.
Nejlepší funkce WOMBO Dream
- Přizpůsobte si návrhy pomocí personalizovaných pokynů a nastavení pro nekonečnou kreativitu
- Užijte si rychlé a uživatelsky přívětivé prostředí, které přináší profesionální výsledky během několika minut
- Kupte si tisky obrázků generovaných umělou inteligencí a zúčastněte se uměleckých soutěží na Discord
Omezení WOMBO Dream
- Pro tradiční nebo realistické projekty to nemusí fungovat dobře
Ceny WOMBO Dream
- Bezplatný tarif
- 9,99 $/měsíc
- 169,99 $ jednorázová platba
Hodnocení a recenze WOMBO Dream
- Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Využijte kontrast a nečekané kombinace ve svých zadáních, abyste odemkli nové kreativní možnosti. Například místo toho, abyste jednoduše požádali o „vesmírnou stanici“, zkuste něco jako „středověký hrad plovoucí ve vesmíru, s rytíři ve skafandrech střežícími vchod“.
Tyto pokyny vedou AI k prolínání radikálně odlišných epoch, stylů nebo témat, což vede k vizuálně poutavým a nápaditým obrázkům.
8. DreamStudio (nejlepší pro vytváření vysoce kvalitních vizuálů)
DreamStudio, vytvořené společností Stability AI, je nástroj využívající umělou inteligenci pro vytváření obrázků na základě textu. Podporuje širokou škálu uměleckých stylů, díky čemuž je ideální pro nejrůznější kreativní projekty, jako je konceptuální umění, design her a marketingové vizuály. Platforma také obsahuje funkci upscalingu, která zajišťuje konzistentní kvalitu obrázků při různých způsobech použití.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je DreamStudio přístupné jak začátečníkům, tak profesionálům. Jedná se o jednoduchý způsob, jak přeměnit nápady na vysoce kvalitní vizuály, s flexibilitou, která splní širokou škálu požadavků na design.
Nejlepší funkce DreamStudio
- Mějte přehled o všech svých vygenerovaných návrzích
- Odstraňte z obrázku nadbytečné prvky pomocí funkce inpainting
- Dodejte svým obrázkům hloubku a rozměr pomocí nástroje Depth-to-Image
Omezení DreamStudio
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení obrázků
Ceny DreamStudio
- 10 $ za 1000 kreditů
Hodnocení a recenze DreamStudio
- Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste, že? Mnoho herních designérů a tvůrců herních světů používá generátory obrázků s umělou inteligencí k vizualizaci složitých fantasy nebo sci-fi světů, jejichž ruční nakreslení by trvalo týdny.
9. Meta AI (nejlepší pro generování stockových fotografií)
Díky obrovské databázi 1,1 miliardy fotografií z Facebooku a Instagramu přináší nový generátor obrázků Meta, poháněný modelem Emu, nový přístup k tvorbě obrázků. Ve srovnání s jinými nástroji, jako jsou DALL-E nebo Midjourney, nabízí jednodušší a uživatelsky přívětivější prostředí.
Nástroj vygeneruje čtyři možnosti obrázků na základě textového zadání, které uživatelé jednoduše zadají. Přestože postrádá sofistikované funkce, jako je ovládání poměru stran a negativní zadání, vyniká v rychlém vytváření vysoce kvalitních obrázků, jako jsou stockové fotografie, vizuály pro blogy a obsah pro sociální sítě .
Nejlepší funkce Meta AI
- Vytvářejte okamžitě vysoce kvalitní obrázky pomocí živých ukázek AI
- Upravujte a přizpůsobujte fotografie snadno pomocí jednoduchých příkazů
- Oživte statické obrázky a uložte je v různých formátech pro budoucí použití
Omezení Meta AI
- Vyžaduje přihlášení přes Facebook nebo Instagram a má omezené možnosti úprav a stylů
Ceny Meta AI
- Zdarma
Hodnocení a recenze Meta AI
- Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste, že? Meta AI používá k vytváření obrázků model Make-A-Scene AI. Jedná se o koncept, který kombinuje hrubé náčrtky s textovým vstupem, aby vytvořil detailnější a realističtější obrázky.
10. Stable Diffusion (nejlepší pro generování obrázků v různých stylech)
Stable Diffusion je open-source generátor obrázků s umělou inteligencí, který vytváří vysoce kvalitní obrázky s rozlišením až jednoho megapixelu. Je k dispozici na několika platformách, jako jsou Playground AI a Google Colab, a nabízí bezplatné kredity.
Nejnovější verze, Stable Diffusion 3.5, nabízí vylepšený fotorealismus a přesnější zaměření na zadání uživatele. Podporuje také inpainting (opravu nebo úpravu částí obrázku) a outpainting (rozšíření obrázku za jeho původní hranice). Ačkoli je tento nástroj výkonný, uživatelé se mohou setkat s určitou náročností na osvojení.
Nejlepší funkce Stable Diffusion
- Převádějte složité pokyny na přesné a na míru šité vizuální výstupy
- Vytvářejte jasný a čitelný text v obrázcích, který se perfektně hodí pro branding a marketing
- Upravujte vygenerované obrázky pro větší kreativitu
- Upravte nastavení, jako je osvětlení, emoce a barevné schéma, a vytvořte detailní obrázky
Omezení Stable Diffusion
- Přizpůsobení může být složité a vyžaduje solidní technické znalosti
Ceny služby Stable Diffusion
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Stable Diffusion
- Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste, že... Model Stable Diffusion Large 3.5 má přes 8 miliard parametrů, které pomáhají vytvářet vysoce kvalitní obrázky.
11. Leonardo AI (nejlepší pro navrhování portrétů)
Leonardo AI je nástroj pro generování umění, který uživatelům umožňuje vytvářet vysoce kvalitní koncepční umění, digitální návrhy, portréty, 3D animace a ilustrace na základě textu nebo kreseb. Pomáhá uživatelům držet krok s trendy v grafickém designu.
Platforma využívá modely Stable Diffusion pro generování obrázků, videoher a grafického designu. Nejlepší na tomto nástroji je, že převádí jednoduchý nápad na komplexní zadání, aby vytvořil přesnější obrázky.
Nejlepší funkce Leonardo AI
- Poskytuje úchvatné, vysoce kvalitní vizuály na základě podrobných a komplexních zadání
- Vyberte počet obrázků, které chcete vytvořit na základě jediného zadání
- Vytvářejte návrhy postav generované umělou inteligencí nahráním referenčních obrázků
Omezení Leonardo AI
- Nabízí omezené možnosti úprav obrázků generovaných umělou inteligencí
- Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní není plynulé
Ceny Leonardo AI
- Zdarma
- Apprentice: 12 $/měsíc
- Artisan Unlimited: 30 $/měsíc
- Maestro Unlimited: 60 $/měsíc
- Leonardo for Teams: 24 $ za licenci
Hodnocení a recenze Leonardo AI
- Nedostatek recenzí
12. Craiyon (nejlepší pro vytváření jednoduchých ilustrací)
Craiyon, dříve známý jako DALL-E Mini, je bezplatný generátor obrázků s umělou inteligencí, který dokáže vytvářet fotografie, kresby nebo vektorové ilustrace. Můžete přidat referenční obrázek, vybrat formát obrázku a uvést, co chcete z generovaných výsledků vyloučit.
Nástroj obsahuje řadu šablon, jako jsou zvířata, lidé a pozadí, které vám pomohou začít. Ačkoli je Craiyon jednoduchý na používání a zdarma, jeho obrázky mohou občas vypadat podobně a méně originálně.
Je to jednoduchý způsob, jak si vyzkoušet AI umění bez nutnosti registrace.
Nejlepší funkce Craiyon
- Vytvoří až devět vysoce kvalitních obrázků za méně než minutu
- Stáhněte si obrázky bez vodoznaků
- Odstraňte pozadí z obrázků pomocí generátoru pozadí
Omezení Craiyonu
- Bezplatná verze nabízí omezené funkce a je velmi vytížená.
Ceny Craiyon
- Zdarma
- Podpora: 12 $ měsíčně
- Profesionální: 24 $ měsíčně
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Craiyon
- Nedostatek recenzí
Vytvářejte úžasné obrázky a vizualizujte projekty s ClickUp
Generátory obrázků s umělou inteligencí se vyvinuly z novinek na nezbytné nástroje pro kreativce napříč odvětvími. Díky nástrojům jako Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney a Canva se hranice mezi fantazií a realitou stírají.
Kdokoli, bez ohledu na úroveň svých dovedností, může vytvářet obrázky, které byly dříve vyhrazeny pouze profesionálním umělcům. Tyto platformy nejsou jen o automatizaci; jde o posílení lidské kreativity a nabídku nekonečných možností experimentování a inovací.
Pokud však hledáte nástroj pro tvorbu obrázků s umělou inteligencí, který podpoří vaši kreativitu a pomůže vám lépe vizualizovat práci, vyzkoušejte ClickUp. Můžete vytvářet obrázky a brainstormovat nápady se svým týmem v reálném čase.
