Posilte své pojišťovací podnikání: Nejlepší CRM řešení pro pojišťovnictví, která stojí za prozkoumání

Úspěch v pojišťovnictví nespočívá pouze v prodeji pojistek. Zahrnuje budování důvěry, předvídání potřeb klientů a vytváření smysluplných vztahů na každém kroku.
Právě v tomto ohledu se software CRM (Customer Relationship Management) pro pojišťovny stává vaším nejmocnějším spojencem. Centralizuje údaje o klientech, automatizuje klíčové procesy a zefektivňuje následné kroky, čímž vytváří efektivnější a responzivnější pracovní postupy.
Zlepšení zákaznické zkušenosti o pouhé 1 % může zvýšit tržby o 1 miliardu dolarů. To je síla robustní implementace CRM pro pojišťovnictví!🔑
Zní to jako něco, co by vaše pojišťovna mohla využít? Zůstaňte s námi a podívejte se na 10 nejlepších CRM systémů, které mění odvětví a zvyšují spokojenost zákazníků. 🚀
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled 10 nejlepších CRM platforem navržených speciálně pro pojišťovací společnosti:
✅ ClickUp: Nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a správu pojistných událostí
✅ HubSpot CRM: Nejlepší pro sladění marketingových a prodejních procesů v pojišťovnictví
✅ monday CRM: Nejlepší pro vizuální sledování projektů a úkolů
✅ Pipedrive: Nejlepší pro správu vaší prodejní pipeline
✅ Freshsales: Nejlepší pro informace o klientech a komunikaci založené na umělé inteligenci
✅ Zoho CRM: Nejlepší pro přizpůsobení a škálovatelnost
✅ AgencyBloc: Nejlepší pro agenty životního a zdravotního pojištění
✅ Insureio: Nejlepší pro automatizaci prodeje a marketingu v pojišťovnictví
✅ Radiusbob: Nejlepší pro zjednodušenou správu potenciálních zákazníků a agentů
✅ Salesforce Financial Services Cloud: Nejlepší pro agentury na podnikové úrovni
Co byste měli hledat v CRM pro pojišťovnictví?
Při výběru správného CRM pro vaše pojišťovací podnikání je důležité jít nad rámec povrchních funkcí a hlouběji se zamyslet nad tím, co skutečně podporuje vaše cíle.
Zde jsou základní komponenty CRM, na které se zaměřit z hlediska funkčnosti, škálovatelnosti a zákaznické zkušenosti:
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Přizpůsobte svou platformu CRM tak, aby vyhovovala jedinečným potřebám vaší agentury. Automatizujte procesy, konfigurujte postupy vyřizování pojistných událostí a nastavte spouštěče pro bezchybné provádění.
- Komplexní správa pojistných smluv: Sledujte všechny milníky pojistné smlouvy. Od generování potenciálních zákazníků a upisování pojistných smluv až po obnovení a likvidaci pojistných událostí – dohlížejte na každou fázi a zajistěte tak bezchybný komplexní zákaznický zážitek.
- Reporting a analytika: Proměňte data v praktické poznatky. Sledujte klíčové metriky CRM, jako je míra retence zákazníků, příležitosti křížového prodeje, doba vyřízení reklamací a produktivita agentů, abyste mohli činit lepší rozhodnutí.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Chraňte citlivé informace o zákaznících pomocí pokročilého šifrování a přístupu založeného na rolích. Zajistěte soulad s průmyslovými standardy, jako jsou HIPAA, GDPR a modelové zákony NAIC.
- Správa potenciálních zákazníků: Spojte potenciální zákazníky z různých kanálů – sociálních médií, webových formulářů a doporučení – na jednom místě. Specializovaný CRM systém funguje jako software pro správu zákaznické databáze, který ukládá všechny interakce s klienty pro plynulou komunikaci.
- Integrační možnosti: Vyberte si CRM, které dobře spolupracuje s ostatními nástroji ve vašem technologickém stacku. Hledejte integrace s platformami pro správu pojistných smluv, účetnictví a marketing, abyste omezili datové silo.
💡 Bonusový tip: Důraz na mobilní přístupnost📱
V dnešním rychle se měnícím světě musí váš CRM držet krok. Prognózy předpovídají, že globální tržby z mobilních aplikací dosáhnou do roku 2025 hodnoty 613 miliard dolarů, což znamená, že CRM přizpůsobené pro mobilní zařízení je nezbytností.
Váš CRM by měl poskytovat plnou funkčnost na mobilních zařízeních, ať už jde o vzdálenou správu pojistných událostí nebo schůzky s klienty na místě. Vybavuje vaše pojišťovací agenty tak, aby zůstali agilní a schopní rychle reagovat, a zajišťuje tak výjimečný zákaznický servis kdykoli a kdekoli!
10 nejlepších CRM softwarů pro pojišťovny, které stojí za vyzkoušení
Rostoucí očekávání klientů a tvrdá konkurence mění podobu pojišťovnictví. 📊 V roce 2022 překročily pojistné příjmy v USA 1,4 bilionu dolarů, což poukazuje na obrovský trh s obrovským potenciálem.
Proto by se pojišťovací agenti měli soustředit na to, aby byli efektivnější než kdykoli předtím, a robustní CRM systém tento cíl podporuje.
Zde je deset výjimečných řešení, která stojí za zvážení:
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů v pojišťovnictví a správu pojistných událostí)
Jako univerzální aplikace pro práci umožňuje ClickUp plynulou automatizaci pracovních postupů a pomáhá pojišťovacím agentům zůstat organizovaní a pohotoví, ať už jde o zpracování pojistných událostí nebo následnou péči o zákazníky.
V pojišťovnictví je každá zákaznická cesta jedinečná a pokročilý CRM systém ClickUp tyto potřeby snadno splňuje. Namísto používání několika aplikací pro pojistné smlouvy, obnovení, pojistné události a komunikaci vám pomůže sjednotit celé vaše podnikání pod jednou digitální střechou.
Kouzlo začíná přizpůsobitelnými pracovními postupy, které se přizpůsobí jakémukoli životnímu cyklu pojistky, ať už se jedná o životní pojištění, pojištění automobilu nebo specializované komerční plány. ClickUp CRM zároveň optimalizuje komunikaci s klienty, automatizuje rutinní úkoly a poskytuje informace v reálném čase, díky čemuž má váš tým přehled o všech detailech a může poskytovat výjimečné služby v každém bodě kontaktu.
Máte potíže se sledováním limitů pojistného krytí, termínů obnovení nebo informací o beneficientech? Vlastní pole ClickUp tento problém řeší přímo a umožňují vám vložit všechny důležité údaje o zákaznících do přehledů úkolů a projektů.
Robustní funkce reportingu ClickUp navíc odhalují výkonnost agentů a vznikající překážky, což vám pomůže činit chytřejší rozhodnutí. ClickUp nabízí rozsáhlou knihovnu šablon CRM – skvělý výchozí bod pro pojišťovací profesionály, kteří nechtějí začínat od nuly.
Jedním z nejvýraznějších je šablona ClickUp CRM , která je navržena tak, aby spravovala zákazníky, potenciální zákazníky a celý váš prodejní proces na jednom místě. Výsledek? Plynulejší pracovní postupy pro váš tým a spokojenější a sebevědomější pojistníci. Zde je několik důvodů, proč si tuto šablonu zamilujete:
- Získejte cenné informace pro sledování termínů obnovení, stavu pojistných událostí a výkonu agentů.
- Spolupracujte na obchodních případech nebo změnách pojistného krytí pomocí integrovaných chatů, komentářů a sdílení souborů.
- Pomocí uvítacího okna přizpůsobte zážitek každého klienta při jeho registraci.
Ideální pro: Víceoborové nebo specializované agentury, které se zabývají složitými pojistnými událostmi a pojistným krytím. Vyhovuje také pojišťovacím makléřům, kteří potřebují spolupráci v reálném čase a automatické připomínky na jedné platformě.
💡Tip pro profesionály: Máte potíže s přilákáním a udržením hodnotných klientů?
ClickUp Brain revolučním způsobem změní vaši strategii díky poznatkům založeným na umělé inteligenci. Zde je návod, jak využít umělou inteligenci k získávání potenciálních zákazníků a posílit svůj prodejní kanál:
- Vytvářejte přesné profily ideálních zákazníků pomocí analýzy dat založené na umělé inteligenci 🎯
- Automatizujte oslovování zákazníků a plánujte personalizované e-maily, abyste udrželi zájem potenciálních zákazníků 📧
- Vylepšete své marketingové strategie a zaměřte se na příležitosti s vysokou konverzí 📈
- Sdílejte poznatky generované umělou inteligencí se svým týmem a zajistěte tak jednotný přístup 🤝.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte přizpůsobitelné zobrazení ClickUp, abyste udrželi své pojišťovací procesy organizované a zvýšili efektivitu.
- Automatizujte opakující se úkoly a termíny, aby vám nikdy neunikly obnovení nebo následné kroky.
- Využijte komunikaci v reálném čase s ClickUp Chat a sdílejte zdroje mezi prodejními a marketingovými týmy.
- Analyzujte trendy a KPI agentů pomocí dynamických dashboardů ClickUp.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí a možností přizpůsobení může představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Uživatelé jsou nadšeni z CRM funkcí ClickUp a chválí jeho všestrannost a bezkonkurenční možnosti přizpůsobení. Zde je názor jednoho spokojeného recenzenta na G2:
ClickUp se mi moc líbí! Používám ho pro všechno v mém podnikání, od správy prodejního kanálu a prodejního cyklu CRM až po komunikaci v týmu a výrobní plány. Možnost přizpůsobit si vše podle svých potřeb dělá ClickUp flexibilním a umožňuje mi přizpůsobit si každý prostor podle svých představ.
ClickUp se mi moc líbí! Používám ho pro všechny aspekty svého podnikání, od správy prodejního kanálu a prodejního cyklu CRM až po komunikaci v týmu a výrobní plány. Díky možnosti přizpůsobit si vše podle svých potřeb je ClickUp flexibilní a umožňuje mi přizpůsobit si každý prostor podle svých představ.
Zjistěte, jak vám umělá inteligence může pomoci automatizovat opakující se úkoly související s údržbou a aktualizacemi. 👇🏼
2. HubSpot CRM (nejlepší pro marketing v pojišťovnictví a sladění prodejních procesů)
V pojišťovnictví musí být prodejní a marketingové procesy synchronizovány – a HubSpot je v překlenování této propasti skvělý. Jeho snadno použitelné rozhraní je ideální pro pojišťovací agenty, kteří hledají komplexní řešení pro sladění všech interakcí a zvýšení prodejních příležitostí.
Kromě toho tato platforma CRM vyniká v oblasti komunikace s klienty, automatizace marketingu a dodržování předpisů. Integrované nástroje pro správu servisních ticketů a sledování zpětné vazby od klientů zajišťují, že každý zákazník má pocit personalizovaného a efektivního přístupu.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Chraňte data klientů pomocí pracovních postupů schvalování obsahu a dokumentované komunikace.
- Prozkoumejte praktické informace a vytvářejte zprávy pomocí analytických dashboardů v reálném čase.
- Zvyšte produktivitu týmu pomocí sdílených úkolů a řízení přístupu na základě rolí.
- Poskytněte pojišťovacím agentům školicí moduly, webináře a specializovanou podporu.
Omezení HubSpot
- Bezplatná verze nabízí omezené možnosti přizpůsobení.
- Pokročilé nástroje jsou dražší, což nemusí vyhovovat menším týmům.
Ceny HubSpot
- Bezplatné nástroje: Bezplatné pro až 2 uživatele
- Starter: 16 USD/měsíc na uživatele (další místa za 20 USD/měsíc)
- Profesionální: 1000 $/měsíc pro tři uživatele (další místa za 50 $/měsíc)
- Enterprise: 3800 $/měsíc pro pět uživatelů (další místa za 75 $/měsíc)
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot?
Tento software jsem používal, když jsem pracoval v pojišťovnictví, a fungoval skvěle pro sledování všech vedoucích mého týmu a zajistil, že jsme nikomu nešlapali na paty.
Tento software jsem používal, když jsem pracoval v pojišťovnictví, a fungoval skvěle pro sledování všech vedoucích mého týmu a zajistil, že jsme nikomu nešlapali na paty.
3. monday CRM (nejlepší pro vizuální sledování projektů a úkolů)
Pracovní postupy v pojišťovnictví vyžadují přehlednost a strukturu, a monday CRM nabízí obojí. Tato vizuálně bohatá CRM databáze centralizuje váš prodejní proces a vztahy se zákazníky a udržuje všechny úkoly, následné kroky a milníky pojistných smluv organizované na jednom místě.
Vytvářejte aplikace, navrhujte pracovní postupy a vytvářejte vlastní automatizaci přizpůsobenou jedinečným procesům vaší pojišťovací agentury. Ponořte se do podrobných zpráv nebo získejte rychlý přehled pomocí vizuálních dashboardů – ideální pro sledování prodejních výsledků, pojistných událostí a pokroku klientů.
🔍 Věděli jste, že... Stavba Hooverovy přehrady v 30. letech 20. století vedla k inovaci v oblasti pojišťovnictví! Projekt byl příliš rozsáhlý na to, aby ho mohla zajistit jedna jediná pojišťovna, a tak vznikla jedna z prvních dohod o společném pojištění. Dvacet čtyři pojišťovacích agentur spojilo své síly, aby tento technický zázrak umožnily.
Nejlepší funkce CRM monday
- Vizualizujte svůj prodejní proces pomocí přizpůsobitelných dashboardů a Kanban tabulek.
- Urychlete uzavírání obchodů pomocí automatizovaných e-mailových konverzací a připomínek úkolů.
- Přizpůsobte své pracovní postupy tak, aby odrážely správu pojistných smluv a potenciálních zákazníků, a to pomocí intuitivního rozhraní typu drag-and-drop.
- Spolupracujte s týmovými tabulemi a oznámeními v reálném čase.
Omezení CRM systému monday
- Základní plány postrádají pokročilé funkce CRM a nástroje pro reporting.
- S rozšiřováním týmu se náklady rychle zvyšují
Ceny CRM systému monday
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 33 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
monday. com Hodnocení a recenze CRM
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (390+ recenzí)
💡Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak se špičkové CRM systémy osvědčují v reálných situacích? Podívejte se na tyto příklady CRM softwaru a objevte praktické příklady použití, které mohou inspirovat vaši strategii.
4. Pipedrive (nejlepší pro správu prodejního procesu)
Pipedrive dostává svému jménu tím, že nabízí přesný, vizuálně orientovaný systém pro správu potenciálních zákazníků. Díky integraci s e-mailem, kalendáři a marketingovými platformami mohou agenti trávit méně času přecházením mezi různými nástroji a více času uzavíráním obchodů.
Vytvořte samostatné pipeline pro různé produktové řady a přetahujte obchody z jedné fáze do druhé. Díky tomu vaši pojišťovací agenti nikdy neztratí přehled o tom, v jaké fázi se potenciální zákazník nachází. Navíc vám dashboardy v reálném čase pomohou měřit konverzní poměry, průměrnou délku trvání obchodu a předpokládané výnosy.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Sledujte každou transakci a snahu o získání potenciálních zákazníků pomocí přehledného vizuálního přehledu.
- Vyzdvihněte významné klienty pomocí inteligentních nástrojů pro segmentaci a filtrování.
- Přizpůsobte si dashboardy a sledujte výkonnost, klíčové ukazatele výkonnosti prodeje a produktivitu týmu.
- Nastavte si opakující se připomenutí, abyste měli přehled o interakcích s klienty a prodejních aktivitách.
Omezení Pipedrive
- Nenabízí bezplatný tarif, což může omezit dostupnost pro menší týmy.
- Automatizace marketingu je ve srovnání s konkurencí méně pokročilá.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59 $/měsíc na uživatele
- Cena: 69 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive?
Jako pojišťovací agent mi Pipedrive pomáhá udržovat přehled o obnovách a soustředit se na nejdůležitější úkoly daného okamžiku. Analytické funkce jsou také velmi užitečné, protože mi pomáhají sledovat růst mého podnikání.
Jako pojišťovací agent mi Pipedrive pomáhá udržovat přehled o obnovách a soustředit se na nejdůležitější úkoly daného okamžiku. Analytické nástroje jsou také velmi užitečné, protože mi pomáhají sledovat růst mého podnikání.
5. Freshsales (nejlepší pro informace o klientech a komunikaci založené na umělé inteligenci)
Freshsales, CRM software od společnosti Freshworks založený na umělé inteligenci, přináší nový pohled na to, jak pojišťovací agenti komunikují se zákazníky, spravují pojistné smlouvy a uzavírají více obchodů. Jeho AI asistent Freddy AI předpovídá chování zákazníků, hodnotí potenciální zákazníky a upozorňuje na nejvýznamnější příležitosti.
Jednotný ovládací panel centralizuje e-maily, telefony, chat a SMS pro plynulou komunikaci. Automatizace pracovních postupů zároveň eliminuje opakující se rutinní úkoly, čímž uvolňuje čas, který můžete věnovat budování silnějších vztahů se zákazníky a dosahování výsledků.
Nejlepší funkce Freshsales
- Získejte inteligentní hodnocení potenciálních zákazníků, prediktivní informace a praktická doporučení.
- Spojte se se zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu a SMS v jediném ovládacím panelu.
- Vizualizujte svůj prodejní proces pomocí zobrazení Kanban a karet s funkcí drag-and-drop.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti, stav pojistných smluv a pokrok klientů pomocí analýzy v reálném čase.
Omezení Freshsales
- Pokročilé nástroje pro vytváření reportů jsou k dispozici v rámci vyšších tarifů.
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby se přizpůsobili všem funkcím platformy.
Ceny Freshsales
- Bezplatný tarif: 0 $ (pro maximálně 3 uživatele)
- Růst: 11 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 47 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 71 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
➡️ Číst více: 10 šablon pro správu klientů v PowerPointu a ClickUp
6. Zoho CRM (nejlepší pro přizpůsobení a škálovatelnost)
Zoho CRM pro pojišťovací agenty je navržen tak, aby vylepšil každou fázi zákaznické cesty – od onboardingu po zpracování pojistných událostí a obnovení pojistných smluv. Přizpůsobte pracovní postupy jedinečným potřebám vaší agentury, automatizujte připomenutí obnovení pojistných smluv a získejte přehled o záznamech klientů.
Díky omnichannelové komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu a sociálních médií zůstává každá interakce s klientem plynulá na jedné platformě. Navíc díky výkonným analytickým dashboardům proměníte data o zákaznících v poznatky, které podpoří chytřejší rozhodnutí.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Přiřazujte pojistné události správným agentům pomocí přednastavených pravidel a snižte zpoždění.
- Spravujte více pojistných smluv v rámci jednoho profilu zákazníka s jasnou přehledností.
- Vytvářejte vícestránkové rozvržení pojistných smluv, nastavujte podmíněná pole a definujte jedinečné datové struktury.
- Standardizujte procesy pomocí kontrolních seznamů, SLA a schvalovacích pracovních postupů.
Omezení Zoho CRM
- Tento nástroj má pro netechnicky zdatné uživatele strmou křivku učení.
- Pokročilé funkce vyžadují další rozšíření
Ceny Zoho CRM
- Zdarma
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho CRM?
Zoho je jeden z nejlepších, nejlépe navržených a nejplynulejších CRM systémů, jaké jsem kdy používal. Jeho uživatelské rozhraní je poutavé a atraktivní a díky intuitivnímu uspořádání je vhodné pro každého uživatele.
Zoho je jeden z nejlepších, nejlépe navržených a nejplynulejších CRM systémů, jaké jsem kdy používal. Jeho uživatelské rozhraní je poutavé a atraktivní a díky intuitivnímu uspořádání je vhodné pro každého uživatele.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v praktické úkoly ve svém pracovním prostoru a zajistit tak, že nic neunikne vaší pozornosti.
7. AgencyBloc (nejlepší pro agentury životního a zdravotního pojištění)
AgencyBloc je spolehlivý systém pro správu agentur, který je speciálně navržen pro agentury zabývající se životním a zdravotním pojištěním. Optimalizuje všechny aspekty vaší pojišťovny, od zákaznických služeb a prodejních aktivit až po správu dodržování předpisů.
Jeho systém Commissions+ eliminuje chyby, urychluje výplaty a odhaluje ušlé výdělky. Chytré e-mailové kampaně přinášejí nové potenciální zákazníky a analytické panely v reálném čase poskytují praktické informace pro informovaná rozhodnutí.
Nejlepší funkce AgencyBloc
- Automatizujte pracovní postupy pro udržení klientů a správu dodržování předpisů.
- Zlepšete provize díky přizpůsobitelným výplatním strukturám a výpisům agentů.
- Vytvářejte návrhy skupinových benefitů pomocí nástrojů pro vytváření nabídek od více poskytovatelů.
- Získejte přístup k zabezpečení v souladu s HIPAA s pravidelnými audity HITRUST/SOC 2.
Omezení AgencyBloc
- Primárně navržen jako CRM pro zdravotní a životní pojištění, což omezuje jeho širší využití.
- Možnosti integrace s aplikacemi třetích stran jsou omezené.
Ceny AgencyBloc
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AgencyBloc
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
➡️ Číst více: 10 nejlepších CRM softwarů pro poskytovatele služeb
8. Insureio (nejlepší pro marketing pojištění a automatizaci prodeje)
Pro pojišťovací agentury nebo makléře je čas penězi – a Insureio zajišťuje, že každá minuta se počítá. Tento CRM software minimalizuje papírování, umožňuje vám vytvářet vlastní funnel, který vede potenciální zákazníky od získání kontaktu až po nabídku, a udržuje váš pojišťovací pipeline v chodu.
Tento software, vytvořený pro prodejní a marketingové procesy, zefektivňuje schvalování, rozvíjí potenciální zákazníky a vylepšuje taktiky následné péče – vše pod jednou střechou. Porovnejte pojistné smlouvy od více než 40 pojišťoven během několika sekund, realizujte kampaně pomocí předem připravených šablon a nechte těžkou práci na systému drop-ticket fulfillment.
Nejlepší funkce Insureio
- Sledujte potenciální zákazníky, úkoly nebo pojistné smlouvy pomocí dashboardů v reálném čase a nástrojů pro prognózy prodeje.
- Automatizujte marketingové kampaně pomocí předem připravených šablon a podporujte pracovní postupy.
- Využijte integrované nástroje pro tvorbu nabídek pro termínované životní pojištění, pojištění dlouhodobé péče, pojištění invalidity a důchodové pojištění.
- Zvyšte retenci zákazníků a budujte lepší vztahy prostřednictvím zabezpečeného klientského portálu.
Omezení Insureio
- Omezené integrace třetích stran mohou omezovat flexibilitu.
- Rozhraní působí zastarale ve srovnání s moderními CRM systémy.
Ceny Insureio
- Základní: 25 $/měsíc na uživatele
- Marketing: 50 $/měsíc na uživatele
- Správa agentury: 50 $/měsíc na uživatele
- Marketing a správa agentury: 75 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insureio
- G2: N/A
- Capterra: nedostatek recenzí
9. Radiusbob (nejlepší pro zjednodušenou správu potenciálních zákazníků a agentů)
Radiusbob (Bob, zkratka pro „Book of Business“) zjednodušuje správu agentů a potenciálních zákazníků pro pojišťovací makléře. Co slibuje? Méně času stráveného navigací v nástrojích a více času na budování vztahů se zákazníky.
Tento CRM software pro pojišťovny nahrazuje roztříštěné systémy centralizací sledování potenciálních zákazníků, automatizací prodeje a komunikace. Objevte více potenciálních zákazníků, naplánujte následné kroky a spusťte drip kampaně – a to vše při zachování bezpečnosti všech údajů o klientech.
Nejlepší funkce Radiusbob
- Automatizujte prodejní pracovní postupy pro distribuci potenciálních zákazníků a následné kroky.
- Provádějte a přijímejte hovory přímo v rámci platformy pomocí integrovaného VoIP.
- Chraňte informace o zákaznících pomocí pokročilého šifrování a integrací třetích stran.
- Udržujte pořádek díky historii klientů, připomenutím, úkolům a poznámkám s časovým razítkem.
Omezení Radiusbob
- Absence mobilní aplikace může omezovat flexibilitu pojišťovacích agentů, kteří jsou často na cestách.
- Omezená podpora při zavádění, která může zpomalit proces nastavení
Ceny Radiusbob
- Agent: 43 $/měsíc na uživatele
- CSR: 86 USD/měsíc na uživatele
- Makléř: 190 $/měsíc na uživatele
- Agentura: 380 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Radiusbob
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o RadiusBob?
Radius je každodenní součástí mé práce. Pomáhá mi udržet přehled o mém pracovním vytížení a soustředit se na to, čemu věnovat pozornost, abych posunul své potenciální zákazníky dál. Integrace mého kalendáře mi umožňuje vidět plán na každý den a automatizovat plánování pro mé klienty.
Radius je každodenní součástí mé práce. Pomáhá mi udržet přehled o mém pracovním vytížení a soustředit se na to, čemu věnovat pozornost, abych posunul své potenciální zákazníky dál. Integrace mého kalendáře mi umožňuje vidět plán na každý den a automatizovat plánování pro mé klienty.
10. Salesforce Financial Services Cloud (nejlepší pro agentury na podnikové úrovni)
Salesforce Financial Services Cloud je ideální volbou pro velké pojišťovny s víceoborovým provozem. Sjednocuje všechna data z pojišťovacích, bankovních a systémů správy majetku a poskytuje tak 360stupňový přehled o zákaznické základně.
Tato hladká integrace pomáhá obchodním zástupcům činit informovaná rozhodnutí a poskytovat hyperpersonalizované zákaznické zkušenosti. Navíc její analytika založená na umělé inteligenci jde nad rámec základního reportingu – umožňuje vám předvídat potřeby zákazníků a příležitosti pro křížový prodej.
Nejlepší funkce Salesforce Financial Services Cloud
- Sjednoťte zákaznická data z více platforem pro plynulé sledování pojistných smluv.
- Využijte předkonfigurované pracovní postupy k rychlému a efektivnímu zapojení klientů.
- Integrujte stovky nástrojů třetích stran pro rozšíření funkčnosti.
- Zvyšte efektivitu pomocí automatizace AI a samoobslužných portálů.
Omezení Salesforce Financial Services Cloud
- Vysoká cena nemusí vyhovovat menším agenturám nebo nezávislým makléřům.
- Pro nové uživatele má strmou křivku učení.
Ceny Salesforce Financial Services Cloud
- Prodej: 300 $/měsíc na uživatele
- Služba: 300 $/měsíc na uživatele
- Prodej + služby: 325 USD/měsíc na uživatele
- Einstein 1 pro prodej a služby: 700 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Financial Services Cloud?
Pro mě je nejdůležitější organizace a tento CRM systém funguje skvěle a pomáhá mi dosahovat měsíčních kvót a cílů. Je velmi snadné zefektivnit práci a upřednostnit to, co je důležité, před studenými kontakty.
Pro mě je nejdůležitější organizace a tento CRM systém funguje skvěle a pomáhá mi dosahovat měsíčních kvót a cílů. Je velmi snadné zefektivnit práci a upřednostnit to, co je důležité, před studenými kontakty.
Maximalizujte efektivitu a rozšiřte své pojišťovací podnikání s ClickUp
Tady je máte – 10 nejlepších CRM softwarů pro pojišťovnictví!
Výběr správného CRM však přesahuje řešení současných problémů – jde o zajištění budoucnosti vaší agentury. Ideální řešení by mělo růst spolu s vaším podnikáním, řešit nové výzvy a posilovat každou interakci, pojistku a pipeline v závislosti na vašem růstu.
Právě v tom vyniká ClickUp. Není to jen nejlepší CRM pro pojišťovací agenty – je to plně přizpůsobitelné řešení pro chytřejší pracovní postupy, snadnou spolupráci a proaktivní správu klientů. Ať už jste nezávislý makléř nebo řídíte velkou pojišťovnu, ClickUp vám v každém kroku přináší nejvyšší produktivitu a hmatatelné výsledky.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte ten rozdíl!