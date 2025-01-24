Přiznejme si to: vytváření marketingového plánu není zrovna zábava. Je to zdlouhavé, detailní a zabírá to čas, který byste mohli věnovat dosahování výsledků.
Využijte šablony marketingových plánů v aplikaci Word – ideální pro majitele malých podniků, marketéry a studenty, kteří se chtějí vyhnout složitému formátování a rovnou se pustit do plánování. 🏃
Shromáždili jsme nejlepší bezplatné šablony pro Word, které splní vaše jednodušší potřeby. Protože však Word není ideální pro spolupráci v reálném čase nebo pro vyvíjející se pracovní postupy, přidali jsme také naše nejlepší bezplatné (a funkcemi nabité) šablony.
Nejprve si ale řekněme, proč se vyplatí šablonu použít.
Co dělá šablonu marketingového plánu pro Word dobrou?
Skvělá marketingová šablona pro Word vám pomůže udržet pořádek, držet se plánu a být připraveni sebevědomě prezentovat své strategie. Na co se zaměřit:
- Struktura a rozvržení: Vyberte si šablonu s přehledným a logickým rozvržením, která rozděluje klíčové části (jako cíle, cílová skupina a rozpočet), takže se snadno vyplňuje a sleduje.
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si šablonu, která je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila vašim jedinečným potřebám, aniž by vás nutila držet se striktních sekcí nebo designů.
- Praktické sekce: Vyberte si šablonu, která obsahuje oblasti pro jasné a praktické položky – cíle, časové osy, KPI a další kroky –, abyste mohli vše stihnout.
- Profesionální design: Vyberte si šablonu s propracovaným designem, která vaše nápady prezentuje profesionálně a usnadňuje sdílení s klienty, kolegy nebo zainteresovanými stranami.
💡Tip pro profesionály: Při vytváření marketingového plánu upřednostněte šablonu, která pomáhá rozdělit velké úkoly na menší dílčí úkoly. Tým se tak bude moci lépe soustředit a nebude se cítit přetížený.
Bezplatné šablony marketingového plánu pro Word
Šablony pro marketing v aplikaci Word představují jednoduchý, ale účinný výchozí bod pro strukturování vašich marketingových aktivit. Prozkoumejte tyto bezplatné zdroje, které si můžete stáhnout.
1. Šablona marketingového plánu pro Word od CoSchedule
Šablona marketingového plánu pro Word od CoSchedule nabízí 18stránkový rámec pro tvorbu strategie. Začíná stanovením jasných, realizovatelných marketingových cílů a měřitelných KPI pro sledování pokroku.
Šablona vám také pomůže definovat cílovou skupinu pomocí podrobných osobních profilů, aby vaše strategie byla zaměřena na zákazníka. Obsahuje situační analýzu pro vyhodnocení tržních podmínek a konkurence a SWOT analýzu pro posouzení silných a slabých stránek.
Nakonec popisuje iniciativy a marketingové kanály s přidělenými odpovědnostmi a zároveň poskytuje sekci věnovanou rozpočtu, která zajišťuje finanční kontrolu.
⚡️Nejvhodnější pro: Digitální marketéry, kteří hledají strukturovaný rámec s jasnými cíli a KPI
2. Šablona marketingového plánu pro Word od Stakeholdermap.com
Šablona marketingového plánu pro Word od Stakeholdermap.com nabízí 16stránkovou strukturu, která vám pomůže vypracovat marketingovou strategii.
Začněte tím, že zdokumentujete podrobnosti o svém podnikání, jako jsou prohlášení o poslání a vizi, identifikace cílového trhu a zdůraznění jedinečných prodejních argumentů. Poté vás provede komplexní SWOT analýzou.
Šablona také obsahuje marketingové taktiky, od cenové politiky po propagační aktivity, spolu s místy pro sledování vašich výsledků.
⚡️Nejvhodnější pro: Mezifunkční týmy v malých společnostech, které potřebují sladit marketingové taktiky.
3. Šablona marketingového plánu strategických cílů od Template. Net
Šablona marketingového plánu strategických cílů od Template.Net poskytuje jasný rámec pro definování klíčových aspektů vašeho podnikání, identifikaci cílové skupiny a vypracování realizovatelných marketingových plánů.
Šablona obsahuje vlastní pole pro oblasti jako ceny, propagační strategie a zapojení zákazníků, s místy pro sledování výkonnosti a finančních cílů.
⚡️Nejvhodnější pro: Startupy, které definují krátkodobé až střednědobé marketingové cíle v souladu s růstem
4. Šablona marketingového plánu pro vývoj produktu od Template. Net
Šablona marketingového plánu pro vývoj produktů od Template.Net je podrobný marketingový plán pro uvedení nových produktů na trh, který klade důraz na předprodejní aktivity s cílem vybudovat očekávání. Předem navržený layout zahrnuje prostor pro videoreklamy, influencer marketing a další.
Strategie také nastiňuje aktivity pro tiskovou konferenci a zahajovací akci s cílem přímo zapojit maloobchodníky a zákazníky. Přiděluje jasné odpovědnosti členům týmu a poskytuje rozpis rozpočtu , aby bylo zajištěno správné rozdělení finančních prostředků.
⚡️Nejvhodnější pro: Produktové manažery, kteří uvádějí na trh nové produkty se zaměřenými strategiemi pro trh a positioning.
5. Šablona akčního plánu pro oslovení zákazníků od Template. Net
Šablony akčních plánů jsou nezbytné pro organizaci a realizaci osvětových programů, protože poskytují jasný rámec pro stanovení cílů, definování akcí a přidělení odpovědností.
Šablona akčního plánu pro oslovení zákazníků od Template.Net jde ještě o krok dál a nabízí komplexní strukturu doplněnou o časové osy, zdroje a sledování pokroku. Tato šablona zajišťuje, že všichni členové týmu budou postupovat jednotně, a zároveň poskytuje plán pro sledování úspěchu v každé fázi procesu.
⚡️Nejvhodnější pro: Komunitní týmy organizující vzdělávací programy nebo akce
6. Šablona pro plánování marketingového sprintu od Template. Net
Šablona Marketing Sprint Planning Template od Template.Net je vlastní jednostránkový dokument určený k organizaci tvorby iterativních marketingových plánů.
Organizuje úkoly do jasných fází – od sprintových aktivit po ověření sprintového backlogu. Každý úkol má definované vlastníky a celkový termín. Šablona zajišťuje, že na konci sprintu všechny marketingové iniciativy přispějí k vytvoření akčního marketingového plánu.
⚡️Nejvhodnější pro: Agilní týmy zaměřené na rychlé, iterativní marketingové cykly
7. Šablona kalendáře marketingového plánování pro restaurace od Template. Net
Šablona kalendáře marketingového plánování pro restaurace od Template.Net je praktickým nástrojem pro restaurace, který jim pomáhá organizovat měsíční a týdenní marketingové plánování .
Šablona rozděluje rok na marketingové cíle, od sezónních témat po propagační kampaně. Obsahuje také sekce pro sledování aktivit, jako je marketing na sociálních médiích, akce a správa rozpočtu, takže vše zůstává v souladu s vašimi obchodními cíli.
Můžete určit osoby nebo výbory odpovědné za jednotlivé úkoly a zajistit tak odpovědnost.
⚡️Nejvhodnější pro: Restaurace, které koordinují své sezónní propagační akce a události
8. Šablona marketingového plánu pro realitní kanceláře od Template. Net
Šablona marketingového plánu pro nemovitosti od Template.Net nastiňuje klíčové strategie pro propagaci komerčního realitního projektu.
Zahrnuje stanovení cílů, definování cílového trhu a plánování obsahu a marketingu na sociálních médiích. Plán také pomáhá sladit marketingové aktivity s klíčovými cíli, jako je prezentace projektu a zdůraznění odborných znalostí agentů.
Tento akční plán obsahuje konkrétní úkoly, časové harmonogramy a odpovědnosti týmu. Část věnovaná rozpočtu rozděluje náklady podle jednotlivých aktivit a nabízí jasný finanční plán.
⚡️Nejvhodnější pro: Realitní agenti, kteří propagují nemovitosti, pořádají dny otevřených dveří a oslovují klienty
Omezení používání aplikace Word pro šablony marketingových plánů
Šablony aplikace Word jsou vhodné pro základní marketingové plány, ale postrádají flexibilitu a funkce pokročilých softwarových nástrojů pro správu kampaní. Můžete se setkat s následujícími problémy:
- Nevýhody spolupráce: Týmová práce se stává složitější, protože více lidí nemůže provádět úpravy současně, aniž by riskovali záměnu verzí.
- Omezené možnosti přizpůsobení: Jste odkázáni na neohrabané šablony a ruční úpravy designu.
- Žádné sledování výkonu: Word neobsahuje vestavěné metriky ani funkce pro sledování pokroku u probíhajících kampaní.
- Mezery v integraci: Plán nelze synchronizovat s platformami CRM nebo marketingovými platformami, což ztěžuje měření a úpravy v reálném čase.
💡Tip pro profesionály: Chcete-li překonat omezení aplikace Microsoft Word v oblasti vizualizace dat, zvažte její použití ve spojení s aplikací Excel nebo Google Sheets pro části s velkým množstvím dat (například rozpočet, časové osy a KPI).
Alternativní šablony marketingových plánů
Softwarové nástroje pro řízení marketingových projektů, které neumožňují spolupráci vašeho týmu, mohou být (zejména) omezující. Vyzkoušejte ClickUp.
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která vnáší strukturu a přehlednost do vašich pracovních postupů.
Obsahuje pokročilou automatizaci a nástroj AI pro zrychlení tvorby obsahu – například briefy, e-maily, texty pro optimalizaci vyhledávačů a mnoho dalšího.
Řešení pro správu marketingových projektů ClickUp poskytují komplexní sadu nástrojů pro správu všech aspektů vašich marketingových kampaní, jako je ClickUp Docs pro vývoj obchodní strategie, kalendáře pro organizaci časových os a bezproblémové integrace pro synchronizaci s jinými marketingovými nástroji.
Platforma také nabízí řešení Whiteboards a Proofing pro týmové revize a brainstorming, spolu s aktualizacemi v reálném čase prostřednictvím několika zobrazení a dashboardů, aby všichni byli informováni a mohli pokračovat v práci.
🔍Věděli jste? Marketéři, kteří používají komplexní nástroj pro správu projektů, mají o 4 % vyšší šanci na úspěch než ti, kteří se spoléhají na izolované informace roztříštěné napříč různými systémy.
Podívejte se na naše nejlepší bezplatné marketingové šablony níže a zajistěte svým kampaním skvělý start.
1. Šablona marketingového plánu ClickUp
Šablona marketingového plánu ClickUp je ideální pro začátečníky, kteří chtějí uspořádat marketingové cíle a sledovat pokrok.
Začněte definováním cílů v seznamu „Cíle“ a rozdělte je na klíčové výsledky nebo dílčí úkoly. Indikátor průběhu se automaticky aktualizuje, jakmile označíte úkoly jako dokončené.
Můžete také sledovat své dílčí úkoly v zobrazení „Klíčové výsledky“ a vizualizovat svůj pokrok v „Tabulce pokroku“. K dispozici je také zobrazení „Časová osa“ , které pomáhá spravovat vaše marketingové OKR a nabízí flexibilitu pro úpravu harmonogramů projektů podle potřeby.
⚡️Nejvhodnější pro: Marketingové týmy, které hledají strukturovaný marketingový plán a chtějí definovat cíle a taktiky na jednom místě.
2. Šablona marketingového akčního plánu ClickUp
Šablona marketingového akčního plánu ClickUp je wiki stránka vhodná pro začátečníky , která vám pomůže nastartovat vaši marketingovou strategii.
Obsahuje praktickou tabulku s vlastními poli pro cíle, barevně odlišené rozevírací nabídky pro označení přiřazených osob a soubory (pro všechny relevantní přílohy). K dispozici je také kontrolní seznam pro dílčí úkoly, který vám pomůže udržet správný směr, a pruh s procentuálním pokrokem, který vás bude motivovat.
Tento akční plán můžete dále urychlit pomocí neuronové sítě AI ClickUp Brain. Získejte návrhy na vylepšení svého plánu, generujte podúkoly nebo dokonce najděte podobné úkoly, aby byl váš proces plynulejší.
⚡️Nejvhodnější pro: Marketingové týmy, které chtějí dokumentovat jednotlivé kroky od vymýšlení kampaně až po její realizaci.
3. Šablona strategického marketingového plánu ClickUp
Šablona strategického marketingového plánu ClickUp vám pomůže sladit váš marketingový mix od obecných cílů až po konkrétní úkoly.
Šablona je nastavena na úrovni složky a obsahuje podsložku „OKR“, kde jsou OKR seskupeny podle úrovně pokroku, publikačního kanálu a cílového čtvrtletí v seznamu „Všechny OKR“. Cíle můžete dále seřadit podle priority v seznamu „Klíčové výsledky podle čtvrtletí“.
Dále můžete v podsložce „Marketingový plán“ naplánovat rozpočet a výdaje pro každý dílčí úkol v seznamu „Plánované úkoly podle OKR“. Můžete také přiřadit úkoly a nastavit priority.
Pokud se lépe učíte vizuálně, podívejte se na tento vlog o nastavení šablony strategického marketingového plánu!
A díky ClickUp Chat se váš tým může okamžitě sladit v jednotném pracovním prostoru ClickUp – už žádné zdlouhavé e-maily nebo přeskakování mezi platformami.
⚡️Nejvhodnější pro: manažerské týmy, které chtějí sledovat dlouhodobé obchodní cíle a klíčové marketingové taktiky
📮ClickUp Insight: Více než 60 % času týmu je věnováno hledání kontextu, informací a úkolů.
Podle výzkumu společnosti ClickUp ztrácejí týmy drahocenný čas přeskakováním mezi různými nástroji. Abyste předešli narušení komunikace, integrujte zasílání zpráv do svých pracovních postupů pomocí centralizované platformy, která spojuje řízení projektů, spolupráci a komunikaci. Vyzkoušejte ClickUp , aplikaci pro vše, co souvisí s prací.
4. Šablona marketingového plánu ClickUp
Šablona marketingového plánu ClickUp je vhodná pro začátečníky a zjednodušuje správu pracovního postupu obsahu pomocí šesti strukturovaných zobrazení.
Začněte s přehledem „Obsah“, kde můžete úkoly seřadit podle měsíce zveřejnění a získat tak jasný plán. Poté sledujte pokrok na tabuli „Stav“, kde můžete úkoly seskupit do kategorií, jako jsou „Schvaluje se“ nebo „Dokončeno“.
Tabule „Pipeline“ pomáhá spravovat vaši databázi obsahu pomocí systému drag-and-drop pro rychlé aktualizace. A pro časové osy použijte zobrazení „Content Timeline“ a „Department Timeline“ k vizualizaci plánů podle typu obsahu nebo týmu.
Na závěr si prohlédněte „Kalendář termínů publikování“, který označuje úkoly s termínem, po termínu a neplánované úkoly pro snadné sledování.
⚡️Nejvhodnější pro: Týmy zabývající se obsahem, které chtějí vytvořit a sledovat plán obsahových strategií.
5. Šablona plánu obsahu ClickUp
Šablona plánu obsahu ClickUp usnadňuje začátečníkům tvorbu obsahu a činí ji poutavou.
Úkoly v seznamu „Plán obsahu“ jsou seskupeny podle naléhavosti – vysoká, střední nebo nízká – a obsahují podrobnosti, jako jsou provedené akce, typ obsahu (například infografiky nebo videa), cílová skupina, klíčová slova a stav schválení.
„Schvalovací komise“ pak efektivně sleduje schvalování, zatímco „Kalendář obsahu“ nabízí vizuální rozvržení úkolů, barevně rozlišené podle pilířů obsahu, jako je obsah generovaný uživateli nebo týdenní série.
⚡️Nejvhodnější pro: Správce obsahu, kteří organizují a plánují redakční kalendáře pro různé platformy
6. Šablona marketingového plánu pro akce ClickUp
Šablona marketingového plánu ClickUp Event je vhodná pro začátečníky a umožňuje hladké plánování a sledování událostí.
Začněte tím, že v seznamu „Marketingové úkoly“ nastíníte aktivity související s vaší akcí a doplňte podrobnosti, jako jsou odpovědné týmy a kopie účtenek pro účely rozpočtu. Poté přejděte do zobrazení „Fázová tabule“, kde si můžete úkoly vizualizovat jako karty Kanban seskupené podle fází (například plánování, hodnocení a implementace).
K dispozici je také „Časová osa událostí“, která nabízí přehlednou představu o délce trvání úkolů, zatímco „Kalendář událostí“ zaznamenává vaše úkoly do kalendáře, což vám umožňuje rychle přeplánovat a upravit termíny podle potřeby.
⚡️Nejvhodnější pro: Organizátory akcí, kteří chtějí koordinovat propagační aktivity, logistiku a časové plány akcí.
7. Šablona plánu prodeje a marketingu ClickUp
Účinné propagační strategie posilují signál vaší značky a šablona ClickUp Sales and Marketing Plan Template, vhodná i pro začátečníky, tento proces zjednodušuje.
Rozvržení začíná seznamem „Aktivity“, kde jsou úkoly seskupeny podle typu marketingu (například národní, místní nebo PR). Můžete označit kampanový tým, přiřadit vedoucí prodeje a marketingu a dokonce nastavit termíny ukončení prodeje.
Dále můžete vizualizovat pokrok v tabulce „Marketingová pipeline“, která je rozdělena do fází (například výzkum, plánování a vývoj). Navíc můžete použít tabulkový pohled „Cíle“ k vyhodnocení skutečných prodejů a výsledků kampaní.
⚡️Nejvhodnější pro: Prodejní a marketingové týmy, které chtějí sladit své strategie s cílem zvýšit generování příjmů.
8. Šablona marketingového plánu ClickUp*
Šablona marketingového plánu ClickUp je ideální pro středně pokročilé uživatele, kteří hledají hlubší analýzy a organizaci kampaní. Tento komplexní kontrolní seznam marketingové kampaně je nastaven na úrovni složky.
V podsložce „Analýza kampaně“ se nachází seznam „Náklady“, který seskupuje náklady na konkrétní úkoly podle sítě/zdroje publikace. Obsahuje metriky jako CPC (cena za proklik), CPM (cena za tisíc zobrazení) a vzorcem vypočítanou CPA (cena za akci).
K dispozici je také seznam „Metriky konverze“, který sleduje metriky jako kliknutí, konverze a zobrazení v síti. Můžete dokonce označit typ publika (například technologie, produktivita nebo celé spektrum).
Dále můžete v podsložce „Kampaně“ sledovat živá propojení, míry konverze a stav každé kampaně ve třech přehledných zobrazeních.
⚡️Nejvhodnější pro: Manažery kampaní, kteří hledají konkurenční analýzu svých marketingových kampaní.
9. Šablona marketingového plánu pro sociální média ClickUp
Šablona marketingového plánu pro sociální média ClickUp je uživatelsky přívětivá stránka Wiki, která slouží k přehlednému zaznamenávání vašich strategií pro sociální média.
Obsahuje tabulkové rozvržení s poli pro marketingový rozpočet, výdaje, účty a dokonce i poznámky a značky pro odpovědné osoby. Fáze – plánování, implementace a hodnocení – lze vybrat z rozevíracího seznamu a k dispozici je také pruh pro sledování pokroku.
Samostatná tabulka obsahuje kontrolní seznam podúkolů. Můžete zvážit připojení kalendáře obsahu určeného pro sociální média, abyste zvýšili efektivitu plánování.
⚡️Nejvhodnější pro: Správce sociálních médií, kteří chtějí strukturovat obsah a sledovat zapojení uživatelů
10. Šablona marketingového kalendáře ClickUp
Vytvoření marketingového projektu je postupný proces a šablona marketingového kalendáře ClickUp ho usnadňuje i začátečníkům.
Můžete začít tím, že v zobrazení „Marketingové projekty“ seřadíte úkoly podle stavu a přidáte vlastní pole, jako jsou nejnovější komentáře, pro rychlou spolupráci. Poté přejděte do „Časových os projektů“, kde získáte přehledné zobrazení podle oddělení s nastavitelnými harmonogramy.
Zobrazení „Kalendář“ vám umožní snadno plánovat úkoly, zatímco tabule „Marketingový proces“ zobrazuje průběh jednotlivých fází projektu. Nakonec můžete sledovat výdaje pomocí „Tabulky rozpočtu“ a mít tak své finance pod kontrolou.
⚡️Nejvhodnější pro: Marketingové týmy, které chtějí plánovat, rozvrhovat a vizuálně sledovat klíčové kampaně a termíny.
11. Šablona briefu marketingové kampaně ClickUp
Šablona ClickUp Marketing Campaign Brief zjednodušuje správu marketingových kampaní díky rozložení Wiki, které je vhodné i pro začátečníky.
Obsahuje sekce pro údaje o klientech, které zajistí sladění značky, a tabulku „Přehled kampaně“, ve které lze definovat témata, cíle a popisy.
Segmentace publika a poznatky o chování pomáhají definovat různé osobnosti v rámci vašeho cílového trhu, zatímco část „Navrhovaný rozpočet“ pomáhá dokumentovat finance.
Klíčové milníky můžete dále sledovat v části „Důležité termíny“ a přehled výsledků můžete uvést v tabulce „Marketingové materiály“ . Navíc můžete přidat jakékoli referenční materiály z minulých kampaní, abyste zajistili konzistentnost značky.
⚡️Nejvhodnější pro: Marketingové pracovníky, kteří chtějí rychle nastínit cíle a taktiku kampaně, aby se všichni zúčastnění mohli sladit.
Rozjeďte své marketingové plány s ClickUp
Šablony aplikace Word jsou skvělé pro jednodušší úkoly, ale nedokážou zvládnout náročné úkoly, když vaše marketingové projekty rostou.
Právě v tom vám může pomoci ClickUp. 🤝
Přepínejte mezi rozložením ve stylu Wiki pro organizaci informací, tabulkou Kanban pro sledování úkolů, Ganttovým diagramem pro vizualizaci časových os a dalšími možnostmi. S ClickUp je spolupráce snadná i díky aktualizacím v reálném čase.
Platforma se integruje s vašimi marketingovými technologiemi, jako jsou Google Drive, Figma a HubSpot. Navíc můžete využít její vestavěný AI asistent k automatizaci vytváření reportů nebo sledování úkolů.
A třešnička na dortu? Tyto šablony jsou zcela zdarma! Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte urychlovat proces od nápadu po realizaci své kampaně.