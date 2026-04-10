Více než 50 podnětů pro AI k vytvoření úchvatných vizuálů

Představte si to: je pozdě v noci a vy se točíte v kruhu skicování, mazání a přemýšlení. Vyzkoušíte jednu barevnou kombinaci, pak další, vylepšíte kompozici, a váš obrázek stále nevypadá správně.
Generátory obrázků s umělou inteligencí umožňují umělcům i těm z nás, kteří nemají žádné designérské dovednosti, vytvářet úchvatné vizuály pouhým popisem jejich konceptů slovy.
Stejně jako u jiných nástrojů s umělou inteligencí však výsledný vzhled závisí na zadaných pokynech. Od realistických portrétů až po snové abstraktní krajiny můžete vytvářet nekonečné množství vizuálů.
V tomto blogu prozkoumáme více než 50 podnětů pro AI obrázky, které vám pomohou zrealizovat vaši vizi v různých situacích. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je návod, jak vytvořit úchvatné vizuály pomocí AI podnětů:
- Poskytněte AI nástrojům jasné pokyny pro generování obrázků, od jednoduchých až po podrobné popisy
- Uveďte typ obrázku, hlavní motiv, pozadí, styl kompozice a další podrobnosti.
- Buďte konkrétní, vyjádřete náladu, použijte umělecké reference, vylepšujte opakováním a experimentujte, abyste vytvořili obrázky generované umělou inteligencí
- Můžete vytvářet obrázky pro profesionální design, umění, komiksy, videohry, marketingové brožury, akce a mnoho dalšího!
Co jsou AI obrazové podněty?
Podnět pro AI je jasný pokyn nebo popis používaný k vygenerování vizuálního obrazu. Jedná se o podrobný návod pro nástroj AI, který popisuje aspekty jako téma, styl, osvětlení, barevnou paletu a náladu.
Kvalita zadání závisí na tom, jak dobře popíšete svou vizi. Jasné a podrobné zadání omezuje nejasnosti a vede k lepším výsledkům.
Základní prvky dobrého podnětu
Silný podnět je jasný, konkrétní a poutavý, poskytuje AI dostatek kontextu k nasměrování její odpovědi a zároveň ponechává prostor pro kreativitu.
Měla by nastínit požadovaný formát nebo výsledek – ať už se jedná o esej, seznam nebo vyprávění – a obsahovat všechny klíčové podrobnosti, které pomohou určit směr odpovědi.
Pojďme se podívat na několik tipů k podnětům pro obrázky generované umělou inteligencí. 👇
Typ obrázku
Vyberte si typ obrázku, který se vám líbí: 3D model, ilustraci, animovanou scénu nebo dokonce ručně kreslenou skicu. Musíte také uvést své preference ohledně vizuálního stylu, například kreslený nebo hyperrealistický.
📌 Příklad: „Vytvořte hyperrealistický 3D model futuristického sportovního vozu s elegantními křivkami a zářícím modrým podsvícením.“
Hlavní téma
Jasně uveďte hlavní předmět obrázku. Může to být postava, předmět, zvíře nebo dokonce scéna, jako je horský masiv nebo panorama města. Buďte co nejpřesnější; v případě potřeby můžete popsat jejich pózu, vzhled nebo roli ve scéně.
📌 Příklad: „Postava inspirovaná cyberpunkem v kožené bundě, se zářícími kybernetickými pažemi, sebevědomě stojící v dešti.“
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroje pro designéry
Pozadí scény
Vytvořte prostředí pro svůj objekt. Ať už jde o rušnou městskou ulici, klidný les nebo něco abstraktního, pozadí pomáhá utvářet obraz.
📌 Příklad: „Rušné, futuristické tržiště s holografickými nápisy, robotickými prodejci a živým davem.“
Styl kompozice
Vyjádřete, jak chcete, aby byl obrázek uspořádán. Jedná se o detailní záběr nebo širokoúhlý snímek? Chcete čistý, minimalistický design, nebo spíše detailnější? Zvažte, zda do svých nápadů na podněty pro umění vytvořené umělou inteligencí zahrnete prvky navozující atmosféru, jako jsou dramatické stíny nebo měkké, teplé osvětlení.
📌 Příklad: „Dramatický detailní záběr dračího oka, v němž se odráží silueta rytíře blížícího se se zvednutým mečem.“
Vyzkoušejte ClickUp Brain
Vyberte si níže ukázkový podnět pro obrázek nebo popište svůj vlastní obrázek
Další podrobnosti
Doplňte podněty pro generátor umění AI o jedinečné detaily a dodáte svému obrázku více charakteru. Může se jednat například o textury, jako je drsnost kamenné zdi nebo hladkost skleněného povrchu.
Můžete také popsat barevná schémata, atmosféru scény nebo dokonce umělecké vlivy – například zářivé barvy inspirované pop artem nebo jemný, vybledlý vzhled připomínající vintage fotografie.
📌 Příklad: „Peří fénixe by mělo třpytit se duhovými odstíny a jeho oči by měly zářit jako roztavená láva.“
Bonus: Naučte se generovat obrázky pomocí ChatGPT!
Proč je důležité ovládat AI obrazové podněty
Zvládnutí AI podnětů vám umožní plně odemknout potenciál generátorů obrázků a překlenout propast mezi vágními nápady a úchvatnými vizuály. Získáte tak kontrolu nad stylem, náladou a dalšími složitými detaily, abyste mohli naplnit svou uměleckou vizi.
Takto vám tyto podněty pomohou:
- Větší kreativita: Můžete rychle prozkoumat širší škálu konceptů a stylů a vytvářet tak netradiční a experimentální vizuální nápady
- Vyšší efektivita: Nástroje AI automatizují a zrychlují proces navrhování pro agilní pracovní postupy, jako jsou marketingové kampaně
- Lepší rozhodování: Prompt engineering umožňuje rychlou zpětnou vazbu a vizuální přehled o možnostech designu, díky čemuž mohou zúčastněné strany rychle vyhodnotit různé koncepty
- Cenová efektivita: Tvorba obrázků pomocí AI podnětů snižuje závislost na tradičních grafických zdrojích, které mohou být nákladné a časově náročné
📖 Přečtěte si také: Alternativy k DALL-E pro tvorbu obrázků pomocí AI
Příklady účinných podnětů pro AI
Při tvorbě inspirativních a jedinečných uměleckých děl může správný podnět znamenat zásadní rozdíl. Podívejme se na několik příkladů podnětů pro umění generované umělou inteligencí, které vám pomohou vytvořit skvělý podnět pro obrázky. Probereme také některé další příklady použití. 💁
l. Umění
Zde je několik účinných podnětů pro umění generované umělou inteligencí, které vám pomohou vytvořit úchvatná umělecká díla generovaná umělou inteligencí:
- Tvorba storyboardu: Vygenerujte panely storyboardu pro [typ filmu], které ilustrují klíčové momenty, jako je [popis scény]. Zaměřte se na [emoce] ve stylu, který kombinuje [vizuální styl]
- Redakční ilustrace: Vytvořte redakční ilustraci pro [typ publikace] na téma [téma, např. duševní zdraví]. Použijte [umělecké prvky] k vizuálnímu znázornění [konceptu]
- Ilustrace do dětských knih: Navrhněte fantaskní postavy pro dětský příběh o [téma], s [detaily]. Zahrňte prostředí jako [místo] v jednotném [stylu]
- Surrealistické umění: Vygenerujte surrealistické obrazy znázorňující [koncept] s [klíčovými prvky]. Použijte kombinaci [barevných schémat] k vytvoření [atmosféry]
- Abstraktní umění: Vygenerujte surrealistické obrazy znázorňující [koncept] s [klíčovými prvky]. Použijte kombinaci [barevných schémat] k vytvoření [atmosféry]
- Experimentální umění: Vytvořte experimentální dílo, ve kterém se [prvek] mísí s [nečekanými formami] v surrealistické, ale harmonické fúzi
- Krajinomalba: Vygenerujte impresionistické zobrazení [scény] s hustými tahy štětcem a teplými tóny, které vyvolají [emoce]
- Portrétní umění: Vytvořte fantaskní portrét [postavy] s využitím surrealistických prvků, jako jsou vznášející se lucerny nebo zvířecí společníci s lidskými výrazy
- Konceptuální umění: Navrhněte konceptuální dílo znázorňující [nápad], kombinující prvky jako starověkou architekturu propletenou s neonově osvětlenými dráty a obrazovkami
II. Profesionální návrhy
Zde je několik příkladů AI podnětů pro profesionální návrhy:
- Rozvržení e-shopu: Vytvořte [přídavné jméno] rozvržení pro e-shop prodávající [kategorie produktu]. Úvodní stránka by měla obsahovat velký úvodní obrázek [vybraného produktu] a jasnou navigaci s oddíly pro [konkrétní kategorie]. Použijte moderní barevnou paletu a zajistěte, aby bylo rozvržení snadno navigovatelné s důrazem na uživatelský zážitek
- Návrh firemní brožury: Navrhněte firemní brožuru pro [název společnosti], společnost působící v [odvětví]. Brožura by měla obsahovat sekce s přehledem společnosti, nabízenými službami a referencemi klientů. Použijte [paletu barev] a začleňte [konkrétní vizuální prvky]
- Návrh loga pro [název firmy]: Navrhněte maximalistické logo pro [název firmy], společnost působící v [odvětví]. Logo by mělo používat [styl písma] a obsahovat nenápadný grafický prvek, který odráží [hodnoty] firmy. Barevná paleta by měla být [barvy], aby logo působilo moderně a čistě
- Návrh uživatelského rozhraní mobilní aplikace: Navrhněte elegantní a intuitivní uživatelské rozhraní pro mobilní aplikaci [název aplikace], která slouží k [funkce aplikace]. Aplikace by měla mít [barevné schéma] a obsahovat snadno ovladatelné záložky, tlačítka a oznámení. Na úvodní obrazovce by se měly zobrazovat [klíčové funkce] a aplikace by měla mít [konkrétní designové prvky]
- 3D vizualizace produktu [název produktu]: Vytvořte fotorealistickou 3D vizualizaci [název produktu], která ukáže jeho vlastnosti v [prostředí]. [Produkt] by měl být umístěn na hladkém povrchu s odrazy světla. Vizualizace by měla zdůraznit [konkrétní vlastnosti] s [osvětlením], které zvýrazní textury a kontury produktu
- Návrh obalu produktu: Navrhněte elegantní, moderní obal pro [název produktu]. Měl by obsahovat [konkrétní materiál] a [barevnou paletu]. Logo produktu musí mít minimalistickou typografii; jakýkoli další text by měl být v [písmu]. Návrh by měl vyjadřovat [atributy značky]
III. Fotografie
Zde je několik AI obrazových podnětů pro různé typy fotografie:
- Cestovatelské blogy/webové stránky: Vygenerujte fotografie západu slunce nad [konkrétní destinací], zachycující teplé světlo soumraku. Zahrňte [detaily jako siluety budov nebo barevnou oblohu s přechody oranžové, růžové a fialové barvy]
- Prezentace produktu: Pořiďte fotografii ve vysokém rozlišení [typu produktu] umístěného na [typu povrchu] v [studiovém prostředí]. Upravte kompozici ve stylu [kompozičního stylu], abyste zdůraznili [vlastnosti produktu], jako jsou [konkrétní charakteristiky]
- Lifestylové časopisy: Vygenerujte fotografie [domácího prostředí], zaplněné přirozeným světlem proudícím skrz [typ oken]. Zvýrazněte [klíčové prvky výzdoby] pomocí drobných detailů, jako jsou [dekorativní doplňky]
- Blogy o wellness: Vytvořte klidné obrázky osob, které se věnují [wellness aktivitě] na [místě] v [denní době]. Použijte paletu [konkrétních odstínů], abyste vyvolali [pocit]
- Použití produktu v každodenním životě: Zachyťte obrázek [osoby, např. muže, ženy nebo dítěte], která používá [typ produktu] v [konkrétním místě, např. kuchyni, obývacím pokoji]. Zobrazte ji při [konkrétní činnosti, např. při popíjení šálku kávy, při používání produktu] s měkkým, přirozeným osvětlením z [zdroje světla, např. okna, lampy]
- Módní editorial: Vygenerujte módní editorial s tématem [téma] v lokaci [místo]. Zahrňte modelky a modely stylizované s [prvky], pózující v [dynamických pozicích]. Použijte osvětlení, které zdůrazní [atmosféru], aby vynikly [klíčové prvky]
IV. Karikatury a kreslené postavičky
Zde je několik podnětů pro AI k vytváření karikatur a kreslených obrázků:
- Návrh postav pro webový seriál: Vytvořte jedinečné postavy pro [téma seriálu] s využitím [designových prvků]. Zdůrazněte [konkrétní tón] pomocí [stylu]
- Propagační karikatury: Navrhněte vtipné karikatury pro [typ události] s [přehnanými výrazy, klíčovými rekvizitami nebo hravými kulisami], které ladí s [tématem] kampaně
- Suvenýry na míru: Vytvořte karikatury [konkrétních osob] a zachyťte [klíčové detaily], které odrážejí jejich [zážitky nebo osobnosti]
- Veřejné umělecké nástěnné malby: Navrhněte koncept živé nástěnné malby oslavující [téma], zahrnující [klíčové prvky]. Zajistěte, aby návrh vyjadřoval [konkrétní poselství] ve [stylu]
🔍 Věděli jste, že? Očekává se, že velikost globálního trhu s generátory obrázků využívajícími AI v příštích pěti letech vzroste na 917 448 tisíc dolarů.
V. Návrh videoher
Zde je několik podnětů pro AI k tvorbě obrázků určených pro design videoher:
- Barevná schémata a témata: Vytvořte paletu barev pro [typ hry] s [konkrétními odstíny], které vyvolávají [emoce]. Zajistěte, aby paleta doplňovala [klíčové prvky]
- Návrh postav: Vytvořte návrhy pro [typ postavy] v [prostředí hry]. Zaměřte se na [detaily], které odrážejí jejich [role]
- Koncepty prostředí: Vygenerujte vizuály [konkrétního místa] s důrazem na [detaily]. Použijte [osvětlení] k zdůraznění [atmosféry] prostředí
- Propagační materiály pro hry: Navrhněte bannerový obrázek pro [typ hry] s [hlavní postavou nebo scénou]. Zahrňte [detaily], které upoutají pozornost a zdůrazní [jedinečné přednosti] hry
VI. Branding a identita
Zde je několik AI podnětů, které můžete použít pro obrázky související s brandingem a identitou:
- Propagační materiály: Vytvořte vizuální propagační materiály, jako jsou vizitky a hlavičkové papíry, s využitím loga a barevné škály [název značky]. Zajistěte, aby vše bylo jednotné a odráželo identitu značky, a to pomocí prvků jako [např. čisté linie, profesionální fonty]
- Návrh obalu: Navrhněte koncepty obalů pro [typ produktu] s využitím ekologických materiálů, jako jsou [např. recyklovaný papír, biologicky rozložitelný plast], a moderních designových prvků, které odrážejí [styl značky]
- Návrhy reklamních předmětů: Vytvořte návrhy reklamních předmětů, jako jsou trička nebo hrnky s logem [název značky], abyste ukázali, jak by vaše produkty vypadaly v reálném životě
- Návrh stánku na akci: Navrhněte vizuály pro stánek na akci, který bude prezentovat produkty značky [název značky]. Zahrňte bannery, uspořádání expozice a prvky, jako jsou [např. značkové rekvizity], které účinně představí značku
VII. Typografie a grafický design
Zde je několik podnětů, které vám pomohou využívat AI pro grafický design a typografii:
- Experimentální typografická rozvržení: Vytvořte odvážný a futuristický typografický návrh s naddimenzovanými, překrývajícími se písmeny v [barevném schématu]. Začleňte geometrické vzory a abstraktní tvary jako vizuální doplňky a zajistěte tak dynamický tok textových prvků
- Ilustrace s integrovaným textem: Navrhněte typografické dílo, ve kterém písmena tvoří součást ilustrace, například [příklad tématu]. Použijte [konkrétní styl] k plynulému spojení textu a obrazu
- Návrh plakátu: Vygenerujte grafický návrh plakátu ve stylu [style], který se zaměří na čistou typografii a výrazný negativní prostor. Použijte jednoduchý styl písma s [specific color palette], abyste zdůraznili přehlednost a působivost
- Typografické vzory: Navrhněte opakující se vzor složený výhradně z typografie, kde jsou písmena zdeformována, otočena nebo abstrahována do dekorativních motivů. Vyberte [téma] a harmonickou paletu barev pro soudržný design
- Spojení typografie a fotografie: Navrhněte vizuál, ve kterém je typografie integrována do fotografie, například slova tvořící [památku nebo objekt]. Zajistěte, aby písmena napodobovala texturu a osvětlení fotografie a výsledek působil jako jeden celek
VIII. Marketingové vizuály
Zde je několik podnětů pro obrázky vytvořené pomocí AI pro marketing:
- Styl infografiky pro sociální sítě: Vytvořte barevnou infografiku, která zdůrazní výhody [služby/produktu]. Použijte ikony, jako jsou [příklad ikony], a stručný text, aby byla vizuálně přitažlivá a snadno srozumitelná
- Odpočítávací časovač pro sociální sítě: Vytvořte grafiku s odpočítáváním pro nadcházející výprodej [produktu]. Použijte dynamické prvky, jako jsou hodiny nebo časovače, doplněné frázemi jako „[název výprodeje]“ nebo „[podrobnosti odpočítávání]“, abyste navodili očekávání
- Úvodní obrázek pro e-mailový marketing: Navrhněte čistý a poutavý úvodní obrázek pro váš e-mailový newsletter, který bude obsahovat [téma nebo produkt], s vaším logem na jedné straně a jednoduchým pozadím v [barvě/textuře]
- Propagační banner: Vytvořte banner pro e-mailovou kampaň [produktu] s cílem propagovat slevu na [produkt/službu]. Použijte výraznou typografii s důrazem na [procento slevy] a zářivé barvy, abyste upoutali pozornost
- Tlačítko s výzvou k akci: Navrhněte jasné, poutavé tlačítko s výzvou k akci. Text by měl znít „[fráze akce]“ a být napsán tučným písmem v jasných barvách, aby podněcoval k kliknutí
- Vizuály pro úvodní stránku: Navrhněte vizuály pro úvodní stránku [název webu], které zdůrazní klíčové vlastnosti [produktu/služby]. Použijte ikony a krátké texty jako „[Vlastnost 1], [Vlastnost 2], [Vlastnost 3]“, aby výsledek působil jednoduše a působivě
- Ilustrace na míru: Vytvořte pro [název webu] jedinečné ilustrace, které budou reprezentovat [klíčové hodnoty vaší značky], a to na pozadí, které ladí s daným sdělením, jako jsou [např. panorama města, motivy inspirované přírodou]
- Obrázek pro displayovou reklamu: Navrhněte displayovou reklamu s [typem produktu] na čistém pozadí. Použijte výrazný text, jako je „[hlavní výhoda produktu]“, a poutavé barvy, jako je [jasně oranžová, modrá atd.], aby reklama vynikla.
- Miniatura videa: Vytvořte poutavou miniaturu pro svou videoreklamu na [službu/produkt]. Použijte zajímavé vizuální prvky, jako jsou [např. produkt v akci, animovaný text] a textové překryvy, abyste upoutali pozornost
- Propagační leták: Vytvořte atraktivní leták propagující vaši akci nebo výprodej. Zahrňte vizuály [vybraných produktů] a všechny klíčové podrobnosti o akci, jako je [datum akce, místo konání], v přehledném a snadno čitelném formátu
- Infografika k případové studii: Vytvořte infografiku shrnující klíčové závěry z případové studie o [téma nebo produkt], která bude vizuálně srozumitelná
- Vizuální prvky pro whitepaper: Navrhněte grafiku pro whitepaper na téma [téma], přičemž rozložte složité myšlenky na jednoduché vizuální prvky, které usnadní porozumění
IX. Eventový marketing
Zde je několik podnětů pro generátor obrázků s umělou inteligencí pro marketing akcí:
- Banner konference: Navrhněte vizuály pro bannery konference, které budou propagovat přednášky na témata související s [odvětvím nebo předmětem], aby vynikly
- Grafika pozvánky na akci: Vytvořte grafiku pozvánky na svou akci, která jasně uvádí datum, čas, místo konání a podrobnosti k potvrzení účasti v atraktivním designu
- Značení s poděkováním sponzorům: Navrhněte značení, které ocení sponzory vaší akce a začlení jejich loga a prvky značky do čistého a profesionálního layoutu
- Návrh pozadí pro fotokoutek: Vytvořte zábavný návrh pozadí pro fotokoutek na vaši akci, který bude odrážet téma akce a ponechá prostor pro vaše logo
- Grafika shrnující událost: Navrhněte grafiku, která shrne nejdůležitější momenty z vaší akce, včetně klíčových citátů, postřehů řečníků a ohlasů účastníků
🔍 Věděli jste, že? V USA je 71 % obrázků sdílených na sociálních médiích generováno umělou inteligencí. V Kanadě a regionu APAC je toto číslo ještě vyšší a dosahuje 77 %, zatímco v Evropě je to 68 %.
Jak napsat podnět pro AI a nástroje pro tvorbu podnětů
Než se podíváme na to, jak napsat AI obrazový prompt, seznámíme se s nástroji pro generování umění pomocí AI.
Zde je několik příkladů, které můžete použít:
- DALL. E 3: Díky integraci s ChatGPT nabízí plynulý zážitek při vytváření a generování podnětů
- Midjourney: Midjourney, známý svými uměleckými výstupy, generuje obrázky, které často připomínají profesionální ilustrace a konceptuální umění
- Stable Diffusion: Díky své flexibilitě a možnostem přizpůsobení je vhodný pro vývojáře a tvůrce. Jedná se o open-source nástroj s umělou inteligencí, který se používá k doladění
- Adobe Firefly: Aplikace Firefly, integrovaná do balíku Adobe Creative Suite, je ideální pro marketéry a designéry, kteří pracují na propracovaném obsahu
Správné nástroje tento proces zjednodušují a činí tvorbu podnětů intuitivnější a efektivnější.
Nástroje pro tvorbu podnětů, jako je ChatGPT, vám mohou pomoci vylepšit a vymyslet kreativní podněty, zatímco platformy jako Canva upravují vygenerované koncepty.
📖 Přečtěte si také: Nezbytné příklady podnětů Midjourney pro umělce a designéry
📖 Přečtěte si také: 11 nejlepších alternativ a konkurentů Midjourney pro generování obrázků pomocí AI
Osvědčené postupy a tipy pro vylepšení vašich podnětů
Vytváření efektivních podnětů pro generování obrázků pomocí AI je klíčové pro dosažení požadovaných vizuálních výsledků.
Zde je několik klíčových strategií, jak vylepšit vaše podněty:
- Nálada a styl: Přídavná jména jsou skvělým způsobem, jak vyjádřit požadovanou náladu nebo estetiku. Pokud hledáte moderní, čistý vzhled, můžete zadat: „Vytvořte minimalistický design s ostrými liniemi a neutrální barevnou paletou“
- Umělecké reference: Odkazujte se na slavné umělce nebo umělecká hnutí. Požádejte například o „impresionistický obrázek“ nebo „obrázek připomínající Picassovo abstraktní dílo“.
- Vyvážte délku a podrobnosti: Dobrý podnět musí být podrobný, ale neměl by generátor obrázků přetížit. U jednoduchých konceptů stačí 5–7 slov, zatímco složitější podněty mohou vyžadovat trochu více vysvětlení
- Vylepšujte opakováním: Pokud AI na první pokus nezachytí vaši vizi, upravte zadání a zkuste to znovu. I malé úpravy mohou mít velký vliv a vedení záznamů o úspěšných zadáních pomáhá zlepšovat budoucí výsledky
- Experimentujte s variantami: Zkuste měnit přídavná jména nebo přidávat nové prvky a objevujte tak různé výsledky. Experimentování s různými formulacemi nebo detaily pomáhá objevovat nové vizuální interpretace a přiblížit se k dokonalému výsledku
