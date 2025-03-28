Věděli jste, že 71 % content marketerů uvedlo, že content marketing se pro jejich organizaci rok od roku stává důležitějším?
Není překvapením, že efektivní plánování obsahu je nezbytné pro dodávání konzistentního, kvalitního materiálu, který osloví vaše publikum.
Ať už jste samostatný podnikatel nebo součástí většího marketingového týmu, bezplatné šablony kalendáře obsahu pro Google Sheets vám usnadní správu marketingových kampaní. Tyto šablony pro obsahový marketing zjednodušují plánování napříč platformami a umožňují vám sledovat nápady, termíny a výsledky – vše na jednom místě.
Navíc, pokud nejste připraveni investovat do placeného softwaru pro kalendář obsahu, tyto šablony Google Sheets a další alternativy vám pomohou udržet vaši strategii na správné cestě.
Co dělá šablonu kalendáře obsahu v Google Sheets dobrou?
Dobře zpracovaná šablona kalendáře obsahu v Google Sheets může podpořit plynulý a efektivní pracovní postup. Ať už se jedná o blogové příspěvky, kampaně na sociálních médiích nebo e-mailové zpravodaje, ideální šablony kalendáře obsahu by měly nabízet funkce, které zjednodušují plánování a zvyšují produktivitu.
Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Přehledný přehled termínů a uzávěrů: Vyberte si šablonu, která organizuje obsah podle termínů, abyste mohli snadno sledovat nadcházející příspěvky, aniž byste ztratili přehled o uzávěrkách.
- Sledování výkonnostních metrik: Vyberte si šablonu s prostorem pro zaznamenávání statistik výkonu (jako je zapojení, dosah a komentáře).
- Prostor pro podrobnosti obsahu: Zajistěte, aby byl k dispozici prostor pro poznámky, jako jsou popisky, hashtagy a potřebné odkazy. Nejlepší šablony vám umožňují přidat tyto podrobnosti přímo do kalendáře, takže váš tým má všechny informace na jednom místě, což usnadňuje sladění s vaší marketingovou strategií pro sociální média.
- Flexibilní pro různé platformy: Umožňuje přizpůsobit jej pro různé kanály sociálních médií a hladce se přizpůsobit vašim jedinečným potřebám při tvorbě obsahu.
- Snadno použitelný formát: Dobrý kalendář v Google Sheets je intuitivní a nevyžaduje mnoho znalostí o formátování. Budete potřebovat něco jednoduchého, ale účinného – například barevně odlišené sekce nebo rozevírací seznamy pro označení stavu obsahu, platformy nebo typu příspěvku.
Šablony kalendáře obsahu v Google Sheets
Prozkoumejte těchto sedm šablon kalendáře obsahu v Google Sheets, které vám pomohou realizovat vaše nápady na obsah:
1. Šablona kalendáře obsahu Google Sheets od Vertex42
Plánování a sledování obsahu můžete zjednodušit pomocí šablony kalendáře obsahu v Google Sheets od Vertex42.
Postupujte takto:
- Využijte časovou osu v podobě Ganttova diagramu a měsíční kalendář, které vám poskytnou komplexní přehled o vašem harmonogramu obsahu.
- Snadno upravujte názvy, popisy a data v listu Obsah, zatímco list Kalendář vizualizuje váš plán publikování.
- Spolupracujte hladce se svým týmem pomocí verze Google Sheets.
Tato bezplatná šablona kalendáře obsahu také obsahuje organizátor hashtagů pro správu značek sociálních médií. Díky nové funkci Zobrazit dobu publikování můžete vizualizovat časovou osu svých marketingových kampaní.
✨Ideální pro: Správce obsahu, kteří chtějí spravovat více výstupů napříč projekty.
2. Šablona kalendáře obsahu Google Sheets od Backlinko
Máte potíže s udržováním konzistentního harmonogramu obsahu? Šablona kalendáře obsahu Google Sheets od Backlinko zjednodušuje proces plánování a tvorby obsahu a zajišťuje efektivitu a organizaci.
Díky třem odlišným zobrazením můžete pomocí tohoto kalendáře obsahu pro sociální média snadno spravovat všechny aspekty vašeho pracovního postupu v oblasti obsahu:
- Zobrazení plánování obsahu vám pomůže s brainstormingem nápadů, optimalizací SEO a návrhem obsahu pro sociální sítě.
- Zobrazení pracovního postupu obsahu vás provede krok za krokem procesem a zajistí včasné provedení.
- Měsíční kalendář poskytuje připravený kalendář termínů a dat publikování, abyste dosáhli svých širších marketingových cílů.
✨Ideální pro: Malé reklamní agentury, které prezentují obsahové výstupy klientům
3. Šablona kalendáře videoobsahu od Coefficient
Chcete lépe spravovat svou strategii pro videoobsah? Šablona kalendáře videoobsahu od společnosti Coefficient vám pomůže organizovat plánování a realizaci videí a udržovat informace přehledně uspořádané i na cestách.
Postupujte takto:
- Rychle organizujte své nápady na videa pomocí předem připravené struktury.
- Vizualizujte svůj plán obsahu a zajistěte si tak konzistentní tok poutavých videí.
- Sledujte výkonnost svých videí, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat a optimalizovat svou strategii.
- Spolupracujte hladce se svým týmem a zajistěte, aby všichni byli seznámeni s plány a odpovědnostmi v oblasti obsahu.
✨Ideální pro: Produkční společnosti, které chtějí spravovat své video výstupy pro své klienty.
4. Šablona ročního kalendáře obsahu od Coefficient
S roční šablonou kalendáře obsahu od společnosti Coefficient můžete převzít kontrolu nad svou strategií obsahu tím, že budete plánovat, organizovat a sledovat své aktivity v oblasti obsahu po celý rok.
Díky přehlednému zobrazení celého roku můžete snadno sledovat svůj kalendář obsahu. Vizualizujte svou strategii obsahu, identifikujte klíčová data, naplánujte příspěvky na blogu a sezónní kampaně s podrobným rozpisem a zajistěte si tak dobře strukturovaný kalendář obsahu.
Tato šablona vám navíc pomůže sledovat výkonnost vašeho obsahu a měřit jeho dopad na vaše obchodní plány. Na základě analýzy klíčových metrik můžete přijímat rozhodnutí založená na datech a optimalizovat tak svou strategii.
✨Ideální pro: Správce sociálních médií, kteří chtějí vytvářet roční plány obsahu.
💡Tip pro profesionály: Přidejte sloupce pro typ obsahu, cílovou skupinu, klíčová slova a distribuční kanály podle svých konkrétních potřeb.
5. Šablona kalendáře obsahu e-mailů od Coefficient
Pomocí šablony kalendáře e-mailového obsahu od společnosti Coefficient můžete plánovat a realizovat svou e-mailovou marketingovou strategii, udržovat konzistentní rozvrh e-mailů a zvýšit zapojení odběratelů.
Definujte pravidelnou frekvenci e-mailů, aby odběratelé dostávali hodnotný obsah v předvídatelných intervalech. Strategicky plánujte obsah e-mailů, přizpůsobte jej klíčovým událostem a maximalizujte jeho dopad. Dále segmentujte svůj e-mailový seznam, abyste mohli zasílat personalizované zprávy, které osloví vaše publikum.
✨Ideální pro: manažery e-mailových kampaní, kteří chtějí provozovat a sledovat úspěšné kampaně
6. Šablona kalendáře obsahu pro Instagram od Coefficient
S šablonou kalendáře obsahu Instagramu od Coefficient můžete plánovat svůj obsah tak, abyste udrželi konzistentní hlas značky a využili trendová témata.
Šablona nabízí následující funkce:
- Dodržujte pravidelný harmonogram publikování, abyste zůstali v povědomí svého publika a zvýšili svou viditelnost.
- Zajistěte, aby váš feed na Instagramu vypadal vizuálně atraktivně, a to díky plánování soudržného rozložení mřížky.
- Pečlivě naplánujte každý příspěvek, včetně nápadů na obsah, popisků, hashtagů a vizuálních prvků.
- Strategicky vyhledávejte a začleňujte relevantní hashtagy, abyste zvýšili viditelnost.
- Diverzifikujte svůj obsah kombinací různých typů příspěvků, abyste udrželi zájem svého publika.
✨Ideální pro: Správce sociálních médií, kteří chtějí důkladně realizovat svou strategii pro Instagram.
7. Kalendář obsahu Google Sheets od HubSpot
Největší výzvou při blogování často není samotné psaní, ale mnoho dalších úkolů, které s ním souvisejí. Od brainstormingu témat a identifikace cílových čtenářů až po optimalizaci příspěvků pomocí klíčových slov a vytváření poutavých výzev k akci – každý krok je nezbytný pro udržení organizace, soustředění a úspěchu.
Kalendář obsahu Google Sheets od HubSpot nabízí tři formáty pro váš redakční kalendář sociálních médií (včetně Excel, Google Sheets a Google Calendar).
Každá šablona obsahuje snadno srozumitelné pokyny a odborné tipy pro správu blogu, které vám pomohou rychle zavést systém, díky kterému budete mít přehled o svém publikačním plánu.
✨Ideální pro: Správce obsahu, kteří chtějí sledovat, spravovat a realizovat svou blogovací strategii pomocí SEO.
💡Rychlý tip: Určete základní pilíře nebo témata svého obsahu, abyste vytvořili pevný základ pro svou strategii obsahu.
Omezení používání Google Tabulky pro šablony kalendáře obsahu
Ačkoli Google Sheets nabízí flexibilní a přizpůsobitelnou platformu pro vytváření kalendářů obsahu, je důležité si uvědomit její omezení:
- Výzvy spolupráce v reálném čase: Ačkoli Google Sheets nabízí spolupráci v reálném čase, je méně intuitivní a efektivní ve srovnání se specializovanými nástroji pro správu projektů.
- Problémy s kontrolou verzí: Správa více verzí a sledování změn může být v Google Sheets složitější, zejména pokud na kalendáři pracuje současně více členů týmu.
- Základní správa úkolů: Tabulky Google zvládají základní přiřazování úkolů a termínů, ale postrádají pokročilé funkce, jako jsou závislosti úkolů, sledování času a sledování pokroku.
- Chybějící integrované pracovní postupy: Vytváření složitých pracovních postupů nebo automatizace úkolů může být bez dalších integrací nebo skriptování náročné.
- Ruční zadávání dat: Ruční zadávání a aktualizace podrobností obsahu může být časově náročné a náchylné k chybám.
- Závislost na důslednosti uživatelů: Účinnost kalendáře závisí na důsledných aktualizacích a dodržování zvolené struktury, což může být v průběhu času náročné.
Alternativní šablony kalendáře obsahu v Google Sheets
Ačkoli Google Sheets může být univerzálním nástrojem pro vytváření kalendářů obsahu, nemusí být vždy nejúčinnějším řešením s nejvíce funkcemi.
Alternativy k Google Sheets, jako například ClickUp, nabízejí řadu výkonných funkcí a přizpůsobitelných šablon, které vám pomohou zefektivnit proces plánování a správy obsahu.
Sid Babla, uživatel ClickUp a koordinátor programu Wellbeing v Dartmouth College Student Wellness Center, vysvětluje:
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje se tak také veškerá e-mailová komunikace, protože komentáře k jednotlivým úkolům lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
Pojďme si představit bezplatné šablony kalendáře obsahu, které jsou skvělou alternativou k Google Sheets:
1. Šablona měsíčního kalendáře obsahu ClickUp
Získejte kontrolu nad svým kalendářem obsahu pomocí šablony měsíčního kalendáře obsahu ClickUp. Nabízí výkonný a flexibilní způsob správy všech vašich redakčních potřeb, jako jsou:
- Vyberte si rozložení, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu, ze čtyř přizpůsobitelných zobrazení: Kalendář, Tabule, Seznam a Časová osa.
- Sledujte snadno každou fázi tvorby obsahu pomocí sedmi barevně odlišených vlastních stavů.
- Zaznamenávejte a sledujte klíčové podrobnosti každého příspěvku pomocí pěti vlastních polí: Aktiva, Kategorie, Kanál, Odkaz a Datum zveřejnění.
✨Ideální pro: Správce obsahu, kteří chtějí organizovat, sledovat a spravovat dodávky obsahu.
💡Rychlý tip: Přetvořte svůj stávající obsah do nových formátů (např. blogové příspěvky do videí, infografik nebo příspěvků na sociálních médiích) a distribuujte je podle publika dané sociální platformy.
2. Šablona kalendáře sociálních médií ClickUp
Šablona kalendáře sociálních médií ClickUp vám pomůže vytvořit jednotný plán pro všechny vaše sociální kanály, zjednodušit spolupráci s vaším týmem a organizovat vaše nápady na obsah tak, aby měly maximální dopad.
Postupujte takto:
- Plánujte a vytvářejte poutavý obsah efektivně pomocí funkcí, jako je knihovna obsahu, fáze obsahu a formulář pro návrhy obsahu.
- Naplánujte své příspěvky tak, aby dosáhly optimálního dosahu, pomocí zobrazení kalendáře obsahu.
- Sledujte průběh každého úkolu a informujte svůj tým o aktuálním stavu pomocí přizpůsobitelných stavů.
✨Ideální pro: Marketingové profesionály, kteří chtějí plánovat příspěvky a sledovat interakce
3. Šablona seznamu kalendáře obsahu ClickUp
Nenechte, aby zmatek v obsahu narušil vaše marketingové cíle. Šablona seznamu kalendáře obsahu ClickUp je navržena tak, aby zjednodušila proces plánování obsahu a udržela vás na správné cestě k dosažení vašich marketingových cílů.
Tato šablona obsahuje:
- Pět přizpůsobitelných zobrazení, včetně zobrazení Seznam, Kalendář, Tabule, Časová osa a Dokument. Můžete spravovat a dohlížet na každou fázi tvorby obsahu ve formátu, který vám nejlépe vyhovuje.
- Pět barevně odlišených vlastních stavů usnadňuje organizaci a přehledně ukazuje, v jaké fázi se každý obsah nachází.
- Sedm vlastních polí, jako „Týden“, „Hlavní obsah“, „Související soubory“, „Hodnota“, „Schválení klientem“, „Datum zveřejnění“ a „Poznámky“, vám pomohou efektivně spravovat důležité podrobnosti.
✨Ideální pro: Správce obsahu, kteří chtějí plánovat tvorbu obsahu podle cílů značky.
4. Šablona plánu obsahu ClickUp
Abyste dosáhli svých cílů v oblasti obsahové strategie, musíte zajistit, aby každý krok procesu tvorby a publikování obsahu byl jasný. Šablona ClickUp Content Plan Template je vytvořena právě za tímto účelem.
Tato šablona seznamu zaměřená na akce obsahuje funkce, díky nimž je sledování, správa a organizování obsahu jednoduché a efektivní. Pomocí vlastních stavů, jako jsou „Schváleno“, „Zpožděno“, „Probíhá“, „V revizi“ a „Zveřejněno“, můžete sledovat postup jednotlivých úkolů a zajistit, že žádný z nich nebude opomenut.
Díky devíti vlastním polím, včetně „Autor“, „Potřebné zdroje“, „Klíčová slova“, „Účel“ a „Typ obsahu“, vám tato šablona pomůže snadno zachytit důležité podrobnosti a vizualizovat data obsahu. Integrované funkce pro správu projektů, jako je sledování času, značky a varování o závislostech, zajistí, že váš tým bude pracovat v souladu a podle plánu.
✨Ideální pro: Plánovače obsahu a marketéry, kteří chtějí být na stejné vlně, pokud jde o plánování a marketing obsahu.
💡Přátelské připomenutí: Zohledněte sezónní události a svátky, abyste mohli vytvářet aktuální a relevantní obsah.
5. Šablona plánu publikování příspěvků na sociálních médiích ClickUp
Díky šabloně ClickUp pro plánování příspěvků na sociálních médiích můžete snadno naplánovat příspěvky předem a udržovat tak konzistentní zapojení. Můžete také optimalizovat každý příspěvek pro maximální dosah na různých platformách a analyzovat výkon pomocí nástrojů pro vytváření přehledů, abyste mohli svou strategii doladit.
Nabízí následující funkce:
- Vlastní stavy, jako například „Zrušeno“, „Dokončeno“, „Probíhá“, „Pozastaveno“ a „K provedení“, vám umožní sledovat průběh každého příspěvku.
- Vlastní pole, jako jsou reference, platforma, média a frekvence, pomáhají kategorizovat vaše příspěvky, což usnadňuje správu a organizaci každé kampaně.
- Čtyři univerzální zobrazení – podle platformy, kalendář aktivit, týdenní seznam úkolů a průvodce pro začátečníky – takže můžete vidět veškerý svůj obsah na sociálních médiích z různých úhlů.
✨Ideální pro: Marketéry, kteří chtějí plánovat a rozvrhovat obsah sociálních médií jako sociální géniové.
6. Šablona redakčního kalendáře ClickUp
Skvělý obsah začíná skvělým plánováním, a to vyžaduje robustní systém.
Šablona redakčního kalendáře ClickUp je navržena tak, aby zjednodušila plánování obsahu a poskytla vám přehledný a organizovaný pohled na váš publikační plán, ať už denní, týdenní nebo měsíční.
Pomocí zobrazení seznamu obsahu můžete přehledně ukládat a organizovat články a obsahové prvky pro rychlý přístup a zajistit, že se žádný materiál neztratí v záplavě ostatních.
Průvodce pro začátečníky vás provede nastavením a tipy pro pracovní postupy. Navíc zobrazení zdrojů poskytuje užitečné odkazy a nástroje pro hladší tvorbu obsahu. Se šesti vlastními stavy – V návrhu, V recenzi, Publikováno, Připraveno k publikování a Výzkum – budete mít vše, co potřebujete, abyste měli přehled o svém redakčním obsahu.
✨Ideální pro: Redaktory a správce obsahu, kteří chtějí plánovat a rozvrhovat obsah pro klienty.
7. Šablona redakčního kalendáře pro obsahový marketing ClickUp
Co kdyby vám kalendář obsahu nejen pomáhal s organizací, ale také posílil vaši marketingovou strategii? Šablona redakčního kalendáře pro obsahový marketing ClickUp přesně to dokáže. Pomůže vám udržet obsah organizovaný, konzistentní a působivý napříč digitálními kanály.
Začněte s průvodcem pro začátečníky, kde najdete informace o marketingu obsahu, které vám pomohou nastartovat váš projekt. Chcete-li sledovat průběh jednotlivých částí, můžete v přehledu pokroku sledovat, jak obsah plynule prochází jednotlivými fázemi, což usnadňuje odhalení případných překážek.
Díky sedmi vlastním stavům – Zrušeno, Dokončeno, Probíhá, V revizi a Pozastaveno – budete mít vše přehledně uspořádané a všichni budou informováni o aktuálním stavu.
✨Ideální pro: Marketingové profesionály, kteří chtějí organizovat a plánovat marketingový obsah.
💡Tip pro profesionály: Využijte funkci Přiřadit komentáře v ClickUp, abyste podpořili spolupráci mezi členy týmu a zajistili, že všichni budou jednotní v cílech projektu.
8. Šablona propagačního kalendáře ClickUp
Zvládnutí umění dokonalého načasování může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu propagační akce – a právě k tomu slouží šablona propagačního kalendáře ClickUp. Jedná se o chytrý způsob, jak naplánovat a spravovat každý detail, od slevových sazeb po délku trvání propagační akce a data vypršení platnosti, a zajistit tak, že nic nezmeškáte.
Pomocí vlastních polí můžete sledovat konkrétní údaje, které potřebujete, aby vaše propagační aktivity byly dobře zacílené a včasné.
Zobrazení plánu vám umožňuje naplánovat počáteční a koncové datum každé propagační akce, což vám pomůže udržet se na správné cestě. Zobrazení nadcházejících svátků vám pomůže naplánovat speciální propagační akce v období svátků a špičky nákupní sezóny. Zobrazení seznamu nabízí prostor pro brainstorming a ukládání nových propagačních nápadů, jakmile se objeví.
Díky automatickým oznámením budete navíc vždy v obraze, což z této šablony činí neocenitelný nástroj pro jakoukoli dobře provedenou propagační strategii.
✨Ideální pro: Marketingové profesionály, kteří chtějí plánovat a organizovat propagační aktivity.
9. Šablona kalendáře kampaní ClickUp
Správa marketingových kampaní může být stejně jednoduchá jako odškrtávání úkolů na seznamu. Šablona kalendáře kampaní ClickUp usnadňuje nastavení jasného časového plánu pro každou kampaň a sledování pokroku podle klíčových milníků, čímž zajišťuje, že každý úkol přispívá k vašim marketingovým cílům.
Spolupráce je snadná – členové týmu a zúčastněné strany mohou být neustále informováni a koordinováni, takže kampaně probíhají hladce od začátku do konce, například:
- Rozvrhněte harmonogram kampaně a klíčová data pomocí zobrazení kalendáře událostí.
- Vizualizujte průběh úkolů a termínů pomocí zobrazení časové osy a získejte tak celkový přehled.
- Sledujte každý úkol samostatně pomocí zobrazení seznamu kampaní.
- Sledujte pokrok v každé fázi pomocí zobrazení procesu kampaně.
- Udržujte jednoduchý a efektivní pracovní postup pouze se dvěma stavy: Otevřeno a Dokončeno.
✨Ideální pro: Malé reklamní agentury mohou sledovat, spravovat a prezentovat své reklamní kampaně pro klienty.
10. Šablona pro škálování produkce obsahu ClickUp
Šablona ClickUp Content Production Scaling Template je navržena tak, aby vám pomohla hladce spravovat a škálovat produkci obsahu, stejně jako to dělá tým ClickUp pro své blogy. Ačkoli tato šablona používá jako příklad obsah blogu, pracovní postup lze přizpůsobit i jiným typům obsahu.
Jakmile do svého pracovního prostoru aplikujete složku pro škálování produkce obsahu, získáte přístup k několika optimalizovaným zobrazením, včetně speciálního zobrazení Backlog v seznamu Blog Posts (In Progress). Toto zobrazení Backlog je navrženo tak, aby zefektivnilo proces a umožnilo vám rychlý přístup k blogovým briefům, komentářům a živým URL adresám pro nadcházející aktualizace obsahu.
Díky vlastním polím, jako jsou „Typ obsahu“, „Cílové datum publikování“, „Zdroj autora“ a dokonce i URL adresy pro koncepty a živé příspěvky, můžete obsah organizovat a prioritizovat s maximální efektivitou.
✨Ideální pro: Marketéry obsahu, kteří chtějí škálovat a plánovat různé výstupy obsahu.
Maximalizujte efektivitu obsahu pomocí ClickUp
Šablony kalendáře obsahu v Google Sheets poskytují přehledný přehled časových os obsahu a pomáhají vám mít přehled o důležitých událostech. Mezi hlavní výhody patří flexibilita, snadná dostupnost a centralizované centrum pro správu dat a sledování postupu úkolů.
Pro ty, kteří hledají ještě robustnější řešení, nabízejí bezplatné šablony kalendáře obsahu od ClickUp pokročilé funkce určené pro komplexní správu obsahu.
Umožňuje agenturám a tvůrcům obsahu realizovat plynulou strategii obsahu, od brainstormingu nápadů až po vytváření a plánování příspěvků.
ClickUp vám umožňuje organizovat všechny fáze tvorby obsahu, stanovovat termíny, přidělovat úkoly a vizualizovat pracovní postupy, což z něj činí ideální nástroj pro komplexní plánování obsahu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a posuňte správu obsahu na vyšší úroveň!