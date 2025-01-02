Bing Copilot vs. ChatGPT: Který nástroj AI je nejlepší?

Máte několik termínů a potřebujete rychlé odpovědi nebo kreativní pomoc. Co uděláte? Jednoduše se obrátíte na svého asistenta AI.
Dnes jsou pokročilé nástroje umělé inteligence nedílnou součástí našich každodenních rutin a pomáhají nám snadno řešit různé výzvy.
72 % pracovníků věří, že AI přináší přidanou hodnotu do jejich pracovních procesů, od automatizace zákaznických služeb po analýzu dat a generování obsahu.
V centru pozornosti této revoluce v oblasti umělé inteligence jsou dva oblíbené nástroje: Microsoft Copilot (dříve Bing Chat) a ChatGPT. Oba tyto velké jazykové modely (LLM) mají své jedinečné přednosti, ale jak si vedou v porovnání?
Tento článek se podrobně zabývá nástroji Copilot a ChatGPT a zkoumá jejich klíčové funkce, výhody, nevýhody a cenové modely. Na konci budete vědět, který nástroj umělé inteligence nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Co je Copilot?
Copilot (dříve Bing Chat) je inovativní chatbot s umělou inteligencí integrovaný do vyhledávače Bing společnosti Microsoft. S Copilotem můžete zadávat dotazy na webu v přirozeném jazyce a on vám poskytne komplexní odpovědi na základě aktuálních informací z různých zdrojů.
Můžete se zeptat na cokoli, od „Jaké je počasí?“ až po „Můžete shrnout tento článek?“, a nástroj vám odpoví odpovídajícím způsobem.
Funkce Copilot
Copilot je hladce integrován do prohlížeče Microsoft Edge, což usnadňuje přístup k kontextové AI asistenci. Postranní panel Copilot obsahuje funkce jako Chat, Compose a Insights, které jsou navrženy tak, aby zlepšily produktivitu prohlížení.
Chat pro kontextové konverzace
Díky funkci Chat můžete klást otázky přímo v postranním panelu, aniž byste museli přepínat mezi záložkami. Copilot čte obsah webové stránky, na které se nacházíte, a poskytuje kontextové odpovědi, shrnutí nebo zjednodušené vysvětlení díky svému porozumění přirozenému jazyku.
Například při čtení podrobného článku může Copilot shrnout klíčové body nebo vysvětlit složité pojmy jednodušším jazykem – což je ideální pro rychlý výzkum nebo hlubší porozumění.
💡Tip pro profesionály: Pokud Copilot nemůže analyzovat stránku nebo shrnout obsah, povolte „Povolit přístup k jakékoli webové stránce nebo souboru PDF“ v nastavení Microsoft Edge v části Postranní panel > Copilot.
Zjednodušené vytváření obsahu s Compose
Funkce Compose je skvělá pro vytváření obsahu na míru. Díky možnostem nastavení tónu, formátu (například blogové příspěvky nebo e-maily) a délky poskytuje Copilot hotové šablony pro vaše psaní. Tyto vylepšené funkce jsou obzvláště užitečné, pokud si nejste jisti, jak vytvořit účinné výzvy – Copilot vám usnadní začátek díky strukturovanému vedení.
Na rozdíl od ChatGPT, který vyžaduje velmi specifické pokyny, intuitivní rozhraní Copilotu zajišťuje, že váš obsah odpovídá vašim potřebám.
Pokročilé informace o webovém obsahu
Karta Insights nabízí podrobné analýzy o webové stránce, kterou navštěvujete, včetně otázek a odpovědí, klíčových bodů, souvisejících článků a analýz webu, jako je název domény a hodnocení návštěvnosti. Tato funkce je jedinečným doplňkem, který poskytuje cenný kontext a informace nad rámec generování textu.
S Copilotem se procházení webu stává interaktivním a produktivním zážitkem přizpůsobeným vašim vyhledávacím potřebám.
Ceny Copilotu
- Bezplatná verze
- Plány Pro: Od 9,99 $/měsíc
Co je ChatGPT?
ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI, je AI asistent vytvořený pro vedení konverzací podobných lidským v dedikovaném rozhraní. Je založen na pokročilé architektuře Generative Pre-trained Transformer (GPT) a je navržen tak, aby kontextově reagoval na vaše otázky a podněty.
Představte si ho jako bystrého společníka, který dokáže hovořit o jakémkoli tématu – od pomoci s psaním a radami ohledně konkrétních osobních a profesních záležitostí až po pomoc s lepším porozuměním světu.
Funkce ChatGPT
🧠 Zajímavost: ChatGPT je jedním z nejrychleji rostoucích nástrojů umělé inteligence vůbec a v rekordním čase dosáhl působivého počtu 200 milionů aktivních uživatelů po celém světě. Tento údaj překonává počáteční růst jiných populárních platforem, jako jsou TikTok a Instagram, které dříve stanovily rekordy v rychlosti přijetí uživateli.
Co dělá ChatGPT oblíbeným u fanoušků, kromě toho, že je zdarma? Pojďme to prozkoumat:
Pokročilé zpracování přirozeného jazyka
ChatGPT je známý svou schopností zpracování přirozeného jazyka (NLP), která mu umožňuje rozumět kontextu, humoru a dokonce i sarkasmu, díky čemuž jsou interakce více lidské. Je trénován na rozsáhlých datových souborech obsahujících různé textové zdroje a používá tokenizaci a vkládání k numerickému znázornění slov a frází, což umožňuje nuancované porozumění a generování.
Všestranná tvorba obsahu
Ať už potřebujete pomoc s napsáním básně s lidskými emocemi, generováním bezchybných úryvků kódu nebo formulováním marketingových textů s vysokou konverzí, ChatGPT vám pomůže. Přizpůsobí se různým jazykům, stylům psaní a formátům a poskytne vám kreativní kontrolu nad výstupem.
💡Tip pro profesionály: Odpovědi ChatGPT jsou tak dobré, jak dobré jsou podněty, které mu zadáte. Použijte tyto bezplatné šablony podnětů AI pro ChatGPT, abyste získali ty nejlepší odpovědi.
Interpret kódu ChatGPT
Interpret kódu ChatGPT, který je k dispozici uživatelům Plus, vám umožňuje nahrávat a zpracovávat různé typy souborů, jako jsou text, kód, data a média. Může také analyzovat a vizualizovat data, spouštět a ladit kód a upravovat multimediální soubory, jako jsou obrázky, audio a video.
Tato funkce nabízí bohatší kontext než standardní interakce díky zpracování větších datových sad a snížení počtu chyb. Je užitečná pro technicky zdatné uživatele i ty, kteří nemají zkušenosti s programováním, protože provádí úkoly jako čištění a konverze dat a nabízí návrhy kódu.
GPT-4o
GPT-4o, nejnovější generativní model OpenAI, se pyšní větší a optimalizovanější architekturou než jeho předchůdci, což umožňuje hlubší porozumění složitým dotazům a nuancovaným konverzacím. GPT-4 dokáže zpracovat multimodální vstupy. Umí vytvářet dokumenty, řešit složité matematické problémy a dokonce interpretovat obrázky, což ho činí univerzálním pro různé oblasti, jako je vzdělávání, kódování a generování obsahu. Díky vylepšeným schopnostem jemného doladění poskytuje kvalitnější výstupy přizpůsobené konkrétním případům použití a stanovuje tak nový standard pro jazykové modely umělé inteligence.
Ceny ChatGPT
- Bezplatná verze
- Plus: 20 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Bing Copilot vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
Podívejme se na podrobné srovnání Copilotu a ChatGPT se zaměřením na klíčové funkce, schopnosti a ceny. Níže uvedená tabulka poskytuje přehledné srovnání, které vám pomůže pochopit jejich schopnosti a nabídky:
|Funkce
|Copilot
|ChatGPT
|Model
|GPT-4 od OpenAI (integrovaný s produkty Microsoft)
|GPT-4 od OpenAI
|Platforma
|Integrovaný s produkty Microsoft (Word, Excel atd.)
|Samostatný web, API, aplikace pro iOS a Android
|Přístup k internetu
|Při zapnutém přístupu k internetu využívá vyhledávací službu Bing.
|Umí provádět vyhledávání na webu pomocí Microsoft Bing (pro uživatele Plus).
|Generování obrázků
|K dispozici prostřednictvím nástrojů Microsoft, není přímo součástí Copilotu.
|Umí generovat obrázky pomocí DALL·E 3 (pouze ChatGPT Plus)
|Hlasové funkce
|Pouze převod řeči na text
|Zpracovává zvukový vstup/výstup (pomocí GPT-4o)
|Sdílení konverzací
|Možnost sdílení a spolupráce s nástroji Microsoft
|Umí kopírovat nebo exportovat bloky textu, sdílet odkazy na celé konverzace.
|Omezení použití
|30 chatů za relaci a 300 chatů za den
|30 chatů za relaci, celkem 300 za den (zdarma), neomezený počet s 50 zprávami GPT-4 každé 3 hodiny (Plus)
|Ceny
|Zdarma; součástí předplatného Microsoft 365, konkrétní cena za Copilot se liší podle plánu.
|Zdarma; ChatGPT Plus je k dispozici za 20 $/měsíc.
Funkce č. 1: Generování obsahu
ChatGPT vyniká v psaní obsahu a nabízí různé výstupy, od kreativního psaní, poezie a vyprávění příběhů až po profesionální obsah, jako jsou e-maily, úryvky kódu a skripty. Umožňuje vám přizpůsobit tón, styl a formát tohoto výstupu, takže se dá přizpůsobit různým požadavkům na obsah.
Microsoft Copilot se více zaměřuje na generování informačního obsahu a pomáhá s úkoly zaměřenými na výzkum. Účinně shrnuje webový obsah, poskytuje relevantní faktické informace a vytváří text, který úzce souvisí s dotazem uživatele, zejména pro úkoly související s výzkumem a dokumentací.
🏆 Vítěz: ChatGPT
ChatGPT je univerzálnější pro vytváření rozmanitého obsahu, zatímco Bing Copilot je vhodnější pro přesné úkoly s velkým množstvím informací.
Funkce č. 2: Kvalita odpovědí
ChatGPT poskytuje konverzační a lidské odpovědi, díky čemuž je vynikající pro neformální dotazy, brainstorming a generování nápadů. I když ne vždy cituje zdroje, kvalita jazyka a reakcí je vysoká, což je cenné pro ty, kteří preferují interaktivnější zážitek.
Microsoft Copilot upřednostňuje srozumitelnost a faktickou přesnost odpovědí. Využívá webová data v reálném čase a poskytuje podrobné odpovědi s odkazy na zdroje, což uživatelům umožňuje ověřit informace. Díky této přesnosti je ideální pro výzkum, kde jsou klíčové přesné a spolehlivé informace.
🏆 Vítěz: Záleží na vašem cíli
ChatGPT je lepší volbou pro přirozené a poutavé konverzace. Microsoft Copilot však má výhodu v přesnosti a ověřitelných informacích.
Funkce č. 3: Integrace s pracovními prostory
Předpokládejme, že váš marketingový tým provádí průzkum pro připravované uvedení produktu na trh. Shromažďuje data z různých zdrojů, analyzuje zpětnou vazbu od zákazníků, vytváří obsah a organizuje své poznatky, aby je mohl sdílet se zainteresovanými stranami.
V takovém případě může integrace správných nástrojů umělé inteligence do jejich pracovního postupu výrazně zlepšit efektivitu a spolupráci.
ChatGPT s jeho jedinečnými funkcemi je dostupný jako samostatný nástroj. Prostřednictvím plánu Pro jej mohou uživatelé integrovat do různých pracovních postupů připojením k aplikacím třetích stran přes API OpenAI. Funguje dobře s nástroji pro zvýšení produktivity, ale integrace vyžaduje nastavení, které může být vhodnější pro individuální přizpůsobení než pro okamžitou spolupráci.
Microsoft Copilot je součástí ekosystému Microsoftu a je navržen tak, aby se přímo integroval s nástroji Microsoft Office 365, jako jsou Word, Excel a Outlook. Díky tomu je ideální pro profesionály, kteří spoléhají na sadu Microsoft, protože mohou plynule přecházet mezi úkoly pomocí Microsoft Copilot k vytváření obsahu, organizování dat a provádění výzkumu v rámci známých aplikací.
🏆 Vítěz: Microsoft Copilot
Kompatibilita Copilot s Microsoft 365 nabízí zjednodušenou a efektivní zkušenost pro uživatele, kteří hledají hlubokou integraci s nástroji pro práci. ChatGPT nabízí flexibilitu, ale může vyžadovat více času na nastavení integrace s různými pracovními prostory nástrojů.
Funkce č. 4: Zabezpečení dat
ChatGPT klade velký důraz na bezpečnost dat, zejména díky nejnovějším vylepšením v GPT-4.
Společnost OpenAI investovala značné množství času do vylepšení bezpečnosti a sladění, aby zajistila, že GPT-4 bude o 82 % méně pravděpodobně reagovat na požadavky na citlivý obsah a o 40 % více pravděpodobně poskytovat přesné informace než jeho předchozí verze.
Microsoft Copilot, jako součást ekosystému Microsoft, těží z rozsáhlých bezpečnostních politik společnosti Microsoft, jako jsou zásady Zero Trust, které poskytují spolehlivou ochranu dat pro uživatele v rámci platforem Bing a Edge.
🏆 Vítěz: Copilot
Oba nástroje se zavázaly zajistit bezpečnost a soulad dat a nabízejí uživatelům bezpečnější zážitek s umělou inteligencí. Na rozdíl od ChatGPT však Copilot zachovává soukromí vašich dat, což mu v tomto přímém srovnání dává mírnou výhodu.
Bing Copilot vs. ChatGPT na Redditu
Debatu o ChatGPT vs. Copilot jsme přenesli na Reddit, abychom získali přehled o zkušenostech uživatelů s těmito chatboty AI a zdůraznili jejich klíčové rozdíly.
Jeden uživatel, Niss_UCL, poukázal na:
Copilot není tak dobrý, jak by měl být; ChatGPT stále obsahuje chyby, ale jejich rozsah je menší.
Tento komentář odráží obecný názor, že ačkoli oba nástroje mají své nedostatky, ChatGPT může nabídnout celkově o něco spolehlivější zážitek.
Další uživatel Redditu, CK1026, zdůraznil silné stránky Copilotu:
Jedinými dvěma výhodami Copilotu oproti ChatGPT jsou učení se z vašich soukromých dat M365 a zachování soukromí vašich dat.
Uživatelé, kteří upřednostňují ochranu osobních údajů a hladkou integraci s Microsoft 365, dávají přednost Copilotu.
Jiný uživatel nabídl neutrálnější pohled:
Je Copilot stejně dobrý jako ChatGPT? Ne. Ale jsou data důvěrná? Ano.
Tento komentář představuje vyvážený názor, který uznává, že ačkoli Copilot nemusí mít stejné konverzační schopnosti jako ChatGPT, nabízí důležitou výhodu, pokud jde o soukromí.
Nyní se podívejme na nejlepší alternativy Copilotu a ChatGPT.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Bing Copilot vs. ChatGPT
Co kdybyste měli chatbota s umělou inteligencí, který kombinuje schopnosti živých dat Copilotu s kreativní všestranností ChatGPT?
No, jeden už máte.
Seznamte se s ClickUp – aplikací pro vše, co souvisí s prací – která je vynikající alternativou k ChatGPT a Copilot.
Jde nad rámec generování textu pomocí umělé inteligence a nabízí robustní správu úkolů, správu znalostí, hladkou integraci s více než 1 000 aplikacemi a pokročilé nástroje pro tvorbu dokumentů – vše přizpůsobené pro optimalizaci produktivity.
ClickUp zajišťuje vysokou úroveň přehlednosti pro členy týmu i manažery, pokud jde o výstupy projektu a jejich postup. Využívá také AI ke snížení administrativní náročnosti všech aspektů projektů.
Podívejme se, co dělá ClickUp dokonalým AI hackem pro rychlejší práci.
ClickUp má náskok #1: ClickUp Brain
ClickUp Brain je váš výkonný asistent AI, který je navržen tak, aby organizoval jednotlivé úkoly a zvyšoval produktivitu týmu. Díky inteligentním funkcím pro shrnování textu, aktualizace úkolů, vyhledávání znalostí a brainstorming vám ClickUp Brain pomáhá vám a vašemu týmu pracovat chytřeji, nikoli tvrději.
Ať už spravujete projekty, marketingové kampaně nebo personální operace, ClickUp Brain se stane vaším dokonalým nástrojem pro spolupráci s umělou inteligencí, který vám usnadní:
- Získejte okamžité aktualizace úkolů prostřednictvím AI CatchUps (pro zmeškané konverzace) a AI StandUps (pro probíhající práci v rámci vašeho týmu).
- Shrňte dlouhé vlákna komentářů a diskuze
- Okamžitě vytvářejte návrhy e-mailů, projektových briefů a nápadů na obsah pomocí podnětů v přirozeném jazyce.
- Získejte informace o úkolech, lidech a dokumentech z vašeho pracovního prostoru ClickUp jednoduše tím, že budete klást otázky v přirozeném jazyce.
- Vytvářejte automatizované pracovní postupy bez programování (například aktualizace přiřazených úkolů při změně stavu úkolu nebo odeslání e-mailu při uzavření úkolu atd.) pomocí nástroje Brain pro automatizaci přirozeného jazyka.
Jaká je největší výhoda Brain oproti ChatGPT a Copilot? Vzhledem k tomu, že Brain je přímo integrován do ClickUp, můžete brainstormovat, automatizovat úkoly a spravovat všechny své projekty na jednom místě.
ClickUp má navrch #2: ClickUp Docs
Většina z nás každý den pracuje s více dokumenty. Vyhledávání, odkazování a spolupráce na nich může být obtížné kvůli roztříštěným informacím.
ClickUp Docs vám pomůže udržet pořádek díky plynulému prostoru pro vytváření, úpravy a ukládání všech důležitých souborů na jednom místě. Překročte hranice psaní poznámek, návrhů, osnov a memorand v izolovaných systémech. ClickUp Docs vám a vašemu týmu umožňuje spolupracovat v reálném čase – společně upravovat dokumenty, komentovat a zmiňovat kolegy na relevantních místech v dokumentu a přiřazovat úkoly přímo z obsahu dokumentu.
Jakoukoli část dokumentu můžete převést na akční úkoly ClickUp a poté je propojit s příslušnými projekty, abyste měli dobře organizované pracovní prostředí. ClickUp Docs zajišťuje, že vaše dokumenty budou v souladu s vašimi projekty, úkoly a pracovními postupy týmu v jednom centralizovaném centru.
ClickUp má navrch #3: Nástroj pro správu projektů ClickUp
Cítíte se zahlceni roztříštěnými cíli a podrobnostmi projektu? Použijte nástroje pro správu projektů ClickUp, které vám pomohou nastolit pořádek a přehlednost. Zatímco nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT a Copilot, vynikají v generování obsahu a poskytování konverzační pomoci, ClickUp je speciálně navržen tak, aby proměňoval nápady v činy, což z něj činí vynikající volbu pro produktivitu a spolupráci.
ClickUp integruje správu úkolů, sledování cílů, sledování času, správu dokumentů a nástroje AI do jedné platformy, takže není třeba používat více aplikací. Jeho funkce pro spolupráci, jako je integrovaný chat, společná tvorba dokumentů, vláknové komentáře a týmové panely, zajišťují, že všichni zůstávají v souladu – tyto funkce samostatné nástroje AI nemají.
ClickUp se plně přizpůsobí potřebám vašeho týmu a umožňuje vám vytvářet vlastní zobrazení, šablony a automatizace přizpůsobené konkrétním odvětvím nebo typům projektů. Použijte ClickUp pro
- Automatizace vytváření úkolů: Zrychlete plánování automatizací vytváření úkolů a snadným generováním podúkolů pomocí ClickUp Brain.
- Správa závislostí a priorit: Zaměřte se na to nejdůležitější pomocí funkcí ClickUp Task Priorities a zajistěte, aby důležité úkoly nebyly zdržovány závislostmi.
- Větší přehlednost a transparentnost: Zajistěte transparentnost a efektivní spolupráci díky integrovanému chatu, který spojuje vaši práci a konverzace (více o tom později).
- Sladění projektů s celofiremními cíli: Poskytněte svému týmu možnost hladce sladit projekty s firemními cíli pomocí ClickUp Goals.
ClickUp má navrch #4: ClickUp Chat
Ať už konzultujete s týmem projekt, brainstormujete nápady, kladete otázky nebo sdílíte informace o pokroku v úkolech, ClickUp Chat udržuje váš kontext propojený a snadno dohledatelný.
Zde jsou některé z vynikajících funkcí ClickUp Chat, které zabraňují přepínání daní a zvyšují vaši produktivitu:
- Profily členů týmu a plánování: Prohlížejte si priority členů týmu a plánujte schůzky přímo v Chatu.
- Funkce umělé inteligence: Využijte umělou inteligenci k získání okamžitých odpovědí, dohnání zmeškaných zpráv, vytváření úkolů ze zpráv a vyhledávání souvisejících úkolů/dokumentů v reálném čase.
- Integrované řízení práce: Chaty jsou propojeny s vašimi seznamy, složkami a prostory v ClickUp, což umožňuje plynulé řízení projektů a aktualizace přímo z rozhraní chatu.
- Oprávnění k chatování: Chaty mohou být veřejné nebo soukromé, s nastavením umožňujícím kontrolu přístupu a správu soukromí pro komunikaci v týmu.
- Připínání a organizování chatů: Připněte důležité chaty pro snadný přístup a přidejte popisy nebo záhlaví pro kontext a viditelnost.
- Funkce vyhledávání: Vyhledávejte v rámci chatů i napříč nimi a rychle najděte relevantní konverzace nebo informace.
Toto nastavení umožňuje efektivní spolupráci a správu projektů, díky čemuž je veškerá komunikace a správa úkolů přístupná v jednom jednotném pracovním prostoru.
Optimalizujte své zkušenosti s umělou inteligencí pomocí ClickUp
Umělá inteligence nenahrazuje lidskou inteligenci, je to nástroj, který rozšiřuje lidskou kreativitu a vynalézavost.
Tento pohled zdůrazňuje zásadní pravdu: AI je nejúčinnější, když doplňuje lidskou genialitu, místo aby se ji pokoušela nahradit. Nástroje jako Copilot a ChatGPT ztělesňují tento princip různými způsoby. Například Copilot vyniká integrací s M365 pro získávání informací v reálném čase, zatímco ChatGPT vyniká svou kreativní flexibilitou a konverzační všestranností.
Pokud však hledáte komplexní řešení, které kombinuje sílu umělé inteligence s robustními nástroji pro produktivitu, správu projektů a automatizaci, ClickUp je pro vás tou správnou volbou. ClickUp hladce integruje umělou inteligenci do správy úkolů, týmové spolupráce a optimalizace pracovních postupů, což vám umožní snadno přejít od nápadu k realizaci.
Ať už vytváříte obsah, sledujete milníky projektu nebo koordinujete práci týmu, ClickUp vám zajistí přehlednost a produktivitu bez nutnosti přepínání mezi nástroji. Díky přizpůsobitelným šablonám projektů, pokročilým funkcím umělé inteligence a centralizovaným pracovním postupům vám ClickUp nabízí vše, co potřebujete, pod jednou střechou.