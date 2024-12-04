React Native vs Flutter – který framework je pro vás ten pravý?

Třetina mobilních vývojářů používá k vývoji aplikací multiplatformní vývojové frameworky.
React Native a Flutter se staly titány, které vývojářům dávají možnost, jak říká React Native, „napsat jednou, spustit kdekoli“.
Nárůst popularity těchto frameworků je patrný z vyhledávání v Google Trends, které ukazuje stálý nárůst zájmu.
Ať už jste zkušený vývojář, zakladatel technologického startupu nebo softwarový inženýr hledající alternativy k Reactu, toto srovnání React Native vs Flutter vám pomůže vybrat ideální framework pro váš další projekt mobilní aplikace.
Co je Flutter?
Flutter, vyvinutý technologickým gigantem Google, vstoupil na scénu vývoje mobilních aplikací v roce 2017. Jedná se o open-source softwarovou sadu pro vývoj uživatelského rozhraní, která vám umožní vytvářet nativní aplikace pro mobilní zařízení (iOS a Android), web a desktop z jediného kódového základu.
Pokud porovnáte statistiky React Native a Flutter, zjistíte, že Flutter je v posledních letech preferovanou volbou mnoha vývojářů aplikací.
V roce 2023 si 46 % softwarových vývojářů vybralo Flutter jako svůj oblíbený framework pro tvorbu mobilních aplikací.
Flutter používá programovací jazyk Dart, který podporuje jak kompilaci předem (AOT) pro rychlé spuštění, tak kompilaci just-in-time (JIT) pro vývoj, což zajišťuje plynulý vývoj a vynikající výkon při běhu.
Funkce Flutteru
Zde je přehled klíčových funkcí Flutteru zaměřených na zefektivnění vývoje a zvýšení výkonu aplikací:
Hot reload
Funkce Hot Reload v Flutteru umožňuje vývojářům okamžitě vidět změny v kódu v aplikaci, aniž by došlo ke ztrátě předchozí práce.
Předem navržené widgety
Flutter nabízí bohatou sadu přizpůsobitelných widgetů pro vytváření uživatelských rozhraní. Na rozdíl od nativních ovládacích prvků jsou tyto widgety vytvořeny ve Flutteru, což zajišťuje konzistentní funkčnost platformy.
Ať už potřebujete jednoduché komponenty, jako jsou tlačítka a posuvníky, nebo složitější, jako jsou výběry datumu a navigační lišty, knihovna widgetů Flutter nabízí možnosti pro vše.
Styl specifický pro danou platformu
Flutter je ideální pro zajištění jednotného vzhledu vaší aplikace napříč platformami, ale zároveň nabízí flexibilitu pro začlenění designových prvků specifických pro danou platformu do nativních aplikací.
Pro aplikace iOS nabízí Flutter komplexní sadu Cupertino widgetů. Tyto widgety jsou pečlivě vytvořeny v souladu s pokyny Apple pro uživatelské rozhraní, díky čemuž aplikace působí jako skutečně nativní pro ekosystém iOS.
Na platformě Android představuje Flutter widgety Material Design. Tyto widgety vycházejí z designových principů společnosti Google a ztělesňují moderní, čistý a intuitivní vizuální jazyk, který uživatelům Androidu poskytuje přirozený a konzistentní zážitek.
Vývojáři mohou v rámci jedné aplikace plynule kombinovat widgety Cupertino a Material Design. Tato flexibilita jim umožňuje vytvářet skutečně adaptivní aplikace, které využívají silné stránky obou platforem.
DevTools
Flutter obsahuje sadu nástrojů pro výkon a ladění nazvanou Flutter DevTools. Mezi její klíčové funkce patří:
- Widget Inspector pro prohlížení stromu widgetů v reálném čase
- Performance Overlay pro analýzu metrik výkonu
- Memory Profiler pro optimalizaci využití paměti
- Konzole pro centralizované informace o ladění
Sada Flutter DevTools je přístupná přímo z vývojového prostředí Flutter. Poskytuje různé možnosti přizpůsobení a umožňuje vývojářům vytvářet vysoce kvalitní aplikace Flutter.
Ceny Flutteru
Flutter je bezplatná platforma s otevřeným zdrojovým kódem.
Co je React Native?
React Native, který vzešel z inovativních myslí společnosti Meta, revolucionalizuje vývoj mobilních aplikací od svého veřejného uvedení na trh v roce 2015. React Native je open-source framework pro mobilní aplikace, který umožňuje vytvářet nativní mobilní aplikace pomocí jazyka JavaScript a knihovny React.
Jednou z hlavních předností React Native je jeho schopnost využít stávající znalosti vývojářů v oblasti React. Převod kódu JavaScript do nativních komponent umožňuje plynulé využití dovedností v oblasti vývoje webových aplikací při tvorbě mobilních aplikací. To minimalizuje náročnost učení, eliminuje potřebu nových programovacích jazyků a urychluje vývoj.
Funkce React Native
Díky následujícím výkonným funkcím je React Native nejoblíbenější volbou vývojářů po celém světě:
Live a Hot Reloading
React Native nabízí funkce Live a Hot Reloading, které výrazně zlepšují pracovní postup vývojáře.
- Jak název napovídá, Live Reloading okamžitě aktualizuje celou aplikaci pokaždé, když změníte zdrojové soubory. Umožňuje vývojářům rychle vidět dopad jejich změn na celou platformu.
- Naopak Hot Reloading využívá cílenější přístup, aby minimalizoval výpočetní výkon potřebný k aktualizaci aplikace. Namísto obnovení celé aplikace aktualizuje Hot Reloading pouze komponenty, které jsou přímo ovlivněny změnami v kódu.
Live Reloading i Hot Reloading výrazně zrychlují proces vývoje, protože vývojáři mohou téměř okamžitě vidět výsledky svých změn.
Koncept mostu
Vývoj aplikací React Native využívá „most“ pro komunikaci mezi JavaScriptem a nativní platformou. Tento most umožňuje React Native volat nativní API a moduly, což umožňuje přístup k funkcím specifickým pro danou platformu, jako je fotoaparát nebo GPS, a to vše z kódu JavaScript.
Podpora pluginů třetích stran
Jednou z největších předností React Native je jeho rozsáhlý ekosystém pluginů třetích stran. Tyto pluginy lze snadno integrovat do vašeho projektu, což vám umožní přidat komplexní funkce, aniž byste je museli vytvářet od základu.
Ať už potřebujete přidat zpracování plateb, integraci sociálních médií nebo analytiku, pravděpodobně je k dispozici příslušný plugin.
Ceny React Native
React Native je bezplatná platforma s otevřeným zdrojovým kódem.
Flutter vs. React Native: Porovnání funkcí
Nyní, když jsme si jednotlivě prozkoumali Flutter a React Native, pojďme je porovnat po jednotlivých funkcích. Toto srovnání Flutter vs React Native vám pomůže pochopit silné stránky a potenciální omezení každého frameworku, což vám umožní vybrat ten správný framework pro potřeby vašeho projektu.
Rychlý přehled
Zde je tabulka shrnující rozdíly mezi Flutterem a React Native na základě diskutovaných funkcí.
|Funkce
|Flutter
|React Native
|Výkon
|Kompiluje se do nativního kódu ARM; plynulé animace s enginem Skia; vhodnější pro komplexní aplikace
|Používá JavaScript bridge, což má vliv na výkon v komplexních aplikacích; optimalizováno pomocí nativních modulů.
|Rychlost vývoje
|Hot reload, bohaté widgety, snazší pro ty, kteří jsou obeznámeni s OOP (objektově orientovaným programováním)
|Hot reload, využívá znalosti JavaScriptu, rozsáhlé knihovny
|Uživatelské rozhraní
|Bohaté přizpůsobitelné widgety; jednotný vzhled napříč platformami
|Nativní komponenty uživatelského rozhraní; vzhled specifický pro danou platformu; vyžaduje větší úsilí pro zajištění konzistence
|Jazyk a náročnost učení
|Používá Dart, strmější křivka učení pro vývojáře, kteří nepoužívají Dart
|Používá JavaScript, což je jednodušší pro týmy s zkušenostmi s Reactem.
|Komunita a ekosystém
|Rychlý růst díky oficiálním balíčkům od Google
|Vyspělý ekosystém s mnoha knihovnami a velkou komunitou
|Podpora platforem
|Podporuje iOS, Android, web a desktop z jediného kódového základu.
|Primárně iOS a Android; web/desktop prostřednictvím knihoven třetích stran
|Testování a ladění
|Komplexní testovací framework; výkonné nástroje pro ladění
|Podporuje testování prostřednictvím frameworků JavaScript; ladění je složité.
Nyní se podívejme podrobněji na hlavní podobnosti a rozdíly.
Výkon
Oba frameworky nabízejí jedinečné možnosti z hlediska výkonu. Zde je jejich srovnání.
Flutter:
- Kompiluje se do nativního kódu ARM, což vede k téměř nativnímu výkonu.
- Využívá grafický engine Skia, který umožňuje plynulé animace a vykreslování.
- Obecně nabízí lepší výkon pro komplexní aplikace s velkým množstvím animací.
React Native:
- K komunikaci s nativními komponentami používá JavaScript bridge, což může mít vliv na výkon složitých aplikací.
- Výkon lze optimalizovat pomocí nativních modulů a knihoven třetích stran.
- Vyniká v aplikacích s jednodušším uživatelským rozhraním a méně složitými animacemi.
🏆 Vítěz: Flutter
Obě platformy dosahují vynikajícího výkonu, ale kompilace Flutteru do nativního kódu mu dává mírnou výhodu, zejména u graficky náročných aplikací.
Rychlost vývoje
Rychlost vývoje je důležitá; každý framework nabízí nástroje pro zlepšení tohoto procesu. Podívejme se na to blíže.
Flutter:
- Funkce Hot Reload umožňuje rychlé iterace.
- Bohatá sada předem navržených widgetů urychluje vývoj uživatelského rozhraní.
- Jazyk Dart má kratší dobu učení pro vývojáře, kteří jsou obeznámeni s objektově orientovaným programováním.
React Native:
- Nabízí také funkci Hot Reloading pro rychlé vývojové cykly.
- Využívá stávající znalosti JavaScriptu a Reactu, což webovým vývojářům usnadňuje přechod.
- Rozsáhlý ekosystém knihoven třetích stran může vývoj urychlit.
🏆 Vítěz: Remíza
Oba frameworky nabízejí vynikající nástroje pro rychlý vývoj. Výběr často závisí na dovednostech vašeho týmu a celkovém technologickém zázemí.
Uživatelské rozhraní
Podívejme se, jak Flutter a React Native přistupují k návrhu uživatelského rozhraní, což je klíčová součást vývoje aplikací.
Flutter:
- Poskytuje bohatou sadu přizpůsobitelných widgetů pro vytváření uživatelských rozhraní.
- Zajišťuje ve výchozím nastavení jednotný vzhled napříč platformami.
- Nabízí možnosti stylizace specifické pro danou platformu (Material Design pro Android a Cupertino pro iOS)
React Native:
- Používá nativní komponenty uživatelského rozhraní, což ve výchozím nastavení vede k vzhledu a chování specifickému pro danou platformu.
- Vyžaduje další úsilí k zajištění konzistence napříč platformami.
- Nabízí více „nativního“ pocitu hned po instalaci
🏆 Vítěz: Závisí na požadavcích
Vyberte si Flutter pro konzistentní multiplatformní uživatelské rozhraní a React Native pro vzhled a chování bližší nativní platformě.
Jazyk a náročnost učení
Znalost jazyka hraje velkou roli v snadnosti přijetí. Zde je přehled náročnosti učení se jednotlivých frameworků.
Flutter:
- Používá jazyk Dart, který je optimalizovaný pro vývoj uživatelského rozhraní, ale není tak rozšířený jako JavaScript.
- Strmější křivka učení pro vývojáře, kteří nejsou obeznámeni s Dartem
React Native:
- Používá JavaScript, jeden z nejpopulárnějších programovacích jazyků.
- Snadnější přijetí pro týmy s zkušenostmi s Reactem nebo JavaScriptem
🏆 Vítěz: React Native
Znalost JavaScriptu dává React Native výhodu v přijetí a v učení se.
Komunita a ekosystém
Silná komunita a ekosystém mohou usnadnit a urychlit vývoj. Podívejme se, jak si každý framework vede v této oblasti.
Flutter:
- Rychle rostoucí komunita a ekosystém
- Bohatá sada oficiálních balíčků a nástrojů poskytovaných společností Google
React Native:
- Vyspělý ekosystém s velkým počtem knihoven a nástrojů třetích stran
- Velká, zavedená komunita díky delší přítomnosti na trhu
🏆 Vítěz: React Native
Flutter sice rychle dohání React Native, ale ten má díky svému vyspělému ekosystému stále výhodu. Proto se React Native používá častěji .
Podpora platforem
Podpora více platforem může být pro mnoho projektů rozhodujícím faktorem. Podívejme se, jak dobře se jednotlivé frameworky rozšiřují napříč zařízeními.
Flutter:
- Podporuje iOS, Android, web a desktop (Windows, macOS, Linux) z jediného kódového základu.
- Nová podpora pro vestavěná zařízení
React Native:
- Zaměřuje se především na iOS a Android.
- Podpora webových a desktopových aplikací prostřednictvím knihoven třetích stran
🏆 Vítěz: Flutter
Oficiální podpora Flutteru pro širší škálu platforem mu v tomto ohledu dává výhodu.
Testování a ladění
Efektivní nástroje pro testování a ladění jsou nezbytné pro udržení kvality kódu. Zde je srovnání Flutteru a React Native v této oblasti.
Flutter:
- Komplexní testovací framework zahrnující testování jednotek, widgetů a integrace
- Flutter DevTools poskytuje výkonné funkce pro ladění a profilování výkonu.
React Native:
- Podporuje testování jednotek a integrace prostřednictvím testovacích frameworků JavaScriptu.
- Ladění může být složitější kvůli JavaScriptovému mostu.
🏆 Vítěz: Flutter
Integrovaný testovací framework a DevTools od Flutteru poskytují komplexnější řešení.
Jak vidíte, Flutter i React Native mají své silné stránky a „nejlepší“ volba často závisí na konkrétních požadavcích vašeho projektu, odborných znalostech týmu a dlouhodobých cílech.
Bez ohledu na to, jaký framework používáte, měli byste prozkoumat nástroje, které vám pomohou zlepšit vývojový proces. Mnoho vývojářů zjistilo, že nástroje a asistenti pro kódování s využitím umělé inteligence mohou výrazně zvýšit produktivitu při vývoji v Flutteru a React Native.
Jako doplněk k našemu technickému srovnání se podívejme, co o těchto frameworkách říká komunita vývojářů na Redditu.
Flutter vs. React Native na Redditu
Porovnání seznamů funkcí a metrik výkonnosti nám při výběru mezi Flutterem a React Native neposkytuje úplný obraz. Neocenitelné informace nám mohou poskytnout praktické zkušenosti vývojářů z praxe.
Prohledávání Redditu odhaluje, že každý framework má své zastánce.
Fanoušci Flutteru
Na Redditu si Flutter získal značnou popularitu a mnoho vývojářů chválí jeho výkon a snadné použití.
Jeden uživatel Redditu v r/FlutterDev komentoval:
Fanoušci React Native
React Native má také věrné příznivce na Redditu, zejména mezi webovými vývojáři, kteří oceňují jeho vývoj v průběhu času.
Vývojář v r/reactnative uvedl:
Závěr z Redditu
Ačkoli se názory na Redditu liší, objevuje se několik společných témat:
- Flutter i React Native mají silné a podporující komunity.
- Uživatelé často chválí Flutter za jeho výkon a možnosti uživatelského rozhraní.
- React Native je oceňován pro svou známost mezi webovými vývojáři a vyspělý ekosystém.
- Volba často závisí na odborných znalostech týmu a konkrétních požadavcích projektu.
Zajímavým trendem v těchto diskusích na Redditu je zaměření na produktivitu vývojářů. Bez ohledu na zvolený framework vývojáři vždy hledají nástroje a techniky, které jim pomohou zlepšit jejich pracovní postupy.
Například jeden uživatel Redditu sdílel:
Ať už používáte Flutter nebo React Native, správná sada nástrojů může mít obrovský vliv. Zjistil jsem, že některé rozšíření pro Chrome mi opravdu zvýšily produktivitu, zejména při ladění nebo testování responzivních designů.
Stojí za zmínku, že mnoho vývojářů na Redditu zdůrazňuje důležitost používání správných vývojových nástrojů. Někteří také zmiňují používání nástrojů pro správu projektů, které jim pomáhají organizovat práci, ať už používají Flutter nebo React Native.
Přečtěte si také: Den v životě softwarového vývojáře
Seznamte se s ClickUp – nástrojem pro vývojáře
Pokud se zabýváte vývojem mobilních aplikací pomocí Flutteru nebo React Native, potřebujete špičkový nástroj pro správu projektů, který vám usnadní pracovní postupy a zvýší produktivitu. Právě zde přichází na řadu ClickUp, který nabízí komplexní řešení, které mění pravidla hry pro týmy zabývající se vývojem softwaru.
K internímu sledování našich projektů vývoje softwaru používáme ClickUp; správa více projektů a týmů mi usnadňuje práci; je to jeden z nejlepších nástrojů, které jsem dosud používal pro správu svých scrumových a moderních agilních projektů.
Platforma ClickUp pro správu softwarových týmových projektů řeší jedinečné výzvy vývojových týmů pomocí svých inovativních funkcí:
- Flexibilní zobrazení projektů: Ať už dáváte přednost Kanban tabulkám, Ganttovým diagramům, jednoduchým seznamům nebo podrobným tabulkám, můžete svůj projekt vizualizovat způsobem, který dává smysl pro váš tým, pomocí vlastních zobrazení ClickUp.
- Integrace kódu: ClickUp se integruje s oblíbenými vývojovými nástroji, včetně editorů kódu. Například integrace ClickUp GitHub vám umožňuje propojit úkoly přímo s revizemi kódu, což usnadňuje sledování pokroku a správu revizí kódu.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Každý vývojový tým má své jedinečné procesy. ClickUp vám umožňuje vytvářet vlastní stavy úkolů, pole a automatizace, které odpovídají specifickým pracovním postupům vašeho týmu.
- Sledování času: Integrovaná funkce sledování času projektu v ClickUp vám pomáhá sledovat, jak dlouho úkoly trvají, což umožňuje lepší odhad a alokaci zdrojů pro současné i budoucí projekty.
- Dokumentace: ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet a ukládat dokumentaci k projektům společně s úkoly, takže důležité informace jsou kdykoli snadno dostupné pro celý tým.
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon pro plán vývoje softwaru
ClickUp v akci: Vývoj mobilních aplikací
Podívejme se, jak ClickUp může podpořit vaše pracovní postupy při vývoji mobilních aplikací, ať už používáte Flutter nebo React Native:
- Plánování sprintů: Použijte ClickUp Sprints k efektivnímu plánování a správě vývojových sprintů. Tuto funkci můžete použít k snadnému stanovení priorit úkolů, přiřazení bodů a sledování pokroku během celého sprintu.
- Sledování chyb: Vytvořte speciální prostor pro sledování chyb. Pomocí vlastních polí v ClickUp můžete přidat podrobnosti o každé chybě, včetně její závažnosti, kroků k jejímu reprodukování a dotčených verzí aplikace, což vašemu týmu usnadní třídění a řešení problémů.
- Vývoj funkcí: Pomocí hierarchie projektů ClickUp můžete své projekty uspořádat do správných prostorů a složek. Složité projekty s více kroky pak můžete rozdělit na zvládnutelné úkoly a podúkoly ClickUp. To pomáhá sledovat pokrok na makro i mikro úrovni.
- Kontrola kódu: Propojte ClickUp s GitHubem a zefektivněte proces kontroly kódu. Můžete propojit pull requesty s úkoly, abyste nic nepřehlédli.
- Správa verzí: Použijte zobrazení časové osy ClickUp k plánování a vizualizaci harmonogramu vydávání verzí. To pomáhá koordinovat různé aspekty vašeho projektu, od vývoje po marketing, a zajišťuje včasné dodání.
Přečtěte si také: 15 nejlepších nástrojů pro vývoj softwaru
Šablona plánu vývoje aplikace ClickUp dále zjednodušuje proces vývoje mobilních aplikací. Tato šablona pro vývoj softwaru vám pomůže naplánovat a sledovat každou fázi životního cyklu vývoje vaší aplikace.
Klíčové vlastnosti šablony:
- Vlastní stavy: Sledujte průběh úkolů pomocí stavů jako Dokončeno, Probíhá, Pozastaveno a K provedení.
- Vlastní pole: Přidejte atributy, jako je fáze projektu a hotovo, abyste snadno vizualizovali pokrok.
- Více zobrazení: Máte přístup k pěti různým zobrazením, včetně plánu vývoje aplikace, formuláře pro přidání úkolu, zobrazení stavu, harmonogramu projektu a průvodce pro začátečníky.
- Nástroje pro řízení projektů: Využijte Ganttovy diagramy, automatizované pracovní postupy a sledování času, abyste měli přehled o výsledcích.
💡Tip pro profesionály: Týmy, které chtějí dále optimalizovat svůj pracovní postup při vývoji napříč platformami, mohou kromě ClickUp začlenit také nástroje AI pro vývojáře, aby zvýšily produktivitu.
Vyzkoušejte Clickup pro správu softwarových projektů
Ať už vytváříte další velkou mobilní aplikaci s přizpůsobitelnými widgety Flutteru nebo flexibilitou React Native založenou na JavaScriptu, ClickUp vám poskytuje nástroje pro efektivní správu vašeho projektu.
Oba frameworky vynikají v multiplatformním vývoji, ale jejich silné stránky – výkon a vizuální konzistence Flutteru oproti známosti a širšímu ekosystému React Native – vyžadují efektivní řízení projektů, aby se vaše vize stala skutečností.
Díky centralizaci správy projektů, integrace kódu a týmové spolupráce na jedné platformě se můžete více soustředit na to, co je důležité – vytváření úžasných mobilních zážitků pro vaše uživatele.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!