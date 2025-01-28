Top 10 alternativ Reactu pro frontendové vývojáře v roce 2025

Už nemusíte programovat vše od nuly, abyste vytvořili fantastická uživatelská rozhraní. Místo toho můžete použít open-source knihovnu Javascriptu, jako je React, vybrat si požadované komponenty a poté je všechny spojit dohromady.
React je open-source knihovna Javascriptu určená pro vytváření uživatelských rozhraní. I když se nejedná o framework, může pomoci při vývoji webových aplikací – je to jako stavět uživatelské rozhraní z stavebních bloků. React poskytuje bloky, umožňuje je všechny spojit dohromady a udržuje je organizované. React Native můžete také použít k vytváření mobilních aplikací.
React a React Native jsou standardem pro vytváření uživatelských rozhraní. Nejsou však jedinými dostupnými možnostmi – alternativy Reactu nabízejí různé frameworky, nástroje a funkce, které mohou být pro některé vývojáře atraktivní.
Zjistěte více o tom, co byste měli hledat v alternativách Reactu, a o deseti nejlepších možnostech, které můžete letos vyzkoušet.
Co byste měli hledat v alternativách Reactu?
Při posuzování alternativ k Reactu je třeba zvážit několik věcí:
- Rozsah vašeho projektu: Určete, zda je váš projekt malý nebo velký. Některé alternativy Reactu jsou ideální pro menší projekty, zatímco jiné poskytují komplexní rámec pro větší aplikace. Zvažte také své požadavky na výkon, protože některé alternativy Reactu mohou díky malé velikosti paketů a efektivnímu vykreslování poskytovat lepší výkon.
- Potřeby vašeho týmu: Vyhodnoťte zkušenosti vašeho týmu s JavaScriptovými frameworky. Naučit se je může trvat různě dlouho, ale získání nových dovedností může být prospěšné pro budoucí projekty. Zvažte preference vašich vývojářů ohledně kontroly nad uživatelským rozhraním – některé alternativy Reactu vám poskytují úplnou kontrolu, zatímco jiné nabízejí minimální flexibilitu.
- Vaše požadované funkce: Ekosystémy nabízené alternativami Reactu se liší, a proto budete při hledání alternativy potřebovat vědět, co se vám líbí (a co ne). Některé se mohou pochlubit živými komunitami a rozsáhlými sadami nástrojů, které poskytují více možností pro vývoj. Ujistěte se, že vybraná alternativa odpovídá specifickým potřebám vašeho projektu.
10 nejlepších alternativ Reactu, které můžete použít
1. Lit
Lit je lehká alternativa k Reactu pro vytváření webových komponent. Na rozdíl od Reactu neposkytuje kompletní framework, ale nástroje pro vytváření skvělého uživatelského rozhraní.
Lit nabízí alternativy k komponentám React, které jsou modulární a snadno udržovatelné a umožňují efektivní manipulaci s DOM. Má lehčí framework a nižší náročnost na učení než React.
Nejlepší funkce Lit
- Je neuvěřitelně lehký, takže budete mít lepší časy načítání a výkon, což z něj dělá vynikající volbu pro malé a střední projekty.
- Vynikající kompatibilita s různými prohlížeči pro flexibilní a snadno udržovatelný vývoj webových aplikací.
- Na první pohled jednoduché rozhraní nabízí také pokročilé možnosti, včetně šablon a vlastních metod životního cyklu.
Omezení Lit
- Jedná se o mnohem menší (ale stále rostoucí!) komunitu než React, takže budete mít k dispozici méně nástrojů a možností.
Ceny Lit
- Zdarma
Hodnocení a recenze Lit
- G2: 4,1/5 (10+ recenzí)
2. Inferno
Inferno je lehká knihovna Javascriptu podobná Reactu. Nabízí vestavěné serverové renderování (SSR) s významnými výhodami v oblasti výkonu při zatížení. Díky zaměření na výkon se Inferno renderuje rychleji než React, zejména na dynamických webových rozhraních s mnoha komponenty.
Nejlepší funkce Inferno
- Hlavní funkce Inferna kladou důraz na výkon a díky vysoké rychlosti vykreslování je tento framework atraktivní pro větší webové aplikace.
- Malé velikosti balíčků a ultrarychlé načítání stránek díky integrovanému renderování na straně serveru.
- Inferno nyní nabízí integrované animační funkce a podporu.
Omezení Inferno
- Jelikož se jedná o novější vývojářské ekosystém, mnoho nástrojů je stále ve vývoji, takže budete muset být trpěliví.
Ceny Inferno
- Backer: 5 $ měsíčně
- Sponzor: 100 $ měsíčně
- Přijímá jednorázové nebo opakované příspěvky v jiné výši
Hodnocení a recenze Inferno
- N/A
3. Svelte
Svelte je progresivní JavaScriptový framework pro tvorbu webových aplikací. Jednou z klíčových vlastností tohoto odlehčeného frameworku je to, že kompiluje váš kód v době sestavení, což vede k menším balíčkům a rychlejšímu výkonu.
Eliminuje také potřebu ruční manipulace s DOM, protože automaticky spouští aktualizace uživatelského rozhraní na základě vašich dat. Stejně jako React JS podporuje Svelte architekturu založenou na komponentách, díky čemuž je váš kód přehlednější a snáze udržovatelný.
Nejlepší funkce Svelte
- Snadné použití pro vývojáře Reactu, umožňuje jim rychle vytvářet uživatelská rozhraní z opakovaně použitelných komponent, podobně jako React.
- Automaticky generuje HTML kód, díky čemuž jsou vaše aplikace univerzálnější díky automaticky aktualizovanému virtuálnímu DOM.
- Uživatelsky přívětivé vývojové prostředí vám pomůže řešit problémy při vytváření webových aplikací.
Omezení Svelte
- Jelikož se jedná o novější framework Javascriptu, je kolem něj vybudován menší ekosystém, takže budete mít k dispozici méně zdrojů pro vytváření webových aplikací.
Ceny Svelte
- Zdarma
Hodnocení a recenze Svelte
- N/A
4. Htmx
Htmx je knihovna Javascriptu používaná pro vytváření interaktivních webových aplikací. Namísto použití složitých nástrojů a frameworků pro tvorbu aplikací přidává Htmx funkce přímo do vašeho HTML, čímž zachovává vysoký výkon a rychlé načítání. Je ideální pro jednostránkové aplikace nebo jiné malé projekty.
Nejlepší funkce Htmx
- Snadné použití s některými základními znalostmi HTML, i když nemáte mnoho znalostí JavaScriptu.
- Skvělé pro vytváření automatického odesílání formulářů a ukazatelů průběhu v webových aplikacích.
- Snadno se přizpůsobí různým backendovým frameworkům a jazykům, protože je nezávislý na serveru.
Omezení Htmx
- Ačkoli je relativně uživatelsky přívětivý, složitější funkce mohou vyžadovat mnohem více času a úsilí k osvojení.
Ceny Htmx
- Zdarma
Hodnocení a recenze Htmx
- N/A
5. Elm
Elm je funkcionální programovací jazyk pro vytváření spolehlivých a snadno udržovatelných webových aplikací. Jednou z klíčových funkcí Elm je zachycování chyb během kompilace, což zabraňuje mnoha problémům při běhu. Elm využívá koncepty funkcionálního programování pro čistší a snadno pochopitelný kód.
Nejlepší vlastnosti Elm
- Zachytává chyby při kompilaci a zabraňuje tak mnoha problémům s chybami při běhu.
- Debugování s cestováním v čase vám umožňuje vrátit se v procesu zpět v čase, opravit chybu a plynule pokračovat dál.
- Uživatelsky přívětivý kompilátor s mnoha užitečnými nástroji pro ladění pro webové vývojáře
Omezení Elm
- Náročná křivka učení, i pro zkušené vývojáře
Ceny Elm
- Zdarma
Hodnocení a recenze Elm
- N/A
6. Retool
Retool je platforma pro vytváření interních nástrojů pro firmy. Vývojáři mohou navrhovat webové aplikace, které se připojují k databázím a vytvářejí přizpůsobené řídicí panely, nástroje pro správu dat a pracovní postupy. Pomocí rozhraní platformy typu drag-and-drop můžete rychle vytvořit webovou aplikaci a poté přidat řízení přístupu a šifrování dat pro zajištění bezpečnosti a souladu s předpisy.
Nejlepší funkce Retool
- Rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje vytváření aplikací bez nutnosti psát kód od nuly.
- Skvělé bezpečnostní kontroly a soulad s předpisy o ochraně osobních údajů, ideální pro ochranu dat organizace
- Flexibilní konektivita, díky které můžete využívat různé zdroje dat k vytváření jedinečných interních nástrojů.
Omezení nástroje Retool
- Extrémně fádní uživatelské rozhraní
- Někteří uživatelé zaznamenávají problémy s výkonem při pokusu o vytvoření větších aplikací.
Ceny Retool
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc za standardního uživatele + 5 $/měsíc za koncového uživatele
- Podnikání: 50 $/měsíc za standardního uživatele + 15 $/měsíc za koncového uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Retool
- G2: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Retool!
7. Marko
Marko je šablonový engine pro Javascript určený pro renderování na straně serveru. Je to skvělá alternativa k Reactu, pokud chcete něco, co se zaměřuje výhradně na šablony. Marko také používá techniku virtuálního DOM pro rychlejší načítání webových stránek a nabízí efektivní vazbu dat pro jednodušší vývoj.
Nejlepší funkce Marko
- Progresivní vykreslování znamená, že uživatelé vidí obsah, jakmile je připraven, takže na jejich straně dochází k menšímu zpoždění.
- Skvělý editor VSCode vám umožňuje udržovat kód čitelný a organizovaný díky zvýraznění syntaxe, automatickému doplňování a možnosti přejít na odkazované soubory jediným kliknutím.
- Automaticky aktualizuje uživatelské rozhraní na základě změn dat, což usnadňuje správu vývojových projektů.
Omezení Marko
- Omezené možnosti integrace (mohou se změnit s růstem komunity)
Ceny Marko
- Zdarma
Hodnocení a recenze Marko
- G2: 4/5 (1+ recenze)
- Capterra: 5/5 (3+ recenze)
8. Vanilla JS
Vanilla JS vám umožňuje používat Javascript bez externí knihovny nebo frameworku. Poskytuje vám úplnou kontrolu nad vaším uživatelským rozhraním a díky minimálnímu množství javascriptu je jednou z nejrychlejších a nejlehčích možností. Používání Vanilla JS však znamená, že nemáte k dispozici výhody knihovny React, takže budete muset svůj JS framework vytvořit od základu.
Nejlepší funkce Vanilla JS
- Žádné externí knihovny Javascriptu znamenají, že se jedná o nejlehčí framework dostupný pro vaše mobilní a webové aplikace.
- Vývojáři mají úplnou kontrolu nad kódem, takže můžete zcela přizpůsobit každý jeho aspekt.
- Skvělé pro vývoj projektů, které musí fungovat na starších prohlížečích a platformách.
Omezení Vanilla JS
- Jedná se o jeden ze starších vývojářských nástrojů, takže budete muset ručně aktualizovat svůj kód, aby odpovídal moderním standardům bezpečnosti a ochrany dat.
Ceny Vanilla JS
- Zdarma
Hodnocení a recenze Vanilla JS
- N/A
9. Hyperapp
Hyperapp je minimalistická knihovna Javascriptu pro vytváření jednoduchých a snadno udržovatelných uživatelských rozhraní. Nemá předem danou strukturu, takže si můžete zachovat kontrolu a flexibilitu ve svém projektu. Tento snadno použitelný systém je ideální pro nové vývojáře, kteří se chtějí naučit vytvářet progresivní webové aplikace.
Nejlepší funkce Hyperapp
- Neustále se rozšiřující síť knihoven, nástrojů a podpory díky rostoucí komunitě vývojářů.
- Skvělé pro nové vývojáře JavaScriptu díky snadno naučitelnému rozhraní a malému kódovému základu.
- Velká flexibilita v organizaci kódu, takže můžete architekturu přizpůsobit podle potřeby.
Omezení Hyperapp
- Skvělé pro malé projekty, ale menší ekosystém omezuje jeho použitelnost pro vytváření větších projektů.
Ceny Hyperapp
- Zdarma
Hodnocení a recenze Hyperapp
- N/A
10. Aurelia
Aurelia je modulární framework Javascript pro vytváření moderních a dynamických webových rozhraní. Framework se zaměřuje na vytváření flexibilního vývojářského prostředí, které vám umožňuje vybrat si potřebné komponenty, aby velikost balíčků zůstala malá a udržovatelná.
Nejlepší funkce Aurelie
- Pomocí JavaScriptu a HTML můžete rychle vytvářet složité aplikace.
- Vynikající ekosystém s pluginy, nástroji pro ladění a dalšími funkcemi pro rychlejší a snadnější vývoj.
- Pomůže vám vytvořit plynulé uživatelské rozhraní s efektivními aktualizacemi DOM, díky nimž bude váš kód snáze čitelný a udržovatelný.
Omezení Aurelie
- Jelikož se jedná o novější framework, v komunitě Aurelia je méně zavedených osvědčených postupů, což může být matoucí, pokud je projekt předán novým vývojářům.
Ceny Aurelia
- Zdarma
Hodnocení a recenze Aurelia
- G2: 3,9/5 (10+ recenzí)
Další nástroje pro vývojáře
Dobrá alternativa Reactu je pouze jednou ze součástí vaší vývojářské sady nástrojů. Kromě frameworku nebo knihovny Javascriptu budete potřebovat také nástroje, které vašemu týmu pomohou spolupracovat efektivně. K tomu slouží ClickUp.
ClickUp je výkonná platforma pro správu projektů, která je ideální pro vývojáře a softwarové týmy. Můžete vytvářet vlastní zobrazení, úkoly a pracovní postupy, které odpovídají vývojovému procesu vašeho týmu. Disponuje neuvěřitelnými nástroji pro spolupráci, takže můžete spolupracovat bez ohledu na to, kde a kdy pracujete.
ClickUp se také integruje s vaším současným technologickým stackem a spolupracuje s platformami jako GitHub, GitLab a Slack, takže máte více svých oblíbených nástrojů na jedné centrální platformě.
Zamilujete si také AI nástroje ClickUp! Využijte AI k vypracování plánů vývoje softwaru, zpracování poznámek z jednání nebo shrnutí složitých článků. Je to jako mít po boku pilného asistenta, díky kterému se můžete soustředit na vývoj.
Ať už vytváříte malé aplikace React nebo komplexní mobilní aplikace, ClickUp vám pomůže udržet se na správné cestě tím, že zefektivní vaše pracovní postupy a vytvoří prostor pro spolupráci vašeho týmu.
Podívejte se, jak ClickUp pomáhá softwarovým týmům pracovat chytřeji. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp. Prozkoumejte naše šablony a zdroje vytvořené speciálně pro vývojové týmy.