Jak vytvořit klientský dashboard (+ příklady)

Mnoho klientů dnes dává přednost samoobsluze. 🤖✨
Očekávají rychlé odpovědi na své dotazy, podrobné informace na dosah ruky a nástroje k samostatnému provádění úkolů – jako je objednávání, plánování, sledování nebo řešení problémů.
Většina firem to ví.
Fakt: 53 % respondentů se domnívá, že jejich klienti jsou s nabídkou samoobslužných služeb velmi spokojeni.
Ale víte co? Průměrná úspěšnost samoobslužných služeb dnes činí pouhých 14 %.
Důvodem je, že většina klientů považuje samoobslužné systémy za příliš rigidní na to, aby zvládly složitost jejich problémů. Ve 43 % případů nenajdou obsah relevantní pro své dotazy.
Právě v tomto ohledu může dobře navržený klientský dashboard změnit pravidla hry. V tomto blogu se podrobně podíváme na vše, co potřebujete vědět o vytváření klientských dashboardů, které přinášejí skutečnou hodnotu.
Pojďme na to. ✅
Co je to klientský dashboard?
Klientský dashboard je personalizovaný digitální pracovní prostor, který klientům umožňuje komunikovat s vaší firmou v reálném čase. Poskytuje centralizovaný přístup k základním zdrojům, jako jsou znalostní báze, časové osy projektů, KPI a vlastní reporty, a sjednocuje data z různých zdrojů. 📊
Díky integraci s komplexní sadou technologií, včetně placeného nebo bezplatného softwaru pro řízení projektů, BI platforem, CRM systémů a komunikačních nástrojů, usnadňuje klientský dashboard hladkou spolupráci v rámci celého vašeho podnikového ekosystému.
Díky této transparentnosti jsou klienti informováni o postupu projektu, což posiluje vztahy tím, že se zajistí, že nebudou opomenuty žádné důležité detaily. Dashboard také zvyšuje efektivitu využívání zdrojů tím, že centralizuje relevantní data a automatizuje aktualizace.
⭐ Vybraná šablona
Informujte klienty o aktuálním dění bez neustálých e-mailů. Šablona ClickUp Project Management Dashboard Template sdružuje úkoly, časové osy a aktualizace do jednoho přehledného zobrazení, takže klienti vždy vědí, co se děje. Vyzkoušejte ji ještě dnes zdarma!
Výhody vytvoření klientského panelu
Možná si říkáte: „To zní skvěle, ale nemůžeme se s klienty spojovat prostě přes e-mail a telefon?“ Jistě, můžete. Ale pokud chcete efektivně rozšiřovat své podnikání, to nebude fungovat. Vytvoření dashboardu pro správu klientských projektů má své výhody. Získáte:
1. Spravujte vztahy s více zainteresovanými stranami
Co když vaši pracovníci zákaznické podpory musí odpovídat na dotazy od 10 nebo více zainteresovaných stran z každého klientského účtu?
Není to z dlouhodobého hlediska vyčerpávající?
Když mají všechny zainteresované strany přístup ke stejnému praktickému portálu, kde mají k dispozici veškeré informace, stává se správa klientů mnohem snazší a efektivnější.
2. Pomozte klientům vyhnout se nákladným chybám
Pokud vaši klienti působí v regulovaných odvětvích, jako je zdravotnictví, bankovnictví nebo výroba, nabídka panelu s integrovanými funkcemi pro zajištění souladu s předpisy může být zásadním zlomem. Pomůže jim to dodržovat průmyslové standardy, ušetřit čas a peníze a vyhnout se právním problémům.
3. Ukažte hodnotu, kterou poskytujete
Řekněme, že jste marketingová agentura.
Do dashboardu klienta můžete vložit vizualizace dat, které zobrazují konkrétní metriky, jako je míra okamžitého opuštění webu, pozice klíčových slov a organická míra prokliku (CTR). Díky tomu mohou klienti při každém přihlášení okamžitě vidět, jak vaše úsilí ovlivňuje jejich SEO.
Čím výhodnější je pro ně spolupráce s vámi, tím větší je pravděpodobnost, že u vás zůstanou. A vzhledem k tomu, že pouhé 5% zvýšení počtu prodloužení smluv může znamenat více než 25% nárůst zisku (to platí i v roce 2025), je vytvoření klientského dashboardu naprostou samozřejmostí.
4. Vynikněte nad konkurencí
Ne všechny firmy nabízejí klientské dashboardy. Skvělé však je, že jsou užitečné pro jakékoli odvětví.
Například jako finanční poradce můžete pro své klienty vytvořit dashboard, pomocí kterého budou moci sledovat své investice. Můžete je motivovat, aby za tuto přidanou hodnotu zaplatili vyšší poplatek.
Díky tomu si nejen udržíte stávající klienty, ale také přilákáte nové, kteří chtějí mít lepší kontrolu nad svými novými i historickými daty.
5. Objevte příležitosti k inovacím
V průběhu času vám analytika zapojení zabudovaná do softwaru klientského portálu poskytne neuvěřitelné poznatky o tom, co byste měli nabízet, vylepšovat nebo naopak z nabídky odstranit.
📌 Vaši klienti využívající SaaS například mohou ve vašem produktu požadovat nástroje založené na umělé inteligenci nebo možnosti přizpůsobení značky (například přidání jejich loga). Můžete tak rychle inovovat na základě jejich zpětné vazby a uvést řešení na trh dříve, než o tom vůbec někdo ve vašem odvětví začne uvažovat.
Co by měl obsahovat klientský dashboard?
Smyslem návrhu dashboardu pro vaše klienty je poskytnout jim všechny potřebné informace, aniž by o ně museli žádat.
Zde je přehled všech funkcí, které by měl obvykle nabízet:
- Sledování smluv a dohod: Snadný přístup k prohlížení, úpravám nebo digitálnímu podepisování smluv a dohod
- Centrum pro spolupráci na dokumentech: Místo pro vytváření, sdílení a úpravy nabídek, odborných zpráv nebo návrhových souborů
- Zabezpečení a řízení přístupu: Ochrana citlivých dat prostřednictvím vícefaktorového ověřování (MFA), řízení přístupu na základě rolí (RBAC) a šifrování dat
- Komunikační funkce: Zjednodušená komunikace díky chatu, diskusním fórům a integraci e-mailu
- Plánovač událostí nebo schůzek: Integrovaný kalendářový nástroj pro nastavování schůzek, termínů a jednání
- Přehled stavu projektu: Okamžitý přehled o klíčových milnících úkolů, termínech a pokroku v plnění
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivní design s jasným označením a přehlednou strukturou nabídek
- Analýza výkonnosti: Přehled metrik a KPI poskytující vhled do celkové výkonnosti podniku
- Školicí knihovna: Úložiště návodů, často kladených otázek a videonávodů na podporu vzdělávání a zapracování klientů
Jak vytvořit klientský dashboard
Vytvoření dashboardu se může zdát jako náročný úkol, zejména pokud se do toho pouštíte poprvé. Nejlepší přístup je vzít si odstup a začít od základů. Pojďme si to rozebrat.
1. Definujte své cíle
Než se do čehokoli pustíte, zamyslete se nad tím, proč chcete pro své klienty vytvořit dashboard.
Jaké problémy pro ně chcete vyřešit?
Potřebují možnost sledovat projekty v reálném čase? Je pro ně problémem organizování všech dokumentů a faktur, které dostávají?
Nebo chcete jen minimalizovat zátěž svých týmů při správě klientů?
Ať už je to cokoli, nejprve se zeptejte svých klientů.
Setkávejte se s nimi, ať už osobně nebo virtuálně, nebo s nimi sdílejte otevřený průzkum pomocí nástrojů pro zpětnou vazbu od zákazníků. Naslouchejte jejich názorům, obavám a nápadům a přehledně je shromažďujte v ClickUp Docs.
Díky funkcím, jako jsou vnořené stránky, možnosti stylizace a šablony, můžete vytvořit centralizovaný dokument, který zachycuje „proč“ a „jak“ vašeho projektu panelu.
V těchto dokumentech můžete se svým týmem spolupracovat v reálném čase – označovat je, přiřazovat konkrétní úkoly a dokonce převádět zpětnou vazbu na sledovatelné úkoly.
Navíc Docs Hub od ClickUp usnadňuje udržování všech zdrojů specifických pro klienta přístupných, ověřených a prohledávatelných, takže každý člen týmu může rychle najít informace důležité pro projekt.
💡Tip od profesionála: Můžete také vést interní diskuse, abyste pochopili nejčastější dotazy stávajících klientů. Využijte šablony klientského portálu k vytvoření svého panelu a zajistěte, aby byl užitečný hned od prvního dne.
2. Definujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro klienty
Data shromážděná v prvním kroku vám pomohou identifikovat relevantní KPI, které budete v panelu sledovat.
📌 Pokud například pro své klienty vytváříte e-shopové weby, budou mít zájem posoudit efektivitu vašich služeb a to, jak ovlivňují jejich výsledky, od rychlosti webu až po bezpečnostní opatření.
V tomto případě by jejich klíčovými metrikami byly doby načítání stránek, spolehlivost dostupnosti, konverze návštěvnosti a míra opuštění nákupního košíku. Poskytovat cokoli jiného, co by nebylo v úzkém souladu s jejich obchodní strategií, by byla ztráta času.
Například ClickUp Goals může být cenným doplňkem při tvorbě vašeho dashboardu.
V rámci platformy můžete vytvářet měřitelné cíle specifické pro potřeby každého klienta a rozdělit je na dílčí cíle, včetně číselných údajů, peněžních hodnot, dokončených úkolů nebo binárních (ano/ne) možností.
V rámci platformy můžete také vytvářet složky, abyste mohli sledovat KPI podle kategorií, jako jsou sprintové cykly, OKR, týdenní scorecardy a jakékoli další důležité cíle, a to vše na jednom místě.
📮 ClickUp Insight: 78 % respondentů našeho průzkumu vytváří v rámci procesu stanovování cílů podrobné plány. Překvapivých 50 % z nich však tyto plány nesleduje pomocí specializovaných nástrojů. 👀
S ClickUpem hladce převádíte cíle na konkrétní úkoly, což vám umožňuje je postupně plnit. Navíc naše dashboardy bez nutnosti programování poskytují jasné vizuální znázornění vašeho pokroku, díky čemuž máte větší kontrolu a přehled nad svou prací. Protože „doufat v to nejlepší“ není spolehlivá strategie.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že zvládnou o ~10 % více práce, aniž by se vyčerpali.
3. Navrhněte rozvržení a uživatelské rozhraní
Při navrhování uživatelského prostředí dashboardu upřednostněte pohled klienta. Vaším hlavním cílem by měla být funkčnost a snadná navigace. Nechcete, aby vaši klienti museli informace hledat – oni chtějí přehlednost a jednoduchost.
Zamyslete se proto nad jejich pracovním postupem a položte si otázky jako:
- Co je první věc, kterou chtějí vidět, když se přihlásí?
- Jak lze nejlépe zajistit, aby bylo rozhraní intuitivní pro nové uživatele?
- Jaký rozsah přizpůsobení očekávají, pokud jde o rozvržení, widgety nebo možnosti vizualizace dat?
- Existují nějaké funkce pro usnadnění přístupu (např. navigace pomocí klávesnice, kompatibilita s čtečkami na jedné obrazovce nebo převod textu na řeč), které by se měly zohlednit?
Jako platforma pro podporu prodeje si představte, že klientům poskytujete portál, který zobrazuje metriky na viditelných místech – v horní části nebo v sekci označené jako „vysoká priorita“.
Seskupujte související metriky logicky, abyste zlepšili použitelnost.
Například data týkající se interakcí se zákazníky (např. počet následných kontaktů nebo doba odezvy) mohou být v jedné sekci. Zároveň lze samostatně seskupit metriky prodejní výkonnosti (např. uzavřené obchody, růst pipeline a prognózy tržeb).
Takové strukturované reporty v prodejním CRM umožňují vašim klientům interpretovat jejich data na první pohled, aniž by byli zahlceni informacemi.
Dashboardy ClickUp nabízejí zejména přizpůsobitelná rozvržení, která vám umožní navrhnout rozhraní zaměřené na potřeby klientů. Pomocí widgetů jako stavebních bloků můžete přidávat grafy, seznamy úkolů a indikátory stavu, abyste relevantní informace zobrazili na viditelném místě.
Představme si například, že klienti potřebují rychle získat přehled o časových harmonogramech projektů.
V takovém případě můžete přidat widgety pro termíny úkolů, Ganttovy diagramy nebo přehledy pracovní zátěže, čímž zajistíte, že důležité metriky budou vždy snadno k nalezení. ClickUp také podporuje funkci drag-and-drop pro widgety, takže můžete rozložení přizpůsobit a vylepšit podle preferencí vašich klientů a vytvořit tak intuitivní rozhraní.
Chcete svým klientům ukázat, jak zrychlujete dodávku softwaru pomocí konkrétních mechanismů reportování, jako jsou grafy burn up/burn down a sprint velocity? Vytvořte si snadno sprintový dashboard na ClickUp. K dispozici je šablona pro každé odvětví nebo rozsah práce.
Kromě toho využijte barevné označení sekcí a možnosti seskupování, aby byla data přístupnější a vizuálně přitažlivější.
A konečně, ClickUp Brain posune vaše dashboardy na další úroveň tím, že poskytuje okamžité odpovědi na vaše otázky. Zeptejte se AI na cokoli a ona prohledá všechny dashboardy ve vašem Workspace, což vám pomůže odhalit klíčové poznatky, aniž byste museli data ručně vyhledávat.
💡 Tip od profesionála: K prezentaci složitých dat používejte tabulky, grafy a vizuální indikátory, jako jsou ukazatele průběhu. Začleňte rozbalovací nabídky nebo záložky, abyste na požádání poskytli podrobnější informace a zároveň zachovali přehledné rozhraní. Nakonec navrhněte rozvržení, které se plynule přizpůsobí jakékoli velikosti obrazovky, ať už se jedná o stolní počítače, tablety nebo mobilní zařízení.
4. Integrujte klíčové nástroje a služby
Hodnota klientského dashboardu přímo souvisí s přesností a aktuálností dat, která zobrazuje.
Proto je nutné jej integrovat do jejich stávajícího technologického prostředí, od nástrojů pro vizuální řízení projektů přes CRM až po účetní software, aby se dashboard naplnil daty z široké škály zdrojů.
Například dashboard pro firmu poskytující služby může zobrazovat fakturační data z QuickBooks, metriky webového provozu z Google Search Console a skóre spokojenosti zákazníků z HubSpot.
ClickUp CRM nabízí integraci s mnoha nástroji, které zvyšují přesnost dat a konektivitu.
Můžete jej například integrovat s Asanou nebo Jirou a centralizovat tak aktualizace projektů a milníky na jednom panelu. Pro sledování produktivity můžete zvolit Slack, Google Workspace a Microsoft Teams, abyste zefektivnili komunikaci bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
💡Tip pro profesionály: Díky integraci API a dat v reálném čase můžete přidat upozornění nebo notifikace, které se spustí při dosažení určitých prahových hodnot (např. když využití zdrojů klesne pod určitou hodnotu nebo dojde k závažné chybě v plánování).
5. Upřednostňujte bezpečnost
Poslední roky ukázaly, jaké devastující dopady mohou mít nedostatečná bezpečnostní opatření na podniky.
Například v roce 2024 odhalila závažná chyba v systému pro správu obsahu používaném společností Hathway citlivé údaje KYC, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy více než 4 milionů zákazníků, což vedlo k nákladným škodám a vážnému poškození reputace.
To je jasná připomínka toho, že klientský dashboard může být také vstupním bodem pro útočníky, pokud není řádně chráněn. I něco tak jednoduchého, jako je slabá politika hesel, může váš systém vystavit riziku.
Proto by bezpečnostní funkce, jako je vícefaktorová autentizace (MFA), řízení přístupu na základě rolí (RBAC) a šifrování dat, měly být nezbytnou součástí vašeho klientského panelu.
Samozřejmě můžete pozvat jakéhokoli klienta do ClickUp jako hosta a sdílet s ním dashboard, aby mohl sledovat aktualizace projektu a spolupracovat na jednom místě. Důležitou součástí tohoto procesu je však zajištění bezpečnosti.
Jednotlivé klientské účty můžete organizovat pomocí škálovatelné hierarchie složek a seznamů a nastavit podrobná oprávnění, abyste mohli kontrolovat, kdo co vidí – včetně členů vašeho týmu a externích partnerů.
💡 Tip od profesionála: Pravidelně aktualizujte své bezpečnostní protokoly, aby oprávnění uživatelů odpovídala případným změnám v rolích nebo odpovědnostech týmu. Informujte své klienty přesně o tom, jak jsou jejich data chráněna. Udělejte z bezpečnosti prodejní argument a budujte důvěru.
Příklady klientských dashboardů: Nejlepší šablony ClickUp, které můžete použít
Při vytváření dashboardu nemusíte vždy začínat od nuly nebo objevovat Ameriku. Mnoho šablon pro správu klientů vám může ušetřit čas a námahu a zároveň zajistit profesionální vzhled. Níže najdete pět vynikajících příkladů dashboardů od ClickUp, které můžete využít.
1. Nástroj pro sledování stavu klientů agentury
Jako agentura pravděpodobně obsluhujete více klientů najednou. Sledování jejich spokojenosti a stavu projektů bude vždy na prvním místě vašeho seznamu úkolů, ale přiznejme si to – je to náročné.
Nástroj Agency Client Health Tracker od ZenPilot, integrovaný do ClickUp, právě toto řeší.
Centralizuje důležité údaje od e-mailů až po tabulky a poskytuje vám jasný přehled o tom, kteří klienti potřebují okamžitou podporu a které účty fungují bez problémů.
Šablona nabízí funkce jako:
- Integrovaný nástroj pro sledování aktivity, díky kterému budete mít přehled o zapojení a reakcích klientů
- Videonávody, které vám pomohou nastavit a přizpůsobit rozvržení podle požadavků vaší agentury
- Osm přednastavených zobrazení, díky kterým uvidíte vše – od poskytnutých služeb a dosažených cílů až po skóre NPS
2. Šablona pro úspěch klientů od ClickUp
Stejně jako v každém jiném podnikání by i u vás měl být úspěch zákazníků hlavním cílem. Chcete-li analyzovat, jak jsou klienti zapojeni a odhodláni udržovat vztah s vámi, využijte šablonu ClickUp Client Success Template.
Ve skutečnosti to dává ještě větší smysl, pokud jste SaaS společnost, která chce zajistit, aby klienti z produktu získali maximální hodnotu.
Šablona poskytuje komplexní přehled o cestě každého klienta, pokrývá fáze od nástupu až po obnovení smlouvy a zároveň sleduje potenciální rizika a výkonnost. Umožňuje vám stanovit pro klienty jasné cíle a měřit úspěšnost vašich služeb ve vztahu k těmto cílům.
S touto šablonou můžete:
- Využijte zobrazení Ganttova diagramu k vizualizaci časových os projektů
- Rozdělte úkoly interně mezi příslušné členy týmu
- Sledujte zpětnou vazbu od klientů díky integraci e-mailů
3. Šablona pro spolupráci na úspěchu klientů od ClickUp
Tento článek je určen zejména pro sladění prodejních a produkčních týmů, které musí koordinovat své úsilí, aby zajistily plynulé pracovní postupy a včasné dodání projektů.
Šablona ClickUp Client Success Collaboration Template udržuje obě oddělení na stejné vlně díky sdíleným náhledům, čímž omezuje nedorozumění a chyby při předávání klientů, což je dobrá strategie.
Díky tomu můžete:
- Využijte klíčové nástroje, jako jsou Dokumenty pro interní poznámky, Formuláře pro sběr informací o klientech a Nástěnky pro mapování postupu úkolů
- Zjednodušte sledování pomocí stavů jako „Otevřeno“ a „Dokončeno“, aby všichni členové týmu rychle pochopili, v jaké fázi se daný účet nachází
- Nastavte automatické spouštěče, jako je aktualizace vlastních polí při vytvoření nových úkolů
4. Rychlý start s ClickUp: Šablona pro klientské služby
Kdo by nechtěl uzavírat obchody rychle a efektivně a zároveň spravovat klientské účty, vyhodnocovat požadavky a optimalizovat zdroje? Ať už jste obchodní zástupce, manažer pro vztahy se zákazníky nebo vedoucí projektu, potřebujete pro svou práci ty správné nástroje pro správu klientů.
A šablona ClickUp Quick Start: Client Services je právě takovým rámcem, na který se můžete plně spolehnout. Ačkoli se její používání může zpočátku zdát složité, je vhodná i pro začátečníky.
Mezi klíčové funkce patří:
- Vytvářejte úkoly a určujte jejich příjemce, termíny, stavy a další
- Sledujte stav projektu pomocí vlastních polí, jako jsou odhady času, priority, milníky a závislosti
- Ukládejte procesy, zdroje a důležité informace pomocí Team Wiki
5. Šablona tabule „Hlas zákazníka“ od ClickUp
Jak v moři šablon CRM najít něco, co vám pomůže lépe porozumět potřebám, přáním a preferencím vašich zákazníků?
Jejich zpětná vazba je neocenitelná pro vylepšování vašich nabídek. Shromažďování, organizování a reagování na ni však může být výzvou – ne však v případě, že použijete šablonu ClickUp Voice of the Customer Board.
Díky rozložení ve stylu Kanbanu shromažďujete informace o klientech přehledným způsobem a okamžitě zajistíte, aby byly správně prioritizovány a řešeny příslušnými týmy.
Šablona vám umožňuje:
- Využijte sledování času, upozornění na závislosti a štítky pro rychlé řešení problémů
- Využijte přizpůsobené zobrazení, jako jsou Seznam, Tabule a Začít zde, k prohlížení zpětné vazby v různých konfiguracích
- Strukturovejte zpětnou vazbu podle specializovaných oblastí, jako jsou „Potřeby zákazníků“, „Zdroj hlasu zákazníka“ a „Řešení“
Udržujte své klienty spokojené a podporujte růst podnikání pomocí dashboardů
Nyní, když chápete hodnotu dashboardů, víte, že nejsou jen příjemným doplňkem – jsou nezbytné pro to, aby klienti mohli činit sebevědomá rozhodnutí založená na datech.
Když jsou klienti spokojeni s informacemi, které vidí v portálu, a oceňují váš přínos, je to výhra pro všechny zúčastněné. 🎉
Navíc s nástroji jako ClickUp můžete snadno vytvářet ty nejlepší klientské dashboardy, které splní konkrétní potřeby. Velkou výhodou je rozsáhlá knihovna šablon připravených k okamžitému použití, díky nimž je začátek práce jednoduchý a rychlý.
