Více než 25 podnětů pro ChatGPT v oblasti marketingu

Marketingoví profesionálové mají vždy plné ruce práce – řídí kampaně, vytvářejí obsah, komunikují s publikem a sledují data. Skloubit všechny tyto úkoly může připomínat neustálý závod. Co kdyby existoval způsob, jak si ulehčit práci a dosáhnout lepších výsledků? Gen AI vám s tím může pomoci.
Nástroje umělé inteligence, jako je ChatGPT, se pro marketéry rychle stávají nepostradatelnými. ChatGPT, původně navržený pro neformální konverzaci, zodpovídání otázek a jednoduché interakce, vám nyní může pomoci s brainstormingem nápadů, psaním přesvědčivých textů, vylepšováním strategií a udržením náskoku před konkurencí.
Díky postupným vylepšením se z chytrého asistenta proměnil v plnohodnotnou obsahovou mašinu. Nyní je nepostradatelným nástrojem pro marketéry po celém světě.
Podívejte se na více než 25 podnětů pro ChatGPT vytvořených speciálně pro marketéry. Zvyšte svou produktivitu, podníťte kreativitu a zjednodušte si práci.
Porozumění podnětům ChatGPT
Podněty pro ChatGPT jsou uživatelské vstupy určené k usměrnění výstupu umělé inteligence. Mohou se jednat o konkrétní požadavky na obsah, jako například „Napiš e-mail k uvedení produktu na trh“, až po širší otázky zaměřené na výzkum, jako například „Jaké jsou nejnovější trendy v marketingu na sociálních sítích?“
Čím přesnější bude váš podnět, tím konkrétnější a efektivnější bude odpověď, kterou vám ChatGPT poskytne.
Pro marketéry nabízí ChatGPT obrovské výhody:
- Dokáže rychle generovat nápady, návrhy a poznatky z výzkumu, čímž uvolní čas pro strategické úkoly
- Experimentováním s podněty mohou marketéři objevit nové úhly pohledu a nápady, které by jinak možná nezvážili.
- Pomáhá zajistit, aby vaše firemní sdělení byla na všech platformách jednotná, a to díky vytváření opakovaně použitelných podnětů pro podobné marketingové kampaně
- Může pomoci při analýze trendů, klíčových slov a zpětné vazby od zákazníků a poskytnout tak základ pro rozhodnutí založená na datech
Pamatujte však, že ne všechny podněty jsou stejně účinné.
Aby marketingová výzva dobře fungovala, musí mít následující vlastnosti:
📌Akčně orientovaný jazyk: Použití příkazů jako „generovat“, „vytvořit“ nebo „vypsat“ objasňuje záměr a požadovaný formát odpovědi
📌Jasnost: Jasné a konkrétní pokyny vedou k relevantnějším a přesnějším odpovědím
📌Stručnost: Díky stručným podnětům se ChatGPT vyhne odbočkám od tématu a poskytne odpovědi, které se drží podstaty věci
📌Kontextové podrobnosti: Uvedení kontextu, jako je cílová skupina nebo cíle kampaně, zvyšuje relevanci výstupů ChatGPT
Nejlepší ChatGPT podněty pro marketéry
👉🏼 Podle nedávného průzkumu společnosti Salesforce se 71 % marketérů domnívá, že generativní AI pomůže eliminovat rutinní práci a umožní jim více se soustředit na strategické úkoly.
ChatGPT je dokonalým příkladem toho, jak umělá inteligence dokáže zefektivnit rutinní činnosti a poskytnout vám tak prostor pro větší vize. Abychom vám pomohli začít, připravili jsme seznam více než 25 marketingových podnětů, které můžete přidat do svého arzenálu.
💡Tip pro profesionály: Chcete-li zvýšit účinnost těchto podnětů, zvažte sdílení svých marketingových a značkových pokynů, profilu ideálního zákazníka, požadovaného stylu a tónu atd. s ChatGPT. To mu pomůže přizpůsobit odpovědi tak, aby odrážely osobnost vaší značky. Dávejte však pozor na otázky ochrany osobních údajů a bezpečnosti a ujistěte se, že nesdílíte důvěrné informace!
Podněty pro tvorbu obsahu
Je náročné neustále vytvářet nový a relevantní obsah. Tyto podněty pomáhají generovat blogové příspěvky, články a obsah pro sociální sítě, což vám umožní zachovat hlas vaší značky a zároveň těžit z marketingových strategií založených na umělé inteligenci.
- Napište poutavý úvod podle copywriterského rámce PAS pro blogový příspěvek na téma [téma] a o tom, jak se mohou firmy přizpůsobit [trendu/problému]. Využijte zajímavá data z nedávných průzkumů, studií nebo zpráv, abyste začali s úvodem, který upoutá pozornost.
- Uveďte 10 tipů pro obsahový marketing pro firmy v [odvětví], které pomohou zvýšit míru otevření e-mailů o 10 %.
- Vytvořte obsahový kalendář pro uvedení [produktu/služby] na trh v příštích třech měsících. Obsahový kalendář musí obsahovat kombinaci blogových příspěvků, e-knih, případových studií a whitepaperů, které budou distribuovány tak, aby měly maximální dopad. Zaměřte se na poměr 3:1 mezi vzdělávacím a prodejně orientovaným obsahem.
Podněty pro zapojení na sociálních médiích
Díky využití ChatGPT na sociálních sítích můžete podněcovat konverzace, reagovat na trendy a komunikovat se svými sledujícími, čímž efektivně posílíte svou online přítomnost.
- Napište popisek na sociální sítě pro oznámení nového [produktu/služby], ve kterém zdůrazníte [výhodu 1], [výhodu 2] a [jedinečný prodejní argument]. Na závěr přidejte výzvu k akci (CTA), aby si zákazníci mohli produkt vyzkoušet s 20% slevou po dobu následujících 7 dní.
- Vygenerujte pět příspěvků na X (dříve Twitter) propagujících naši akci na téma [téma], které osloví [cílová skupina].
- Navrhněte tři poutavé otázky na LinkedIn, které podnítí konverzace o [tématu z oboru] mezi [cílovými profesionály].
- Napište příspěvek na Facebooku, který bude propagovat naši novou [e-knihu] na téma [téma] a povzbudí sledující, aby si ji stáhli. Dejte jim nahlédnout do obsahu následujícím způsobem a udělejte to natolik lákavé, aby okamžitě jednali: [Bod 1], [Bod 2], [Bod 3]
Podněty pro zákaznický servis
Efektivní zákaznický servis je nezbytný pro loajalitu ke značce a udržení zákazníků. Tyto podněty pomohou ChatGPT vytvářet empatické a užitečné odpovědi na běžné dotazy.
- Napište profesionální odpověď zákazníkovi, který se setkal s [problémem], a zaměřte se na vyřešení problému a udržení jeho loajality. Buďte empatický a zdvořilý a nabídněte podporu zaměřenou na řešení.
- Vytvořte šablonu poděkování pro zákazníky, kteří zanechají recenzi, a nabídněte jim 10% slevu na jejich další nákup.
- Napište skript pro chatbota, který bude odpovídat na často kladené otázky týkající se [typu produktu], včetně [funkce 1], [funkce 2] a [zásad].
Podněty pro reklamní texty
Vytvoření poutavého reklamního textu vyžaduje kreativitu i vhled. Využijte tyto podněty k využití umělé inteligence v reklamě a vytváření přesvědčivého obsahu přizpůsobeného cílům kampaně napříč platformami.
- Napište reklamu na Google pro [produkt/službu] se zaměřením na to, jak pomáhá [cílové skupině] vyřešit [problém]. Ať je stručná, jasná a poutavá. Dejte mi 5 různých verzí k otestování.
- Vytvořte reklamu na Facebooku s nadpisem a textem propagujícím [funkci] [produktu] pro [cílové publikum]. Ujistěte se, že začíná poutavým úvodem a obsahuje jasnou výzvu k akci.
- Napište reklamu na LinkedIn pro webinář na téma [téma] se zaměřením na přínos pro vedoucí pracovníky v [odvětví]. Vyzdvihněte [řečníka] a zdůrazněte jeho zkušenosti v oboru a profesní úspěchy, abyste posílili důvěryhodnost a autoritu.
- Napište text reklamního sdělení pro výprodej na konci sezóny [typ produktu] s důrazem na [výhoda 1] a [výhoda 2].
- Napište poutavý nadpis pro retargetingovou reklamu zaměřenou na zákazníky, kteří navštívili stránku s cenami produktu [produkt], ale nedošlo k konverzi, se zaměřením na nabídku přidané hodnoty nebo pobídky. Dejte mi 3 verze, z nichž každá se zaměří na jinou pobídku.
Podněty pro e-mailový marketing
👉🏼 E-mailový marketing zůstává jedním z nejúčinnějších marketingových kanálů, který generuje návratnost investic (ROI) ve výši 36 dolarů na každý vynaložený dolar.
Využijte tyto konkrétní ChatGPT pokyny k použití AI pro personalizované e-mailové kampaně, od newsletterů po propagační obsah, a zajistěte, aby vaše zprávy vynikly.
- Napište osobní a vtipný předmět a text e-mailu s poděkováním, který zákazníkovi zašlete po zakoupení [produktu], a povzbuďte ho, aby zanechal recenzi na [webové stránce].
- Vytvořte propagační e-mail pro časově omezenou nabídku na [produkt], ve kterém vyvoláte pocit naléhavosti pomocí dvou jedinečných výzev k akci pro A/B test.
- Vygenerujte následný e-mail, abyste znovu oslovili zákazníky, kteří neotevřeli poslední e-maily, a nabídněte jim slevu nebo exkluzivní obsah.
- Napište e-mail zaměřený na péči o potenciální zákazníky, kteří projevili zájem o [produkt], ale dosud jej nekoupili.
Podněty pro průzkum trhu
Pro úspěch kampaně je klíčové udržet si náskok před tržními trendy. Tyto podněty umožňují výzkum a analýzy založené na umělé inteligenci, které poskytují cenné informace o trendech v oboru, analýzu konkurence a preference spotřebitelů, které vám pomohou při tvorbě strategie.
- Vytvořte dotazník s 10 otázkami, abyste získali zpětnou vazbu od zákazníků ohledně [produktu/služby], se zaměřením na jejich zkušenosti.
- Uveďte klíčové trendy v oboru pro tento rok a tipy, jak mohou vedoucí pracovníci v [oboru] udržet náskok před konkurencí.
- Poskytněte konkurenční analýzu [produktu] ve srovnání s [produktem konkurence] s podrobným popisem výhod, nevýhod, cen a hodnocení.
Podněty pro SEO a analýzu klíčových slov
Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je základem online viditelnosti, ale výzkum a analýza klíčových slov mohou být časově náročné. Využijte tyto podněty k generování návrhů klíčových slov, optimalizaci obsahu a zajištění toho, aby vaše marketingové materiály byly přátelské k vyhledávačům a v souladu s aktuálními postupy SEO.
- Vygenerujte seznam long-tailových klíčových slov souvisejících s [produktem], jejichž cílem je přivést více návštěvníků na stránku produktu.
- Napište meta popis pro blogový příspěvek o [tématu], zaměřený na [konkrétní publikum] a podněcující k prokliku.
- Navrhněte mi možnosti SEO titulků pro blog na téma [téma] určený pro [cílová persona].
- Vytvořte seznam otázek, které lidé často kladou ohledně [produktu], abyste optimalizovali sekci Často kladené otázky a zlepšili viditelnost ve vyhledávání.
Aplikace a příklady z praxe
Podněty ChatGPT pro digitální marketing se ukázaly být více než jen módním slovem – stávají se klíčovým nástrojem pro dosažení hmatatelných obchodních výsledků. Nyní, když jste našli ty správné šablony podnětů AI pro marketing, podívejme se, jak některé progresivní společnosti využívají ChatGPT a AI.
1. Expedia využívá ChatGPT k personalizaci doporučení 🔦Marketingový tým společnosti Expedia využívá ChatGPT k vytváření personalizovaných doporučení a obsahu v oblasti cestování. Tým také využívá poznatky generované umělou inteligencí na základě chování uživatelů k přizpůsobení marketingových sdělení a propagačních materiálů.
2. GoodWine využívá ChatGPT k identifikaci preferencí zákazníků 🎨GoodWine, online prodejce vína, integroval ChatGPT za účelem personalizace interakcí se zákazníky. Marketingový tým využívá AI k analýze zákaznických dat, včetně minulých nákupů a preferencí, aby generoval doporučení vín na míru, která se zobrazují na prominentním místě na domovské stránce. To výrazně zvýšilo konverzní poměry tím, že zákazníkům poskytlo personalizované zážitky.
3. Coca-Cola využívá ChatGPT k tvorbě působivých reklamních textů a sdělení 📣Gigant v oblasti nealkoholických nápojů se spojil s konzultanty z firmy Bain & Company, aby využil ChatGPT k posílení svých marketingových aktivit. Společnost plánuje používat ChatGPT společně s generativním nástrojem pro tvorbu obrázků DALL-E k vytváření přizpůsobených reklamních textů, vizuálů a sdělení, která budou účinněji rezonovat u jednotlivých zákazníků.
Osvědčené postupy pro používání ChatGPT v marketingu
Zde je několik osvědčených postupů a tipů pro ChatGPT, které byste měli mít na paměti při integraci AI do svých marketingových procesů:
Buďte při zadávání pokynů konkrétní
Čím podrobnější jsou vaše pokyny, tím lépe ChatGPT daný úkol pochopí. Při formulování marketingových pokynů pro ChatGPT proto uveďte kontext, jako je cílová skupina, styl komunikace, klíčové body a požadovaný výsledek.
Například místo toho, abyste řekli: „Napište reklamu na nástroje AI“, zkuste: „Napište reklamu na Facebooku pro nový produkt AI zaměřený na influencery na sociálních médiích, se zaměřením na efektivitu a automatizaci.“
Přizpůsobte odpovědi tak, aby odpovídaly hlasu vaší značky
ChatGPT se dokáže přizpůsobit různým tónům a stylům, proto před generováním obsahu vždy definujte hlas vaší značky. Uveďte, zda chcete, aby byl tón profesionální, neformální, hravý nebo jakýkoli jiný styl, který odpovídá identitě vaší značky.
ChatGPT můžete také naučit, aby odpovídal jedinečné osobnosti vaší značky, a to poskytnutím vzorových výstupů nebo popisu vašeho preferovaného tónu.
Využijte ChatGPT k brainstormingu a generování nápadů
Místo toho, abyste ChatGPT používali pouze k vytváření finálního obsahu, může být neuvěřitelně užitečný pro brainstorming.
Požádejte ho o nápady na obsah, e-mailové kampaně, koncepty digitálních kampaní nebo návrhy příspěvků na sociálních sítích. To může váš tým inspirovat k kreativnímu myšlení a rozvíjení nápadů generovaných umělou inteligencí tak, aby vyhovovaly vaší strategii.
Vyzkoušejte A/B testování
Jednou z hlavních předností ChatGPT je jeho schopnost rychle generovat různé varianty obsahu.
Využijte to ve svůj prospěch tím, že vytvoříte A/B testy pro vše od vstupní stránky po reklamy, předměty e-mailů a popisky na sociálních médiích, abyste zjistili, které verze lépe rezonují s vaším publikem. Tento přístup pomůže optimalizovat výkon obsahu díky poznatkům v reálném čase.
Využijte ChatGPT k analýze konkurence a trhu
Můžete ChatGPT požádat, aby generoval poznatky na základě záměru vyhledávání, aktivit konkurence nebo tržních trendů. To vám může pomoci identifikovat mezery na trhu nebo způsoby, jak svou značku na trhu pozicionovat.
Může vám také pomoci vytvořit srovnávací analýzu s konkurencí, která poskytne užitečné informace produktovým týmům při identifikaci funkcí pro nadcházející verze a prodejním týmům při jednání s konkurencí.
Nástroje a zdroje pro zlepšení marketingových aktivit
Chcete-li plně využít potenciál ChatGPT ve své marketingové strategii, integrujte jej s vhodnými nástroji, jako jsou:
- ClickUp : Výkonná platforma pro řízení projektů, která kombinuje nástroje pro správu úkolů a spolupráci s generováním obsahu pomocí ChatGPT, což umožňuje vylepšit pracovní postupy, sledovat výkonnost a spravovat termíny (více o tom brzy!)
- Hootsuite pro sociální sítě: Vytvářejte příspěvky pomocí ChatGPT a poté je plánujte, publikujte a analyzujte zapojení uživatelů pomocí Hootsuite. Tato kombinace optimalizuje strategie pro sociální sítě tím, že poskytuje informace o publiku v reálném čase.
- SurferSEO pro SEO: ChatGPT vytváří obsah, zatímco SurferSEO zajišťuje jeho optimalizaci pro vyhledávače. Ideální pro vylepšení blogových příspěvků, meta popisů a webových stránek s ohledem na SEO.
- Mailchimp pro e-mailové marketingové kampaně: Využijte ChatGPT k tvorbě personalizovaného obsahu e-mailů a předmětů, poté automatizujte kampaně, sledujte zapojení a segmentujte publikum pomocí Mailchimpu pro efektivní oslovení zákazníků
