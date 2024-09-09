Jak [a jak ne] používat ChatGPT pro sociální média

Být správcem sociálních médií je náročná práce.
Nejenže musíte naplánovat a realizovat celý kalendář příspěvků na sociálních médiích, který je v souladu s vaší marketingovou strategií (která téměř nikdy není statická), ale také musíte být neustále v pohotovosti a sledovat témata a trendy, které mohou zvýšit vaši přítomnost na sociálních médiích.
Přidejte k tomu neustálou koordinaci s týmy zodpovědnými za obsah, design a dokonce i produkty, a máte před sebou pracovní dny, kdy budete mít co dělat, abyste si našli čas na oběd.
Naštěstí můžete ChatGPT pro sociální média použít ke zjednodušení některých svých plánovacích a realizačních pracovních postupů. 🤖
Jak používat ChatGPT pro sociální média
Existuje šest způsobů, jak můžete ChatGPT využít pro marketing na sociálních médiích: tvorba nápadů, vytváření kalendářů pro sociální média, generování briefů, vytváření příspěvků na sociálních médiích, repurposing a generování obrázků.
1. Nápady
Právě jste vyčerpali poslední zbytky energie při plánování svého kalendáře pro sociální sítě a váš marketingový ředitel vás požádá, abyste „využili“ aktuální trend. Narazíte na tvůrčí blok a přijdete s nápady, které jsou zamítnuty rychleji, než stačíte vyslovit slovo „virální“.
Právě v tomto ohledu se ChatGPT může stát skvělým pomocníkem a pomáhat vám generovat nápady (zejména pokud je podpořen poznatky z nástrojů pro sledování sociálních sítí ).
Se správným kontextem a náznakem nápadu vám ChatGPT během několika sekund ukáže správný směr a dokonce vytvoří popisky pro sociální média a nápady na příspěvky.
Příklad: Řekněme, že chcete vytvořit příspěvek na LinkedIn nebo Facebooku na základě šablony populárního memu.
Můžete ChatGPT poskytnout šablonu, přidat podrobnosti o svém produktu nebo službě a požádat nástroj, aby vám nabídl možnosti obsahu, které souvisejí s hlavními výhodami nebo konkrétními výzvami cílové skupiny souvisejícími s vaší nabídkou.
Požádejte jej, aby vygeneroval poutavý hashtag, nastavte výstup v Google Docs, upravte obsah podle svých představ a máte hotovo!
💡Tip pro profesionály: Použijte dokumenty a obrázky, abyste ChatGPT pomohli vymyslet nápady na obsah. Řekněme například, že chcete získat nápady na obsah sociálních médií z whitepaperu, který vaše společnost nedávno zveřejnila. Nechte ChatGPT analyzovat PDF a požádejte jej, aby vymyslel relevantní témata. Voila! Neomezené množství nápadů.
2. Kalendáře
Pokud mu poskytnete správný kontext a podrobnosti, ChatGPT vám rychle vytvoří rozsáhlý kalendář pro sociální média.
Příklad: Řekněme, že vaše společnost SaaS právě uvedla na trh novou funkci produktu. Abyste o tom informovali veřejnost, byli jste požádáni, abyste vytvořili kalendář obsahu a strategii propagace na více platformách pro sociální média. Zde je návod, jak můžete ChatGPT použít k vytvoření kalendáře kampaně.
- Nejprve se rozhodněte pro obecný směr a téma kampaně. Existuje nějaká základní myšlenka, na které chcete založit všechny příspěvky kampaně?
- Poté dejte ChatGPT správné pokyny. Ty zahrnují podrobnosti týkající se: nové funkce, která se spouští, cílů sociálních médií a vaší cílové skupiny; tématu kampaně a kanálů sociálních médií, které chcete prozkoumat; počtu příspěvků na platformu a formátů, které chcete prozkoumat; celkové délky kampaně a frekvence zveřejňování příspěvků.
- Nová funkce, cíle sociálních médií a vaše cílová skupina
- Téma kampaně a sociální média, která chcete prozkoumat
- Počet příspěvků na platformu a formáty, které je třeba prozkoumat
- Celková délka kampaně a frekvence zveřejňování příspěvků
- Poté požádejte ChatGPT, aby se řídil vašimi pokyny a vytvořil kalendář s potenciálními tématy. Výstup můžete požadovat v tabulkové nebo odrážkové formě.
- Nakonec požádejte nástroj, aby upravil váš kalendář podle vašich specifikací, a máte vyhráno!
- Nová funkce, cíle sociálních médií a vaše cílová skupina
- Téma kampaně a sociální média, která chcete prozkoumat
- Počet příspěvků na platformu a formáty, které je třeba prozkoumat
- Celková délka kampaně a frekvence zveřejňování příspěvků
💡Tip pro profesionály: Než začnete ChatGPT používat k vytváření kalendáře pro sociální média, ujistěte se, že jste nastavili různé sloupce, které je třeba vyplnit ve vašem nástroji pro sledování obsahu. Poté se ujistěte, že finální kalendář vygenerovaný ChatGPT odpovídá vašim nastaveným sloupcům. Ušetříte si tak spoustu času s formátováním a zklamání.
Pokud potřebujete hotovou šablonu pro svůj kalendář sociálních médií, šablona plánu příspěvků na sociálních médiích od ClickUp je přesně to, co potřebujete.
S touto šablonou můžete vytvořit svůj plán publikování na ClickUp a spolupracovat se svým týmem na brainstormingu a naplnění kalendáře novými nápady.
Pomocí zobrazení týdenního seznamu úkolů můžete udržovat přehled o všech úkolech a vytvářet a přiřazovat úkoly, které lze rozdělit do různých fází pokroku. Oceníte také zobrazení podle platformy, které automaticky organizuje příspěvky podle platformy.
Můžete také zvážit další užitečné šablony kalendáře obsahu sociálních médií, včetně kalendářů pro jakékoli A/B testování, které můžete provádět v rámci kampaní, nebo redakční šablonu pro příspěvky na sociálních sítích, která vám pomůže zefektivnit tvorbu obsahu pro sociální média.
3. Briefy
ChatGPT může být skvělý pro rychlé vytváření poutavých textů a kreativních briefů.
Při práci s ChatGPT můžete použít dva přístupy k vytváření briefů.
- Pokud již víte, co musí být v briefingu uvedeno, definujte požadované parametry ve svých pokynech, požádejte ChatGPT, aby vyplnil tato pole, a proveďte případné změny.
- Pokud nevíte, co by mělo být v briefu, vyberte si dobrý kreativní brief šablonu a požádejte ChatGPT, aby doplnil vaše požadavky. Pokud se rozhodnete pro tento přístup, je dobré nechat ChatGPT hrát roli vašeho copywritera nebo designéra a klást vám relevantní otázky, které mohou váš brief posílit.
4. Copywriting
Psaní textů pomocí nástrojů AI, jako je ChatGPT, může být složité.
Umělá inteligence vám samozřejmě pomůže vytvářet obsah exponenciálně rychleji než lidé. Zároveň však má velmi omezené schopnosti kreativního myšlení, což vede k robotickým výstupům, které publikum rozpozná na míle daleko („V tomto konkurenčním prostředí…“).
Jaký je nejlepší způsob, jak vytvořit obsah generovaný umělou inteligencí, který nezní, jako by ho napsal robot? Zvolte „kyborgový“ přístup k copywritingu, tj. nechte ChatGPT dělat těžkou práci, zatímco vy se soustředíte na přemýšlení. To znamená rozdělit úkol copywritingu do tří kroků.
Krok 1: Poskytněte základní brief
Zde vytvoříte primární brief, rozdělíte jej na menší briefy a každý z těchto mini briefů použijete jako postupnou sérii podnětů pro ChatGPT.
V této fázi procesu copywritingu se od ChatGPT očekává, že správně zachytí tón a podstatu značky, ale výstup bude stále obsahovat prvky, které budou působit jako napsané robotem.
💡Tip pro profesionály: Máte potíže s nalezením správného tónu pro vaše příspěvky na sociálních médiích? Požádejte ChatGPT, aby pro vzdělávací obsah použil „konverzační a zábavný“ tón hlasu, nebo „konverzační, asertivní a názorový tón“ pro obsah vycházející z osobních účtů. Můžete také zjednodušit strukturu vět tím, že definujete úroveň čtení jako úroveň žáka 8. třídy.
Krok 2: Upravujte obsah s pomocí umělé inteligence
Pouze asi 30–50 % obsahu generovaného GPT z předchozího kroku bude skutečně použitelné. Nyní je čas vyřadit prvky obsahu, které nevypadají, že by byly napsány člověkem.
- Vety, které čtenáři nepřinášejí žádnou skutečnou hodnotu
- Opakovaná slova, fráze, terminologie a interpunkce
- Zbytečné nebo nepřesné analogie a metafory
- Nadměrné nebo zbytečné používání emodži
- Nedodržování pokynů pro značku
- Nedostatek humoru nebo nuancí v textu
Krok 3: Upravujte obsah sami
Po předchozím kroku zjistíte, že asi 50–70 % obsahu generovaného GPT je použitelné. Abyste dosáhli 100 %, musíte sami provést klíčové úpravy, které ChatGPT nezvládne.
- Vylepšení tónu (například přidání humoru do obsahu)
- Restrukturalizace textu pro zlepšení logického toku
- Přidávání užitečných analogií a metafor
- Přidání technických termínů, se kterými se vaše publikum může ztotožnit
- Odstranění všech existujících případů neužitečného obsahu
- Zkracování sekcí tak, aby vyhovovaly omezením platformy ohledně počtu znaků
Přečtěte si také: Průvodce používáním AI v content marketingu
5. Změna účelu obsahu
Přepracování obsahu pravděpodobně tvoří velkou část vaší strategie pro sociální média. A je to chytrý tah – chcete totiž maximálně využít každý kousek obsahu, který vytvoříte. ChatGPT vám v tom může pomoci.
Existují tři způsoby, jak můžete ChatGPT požádat o přeformulování vašeho stávajícího obsahu.
- Sdílejte odkaz na publikovaný obsah
- Nahrajte obsah ve formátu PDF a požádejte ChatGPT, aby jej naskenoval.
- Použijte staré dobré Ctrl C + V (nebo Cmd C + V, pokud jste uživatelem Macu) a přejděte přímo k opětovnému použití.
Než sdílíte obsah, který chcete přeformulovat, ujistěte se, že jste ChatGPT poskytli správné pokyny ohledně platformy, publika, formátu obsahu, tónu hlasu a případných omezení počtu znaků.
6. Obrázky
Věděli jste, že ChatGPT dokáže generovat obrázky a kreativní obsah? Už nemusíte pokaždé, když potřebujete kreativní obsah pro sociální sítě, navštěvovat svého designéra nebo mu posílat zprávy.
Je zde však jedno ale: v tuto chvíli mají ChatGPT a podobné generativní nástroje AI potíže s vytvářením textových kreativních obsahů – a to do té míry, že text v kreativním obsahu je zcela nečitelný.
Pokud tedy používáte ChatGPT pro generování obrázků pro sociální média, držte se pokynů zaměřených pouze na obrázky bez textu. Můžete to udělat dvěma způsoby.
Obrazové podněty
Potřebujete vytvořit obrázek od nuly? Můžete vybrat popisný umělecký podnět, zadat konkrétní pokyny týkající se stylu obrázku a během několika sekund vygenerovat obrázky.
Referenční obrázky
Máte obrázek, který chcete převést do konkrétního uměleckého stylu? Můžete tento referenční obrázek sdílet s ChatGPT, definovat očekávaný výsledek a upravit své pokyny, abyste získali více variant.
💡Tip pro profesionály: Každý obrázek, který vytvoříte pomocí ChatGPT, lze přizpůsobit směrnicím vaší značky. Můžete definovat hexadecimální kódy barev vaší značky, rozdělit je na primární, sekundární a terciární barvy a požádat GPT, aby vytvořil relevantní obrázky ve vámi zadaných barvách značky.
Tipy pro používání ChatGPT pro sociální média
Chcete-li ChatGPT co nejlépe využít pro tvorbu nápadů a obsahu pro sociální média, postupujte takto: rozdělte zadání na menší části, vytvořte si vlastní GPT, vytvořte sdílené úložiště zadání a sdílejte příklady.
Zvolte iterativní přístup k zadávání příkazů
Zde je chyba, které byste se měli vyvarovat: poskytnout jakémukoli modelu LLM celý brief najednou.
Nástroje jako ChatGPT nefungují dobře s velkým množstvím informací a často zapomínají pokyny. To znamená, že strávíte více času následnými komentáři, restartováním celého procesu nebo, v horším případě, prováděním většiny změn sami.
Lepší nápad? Rozdělte svůj brief na menší části a použijte iterativní přístup k vytvoření požadovaného výstupu.
Příklad: Řekněme, že chcete vytvořit skvělý text pro karusel na LinkedIn. Místo toho, abyste ChatGPT dali všechny pokyny najednou, poskytněte nástroji více kontextu, začněte s wireframem a poté věnujte několik pokynů každému snímku karuselu.
Iterativní přístup vyžaduje více zpráv na jeden chat, což znamená, že rychleji dosáhnete limitu chatů (více o tom za chvíli). Ale to je mnohem lepší než pracovat s průměrnými výstupy, které nakonec budete muset sami vylepšovat nebo přepracovávat.
Nastavte si přizpůsobené GPT pro konkrétní cíle
V rámci placených tarifů ChatGPT můžete nastavit GPT specifické pro daný cíl, tj. můžete definovat vlastní pokyny nebo použít šablony GPT od OpenAI.
Cílem vytvoření vlastního GPT je zkrátit čas potřebný na výuku. Nemusíte pokaždé definovat tón a publikum v každém chatu ani opakovaně sdílet důležité odkazy pokaždé, když potřebujete obsah pro sociální média.
Chcete-li vytvořit nebo použít vlastní GPT na ChatGPT, klikněte na kartu „Prozkoumat GPT“ na postranní liště nástroje, stiskněte tlačítko „Vytvořit“ nebo vyhledejte předdefinované šablony GPT a můžete začít.
Vytvořte si úložiště podnětů
ChatGPT je rozhodně nástroj, který zvyšuje produktivitu.
Skutečným trikem pro zvýšení produktivity je však sdílení znalostí, tj. „Hele, tahle výzva fungovala opravdu dobře pro tento konkrétní typ obsahu nebo tématu. Měl bys to zkusit!“
Je dobré vytvořit solidní (ale dobře spravované) úložiště ChatGPT promptů, které můžete sdílet se svým týmem. Nejrychlejší způsob, jak toho dosáhnout, je použít tabulku, ale lépe spravovatelným a přizpůsobitelným způsobem je použít tabulkový pohled v ClickUp.
💡Tip pro profesionály: Při vytváření úložiště promptů se ujistěte, že máte nastavené bezpečnostní opatření. To znamená, že musíte pečlivě kontrolovat, kdo může přidávat a prohlížet prompty, kdo může sdílet úložiště s ostatními, kvalitu výstupů spojených s konkrétními prompty atd. Díky přizpůsobeným oprávněním v ClickUp Docs je to snadné!
Vytvořte lepší kontext pomocí příkladů
Každý tvůrce obsahu, který pracuje s briefem, vždy ocení dobré příklady. To platí i pro generativní nástroje AI, jako je ChatGPT.
Jednou z oblastí, se kterou mají nástroje AI potíže, je napodobování hlasu nebo tónu vaší značky pro obsah sociálních médií. Díky schopnosti ChatGPT prohledávat web je to nyní snadno řešitelné.
Příklad: Řekněme, že pro jakýkoli obsah produktového marketingu používáte konverzační, ale autoritativní tón. Máte však potíže s tím, aby to ChatGPT pochopil. Nejjednodušším řešením je poskytnout ChatGPT odkaz na obsah, jehož tón chcete napodobit, a nechat ho vytvořit několik prvních návrhů.
Pokud nástroj nemůže naskenovat konkrétní odkaz, můžete dokonce zkopírovat a vložit konkrétní odstavec nebo větu jako referenci (ale ujistěte se, že nic neplagiátujete).
Omezení používání ChatGPT pro sociální média
ChatGPT vám rozhodně pomůže zlepšit vaši hru na sociálních médiích. Ale i přes všechny své výhody má tento nástroj některé významné nedostatky.
Za prvé, může generovat nepřesné informace a dokonce odkazy na nesprávné zdroje. Navíc může mít potíže s kreativními odpověďmi.
ChatGPT má také přísné omezení počtu chatů, které s ním můžete vést v určitém časovém období. Pokud chcete vyšší limit chatů, budete muset zaplatit více.
Faktické nepřesnosti
Nepřesné informace byly od samého počátku problémem ChatGPT. OpenAI dokonce přidalo upozornění (pod každým chatem), aby varovalo uživatele před potenciálními chybami ve výstupech.
Pokud nemůžete důvěřovat správnosti faktů v obsahu, čeká vás obrovská ztráta času. Čas, který byste strávili ověřováním výstupů ChatGPT, popírá smysl přidělení úkolu tomuto nástroji: produktivitu.
Prozatím se vyhněte používání ChatGPT k vytváření obsahu pro sociální média, který se silně opírá o faktickou přesnost. Pokud potřebujete tento nástroj použít k vytvoření přesného obsahu, požádejte ho, aby vám poskytl zdroje pro každý datový bod a fakt obsažený ve výstupu.
Robotické odpovědi
Současné modely ChatGPT bohužel nejsou kreativně dokonalé.
Tento nástroj nerozumí kreativním nuancím a nuancím publika tak jako lidé, takže jeho výchozí výstupem jsou nudné, robotické odpovědi. Výsledkem je průměrný obsah, který publikum snadno odliší od obsahu vytvořeného lidmi.
Větší výzvou je, že i když definujete konkrétní tón hlasu nebo dáte nástroji kreativní pokyny, ChatGPT má tendenci zapomínat pokyny a často se vrací ke svým trénovacím datům, aby vytvořil neuspokojivý výstup.
Omezení použití
Jak jsme již zmínili, jediným způsobem, jak se přiblížit požadovanému výstupu z ChatGPT, je opakované zadávání příkazů. To samozřejmě vyžaduje více zpráv v rámci jednoho chatu.
Problémem však je, že i v placených tarifech ChatGPT můžete odeslat pouze 160 zpráv za tři hodiny. A to i v nejdražším tarifu.
Tyto limity chatu jsou přijatelné, pokud jste individuální uživatel. Pokud však máte sdílený týmový účet, tento limit se může rychle vyčerpat, což znamená sbohem produktivita.
Pokud je ChatGPT nedílnou součástí vašich pracovních postupů na sociálních médiích, jediným řešením je prozatím pořídit si více účtů s omezeným počtem uživatelů na jeden účet.
Přečtěte si také: 15 nejlepších alternativ ChatGPT
ClickUp AI pro marketing na sociálních médiích
ClickUp Brain je silnější a univerzálnější verzí ChatGPT. 🧠
ClickUp Brain je sice skvělým pomocníkem při psaní a tvorbě nápadů (podobně jako ChatGPT) pro marketéry na sociálních médiích, ale podporuje také vaše marketingové pracovní postupy.
Vneste do obsahu kontext
Stejně jako ChatGPT je ClickUp Brain asistentem pro psaní založeným na umělé inteligenci, který pro vás může generovat obsah a nápady. Existuje však jeden zásadní rozdíl: ClickUp Brain je umělá inteligence, ale s mnohem širším kontextem.
ClickUp Brain pracuje na neuronových sítích (odtud název „brain“), které propojují vaše projekty, dokumenty a úkoly na jedné platformě. To znamená, že pokaždé, když použijete ClickUp Brain, je výstup založen na hlubokém porozumění vašim projektům a pracovním postupům.
Například s pomocí AI Knowledge Manager od ClickUp Brain můžete získat odpovědi na otázky týkající se konkrétních dokumentů, wiki, osob, produktů nebo úkolů v ClickUp nebo souvisejících s ClickUp. Pokud byste tedy chtěli převést jeden ze svých blogů v centru nápovědy na ClickUp na příspěvek v karuselu na sociálních médiích, museli byste strávit minimální čas nastavením správného kontextu pro vestavěný nástroj AI, aby mohl generovat příspěvky.
Chcete-li to s ChatGPT udělat, strávíte polovinu času zadáváním velmi podrobných pokynů tomuto nástroji.
Automatizujte rutinní úkoly
ClickUp Brain je užitečný nástroj pro tvorbu obsahu. Na rozdíl od ChatGPT však ClickUp Brain také vnáší AI do vašich marketingových projektů a pracovních postupů při správě úkolů.
Například s pomocí AI Project Manager od ClickUp můžete generovat přesné aktualizace stavu a zprávy pro jakékoli úkoly nebo podúkoly spojené s konkrétním projektem.
Můžete také požádat nástroj, aby provedl konkrétní akce (například změnil stav úkolů), vytvořil podrobné plány projektů a převedl je do dokumentů pro spolupráci, automaticky načítal správná data a vyplňoval příslušná pole dokumentů.
ClickUp Brain také dokáže generovat přepisy schůzek, nastavovat rychlé odpovědi podobné lidským, shrnout akční položky a vytvářet šablony pro opakující se úkoly.
S generativním AI asistentem ChatGPT nic z toho nezískáte.
Pracujte bez omezení
Na rozdíl od ChatGPT, ClickUp Brain neomezuje počet zadávaných podnětů. To znamená, že můžete k zadávání podnětů přistupovat promyšleněji a vytvářet poutavý obsah, který se mnohem více blíží vašim představám.
ClickUp pro správu marketingu
Rozsah schopností umělé inteligence není jediným rozdílem mezi ClickUp a ChatGPT.
Při bližším pohledu se ukazuje skutečný rozdíl, tj. ClickUp je strategická platforma založená na umělé inteligenci, zatímco ChatGPT je taktický asistent umělé inteligence.
Jinými slovy, pokud hledáte skvělého marketingového copywritera nebo parťáka na brainstorming pro příspěvky na sociálních sítích, ClickUp i ChatGPT vám s tím mohou dobře pomoci.
Pokud však potřebujete spolehlivou platformu pro správu marketingu (včetně správy projektů na sociálních médiích ) založenou na umělé inteligenci, která obsahuje generativní AI, ClickUp je to, co chcete přidat do svého technologického portfolia.
Kromě správy sociálních médií přináší ClickUp pro marketingové týmy v mnoha ohledech obrovskou přidanou hodnotu pro vaše každodenní marketingové operace.
Plánování
- Vytvořte podrobný kalendář pro své marketingové kampaně na sociálních médiích pomocí zobrazení kalendáře v ClickUp. Naplánujte úkoly a přiřaďte práci pouhými několika kliknutími.
- Vizualizujte své marketingové nápady a plány jako vývojové diagramy pomocí ClickUp Mind Maps. Automaticky přeměňte vývojové diagramy na úkoly a přizpůsobte je podle potřeby.
- Sledujte své marketingové aktivity pomocí různých dalších zobrazení ClickUp – zobrazení Seznam pro podrobný přehled úkolů, zobrazení Tabule pro zprávu o postupu ve stylu Kanban, zobrazení Pole pro správu kapacity atd.
Spolupráce
- Automaticky vytvářejte obsah pomocí AI a upravujte návrhy marketingového obsahu se svým týmem v reálném čase prostřednictvím ClickUp Docs. Přidávejte komentáře, přiřazujte a sledujte úkoly, vytvářejte vnořené stránky a mnoho dalšího.
- Přestaňte žonglovat s komunikačními nástroji a spolupracujte se svými týmy rychleji a efektivněji díky funkci Chat View v ClickUp. Sdílejte odkazy a multimédia v chatech a označujte komentáře v chatu konkrétním členům týmu.
Reporting
- Nastavte a sdílejte týmové a individuální cíle pomocí ClickUp Goals pro transparentnost a odpovědnost.
- Udržujte všechny v synchronizaci a na správné cestě pomocí panelů ClickUp, které vizualizují výsledky kampaní a pokrok směrem k týmovým cílům.
Šablony
Široká škála automatizačních funkcí ClickUp není jediným způsobem, jak vám platforma ušetří čas – cenné hodiny můžete ušetřit také díky naší rozsáhlé knihovně šablon pro konkrétní úkoly a projektové pracovní postupy.
Níže uvádíme několik šablon, se kterými mohou marketéři sociálních médií začít na ClickUp.
Šablona ClickUp pro sociální média
Šablona sociálních médií ClickUp vám pomůže vizualizovat vaši strategii sociálních médií v organizovaných blocích. Každý blok podrobně popisuje každý jednotlivý příspěvek, včetně přidělených úkolů, dat zveřejnění, platforem, na kterých bude příspěvek zveřejněn, odkazů na návrhy obsahu, hashtagů, které budou použity, a dalšího.
Pro jiný způsob vizualizace těchto informací můžete také využít šablonu pro příspěvky na sociálních médiích od ClickUp.
Šablona pracovního postupu pro strategii sociálních médií od ClickUp vám také poskytuje skvělý výchozí bod pro rozvíjení a organizování vašich kampaní na sociálních médiích.
Integrace
ClickUp je vysoce rozšiřitelná platforma, která podporuje více než 1000 integrací, včetně CRM, helpdesků, nástrojů pro produktivitu a spolupráci, databází a dalších.
Potřebujete přiřadit úkoly pro sociální média na ClickUp prostřednictvím zprávy Slack? Můžete! Potřebujete přenést návrhy obsahu z Google Drive do ClickUp? Snadné. Máte soubor Figma design nebo Miro whiteboard, který chcete zahrnout do svého briefu pro copywriting? Importujte ho. Chcete pomoci svým autorům udržet gramatickou správnost? Synchronizujte ClickUp s Grammarly.
S širokou škálou konektorů aplikací ClickUp můžete dělat spoustu věcí. To však neplatí pro ChatGPT, který je z velké části použitelný jako samostatný AI asistent. Integruje se sice s jinými nástroji prostřednictvím API, ale je to složité a dokonce i nákladné.
Vy buďte mozkem, AI nechť je svaly
Dobrý marketing je dobré myšlení.
Některé z nejlepších nástrojů AI pro sociální média, jako je ChatGPT, jsou sice skvělými vykonavateli, ale nejsou dobrými mysliteli. Jako marketéři na to někdy zapomínáme a předpokládáme, že generativní AI má stejný kontext a kreativní schopnosti jako my. To však není pravda.
Ať už používáte nástroje AI k vytváření popisků pro sociální média nebo k vymýšlení nápadů pro aktuální kampaně, vždy je považujte za výkonný nástroj, který vám pomůže dělat věci rychleji a efektivněji. Kreativní kontrola však musí zůstat na vás.
Nezapomeňte také, že skutečná efektivita procesů nespočívá pouze ve zkrácení času potřebného k vytvoření obsahu ze dvou hodin na dvě minuty (i když to samozřejmě pomáhá), ale také v tom, že umělá inteligence podporuje další pracovní postupy ve vašem pracovním dni a zbavuje vás některých úkolů.
K tomu jsou určeny nástroje jako ClickUp. Vyzkoušejte ClickUp zdarma a zvyšte produktivitu své práce!