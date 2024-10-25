Monday vs. HubSpot: Který CRM systém je nejlepší v roce 2025?

Pokud existuje nástroj, který je pro vaše prodejní týmy nepostradatelný, je to software pro správu vztahů se zákazníky (CRM), a to z dobrého důvodu.
Bez systému CRM budou vaše prodejní týmy pravděpodobně spravovat komunikaci se zákazníky, informace o potenciálních zákaznících a prodejní aktivity pomocí zastaralých tabulek a několika nesourodých nástrojů.
To znamená, že obchodní zástupci budou uvězněni v nekonečné smyčce ručního zadávání dat, kromě času stráveného procházením tabulek, aby našli přesné informace potřebné k oslovení potenciálních zákazníků.
Naštěstí, ať už jste rostoucí prodejní organizace nebo podnik, rychlé vyhledávání na Googlu vám ukáže, že na trhu není nedostatek CRM řešení.
V tomto blogu porovnáváme dva populární konkurenty v oblasti CRM, Monday a Hubspot, abychom vám pomohli vybrat ten, který by mohl potenciálně vyhovovat vašim obchodním potřebám. Sdílíme také bonusový nástroj, který překonává omezení Monday CRM a Hubspot. 🏆
Co je Monday CRM?
Monday CRM je prodejní sada vyvinutá společností Monday.com. Používají ji podniky všech velikostí napříč odvětvími, jako jsou nemovitosti, software a IT služby, spotřební zboží a zdravotnictví.
Jednou z výhod Monday CRM je jeho vysoká přizpůsobitelnost. Díky nastavení bez nutnosti programování můžete platformu přizpůsobit svým prodejním procesům a pracovním postupům. Zlepšuje přehlednost prodejních procesů a nabízí integrované nástroje pro spolupráci, které umožňují týmovou práci v rámci prodejních aktivit a interakcí se zákazníky.
Funkce Monday CRM
Zde je stručný přehled funkcí Monday CRM a toho, jak vám mohou pomoci spravovat prodejní pipeline a optimalizovat výkonnost týmu.
Funkce č. 1: Správa kontaktů
Tato funkce pomáhá centrálně spravovat kontaktní informace, jako jsou jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další důležité údaje. Obchodní týmy mají během komunikace s klienty snadný přístup k nejnovějším informacím.
Monday CRM nabízí jednoduché vizuální rozhraní s možnostmi segmentace a filtrování, které vám umožní najít konkrétní potenciální zákazníky a kontakty pro vysoce cílený marketing. Kromě toho můžete Monday CRM přizpůsobit tak, aby vyhovovalo vašemu prodejnímu cyklu. Upravte různé fáze obchodu přidáním nebo odebráním sloupců tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašemu procesu řízení pipeline.
💡Tip pro profesionály: Využijte nástroje pro spolupráci s klienty a spravujte své dokumenty týkající se onboardingu, projektové požadavky, výstupy a zpětnou vazbu na jednom místě.
Funkce č. 2: Získávání potenciálních zákazníků
Formuláře pro generování potenciálních zákazníků v Monday CRM usnadňují zaznamenávání a správu informací o potenciálních zákaznících. Nasadit tyto formuláře na svůj web, stránky sociálních médií a webináře, abyste zaznamenali kontaktní informace, a databáze CRM je automaticky uloží. Přidejte logo své společnosti, změňte barvy a vyberte, která pole chcete do formulářů zahrnout, abyste zaznamenali informace, které jsou pro vás nejdůležitější.
Funkce č. 3: Monday AI
Funkce AI v Monday vám umožňuje vytvářet vzorce pro zjednodušení reportingu pipeline. Můžete například vytvořit vzorce pro výpočet celkových výnosů nebo sledování konverzních poměrů v různých fázích.
Funkce č. 4: Dashboardy
Dashboardy Monday vám umožňují zefektivnit prodejní procesy a získat přehled o základních prodejních metrikách v jediném rozvržení. Pomocí dashboardů můžete také sledovat své rozpočty, průběh obchodů a výkonnost týmu. Monday CRM nabízí několik widgetů, pomocí kterých můžete přizpůsobit své dashboardy a ovládat způsob zobrazení dat.
Ceny Monday CRM
- Navždy zdarma
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro: 33 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Co je HubSpot?
HubSpot Sales Hub je nástroj pro správu vztahů se zákazníky určený pro malé a střední podniky, který jim usnadňuje správu interakcí se zákazníky. Poskytuje centralizovanou a snadno použitelnou platformu, kde můžete ukládat a spravovat kontaktní informace, sledovat interakce se zákazníky a vizualizovat svůj prodejní proces.
Funkce HubSpot
HubSpot nabízí funkce, které odstraňují překážky z prodejních procesů a pomáhají vašim prodejcům pracovat efektivněji. Podívejme se na ně podrobněji.
Funkce č. 1: Správa pipeline
Platforma CRM od HubSpot vám poskytuje přehled o celém prodejním cyklu. Zjistěte, v jaké fázi se každá transakce nachází a jaké kroky jsou nutné k jejímu pokroku.
Prodejní pipeline můžete přizpůsobit přidáním, odstraněním nebo úpravou fází obchodu pomocí rozhraní HubSpot s funkcí drag-and-drop. To znamená, že můžete prodejní pipeline přizpůsobit tak, aby odpovídala způsobu, jakým vaše firma spravuje potenciální zákazníky a uzavírá obchody.
💡Tip pro profesionály: Zlepšete svou strategii komunikace s klienty tím, že definujete měřitelné cíle, včas stanovíte očekávání a budete aktivně naslouchat.
Funkce č. 2: Obchodní přehledy
Obchodní informace HubSpot vám pomohou rychle najít informace o potenciálních zákaznících. CRM má databázi více než 20 milionů firem. Pokud tedy máte firemní e-mailovou adresu potenciálního zákazníka, HubSpot automaticky vyplní všechny další relevantní údaje, jako je velikost společnosti, odvětví, tržby a další.
Tip pro profesionály 💡: Využijte techniky řízení prodejních projektů, jako je stanovení jasných cílů, milníků a efektivních komunikačních kanálů, abyste zefektivnili svůj prodejní proces.
Funkce č. 3: HubSpot AI
Řešení AI od HubSpot, Breeze, zpracovává úkoly, jako je pořizování poznámek z jednání, aktualizace záznamů a generování zpráv pro prodejní týmy. Integrované řešení AI umožňuje prodejním týmům analyzovat interakce se zákazníky a minulé obchody.
Funkce č. 4: Dashboard a software pro reporting
HubSpot poskytuje centralizované místo, kde můžete zobrazit všechna důležitá data. Umožňuje vytváření přizpůsobených dashboardů a komplexních reportů, které pomáhají prodejním týmům získat přehled o klíčových metrikách.
Multifunkční týmy mohou propojit marketingové a prodejní procesy a získat tak komplexní přehled o výkonu kampaní.
Díky integraci HubSpot s více než 1 000 nástroji je přenos dat mezi obchodními zdroji bezchybný a vaše prodejní týmy mají k dispozici aktuální data, díky kterým mohou uzavřít více obchodů.
💡Tip pro profesionály: Vytvářejte CRM reporty a přeměňte je na vizuální grafy a diagramy, abyste lépe znázornili svůj prodejní proces a předpověděli pravděpodobnost uzavření obchodů.
Ceny Hubspot
- Navždy zdarma
- Professional: 100 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele
💡 Bonus: Toto můžete dělat díky integraci HubSpot a ClickUp:
- Poskytujte zákazníkům hodnotu rychleji propojením pracovních postupů HubSpot a ClickUp.
- Zrychlete dodávky projektů díky automatizaci
- Zobrazte údaje o zákaznících (obchody a stav zákazníků) přímo ve vaší platformě pro správu projektů.
Monday CRM vs. HubSpot: Porovnání funkcí
HubSpot i Monday CRM nabízejí jedinečné funkce pro správu interakcí se zákazníky a údajů o potenciálních zákaznících. Pokud však porovnáváte Monday CRM a HubSpot, který z nich byste měli zvolit pro své podnikání?
Zde je tabulkový přehled rozdílů mezi HubSpot a Monday CRM v oblasti sledování prodejních aktivit a správy pracovních postupů.
|Funkce
|HubSpot
|Monday CRM
|Řízení prodeje
|Pokročilá správa pipeline se 7 výchozími fázemi obchodu
|Vizuální znázornění různých fází prodejního cyklu je zobrazeno na Kanban tabuli.
|Automatizace
|Pokročilá automatizace pro vícestupňové pracovní postupy, jako je odesílání e-mailů a plánování schůzek.
|Základní automatizace pro přiřazování potenciálních zákazníků a aktualizace stavu
|Prodejní informace
|Přístup k databázi více než 20 milionů firem, díky čemuž odpadá nutnost ručního vyhledávání.
|Vyžaduje vytvoření vlastních formulářů pro zaznamenávání kontaktních informací.
|Umělá inteligence
|Inteligentní AI pro prediktivní prognózy a hodnocení potenciálních zákazníků
|AI pro automatizaci generování úkolů, psaní e-mailů a generování obsahu. Chybí pokročilé funkce AI.
|Správa dat
|Podrobné přehledy pro detailní reportování i obecný přehled
|Přizpůsobitelné panely, ale omezené pouze na přehledy na vysoké úrovni
|Ceny
|Na vyšší úrovni, protože integruje funkce prodeje a marketingu do jedné sady.
|Dostupné ceny se základními funkcemi CRM
Čtěte dál a získejte podrobnější přehled o tom, jak se tyto platformy liší ve svých nabídkách, přestože mají podobné funkce.
Funkce č. 1: Řízení prodeje
HubSpot Sales Hub nabízí pokročilé funkce správy pipeline, které vám pomohou vizualizovat váš prodejní proces a identifikovat překážky v něm. Ve výchozím nastavení má CRM HubSpot sedm fází obchodu, které představují klíčové fáze vašeho prodejního cyklu.
Monday sales CRM také nabízí funkci řízení prodeje nazvanou Správa kontaktů. Obchody jsou vizuálně znázorněny na Kanban tabuli v různých sloupcích, které označují různé fáze. Automatizace je k dispozici pro činnosti jako přiřazování potenciálních zákazníků, aktualizace stavu a připomenutí.
Vítěz 🏆: Záleží na vašem použití:
Pro pokročilou automatizaci kombinuje HubSpot prodejní a marketingové aktivity s automatizací e-mailového marketingu a správou prodejního procesu.
Pro vizuální správu pipeline je k dispozici Monday CRM s obchodními nabídkami zobrazenými na Kanban tabuli.
Funkce č. 2: Informace o prodeji
Databáze obchodních informací HubSpot s více než 20 miliony firem eliminuje potřebu ručního vyhledávání. Tato funkce je užitečná pro obchodní zástupce, kteří chtějí rychle najít informace o potenciálních zákaznících.
S Monday CRM však budete muset strávit čas vytvářením vlastních formulářů pro zaznamenávání podrobností o potenciálních zákaznících.
Vítěz 🏆: HubSpot je vítězem díky tomu, že šetří čas při hledání důležitých informací pro oslovení potenciálních zákazníků.
Funkce č. 3: Inteligence automatizace CRM
HubSpot Breeze pomáhá vašemu prodejnímu workflow tím, že poskytuje prediktivní informace o prognózách vašeho týmu. Tyto informace ze společného CRM můžete využít k předpovědi tržeb a odstranění překážek, než se zhorší.
Monday AI naopak automatizuje generování úkolů a pomáhá s navrhováním e-mailů, generováním obsahu a vytvářením vzorců.
Vítěz 🏆: Pokud porovnáme možnosti umělé inteligence, HubSpot má oproti Monday CRM navrch. Monday AI nabízí pouze základní automatizační funkce.
Funkce č. 4: Ceny
Když je vše řečeno a uděláno, velká část rozhodnutí o výběru nástroje závisí na vašem rozpočtu. Na první pohled se Monday CRM jeví jako mnohem dostupnější než HubSpot. To však může být subjektivní.
Vítěz 🏆: Větší týmy s pokročilými funkcemi CRM mohou těžit z cen HubSpot. HubSpot nabízí pokročilé marketingové funkce a prodejní nástroje. Ceny Monday CRM jsou však dostupnější pro ty, kteří potřebují přizpůsobení, flexibilitu, základní reportování a funkce pro oslovování zákazníků.
HubSpot CRM vs. Monday CRM na Redditu
Zjistili jsme, co uživatelé říkají o Monday CRM a HubSpot na Redditu .
Jeden uživatel Redditu uvádí, že dává přednost HubSpot kvůli jeho integrovaným funkcím pro prodejní a marketingové týmy.
Jsem fanouškem HubSpot, protože poskytuje integrovanou platformu, kterou mnoho jiných CRM systémů nenabízí. Integrace prodeje, marketingu, služeb, provozu a CMS velmi pomáhá při fragmentaci technologií a eliminuje potřebu integrovat více nástrojů.
Další uživatel Redditu poznamenává, že zatímco Monday.com je nejvhodnější pro menší použití, jako je správa seznamů zákazníků, HubSpot by byl vhodnější jako CRM, zejména pro rostoucí firmy. Uživatel také zdůrazňuje skutečnost, že HubSpot může lépe podporovat prodejní a marketingové funkce díky pokročilým funkcím, jako je automatizace.
Nejprve je třeba si ujasnit, že Monday NENÍ CRM. Jedná se o hezký excelový list, přístupný online, ale zdaleka ne CRM.
Po zvážení všech těchto faktorů se správná volba pro vaši firmu vrací k tomu, čeho chcete dosáhnout. Pokud jde pouze o sledování seznamů zákazníků, Monday by mohlo stačit, ale pokud chcete rozšířit podnikání, nakonec budete chtít, aby prodej, marketing, zákaznická podpora atd. byly synchronizovány, a Monday nepodporuje funkce prodeje a marketingu, které byste chtěli, zejména pokud jde o automatizaci pro zefektivnění procesů.
Nejprve je třeba si ujasnit, že Monday NENÍ CRM. Jedná se o hezký excelový list, přístupný online, ale zdaleka ne CRM.
Díky komplexní analytice, pokročilé kvalifikaci potenciálních zákazníků a automatizaci panuje obecná shoda, že HubSpot je lepší volbou než Monday CRM. Důvodem je, že Monday CRM je spíše systém pro správu pracovních postupů s omezenými funkcemi pro správu prodeje.
Nyní se podívejme na nejlepší alternativu k HubSpot a Monday CRM.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k HubSpot a Monday CRM.
ClickUp je komplexní řešení, které v sobě spojuje všechny odpovědi, které potřebujete od HubSpot a Monday CRM.
ClickUp CRM
Díky pokročilým funkcím navrženým pro urychlení růstu klientů a správu vaší pipeline nabízí ClickUp CRM vše, co potřebujete pro rozšíření svých prodejních operací.
Funkce jako přizpůsobitelné zobrazení vám umožňují vizualizovat vztahy s klienty, sledovat celoživotní hodnotu zákazníků a sledovat průměrnou velikost obchodů na jednom místě.
ClickUp usnadňuje plynulou spolupráci a dokonce disponuje předem připravenou automatizací, která vám pomůže vytvářet, přiřazovat a spravovat úkoly pro každou fázi vašeho prodejního procesu. Díky tomu je jednou z nejlepších alternativ HubSpot a Monday CRM, kterou byste měli zvážit.
Inovativní mysli v naší organizaci se vždy snaží být lepší a neustále hledají způsoby, jak ušetřit další minutu, hodinu nebo někdy dokonce celý den. ClickUp nám vyřešil mnoho problémů, které jsme se zpětně snažili řešit pomocí nescalovatelných nástrojů, jako jsou tabulky Excel a dokumenty Word.
Inovativní mysli v naší organizaci se vždy snaží být lepší a neustále hledají způsoby, jak ušetřit další minutu, hodinu nebo někdy dokonce celý den. ClickUp nám vyřešil mnoho problémů, které jsme se zpětně snažili řešit pomocí neškálovatelných nástrojů, jako jsou tabulky Excel a dokumenty Word.
Zde je podrobnější pohled na to, co dělá ClickUp dokonalým CRM řešením pro vaše prodejní týmy.
ClickUp má náskok #1: Výkonnostní panely
Získejte podrobné informace o interakcích se zákazníky a aktivitách potenciálních zákazníků pomocí dashboardů ClickUp. Pomocí přizpůsobeného dashboardu můžete vizualizovat klíčové metriky, jako jsou hrubé tržby, měsíční příjmy a tržby podle kategorií. To je velmi užitečné, pokud chcete optimalizovat svůj prodejní proces a zlepšit růst tržeb.
Můžete také sledovat různé segmenty zákazníků ve své databázi a předpovídat potenciální výnosy a příležitosti k upsellu. Analyzujte segmenty zákazníků, abyste pochopili rizikové zákazníky a přijali proaktivní opatření k prevenci jejich odchodu.
ClickUp má výhodu č. 2: Řízení prodejních projektů
Software pro správu prodejních projektů ClickUp nabízí sledování potenciálních zákazníků, automatizované zadávání dat a správu úkolů na jednom místě. Speciální šablony a zobrazení zaměřené na prodej pomáhají týmům vizualizovat prodejní trychtýř a spravovat zákaznické účty.
Šablona ClickUp CRM
Například šablona CRM od ClickUp je funkcemi nabitý rámec pro vytváření přizpůsobitelných pipeline pro váš prodejní proces. Pomocí vlastních stavů můžete označit fáze obchodu, jako jsou uzavřeno s úspěchem, uzavřeno neúspěšně, návrh atd. Tímto způsobem můžete snadno sledovat postup potenciálního zákazníka v různých fázích prodejního procesu.
S touto šablonou můžete:
- Vytvářejte a přiřazujte úkoly pro různé činnosti, jako je sledování e-mailů, plánování schůzek nebo příprava nabídek.
- Sledujte pokrok potenciálních zákazníků v různých fázích prodejního cyklu a předvídejte pravděpodobnost uzavření obchodů.
- Získejte v reálném čase přehled o klíčových prodejních metrikách, jako je celková hodnota zákazníka, průměrná velikost obchodu a výkonnost týmu.
- Stanovte prodejní cíle pro svůj tým a sledujte, jak se váš tým k jejich dosažení přibližuje.
Bonus: Pokud váš prodejní tým čelí výzvám, jako je nedostatečná přehlednost prodejního procesu potenciálních zákazníků nebo strukturování prodejního procesu, zvažte použití šablon prodejního procesu, které jim usnadní práci.
Můžete také použít ClickUp Automations, abyste ušetřili čas a automatizovali opakující se úkoly ve vašem prodejním procesu. Vyberte si z více než 100 předem připravených automatizací nebo si vytvořte vlastní pomocí nástroje ClickUp pro tvorbu automatizací. Automatizujte odesílání e-mailů v konkrétních fázích prodejního cyklu a spouštějte aktualizace stavu pokaždé, když je úkol zahájen, schválen nebo dokončen.
ClickUp má výhodu č. 3: Inteligentní AI
Neuronová síť AI ClickUp – ClickUp Brain je vše, co potřebujete, aby vaše prodejní týmy byly produktivnější.
Můžete položit jakoukoli otázku související s prací ClickUp Brain a ten prohledá vaše dokumenty, projekty a úkoly, aby našel nejrelevantnější informace. Díky tomu můžete mnohem snáze najít potřebné informace o prodeji a nemusíte trávit nekonečné hodiny procházením svého pracovního prostoru.
ClickUp Brain může také navrhovat šablony e-mailů, odchozí marketingové kampaně a prodejní zprávy. Vaši prodejní agenti se tak již nemusí starat o vytváření obsahu pro své aktivity od nuly.
Klíčové faktory, které je třeba zvážit při výběru CRM pro vaši firmu:
- Identifikujte nejnaléhavější problémy: Ztrácíte přehled o obchodech? Nebo máte potíže s uzavíráním obchodů? Nebo je ve vašem prodejním procesu příliš mnoho neuspořádaných informací?
- Názory koncových uživatelů: Proveďte průzkumy a získejte zpětnou vazbu od hlavních týmů, které budou systém používat.
- Integrace: Ujistěte se, že se integruje s vaší technologií, abyste se vyhnuli datovým silům.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za příplatek 7 $ za pracovní prostor a měsíc.
Zvyšte svou prodejní produktivitu s ClickUp
CRM od HubSpot je dobrou volbou pro týmy, které se zaměřují na integraci svých prodejních a marketingových aktivit. Pro týmy, které potřebují především funkce CRM, však může být příliš drahé.
Monday CRM je dobrá volba, pokud vám záleží na ceně a potřebujete základní funkce pro správu prodeje. Má však svá omezení, která mohou nakonec bránit plynulému chodu týmu.
ClickUp kombinuje to nejlepší z obou světů v souboji mezi Hubspot a Monday. ClickUp CRM nabízí různé funkce pro správu potenciálních zákazníků a vztahů se zákazníky. Funkce jako přizpůsobitelné řídicí panely, automatizace, přiřazování úkolů, vestavěný AI writer a předem připravené šablony vám pomohou spravovat prodejní pipeline a získat přehled o vztazích se zákazníky.
Zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi a zjistěte, jak ClickUp zvyšuje vaši prodejní produktivitu.