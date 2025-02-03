Jak napsat dvoutýdenní výpověď [včetně šablon]

Rozhodli jste se opustit své současné zaměstnání? Je to čas smíšených pocitů, že? Možná jste šťastní, že se můžete posunout dál, ale zároveň se bojíte odeslat e-mail s výpovědí. Zajistit, aby vaše odchod proběhl hladce a profesionálně, je opravdová výzva.
Musíte to sdělit svému nadřízenému – a to takovým způsobem, aby to zanechalo trvalý pozitivní dojem. Proč? Protože zachování dobrých vztahů ve společnosti je klíčové, když přecházíte do nového zaměstnání, ať už kvůli budoucím příležitostem, referencím nebo prostě jen kvůli dobré karmě.
Jak ale podat formální výpověď, aby byl přechod hladký jak pro vás, tak pro společnost? O tom si povíme v tomto příspěvku.
Poradíme vám, jak napsat dvoutýdenní výpověď, a poskytneme vám několik praktických tipů a šablon a nástrojů, které vám pomohou hladce projít procesem podání výpovědi.
Zůstaňte s námi až do konce!
Porozumění dvoutýdenní výpovědní lhůtě
Dvouměsíční výpovědní lhůta je formální způsob, jak informovat zaměstnavatele o tom, že odcházíte ze své současné pozice, a dát mu dva týdny na to, aby našel náhradu, a vám umožnit dokončit své povinnosti a naplánovat výstupní pohovor. Berte to jako předání štafety v běžeckém závodě – nekončíte okamžitě, ale zajišťujete hladké předání úkolů další osobě.
Ačkoli to není zákonem vyžadováno, jedná se o standardní postup a profesionální zdvořilost, která pomáhá společnosti připravit se na váš odchod a udržet pozitivní atmosféru při vašem rozloučení.
Ale jak napsat dvoutýdenní výpověď? To si probereme v další části.
Jak napsat dvoutýdenní výpověď
Průzkum z roku 2022 naznačuje, že pouze 55 % dospělých podává svým zaměstnavatelům dvoutýdenní výpověď.
To znamená, že personalisté tráví dny řešením následků okamžitých výpovědí.
Odchod bez výpovědní lhůty může ve společnosti vyvolat značný chaos a zničit vztahy. Abyste takovým situacím předešli a odešli bez poškození vztahů, oznamte svou výpověď formálně. Zde jsou kroky k sepsání profesionální dvoutýdenní výpovědi.
1. Obraťte se osobně na svého nadřízeného
Výpověď začněte jménem adresáta, kterým je obvykle váš nadřízený nebo vedoucí.
💡 Rychlá rada: Namísto „Vážený pane/Vážená paní“ uveďte „Vážený [jméno adresáta]“.
Tímto způsobem dáte najevo, že si vážíte vztahu, který jste s nimi navázali, namísto toho, abyste zvolili neosobní přístup, a zajistíte si pozitivní odchod ze společnosti.
2. Jasně uveďte důvod své výpovědi
Dále přejděte přímo k hlavnímu tématu – výpovědi. Při podávání výpovědi se vyhněte zbytečným okolkům a zachovejte profesionální tón. Stručně uveďte, že máte v úmyslu odejít ze své pozice za dva týdny, a uveďte datum svého posledního pracovního dne.
Příklad
„Tímto Vám oznamuji svou rezignaci na pozici marketingového manažera ve společnosti XYZ Ltd. Můj poslední pracovní den bude [datum rezignace].“
3. Vyjádřete upřímnou vděčnost
V dalším odstavci vyjádřete svou vděčnost společnosti – zmíňte příležitosti, týmy, se kterými jste spolupracovali, a zkušenosti, které vám pomohly růst. V tomto odstavci můžete také uvést důvod své výpovědi, ale je to na vás.
Příklad
„Velmi si vážím příležitostí, které mi společnost XYZ Ltd. nabídla. Práce s talentovanými týmy mě velmi bavila. Přijal jsem však novou pracovní nabídku, která mi umožní posunout se v kariéře jako marketingový manažer.“
4. Nabídněte pomoc během přechodného období
Dalším krokem je nabídnout pomoc pro hladký přechod. Informujte svého nadřízeného, že máte v úmyslu plnit své povinnosti až do posledního pracovního dne.
Příklad
„Jsem odhodlán vám při přechodu pomoci. Budu pracovat další dva týdny, abych dokončil projekt. Pokud budete během přechodného období potřebovat další podporu, dejte mi prosím vědět.“
5. Určete poslední den
Při určování posledního pracovního dne pro dvoutýdenní výpovědní lhůtu začněte počítat 14 kalendářních dnů od data podání výpovědi. Ujistěte se, že tento den připadá na běžný pracovní den, nikoli na víkend nebo svátek.
Pokud právě pracujete na velkém projektu, zvažte načasování svého odchodu, abyste předešli potížím.
6. Vytvořte profesionální závěr
Na závěr formálně ukončete svou dvoutýdenní výpověď. V jedné nebo dvou větách můžete společnosti ještě jednou poděkovat za příležitosti a podporu, popřát týmu vše nejlepší a slíbit, že budete během přechodného období pomáhat.
Příklad
„Prosím, dejte mi vědět, jak mohu pomoci s přechodem. Ještě jednou děkuji za příležitosti, které jste mi poskytli. Přeji společnosti mnoho úspěchů v jejích budoucích aktivitách.“
💡Tip pro profesionály: Abyste si psaní dvoutýdenní výpovědi usnadnili, můžete použít ClickUp Docs a ClickUp Brain.
ClickUp Docs
Využijte ClickUp Docs k sepsání a úpravě svého dopisu v živém dokumentu. Tato funkce správy dokumentů v sadě pro správu projektů ClickUp nabízí centralizované místo pro organizaci práce a vy můžete dokument uchovat v bezpečí díky ovládacím prvkům pro soukromí a přístup.
Vestavěné šablony a bohaté možnosti formátování v Docs vám pomohou vytvořit přehledný a profesionální výpovědní dopis. Navíc, protože ClickUp integruje správu úkolů s tvorbou dokumentů, můžete snadno sledovat všechny související úkoly, jako je dokončení aktuálních projektů, absolvování školení nebo informování personálního oddělení, a to vše z jedné platformy.
ClickUp Brain
ClickUp Brain vám naopak pomůže sepsat výpověď pomocí jednoduchého pokynu využívajícího umělou inteligenci. Stačí kliknout na vyskakovací okno AI ve vašem pracovním prostoru ClickUp nebo zadat /AI do dokumentu ClickUp a zadat pokyn v přirozeném jazyce (viz příklad níže).
Nezapomeňte uvést podrobnosti, jako je jméno vašeho nadřízeného, poslední pracovní den atd., abyste dostali osobní odpověď. Tím se vygeneruje výpovědní dopis, který můžete dále upravit podle svých požadavků.
Tipy pro napsání účinné dvoutýdenní výpovědi
Vstřícný odchod může usnadnit udržení kontaktů s kolegy a nadřízenými, což může podpořit dobré vztahy i po skončení vašeho působení ve společnosti.
Zde je několik tipů, které vám pomohou odejít z práce v dobrém.
Buďte přímí, ale ne hrubí.
Při zasílání dvoutýdenní výpovědi buďte struční a přímí. Používejte však formální tón a vyhněte se neformálnímu stylu, bez ohledu na to, jak přátelský je váš nadřízený. Buďte zdvořilí a slušní. Formální tón odráží profesionalitu a ukazuje, že respektujete své pracoviště, bez ohledu na vaše osobní pocity.
Být přímý neznamená být nezdvořilý. Je důležité vyjádřit své rozhodnutí jasně, bez zbytečných detailů, které by mohly vést k nedorozuměním nebo negativním pocitům.
Zachovejte pozitivní přístup
Ať už píšete e-mail s dvoutýdenní výpovědní lhůtou nebo vedete osobní rozhovor, zralost a pozitivní přístup vám velmi pomohou. Vyhněte se stížnostem na konkrétní osoby a hádkám. Místo toho poděkujte svému nadřízenému za podporu, vedení a příležitosti k učení, které vám pomohou posunout se vpřed.
Uveďte vysvětlení
Při psaní dvoutýdenní výpovědi je zcela v pořádku vynechat podrobné vysvětlení důvodu vašeho odchodu. Během rozhovoru s nadřízeným však můžete být požádáni o uvedení důvodu. Je důležité poskytnout stručný kontext, aniž byste se pouštěli do negativních informací nebo prozrazovali citlivé údaje.
Můžete například uvést, že se chystáte využít nové příležitosti nebo hledáte změnu, abyste posunuli svou kariéru dál. Tím se zaměříte na svůj profesní růst, nikoli na nespokojenost se svou současnou pozicí.
Vzory dvouměsíčních výpovědních dopisů
Při psaní dvoutýdenní výpovědi je normální, že prožíváte smíšené pocity. Jste nervózní, rozpačití a zmatení. V této chvíli vám může dát hodně práce jasně vyjádřit své myšlenky na papíře.
Pomocí šablon výpovědních dopisů to bude snazší. Nemusíte se dívat na prázdnou stránku a psát výpověď od nuly. A také se nemusíte bát, že uděláte nákladné chyby.
Zde je několik šablon, které můžete použít:
Šablona dvouměsíční výpovědi od ClickUp
Šablona dvoutýdenní výpovědi od ClickUp je komplexním řešením pro výpovědní dopisy. S její pomocí můžete napsat profesionální a promyšlený výpovědní dopis, který zachová pozitivní vztah s vaším brzy již bývalým zaměstnavatelem. Tato šablona je snadno přizpůsobitelná a jednoduchá na použití a je navržena tak, aby vám pomohla elegantně zvládnout jednu z obtížných životních situací. Rozlučte se se stresem a nejistotou spojenou s odchodem z pozice a přijměte nové příležitosti v dobrém.
Jednoduchý rezignační dopis od Canva
Jednoduchý rezignační dopis je přizpůsobitelná šablona formálního rezignačního dopisu v hnědošedých barvách, která začíná adresou odesílatele, následuje text dopisu včetně dat a jména a kontaktních údajů příjemce.
Tato šablona dvouměsíční výpovědi se zaměřuje především na vyjádření vděčnosti za příležitosti a zkušenosti. Formálně končí nabídkou pomoci během přechodného období.
Moderní vzor výpovědního dopisu od Canva
Moderní vzorový rezignační dopis je jednoduchá, ale profesionální šablona dvoutýdenní výpovědi v tyrkysové a tmavě zelené barevné kombinaci. Tato přizpůsobitelná šablona je podobná výše uvedené šabloně Canva, ale liší se rozložením a barevnou kombinací. Kdokoli, kdo chce elegantně podat výpověď, může tuto šablonu použít, upravit data, jména a kontakty a odeslat ji svému nadřízenému.
Šablona dvouměsíční výpovědi pro marketingové pracovníky od Templates.net
Šablona dvoutýdenní výpovědi pro marketingové pozice je připravená šablona pro všechny marketingové pozice. Ať už jste marketingový koordinátor nebo manažer, můžete tuto šablonu snadno přizpůsobit a napsat perfektní dvoutýdenní výpověď.
Nejlepší na tom je, že si tuto šablonu výpovědního dopisu můžete stáhnout ve formátech Google Docs, Word, PDF a Apple Pages.
Výpověď od Templates.net
Šablona výpovědního dopisu je podrobný dopis s dvoutýdenní výpovědní lhůtou pro ukončení pracovního poměru. Tato přizpůsobitelná šablona začíná údaji o odesílateli a příjemci a pokračuje informacemi o výpovědi. Stačí si šablonu stáhnout jako soubor Word nebo PDF a přizpůsobit ji svým jménem, posledním dnem v zaměstnání a dalšími údaji.
Číst více: Pokud jste připraveni podat výpověď, ale stále se ucházíte o jiné pracovní pozice, podívejte se na těchto deset bezplatných šablon životopisů pro Microsoft Word.
Doručení dvoutýdenní výpovědi
Někteří lidé dávají výpověď s dvoutýdenní výpovědní lhůtou raději na konci pracovního dne, jiní zase ráno. Existuje tedy správný čas pro podání výpovědi? Pojďme to probrát.
Výběr správného okamžiku
Oznámit svou rezignaci na týmové schůzce, kde váš nadřízený možná diskutuje o neúspěchu projektu, není ideální. Není ani vhodné to neformálně prozradit při rozhovoru u kávovaru, i když máte s nadřízeným přátelský vztah.
Zde je několik příkladů „vhodného okamžiku“ pro doručení výpovědi s dvoutýdenní výpovědní lhůtou:
- Na začátku týdne: Odevzdáním oficiální výpovědi v pondělí dáte svému nadřízenému týden na to, aby naplánoval vaše odchod, vymyslel náhradní řešení, domluvil s personálním oddělením pohovor o vašem odchodu atd.
- Po dokončení důležitého projektu: Oznámení o vašem odchodu během projektu může mít vliv na členy vašeho týmu nebo kolegy. Pokud je to možné, odevzdejte výpověď až po dokončení svých projektových povinností.
- V klidném období: Vyhněte se oznamování své výpovědi v období špičky nebo v rušných časech, například před blížícím se termínem dokončení projektu. Zabráníte tak narušení chodu firmy a zajistíte hladký průběh.
- V soukromém rozhovoru: Pokud máte s nadřízeným dobrý vztah nebo se často scházíte na individuálních schůzkách, informujte ho o své rezignaci během takové schůzky. Tím zajistíte, že tato informace zůstane důvěrná, a dáte nadřízenému čas na plánování dalších kroků.
Pokud však váš nadřízený nepořádá časté schůzky, musíte se zeptat na jeho dostupnost a domluvit si schůzku, abyste mohli projednat vaši výpověď.
Osobní rozhovor
Osobní rozhovor je nejlepší způsob, jak oznámit svou výpověď. Pokud je to možné, setkejte se se svým nadřízeným osobně nebo se s ním spojte prostřednictvím rychlé videokonference nebo telefonátu. Buďte připraveni odpovědět na otázky týkající se vašeho odchodu a vypořádat se s návrhy na alternativní řešení.
💡Rychlá poznámka: Než podepíšete novou pracovní smlouvu, poraďte se se svým nadřízeným. Pomůže vám to zvážit alternativní možnosti a učinit nejlepší rozhodnutí. Navíc vám to pomůže vyhnout se situacím, jako je odmítnutí přijaté pracovní nabídky.
Řízení úkolů během výpovědní lhůty
Po odeslání dvoutýdenní výpovědi vás čekají dva týdny jako chůze po laně – musíte najít rovnováhu mezi dokončením úkolů a přípravou na odchod. Jediný chybný krok, například neinformování týmu o novinkách, může narušit celý pracovní postup.
V tom vám může pomoci ClickUp.
All-in-one nástroj pro produktivitu ClickUp vám zajistí, že každý úkol dokončíte efektivně a včas. Například ClickUp Tasks vám pomůže naplánovat, zorganizovat a upřednostnit zbývající práci. Můžete vytvářet úkoly a seznamy úkolů, organizovat pracovní postupy, přidávat vlastní stavy, jako je „v procesu“ nebo „hotovo“, a štítky, přiřazovat úkoly členům týmu, přidávat podrobnosti úkolů, přiřazovat komentáře s @zmínkami a další, abyste zajistili hladší předání úkolů svému týmu.
S ClickUpem můžete také sledovat časové osy úkolů. Ganttovy diagramy ClickUp vám pomohou vizualizovat časové osy, stanovit priority termínů a zajistit, že dokončíte všechny úkoly během svých posledních dvou týdnů ve společnosti. Ganttovy diagramy vám také pomohou zobrazit průběh celého projektu a sledovat závislosti, aby bylo zajištěno včasné dodání.
Kromě toho můžete sledovat výkonnost svých projektů pomocí dashboardů ClickUp, abyste před odchodem odvedli práci v nejvyšší možné kvalitě. Tyto přizpůsobené dashboardy vám pomohou zobrazit pracovní vytížení týmu a sledovat osobní produktivitu a výkonnost projektů pomocí karet, tabulek, grafů a seznamů dat.
ClickUp také usnadňuje spolupráci v reálném čase. Pomocí ClickUp Whiteboards můžete naplánovat procesy, které pomohou urychlit dodání projektu. Podobně pomocí ClickUp Docs můžete dokumentovat zpětnou vazbu od klientů, podrobnosti o projektu, osvědčené postupy, referenční materiály atd. a sdílet je se svým týmem, aby vše fungovalo i během vaší nepřítomnosti.
A to není vše. ClickUp Chat vám pomůže centralizovat komunikaci a konverzace vašeho týmu na jednom místě. Koneckonců, poslední věc, kterou během dvoutýdenní výpovědní lhůty potřebujete, je ztrácet čas a energii přecházením z jedné konverzace do druhé.
Použijte ClickUp Chat k propojení úkolů a zpráv, abyste nic nezmeškali. Můžete všechny informovat o důležitých oznámeních a novinkách. V chatu můžete také použít AI k získání navrhovaných odpovědí, shrnutí diskusních vláken a automatickému vytváření úkolů z vašich chatů.
Dokončete své rozdělané úkoly rychleji s ClickUp
Napsání dvouměsíční výpovědi není povinné, ale je to běžná praxe. Pomůže vám to rozloučit se se současným zaměstnavatelem pozitivním a profesionálním způsobem. Informování společnosti o vaší výpovědi a nabídka pomoci během přechodného období je jedním z nejjednodušších způsobů, jak si udržet vztahy s kolegy i po skončení pracovního poměru.
Aby však byl přechod v souladu s politikou společnosti ohledně odchodu zaměstnanců hladký, je nutné dokončit všechny rozdělané úkoly a pomoci s důležitými projekty v omezeném časovém období. A právě v tom vám může pomoci ClickUp.
ClickUp má několik dalších funkcí, které vám pomohou dokončit probíhající a nevyřízené projekty do dvou týdnů a zároveň splnit kritéria kvality. Jeho funkce pro správu úkolů vám umožňují organizovat a prioritizovat úkoly, abyste se před odchodem mohli soustředit na úkoly s vysokou prioritou. Funkce Collaborative Docs vám umožňuje dokumentovat váš pokrok a vytvářet podrobné poznámky k předání, což zajistí hladký přechod pro kohokoli, kdo převezme vaše povinnosti.
Chcete se dozvědět více?