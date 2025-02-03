Bezplatné šablony dvouměsíčních výpovědí

Chystáte se přejít na novou pozici? I když jste možná nadšení, že můžete začít okamžitě, musíte nejprve informovat svou současnou organizaci.
Existuje však způsob, jak ukončit pracovní poměr elegantně? Naštěstí ano! Podáním formální výpovědi s dvoutýdenní výpovědní lhůtou učiníte tento rozchod méně bolestivým a zachováte si svou profesionální reputaci.
Informování současného zaměstnavatele a personálního manažera o svých plánech a nabídka pomoci s hladkým přechodem vytváří profesionální dojem. Pomůže vám to opustit organizaci v pozitivním duchu a začít novou práci.
Zde je seznam šablon dvouměsíčních výpovědních dopisů, které si můžete přizpůsobit, abyste mohli rychle napsat profesionální dvouměsíční výpovědní dopis a ukončit pracovní poměr v pozitivním duchu.
Co jsou šablony dvouměsíčních výpovědních dopisů?
Šablona dvoutýdenní výpovědi je předformátovaný dokument, který lze snadno přizpůsobit, abyste informovali zaměstnavatele o své formální výpovědi. Obsahuje všechny podstatné prvky, které vám pomohou elegantně ukončit pracovní poměr. Dobrá šablona dvoutýdenní výpovědi obsahuje všechny podrobnosti požadované v e-mailu s výpovědí, jako například:
- Vaše jméno a současná pozice
- Datum účinnosti vaší výpovědi
- Důvod přechodu
- Poděkování za příležitost pracovat v organizaci
- Ochota pomoci novému zaměstnanci usnadnit přechod
Napsání výpovědi pomocí šablony výpovědního dopisu s dvoutýdenní výpovědní lhůtou vám pomůže ušetřit čas, působit profesionálně a zajistit, že při sepisování výpovědi nezapomenete na žádné důležité detaily.
Poznámka: Jedná se o šablony výpovědních dopisů pro použití v organizacích, které vyžadují dvoutýdenní výpovědní lhůtu. Všechny šablony jsou editovatelné, takže můžete text upravit tak, aby odpovídal příslušné výpovědní lhůtě ve vaší organizaci!
Co dělá šablonu výpovědního dopisu s dvoutýdenní výpovědní lhůtou dobrou?
Postupujte podle těchto kroků, abyste vytvořili účinný dopis, který obsahuje všechny potřebné informace a zároveň je stručný:
- Buďte struční a výstižní: Používejte jednoduchý jazyk a vyhněte se podrobnostem.
- Zachovejte profesionalitu: Nezabývejte se podrobně důvody svého odchodu. Vždy o nich hovořte osobně během výstupního pohovoru nebo v neformálním prostředí.
- Přizpůsobte si dopis: I když používáte dobře zpracované šablony dvouměsíčních výpovědí, nekopírujte z nich pouze obsah. Šablonu vždy přizpůsobte svým konkrétním informacím.
- Uveďte základní údaje: Nezapomeňte na klíčové prvky dvouměsíční výpovědi, včetně svého jména, pozice, údajů o zaměstnavateli, data účinnosti a krátkého poděkování.
- Použijte vizuálně atraktivní design: Ačkoli to není nezbytně nutné, vizuálně atraktivní dopis zanechá pozitivní dojem.
5 nejlepších šablon výpovědního dopisu s dvoutýdenní výpovědní lhůtou
Jakmile jste zaslali potvrzení o přijetí nové pracovní nabídky svému budoucímu zaměstnavateli a dohodli se na datu nástupu, je čas podat formální výpověď na svém současném pracovišti. Standardním postupem je zaslat e-mail s dvoutýdenní výpovědní lhůtou, ve kterém informujete současnou organizaci a klíčové zainteresované strany o svém rozhodnutí.
Udělejte to ihned po přijetí nabídky zaměstnání, aby vaše výpovědní lhůta začala běžet okamžitě.
Zde je několik příkladů dvouměsíčních výpovědních dopisů, které vám pomohou rychle začít, aniž byste opomněli důležité detaily.
1. Šablona dvoutýdenní výpovědi od ClickUp
S šablonou dvoutýdenní výpovědi od ClickUp zvládnete změnu zaměstnání hladce. Tato uživatelsky přívětivá šablona je ideální pro ty, kteří chtějí opustit své současné zaměstnání, aniž by za sebou pálili mosty. Umožní vám sestavit profesionální a ohleduplný výpovědní dopis. Sestavte dobře strukturovanou a promyšlenou výpověď, která podpoří dobré vztahy i po vašem odchodu ze současné organizace, a vykročte s důvěrou do nového začátku.
2. Šablona dvoutýdenní výpovědi od Canva
Pokud chcete elegantní a dobře navrženou výpověď s dvoutýdenní výpovědní lhůtou, je skvělou volbou šablona výpovědi s dvoutýdenní výpovědní lhůtou od Canva.
Šablona je snadno použitelná a lze ji přizpůsobit pomocí nových designových prvků v uživatelsky přívětivém rozhraní Canva, kde můžete upravit písmo, barvy a rozvržení podle svého stylu. Mezi hlavní funkce této šablony patří:
- Rozhraní typu drag-and-drop: Snadno přidávejte a přizpůsobujte textová pole, obrázky a další designové prvky.
- Rozsáhlá knihovna: Získejte přístup k rozsáhlé sbírce předem navržených šablon, fontů a grafiky.
- Funkce pro spolupráci: Pracujte na svém výpovědním dopise s ostatními v reálném čase.
- Možnosti stažení: Uložte si finální dokument v různých formátech, včetně PDF, PNG a JPEG, abyste jej mohli připojit k e-mailu s výpovědí s dvoutýdenní výpovědní lhůtou.
3. Šablona dvouměsíční výpovědi ve formátu Word od Seek
Pro ty, kteří hledají šablonu dvouměsíční výpovědi bez zbytečných ozdob a designu, je skvělou volbou šablona dvouměsíční výpovědi od Seek. Tento dokument ve formátu Word, který si můžete stáhnout, je přehledný a přímočarý, ideální pro ty, kteří preferují klasický vzhled.
Díky nim můžete rychle vyplnit potřebné informace a zároveň zachovat zdvořilý a profesionální tón svého odstoupení. Šablona má vynikající funkce, jako například:
- Předformátovaná struktura: Šablona obsahuje hlavní části výpovědního dopisu, včetně vašeho jména, pozice, informací o zaměstnavateli, data účinnosti a stručného poděkování.
- Přizpůsobitelná pole: Snadno nahraďte zástupný text svými konkrétními informacemi.
- Profesionální formátování: Šablona je navržena tak, aby vypadala profesionálně a elegantně.
- Možnosti stažení: Uložte si finální dokument v různých formátech Microsoft Word, abyste jej mohli snadno připojit k e-mailu nebo vytisknout.
4. Šablona dvouměsíční výpovědi od GDOC pro Google Docs
Pro ty, kteří preferují Google Docs pro veškerou svou dokumentaci, ať už se jedná o šablonu životopisu nebo šablonu dvoutýdenní výpovědi, nabízí Google Docs Two Weeks’ Resignation Letter Template by GDOC vynikající formát.
Tato šablona umožňuje snadnou spolupráci a úpravy na různých zařízeních, což z ní činí praktickou volbu pro rychlé úpravy.
Díky jednoduchému designu můžete oznámit svou výpověď jasně a profesionálně. Tato šablona se nám líbila pro:
- Jednoduchá struktura: Šablona má profesionální design a obsahuje podrobné informace, jako je název společnosti, adresa, pracovní pozice a datum zahájení přechodného období [dnešní datum], a končí jednoduchou závěrečnou frází, jako je „s přáním všeho nejlepšího“ nebo „děkuji“.
- Úpravy v cloudu: Upravujte svou výpověď přímo ve svém účtu Google, díky čemuž k ní budete mít přístup z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.
- Funkce pro spolupráci: Pracujte na svém výpovědním dopise s ostatními v reálném čase.
- Možnosti stažení: Stahujte finální dokument v různých formátech Google Docs, včetně PDF, DOCX a RTF.
5. Šablona dvouměsíční výpovědi od GDOC pro Google Docs
Další šablona dvouměsíční výpovědi, která se nám líbila, je šablona dvouměsíční výpovědi Google Docs od GDOC. Je určena pro ty, kteří chtějí jednoduchý a snadno upravitelný dopis o odchodu.
Šablona zajišťuje, že jsou zahrnuty všechny důležité podrobnosti, včetně vašeho posledního pracovního dne, a zároveň zachovává profesionální tón.
Co je na nich skvělé, jsou některé funkce, jako například:
- Podrobná struktura: Šablona obsahuje část, ve které uvedete důvody svého odchodu, což vám pomůže udržet si dobré vztahy se zaměstnavatelem.
- Další pokyny: Šablona obsahuje tipy a návrhy pro sepsání profesionálního a působivého výpovědního dopisu.
- Snadné stažení a tisk: Jelikož šablona neobsahuje příliš mnoho designových prvků, můžete si finální dokument stáhnout v různých formátech Google Docs, včetně PDF, DOCX a RTF, nebo jej jednoduše vytisknout bez nutnosti přílišných úprav.
Přečtěte si také: Jak zrušit přijetí pracovní nabídky
Vytvářejte výpovědní dopisy pomocí ClickUp
Napsání účinného výpovědního dopisu a dodržení dvouměsíční výpovědní lhůty, během které dokončíte všechny rozdělané úkoly, vás ukáže jako dokonalého profesionála. Většina zaměstnavatelů očekává, že budete jednat profesionálně a poskytnete jim dostatek času a podpory, aby mohli najít vaši náhradu.
Proto ClickUp usnadňuje psaní profesionálních dopisů a nezapomíná na důležité detaily.
ClickUp nabízí pokročilé funkce, které usnadňují vytvoření personalizovaného výpovědního dopisu přizpůsobeného vašim potřebám.
Vytvořte, upravte a odešlete svou dvoutýdenní výpověď pomocí Clickup Docs
Při psaní dvoutýdenní výpovědi většina lidí stále používá jednoduchou aplikaci pro tvorbu dokumentů. Ta sice splní svůj účel, ale postrádá pokročilé funkce, které by vám pomohly vytvořit vizuálně atraktivní a profesionální dvoutýdenní výpověď.
ClickUp Docs přesahuje rámec jednoduchých textových aplikací pro tvorbu dokumentů a poskytuje všechny základní i pokročilé nástroje, které potřebujete k vytvoření a stažení výpovědního dopisu s dvoutýdenní výpovědní lhůtou. Díky těmto funkcím je ideálním nástrojem pro sepsání výpovědního dopisu s dvoutýdenní výpovědní lhůtou:
- Formátování bohatého textu: Použijte tučné písmo, kurzívu, nadpisy, styl písma, barvu a další možnosti formátování, aby vaše výpověď byla vizuálně atraktivní a profesionální.
- Slash příkazy: Rychle vkládejte prvky jako obrázky, odkazy a tabulky pomocí jednoduchých příkazů. To vám umožní rychle přidávat odrážky, upravovat nadpisy nebo jiné formátování podporované markdownem, což je ideální i pro ty, kteří nejsou tak technicky zdatní.
- Spolupráce a komentáře: Chcete si dopis před odesláním zkontrolovat? Nebo možná získat zpětnou vazbu od důvěryhodného kolegy? Sdílejte odkaz na dokument, který jim umožní přidávat komentáře přímo do dokumentu a spolupracovat v reálném čase.
- Správa verzí: Pokud jste aktualizovali výpověď a chcete zkontrolovat předchozí možnosti, můžete to snadno provést pomocí historie verzí. To vám umožní porovnat více verzí a provést požadované aktualizace, abyste mohli odeslat tu nejlepší možnou verzi.
ClickUp Docs vám nabízí flexibilitu při psaní, úpravách, formátování a odesílání výpovědního dopisu s dvoutýdenní výpovědní lhůtou a zároveň zajišťuje, že bude vypadat profesionálně a bude bezchybný.
Použijte ClickUp Brain ke zlepšení nebo úpravě svého dvoutýdenního výpovědního dopisu
Pro ty, kteří potřebují pomoc s vyjádřením svých myšlenek, může ClickUp Brain vygenerovat propracovaný rezignační dopis na základě několika málo pokynů.
Pokročilý AI asistent, který je součástí ClickUp, vám pomůže vylepšit váš obsah pomocí pokročilých funkcí AI pro psaní:
- Vylepšete tón: Využijte funkci AI k doladění tónu svého dopisu, aby zůstal profesionální a zároveň mírně personalizovaný a odrážel vaši jedinečnou osobnost.
- Kontrola gramatiky a pravopisu: Asistent AI zkontroluje váš dopis, zda neobsahuje gramatické chyby nebo překlepy, a zajistí tak čistý a vybroušený konečný výsledek.
- Tvorba obsahu: Chcete použít více verzí, abyste vytvořili vhodný dvoutýdenní výpovědní dopis? Požádejte asistenta AI, aby na základě vašich pokynů vytvořil celé sekce a varianty. Ušetříte tak čas a úsilí spojené s hledáním více verzí a získáte nejlepší možnost pro vaše potřeby.
- Pokročilé návrhy založené na umělé inteligenci: Pokud používáte šablonu dvoutýdenní výpovědi, asistent umělé inteligence vám nabídne návrhy na zlepšení plynulosti textu, zkrácení dlouhých vět nebo dokonce přepracování nevhodných frází, aby bylo zajištěno správné sdělení vaší zprávy.
Ať už chcete být struční nebo uvést podrobnější informace, můžete snadno najít správné údaje a napsat profesionální dvoutýdenní výpověď bez zbytečných prodlev.
Můžete také požádat ClickUp Brain, aby vytvořil dvoutýdenní výpověď od nuly podle vašich pokynů.
A co víc? Použijte ji k vytvoření stručného shrnutí svého dvoutýdenního výpovědního dopisu, který můžete sdílet jako zprávu před opuštěním pracovního prostoru Slack nebo jiných chatů a rozloučit se tak se všemi svými kolegy a spolupracovníky.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Udržujte svou výpověď s dvoutýdenní výpovědní lhůtou profesionální pomocí ClickUp
Opustit stávající společnost a nastoupit do nové je pro většinu lidí vždy těžké rozhodnutí. Nemusíte však pálit mosty se svým současným zaměstnavatelem. Šablona dvoutýdenní výpovědi vám zajistí, že vše proběhne profesionálně.
S ClickUpem můžete napsat profesionální výpověď a také usnadnit přechod. Seznam úkolů v platformě vám pomůže spravovat vaše poslední povinnosti a zajistit, že po vašem odchodu bude vše pokryto.
Od okamžiku, kdy odešlete výpověď s dvoutýdenní výpovědní lhůtou, až po svůj poslední den ve společnosti, zachovejte profesionální přístup s ClickUp a zajistěte si hladký odchod.
Zaregistrujte se ještě dnes a objevte výkonné funkce ClickUp pro komunikaci a správu úkolů.