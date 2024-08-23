Jak opustit pracovní prostor Slack

Slack je již dlouho oblíbenou volbou pro týmovou komunikaci. Pro mnoho týmů se však omezení Slacku v oblasti řízení projektů stávají stále zřetelnějšími. Neustálý proud zpráv může vést k informačnímu přetížení, což ztěžuje sledování pokroku a dodržování termínů.
Kromě toho se základní funkce Slacku soustředí spíše na zasílání zpráv než na komplexní řízení projektů. V důsledku toho mohou týmy mít potíže s organizací projektů a jejich dodržováním.
Je důležité si uvědomit, že existují alternativní nástroje speciálně určené pro řízení projektů a spolupráci. Tyto platformy často nabízejí funkce, jako je správa úkolů, časové osy a přidělování zdrojů, které mohou výrazně zlepšit efektivitu týmu.
Pokud uvažujete o přechodu, proces je relativně jednoduchý. Provedeme vás kroky opuštění Slacku a nalezení nástroje, který lépe vyhovuje potřebám vašeho týmu.
Porozumění pracovním prostorům Slack
Slack je cloudová aplikace pro zasílání zpráv a její pracovní prostory jsou centrálními uzly pro komunikaci a spolupráci týmu. Představte si ji jako virtuální kancelář pro váš tým s vyhrazenými kanály pro chaty, sdílení souborů, komunikaci a projekty.
Ale stejně jako v reálném životě, někdy je třeba změnit kancelář nebo dokonce úplně opustit společnost. Jednoduše řečeno, musíte opustit Slack, i když máte k dispozici všechny triky pro komunikaci a řízení projektů.
S ohledem na to je důležité pochopit, co se stane, když opustíte pracovní prostor Slack.
Zde je několik scénářů, kdy může být nutné opustit Slack.
- Změna zaměstnání: Pokud přecházíte do nové společnosti, pravděpodobně se budete muset rozloučit se svým starým pracovním prostorem a přestěhovat se do pracovního prostoru Slack nové společnosti.
- Dokončení projektu: Pokud jste byli pozváni do konkrétního pracovního prostoru pro projekt, můžete jej opustit, jakmile je projekt dokončen.
- Neaktivita: Pokud se pracovní prostor stal zaprášenou zadní místností vaší knihovny Slack, kterou jste už dlouho nenavštívili, možná je na čase zavřít dveře tohoto prostoru.
- Negativní prostředí: Pracovní prostory Slack mohou být ovlivněny prostředím stejně jako fyzické pracovní prostory. Pokud se situace zhoršila – i po dodržování etikety pracoviště Slack – pak může být nejlepší volbou odejít.
Než se pustíte do opuštění pracovního prostoru Slack, nezapomeňte, že v podstatě odevzdáváte svůj odznak – nebudete moci vidět žádné budoucí zprávy ani soubory. Správci pracovního prostoru navíc rozhodují o osudu vašich minulých zpráv – mohou je anonymizovat nebo všechny smazat.
Vzhledem k tomu si pojďme promluvit o dalším kroku při opouštění pracovního prostoru Slack: o tom, jak to skutečně udělat.
Jak opustit pracovní prostor na Slacku
Provedeme vás kroky k opuštění pracovního prostoru Slack. Je to snadné, ať už používáte webový prohlížeč nebo aplikaci Slack pro mobilní telefony (téměř).
Opuštění pracovního prostoru Slack pomocí webového prohlížeče
Pokud se nejedná o výchozí pracovní prostor vaší organizace, můžete se z pracovního prostoru Slack snadno odstranit.
Kroky k opuštění pracovního prostoru
- Přístup k pracovnímu prostoru: Klikněte na název pracovního prostoru v postranním panelu, aby se otevřel.
- Otevřete nastavení pracovního prostoru: Vyberte možnost Připojit se k pracovním prostorům nebo je opustit.
- Vyberte pracovní prostor: Ze seznamu pracovních prostorů klikněte na ten, který chcete opustit.
- Opuštění pracovního prostoru: Klikněte na Opustit tento pracovní prostor.
Důležité:
- Výchozí pracovní prostory: Pokud se nacházíte ve výchozím pracovním prostoru, nemůžete jej opustit sami. Budete muset kontaktovat vlastníka nebo správce pracovního prostoru a požádat o pomoc.
- Pracovní prostory skupiny IDP: Pracovní prostory přidané do vašeho účtu prostřednictvím skupiny poskytovatele identit (IDP) jsou také považovány za výchozí pracovní prostory. Vlastník nebo správce organizace vás musí odstranit ze skupiny IDP, než budete moci opustit.
- Pokud nemáte předplatné Slack Enterprise Grid, nebudete mít možnost objevovat nebo opouštět pracovní prostory. Místo toho se můžete připojit k pracovnímu prostoru nebo deaktivovat svůj účet.
Jakmile opustíte pracovní prostor, jeho ikona zmizí z vaší aplikace Slack.
Opuštění pracovního prostoru Slack pomocí mobilní aplikace
Bohužel, z mobilní aplikace Slack nelze pracovní prostor opustit. Musíte použít webový prohlížeč a postupovat podle výše uvedených kroků.
Opuštění skupiny Slack
Ve Slacku jsou kanály vyhrazenými prostory (skupinami) pro diskuse týkající se konkrétního projektu, tématu nebo týmu. Kanál může opustit kterýkoli člen Slacku s výjimkou:
- Členové výchozího kanálu #general
- Hosté pozvaní do jednoho kanálu
- Hosté pozvaní do více kanálů (mohou opustit soukromé kanály, ale musí být odstraněni z veřejných kanálů)
Jak opustit kanál
- Najděte kanál: Otevřete konkrétní kanál, který chcete opustit.
- Přístup k nastavení kanálu: Klikněte na název kanálu v horní části konverzace.
- Potvrzení odchodu: Vyberte možnost „Opustit kanál“.
Důležité upozornění:
- Kroky pro opuštění kanálu Slack prostřednictvím desktopové a mobilní aplikace jsou stejné.
- Opuštění soukromého kanálu znamená, že ztratíte přístup k jeho zprávám a souborům. Chcete-li se znovu připojit, budete potřebovat, aby vás jiný člen znovu pozval.
Trvalé opuštění pracovního prostoru Slack (deaktivace účtu)
Možnost „deaktivovat účet“ nebude k dispozici, pokud váš pracovní prostor vyžaduje členství nebo pokud jste pouze host. V takovém případě požádejte o pomoc vlastníka nebo správce pracovního prostoru. Pokud tomu tak není, můžete svůj účet kdykoli snadno deaktivovat. Postupujte takto:
- V desktopové aplikaci nebo prohlížeči přejděte do profilu.
- Vyberte nastavení účtu
- Přejděte dolů a klikněte na Deaktivovat účet.
- Zadejte své heslo a potvrďte ho.
- Klikněte na Ano, deaktivovat můj účet
To je vše! Váš účet bude okamžitě deaktivován. Chcete-li se do pracovního prostoru později vrátit, musí jej pro vás znovu aktivovat vlastník nebo správce pracovního prostoru.
Po deaktivaci účtu můžete požádat o smazání informací o svém profilu tím, že kontaktujete hlavního vlastníka pracovního prostoru. Ten je může po deaktivaci smazat nebo kontaktovat Slack s žádostí o pomoc.
💡Rychlé připomenutí: Deaktivace účtu vás odstraní ze všech pracovních prostorů a trvale smaže vaše data.
Časté problémy při opuštění pracovního prostoru Slack
Opuštění pracovního prostoru Slack není tak jednoduché, jako přejet prstem doleva. Je to složitý proces, který se může zvrtnout. Ale my vám pomůžeme!
Zde jsou 3 nejčastější výzvy, se kterými se můžete setkat, a jak je snadno překonat.
|Výzva
|Řešení
|Vlastnictví pracovního prostoruPokud jste vlastníkem pracovního prostoru, nemůžete jej opustit, aniž byste předali otěže.
|Před opuštěním přeneste vlastnictví na důvěryhodného kolegu. Chcete-li přiřadit nového vedoucího, přejděte do části Nastavení a správa > Správa pracovního prostoru > Vlastníci.
|Volné integracePamatujete si na ty užitečné integrace s Trello a Google Drive? Pokud je před odchodem neodpojíte, můžete narušit přístup vašeho týmu.
|Před ukončením odpojte integrace. Přejděte do části Aplikace a integrace v Nastavení a správě a odstraňte všechny připojené aplikace.
|Žádná mobilní aplikacePřekvapení! Pracovní prostor Slack nelze opustit přímo z mobilní aplikace.
|Žádný problém! Můžete i nadále používat webový prohlížeč ve svém telefonu a postupovat podle pokynů pro stolní počítače.
Alternativní nástroje k Slacku
Když se ohlédnete za Slackem, pravděpodobně se obáváte, že to negativně ovlivní důležité procesy týmu a projektu. Ale co kdybychom vám řekli, že existuje alternativa Slacku nové generace, která může výrazně zlepšit řízení projektů a spolupráci týmu?
Představujeme ClickUp – platformu pro řízení projektů, která nabízí komplexní sadu funkcí, jako je integrovaný chatovací systém, videoklipy, vláknové komentáře, interaktivní tabule a rozsáhlá knihovna šablon.
Od nápadu po realizaci, ClickUp spravuje všechny aspekty projektu, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité – dosahování výsledků. Navíc s ClickUp mohou členové týmu efektivně spolupracovat, ať už se nacházejí ve stejné budově, nebo jsou rozptýleni po celém světě.
Podívejme se, jak ClickUp řeší nedostatky Slacku a transformuje pracovní postupy vašeho týmu.
Řízení komunikačních potřeb v ClickUp
Se Slackem máte komunikaci v reálném čase pod kontrolou, ale někdy to prostě nestačí pro řízení detailů složitých projektů.
Právě zde přichází na řadu ClickUp s funkcemi podobnými Slacku (např. integrovaný chat, sdílení obrazovky, komentáře) a navíc s dalšími nástroji pro správu projektů.
Při přímém srovnání ClickUp a Slack jsme zjistili, že ClickUp nabízí komplexní akční plán pro interní komunikaci a řízení projektů.
Stručně řečeno, pokud chcete překročit hranice komunikace v reálném čase a posunout řízení projektů na vyšší úroveň, ClickUp má vše, co potřebujete.
Podívejme se na některé funkce ClickUp, díky kterým vyniká jako ideální náhrada Slacku.
Chat ClickUp
Díky zobrazení ClickUp Chat můžete všechny konverzace umístit tam, kam patří: do vašeho projektu.
Ať už se jedná o diskusi o postupu úkolu, sdílení nových nápadů nebo dokonce jen sdílení memů s kočkami, všechny vaše diskuse jsou přehledně seskupeny v příslušném pracovním prostoru.
Jinými slovy, nemusíte prohledávat kanály, chaty a přímé zprávy, abyste našli potřebné informace.
Stejně jako ve Slacku můžete @zmínit své kolegy, s tou výhodou, že jim můžete přiřadit úkoly přímo z chatu.
ClickUp Clips
Na rozdíl od textových popisů ve Slacku vám ClickUp Clips, výkonný nástroj pro asynchronní komunikaci pro interní a vzdálené týmy, pomáhá komunikovat efektivněji tím, že ukazuje, nejen říká.
Díky krátkým nahrávkám obrazovky v ClickUp Clips můžete snadno předvést, jak používat nástroj, vysvětlit složitý koncept nebo poskytnout video aktualizaci o projektu, a to vše bez narušení pracovních postupů vašeho týmu.
To je možné díky integrované funkci ClickUp, která vám umožňuje vytvářet a sdílet tato videa přímo z platformy, takže není třeba používat další software nebo nástroje.
Komentáře ClickUp
Přístup Slacku k zpětné vazbě pouze prostřednictvím textu může působit jako křik do prázdna, ale ClickUp Comments to mění díky svým úkolově zaměřeným konverzacím ve vláknech.
Zanechávejte komentáře a kontextovou zpětnou vazbu k úkolům, dokumentům nebo dokonce konkrétním částem vaší tabule.
A ano, stále můžete @zmínit členy svého týmu a přiřazovat úkoly přímo v sekci komentářů, stejně jako v ClickUp Chats a ClickUp Clips.
ClickUp Whiteboards
Někdy obrázky vypovídají více než slova.
ClickUp Whiteboards nabízí vizuální způsob brainstormingu, organizování nápadů a spolupráce v reálném čase.
Ať už plánujete časový harmonogram projektu, vytváříte zákaznickou cestu nebo jen načrtáváte koncept, plátno ClickUp Whiteboards vylepšuje kreativní řešení problémů.
Stejně jako ostatní funkce ClickUp jsou i tabule ClickUp Whiteboards integrovány do vašeho projektového pracovního prostoru, takže nemusíte přepínat mezi různými aplikacemi a máte snadný přístup k informacím o projektu.
Šablona strategie interní komunikace a akčního plánu ClickUpPomocí šablony strategie interní komunikace a akčního plánu ClickUp můžete vytvořit komunikační plán, díky kterému budou všichni informováni a budou pracovat na společných (projektových) cílech.
Tato šablona je snadno použitelná i pro začátečníky a je plně přizpůsobitelná. Zde je přehled toho, co pro vás může udělat:
- Stanovení cílů: Určete své komunikační cíle a záměry. Čeho chcete dosáhnout svou komunikační strategií?
- Praktické plánování: Vypracujte jasný plán s konkrétními kroky a termíny. Můžete také nastavit měřitelné metriky pro sledování pokroku a úspěchu vašich komunikačních snah.
- Správa úkolů: Rozdělte svůj komunikační plán na zvládnutelné úkoly a přiřaďte je členům týmu. ClickUp vám umožňuje sledovat průběh každého úkolu a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
- Komunikační kanály: Rozhodněte se, jaké komunikační kanály budete používat k oslovení své cílové skupiny. Může se jednat o e-maily, zpravodaje, blogy, videokonference a další.
- Sledování pokroku: Sledujte implementaci šablony komunikačního plánu pomocí funkcí, jako jsou vlastní stavy a zobrazení.
Aplikace vašich projektů a procesů v ClickUp
ClickUp jde nad rámec spolupráce a komunikace v reálném čase a nabízí pokročilé nástroje pro řízení projektů, které kladou vaše projekty a procesy do centra pozornosti. Zde je návod, jak na to:
Zobrazení ClickUp
Vyberte si, jak budete spravovat své projekty, a podrobně se seznámte s detaily pomocí čtyř různých a přizpůsobitelných zobrazení ClickUp:
- Zobrazení seznamu: Poskytuje jednoduché rozvržení podobné tabulce pro správu úkolů s podrobnostmi, jako jsou přidělené osoby, termíny a priority.
- Zobrazení tabule: Vizualizujte stav jednotlivých fází pracovních postupů vašeho projektu pomocí karet „K provedení“, „Probíhá“ a „Hotovo“.
- Ganttův diagram: Získejte přehled o časových osách projektů a závislostech úkolů, abyste mohli identifikovat potenciální úzká místa.
Správa úkolů ClickUp
Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a vytvářejte závislosti, abyste zajistili jasnou odpovědnost a plynulý průběh projektu s ClickUp Tasks. Tady je přehled toho, co vás čeká:
- Flexibilní správa úkolů: Vytvářejte úkoly, které odpovídají vašemu jedinečnému pracovnímu postupu, s vlastními poli, typy úkolů a stavy.
- Prioritizace: Přiřaďte úkolům úrovně priority, abyste se mohli soustředit na ty nejdůležitější úkoly.
- Jasný kontext: Přidejte vlastní pole k odkazům, souborům a dalším relevantním informacím, které váš tým může potřebovat. Závislosti úkolů: Vytvořte závislosti mezi úkoly, abyste pochopili a ovlivnili průběh projektu. Více zobrazení: Zobrazte úkoly v několika formátech seznamů, které nabízejí jasnou přehlednost a snadný přístup. Přizpůsobitelné pracovní postupy: Definujte vlastní stavy pro sledování dokončení úkolů a postupu projektu.
- Závislosti úkolů: Vytvořte závislosti mezi úkoly, abyste pochopili a ovlivnili průběh projektu.
- Více zobrazení: Zobrazte úkoly v několika formátech seznamů, které nabízejí přehlednost a snadný přístup.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Definujte vlastní stavy pro sledování dokončení úkolů a postupu projektu.
Správa úkolů v ClickUp vám umožňuje snadno spravovat všechny detaily projektu a zajišťuje jasné rozdělení odpovědnosti a povinností v rámci vašeho týmu.
Automatizace ClickUp
Automatizujte opakující se úkoly pomocí funkcí ClickUp Automation a ušetřete čas pro strategické rozhodování. Takto to funguje.
- Automatizované pracovní postupy: Nastavte vlastní spouštěče a akce pro automatizaci úkolů na základě konkrétních událostí. Například automaticky přiřaďte úkol členovi týmu, když je vytvořen nový projekt, nebo odešlete oznámení, když se blíží termín úkolu.
- Snížení manuální práce: Eliminujte opakující se úkoly, jako je odesílání aktualizací stavu, aktualizace štítků nebo přesun úkolů mezi fázemi. ClickUp tyto procesy automatizuje, takže se můžete soustředit na strategičtější práci.
- Zvýšená přesnost: Minimalizujte lidské chyby tím, že zajistíte, aby úkoly byly dokončovány důsledně a podle předem definovaných pravidel.
- Přizpůsobitelné integrace: Integrujte ClickUp se svými oblíbenými nástroji a umožněte automatický přenos úkolů mezi různými platformami.
Přechod ze Slacku na ClickUp
Přechod ze Slacku na ClickUp neznamená začít od nuly, ale spíše stavět na pevných základech, které jste již vytvořili.
Zde je stručný návod, jak na to:
- Nainstalujte integraci ClickUp-Slack
- Propojte své účty ClickUp a Slack
- Propojte svůj pracovní prostor ClickUp s pracovním prostorem Slack
- Vytvářejte úkoly ze Slacku, přidávejte k nim komentáře a prohlížejte si podrobnosti úkolů přímo ve Slacku.
- Prohlédněte si náhledy kanálů a zpráv Slacku v ClickUp.
Díky přechodu ze Slacku na ClickUp budete mít jistotu, že vaše tvrdá práce nepřijde vniveč. Týmy z různých odvětví využívají sílu ClickUp k vylepšení svých pracovních postupů a koordinace týmu.
Marketingové týmy nyní mohou spravovat kampaně, sdílet kreativní materiály a sledovat pokrok při plnění cílů, a to vše na jednom místě, takže jim neunikne žádný detail kampaně. Tato úroveň koordinace a přehlednosti, kterou poskytuje aplikace pro týmovou komunikaci ClickUp, je pro marketingové a prodejní týmy zásadní změnou.
Impulsive Creative, přední poskytovatel marketingových služeb, již dosáhl trojnásobného růstu díky použití ClickUp k rozšíření a interakci uvnitř firmy i s klienty.
Týmy vývojářů softwaru mohou plánovat sprinty, spravovat změny kódu a efektivně komunikovat během vývojových cyklů, čímž eliminují přepínání kontextu a maximalizují produktivitu.
Společnost Trinetix, přední výrobce softwaru, toho využila naplno. Díky ClickUp snížila počet zbytečných konverzací a schůzek o 50 %.
- Týmy zákaznického servisu mohou systematizovat komunikaci se zákazníky, efektivně spravovat žádosti o podporu a spolupracovat na řešeních v reálném čase, což vede k větší spokojenosti zákazníků a efektivnějšímu týmu.
Rostěte s ClickUp: moderní přístup ke koordinaci týmu a řízení projektů
Vyhnout se nástrahám neorganizovaného pracovního prostoru Slack může být osvobozující. Ale co dál?
Co takhle přejít na platformu pro správu projektů a spolupráci ClickUp? S ClickUpem nebudete muset přepínat mezi několika aplikacemi – tato komplexní platforma centralizuje úkoly, termíny a komunikaci.
ClickUp je skvělý pro situace, kdy existuje více úkolů/podúkolů pro konkrétní projekt a všichni členové týmu musí být průběžně informováni. Dobře navržená složka nebo seznam mohou snadno nahradit potřebu komunikace prostřednictvím e-mailu a Slacku/MS Teams. Různé zobrazení také pomáhají identifikovat priority a efektivně vytvářet časové osy.
ClickUp je skvělý pro situace, kdy existuje více úkolů/podúkolů pro konkrétní projekt a všichni členové týmu musí být průběžně informováni. Dobře navržená složka nebo seznam mohou snadno nahradit potřebu komunikace prostřednictvím e-mailu a Slacku/MS Teams. Různé zobrazení také pomáhají identifikovat priority a efektivně vytvářet časové osy.
Není třeba dodávat, že váš tým zůstane produktivní, projekty budou pokračovat podle plánu a – buďme upřímní – zažijete příjemný pocit uspokojení, když uvidíte, že vše je organizováno v jednom pracovním prostoru na jediné stabilní a uživatelsky přívětivé platformě.
Na co čekáte? Přejděte na ClickUp ještě dnes!