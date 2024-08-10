Jak zrušit přijetí nabídky zaměstnání

Najít si práci může být obtížný úkol. Ale víte, co je hned na druhém místě? Zrušení nabídky zaměstnání, kterou jste již přijali, bez jakýchkoli profesních následků.
Zamyslete se nad tím – oslovili jste společnost s žádostí o práci, podali jste přihlášku, absolvovali jste několik pohovorů a dostali jste nabídku. Ale těsně předtím, než jste měli nastoupit, vás něco přimělo k přehodnocení. Možná rodinná nouzová situace? Nebo lepší nabídka jinde?
Ať už je důvod jakýkoli, je důležité, abyste přijetí nabídky práce zrušili s elegancí, taktem a vysokou mírou profesionality. Pokud tak neučiníte, může to mít několik negativních důsledků, včetně zařazení na černou listinu dané organizace, narušení profesionálních vztahů a dokonce i právních problémů.
Ale nebojte se. Jsme tu, abychom vám pomohli.
V tomto blogu se budeme zabývat tím, jak profesionálně zrušit přijetí nabídky zaměstnání a minimalizovat tak potenciální nevýhody.
Důvody pro zrušení přijetí pracovní nabídky
Zde je několik důvodů, které obvykle vedou k tomuto obtížnému rozhodnutí:
Nestačí odměna
Pro většinu lidí jsou peníze primární motivací pro práci. Když tedy zjistí, že navrhovaný platový balíček neodpovídá jejich roli a odpovědnostem, mají tendenci pracovní nabídku zrušit, bez ohledu na to, jak renomovaná společnost může být.
Nesoulad s kariérními cíli
Řekněme, že jste se rozhodli ucházet se o práci, protože se o ni ucházel i váš kolega. Po přijetí jste však zjistili, že popis práce vůbec neodpovídá vašim kariérním cílům. Nyní nemá smysl ohrožovat své kariérní ambice kvůli pracovní pozici, která vaši kariéru neposune požadovaným směrem. V takovém případě může být jediným schůdným řešením zrušení nabídky.
Lepší nabídka jinde
Pokud dostanete konkurenční pracovní nabídku – s vyšším platovým ohodnocením, lepšími možnostmi kariérního růstu a dalšími výhodami – přirozeně se budete chtít rozhodnout pro tu lepší.
Neuspokojivé pracovní podmínky
Představte si následující situaci: ucházeli jste se o práci v jedné organizaci a dostali jste nabídku. Při procházení sociálních sítí nebo webů s recenzemi pracovních míst však zjistíte, že bývalí zaměstnanci této společnosti poukazují na toxickou pracovní kulturu. V takovém případě se můžete rozhodnout, že nebudete pokračovat v procesu přijímání.
Osobní důvody
Řekněme, že jste nevěděli, že tato práce vyžaduje přestěhování do nového města. Nebo jste možná nevědomky podali žádost o práci na místě, zatímco váš zdravotní stav nebo osobní okolnosti vám neumožňují denně dojíždět. V takových případech vám možná nezbývá nic jiného, než přijetí nabídky práce zrušit.
Jak zdvořile a profesionálně zrušit přijetí pracovní nabídky
Zde je podrobný průvodce, který vysvětluje, jak zdvořile a profesionálně zrušit přijetí pracovní nabídky:
Krok 1: Promyslete si to
Jakmile přijetí práce odvoláte, nemůžete změnit názor. Proto si vše dobře promyslete. Pečlivě zvažte důvod, proč chcete přijetí práce odvolat. Zvažte všechny klady a zápory, abyste se ujistili, že vaše rozhodnutí je správné, a uvědomte si, že jakmile to uděláte, nebude již prostor pro další zvažování.
Krok 2: Projděte si smlouvu
Než zahájíte proces odvolání, prostudujte si pracovní smlouvu, kterou jste s organizací podepsali. Tyto dokumenty obvykle obsahují důležité podmínky týkající se výpovědi, odstoupení od smlouvy atd. a jejich porušení může mít právní důsledky.
💡 Tip pro profesionály: Pokud potřebujete pomoc s porozuměním smluvním podmínkám, může být užitečné konzultovat právníka, který se dobře vyzná v pracovním právu.
Krok 3: Jednejte rychle
Jakmile se rozhodnete přijatou pracovní nabídku odmítnout, nečekejte s oznámením této skutečnosti personalistovi. Odpověď sdělte ihned po provedení náležité péče.
Tím zajistíte, že organizace bude mít dostatek času na hledání vašeho nástupce. Pokud budete s oznámením svého rozhodnutí personalistovi příliš dlouho otálet, může to způsobit komplikace pro tým a také poškodit vaši profesionální reputaci.
Krok 4: Zvažte alternativy
Když kontaktujete personalistu ohledně zrušení přijetí pracovní nabídky, může se pokusit ovlivnit a změnit vaše rozhodnutí. Může vám dokonce nabídnout možnosti jako zvýšení platu, další dovolenou nebo jiné výhody.
Než se spojíte s personalistou, pečlivě a důkladně zvažte všechny tyto alternativy. Zeptejte se sám sebe, zda vám nějaké další výhody (lepší plat, více dovolené atd.) nezabrání v odstoupení od nové práce.
Krok 5: Sdělte své rozhodnutí
Nakonec je čas sdělit své rozhodnutí personalistovi. Nejlepší způsob, jak to udělat, je být upřímný, profesionální a zdvořilý. Nevymýšlejte si chabé nebo abstraktní výmluvy. Místo toho uveďte upřímný a čestný důvod pro zrušení přijetí nabídky. Vyjádřete vděčnost za příležitost a omluvte se za případné nepříjemnosti, které vaše rozhodnutí mohlo způsobit.
Důležitost dobré víry a profesionální zdvořilosti
Zrušení přijetí pracovní nabídky znamená odstoupení od závazku, ke kterému jste se původně zavázali, což ve většině případů není projevem profesionálního chování. Může to mít několik důsledků (o kterých budeme hovořit později v tomto článku). Pokud však nemáte jinou možnost, nejlepší, co můžete udělat, je zachovat si během celého procesu odstoupení dobrou víru, transparentnost a integritu.
Zde je několik důvodů, proč byste měli přijetí nabídky práce zrušit s maximální profesionální zdvořilostí:
- Zajistěte si pozitivní image v oboru
- Pomáhá vám budovat a udržovat vztah se zaměstnavatelem.
- Ukáže vás jako etického profesionála.
- Zachovejte si možnost budoucí spolupráce s danou organizací.
- Pomůže vám naučit se zvládat složité profesní situace s rozvahou.
Oznámení: Metody komunikace, které můžete použít
Pro odstoupení od přijetí pracovní nabídky s integritou je nezbytná efektivní komunikace. Jak toho ale dosáhnout? Výběrem správného způsobu komunikace.
Zde jsou čtyři tradiční způsoby, jak zrušit přijetí pracovní nabídky, a jejich výhody a nevýhody:
Telefonát
Telefonát je nejběžnějším způsobem, jak informovat personalistu o svém rozhodnutí zrušit přijetí nabídky zaměstnání. Je to přímý a osobní způsob, který umožňuje okamžitý dialog a vysvětlení. Nezanechává však písemný záznam o tomto rozhodnutí, který je nezbytný pro řešení případných právních důsledků, které by mohly nastat v budoucnu.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se před telefonátem, ve kterém budete informovat společnost o svém rozhodnutí zrušit přijetí nabídky, cítíte nervózní, zvažte, zda si předem nenapsat klíčové body, které chcete sdělit, a nezarepitujte si je.
Formální dopis
Ačkoli to již není běžnou firemní praxí, můžete napsat fyzický dopis svému personalistovi a přijetí nabídky práce zrušit. To vám umožní sdělit svou zprávu formálnějším a uctivějším způsobem. Nevýhodou je, že doručení dopisu může trvat několik dní (pokud jej nedoručíte osobně) a zpomalit komunikaci.
Nejoblíbenější možností je napsat e-mail, ve kterém přijetí nabídky práce zrušíte. Je to rychlé, profesionální a poskytuje písemný záznam o vašem rozhodnutí.
E-mail je také ideální, pokud se bojíte telefonického rozhovoru s personalistou. Na rozdíl od telefonátu nebo videohovoru si můžete v klidu připravit zprávu, ve které stručně sdělíte důvod svého odstoupení, aniž byste působili neprofesionálně nebo nejistě.
Kromě toho existuje několik online nástrojů a komunikačního softwaru , které vám s tím mohou pomoci, a ClickUp je z nich nejlepší.
ClickUp je komplexní nástroj pro správu práce typu „vše v jednom“. Jeho nejmodernější funkce vám pomohou zlepšit vaši formální komunikaci.
S ClickUp Docs můžete psát a upravovat své profesionální e-maily k dokonalosti. Přizpůsobte si velikost a styl písma, upravte šířku stránky a připojte screenshoty, soubory PDF a další soubory přímo k e-mailu.
Stále ztrácíte přehled o svých myšlenkách? Režim Focus Mode potlačí rušivé zvuky z jiných oznámení, když pracujete na dokumentu, abyste se mohli soustředit na to, co je nutné. Funkce Docs navíc pečlivě sleduje počet slov, aby se váš e-mail nestal dlouhým a nesouvislým dopisem.
A to není vše. ClickUp Docs také nabízí širokou škálu připravených a přizpůsobitelných šablon, které můžete použít k napsání profesionálního e-mailu o zrušení přijetí pracovní nabídky. Jelikož je tento software integrován s aplikacemi a nástroji třetích stran, jako je Gmail, můžete také poslat e-mail přímo svému personalistovi prostřednictvím této platformy.
Ale počkejte, to ještě není vše. ClickUp Docs můžete také integrovat s ClickUp Brain, abyste maximalizovali efektivitu. Díky vestavěnému AI asistentovi můžete napsat e-maily přizpůsobené do nejmenších detailů pomocí několika pokynů. Stačí požádat ClickUp Brain, aby vám napsal e-mail o zrušení přijetí pracovní nabídky, a během několika sekund získáte propracovaný návrh! Zde je krátký příklad:
Osobní schůzka
Ve výjimečných situacích se doporučuje domluvit si osobní schůzku s personalistou a projednat s ním zrušení přijetí nabídky. Tato možnost je vhodná, pokud máte s personalistou osobní vztah nebo jste byli doporučeni prostřednictvím osobního kontaktu.
Osobní setkání vám dává příležitost dodat vaší zprávě osobní rozměr. Můžete vyjádřit svou vděčnost za nabídnutou příležitost a upřímnou lítost nad tím, že od ní odstupujete. Je však také důležité, abyste následně zaslali formální e-mail, abyste měli písemný záznam o svém rozhodnutí.
Přečtěte si také: Jak profesionálně odejít z práce, aniž byste si spálili mosty
Možné nevýhody odmítnutí pracovní nabídky po jejím přijetí
Nyní víte, jak profesionálně odmítnout pracovní nabídku poté, co jste ji přijali. Další otázkou však je, jak zmírnit potenciální dopady svého rozhodnutí?
Zde je seznam nevýhod zrušení přijetí nabídky zaměstnání a způsobů, jak jim předejít.
Nevýhoda č. 1: Žádné budoucí úvahy
Jakmile odmítnete pracovní nabídku od společnosti poté, co jste ji nejprve přijali, je možné, že vás v budoucnu již nebudou brát v úvahu pro další pracovní příležitosti.
Tímto krokem můžete poškodit svůj vztah s personálním oddělením společnosti. Mohou dokonce takové kandidáty trvale zařadit na černou listinu. Pokud se však jedná o renomovanou značku a nechcete si pokazit vztahy do budoucna, je důležité přistupovat ke zrušení nabídky velmi pečlivě.
Jak tomu zabránit?
- Nečekejte na datum nástupu – informujte svého personalistu o zrušení přijetí co nejdříve.
- Zachovejte profesionalitu během výstupního pohovoru nebo případné diskuse po zrušení přijetí nabídky. Projevte vděčnost za nabídku a omluvte se za nepříjemnosti, které vaše rozhodnutí mohlo způsobit.
- Buďte upřímní ohledně důvodu, ale neposkytujte příliš mnoho detailů. Tím projevíte svůj respekt k práci a času náborového týmu.
Nevýhoda č. 2: Poškození profesionální reputace
Zrušení přijetí nabídky zaměstnání na poslední chvíli může působit neprofesionálně a mnoho profesionálů to neschvaluje. Může to poškodit vaši reputaci nejen v dané organizaci, ale i v celém odvětví.
Mohlo by to dokonce ohrozit vaše šance na získání práce ve vysněné společnosti.
Jak tomu zabránit?
- Dávejte pozor na tón své komunikace. Buďte klidní, uctiví a vždy zdvořilí. To vám pomůže zachovat si profesionální image.
- Nezapomeňte poslat personálnímu oddělení děkovný dopis, ve kterém vyjádříte svou upřímnou vděčnost za zvážení vaší kandidatury.
Nevýhoda č. 3: Právní důsledky
Pokud odmítnete pracovní nabídku, můžete se dostat do právních potíží. Zejména pokud jste již podepsali pracovní smlouvu, může vás organizace pohnat k odpovědnosti za porušení jejích podmínek.
Kromě toho budete možná muset organizaci zaplatit finanční pokutu jako kompenzaci za náklady, které jí vzniknou v souvislosti s obnovením procesu náboru a přijímání nových zaměstnanců.
Jak tomu zabránit?
- Před zrušením přijetí nabídky si pečlivě přečtěte smluvní podmínky.
- Informujte personalistu o svém odstoupení co nejdříve.
- Snažte se dosáhnout vzájemné dohody s personalistou, abyste minimalizovali případné právní důsledky.
Nevýhoda č. 4: Finanční nestabilita
Další významnou nevýhodou zrušení přijetí pracovní nabídky je finanční nejistota, která s tím souvisí.
Předpokládejme, že jste se rozhodli odmítnout pracovní nabídku, protože neodpovídá vašim kariérním cílům. Co teď? Jste opět nezaměstnaní nebo nespokojení ve svém zaměstnání (za předpokladu, že hledáte novou práci). To může mít dopad na vaši finanční situaci, zejména pokud se aktivně neucházíte o jiné pracovní pozice nebo nemáte jiné možnosti, na které byste se mohli spolehnout.
Jak tomu zabránit?
- Mějte záložní plán – zkuste si zajistit lepší pozici v jiné organizaci, než zrušíte tuto, abyste dostali svou kariéru zpět na správnou kolej.
- Vytvořte si rezervní fond, který vám pomůže zajistit živobytí během této fáze nezaměstnanosti.
- Pečlivě kontrolujte svůj rozpočet. Snažte se co nejvíce omezit zbytečné výdaje.
Nevýhoda č. 5: Stres a úzkost
Na nestabilním trhu práce můžete po zrušení přijetí pracovní nabídky pociťovat stres a úzkost. To může zhoršit váš zdravotní stav, vztahy a v konečném důsledku i vaše celkové blaho.
Jak tomu zabránit?
- Vytvořte si podpůrný systém a v případě potřeby se obraťte na odbornou radu, i když pokračujete v hledání zaměstnání.
- Najděte si kariérního mentora, který vám pomůže v této obtížné fázi.
- Pokračujte v rozvíjení svých dovedností a rozšiřujte svou profesní síť, zatímco hledáte nové zaměstnání.
Je v pořádku odmítnout pracovní nabídku poté, co jste ji přijali?
Upřímně řečeno, na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď.
Pravdou je, že odstoupení od pracovní nabídky po jejím přijetí je na dnešním trhu práce považováno za neprofesionální. Může to mít dopad na vaši profesionální image a snížit vaše šance na další spolupráci s danou organizací.
Jsou však situace, kdy okolnosti nemůžete ovlivnit. I když si uvědomujete možné důsledky, možná nebudete mít jinou možnost než přijetí nabídky práce zrušit.
V takových situacích je v pořádku ustoupit. Pokud máte pádný důvod k zrušení přijetí nabídky zaměstnání, přistupujte k situaci profesionálně, s respektem a empatií vůči náborovému týmu, který vám dal šanci.
Zvládněte složité profesní situace s ClickUp!
A to je vše. Všechny informace, které potřebujete k tomu, abyste profesionálně zrušili přijetí pracovní nabídky. Nakonec vše záleží na tom, jak dobře potenciálnímu zaměstnavateli sdělíte důvod, proč nabídku odmítáte.
Vždy můžete použít ClickUp k vytvoření efektivních, promyšlených e-mailů a zpráv, které vyjádří vaši integritu a profesionalitu, aniž byste museli vše zvládat sami.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma. Zaregistrujte se zde!
Často kladené otázky
Je legální odejít z práce ještě před nástupem?
Záleží na tom, zda jste s zaměstnavatelem podepsali smlouvu. Pokud ano, pečlivě si prostudujte její podmínky, protože může vyžadovat, abyste přijetí nebo zrušení potvrdili ve stanovené lhůtě nebo o tom předem informovali. Pokud potřebujete další vysvětlení, poraďte se s právníkem.
Můžete opustit práci, kterou jste právě nastoupili?
Ano, můžete opustit práci, kterou jste právě nastoupili. Musíte však zkontrolovat svou pracovní smlouvu, zda neobsahuje nějaké podmínky, které upravují vaše dobrovolné ukončení pracovního poměru.
Je špatné zrušit přijetí nabídky, abyste mohli přijmout jinou nabídku?
Ačkoli není samo o sobě špatné zrušit přijetí pracovní nabídky, abyste mohli přijmout jinou, měli byste dbát na to, jak to uděláte, protože mnoho profesionálů tuto praxi neschvaluje a může ji považovat za projev nepoctivosti. Zrušení přijetí pracovní nabídky je velmi citlivá záležitost, ke které je třeba přistupovat profesionálně a s respektem.