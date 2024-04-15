Jak se vrátit do pracovního procesu (10 praktických kroků)

Kariérní překážkou se rozumí jakákoli událost nebo okolnost, která narušuje nebo brání vašemu profesnímu rozvoji a postupu směrem k vašim kariérním cílům.
Ať už se jedná o ztrátu zaměstnání, pracovní volno ze zdravotních důvodů, rodičovskou dovolenou, nedostatek povýšení nebo toxické pracovní prostředí, kariérní překážky mohou narušit váš profesní postup a bránit vám v dosažení vašich cílů.
Pamatujte, že neúspěch nemusí určovat vaši kariérní dráhu. I když to může být náročné, představuje to také příležitost k růstu, sebereflexi a šanci resetovat své profesní cíle a ambice.
Cílem tohoto článku je poskytnout pozitivní pohled na kariérní neúspěchy a nabídnout praktické kroky, které vám pomohou vrátit se zpět na kariérní dráhu!
Objevte nástroje a strategie pro zvýšení produktivity, které vám pomohou znovu se soustředit, posílit sebevědomí a dosáhnout úspěchu při návratu do práce.
Porozumění kariérnímu neúspěchu
Kariérní neúspěchy lze rozdělit do několika různých typů, z nichž každý má jedinečný dopad na jednotlivce a jejich kariérní dráhu:
- Ztráta zaměstnání: Může k ní dojít z různých důvodů, například v důsledku restrukturalizace společnosti, hospodářského poklesu, fúzí a akvizic nebo problémů s výkonností.
- Nedostanete povýšení: Může se stát, že vás při povýšení, které jste očekávali nebo na které jste se cítili kvalifikovaní, přehlédnou, pravděpodobně kvůli omezeným příležitostem nebo nesplnění konkrétních kritérií.
- Výzvy v pracovním prostředí: Toxické pracovní prostředí, nedostatek příležitostí k růstu, negativní hodnocení výkonu, varování nebo nesoulad s hodnotami společnosti mohou vést k demotivaci a nespokojenosti a v konečném důsledku bránit kariérnímu postupu.
- Nedostatek dovedností: Nedostatek dovedností nebo zkušeností potřebných pro požadovaný kariérní postup může vést k pocitu, že jste uvízli na mrtvém bodě nebo že se nemůžete posunout dál.
- Zastaralé znalosti: Rychlý technologický pokrok ve vašem oboru může způsobit, že vaše současné dovednosti budou zastaralé, a proto je nutné se neustále vzdělávat a přizpůsobovat, abyste zůstali konkurenceschopní.
- Osobní okolnosti: Přestože nemusí být vždy negativní, přestávka v práci, například z důvodu rodičovské dovolené, duševního zdraví, zdravotních problémů, stěhování, péče o blízké nebo osobního rozvoje, může ve vašem životopise vytvořit vnímanou mezeru.
Mnohé z těchto překážek můžete překonat díky odolnosti, podpůrné síti přátel, rodiny a kolegů a investicím do svého osobního a profesního rozvoje.
Role odolnosti při překonávání překážek
Odolnost, schopnost vzpamatovat se z nepřízně osudu a přizpůsobit se změnám, je klíčová pro překonání kariérních neúspěchů. Odolní jedinci mají několik klíčových vlastností:
- Přizpůsobivost: Ochota přijímat změny, učit se nové dovednosti a zkoumat alternativní kariérní cesty.
- Vytrvalost: Odhodlání vytrvat tváří v tvář výzvám a neúspěchům a schopnost se po neúspěchu znovu zvednout.
- Optimismus: Pozitivní přístup, který se soustředí na příležitosti, místo aby se zabýval neúspěchy, a víra, že můžete překonat výzvy.
- Podpůrný systém: Silná síť rodiny, přátel, mentorů nebo profesionálů, kteří vám mohou poskytnout emocionální podporu, vedení a zdroje.
- Sebeuvědomění: Schopnost reflektovat své silné a slabé stránky, hodnoty a cíle a činit informovaná rozhodnutí o změnách nebo úpravách kariéry.
Rozvoj odolnosti zahrnuje pěstování růstového myšlení, péči o sebe sama, hledání podpory a neustálé učení a přizpůsobování se.
Díky odolnosti můžete překonat kariérní překážky a stát se silnějšími, přizpůsobivějšími a lépe připravenými čelit budoucím výzvám a dosáhnout svých kariérních cílů.
A my vám ukážeme jak na to!
10 kroků, jak se vrátit do pracovního procesu
Neúspěch v kariéře může být demotivující, ale je důležité si uvědomit, že to není konec cesty. S odhodláním a správným přístupem můžete svůj profesní život vrátit zpět na správnou kolej.
Zde je 10 kroků, které vám zjednoduší a usnadní cestu k úspěšnému restartu kariéry:
1. Identifikujte a překonejte příčiny kariérních neúspěchů
Ačkoli kariérní neúspěchy mohou být demotivující a rušivé, často jsou přirozenou součástí života.
Klíčem k návratu je překonání bezprostřední překážky a identifikace a neutralizace spouštěčů, které by mohly v budoucnu vést k podobným neúspěchům.
Zde je několik způsobů, jak můžete identifikovat a překonat příčiny kariérních neúspěchů:
- Zamyslete se nad svou cestou. Ponořte se do událostí, které vedly k vašemu neúspěchu, a zamyslete se nad svými myšlenkami, emocemi a chováním, abyste získali cenné poznatky o potenciálních slepých místech nebo opakujících se výzvách, kterým můžete čelit.
- Procvičujte všímavost. Techniky jako meditace a psaní deníku vám mohou pomoci lépe si uvědomovat své myšlenky a emoce, což vám umožní reagovat namísto impulzivního jednání v provokativních situacích. K identifikaci a překonání potenciálních překážek v kariéře můžete využít nástroje pro pořizování poznámek, jako je ClickUp Notes.
- Využijte kariérní poradenství. Možná, že kariéra, kterou jste si vybrali, pro vás není ta pravá. Kariérní poradci vám mohou pomoci s výběrem kariérní cesty, která lépe odpovídá vašim schopnostem a ambicím, se změnou kariéry, řízením vašeho kariérního postupu a řešením dalších otázek souvisejících s prací.
Zde je návod, jak můžete využít ClickUp Notes k zaznamenání svých pocitů ohledně kariérních neúspěchů a poučení, které z nich plynou:
- Vytvořte si pracovní prostor nebo místo věnované vašemu profesnímu rozvoji a kariérnímu růstu.
- V tomto pracovním prostoru/prostoru vytvořte novou poznámku speciálně pro „Spouštěče kariérních neúspěchů“.
- Začněte tím, že si sepište všechny minulé kariérní neúspěchy, které jste zažili. U každého neúspěchu analyzujte faktory nebo spouštěče, které k němu přispěly.
- Rozdělte tyto spouštěče do různých sekcí v rámci poznámky, například „Osobní spouštěče“, „Spouštěče na pracovišti“ a „Spouštěče v oboru“.
- Využijte možnosti formátování, jako jsou nadpisy, odrážky a kontrolní seznamy, abyste uspořádali své myšlenky a učinili obsah čitelnějším a praktičtějším.
- Nastavte si v ClickUp připomenutí nebo opakující se úkoly, abyste tuto poznámku pravidelně kontrolovali a aktualizovali.
- Jakmile identifikujete potenciální spouštěče, vytvořte akční plán v rámci stejné poznámky nebo odkaz na samostatné úkoly ClickUp nebo dokumenty ClickUp.
- Využijte funkce pro spolupráci v ClickUp a zapojte mentory, kouče nebo důvěryhodné kolegy. Sdílejte s nimi poznámku a požádejte je o zpětnou vazbu nebo postřehy ohledně identifikace a řešení faktorů, které vedou k profesním neúspěchům.
- Propojte tuto poznámku s dalšími funkcemi ClickUp, jako je ClickUp Calendar View, a naplánujte si pravidelné kontroly nebo připomenutí, abyste mohli svůj akční plán zkontrolovat a aktualizovat.
Pomocí funkce Poznámky v ClickUp můžete vytvořit živý dokument, který vám pomůže zůstat ostražitý vůči potenciálním spouštěčům kariérních neúspěchů a proaktivně je zmírňovat nebo překonávat. To může významně přispět k vaší celkové kariérní odolnosti a růstu.
2. Využijte mentorství k obnovení kariéry
Mentorství je podpůrný vztah mezi zkušenějším profesionálem (mentorem) a méně zkušeným profesionálem (mentee), který hledá vedení a růst. Jedná se o dynamické partnerství, které nabízí jedinečnou kombinaci výhod pro obě strany.
Mentor s zkušenostmi s řešením kariérních výzev vám může poskytnout cenné rady ohledně přepracování životopisu a nabídnout vám informace o daném odvětví. Kariérní kouč vám poskytne motivaci a podporu, zašle vám nové příležitosti, nabídne doporučení, vypracuje strategii pro hledání zaměstnání a pomůže vám zvládnout proces pohovoru.
Zde je několik doporučených kroků, jak si vybrat mentora a oslovit ho:
- Zamyslete se nad konkrétními oblastmi, ve kterých potřebujete nejvíce podpory, jako je rozvoj dovedností, pracovní návyky, strategie budování sítí kontaktů a příprava na pohovor.
- Najděte si mentora, který úspěšně zvládl podobné kariérní výzvy nebo má zkušenosti ve vašem oboru a vyznává silnou pracovní etiku.
- Najděte si potenciální mentory prostřednictvím profesních organizací, sítí absolventů nebo online platforem, jako je LinkedIn.
- Neposílejte obecné e-maily nebo zprávy. Stručně se představte, vysvětlete své kariérní cíle a zdůrazněte, proč si myslíte, že by pro vás jejich mentorství bylo přínosné.
- Během úvodního setkání prodiskutujte své cíle pro mentorství a míru svého zapojení.
- Nastavte frekvenci schůzek a preferované způsoby komunikace.
3. Upravte své cíle a priority
Kariérní neúspěch může změnit vaši profesní situaci. Možná jste přišli o vysněnou práci, nedostali jste povýšení nebo došlo ke změnám ve vašem oboru. Vzhledem k těmto novým okolnostem je důležité přehodnotit své cíle, aby zůstaly realistické a dosažitelné.
Využijte šablonu ClickUp Job Search Template k vyhledání nových pracovních příležitostí.
To vám pomůže přehodnotit a upravit vaše cíle a upřednostnit návrat do pracovního procesu. S touto šablonou můžete sledovat žádosti o zaměstnání, aktuální volná pracovní místa, hodnocení společností, benefity a zdroje pro pohovory.
4. Vytvořte si svou osobní značku
Vytvořte si pozitivní a profesionální image, která odráží vaše dovednosti, hodnoty a kariérní aspirace. Toho můžete dosáhnout prostřednictvím své online přítomnosti, stylu komunikace a interakcí v rámci sítí.
Začněte v malém. Cesta každého člověka je jedinečná; podělte se o svou profesní dráhu – o své úspěchy, chyby a to, co jste se z nich naučili. Vyberte si jednu platformu a věnujte jí svůj čas. Výběr platformy může záviset na tom, kde se nachází vaše publikum a komunita. Populární volbou je LinkedIn; pro jiné to může být X nebo TikTok.
Jděte ještě o krok dál – vytvořte si jednoduchou webovou stránku, sestavte portfolio svých úspěchů a odkazujte na něj ze svých profilů na sociálních sítích.
PROTIP: Rozvoj vaší značky vám také může pomoci prozkoumat možnosti projektové práce nebo práce na volné noze, abyste si mohli vydělat peníze během přechodu mezi kariérami.
5. Rozvíjejte silné komunikační dovednosti
Zdokonalte svou schopnost jasně a stručně sdělovat své myšlenky ústně i písemně.
Efektivní komunikace je nezbytná pro budování vztahů, vytváření dobrého dojmu a úspěch při pohovorech a prezentacích.
PROTIP: Chcete-li zlepšit své komunikační dovednosti, absolvujte kurz veřejného vystupování nebo aktivně hledejte příležitosti k veřejnému vystupování, například zkuste si open mic nebo se připojte ke klubu Toastmasters.
6. Přijměte přístup zaměřený na růst
Místo toho, abyste neúspěch vnímali jako selhání a poddali se negativním pocitům, měli byste jej brát jako příležitost k učení a růstu. Položte si otázky jako „Co se z této zkušenosti mohu naučit?“ a „Jaké dovednosti nebo znalosti bych mohl rozvíjet, abych se podobným situacím v budoucnu vyhnul?“.
Ponořte se do knih o seberealizaci a autobiografií různých osobností, abyste se poučili z jejich úspěchů i neúspěchů. Zde je několik knih, které vám mohou pomoci nastartovat váš čtenářský návyk:
- Mindset: The New Psychology of Success od Carol S. Dweck
- Bounce: Bounce Back Stronger After Every Setback od Matthew Syeda
- Překážka je cesta od Ryana Holidaye
- Daring Greatly od Brené Brownové
INSPIRACE: Poslouchejte motivační podcasty, jako je The Science of Success, moderovaný J. Matthewem Bodnarem na Apple Podcasts, a Tiny Leaps, Big Changes od Gregga Clunise na TLB, které vám pomohou zůstat pozitivní a zvýšit motivaci.
7. Vytvořte si systém podpory
Kariérní neúspěch vás může zanechat bezradného a nejistého, jak dál postupovat. Dobrou zprávou je, že tuto odbočku nemusíte absolvovat sám. Vybudování pevného podpůrného systému může být palivem, které vás vrátí zpět na správnou cestu a pohání vás vpřed s novou energií.
Nepodceňujte sílu svých blízkých přátel a rodiny. Hledejte podporu tím, že se otevřeně a upřímně podělíte o své zkušenosti. Jejich neochvějná emocionální podpora a víra ve vás mohou být silným zdrojem síly a oživit vaši energii v náročných časech.
Ozvěte se bývalým kolegům, mentorům nebo spolužákům, se kterými jste ztratili kontakt. LinkedIn může být cenným nástrojem pro obnovení kontaktů s lidmi.
8. Oslavte své úspěchy
Uznávejte a oslavujte své úspěchy, ať už jsou jakkoli malé. Pomůže vám to zůstat motivovaní a pokračovat ve své kariéře.
Oslavte dokončení školení, získání pozitivního hodnocení výkonu, povýšení v práci nebo osvojení nové dovednosti.
Na svém profilu na LinkedIn můžete jednoduše sdílet nové certifikáty nebo úspěchy a dokonce vytvořit sekci Certifikáty a licence, díky které se stanete nejžádanějším kandidátem pro každého personalistu.
9. Vytvářejte nebo se účastněte příležitostí k navazování kontaktů
Networking vám může otevřít dveře k novým příležitostem a poskytnout cenné informace a rady.
Účastněte se odborných akcí, připojte se k facebookovým skupinám souvisejícím s vaším oborem nebo se spojte s lidmi na LinkedIn, kteří mají podobnou kariérní dráhu.
Spojte se s personalisty specializujícími se na váš obor na náborových webech. Aktivně se zapojujte do diskuzí, sdílejte svůj obsah a předveďte své odborné znalosti, abyste se stali rozpoznatelným kandidátem, až budou mít relevantní volná pracovní místa.
Projevte iniciativu a spojte lidi tím, že uspořádáte setkání odborníků z oboru zaměřené na konkrétní téma nebo dovednost. Tím se profilujete jako myšlenkový lídr připravený převzít větší odpovědnost a získáte možnost navázat kontakty s podobně smýšlejícími lidmi.
10. Pečujte o své duševní zdraví
Věděli jste, že průzkum Work in America Survey z roku 2023 odhalil, že 77 % pracovníků uvedlo, že zažívá stres související s prací? Dále 57 % uvedlo, že zažívá negativní dopady kvůli stresu souvisejícímu s prací, který je někdy spojen s vyhořením na pracovišti.
Vyhoření v práci je stav emocionálního, fyzického a duševního vyčerpání způsobený nadměrným a dlouhodobým stresem. Vyskytuje se, když se cítíte přetížení, emocionálně vyčerpaní a neschopní splnit neustálé požadavky.
Navštěvujte pravidelně terapeuta, udržujte si úzký okruh lidí, na které se můžete spolehnout, pokud jde o vaše emocionální potřeby, denně si zapisujte své emoce a nestresujte se tím, že musíte být každý den produktivní. Duševní zdraví může hrát zásadní roli při obnově vaší kariéry, proto si osvojte správný přístup a soustřeďte se také na své fyzické zdraví!
Jak vytvořit akční plán, který vám pomůže vrátit se zpět do pracovního procesu
Nezaměstnanost může mít negativní dopad na váš bankovní účet a vaši schopnost plnit své povinnosti.
Těchto 10 kroků představuje obecné způsoby, jak přistupovat k restartu kariéry. Pojďme si tedy vytvořit praktický plán, který vám pomůže nastartovat druhou etapu vaší kariéry!
1. Zvyšte si kvalifikaci a vydejte se na cestu neustálého vzdělávání
Zvyšování kvalifikace znamená získávání nových dovedností nebo zdokonalování stávajících, abyste zůstali relevantní a konkurenceschopní ve své současné pozici nebo v požadované kariérní dráze. Jedná se o rozšiřování vašich stávajících znalostí a odborných zkušeností, abyste se mohli přizpůsobit neustále se měnícím požadavkům trhu práce.
Analyzujte důvody, které vedly k vašemu kariérnímu neúspěchu. Chyběly vám nějaké konkrétní dovednosti? Prostudujte nabídky pracovních míst ve vašem oboru a zjistěte, jaké dovednosti zaměstnavatelé nejvíce požadují.
Pomocí šablony ClickUp SMART Goals si stanovte konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené cíle pro své další vzdělávání, jako je získání různých certifikátů nebo dokončení profesionálních projektů. Získáte tak jasný plán pro svůj vzdělávací proces.
Můžete se naučit nový jazyk, abyste si vytvořili pracovní příležitosti v různých zemích, nebo získat bezplatné certifikáty v programování od Google nebo HubSpot. Pokud vás zajímá design, mnoho certifikátů vám může pomoci se zlepšit.
Můžete také absolvovat školení, abyste vynikli v nových koníčcích, a prozkoumat netradiční kariérní cesty, jako je tesařství, výroba mýdla, výroba svíček nebo foukání skla.
2. Upřednostněte správu úkolů a sledování času
Když čelíte kariérnímu neúspěchu, nejvíce to ovlivní vaši každodenní rutinu. Každé ráno se proto snažte stanovit si jasný cíl, jak získat nové zaměstnání nebo prozkoumat další příležitosti. Manifestujte pozitivní myšlenky tím, že si vytvoříte rutinu a budete se jí držet.
Samozřejmě budete potřebovat pomoc s přehodnocením cílů a priorit. Vyzkoušejte software ClickUp pro správu osobních projektů, který vám pomůže organizovat každodenní úkoly. Spojte svůj seznam úkolů, přeměňte poznámky na praktické úkoly, sloučte svůj kalendář, abyste úspěšně zvládli pohovory, a sledujte svůj pokrok pomocí jasně definovaných cílů.
Nejlepší na tom je, že si můžete vytvořit vlastní panely ClickUp, kde budete mít přehled o všem: vydělaných nebo utracených penězích, času stráveném nad úkoly, úkoly, které jste nestihli dokončit a které vás čekají další den, atd. S více než 50 widgety můžete analyzovat svou produktivitu a zjistit, co vám vyhovuje a co je třeba zlepšit.
3. Vylepšete svůj životopis a motivační dopis
Nezapomeňte během hledání práce aktualizovat svůj životopis a motivační dopis. To vyžaduje promyšlenou strategii, kterou můžete sledovat a prioritizovat pomocí šablony akčního plánu ClickUp.
Všechny změny, které je třeba provést, můžete naplánovat v sekci „úkoly“, přesunout je do sekce „provádění“, když jsou v procesu realizace, a přesunout je do sekce „splněno“, když je cíl dosažen.
Zde je několik tipů, jak vylepšit svůj životopis a motivační dopis:
- Přizpůsobte svůj životopis: Pečlivě analyzujte popis pracovní pozice a zdůrazněte dovednosti a zkušenosti, které přímo odpovídají požadavkům zaměstnavatele.
- Používejte čísla a metriky, abyste zdůraznili dopad své práce. Například „Zvýšení návštěvnosti webových stránek o 20 %“ nebo „Zkrácení doby dokončení projektu o 15 %“.
- Pokud je přestávka v zaměstnání významná, můžete do svého životopisu a motivačního dopisu uvést stručné vysvětlení. Zaměřte se na pozitivní aspekty, například „Využil jsem čas mimo práci k profesnímu rozvoji v oblasti [relevantní dovednost]“.
- V motivačním dopise jasně uveďte, jak vaše dovednosti a zkušenosti přímo odpovídají potřebám společnosti, a zdůrazněte svou ochotu přispět k rozvoji společnosti a nadšení z této nové etapy vaší kariéry.
- Do svého životopisu a motivačního dopisu vložte relevantní klíčová slova z popisu pracovní pozice, aby vás zaznamenaly systémy pro sledování uchazečů (ATS).
4. Spravujte a sledujte svůj kariérní rozvoj
Získali jste práci, kterou jste chtěli? Jsme si jisti, že ano, díky praktickým krokům, které vám pomohou vrátit se do hry. Nyní, když jste připraveni na další fázi své kariéry, nezapomeňte si vytvořit plán postupu, abyste se mohli těšit na roky úspěchů.
Pomocí šablony ClickUp Career Path Template vytvořte pracovní plány a harmonogramy, které hladce propojí vaše osobní kariérní aspirace s cíli organizace a zároveň ukážou příležitosti pro růst a učení.
Tuto šablonu můžete také předložit během svého hodnotícího cyklu, abyste zaměstnavateli dal najevo, že chcete zůstat dlouhodobě, a zdůraznil dobré výsledky, kterých jste dosáhl a které si zaslouží zvýšení platu.
Nastartujte svou kariéru a vraťte se zpět na správnou cestu
S plánem můžete dosáhnout velkých věcí! A nezapomeňte, jak snadná může být cesta s partnerem pro osobní rozvoj, který se soustředí na vás, vaše cíle a vaše úspěchy.
Ano, mluvíme o ClickUp! Jako váš společník vám pomůže vrátit se zpět na správnou cestu, rozvíjet své silné stránky, pracovat na svých slabých stránkách a rychleji stoupat po žebříčku úspěchu. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a vyzkoušejte si to sami!