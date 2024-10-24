Jak exportovat data ze Smartsheet do jiných aplikací

Smartsheet je platforma pro správu práce, která vám umožňuje efektivně plánovat, spravovat a podávat zprávy o vašich úkolech. Organizace využívají její známé rozhraní tabulkového procesoru pro správu projektů, spolupráci, podávání zpráv a analýzy.
Bohužel má omezené možnosti integrace třetích stran. Možná budete muset extrahovat data ze Smartsheet, abyste je mohli zpřístupnit a provést podrobnou analýzu.
Jak na to?
Čtěte dál a dozvíte se, jak efektivně exportovat data ze Smartsheet do Excelu, Google Sheets a PNG bez ztráty důležitých příloh, komentářů a vzorců. Poté se podíváme na některé dobré alternativy Smartsheet.
Jak exportovat data ze Smartsheet
Aplikace Smartsheet vám umožňuje exportovat jakýkoli list nebo zprávu do mnoha formátů.
Mezi nimi jsou nejoblíbenější tyto:
- Microsoft Excel
- Tabulky Google
- Formát PNG (obrázek)
Podívejme se, jak exportovat Smartsheet do každé z nich.
1. Export do aplikace Microsoft Excel
Chcete-li exportovat data, zprávy nebo listy Smartsheet do aplikace Microsoft Excel, vyberte v levém horním rohu Smartsheet kartu „Soubor“ a klikněte na „Exportovat“. Tím se zobrazí několik možností exportu. V tomto případě klikněte na „Exportovat do Microsoft Excel“.
Exportovaná data se v Excelu nemusí zobrazit přesně tak, jak jsou v Smartsheet.
Zde jsou některé klíčové rozdíly:
- Excel nepodporuje formát Ganttova diagramu. Exportem Ganttova diagramu do Excelu se exportuje pouze seznam úkolů, na kterém je založen.
- Syntaxe vzorců v Excelu a Smartsheetu se liší, proto se vzorce v exportovaném souboru neuchovají. Chcete-li tento problém obejít, odstraňte na začátku vzorců znaménko rovnosti (=), abyste je uložili jako text, a poté list uložte. Po otevření souboru Excel můžete znaménko rovnosti znovu přidat a upravit syntaxi tak, aby vzorce v Excelu fungovaly.
- Komentáře a souhrny listů se zobrazují na samostatných kartách v exportovaném sešitu s daty.
- Zprávy jsou omezeny na 20 000 řádků. Pro více než 20 000 řádků můžete vytvořit více zpráv, které načtou méně řádků, a každou zprávu exportovat jako samostatný soubor Excel.
- Excel nepodporuje sloupce s rozevíracími seznamy, seznamy kontaktů, zaškrtávacími políčky a symboly (Harvey balls atd.). Při exportu těchto typů sloupců se exportují pouze textové hodnoty. Hodnoty v booleovských typech sloupců (zaškrtávací políčka atd.) se exportují jako True nebo False podle stavu položky v buňce.
Jak se vyhnout omezením exportu dat ze Smartsheet do MS Excel
Chcete-li se těmto omezením vyhnout, můžete si stáhnout konkrétní pluginy z Smartsheet Marketplace. Smartsheet můžete také exportovat do Excelu pomocí externích nástrojů ETL (extrahovat, transformovat a načíst). Ty vám umožňují načíst data ze Smartsheet bez nutnosti znalosti programování.
Dalším způsobem, jak exportovat Smartsheet do Excelu, je prostřednictvím REST API. Tento proces zahrnuje použití požadavku HTTP GET nebo POST k volání koncového bodu REST Smartsheet. Zní to technicky, ale nebojte se – znamená to pouze, že přes internet posíláte zprávu, ve které žádáte Smartsheet o vaše data. Můžete to udělat bez programování pomocí konektoru JSON API.
2. Export do Google Sheets
Export dat ze Smartsheet do Google Sheets je podobný jako export do Excelu. Stačí kliknout na kartu „Soubor“ v levém horním rohu, poté kliknout na „Exportovat“ a vybrat „Exportovat do Google Sheets“.
Data exportovaná do Google Sheets se nezobrazí přesně tak, jak jsou v Smartsheet. Mezi možné rozdíly po exportu patří následující:
- Google Sheets nepodporuje formát Ganttova diagramu. Export Ganttova diagramu do Google exportuje pouze seznam úkolů.
- Tabulky také nepodporují rozevírací seznamy, seznamy kontaktů, zaškrtávací políčka a symboly (Harvey balls atd. ). Při exportu tabulek, které používají tyto typy sloupců, se exportují pouze textové hodnoty. Hodnoty v booleovských sloupcích (zaškrtávací políčka atd. ) se exportují jako True nebo False, podle stavu položky v buňce.
- Souhrny listů se zobrazují na samostatné kartě v exportovaném sešitu.
- Syntaxe vzorců v Smartsheet a Google Sheets se liší. Vzorce tedy nejsou zachovány.
Chcete-li se těmto omezením vyhnout, odstraňte znaménko rovnosti (=) na začátku vzorců, abyste je uložili jako text, a poté list uložte. Po otevření Google Sheets můžete znaménko rovnosti znovu přidat a upravit syntaxi tak, aby vzorec fungoval v Google Sheets.
3. Export do obrázku (formát PNG)
Export dat ze Smartsheet do obrázku PNG se liší od exportu dat z Excelu a Google Sheets. Za prvé, ze Smartsheet můžete exportovat pouze Ganttovy diagramy do formátu PNG.
Klikněte na kartu „Soubor“ ve Smartsheet a poté klikněte na „Exportovat Ganttův diagram do obrázku (PNG)“.
Jakmile to uděláte, postupujte podle těchto kroků:
- V části „Výběr“ formuláře „Exportovat Ganttův diagram do obrázku (PNG)“ vyberte možnost „Exportovat celý list“ nebo „Vybrané řádky“.
- Pokud není k dispozici možnost „Vybrané řádky“, zavřete „Exportovat Ganttův diagram do obrázku (PNG)“, vyberte řádky, které chcete vytisknout, a znovu otevřete formulář.
- Dále v části „Možnosti“ vyberte sloupce, které chcete zahrnout do obrázku. Ve výchozím nastavení je zahrnut pouze „Primární sloupec“, ale můžete vybrat název „Primární sloupec“ nebo tlačítko „Upravit“ a zahrnout další sloupce.
Proč byste měli exportovat data ze Smartsheet?
Zde je několik důvodů, proč uživatelé potřebují exportovat svá data ze Smartsheet:
- Reporting a analýza: Integrované nástroje Smartsheet nepodporují komplexní analýzu dat. Export do Excelu nebo Google Sheets poskytuje větší flexibilitu při analýze a vytváření vlastních reportů.
- Spolupráce se zainteresovanými stranami: Sdílení dat se zainteresovanými stranami může být v Smartsheet omezené. Export do Excelu, Google Sheets nebo MS Project nabízí lepší možnosti prohlížení a úprav.
- Náklady: Placené předplatné a dodatečné náklady za další uživatele, funkce nebo pokročilé funkce mohou Smartsheet učinit nedostupným, zejména pro menší týmy nebo organizace s omezeným rozpočtem.
- Nedostatečná mobilní podpora: Mobilní aplikace Smartsheet není tak robustní jako webové aplikace, což může některým uživatelům bránit v provádění určitých úkolů nebo přístupu ke všem funkcím, když jsou na cestách.
- Zabezpečení dat: Omezené možnosti zabezpečení dat v aplikaci Smartsheet mohou představovat problém pro organizace s přísnými požadavky na zabezpečení a dodržování předpisů, což některým uživatelům ztěžuje ochranu citlivých informací.
- Závislosti úkolů a Ganttovy diagramy: Funkce Ganttových diagramů v aplikaci Smartsheet nemusí být tak robustní jako specializované nástroje pro správu projektů, což může být pro některé uživatele nevýhodou.
- Integrace s jinými systémy: Export dat umožňuje integraci s jinými systémy nebo softwarovými nástroji, které vaše firma používá, jako jsou ERP systémy, CRM systémy nebo nástroje pro business intelligence.
- Offline přístup: Export dat do Excelu nebo jiných formátů vám umožní přístup k informacím offline nebo na místech, kde není Smartsheet dostupný.
Excel a Google Sheets také nabízejí lepší možnosti formátování a stylizace. Pravidelný export dat a generování opakujících se zpráv vám také pomůže udržovat zálohu v případě problémů s přístupností Smartsheet.
Alternativy k Smartsheet
Pokud omezení Smartsheet brání vašim týmům v flexibilním a efektivním řízení projektů, zde je několik účinnějších alternativ, které můžete zvážit:
- Wrike: Nabízí robustní sadu funkcí pro plánování projektů, sledování a spolupráci.
- Airtable: Kombinuje jednoduchost tabulkového procesoru s výkonem databáze.
- Asana: Známá svým přehledným rozhraním a intuitivním řízením úkolů.
- Trello: Vizuální tabule ve stylu Kanban, která se skvěle hodí pro jednoduché projekty.
- Monday. com: Vysoce přizpůsobitelný s řadou zobrazení tabulek a automatizačních funkcí
Výběr správné alternativy závisí na vašich konkrétních potřebách a preferencích.
Zvažte faktory, jako jsou:
- Funkce: Které funkce jsou pro vás nejdůležitější (např. Ganttovy diagramy, Kanban tabule, sledování času)?
- Snadné použití: Jak intuitivní je rozhraní a jak snadné je naučit se tento nástroj používat?
- Integrace: Je tento nástroj integrován s jinými nástroji, které používáte (např. e-mail, kalendář)?
Pokud hledáte platformu, která vám pomůže efektivně spravovat data z tabulek a umožní vám je ukládat a přistupovat k nim na jednom místě, zvažte ClickUp! Zde je několik důvodů:
1. Komplexní řízení projektů
Platforma pro správu projektů ClickUp může být výkonným nástrojem pro správu dat z tabulek bez nutnosti exportu do nástrojů třetích stran.
Takto ClickUp napodobuje (a vylepšuje) běžný tabulkový software:
- Vlastní pole: Vytvořte v ClickUp vlastní pole, která jsou podobná sloupcům v tabulce. To vám umožní ukládat a organizovat různé typy dat, od jednoduchého textu po čísla, data a dokonce i rozevírací seznamy.
- Vlastní zobrazení: Využijte různá zobrazení ClickUp, jako je seznam, tabule, kalendář a Ganttův diagram. Tato zobrazení můžete přizpůsobit tak, aby data z tabulky zobrazovala způsobem, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Například zobrazení seznamu úkolů může připomínat tradiční tabulku, zatímco zobrazení kalendáře může jasně ukázat termíny nebo milníky pro tyto úkoly.
- Automatizujte úkoly: Využijte funkce automatizace ClickUp k zjednodušení zadávání a aktualizace dat. Můžete například vytvořit pravidlo, které automaticky vyplní pole na základě dat z jiného pole nebo spustí oznámení, když je splněna určitá podmínka.
- Integrace s jinými nástroji: Integrujte s oblíbenými tabulkovými nástroji, jako jsou Google Sheets a Microsoft Excel. To vám umožní importovat nebo exportovat data mezi těmito platformami a ClickUp, což usnadňuje správu dat tabulek v rámci vašeho pracovního postupu řízení projektů.
- Spolupracujte s členy týmu: Spolupracujte s členy svého týmu na datech v tabulkách. Můžete přiřazovat úkoly, přidávat komentáře a sledovat pokrok, aby všichni měli stejné informace.
2. Známé rozhraní tabulkového procesoru
Zobrazení tabulky ClickUp je univerzální funkce navržená tak, aby poskytovala prostředí podobné tabulkovému procesoru v rámci platformy pro správu projektů. Nabízí přehledné a organizované rozvržení, které je ideální pro správu dat a sledování pokroku.
Zde je několik klíčových výhod používání tabulkového zobrazení ClickUp:
- Přizpůsobitelné sloupce: Vytvářejte a přizpůsobujte sloupce tak, aby představovaly různé datové body, stejně jako v tradiční tabulce.
- Typy dat: Pracujte s různými typy dat, včetně textu, čísel, dat, zaškrtávacích políček a dalších.
- Vzorce: Používejte vzorce k provádění výpočtů a automatizaci zadávání dat, podobně jako funkce v Excelu.
- Filtrování a třídění: Snadno filtrujte a třídějte data podle konkrétních kritérií, abyste rychle našli potřebné informace.
- Seskupování: Seskupujte data podle sloupců, abyste vytvořili hierarchické zobrazení a efektivněji organizovali informace.
- Podmíněné formátování: Použijte podmíněné formátování k zvýraznění důležitých dat nebo vizualizaci trendů.
- Přílohy: Připojujte soubory přímo k řádkům tabulky, což usnadňuje ukládání a přístup k podpůrné dokumentaci.
3. Zjednodušené řízení úkolů
Ačkoli jsou úkoly ClickUp primárně určeny pro správu projektových úkolů, můžete je také použít ke správě dat v tabulkách.
Postupujte takto:
- Vytvářejte úkoly pro konkrétní datové záznamy: Vytvořte odpovídající úkol v ClickUp pro každý řádek nebo datový bod ve vaší tabulce. To vám umožní sledovat stav, průběh a související informace pro každý datový záznam.
- Přiřazujte úkoly členům týmu: Přiřazujte úkoly členům týmu odpovědným za zadávání nebo ověřování dat. Tím zajistíte odpovědnost a usnadníte sledování pokroku.
- Propojení úkolů: Propojte odpovídající úkoly v ClickUp, pokud jsou určité datové záznamy vzájemně propojené nebo na sobě závislé. To pomáhá vizualizovat závislosti a zajistit, že úkoly budou správně dokončeny, v pořadí
- Používejte podúkoly: Rozdělte složité zadávání dat na menší, lépe zvládnutelné podúkoly. To vám pomůže zefektivnit proces zadávání dat a podrobně sledovat pokrok.
- Připojte soubory: Připojte relevantní soubory – obrázky, tabulky, videa, odkazy – přímo k úkolům. Díky tomu budou podpůrné dokumenty přehledně uspořádané a snadno přístupné.
Pokud chcete ještě jednodušší způsob ukládání a správy dat z tabulek, můžete použít šablony ClickUp.
4. Upravitelné šablony tabulek
Upravitelná šablona tabulky vám umožňuje přizpůsobit tabulku ClickUp tak, aby efektivně spravovala vaše data a zjednodušila úkoly. Ať už sledujete rozpočet nebo plánujete projekt, je to neocenitelný pomocník.
Šablona editovatelné tabulky ClickUp je plná funkcí, které vám pomohou snadno organizovat, spravovat a vizualizovat data:
- Automatizujte import dat: Už žádné zdlouhavé ruční zadávání; importujte data jedním kliknutím.
- Vlastní vzorce a rovnice: Provádějte výpočty v mžiku pomocí vestavěných vzorců a rovnic.
- Sledování pokroku: Používejte intuitivní vizuální prvky, včetně pruhů a grafů znázorňujících pokrok, k monitorování projektů nebo investic.
Zde je několik výhod používání této šablony:
- Efektivita: Ušetřete drahocenný čas automatizací zadávání dat a snížením manuální práce.
- Přesnost: Zajistěte integritu a konzistenci dat ve všech dokumentech a minimalizujte chyby.
- Flexibilita: Přizpůsobte si dokumenty pomocí vlastních vzorců a formátování tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám.
- Rychlost: Rychle vytvářejte profesionální dokumenty pomocí předem navržených šablon a automatizačních funkcí.
Exportujte data ze Smartsheet pro lepší kontrolu a maximální efektivitu
Ačkoli je Smartsheet cenným nástrojem, může se vám jevit jako omezený, pokud jde o pokročilou analýzu dat nebo vytváření vlastních reportů. Exportem dat ze Smartsheetu do Excelu nebo Google Sheets získáte větší flexibilitu a výkonnější nástroje pro manipulaci, vizualizaci a sdílení dat.
Hledáte ještě více funkcí? ClickUp nabízí komplexnější řešení pro správu projektů v tabulkovém procesoru s funkcemi, jako jsou tabulkové a Ganttovy pohledy, spolu s plynulými možnostmi správy dat. Je navržen tak, aby se přizpůsoboval vašemu týmu, a poskytuje přizpůsobivou platformu, která roste s vašimi potřebami.
Vyzkoušejte rozdíl – zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a získejte flexibilnější a efektivnější způsob řízení svých projektů!