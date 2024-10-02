Jak posílit vztahy v týmu ve fázi normování

Jako vedoucí týmu se od vás očekává, že vytvoříte soudržný a vysoce výkonný tým. Stejně jako v sérii o Harrym Potterovi budete muset přesvědčit a motivovat členy skupiny Nebelvír, zajistit, aby se zhostili své úlohy, a trvat na zvyšování laťky výkonnosti týmu (pokaždé, když členové Zmijozelu způsobí chaos). Samozřejmě, to se snadněji řekne, než udělá.
Jakmile váš tým překoná „fázi bouřlivého vývoje “, kdy dochází k neustálým neshodám a střetům, je o krok blíže k tomu, aby se stal „týmem snů“. Vaším úkolem, podobně jako u Harryho Pottera, je zavést strategie pro posílení týmové soudržnosti a řešit konflikty až do konce projektu (nebo dokud nenajdete všechny viteály a nezničíte je).
Jste připraveni naučit se několik praktických strategií, které mohou posílit vztahy v týmu ve fázi normování? V průběhu kurzu se také podělíme o osvědčené postupy a příklady. Jdeme na to! 🚦
Než se do toho pustíme, pojďme se krátce podívat na Tuckmanův model vývoje týmu.
Porozumění fázím vývoje skupiny podle Tuckmana
Psycholog Bruce Tuckman v roce 1965 publikoval čtyři fáze vývoje skupiny – formování, bouřlivá fáze, normování a výkon. Později, v 70. letech, přidal pátou fázi, „rozpuštění“.
Zde je stručný přehled pěti fází vývoje týmu:
Fáze 1: Formování
Ve fázi formování se členové týmu začínají navzájem poznávat. Komunikují mezi sebou, ale nejsou si jisti, jak se do týmu zapadnou, protože tým ještě nemá vybudovanou dynamiku. V této fázi členové diskutují o účelu, cílech a poslání týmu a snaží se přijít na to, jak rozdělit odpovědnosti.
Jaké strategie vám mohou pomoci ve fázi formování?
- Usnadněte vzájemné seznámení: Proveďte cvičení na prolomení ledů a představte každého člena týmu, abyste vytvořili pocit sounáležitosti.
- Definujte cíle a role: Promluvte si o cílech projektu, aby všichni měli stejné informace a tým měl jasnou strukturu, a vyjasněte role a odpovědnosti v týmu.
💡Tip pro profesionály: Můžete použít šablonu ClickUp Meet the Team Template a další šablony pro prolomení ledů, abyste vytvořili přehledné profily všech členů týmu, představili je navzájem a pomohli jim porozumět pocitům ostatních, aby se cítili pohodlně.
Fáze 2: Konflikt
Ve fázi „konfliktu“ začíná tým překračovat hranice své komfortní zóny. Členové sdílejí nápady, vyjadřují názory a využívají příležitosti, aby se odlišili od ostatních. Jak se projevují individuální osobnosti, ve fázi konfliktu dochází často ke střetům.
Jaké strategie vám mohou pomoci ve fázi konfliktu?
- Přijímejte konflikty: Proměňte konflikty v příležitosti tím, že se jimi budete zabývat a budete členy týmu povzbuzovat, aby se soustředili spíše na řešení než na problémy.
- Stanovte základní pravidla: Stanovte pravidla pro zachování vzájemného respektu bez ohledu na konflikty. Zajistěte, aby všichni členové týmu mohli vyjádřit své názory.
Pomocí ClickUp Docs vytvořte wiki obsahující všechny zdroje projektu. Napište základní pravidla, přidejte tabulku rolí a odpovědností členů, seznam nástrojů a odkazů a další informace.
Fáze 3: Normování
Fáze normování ve vývoji týmu je utopií, kterou jste hledali. 🌈 V této fázi tým spolupracuje na dosažení konečného cíle. Každý člen pracuje efektivněji, protože se učí sdílet nápady a přijímat zpětnou vazbu, aby zlepšil své dovednosti.
Jaké strategie vám mohou pomoci ve fázi normování?
- Podporujte členy týmu: Zajistěte pravidelnou komunikaci v týmu prostřednictvím individuálních a skupinových setkání a koučujte jednotlivce, kteří se necítí pohodlně při diskusi o svých výzvách ve skupině.
- Podporujte zpětnou vazbu: Podporujte konstruktivní zpětnou vazbu a poskytujte příležitosti k hodnocení individuálního a týmového pokroku.
Používání tabulek ClickUp Whiteboards je skvělý nápad, jak zlepšit spolupráci v týmu. Váš tým může brainstormovat, mapovat nápady a strategie a vytvářet pracovní postupy, které zajistí hladší fungování týmu – a to vše v reálném čase.
Fáze 4: Výkon
Ve fázi výkonu týmy spolupracují na dosažení týmových cílů podle stanovených procesů. Zaměřují se na společnou práci, aby dosáhly výsledků jako tým, nikoli na individuální úspěch. Výsledkem je, že v této fázi je kolektivní produktivita a synergie týmu vysoká.
Jaké strategie vám mohou pomoci ve fázi výkonu?
- Podporujte sdílené vedení: Povzbuzujte členy skupiny, aby převzali vedoucí role.
- Pěstujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem: Vzhledem k tomu, že v této fázi je produktivita nejvyšší, podporujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, abyste předešli stresu a vyhoření.
Fáze 5: Rozpuštění
Poslední z pěti fází vývoje týmu je fáze rozpuštění, kdy projekt končí. Členové zažívají při rozloučení smíšené pocity uspokojení a smutku. Zaměřují se na výkon týmu, nadcházející projekty a své budoucí týmy.
Jaké strategie vám mohou pomoci ve fázi rozpuštění?
- Zkontrolujte výsledky: Ujistěte se, že je vše hotovo. Projednejte stav výsledků s členy a připravte veškeré další informace požadované zúčastněnými stranami.
- Mluvte o nejistotě: Pomozte členům týmu překonat obavy z budoucnosti. Podpořte je a nabídněte jim zdroje, které jim pomohou zvládnout přechod.
Když se po úspěšném překonání bouřlivé fáze dostanete do fáze normování vývoje týmu, máte již vybudován pevný základ týmu. Je však důležité soustředit se na řešení výzev fáze normování, abyste zajistili vysokou produktivitu a soudržnost týmu.
Výzvy ve fázi normování
Zde jsou běžné výzvy fáze normování, které musíte řešit, abyste udrželi dokonalou harmonii v týmu👇
Dodržování norem
Normy stanovují standardy pro chování týmu. Pokud však nejsou správně dodržovány, týmy se opět propadnou do fáze konfliktů. Nejhorší scénář? Váš tým se může úplně rozpadnout.
Když se pravidla týmu zhroutila, tým se rozpadl, smysl se zhroutil a nastala katastrofa. Z tohoto pohledu jsou pravidla důležitá pro ochranu kolektivního jednání.
Když se pravidla týmu zhroutila, tým se rozpadl, smysl se zhroutil a nastala katastrofa. Z tohoto pohledu jsou pravidla důležitá pro ochranu kolektivního jednání.
Jaké výzvy tedy přináší dodržování týmových pravidel?
- Nedostatek jasnosti: Členové týmu nerozumí tomu, co se od nich očekává.
- Vnitřní konflikty: Osobnostní neshody a konflikty způsobené protichůdnými individuálními cíli mohou narušit pracovní tok týmu.
- Zapomínání pravidel: Týmy mohou mít potíže s účinným uplatňováním norem v praxi.
Jak překonat tyto výzvy spojené s dodržováním týmových norem?
- Mějte písemná základní pravidla: Zapsání týmových norem na centralizované, snadno přístupné platformě objasňuje očekávání týmu a pomáhá členům týmu je dodržovat.
- Budujte důvěru: Připomínejte členům týmu jejich účel a cíle. Pomáhá to posílit pocit důvěry, což zase zvyšuje spokojenost v práci.
- Vyhodnoťte pokrok: Vyhraďte si každý měsíc 30 minut nebo každý týden 15 minut na diskusi o tom, jak dobře váš tým dodržuje normy. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vytvoření jednoduché hodnotící tabulky pomocí ClickUp Brain, asistenta umělé inteligence, který vám to usnadní. Poté můžete požádat svůj tým, aby sám ohodnotil, jak dobře dodržuje pravidla.
K vytvoření pravidel týmu použijte nástroj pro správu projektů ClickUp. Pomocí ClickUp Docs můžete vytvořit pravidla týmu a pomocí ClickUp Dashboards sledovat pokrok svého týmu.
Vyvážení individuálních a týmových cílů
Členové týmu mají individuální cíle a priority, které mohou být v rozporu s cíli týmu, což může vést k neočekávaným konfliktům.
Práce v týmu může být navíc náročná a vyčerpávající, zejména pokud je pracovní zátěž nevyvážená. V průběhu času to může vést k pocitu demotivace.
Takto můžete překonat tuto výzvu ve fázi normování vývoje skupiny:
- Sladění individuálních cílů s cíli týmu: Vytvořte individuální cíle, které jsou v souladu s posláním a strategickými cíli týmu. Pomocí ClickUp Goals můžete nastavit individuální a týmové cíle SMART, sledovat časové osy projektů, úkoly týmu a pokrok v plnění cílů🎯.
- Podporujte otevřenou komunikaci: Umožněte členům týmu hovořit o svých individuálních cílech. Využijte aplikace pro týmovou komunikaci k vytvoření centrálního prostoru, kde mohou členové týmu diskutovat, spolupracovat a komunikovat v reálném čase.
- Vyvažte pracovní zátěž: Věnujte pozornost individuální pracovní zátěži. Zajistěte, aby nikdo nebyl vystaven vyhoření. Navíc povzbuzujte členy týmu, aby se navzájem podporovali při dosahování individuálních cílů spolu s cíli týmu.
💡 Tip pro profesionály: Využijte správu zdrojů ClickUp k vizualizaci zdrojů na první pohled. K plánování a správě kapacity můžete použít zobrazení pracovní zátěže.
Udržení motivace
Týmy se mohou ve fázi normování týmu cítit příliš pohodlně a ztratit soustředění na dosažení cíle. Týmy mohou také stagnovat, pokud dosahují cílů konzistentně, ale nepřekonávají je. Motivace týmů ve fázi normování proto může být náročná.
Zde je několik způsobů, jak udržet motivaci vašeho týmu:
- Oslavujte úspěchy: Uznávejte úsilí a úspěchy týmu, abyste motivovali jeho členy. Podle společnosti Gallup jsou zaměstnanci, kteří se těší uznání, 20krát více motivovaní než zaměstnanci, kteří se uznání nedočkají.
- Každodenní kontrola: Denně kontrolujte členy svého týmu, abyste mohli posoudit jejich pokrok. Diskutujte s nimi o jejich výzvách a kariérních cílech a pomáhejte jim dosahovat lepších výsledků.
- Řešte konflikty včas: Jakmile vzniknou konflikty, komunikujte s členy týmu, abyste mohli identifikovat problém a bezodkladně jej vyřešit.
K komunikaci s týmem v reálném čase můžete využít ClickUp Chat. Pomůže vám sdílet zdroje a aktualizace projektů, řešit konflikty a diskutovat o akčních bodech podle potřeby.
Osvědčené postupy pro posílení vztahů v týmu ve fázi normování
Nyní, když znáte výzvy fáze normování, pojďme se podívat na několik osvědčených postupů, které můžete zavést, abyste zajistili silné vztahy v týmu.
Podporujte otevřenou komunikaci
Stanovte komunikační cíle hned na začátku procesu vývoje týmu. Zajistěte transparentnost vytvořením pevného komunikačního plánu, ve kterém uvedete způsoby komunikace, cíle, zúčastněné strany, frekvenci komunikace, nástroje a další.
Využijte šablonu ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template k plánování pravidelných schůzek týmu. Můžete definovat role a odpovědnosti členů, stanovit pokyny pro kontroly a vytvořit časové osy projektů, abyste zajistili, že vše probíhá podle plánu.
💡 Tip pro profesionály: Použijte také šablony komunikačního plánu, abyste stanovili, jak a kdy musí členové týmu komunikovat. Můžete vyzkoušet šablonu komunikačního plánu ClickUp, abyste zlepšili svou externí a interní komunikaci. Tato šablona vám pomůže nastavit komunikační strategie a měřit úspěšnost vašich komunikačních snah.
Provádějte aktivity zaměřené na budování týmu
Pokud se dokážete společně smát, dokážete také společně pracovat.
Pokud se dokážete společně smát, dokážete také společně pracovat.
Zábavné teambuildingové aktivity mohou pomoci členům týmu navázat vzájemné vztahy.
Zde je několik aktivit a her, které můžete vyzkoušet:
- Virtuální večírky: Pokud máte tým na dálku, pořádávejte online večírky, abyste ocenili úspěchy členů. Můžete hrát kvízy, chatovat, povídat si o koníčcích členů, jejich oblíbených destinacích a jídlech a mnoho dalšího.
- Soutěže: Dodávejte týmům energii pořádáním soutěží, které posilují jejich kreativitu a schopnost řešit problémy. Můžete členy rozdělit do dvojic a požádat je, aby v určeném čase vytvořili cíle nebo pravidla související s projektem. Dvojice, která skončí dříve, vyhrává🥇.
- Co máme společného: Tato hra funguje nejlépe u větších týmů. Uspořádejte ji virtuálně nebo osobně, vytvořte malé skupiny a požádejte členy týmu, aby zjistili, co mají členové každé skupiny společného – knihy, hudbu, příchutě zmrzliny a další.
Posilujte normy a standardy
Jak již bylo zmíněno výše, členové týmu mohou rychle zapomenout na týmové normy.
Co tedy můžete udělat pro jejich posílení ve fázi normování?
- Zviditelněte pravidla: Nepište pravidla pouze na centrální místo, ale zdůrazněte je během schůzek. Pokud například pořádáte schůzku přes Zoom, zdůrazněte pravidla na obrazovkách všech členů. Můžete také vytvořit ikony, které představují normy, a zobrazit je na obrazovkách členů.
- Přečtěte si normy: Na začátku každého setkání přečtěte nahlas normy týmu, abyste členům připomněli, čeho by se měli držet. Obnoví to jejich zapojení, důvěru a smysl.
- Zdůrazněte normy v kontextu zpětné vazby: Při poskytování zpětné vazby zmíňte normy jako připomenutí. Pokud je například normou „otevřená komunikace“, zmíňte to, když žádáte konkrétní členy, aby se během schůzek vyjadřovali.
Posílením norem nejenže vybudujete vysoce výkonný tým, ale také udržíte vysokou produktivitu v průběhu všech fází.
Vyzkoušejte ClickUp – klíč k úspěchu vašeho týmu
Ať se vám to líbí nebo ne, vaše týmy musí projít všemi fázemi vývoje skupiny, aby se staly vysoce výkonnými týmy. Musíte je taktně provést každou fází. Nejdůležitější však je udržet soustředění a motivaci během fáze normování vývoje týmu, abyste dosáhli fáze „Dokázali jste to!“.
ClickUp vám pomůže efektivně budovat vysoce výkonné týmy.
Nástroj pro zvýšení produktivity ClickUp zefektivňuje cíle, komunikaci a procesy. Pomáhá vám plánovat a realizovat podrobnou komunikaci, spravovat zdroje, vyvažovat pracovní zátěž, včas řešit konflikty, centrálně stanovovat normy, sledovat pokrok a mnoho dalšího.
Stručně řečeno, ClickUp pomáhá hladce řídit dynamiku skupiny. Pokud tedy chcete zjistit, co dalšího ClickUp dokáže, zaregistrujte se zdarma ještě dnes!