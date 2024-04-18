Jak vytvořit a udržet vysoce výkonný tým

Abyste byli úspěšným podnikatelem nebo vedoucím, musíte udělat několik věcí správně. Jednou z nejdůležitějších je sestavení vysoce výkonného týmu.
Vybudování vysoce výkonného týmu však není jen o tom, že dáte dohromady talentované jednotlivce se specializovanými dovednostmi a budete očekávat, že se stane zázrak. Zahrnuje to strategické rozhodování, pečlivý výběr a rozvíjení talentů, efektivní řízení, budování soudržnosti a vedení z první linie.
Tento průvodce vám ukáže, jak sestavit vysoce výkonné týmy a motivovat je k dosažení lepších výsledků.
Co je to vysoce výkonný tým?
Vysoce výkonný tým se skládá z talentovaných jednotlivců, kteří spolupracují, aby využili své společné silné stránky a dosáhli výjimečných výsledků. Tuto schopnost čerpají z kombinace doplňujících se dovedností, různých pohledů a specializovaných znalostí.
Vysoce výkonný tým však souvisí stejně tak s dynamikou týmu jako s dovednostmi a kompetencemi. Tyto týmy se vyznačují jasnými cíli, sdílenými hodnotami, efektivní komunikací, silným vedením a odhodláním k neustálému zlepšování.
Vysoce výkonné týmy jsou životně důležitou součástí každé organizace a hrají klíčovou roli při utváření její kultury. Pomáhají firmám měnit strategie, přizpůsobovat se měnícím se okolnostem, podporovat inovace a chytře realizovat plány.
To poskytuje stabilitu tváří v tvář nejistotám a vytváří základ pro pozitivní pracovní prostředí. Díky svému duchu spolupráce, aktivní komunikaci a nadšení inspirují tyto samosprávné týmy ostatní k vynikajícím výkonům.
Co to znamená být „vysoce výkonným“ týmem?
Vysoce výkonné týmy jsou velmi angažované, motivované a důvěryhodné. Zde je přehled toho, co dělají jinak, díky čemuž si vysloužily označení vysoce výkonný tým:
Mají jasnou vizi svých společných cílů
Vysoce výkonné týmy mají jasnou vizi svých cílů, účelu, klíčových priorit a časového harmonogramu. Díky tomu se všichni členové týmu ubírají stejným směrem.
Soustředění se na týmové a individuální cíle jim umožňuje neztrácet odvahu při přijímání výzev, rozdělování práce a přidělování rolí a odpovědností. Vidí širší souvislosti, přizpůsobují své činnosti těmto obecnějším obchodním cílům a pokračují v práci na jejich dosažení.
Mají jasně definované role a odpovědnosti
Členové vysoce výkonného týmu chápou, jak jejich role zapadá do obchodních cílů a záměrů organizace. Díky tomu si jsou velmi dobře vědomi svého přímého vlivu na výkonnost společnosti a mají pocit sounáležitosti s týmem. Každý člen týmu přizpůsobuje své činnosti tak, aby splnil celkový obchodní cíl. Ve spojení se strategickým rozdělením práce smysl pro účel a směr zvyšuje efektivitu, eliminuje zmatek a podporuje soudržnost, přičemž umožňuje jednotlivcům využít svých silných stránek.
Jsou zapojení a nadšení pro svou práci
Vysoce výkonné týmy vykazují v práci pozoruhodnou míru nadšení. Tyto vlastnosti jsou nakažlivé a vytvářejí pozitivní a dynamickou pracovní atmosféru.
Členové týmu jsou hluboce odhodláni dosáhnout individuálních, týmových a organizačních cílů a jejich dosažení jim přináší osobní uspokojení. Každý dosažený cíl dále podněcuje jejich společnou vášeň a podporuje pozitivní zpětnou vazbu.
Komunikují záměrně a otevřeně
Komunikace je pýchou a radostí vysoce výkonného týmu. Při komunikaci si cení otevřenosti, transparentnosti a záměru. Výměna nových nápadů a informací sjednocuje všechny členy týmu. Členové týmu vedou racionální diskuse, aby řešili problémy a přijímali rozhodnutí. Jejich sdělení nejsou nejednoznačná, protože vše je vyjádřeno jasně a stručně.
Takové zaměření na komunikaci inspiruje pocit sounáležitosti, minimalizuje nedorozumění, podporuje spolupráci, stimuluje informovaná rozhodnutí a mnoho dalšího – v podstatě vše, co činí vysoce výkonný tým „vysoce výkonným“.
Považují zpětnou vazbu za oboustranný dialog
Vysoce výkonné projektové týmy vnímají zpětnou vazbu jako oboustranný dialog. To vyplývá z jejich kultury otevřenosti a transparentnosti. Členové týmu zde aktivně vyhledávají a poskytují konstruktivní zpětnou vazbu, aby se od sebe navzájem učili a společně zlepšovali své výkony.
Považování zpětné vazby za dialog vytváří prostředí, ve kterém jsou oceňovány různé pohledy a členové týmu se cítí povzbuzeni ke sdílení svých postřehů.
Usilují o neustálé zlepšování
Kultura neustálého zlepšování je znakem vysoce výkonných týmů. Neustále hledají způsoby, jak zlepšit své procesy, dovednosti a výsledky.
Toto úsilí o zdokonalování dovedností je tak hluboce zakořeněno v myšlení týmu, že jeho členové aktivně hledají oblasti růstu a zpětnou vazbu jako katalyzátory pozitivních změn.
Učí se z úspěchů i neúspěchů na základě pravidelných hodnocení, přezkoumávání výkonnosti, vzdělávacích iniciativ a zpětné vazby.
Vzájemně si důvěřují a respektují se
Vysoce výkonné pracovní týmy prosperují na základech důvěry a vzájemného respektu.
Důvěra vychází z konzistentního a spolehlivého chování, kdy se členové týmu mohou spoléhat jeden na druhého při plnění svých závazků.
Respekt uznává jejich rozmanité pohledy, dovednosti, odborné znalosti a příspěvky a vytváří inkluzivní a spolupracující atmosféru.
Přebírají odpovědnost za svou práci
Vzhledem k tomu, že vysoce výkonné týmy jsou do své práce velmi zapojené, jejich pracovní styl se vyznačuje silným smyslem pro odpovědnost. Přebírají plnou odpovědnost za své povinnosti a důsledně plní své závazky tím, že na sebe i na členy svého týmu kladou vysoké nároky.
Taková odpovědnost vychází ze společného závazku dosáhnout cílů a kolektivní víry v dopad individuálních příspěvků na celkový úspěch týmu. Tento smysl pro odpovědnost je činí orientovanými na výsledky, odolnými a přizpůsobivými.
Podporují prostředí inovace a kreativity
Inovace a kreativita jsou základními kameny vysoce výkonných týmů. Rozmanité, ale vzájemně se doplňující dovednosti a různorodé pohledy vytvářejí podmínky pro experimentování.
Zároveň mají členové týmu pocit, že mohou svobodně vyjadřovat své názory bez obav z odsuzování, což dále podněcuje netradiční myšlení.
Od spolupráce až po brainstormingové sezení – vysoce výkonný tým vnímá výzvy jako příležitosti k uplatnění svých inovativních a kreativních schopností.
Jsou mistry v řešení konfliktů
Účinné řešení konfliktů je klíčovou součástí výkonu týmu. Vysoce výkonný tým se při řešení neshod zaměřuje na konstruktivní a řešení orientovaný přístup. Hledá společnou řeč tím, že aktivně naslouchá různým názorům a pohledům, místo aby se konfliktům zcela vyhýbal.
Vedoucí týmů hrají klíčovou roli při řešení konfliktů tím, že podporují respektující diskusi a zároveň udržují harmonické pracovní prostředí.
Oslavují milníky a oceňují individuální příspěvky
Uznání dosažení velkých i malých cílů je nedílnou součástí kultury vysoce výkonného týmu. Pomáhá motivovat členy týmu a buduje pozitivní prostředí.
Vedoucí vysoce výkonných týmů kladou důraz na uznání a ocenění individuálního přínosu každého člena týmu. Takové oslavy zvyšují morálku a připomínají společné úspěchy.
Mohou efektivně přerozdělovat pracovní zátěž
I když vysoce výkonné týmy mají svého vedoucího, jsou také samostatně řízenými týmy. Jelikož každý člen týmu přináší své odborné znalosti, všichni jsou otevřeni výměně nápadů a spolupráci jako tým. Rozumí širšímu cíli a mohou proaktivně přizpůsobovat pracovní zátěž pro optimální efektivitu a přizpůsobivost.
Díky této flexibilitě mohou rychle reagovat na měnící se okolnosti a zároveň udržovat produktivitu a růst udržitelným tempem.
Vyvažují krátkodobé cíle s dlouhodobými cíli
Vysoce výkonné týmy vykazují pozoruhodnou schopnost vyvažovat krátkodobé cíle s dlouhodobými cíli. Jako agilní, vysoce přizpůsobivé týmy koordinují své každodenní úkoly s ohledem na krátkodobé cíle.
Zároveň tyto krátkodobé cíle promítají do širších organizačních cílů, čímž dosahují strategického sladění.
Shrnutí vlastností vysoce výkonného týmu:
- Zaměřeno na společné cíle a záměry
- Jasné role a odpovědnosti
- Nadšení a zapojení do práce
- Racionální a otevření komunikátoři
- Věřte v konstruktivní zpětnou vazbu
- Usilujte o učení a růst
- Inkluzivní, respektující a spolupracující
- Projevujte odpovědnost a odhodlání dosáhnout cílů týmu
- Inovativní a kreativní
- Řešení konfliktů zaměřené na řešení
- Vážíme si jeden druhého
- Flexibilní a přizpůsobivý
- Kombinujte krátkodobé akce s dlouhodobou vizí
Výhody budování vysoce výkonných týmů pro organizace
Vysoce výkonné týmy přispívají k úspěchu organizace tím, že nabízejí následující výhody:
- Zvýšená produktivita: Vysoce výkonné týmy jsou velmi efektivní a cílevědomé, což může zvýšit produktivitu o působivých 20–25 %.
- Inovace a kreativita: Jsou zastánci inovací a povzbuzují ostatní, aby sdíleli své nápady, hledali kreativní řešení a experimentovali, což vede k nekonvenčním průlomům a pokrokům.
- Vyšší morálka zaměstnanců: Členové vysoce výkonného týmu po dokončení každého projektu pociťují větší spokojenost s prací a pocit úspěchu. Jejich nakažlivý elán přispívá k pozitivnímu pracovnímu prostředí a vyšší morálce.
- Pozitivní pracovní kultura: Kromě toho, že inspirují ostatní zaměstnance svým příkladným výkonem, vysoce výkonné týmy také vytvářejí základ pro vysoce funkční a podpůrnou organizační kulturu.
- Lepší řešení problémů: Vysoce výkonné týmy ovládají umění řešení problémů. Ať už díky svým doplňkovým dovednostem nebo stylu spolupráce, dokážou řešit výzvy efektivněji.
- Schopnost přizpůsobit se změnám: Vysoce výkonné týmy jsou velmi odolné a reagují na změny v obchodním prostředí. Tato vlastnost činí tým mimořádně agilním a schopným přizpůsobit se měnícím se okolnostem.
- Optimální využití talentů: Složení vysoce výkonného týmu umožňuje každému členovi využít své silné stránky. Současně se doplňující dovednosti kompenzují případné mezery v talentech. Taková struktura maximalizuje individuální talenty prostřednictvím kolektivního úsilí.
- Jasná komunikace: Vysoce výkonné týmy upřednostňují otevřené a transparentní rozhovory zaměřené na společné porozumění společným cílům a záměrům.
- Angažovaní zaměstnanci: Členové týmu mají pocit, že jsou vyslyšeni, viděni a uznáváni, což je aktivně zapojuje do práce a udržuje jejich odhodlání dosáhnout úspěchu týmu.
- Neustálé zlepšování: Vysoce výkonné týmy mají mentalitu zaměřenou na neustálé zlepšování. Díky tomu jsou otevřené konstruktivní zpětné vazbě, postřehům ohledně vylepšení procesů a hodnocení výkonu.
- Udržení zaměstnanců: Vysoce výkonné týmy dosahují výsledků, oslavují milníky a efektivně řeší konflikty. Výsledná pozitivní pracovní kultura je silným magnetem, který udržuje talenty, protože všichni sdílejí pocit sounáležitosti a příslušnosti – k týmu i k organizaci.
Role vedení ve vysoce výkonných týmech
Ačkoli je vysoce výkonný tým samosprávný, vedoucí pracovníci hrají ústřední roli při vytváření, vedení, inspirování a umožňování kolektivního úspěchu skupiny.
Jsou to totiž iniciátoři a klíčoví rozhodovatelé v procesu budování vysoce výkonného týmu. Na základě požadovaných dovedností a cílů týmu a po konzultaci s ostatními zúčastněnými stranami pečlivě vybírají talenty.
Dále vedou vysoce výkonné pracovní týmy tím, že stanovují jasné strategické cíle. Takové strategické směřování pomáhá týmům vypracovat plány nebo akční plány k dosažení cíle.
Vedoucí může také rozpoznat a využít rozmanité silné stránky členů týmu pro specializované role. Aktivně se podílejí na rozhodování a usnadňují inovace.
Vedoucí mohou také podporovat talenty tím, že povzbuzují členy týmu k účasti na programech nebo kurzech profesního rozvoje. Mohou také zavést cvičení na budování týmu, aby zlepšili spolupráci a soudržnost.
V případě, že člen takového týmu zaznamená pokles výkonu, mohou vedoucí zasáhnout, diagnostikovat problém a pomoci mu napravit kurz. To může zahrnovat vše od povzbuzujících rozhovorů a řešení konfliktů až po plány na zlepšení výkonu.
Šablona nápravného akčního plánu ClickUp pomáhá týmům přijímat nápravná opatření a řešit problémy s výkonností a dodržováním předpisů. Pomáhá identifikovat mezery v procesech, analyzovat příčiny a vypracovat akční plán, aby se zabránilo opakování problémů.
Pěstováním individuální i kolektivní excelence vedoucí inspirují a motivují členy týmu k práci směřující k trvalému úspěchu.
Vedoucí týmů jsou jako kapitáni lodí, kteří zajišťují bezpečnou plavbu.
Sedm C budování týmu
Než se podrobněji zaměříme na proces budování vysoce výkonných týmů, pojďme se podívat na 7C úspěšného týmu. Těchto 7C bylo navrženo jako hnací síla týmové práce Tannenbaumem a Salasem a zahrnuje:
Schopnosti
Schopnosti se zaměřují na dovednosti, znalosti a kompetence každého člena týmu. Vedoucí by měli vybírat členy týmu s doplňkovými dovednostmi a povzbuzovat je, aby rozvíjeli své silné stránky nebo oblasti odborných znalostí. Musí zajistit, aby kolektivní schopnosti byly dostatečně široké, aby odpovídaly požadavkům projektu.
Spolupráce
Spolupráce označuje ochotu členů týmu spolupracovat na dosažení společného cíle.
Spolupracující týmy mají členy, kteří se navzájem podporují, sdílejí znalosti a zdroje a přispívají k kultuře vzájemné pomoci. Výsledný pocit kamarádství a jednoty pomáhá budovat soudržné týmy.
Koordinace
Koordinace souvisí se synchronizací úsilí týmu. Vysoce výkonný tým zde sladí své dovednosti a činnosti tak, aby úkoly prováděl hladce, bez zpoždění, překážek nebo zdržení.
Taková úroveň mezifunkční spolupráce vyžaduje důkladné plánování a následnou hladkou realizaci.
Komunikace
Komunikace je základním kamenem každého vysoce výkonného týmu. Transparentní a efektivní komunikace zajišťuje, že všichni členové týmu jsou na stejné vlně.
Kombinujte silnou komunikaci s aktivním nasloucháním, abyste posílili důvěru, omezili nedorozumění a podpořili spolupráci.
Kognice
Kognice se zaměřuje na kolektivní schopnost týmu kriticky myslet, řešit problémy, inovovat a činit informovaná rozhodnutí. Je výsledkem kognitivní rozmanitosti, kdy každý jedinec přináší nové pohledy na daný problém.
Díky kolektivním odborným znalostem a intelektu mohou členové týmu analyzovat situace komplexně a vytvářet kreativní řešení, přičemž si zachovávají vysokou míru flexibility, aby se mohli přizpůsobit měnícím se okolnostem.
Koučování
Vedoucí týmu je koučem vysoce výkonného týmu. Poskytuje vedení, mentorství a podporu s cílem zvýšit výkonnost. Koučové rozpoznávají jedinečné silné stránky každého člena, oblasti, které je třeba zlepšit, a silné stránky týmu. Od identifikace nedostatků v dovednostech až po hodnocení výkonnosti týmu pomáhá koučování týmům dosahovat lepších výsledků.
Podmínky
Podmínky zahrnují řadu vnějších faktorů, které ovlivňují dynamiku vysoce výkonného týmu, jako je pracovní prostředí, dostupnost zdrojů, organizační podpora atd. Vedoucí pracovníci musí udržovat příznivé podmínky a poskytovat prostředky, které vysoce výkonný tým potřebuje k efektivnímu fungování a dosahování vynikajících výsledků.
Jak vytvořit vysoce výkonný tým?
Nyní se zaměříme na hlavní otázku – jak vytvořit vysoce výkonné týmy. Následuje 10 kroků k vytvoření agilního týmu vysoce výkonných pracovníků a informace o tom, jak vám ClickUp na této cestě pomůže:
Krok 1: Sestavte rozmanitý tým
Budování vysoce výkonných týmů vyžaduje pečlivé zvážení. Každý je jako kousek skládačky, který by měl zapadnout do puzzle a přispět k celkovému obrazu. Výsledný tým bude vyvážený a bude mít multidimenzionální porozumění složitým problémům, aby mohl navrhovat různá řešení.
Chcete sestavit různorodý tým složený z osob s rozmanitými dovednostmi, zázemím, zkušenostmi, osobnostmi a pohledy na svět, z nichž každý přináší jedinečné silné stránky. Jejich mnohostranné myšlenky a nápady podporují inovace a kreativitu a zároveň rozvíjejí odolnost potřebnou k řešení výzev.
Zároveň spojení mezifunkčních týmů z různých oddělení vytváří rozmanitost myšlení, dovedností a porozumění. Povzbuzujte je ke spolupráci, aby se cítili pohodlně při společné práci, při vývoji inovativních řešení a při řešení obchodních výzev.
Krok 2: Vytvořte společný smysl pro účel
Jakmile sestavíte svůj vysoce výkonný tým, sjednoťte jej pomocí společné mise, cíle a záměru. Tím mu dáte společný účel a strategický směr.
Společný cíl je vodítkem, které vzbuzuje nadšení, inspiruje odhodlání a podněcuje motivaci. Vedoucí mohou být nuceni opakovaně připomínat cíl, aby tým zůstal soustředěný. Zároveň musí být tým dostatečně dynamický, aby se dokázal přizpůsobit jakékoli změně strategie.
Společné cíle lze převést na cíle SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené) pomocí ClickUp Goals. Vedoucí týmů mohou spravovat všechny cíle týmu na jednom místě a sledovat úspěchy a pokrok v reálném čase, aby dosáhli vynikajících výsledků!
Krok 3: Delegujte pravomoci a rozhodování
Produktivní tým je často tým autonomní.
Ve vysoce výkonných týmech vedoucí často decentralizují moc a autoritu tím, že delegují odpovědnost na jednotlivce. V některých případech můžete být také svědky individuální odpovědnosti za projekt, kdy členové týmu převzali vedení konkrétních iniciativ. Výsledkem je, že jednotlivci a týmy vytvářejí kulturu důvěry a odpovědnosti, ve které mají moc a autoritu rozhodovat, místo aby se spoléhali pouze na vedoucí.
Mohou využívat rozhodovací rámce, jako jsou například záznamy o rozhodnutích, aby společně dosáhli shody. Záznamy o rozhodnutích obsahují transparentní přehled zvolených možností, důvodů pro jejich výběr a výsledných dopadů. Takový dokument se stává cenným zdrojem informací pro budoucí použití a učení.
Ať už delegujete odpovědnost nebo usnadňujete rozhodování, ClickUp je neocenitelným nástrojem. Umožňuje vám přiřadit role a odpovědnosti mezi různé zúčastněné strany. Role jako vlastník projektu, správce, člen, host a vlastní role nabízejí podrobnou kontrolu nad přístupem k informacím a oprávněními.
Najdete zde také užitečné zdroje, jako je šablona protokolu rozhodnutí v ClickUp, která vám pomůže činit chytřejší rozhodnutí založená na datech.
Šablona usnadňuje sledování rozhodnutí tím, že pomáhá projektovým týmům dokumentovat každé rozhodnutí a jeho odůvodnění, sledovat pokrok v časové ose a analyzovat výsledky, aby bylo možné získat poznatky pro budoucí rozhodnutí. Pomáhá také vytvářet transparentnost tím, že umožňuje všem zúčastněným stranám vidět, proč jsou určitá rozhodnutí učiněna.
Krok 4: Podporujte oboustrannou komunikaci
Pro efektivní týmy je zásadní prostředí, které podporuje otevřenou a oboustrannou komunikaci. Oboustranná komunikace prohlubuje porozumění, buduje důvěru a posiluje vazby v rámci týmu.
Vytvořte synchronní a asynchronní komunikační kanály, aby členové mohli volně sdílet nápady, zpětnou vazbu a případné obavy.
Například zobrazení Chatu v ClickUp vytváří speciální chatovací vlákna, kde mohou týmy komunikovat mezi sebou v reálném čase. Pomocí @zmínek můžete něčí pozornost upoutat na konkrétní zprávu nebo přiřadit komentáře k akčním položkám.
Podobně můžete pro rychlou referenci propojit zdroje, nahrát dokumenty, vložit webové stránky atd. v zobrazení chatu. Zobrazení chatu může efektivně nahradit e-maily; všechny informace můžete získat na jedné platformě.
Funkce Collaboration Detection od ClickUp umožňuje virtuálním týmům pracovat současně na stejném dokumentu nebo tabuli, bez ohledu na jejich umístění.
Od přidávání úkolů až po přidělování komentářů můžete v reálném čase sledovat, co dělají ostatní, zatímco s vámi pracují na dokumentu!
Krok 5: Rozšiřte podporu a sdílejte zdroje
Budování vysoce výkonných týmů vyžaduje vzájemnou podporu a sdílení zdrojů. Vedoucí musí aktivně vytvářet prostředí, ve kterém mohou členové týmu volně žádat o pomoc při překonávání překážek.
Vedoucí mohou využít ClickUp Docs k nastavení centralizovaných zdrojů. ClickUp Docs může být jednotnou platformou pro všechny zdroje, od interaktivních wiki až po všechny dokumenty související s projektem. Členové mohou tyto informace doplňovat, sdílet je v úkolech a vláknech, poskytovat zpětnou vazbu atd., aby zvýšili jejich hodnotu.
Kromě sdílení znalostí by vedoucí pracovníci měli poskytovat příležitosti k školení a profesnímu rozvoji, odbornou pomoc, individuální mentoring a přístup k nezbytným nástrojům a technologiím.
Aby tým pracoval efektivněji, mohou vedoucí vybrat vhodná řešení z více než 1000 nástrojů a integrovat je do ekosystému ClickUp. Taková modularita zvyšuje škálovatelnost vašeho vysoce výkonného týmu.
Podpora týmu na každém kroku zajišťuje, že vysoce výkonné týmy budou i nadále dosahovat výsledků díky pocitu kolektivní odpovědnosti a spolupráce.
Krok 6: Pěstujte empatii a emoční inteligenci
Empatie a emoční inteligence jsou zásadními vlastnostmi vysoce výkonného týmu. Jedinci s vysokým sebeuvědoměním a otevřeností vůči názorům ostatních mohou vytvořit soudržný tým. Takové společné porozumění a emoční propojení vytváří prostředí pro pozitivní a spolupracující pracovní prostředí.
Vedoucí pracovníci by měli budovat pracovní kulturu, ve které jednotlivci dokážou rozpoznat a respektovat pocity, zkušenosti a rozmanité názory svých kolegů. Emoční inteligence zlepší komunikaci, pomůže efektivně řešit konflikty a posílí důvěru.
Empatie, která pomáhá členům týmu vcítit se do situace ostatních, podporuje podporující prostředí , ve kterém si členové navzájem pomáhají v případě potřeby. Tím se vytváří pracovní prostředí, které se zaměřuje na celkové blaho všech.
Krok 7: Oceňujte příspěvky a oslavujte úspěchy
Vysoce výkonné týmy uznávají a oceňují individuální příspěvky i týmové úspěchy.
Vedoucí by měli stanovovat milníky a oslavovat i malé úspěchy, přičemž by měli aktivně uznávat silné stránky a úsilí členů týmu.
Taková kultura uznání, která oslavuje individuální i kolektivní úspěchy, povede k vysoce motivovaným a odhodlaným týmům.
Pro zvýšení morálky mohou vedoucí pracovníci stanovit milníky projektu, aby mohli sledovat a oceňovat výjimečné výkony soukromě i veřejně. To může také podpořit zapojení týmu tím, že jednotlivým členům ukáže, jak jejich úsilí přispívá k dosažení celkových cílů.
Jednoduché rituály, jako jsou oslavy, pochvaly a ocenění jako hmatatelné projevy uznání, mohou mít na tým trvalý vliv. Pocit úspěchu posiluje společné cíle týmu a zvyšuje motivaci.
Krok 8: Zachovejte flexibilitu a přizpůsobivost
Vysoce výkonné týmy si uvědomují, že cíle a okolnosti se mohou měnit. Tyto změny mohou ovlivnit rozsah projektu, což vyžaduje, aby týmy přehodnotily své strategie a upravily svůj přístup. Jejich vysoká výkonnost je patrná z toho, že tyto výzvy přijímají, místo aby se jim bránily.
Díky autonomii a flexibilitě jsou tyto týmy agilní a schopné rychle reagovat, což jim umožňuje orientovat se v nejistých situacích, zachovat si odolnost a vynikat i přes měnící se požadavky a složitost úkolů.
Využijte šablonu plánu řízení změn ClickUp, abyste se vzpamatovali z narušení a udrželi vysoce výkonný tým. Takový strukturovaný přístup k řízení změn vám umožní udržet si kontrolu, i když se změna projeví v celé organizaci. Využijte šablonu k překonání změn, úkol po úkolu.
Krok 9: Měření a hodnocení výkonu
Chcete-li vytvořit vysoce výkonné pracovní týmy, musíte nejprve rozhodnout, co „výkon“ skutečně znamená. Vypracujte kvalitativní a kvantitativní definici výkonnostních cílů a způsob, jak je systematicky měřit a hodnotit.
Výkonnost se obvykle měří pomocí metrik a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) , které jsou v souladu s cíli a záměry týmu. Pravidelně vyhodnocujte individuální a kolektivní příspěvky a porovnávejte je, abyste mohli připravit historický záznam výkonnosti.
Jakmile budete mít tyto základy připravené, můžete začít používat nástroje pro řízení výkonu, které vám pomohou regulovat a zefektivnit celý proces. Přehled o dosahování cílů, produktivitě a oblastech, které je třeba zlepšit, může být hnacím motorem vysoce výkonných týmů.
Vedoucí pracovníci mohou tyto poznatky také využít k sdílení konstruktivní zpětné vazby, identifikaci silných stránek a řešení problémů na základě dat.
Pravidelné hodnocení výkonu vytváří kulturu neustálého zlepšování tím, že vylepšuje strategie a zajišťuje, že všichni zůstávají na cestě k úspěchu. Šablony pro hodnocení výkonu se v tomto úsilí mohou ukázat jako užitečné.
Krok 10: Zaveďte mechanismus zpětné vazby
Pokud jde o neustálé zlepšování, vytvoření robustního mechanismu zpětné vazby je posledním krokem při budování vysoce výkonných týmů.
Vytvořte kulturu, ve které se podporuje otevřená a konstruktivní zpětná vazba a která připravuje půdu pro růst týmu. Naplánujte pravidelné schůzky, na kterých mohou účastníci sdílet své postřehy, nabízet návrhy a diskutovat o výzvách.
Vedoucí by měli podněcovat a moderovat dialogy v upřímném a respektujícím prostředí. Musí být také otevření přijímání podnětů od členů týmu ohledně toho, jak mohou tým lépe řídit.
Takový strukturovaný přístup k zpětné vazbě podporuje důvěru a transparentnost, posiluje kulturu odpovědnosti, neustálého učení a zlepšování a společného závazku k dokonalosti.
Číst více: Efektivní strategie vedení pro zlepšení výkonnosti týmu
Překonávání výzev při budování a udržování vysoce výkonných týmů
Sestavit tým z rozmanitých zaměstnanců s vysokým potenciálem a očekávat, že budou spolupracovat jako dobře namazaný stroj, může být poněkud utopická představa. Ve skutečnosti se můžete setkat s nevyhnutelnými překážkami. Zde je několik výzev, které můžete při řízení vysoce výkonných týmů očekávat, spolu s některými možnými řešeními:
Výzva: Odpor ke změnám
Řešení:
- Podporujte kulturu, která uznává změnu jako konstantu.
- Sdělte výhody změny, nabídněte zdroje a podporu a zapojte členy týmu do rozhodovacího procesu, abyste zvýšili jejich ochotu spolupracovat.
Výzva: Nedostatek důvěry
Řešení:
- Povzbuzujte členy týmu k účasti na aktivitách zaměřených na stmelování týmu a budování vztahů, abyste posílili důvěru a otevřenou komunikaci.
- Pořádejte virtuální teambuildingové aktivity a neformální akce, aby se týmy mohly uvolnit a odpočinout si, což jim umožní stmelit se.
- Budujte důvěru prostřednictvím spolehlivosti, důsledného jednání a transparentnosti a jděte příkladem, abyste inspirovali ostatní, aby vás následovali.
Výzva: Nejasnosti ohledně rolí a odpovědností
Řešení:
- Od samého začátku jasně definujte role, KPI a metriky úspěchu pro tým i jednotlivce, aby jste vy i tým měli stejnou představu o tom, co definuje výkonnost.
- Tyto metriky pravidelně sdělovat týmu, aby jeho členové pochopili, jak mohou splnit očekávání.
- Pravidelně přehodnocujte role a odpovědnosti a informujte tým o všech změnách.
- Podporujte mezifunkční spolupráci, abyste posílili flexibilitu a přizpůsobivost.
Výzva: Nezapojení členů týmu
Řešení:
- Sladěte jednotlivé role a odpovědnosti s širšími cíli týmu, abyste vytvořili pocit smysluplnosti a sounáležitosti.
- Uznávejte a oceňujte příspěvky tím, že budete oslavovat individuální milníky a úspěchy.
- Poskytněte členům platformu, kde mohou vyjádřit své názory a nápady, a proaktivně řešte jejich problémy a obavy.
- Dejte členům týmu příležitost k profesnímu růstu a rozvoji, který odpovídá jejich ambicím a individuálním zájmům.
Výzva: Mezilidské konflikty
Řešení:
- Naučte členy týmu využívat dovednosti jako aktivní naslouchání a otevřený dialog k rychlé komunikaci problémů a řešení konfliktů.
- Zaveďte jasné a standardizované pokyny pro řešení konfliktů.
- Využijte techniky řešení konfliktů, jako jsou vyjednávání, kompromis a mediace, abyste našli společnou řeč.
- Zaměřte se na kulturu empatie, ve které mohou týmy objektivně sdílet své názory a zároveň být citlivé k jejich dopadům.
Výzva: Obtížnost spolupráce na dálku
Řešení:
- Investujte do nástrojů a technologií pro spolupráci, aby virtuální tým mohl koordinovat své aktivity.
- Sdílejte příručky pro zaměstnance nebo pokyny týkající se preferovaných komunikačních kanálů a pracovní doby.
- Pravidelně plánujte virtuální schůzky a motivujte k spolupráci na dálku.
- Nabídněte školení a podporu zaměstnancům pracujícím na dálku, abyste vyřešili jakékoli technické nebo logistické problémy.
Jak vytvořit vysoce výkonné týmy: shrnutí
- Spojte rozmanité schopnosti a kvality
- Vytvořte společné cíle a společný záměr
- Delegujte a posilujte
- Podporujte oboustrannou a transparentní komunikaci
- Poskytněte zdroje a podporu
- Podporujte empatii a emoční inteligenci
- Oceňujte příspěvky a oslavujte milníky
- Ceníme si agility a přizpůsobivosti
- Pravidelně a strukturovaně hodnotte výkonnost
- Zajistěte pravidelnou konstruktivní zpětnou vazbu
- Proaktivně řešte výzvy prostřednictvím komunikace, podpory, školení a budování týmu.
ClickUp: Váš pomocník při budování vysoce výkonných týmů
Budování vysoce výkonných týmů vyžaduje silné vedení, strategickou vizi a odhodlání dosahovat vynikajících výsledků. ClickUp může být vaším stálým partnerem na této cestě. Od pěstování společného smyslu pro účel až po vyvažování pracovního zatížení je ClickUp výkonným nástrojem pro řízení projektů, který pomáhá budovat a udržovat vysoce výkonné týmy. Pomáhá budovat základy komunikace, spolupráce, stanovování cílů a neustálého zlepšování, aby týmy dosahovaly úspěchů.
Často kladené otázky
1. Jakých šest charakteristik mají efektivní pracovní týmy?
Mezi šest charakteristik efektivních pracovních týmů patří
- Jasné cíle
- Otevřená komunikace
- Vzájemná důvěra
- Rozmanitost dovedností a pohledů
- Silné vedení
- Závazek k neustálému zlepšování
2. Co je 7C týmového budování?
7 základních prvků budování týmu zahrnuje schopnosti, spolupráci, koordinaci, komunikaci, poznání, koučování a podmínky.
3. Jakých šest klíčových procesů charakterizuje vysoce výkonné týmy?
Mezi šest klíčových procesů vysoce výkonných týmů patří
- Komunikace
- Rozhodování
- Řešení konfliktů
- Spolupráce
- Učení a přizpůsobování
- Zlepšení dovedností