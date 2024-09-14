Jak efektivně řešit konflikty během bouřlivé fáze

Vybudovat vysoce výkonný tým není nemožné. Ale vychovat tým, který rád spolupracuje, zdravě řeší konflikty a nabízí konstruktivní přístup, může být značnou výzvou.
Než se tým stane „týmem snů“, pravděpodobně narazí na překážky, výzvy a třenice. Tato fáze, označovaná jako „fáze bouřlivého vývoje týmu“, slouží jako odrazový můstek k vytvoření vyváženého týmu.
Tento blog se zabývá tím, jak mohou vedoucí týmů zvládat konflikty ve fázi bouřlivého vývoje a jaké osvědčené postupy mohou použít k jejich překonání.
Pomozme vašemu týmu vyjít z „bouře“ silnější. 💪 Než se do toho pustíme, pojďme se krátce podívat na Tuckmanův model vývoje skupiny a jeho pět fází vývoje týmu.
Porozumění fázím vývoje skupiny podle Tuckmana
Dr. Bruce Wayne Tuckman, psychologický výzkumník teorie skupinové dynamiky, publikoval v roce 1965 ve svém článku „Developmental Sequence in Small Groups “ (Vývojová sekvence v malých skupinách ) model čtyř fází vývoje nově vytvořených týmů – formování, bouřlivá fáze, normování a výkon.
Později, v 70. letech, přidal k modelu ještě jednu fázi – rozpuštění.
Tuckmanův model vysvětluje dynamiku týmu. Ukazuje, jak se skupiny vyvíjejí a stávají se efektivnějšími. Pojďme si stručně popsat pět fází vývoje týmu:
Fáze č. 1: Formování
Ve fázi formování se členové skupiny začínají navzájem poznávat. Zaměřují se na poslání týmu, budují jasnou strukturu a stanovují cíle.
Jelikož se jedná o první fázi, tým není příliš produktivní, protože se teprve učí, jak zpracovávat úkoly a kdo hraje jakou roli. Obvykle se spoléhají na nově vzniklého lídra, který stanoví program prvních několika skupinových schůzek.
Pokud členové vašeho týmu potřebují čas, aby se otevřeli, můžete použít šablonu ClickUp Emotions Wheel Icebreaker Template, abyste je přiměli k rozhovoru.
Tato šablona pomáhá členům týmu rychle se navzájem představit a uvolnit se. Poskytuje vhled do pocitů jednotlivých členů a toho, jak ovlivňují jejich výkon.
Pomocí šablony Emotions Wheel Icebreaker od ClickUp můžete prolomit komunikační bariéry, povzbudit členy týmu k aktivnímu naslouchání a vytvořit prostředí empatie a porozumění.
Fáze č. 2: Bouřlivá fáze
Bouřlivá fáze vývoje týmu je fáze, kdy se věci trochu „rozbouří“. Zahrnuje spolupráci týmu a konflikty.
V této fázi členové týmu komunikují a vyjadřují své názory na to, jak by měl projekt postupovat. Diskutují o svých rolích a odpovědnostech a jedná se spíše jako jednotlivci než jako soudržná skupina. Proto jsou v bouřlivé fázi časté konflikty v rámci projektu.
Fáze č. 3: Normování
V této fázi vývoje týmu se věci začínají uklidňovat a členové týmu se připravují na práci směrem k konečnému cíli. Cítí se pohodlněji při práci ve skupině a vzájemně se radí ohledně úkolů. Ve fázi normování členové vědomě usilují o řešení konfliktů a soustředí se na zvýšení produktivity.
Jako vedoucí týmu je vaším cílem pomoci týmu rychle překonat bouřlivou fázi a dosáhnout fáze normování, aby mohl harmonicky pracovat.
Fáze č. 4: Výkon
Fáze výkonu je fází, ve které je produktivita nejvyšší. Tým pracuje soudržně a řídí se zavedenými procesy, normami týmu a pracovními postupy. Jak se týmy vyvíjejí, v této fázi se členové cítí připoutaní, oddaní a spokojení, protože spolupracují na dosažení společného cíle. Oslavují malé úspěchy a uznávají potenciál ostatních.
Fáze č. 5: Rozloučení
Pátá fáze vývoje týmu, známá také jako fáze smutku, je charakterizována závěrem a rozchodem. V této fázi je projekt u konce a členové týmu se cítí spokojení, ale zároveň smutní. Soustředí se na přechod a budoucí projekty a často mají potíže přizpůsobit se jiným skupinám. Tato fáze zahrnuje také oslavu úspěchů a reflexi oblastí, které je třeba zlepšit.
Všechny týmy procházejí pěti fázemi vývoje, ale výkonnost a budoucnost týmu závisí na tom, zda se mu podaří překonat jednu kritickou fázi – bouřlivou fázi. To, jak se s bouřlivou fází vypořádáte, rozhoduje o tom, zda váš tým úspěšně dosáhne konečného cíle.
Pojďme se tedy ponořit do podstaty bouřlivé fáze vývoje skupiny.
Výzvy ve fázi bouřlivého vývoje
Ve fázi bouřlivého vývoje týmu se projevují individuální osobnosti (někdy protichůdné). Členové týmu se neshodnou, panuje zmatek a nedostatek důvěry, což činí bouřlivou fázi náročnou.
Zde je několik výzev bouřlivé fáze:
Konflikty a neshody
Margaret Heffernan, podnikatelka a bývalá generální ředitelka pěti společností, hovořila v rámci TED talk o přijímání konfliktů. Zdůrazňuje výhody konfliktů.
„Pro dobré nápady a skutečnou inovaci potřebujete lidskou interakci, konflikty, hádky, debaty.“
Ačkoli jsou konflikty náročné, neexistuje jiný způsob vedení než je překonat (klíčovým slovem je zde „překonat“). Jelikož každý člen týmu přináší jedinečný pohled, neshody jsou nevyhnutelné. Konflikty mohou také vzniknout v důsledku překrývání rolí v pozdějších fázích projektu, osobních přesvědčení, omezených zdrojů, tvrdé konkurence, strukturálních změn a dalších faktorů.
Jako vedoucí týmu však musíte zasáhnout, vyslechnout všechny zúčastněné členy týmu a najít řešení. K řešení konfliktů můžete použít různé styly řízení konfliktů. Než tak ale učiníte, je důležité správně určit fázi konfliktu. Do které z těchto 5 fází – latentní, vnímaná, pociťovaná, zjevná nebo následná – spadá váš konflikt?
👉 Číst více: Prozkoumejte fáze konfliktu v článku 5 fází organizačního konfliktu.
Jak překonat tuto výzvu?
Chcete-li vyřešit konflikty, nejprve identifikujte problém.
Snažte se nevytvářet si předčasné úsudky a místo toho se snažte získat lepší přehled o podstatě problému. Poté zavedete vhodné komunikační a meditační strategie.
Pomocí interního komunikačního softwaru, jako je ClickUp, můžete s zúčastněnými stranami diskutovat o příčinách a možných řešeních.
ClickUp Chat umožňuje týmům spolupracovat a komunikovat v reálném čase. Umožňuje sdílet aktualizace a řešit problémy, čímž podporuje příležitosti pro růst týmu. Do konverzace můžete také přidat kohokoli pomocí @zmínek, abyste získali radu ohledně dané situace nebo urychlili pokrok v akčních bodech.
Nejasnost rolí
Nejasnost rolí nastává, když členové týmu nevědí, co se od nich očekává. Nemají jasno v tom, jaké jsou jejich povinnosti, což nakonec vede ke konfliktům rolí.
Podle výzkumu má nejistota ohledně rolí negativní dopad na výkonnost týmu. Vytváří zbytečné napětí v týmu a mate členy ohledně plnění úkolů.
Jak překonat tuto výzvu?
Na začátku je zásadní stanovit jasné role a očekávání týmu. Musíte to považovat za nejzákladnější krok před zapojením týmu do práce.
Chcete-li překonat nejistotu ohledně rolí, definujte role pro každého člena týmu.
Pomocí ClickUp Docs vytvořte podrobnou chartu týmu. Definujte cíle, úkoly a odpovědnosti svého týmu a pomozte všem udržet si stejný pohled na věc. Můžete také označit konkrétní členy týmu a přidat jejich profily, abyste předešli zmatkům.
Navíc můžete nastavit komunikační kanály a stanovit jasná pravidla pro zapojení, abyste mohli okamžitě řešit případné konflikty rolí.
Nízká morálka týmu
Nízká morálka týmu je v bouřlivé fázi vývoje týmu běžná kvůli konfliktům, neshodám a frustracím. Jak se členové týmu zaplétají do střetů názorů a mezilidských konfliktů, jejich produktivita a morálka klesají.
Ve skutečnosti zpráva Zipdo Education Report 2024 naznačuje, že konflikty na pracovišti mohou vést k 30% poklesu morálky zaměstnanců a 50% poklesu jejich výkonu.
Jak překonat tuto výzvu?
Chcete-li zvládnout nízkou morálku týmu ve fázi bouřlivého vývoje, komunikujte s členy týmu důsledně a transparentně. Zde je několik tipů, jak zvládnout nízkou morálku týmu:
- Pozorně naslouchejte členům týmu a jejich problémům.
- Věnujte pozornost varovným signálům, jako je vyhoření nebo únava.
- Nabídněte zaměstnancům bezpečné a důvěrné prostředí, kde mohou sdílet své obavy.
- Pokud to pomůže, zorganizujte neformální teambuildingovou aktivitu.
- Rozpoznávejte dobré nápady a oceňujte úsilí členů.
Kromě toho můžete využít nástroj ClickUp Project Management k podpoře spolupráce v reálném čase a transparentnosti.
Například ClickUp Docs a Chat vám mohou pomoci spolupracovat a diskutovat o úkolech. Můžete použít ClickUp Dashboards, abyste měli přehled o časovém harmonogramu projektu a získali informace o pokroku vašeho týmu.
Nyní, když jste si vědomi výzev bouřlivé fáze, pojďme se podívat na několik osvědčených postupů, které můžete použít k řešení dysfunkcí týmu.
Osvědčené postupy pro posílení dynamiky týmu během bouřlivé fáze
Každý hudební nástroj v orchestru má svůj vlastní zvuk a účel, ale pouze když spolu harmonicky spolupracují, vznikne mistrovské dílo, jako je Beethovenova Pátá symfonie. 🎵
Stejně tak má každý člen týmu svou osobnost a svůj pohled na věc, ale teprve společným úsilím mohou dosáhnout úspěšného výsledku.
Je tedy na vás, jako manažerech nebo vedoucích, abyste zavedli tyto osvědčené postupy a posílili dynamiku svého týmu během bouřlivé fáze vývoje týmu.
Usnadněte konstruktivní zpětnou vazbu
Konstruktivní zpětná vazba je pozitivní a zdravým a objektivním způsobem poukazuje na oblasti, ve kterých se členové vašeho týmu mohou zlepšit. Znamená to, že oceňujete jejich silné stránky a motivujete je k zlepšení jejich slabých stránek.
Zde je příklad:
Ahoj Alexi, oceňuji, že zvládáš více úkolů najednou. Také jsem si všiml, že se zdráháš aktivně komunikovat se svým týmem. Myslím, že tým by velmi profitoval, kdybys častěji sdílel své postřehy a zkušenosti.
Neustálá smyčka konstruktivní zpětné vazby poukazuje na to, na čem je třeba pracovat, ale s respektem a empatií. Navíc, když je zpětná vazba respektující, konkrétní a realizovatelná, pomáhá zaměstnanci dlouhodobě růst.
Číst více: 10 tipů, jak vést obtížné rozhovory v práci
Zavádějte strategie řešení konfliktů
V bouřlivé fázi vývoje skupiny je klíčové zavést strategie řešení konfliktů. Pomáhají najít střední cestu k vyřešení konfliktu mezi zúčastněnými stranami.
Zde je několik strategií řešení konfliktů, které můžete použít:
- Strategie spolupráce: Využijte ji k nalezení vzájemně výhodného řešení konfliktu. Tato strategie funguje nejlépe během vyjednávání.
- Strategie uklidnění: Tuto strategii použijte, když má jeden člen silnější názor než ostatní. Spočívá v nalezení oblastí shody a vzájemného prospěchu, kde se obě strany shodují, a zároveň v jemné uznání obou názorů.
- Strategie vyhýbání se: Tato strategie spočívá ve vyhýbání se konfrontacím, aby nedošlo ke konfliktu. Tuto strategii použijte, pokud se domníváte, že konflikt by mohl pouze eskalovat stres, aniž by vedl k prospěšnému řešení.
Posilte cíle týmu
Posílení cílů týmu vám pomůže znovu nastolit pevnou půdu pod nohama a nasměrovat tým zpět na správnou cestu.
I když je snadné se během bouřlivé fáze zaseknout, posílení cílů týmu, jeho účelu a záměrů pomáhá členům týmu znovu se soustředit na celkový obraz. Komunikace je klíčem k posílení cílů týmu. Řeší konflikty a pomáhá členům týmu přemýšlet o konečném cíli.
Komunikační plán můžete vytvořit pomocí šablony Communications Plan Whiteboard Template od ClickUp.
Tato šablona zajistí, že správnou zprávu předáte správným lidem. Šablona komunikačního plánu ClickUp obsahuje pole jako zainteresované strany, cíle, obsah zprávy, způsob doručení atd., která vám pomohou nastavit a vyjasnit pravidla komunikace.
Překonejte bouřlivou fázi s ClickUp
Silní vedoucí týmů budují vysoce výkonné týmy. Pokud jste tedy připraveni zvládnout výzvy bouřlivé fáze, váš tým s vámi jako svým vodítkem snadno překoná „bouři“.
Pokud si budete vědomi potenciálních problémů, rozvíjíte své vedoucí schopnosti a zavádíte osvědčené postupy, můžete členům svého týmu pomoci podávat nejlepší výkony ve všech fázích vývoje týmu. ClickUp vám může pomoci hladce projít touto cestou.
ClickUp je komplexní nástroj pro komunikaci a spolupráci, který sdružuje vše pod jednou střechou – členy týmu, časové osy a zdroje. Pomůže vám snadno komunikovat, definovat role, chatovat v reálném čase a sledovat pokrok vašeho týmu.
Chcete vyzkoušet ClickUp a vybudovat silnější týmy pro budoucnost? Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!