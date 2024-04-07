Notion vs. Evernote – který nástroj pro pořizování poznámek je lepší v roce 2025?

Notion vs Evernote, co si vyberete?
Ať už si zapisujete poznámky z jednání, připomínky nebo rychlý recept na ramen, který vám dal kolega, poznámky 🗒️ jsou součástí vašeho každodenního života.
A psaní poznámek je snadné!
Co není, je objevit vynikající aplikaci pro pořizování poznámek, která vám bude přesně vyhovovat. 😒
Žádné obavy. Máme pro vás řešení.
Pomůžeme vám vybrat správnou aplikaci pro pořizování poznámek, porovnáme Notion a Evernote a dokonce vám představíme skvělou alternativu k oběma.
Hlavní rozdíl mezi Notion a Evernote spočívá v tom, že Evernote je nástroj pro pořizování poznámek, který uživatelům umožňuje organizovat soubory v jednom nástroji, zatímco Notion je komplexní software pro správu projektů, který vám pomáhá uchovávat poznámky a pracovat na jednom místě.
V tomto článku se podíváme na všechny detaily, které odlišují Notion a Evernote.
Co je Notion?
Notion je aplikace pro pořizování poznámek s poměrně jednoduchým uživatelským rozhraním. Kromě toho, že vám pomáhá pořizovat digitální poznámky jako běžná aplikace pro poznámky, můžete s ní také trochu spravovat projekty a úkoly.
Klíčové funkce Notion
- Šablony
- Bloky kódu
- Tabule
- Spolupráce v reálném čase
Ceny Notion
- Osobní tarif (zdarma): synchronizace zařízení, sdílení až s pěti hosty a neomezený počet stránek
- Personal pro (4 $/měsíc): neomezený počet hostů a neomezené nahrávání souborů, historie verzí
- Team (8 $/uživatel za měsíc): neomezený počet členů týmu, pokročilá oprávnění a prostor pro spolupráci
Co je Evernote?
Aplikace Evernote existuje už dlouho a neustále konkuruje novějším aplikacím pro poznámky, jako jsou Apple Notes a Google Keep.
Evernote je nejen jednou z nejlepších aplikací pro pořizování poznámek, ale nyní se také pouští do světa správy úkolů.
Typický uživatel Evernote používá tento nástroj z různých důvodů, od vytváření denních poznámek, připomínek až po bullet journaling.
Klíčové funkce Evernote
- Web Clipper
- Vyhledávání textu v PDF souborech a dokumentech
- Skenování dokumentů
- Audio poznámky
Ceny Evernote
- Základní (zdarma): bohaté formátování, webový clipper a synchronizace až dvou zařízení
- Premium (7,99 $/měsíc): Anotace PDF, offline poznámky a vytváření vlastních šablon Evernote
- Business (14,99 $/uživatel za měsíc): historie aktivit týmu, spolupráce ve sdílených prostorech a správa týmu
Porovnání funkcí Evernote a Notion
Funkce umělé inteligence
Notion
Funkce umělé inteligence aplikace Notion jsou navrženy tak, aby zvýšily produktivitu a organizaci jejích uživatelů. Jednou z jejích nejvýznamnějších funkcí jsou algoritmy strojového učení, které dokážou extrahovat a označovat informace z obrázků a dokumentů.
Když uživatel nahraje obrázek nebo dokument, umělá inteligence Notion dokáže automaticky identifikovat důležité informace, jako jsou data, jména a místa, a poté data uspořádat do tabulky. Díky tomu je snadné spravovat a sledovat složité informace.
Evernote
Funkce AI Note Cleanup v Evernote využívá strojové učení k analýze a kategorizaci poznámek, aby byly lépe organizované a snáze dohledatelné.
Funkce AI Note Cleanup v Evernote pomůže uživatelům udržovat poznámky v pořádku a mít přehled o úkolech.
Úložiště
Notion
Notion v tomto ohledu vyniká.
Žádný z jejich tarifů nemá omezení úložného prostoru, s výjimkou zkušebních verzí tarifů pro týmy.
Mají však omezení pro nahrávání souborů.
Evernote
Evernote má naopak v základním tarifu omezení úložiště na 60 MB nahrávek za měsíc.
Za větší úložný prostor budete muset zaplatit spoustu peněz.
Velikost souboru
Notion
Notion má ve svém bezplatném tarifu limit velikosti souboru 5 MB. To je velmi málo ve srovnání s jinými možnostmi na trhu.
Pokud však potřebujete více, musíte buď přejít na placený tarif, nebo smazat položky, abyste uvolnili místo. Jedna možnost vás stojí peníze, druhá zase čas.
Evernote
Evernote je v tomto případě o něco štědřejší. Aplikace vám umožňuje zdarma přidávat poznámky o velikosti až 25 MB.
Ale bude vám to stačit?
Pokud vaše poznámky obsahují pouze prostý text, pak určitě.
Ale včetně obrázků a dalších multimédií?
Bude to těsné!
Integrace
Hlavním rozdílem mezi Notion a Evernote jsou jejich integrační schopnosti. Evernote se integruje s většinou běžných nástrojů, jako je Gmail, zatímco Notion postrádá většinu základních integrací.
Notion
Integrace je bohužel největší slabinou Notion.
Pro integraci budete možná muset využít Zapier nebo Automate, protože chybí přímá integrace s většinou ostatních nástrojů, jako jsou Gmail, Microsoft Outlook a Zoom.
To může být nepříjemné, protože existuje mnoho lepších alternativ, které nepotřebují pomoc s integrací do vašich oblíbených aplikací.
Evernote
Evernote má náskok, pokud jde o integraci.
S Evernote můžete pohodlně integrovat některé z nejpopulárnějších nástrojů, jako například:
- Gmail
- Google Drive
- Salesforce
- Slack
- Outlook
Funkce vyhledávání
Notion
V aplikaci Notion můžete vyhledávat poznámky pomocí funkce rychlého vyhledávání . K tomu musíte zadat klíčová slova, která hledáte.
Poté můžete své hledání seřadit podle svých preferencí.
Mezi možnosti třídění patří:
- Vytvořeno: novinky jako první
- Vytvořeno: nejstarší první
- Nejlepší shody
Evernote
Evernote je o něco pokročilejší, co se týče vyhledávacích funkcí. V této aplikaci pro zvýšení produktivity existuje mnoho způsobů, jak rychle najít to, co hledáte:
- Použijte popisné vyhledávání a zadejte například „poznámky s obrázky“ nebo „poznámky s rozpočty“.
- Vyhledávejte položky v konkrétním zápisníku zadáním notebook:vložte název zápisníku
- Vytvořte si uložené vyhledávání pro rychlé vyhledávání, místo abyste znovu a znovu používali vyhledávací lištu.
Evernote vs. Notion: Který je lepší?
Notion i Evernote jsou skvělé možnosti pro správu poznámek, úkolů a projektů. Každá z nich však má své vlastní jedinečné funkce, které vyhovují různým potřebám uživatelů.
Notion je skvělou volbou pro ty, kteří preferují přizpůsobitelný pracovní prostor s možností organizovat a spravovat různé typy dat na jednom místě. Díky tomu je ideální pro řízení projektů, pořizování poznámek a dokonce i pro vedení osobního deníku. Funkce šablon Notion navíc usnadňuje začátek práce a rychlé vytváření různých typů stránek.
Na druhou stranu, Evernote je skvělou volbou pro ty, kteří upřednostňují jednoduchost a snadné použití. Evernote se zaměřuje hlavně na vytváření a organizování poznámek a úkolů. Má výkonnou vyhledávací funkci, která uživatelům umožňuje snadno najít poznámky na základě klíčových slov nebo značek. Díky tomu je skvělý pro výzkum a sledování nápadů.
Rozhodnutí mezi Notion a Evernote nakonec závisí na osobních preferencích a typu práce, kterou děláte.
Pokud oceníte přizpůsobitelnost a flexibilitu, Notion může být pro vás lepší volbou. Pokud dáváte přednost jednoduchosti a snadnému použití, Evernote může být lepší volbou. Obě aplikace jsou skvělé a stojí za to je vyzkoušet, abyste zjistili, která z nich vám vyhovuje nejlépe.
Notion vs. Evernote na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jak se lidé staví k Evernote vs. Notion. Když na Redditu vyhledáte Notion vs. Evernote, mnoho uživatelů se shoduje, že Notion má širší a užitečnější výběr funkcí:
„Notion umí vše, co bych si přál od Evernote, pokud jde o organizaci a rozvržení poznámek. Je také mnohem lepší pro spolupráci. Moje firma ho používá pro celé strategické plánování v rámci hlavního týmu.“
Ostatní uživatelé Redditu poznamenávají, že Evernote je lepší volbou, pokud hledáte digitální kartotéku:
„Evernote je stále lepší digitální kartotéka pro univerzální archivaci, která má své místo v osobním pracovním postupu.“
Potřebujete alternativu k Notion a Evernote? Seznamte se s ClickUp.
Nejlepší aplikace je ta, která efektivně vyhovuje vašim potřebám nebo potřebám vaší organizace.
Tou aplikací je ClickUp.
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro správu projektů na světě.
Jedná se o nástroj pro správu projektů, který je mnohem dostupnější než Evernote a má lepší funkce pro pořizování poznámek než Notion.
Zde je několik klíčových funkcí, které vás jistě zaujmou:
1. ClickUp Notepad
Pomocí poznámkového bloku ClickUp můžete vytvořit libovolný počet poznámek.
Vaše nápady nemají žádné hranice.
Funkce Rich Text Editing v ClickUp vám umožňuje přidávat nadpisy, kurzívu, číselné seznamy, úryvky kódu a další.
Ale tady je ta nejúžasnější z úžasných funkcí našeho Notepadu:
Jakoukoli poznámku můžete převést na úkol, který lze realizovat.
Stačí jen:
- Klikněte na + v poznámce nebo na možnosti poznámky.
- Vyberte seznam, který chcete upravit
A je to. Vaše poznámka je nyní úkolem, na kterém můžete pracovat vy i váš tým!
2. ClickUp Docs
Někdy poznámky nestačí.
V takovém případě se můžete obrátit na ClickUp Docs.
Zde můžete vytvořit znalostní databázi nebo sekci wiki. Sdílejte ji s kýmkoli chcete, soukromě i veřejně, pomocí odkazu pro sdílení.
Své dokumenty můžete také chránit před nechtěnými úpravami jednoduchým zapnutím možnosti Chránit tuto stránku a přidáním kontextu pro vaše publikum.
Vaše dokumenty mohou být dokonce indexovány Googlem a dalšími vyhledávači.
V Docs můžete přidat libovolný počet stránek.
Můžete dokonce vytvářet stránky uvnitř existující stránky (nadřazené stránky) pomocí „vnoření“.
Aby vám ClickUp usnadnil práci, umožňuje vám také vytvářet šablony dokumentů. Tímto způsobem můžete ušetřit čas, protože nemusíte opakovaně vytvářet stejné dokumenty.
A díky těmto formátovacím funkcím můžete zajistit, že váš dokument bude mít dokonalý vzhled a styl:
- Styl dokumentu: vyberte styl, který nejlépe vystihuje váš dokument a práci – styl založený na znalostech, klasický nebo blogový styl.
- Obrázek na obálce: přidejte obrázek na obálku z galerie, plochy, odkazu nebo knihovny Unsplash.
- Podtitul: přidejte podtitul, který čtenářům poskytne další informace pro lepší srozumitelnost.
A nemusíte hledat ani aplikace pro vkládání poznámek, protože ClickUp má také funkci pro vkládání poznámek do PDF!
3. ClickUp AI
AI-powered writing assistant od ClickUp je nástroj využívající umělou inteligenci, který používá řada oddělení v různých odvětvích k vytváření poutavého obsahu, který posouvá podnikání vpřed. Platforma využívá sílu umělé inteligence k zefektivnění a vylepšení procesu psaní, což týmům usnadňuje spolupráci a tvorbu vysoce kvalitního obsahu, který rezonuje s jejich cílovým publikem.
S pomocníkem pro psaní ClickUp mohou uživatelé:
- Shrňte poznámky během několika sekund
- Generujte akční položky
- Formátování poznámek
4. ClickUp Mind Maps
Nechte zazářit svou kreativní stránku, protože ClickUp má místo pro vaše nápady díky Mind Maps.
Vytvářejte a organizujte projekty, úkoly a koncepty přímo zde pomocí režimu úkolů. Nebo použijte režim Blank pro brainstorming bez jakékoli souvislosti s úkoly.
ClickUp: Odpověď na debatu Evernote vs. Notion
Není pochyb o tom, že Notion a Evernote patří mezi nejznámější aplikace pro standardní pořizování poznámek.
Mají však svá omezení.
Ať už jde o ceny nebo omezený úložný prostor, je to těžké rozhodnutí.
To, co ve skutečnosti potřebujete, je nástroj, který nabízí vše, co Evernote a Notion, a ještě víc.
Naštěstí právě v tomto bodě přichází na řadu ClickUp.
Jedná se o dokonalý nástroj pro zvýšení produktivity, který může sloužit jako projektový manažer, zápisník, nástroj pro sledování úkolů, správce dokumentů, nástroj pro připomínky a mnoho dalšího.
Zní to jako kompletní balíček?
Stáhněte si ClickUp ještě dnes zdarma a udělejte si psaní poznámek snadné, zábavné a smysluplné.
Související články: