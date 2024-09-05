Růst vedený zákazníky vs. růst vedený produkty: Co je pro váš SaaS podnik správné?

Kdysi dávno dvě prosperující společnosti SaaS, každá na vrcholu své kariéry, zvolily zcela odlišné přístupy k růstu.
Společnost A nechala těžkou práci na svém produktu – nabídla freemium model, který přitahuje uživatele jako med včely, a vsadila na virální přijetí produktu, aby podpořila expanzi. Tvrdě pracovali na zdokonalení produktu do té míry, že se stal vlastním marketingovým motorem.
Společnost B se mezitím soustředila výhradně na své zákazníky, vkládala prostředky do porozumění i těm nejmenším potřebám a podle toho přizpůsobovala řešení. Spoléhala se na budování loajální zákaznické základny a doporučení ústním podáním, aby podpořila růst.
Ačkoli jsou obě společnosti úspěšné, jejich cesty k růstu nemohou být odlišnější.
Jako majitel nebo profesionál v oblasti SaaS (Software as a Service) je důležité určit, která strategie odpovídá cílům, zdrojům a postavení vaší společnosti na trhu.
Tento blog se zabývá růstem vedeným zákazníky versus růstem vedeným produkty, včetně výhod, nevýhod, aplikací a dalších aspektů.
Porozumění růstu založenému na produktech
Růst založený na produktech (PLG) představuje obrovskou změnu v odvětví SaaS. V tomto modelu je produkt v popředí a stává se hlavním hnacím motorem získávání zákazníků, konverzí a rozšiřování podnikání.
V produktově orientovaných společnostech jsou produkty navrženy tak, aby přinášely okamžitou hodnotu, což uživatelům umožňuje vyzkoušet si jejich výhody na vlastní kůži, než se rozhodnou k nákupu. Tento přístup je v souladu s preferencemi moderních uživatelů, kteří upřednostňují samoobslužný přístup a možnost vyzkoušet si produkt před nákupem.
Vezměte si například Slack. Umožňuje uživatelům hladkou spolupráci s týmy prostřednictvím intuitivního rozhraní – a to vše bez počátečních nákladů.
Díky funkcím, jako jsou více kanálů, tagy a centralizované sdílení souborů, si Slack rychle získal uživatele tím, že zdůraznil svou efektivitu a výhody spolupráce. Jak týmy přijímaly Slack, zvali další, aby s nimi spolupracovali na této platformě, což podpořilo virální růst Slacku.
Jak se dalo očekávat, PLG klade důraz na vytváření produktů, které jsou intuitivní, hodnotné a snadno použitelné, což podporuje prodej. To jim umožňuje snížit náklady na získávání zákazníků tím, že většinu komunikace nechávají na produktu.
Jak uživatelé interagují s produktem, přirozeně postupují zákaznickou cestou, přecházejí z bezplatné zkušební verze na placené tarify a podporují organický růst prostřednictvím virálního šíření.
Růst založený na produktech vs. růst založený na prodeji
Zatímco společnosti PLG kladou produkt do centra růstu, růst vedený prodejem (SLG) využívá tradiční přístup, který se spoléhá na prodejní týmy, které oslovují potenciální zákazníky, pečují o potenciální zákazníky a uzavírají obchody. Obvykle zahrnuje personalizované oslovování a předvádění produktů. To znamená praktičtější přístup k provázení potenciálních zákazníků nákupním procesem.
SLG funguje nejlépe v odvětvích, kde je produkt složitý a vyžaduje značné přizpůsobení. Zaměřuje se také na větší podnikové zákazníky, kteří preferují prodejní zkušenost s vysokou mírou osobního přístupu.
Klíčový rozdíl mezi PLG a SLG spočívá v tom, kdo vede zákaznickou cestu.
V PLG je primárním kontaktním bodem samotný produkt, který uživatelům umožňuje nezávisle vyzkoušet jeho hodnotu, zatímco SLG vyžaduje, aby hodnotu produktu komunikoval prodejní tým.
PLG pro B2B: Ideální řešení nebo jen pro SaaS?
Strategie růstu založená na produktech je často spojována se společnostmi SaaS, ale není omezena pouze na tento prostor. Podstata PLG – nechat produkt sám řídit růst tím, že předvede svou hodnotu – může dobře fungovat v mnoha B2B prostředích.
Jako příklad si vezměte Dropbox.
Ačkoli je Dropbox primárně uznáván jako produkt SaaS, jeho freemium model ukazuje, jak může PLG uspět v prostředí B2B.
Nabízí firmám a jednotlivcům bezplatný úložný prostor s jednoduchým, intuitivním rozhraním, které funguje na všech zařízeních. Tato snadná použitelnost přilákala miliony uživatelů, včetně mnoha B2B klientů, kteří rychle rozpoznali hodnotu produktu.
Vzhledem k tomu, že se u těchto klientů zvýšily požadavky na úložiště, mnoho z nich přešlo na placené tarify, což podpořilo růst podnikání bez výrazného zapojení prodejních týmů.
Ačkoli PLG vyniká v marketingových strategiích SaaS, jeho principy lze přizpůsobit i jiným scénářům B2B. Pokud váš produkt přináší okamžitou hodnotu a umožňuje uživatelům vyzkoušet si jeho výhody na vlastní kůži, pravděpodobně podpoří růst, ať už působíte v oblasti SaaS nebo v jiném sektoru B2B.
Porozumění růstu vedenému zákazníky
Růst orientovaný na zákazníka (CLG) je strategie, která staví zákazníky do centra iniciativ společnosti zaměřených na růst. Investuje více do úspěchu zákazníků a jejich spokojenosti jako hlavních hnacích sil obchodní expanze.
CLG klade důraz na budování hlubokých vztahů a vytváření pozitivních zkušeností v každé fázi zákaznické cesty.
CLG se zaměřuje na spokojenost zákazníků, protože je považuje za nejlepší propagátory vaší značky. Překonáním jejich očekávání z nich můžete udělat loajální příznivce a v konečném důsledku hlavní hnací sílu růstu.
To znamená poskytovat výjimečné zážitky od prvního kontaktu až po průběžnou podporu.
Skvělým příkladem CLG v praxi je Amazon. Tento online trh rostl na základě spokojenosti zákazníků a nabízel personalizovaná doporučení, spolehlivé přepravní služby a bezproblémovou politiku vrácení zboží.
Schopnost společnosti Amazon předvídat a uspokojovat potřeby zákazníků prostřednictvím vysoce responzivního globálního týmu zákaznických služeb ji etablovala jako důvěryhodnou volbu pro miliony lidí po celém světě, což vede k loajalitě a opakovaným nákupům.
Podobně je dalším klíčovým prvkem CLG úspěch zákazníků. Váš tým by měl rozumět cílům zákazníků, vést je a pomáhat jim vytěžit z vašeho produktu maximum.
Růst vedený zákazníky často vede k vyšší celoživotní hodnotě zákazníka (CLV), protože když jsou zákazníci spokojení, mají tendenci se vracet pro další nákupy.
Navíc spokojení zákazníci jsou vašimi nejlepšími propagátory. Budou vaši značku doporučovat svým přátelům a rodině a mohou se za vás dokonce postavit, pokud se objeví nějaké negativní komentáře. Tím se vytvoří pozitivní smyčka zpětné vazby od zákazníků, která podpoří opakované nákupy a v průběhu času posílí reputaci vaší značky.
Chování spotřebitelů a jeho vliv na CLG
Dnešní spotřebitelé jsou informovanější, propojenější a mají větší vliv než kdykoli předtím. Mají přístup k velkému množství dat a rychle sdílejí své zkušenosti – pozitivní i negativní – prostřednictvím sociálních médií a dalších platforem.
To vyžaduje, abyste byli velmi citliví na chování, preference a očekávání uživatelů, zejména pokud se snažíte dosáhnout úspěchu pomocí strategie zaměřené na zákazníky.
Porozumění jejich chování zahrnuje analýzu toho, jak interagují se značkou a co ovlivňuje jejich nákupní rozhodnutí. To zahrnuje faktory, které je odrazují od funkcí vašeho produktu nebo je k nim přitahují.
Tip pro profesionály: Data a analytika vám mohou pomoci porozumět kolísavým vzorcům chování zákazníků a podle toho vytvářet nabídky.
Například značka, která zaznamená trend, že zákazníci oceňují ekologické produkty, může upravit svou produktovou řadu tak, aby zahrnovala více udržitelných možností. Může posílit loajalitu a podpořit růst tím, že se přizpůsobí tomu, co je pro zákazníky důležité.
Proč jsou klíčové kontaktní body se zákazníky a obsah vytvářený uživateli
Řízení vztahů se zákazníky (CRM) je pro podporu CLG klíčové, protože pomáhá značkám budovat silné vazby s jejich publikem.
Když efektivně spravujete vztahy, každá interakce působí osobně a smysluplně, díky čemuž se zákazníci cítí oceněni. To posiluje loajalitu a podporuje opakované nákupy, což je klíčové pro dlouhodobý růst.
Skvělým příkladem je společnost Airbnb. Rostla tím, že se soustředila na vytváření nezapomenutelných zážitků jak pro hostitele, tak pro hosty.
Díky nabídce zdrojů a podpory, které upřednostňují důvěru a bezpečnost, si vybudovali silné vztahy, díky nimž se lidé vracejí. Právě tyto pozitivní zkušenosti dělají CLG tak efektivním.
Kontaktní body, tedy momenty, kdy zákazníci interagují s vaší značkou – ať už na vašem webu, sociálních médiích nebo během nákupu – jsou příležitostí k vytvoření pozitivních zážitků. Konzistentní poskytování služeb v těchto kontaktních bodech buduje důvěru a udržuje zájem zákazníků, což je pro CLG zásadní.
Dobře provedená marketingová strategie zaměřená na životní cyklus zákazníka vše propojuje tím, že zajišťuje, aby se vaše sdělení a zapojení vyvíjely spolu s tím, jak zákazníci procházejí různými fázemi své cesty.
Stejně tak je UGC (obsah vytvářený uživateli) dalším silným hnacím motorem CLG (a v některých případech i PLG). Když zákazníci sdílejí své zkušenosti s vaším produktem, působí to jako autentický sociální důkaz, který může ovlivnit ostatní.
Podpora zapojení uživatelů a prezentace obsahu vytvářeného uživateli zvyšuje důvěryhodnost vaší značky a vytváří pocit sounáležitosti, což dále posiluje loajalitu zákazníků a podporuje růst.
PLG vs. CLG: Výhody a nevýhody
Začněme tím, že se podíváme na výhody a nevýhody v naší debatě o růstu vedeném zákazníky versus růstu vedeném produkty.
Zde jsou výhody PLG oproti CLG:
|Výhody růstu založeného na produktech
|Výhody růstu vedeného zákazníky
|Umožňuje rychlé škálování prostřednictvím organického, virálního růstu, protože produkt se prodává sám.
|Podporuje silné vztahy, což vede k vyšší spokojenosti, loajalitě a podpoře.
|Snižuje závislost na nákladných prodejních a marketingových aktivitách
|Produkty a služby jsou úzce přizpůsobeny potřebám zákazníků na základě zpětné vazby.
|Generuje cenná data o zákaznících, která slouží k vylepšování produktů a zákaznické zkušenosti.
|Spokojení zákazníci zůstávají loajální, což vede k vyšší hodnotě CLV a trvalému růstu tržeb.
Zde jsou nevýhody PLG oproti CLG:
|Nevýhody růstu založeného na produktech
|Nevýhody růstu orientovaného na zákazníka
|Postrádá personalizovaný přístup, který se očekává v komplexních B2B prostředích.
|Vyžaduje značné investice do softwaru pro úspěch zákazníků, týmů a personalizovaných služeb.
|Úspěch závisí výhradně na schopnosti produktu poskytnout okamžitou hodnotu.
|Růst může být pomalejší kvůli potřebě více praktické interakce a řešení šitých na míru.
Dále se podívejme, jak každá strategie ovlivňuje spokojenost a zkušenosti zákazníků.
V PLG závisí spokojenost zákazníků na tom, jak dobře produkt funguje a jak rychle přináší hodnotu. Pokud je snadno použitelný a splňuje očekávání, jsou zákazníci spokojeni.
Pokud však není na požadované úrovni, spokojenost může rychle klesnout.
U CLG jde především o celkovou zákaznickou zkušenost. Tento přístup se zaměřuje na to, aby se zákazníci během celé své cesty cítili oceněni, často prostřednictvím lidských interakcí a podpory. To zvyšuje celkovou spokojenost a loajalitu.
Vliv použitelnosti na obě strategie růstu
Použitelnost je to, co posouvá vaši strategii PLG vpřed. To znamená, že váš produkt musí být intuitivní, snadno použitelný a schopný okamžitě prokázat svou hodnotu.
Pokud má uživatel potíže s produktem nebo ho považuje za komplikovaný, brání to růstu. V PLG prostě nemůžete dělat kompromisy v oblasti použitelnosti, protože tento faktor rozhoduje o tom, zda vaši uživatelé budou pokračovat i po počáteční zkušební nebo freemium fázi.
Ačkoli je použitelnost v CLG stále zásadní, doplňuje ji širší zákaznická zkušenost. I když má produkt určitou křivku učení, specializovaný tým pro úspěch zákazníků může uživatele provést procesem, dokud nedosáhnou požadovaných výsledků.
Celkově lze říci, že nejlepším přístupem může být kombinace obou strategií.
Transformace marketingu a prodeje pomocí PLG a CLG
Zatímco produktově orientovaná prodejní strategie staví váš produkt do centra pozornosti, CLG se zaměřuje na prohlubování vztahů se zákazníky a upřednostňování jejich úspěchu. Při určování, která růstová strategie je pro vaši organizaci nejvhodnější, hraje roli mnoho faktorů, včetně vašeho odvětví, ICP (ideálního profilu zákazníka), povahy vašeho produktu atd.
Mnoho organizací se rozhodlo pro kombinaci obou přístupů: PLG je vhodný pro menší klienty nebo jednotlivé uživatele, zatímco CLG pomáhá připravit půdu pro velké podnikové klienty, kteří potřebují rozsáhlé přizpůsobení.
Ať už se rozhodnete pro kteroukoli strategii, implementace strategií PLG a CLG může zlepšit váš marketingový plán a prodejní úsilí, což povede k výrazně vyšším konverzím a tržbám. Zvažte použití nástroje pro správu marketingu a prodeje, abyste mohli vyvinout a sledovat spolehlivé strategie PLG a CLG.
Software pro správu produktů ClickUp je univerzální platforma navržená tak, aby vylepšila vaši růstovou strategii.
Ukážeme vám, jak může být ClickUp výkonným nástrojem na podporu růstu zaměřeného na produkt i na zákazníka.
Aplikujte inovativní doplňky pomocí myšlenkových map
Inovace hrají klíčovou roli v podpoře růstu, ať už prostřednictvím strategií zaměřených na produkt nebo na zákazníka. Je důležité uspořádat své nápady tak, aby vedly k jasným a proveditelným krokům.
Mind mapy mohou být v tomto ohledu neuvěřitelně užitečné, protože nabízejí vizuální způsob, jak strukturovat vaše myšlenky a vidět, jak se různé nápady propojují.
Pokud například přemýšlíte o způsobech, jak vylepšit funkci produktu nebo zlepšit zákaznickou zkušenost, může vám myšlenková mapa pomoci rozdělit tyto koncepty na lépe zvládnutelné části. Tím zajistíte, že budou zohledněny všechny detaily a nic nebude opomenuto.
Myšlenkové mapy ClickUp tento proces dokonale usnadňují, protože vám umožňují vytvořit komplexní životní cykly vývoje produktů a odhalit oblasti, které lze optimalizovat.
Můžete vytvářet vývojové diagramy a pracovní postupy, které provedou váš produkt od počátečního nápadu až po finální uvedení na trh. Vizualizací jednotlivých fází vývoje produktu můžete zajistit, že vaše strategie růstového marketingu budou inovativní a efektivní.
Vyzkoušejte různé zobrazení dat z několika úhlů pohledu
Pro úspěch vaší obchodní strategie je nezbytné získat různé pohledy na ni. Musíte konzultovat s odborníky na produkty a uživatelské zkušenosti, stejně jako s týmy prodeje a zákaznické zkušenosti. Díky pohledu na vaše plány z různých úhlů můžete identifikovat potenciální mezery a příležitosti, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty.
ClickUp Views vám to umožní a nabízí různé způsoby vizualizace a správy vašich úkolů a projektů.
Například ClickUp Board View může být obzvláště užitečný pro sledování pokroku v časovém harmonogramu vývoje produktu a správu požadavků na funkce. Přetahováním úkolů mezi různými sloupci můžete snadno zjistit, v jaké fázi se váš projekt nachází a co je třeba udělat dál.
Kalendář ClickUp vám pomůže udržet přehled o termínech a milnících a zajistí, že váš tým bude pracovat podle plánu.
Zároveň vám zobrazení seznamu ClickUp poskytuje podrobnější přehled o každém úkolu, což usnadňuje správu jemnějších detailů vaší strategie růstu.
Sledování a organizace firemních projektů je s softwarem ClickUp velmi snadné a efektivní. Od jednoduchých seznamů po složité projekty, software ClickUp se používá k dosažení očekávaných výsledků. Jedná se o velmi efektivní software pro řešení problémů s řízením úkolů a sledování pokroku v rámci probíhajících úkolů a projektů organizace.
Vytvořte soudržnost ve svém marketingovém týmu
Pro efektivní realizaci jakékoli strategie růstu je nezbytný soudržný marketingový tým. Když jsou všichni na stejné vlně, úkoly se plní efektivněji a riziko nedorozumění je menší.
Vyhněte se roztříštěným projektovým dokumentům a komunikaci díky implementaci marketingového řešení ClickUp.
Můžete ji použít jak pro návrh produktů, tak pro strategie udržení zákazníků. Ještě lepší je, že různé oddělení ve vaší organizaci mohou spolupracovat na souborech, více komunikačních médiích a více než 1 000 integracích – to vše z jedné jednotné platformy.
Marketingový tým může použít různé grafy k odhalení mezer a dalších problémových bodů ve vaší růstové strategii.
Nezapomeňte nastavit dashboardy ClickUp a přizpůsobit je tak, aby poskytovaly podrobné informace o vašich produktech a marketingových strategiích. Váš dashboard se tak promění v dynamické analytické centrum.
Považujte jej za své velitelské centrum pro data, kde můžete nastavit widgety, které sledují klíčové metriky, vizualizují trendy výkonu a rozkládají složité informace na praktické poznatky.
Přizpůsobením svého dashboardu můžete sledovat pokrok v různých projektech, identifikovat úspěchy a oblasti, které je třeba zlepšit, a okamžitě přijímat informovaná rozhodnutí.
Použijte tabule k vymýšlení strategií PLG a CLG
Tabule jsou ideální pro brainstorming a vizualizaci růstových strategií. Nabízejí flexibilní prostor pro zaznamenání vašich nápadů, bez ohledu na to, s jakým modelem pracujete.
Tabule ClickUp jsou ideální pro brainstorming a plánování vašeho růstu interaktivním a kolaborativním způsobem.
Pokud jste produktově orientovaná společnost, použijte Whiteboards k zmapování uživatelských cest, od počátečního zapojení až po přijetí funkcí a dokonce i placené upgrady. Je to také skvělý nástroj pro vytváření scénářů A/B testování, aby se zajistilo, že vaše strategie je na správné cestě.
Pokud se však zaměřujete na CLG, Whiteboards vám pomůže sledovat a vizualizovat kontaktní body zákazníků během jejich cesty. Společně se svým týmem můžete vytvořit graf celého marketingového trychtýře a zajistit tak optimalizaci každé interakce.
Díky spolupráci v reálném čase mohou navíc více týmů hladce spolupracovat na zlepšování zákaznických služeb a podpoře úspěchu.
Nasazení nástrojů AI pro rychlé získání poznatků
Nástroje umělé inteligence mohou změnit způsob, jakým shromažďujete a analyzujete poznatky, a urychlit tak váš rozhodovací proces. Tyto nástroje vynikají ve zpracování velkého množství dat, rozpoznávání trendů a rychlém poskytování praktických poznatků.
Automatizují úkoly, jako je extrakce dat, analýza trendů a generování reportů, takže se můžete soustředit na strategické plánování namísto manuální práce.
Řešení založená na umělé inteligenci jsou obzvláště cenná pro úkoly, jako je přepisování schůzek, shrnování dlouhých dokumentů a identifikace klíčových informací ve vašich datech. To zvyšuje efektivitu, zlepšuje přesnost a snižuje možnost lidské chyby.
ClickUp Brain může jít ještě o krok dál.
Umožňuje vám vytvářet podrobné zprávy, generovat přepisy hlasu do textu a extrahovat konkrétní klíčová slova z vašich souborů. Tento inteligentní asistent se hladce integruje do vašich úkolů, projektů a týmových aktivit, nabízí komplexní přehled a urychluje vaši práci díky více než 100 specializovaným nástrojům.
Implementujte předem navržené šablony pro růst
Šablony jsou pro realizaci růstových strategií nesmírně cenné. Nabízejí hotový rámec, který můžete přizpůsobit svým konkrétním potřebám a poskytnout tak svému týmu pevný základ.
Díky rozsáhlé knihovně šablon ClickUp můžete zefektivnit své snahy o růst. Tyto šablony poskytují strukturované pokyny, které vám pomohou efektivně spravovat vaše strategie a sledovat pokrok, aniž byste museli vynalézat kolo.
Šablona produktového plánu ClickUp
Šablona produktového plánu od ClickUp vám pomůže vizualizovat každou fázi, od počátečního konceptu až po finální spuštění, a zajistí, že nic nebude opomenuto.
S touto šablonou můžete rozdělit úkoly, přidělit zdroje a zajistit hladký chod všeho.
Chcete-li co nejlépe využít šablonu produktového plánu, začněte tím, že nastíníte cíle svého produktu. Poté naplánujte klíčové milníky a stanovte priority funkcí, které budete potřebovat k jejich dosažení.
A konečně, vlastní stavy a vlastní pole ClickUp vám pomohou sledovat pokrok a činit informovaná rozhodnutí.
Šablona produktové strategie ClickUp
Další možností pro PLG je šablona produktové strategie ClickUp, která vám umožní vytvořit praktické plány pro rozvoj a správné nasměrování vašich produktových týmů.
Začněte tím, že definujete účel vašeho produktu a problémy, které řeší. (K tomu musí tým také provést důkladný průzkum trhu, aby pochopil konkurenty a identifikoval příležitosti pro inovace. )
Poté si stanovte měřitelné cíle a rozdělte je na konkrétní úkoly pomocí této šablony. Tento přístup poskytuje jasný akční plán a pomáhá efektivně sledovat pokrok.
Pravidelně kontrolujte a aktualizujte svou strategii na základě výkonu a zpětné vazby od uživatelů, abyste udrželi svůj vývoj na správné cestě.
Využití PLG a CLG v úspěšných SaaS společnostech
Zde je příklad, jak společnosti jako HubSpot a Salesforce využily tyto přístupy k podpoře provozu SaaS.
Přechod společnosti HubSpot od růstu založeného na prodeji k růstu založenému na produktu
Zpočátku se HubSpot silně spoléhal na strategii zaměřenou na prodej, ale jak se vyvíjel, přešel k přístupu zaměřenému na produkt.
- Model Freemium: Díky nabídce bezplatných nástrojů s omezenými funkcemi přilákala společnost HubSpot velké množství uživatelů. Tento model umožnil potenciálním zákazníkům vyzkoušet si hodnotu produktu na vlastní kůži, než se rozhodli k nákupu.
- Výhody růstu: Tato změna umožnila společnosti HubSpot rychle se rozrůst díky využití použitelnosti a účinnosti produktu jako hnací síly růstu. Přechod pomohl společnosti HubSpot etablovat se jako klíčový hráč v oblasti inbound marketingu.
Zaměření společnosti Salesforce na růst vedený zákazníky
Společnost Salesforce si vybudovala svou reputaci tím, že upřednostňuje úspěch zákazníků a vytváří silnou komunitu kolem svého produktu.
- Spokojenost zákazníků: Salesforce investuje značné prostředky do týmů pro úspěch zákazníků, které úzce spolupracují s klienty, aby zajistily, že dosáhnou svých cílů a získají maximální hodnotu z platformy.
- Budování komunity: Salesforce také podporuje živou komunitu prostřednictvím svých akcí, uživatelských skupin a online fór. Tento přístup posiluje vztahy se zákazníky a vytváří cenné zpětné vazby pro neustálé zlepšování produktů.
Jaká je nejlepší strategie růstu pro vaše SaaS podnikání?
Volba mezi růstem vedeným zákazníky a růstem vedeným produkty závisí na jedinečném kontextu vašeho produktu, včetně jeho povahy, cílové skupiny a dynamiky trhu.
PLG je ideální, pokud váš produkt může přinést okamžitou hodnotu s minimálním zásahům do prodeje, což je ideální pro škálovatelné samoobslužné modely. Na druhou stranu, CLG vyniká v obchodních ekosystémech, kde jsou pro růst klíčové hluboké vazby se zákazníky a personalizované zkušenosti.
Mnoho úspěšných SaaS společností integruje prvky PLG i CLG. Ale bez ohledu na to, jakou cestou k růstu se vydáte, ClickUp vám pomůže dosáhnout vašeho cíle.
Od myšlenkových map a tabulek pro brainstorming až po přehledy pro sledování pokroku – ClickUp nabízí výkonné integrace, které zlepšují spolupráci při realizaci vaší strategie růstu.
Jste připraveni posunout svou SaaS cestu na další úroveň? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!