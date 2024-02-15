Top 10 společností PLG, které stojí za pozornost v roce 2025

Tradiční modely růstu podnikání obvykle vyžadují značné investice. To často zahrnuje rozšíření prodejního týmu, aby bylo možné dosáhnout vyšších cílů, a zvýšení výdajů na reklamu, aby bylo možné generovat více potenciálních zákazníků.
Existuje však efektivnější způsob růstu: spokojení zákazníci se mohou stát vašimi nejúčinnějšími zastánci. Mnoho společností se odklání od těchto konvenčních metod škálování a místo toho se rozhoduje pro strategii růstu založenou na produktech.
Tato strategie kontrastuje s tradičními modely založenými na prodeji, kde v popředí stojí prodejní týmy a marketingové aktivity.
Produktově orientovaný růst (PLG) je obchodní metodika, při které používání produktu vede k získávání, rozšiřování a udržení zákazníků. Jelikož je tato strategie ekonomičtější a nabízí udržitelnější cestu k expanzi, je dnes stále důležitější.
Podniky, které chtějí přijmout nebo zdokonalit strategii PLG, se mohou poučit z pozorování úspěšných společností zaměřených na produkty. Tyto společnosti PLG ukazují, jak efektivně využít produkt ke snížení nákladů na získávání zákazníků, zlepšení uživatelské zkušenosti a vytvoření virálního růstového cyklu.
V tomto článku se budeme zabývat 10 nejlepšími společnostmi s produktově orientovaným růstem, které můžete sledovat, abyste si vytvořili vlastní efektivní strategii vstupu na trh.
10 společností PLG, které mohou být inspirací v roce 2024
V dnešním digitálním prostředí, kde jsou očekávání uživatelů vysoká a konkurence je tvrdá, může být robustní strategie PLG rozhodujícím faktorem. Zde je deset takových společností PLG, od kterých se můžete poučit.
1. ClickUp
Klíčové ponaučení: Flexibilita a přizpůsobivost produktu mohou být významným motorem růstu. Také uspokojování rozmanitých potřeb odvětví v rámci jedné platformy může exponenciálně zvýšit počet získaných uživatelů.
ClickUp, komplexní software pro správu produktů, je příkladem síly strategie růstu založené na produktech na přeplněném trhu SaaS. Díky svému inovativnímu přístupu ClickUp rychle rozšířil svou uživatelskou základnu a za pět let získal přes 6 milionů uživatelů.
Úspěch společnosti ClickUp lze v zásadě připsat jejímu uživatelsky přívětivému rozhraní a robustnímu modelu růstu založenému na produktech typu freemium, který sehrál klíčovou roli při přilákání a udržení rozmanité uživatelské základny.
Platforma se profiluje jako multifunkční řešení v oblasti softwarových nástrojů PLG. ClickUp nabízí efektivní způsob, jak provádět vše od mapování procesů a dokumentace až po stanovení cílů a automatizaci úkolů. Zajišťuje také široké spektrum potřeb uživatelů v oblasti řízení projektů, vývoje produktů, marketingu, řízení lidských zdrojů a dalších.
Cílem platformy je pomoci vám pracovat rychleji a lépe, abyste efektivněji dosáhli svých cílů v oblasti řízení projektů. Rychle vám pomůže začít se vším, od šablon pro uvedení produktu na trh přes šablony růstových plánů a přizpůsobené řídicí panely až po řešení pro stanovení cílů.
Tento přístup zefektivňuje pracovní postupy uživatelů a zlepšuje jejich uživatelský zážitek. Skvělý zážitek a vyšší efektivita podporují přechod od bezplatných k placeným tarifům, rychlé rozšiřování uživatelské základny a větší zapojení.
Strategie PLG společnosti ClickUp snižuje náklady na získávání zákazníků a zároveň maximalizuje využití produktu. Navíc se neustále vyvíjí na základě zpětné vazby od uživatelů, čímž zajišťuje, že její řešení zůstávají v popředí potřeb uživatelů.
Tato strategie podpořila produktově orientovaný růst společnosti ClickUp a ukázala sílu přístupu zaměřeného na uživatele v odvětví SaaS.
Další inovace s ClickUp 3. 0
S uvedením nové verze ClickUp 3.0 mají uživatelé k dispozici ještě výkonnější funkce, které zvyšují jejich produktivitu. Patří mezi ně zcela nová personalizovaná domovská stránka, která eliminuje rušivé vlivy, funkce univerzálního vyhledávání, která pokrývá také všechny aplikace integrované do ClickUp, nově navržená doručená pošta, společný hub pro všechny vaše soubory, dashboardy a tabule, vlastní pole a úkoly, nové integrace a automatizace a mnoho dalšího.
Nejžhavější novinkou ClickUp je ClickUp Brain, asistent pro správu znalostí založený na umělé inteligenci. Pomůže vám vytvářet obsah, generovat aktualizace projektů a získávat rychlé odpovědi z připojených aplikací. Poskytne také okamžité kontextové odpovědi na cokoli, co se zeptáte ohledně své práce v ClickUp. A to není vše – obsahuje více než 100 nástrojů umělé inteligence na podporu různých pracovních potřeb.
Díky efektivnímu využití intuitivního a přizpůsobitelného produktu jako primárního nástroje pro generování potenciálních zákazníků a získávání zákazníků společnost ClickUp demonstruje, jak mohou společnosti PLG dosáhnout rychlého růstu a zvýšení tržeb při zachování nízkých nákladů na akvizici.
2. Figma
Klíčové ponaučení: Čím více je váš produkt „sdíletelný“ a „kolaborativní“, tím rychleji může růst. Silná komunita může být také zlatým dolem pro udržení a zapojení uživatelů.
Figma, průkopník ve světě designu, vyniká jako typický příklad společnosti zaměřené na růst založený na produktech (PLG). Figma, známá svým inovativním přístupem, předefinovala oblast designových nástrojů tím, že upřednostnila zapojení a spokojenost koncových uživatelů.
Ústředním bodem strategie PLG společnosti Figma je její schopnost poskytovat okamžitou hodnotu. Platforma umožňuje uživatelům okamžitě se pustit do tvorby návrhů s minimálním časem na nastavení a řadou šablon a nástrojů vhodných pro začátečníky i profesionály. Toto okamžité poskytování hodnoty zajišťuje, že uživatelé rychle rozpoznají užitečnost Figma, což podporuje rychlé přijetí a dlouhodobé zapojení.
Růst společnosti Figma je poháněn jejím silným zaměřením na zpětnou vazbu od uživatelů. Platforma se neustále vyvíjí díky zapracovávání poznatků od uživatelů, čímž si udržuje přední pozici v oblasti designových trendů a potřeb uživatelů. Tento přístup zaměřený na uživatele byl klíčový pro cestu společnosti Figma k pozici přední společnosti zaměřené na růst založený na produktech.
Figma je také příkladem efektivního využití produktově kvalifikovaných potenciálních zákazníků (PQL), kdy využívá data o používání produktů k identifikaci a péči o potenciální zákazníky. Figma efektivně přeměňuje zapojené uživatele na loajální zákazníky tím, že se zaměřuje na akce uživatelů, jako je vytváření komponent a spolupráce v rámci týmů.
3. Calendly
Klíčové ponaučení: Pokud se váš produkt při běžném používání přirozeně dostává do kontaktu s neuživateli (například při sdílení odkazu na plánování), máte k dispozici silnou růstovou smyčku.
Calendly, automatizovaný nástroj pro plánování, je vynikajícím příkladem společnosti, která využívá produktově orientovaný růst (PLG) v kombinaci s virálností k dosažení působivého růstu. Jako nástroj, který zjednodušuje plánování schůzek pro profesionály, Calendly efektivně využil přirozenou hodnotu svého produktu k získávání a udržení uživatelů.
Klíčem k úspěchu Calendly je silná shoda produktu s trhem. Platforma řeší univerzální problém: zdlouhavý proces plánování schůzek. Díky poskytování uživatelsky přívětivého a efektivního řešení se Calendly podařilo přilákat a udržet si rozmanitou uživatelskou základnu. Tato silná shoda produktu s trhem je nezbytná pro jakoukoli strategii PLG, protože zajišťuje, že produkt rezonuje s cílovou skupinou a splňuje skutečné potřeby.
Růst Calendly je poháněn jeho přirozeně virální povahou. Pokaždé, když uživatel odešle pozvánku Calendly, nejenže naplánuje schůzku, ale také představí platformu novým uživatelům. Tím vzniká virální smyčka, ve které příjemci pozvánek Calendly okamžitě vidí hodnotu produktu a často se sami zaregistrují, aby službu mohli využívat.
Přístup společnosti Calendly demonstruje sílu produktu, který přirozeně zapojuje ostatní a přináší jasnou hodnotu.
4. HubSpot
Klíčové ponaučení: Využívání datově podloženého a kontextově relevantního zapojení uživatelů může zlepšit okamžitou zkušenost s produktem a připravit půdu pro dlouhodobou retenci uživatelů a růst podnikání.
HubSpot, renomovaný hráč v odvětví SaaS, stanovil měřítko v oblasti růstu založeného na produktech (PLG) díky svým inovativním strategiím zapojení nových zákazníků.
Produktově orientované zapojení (PLO) je jádrem přístupu společnosti HubSpot, který se zaměřuje na zapojení uživatelů založené na datech, které je přizpůsobeno jejich vzorcům chování a úrovni znalostí. Tato produktově orientovaná strategie využívá historická data a kontext uživatelů pro efektivní zapojení.
Cesta společnosti HubSpot při vývoji jejího rámce PLO byla poznamenána rozsáhlým experimentováním a neustálou optimalizací. Zpočátku se HubSpot spoléhal na nástroje třetích stran pro zapojení zákazníků, ale nakonec vyvinul svůj vlastní nástroj pro správu, Projects, který vylepšil uživatelský zážitek integrací stanovení cílů zákazníků, odpovědnosti a vzdělávacího obsahu do jedné platformy.
Přechod k přístupu zaměřenému na CRM znamenal pro HubSpot významnou změnu. HubSpot si uvědomil, že uživatelé využívají jeho marketingovou platformu jako CRM, a proto změnil svůj přístup, což vedlo k nárůstu měsíčních registrací a zvýšení zapojení uživatelů. Tento důraz na CRM nyní tvoří základ produktově orientované strategie HubSpotu.
Klíčem k úspěchu HubSpot v oblasti PLG je jeho široká škála samoobslužných zdrojů, včetně přístupu ke komunitě a bohatého výběru článků a videí. Společnost využívá různé taktiky pro zapojení nových uživatelů, jako je živý chat, automatizované CRM toky, popisky, návody, šablony dokumentace a personalizované uvítací zprávy pečlivě přizpůsobené různým segmentům uživatelů.
Zaměření společnosti na porozumění a uspokojování různých rolí a osobností uživatelů je zásadní. Posouzením chování jak v rámci produktu, tak mimo něj a zohledněním různých marketingových osobností přizpůsobuje HubSpot své procesy zapojení tak, aby efektivně uspokojovaly rozmanité potřeby uživatelů.
5. Slack
Klíčové ponaučení: Klíčem k úspěchu je zajistit, aby byl váš produkt neodmyslitelnou součástí všech činností na pracovišti. Bohaté ekosystémy integrací mohou také přilákat uživatele k vaší platformě.
Společnost Slack, průkopník v oblasti obchodní komunikace, je příkladem úspěšné implementace strategie růstu založeného na produktech (PLG).
Jeho cesta od startupu v Silicon Valley k globálnímu lídrovi je založena na transformativní misi: přetvořit komunikaci na pracovišti. Integrací zasílání zpráv, sdílení souborů a spolupráce v reálném čase Slack reagoval na rozšířenou potřebu soudržných komunikačních nástrojů.
Klíčem k rychlému růstu společnosti Slack bylo strategické přijetí modelu freemium, který lákal uživatele atraktivní bezplatnou verzí a slibem pokročilých prémiových funkcí. Tento přístup zaujal uživatele a podnítil je k propagaci Slacku v rámci svých organizací, čímž vznikla virální růstová smyčka.
Dalším základním kamenem úspěchu společnosti Slack bylo pečlivé zapojení uživatelů. Slack zajistil, aby uživatelé rychle pochopili jeho funkce prostřednictvím interaktivních tutoriálů a kontextové pomoci, čímž si získal jejich trvalé zapojení.
6. UserMotion
Klíčové poznatky: Využití umělé inteligence pro prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků a zaměření se na data o používání produktů může výrazně zefektivnit proces stanovení priorit potenciálních zákazníků a podpořit růst tržeb společností PLG.
UserMotion je špičková platforma pro prodejní inteligenci navržená speciálně pro B2B SaaS společnosti. Využívá prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků k identifikaci potenciálních účtů pro nákup, expanzi nebo odchod a vede zapojení prostřednictvím odborně vytvořených příruček.
Tento přístup je obzvláště výhodný pro podniky, které se snaží optimalizovat své prodejní strategie a zaměřit se na zákazníky s nejvyšší pravděpodobností generování příjmů.
Platforma UserMotion založená na umělé inteligenci upřednostňuje účty pomocí kombinace údajů o používání produktů a poznatků o vhodnosti pro zákazníky. Pomocí tohoto nástroje mohou společnosti zdvojnásobit svůj potenciál tím, že se zaměří na nejslibnější potenciální zákazníky pro růst tržeb.
Platforma pomáhá maximalizovat příjmy prostřednictvím praktických poznatků a sladit prodejní strategie s vzorci používání produktů, čímž odhaluje nejúčinnější cesty k generování příjmů.
UserMotion nabízí komplexní řešení pro hodnocení a vylepšování strategií uvedení na trh (GTM). Jeho datově podložené poznatky pomáhají firmám porozumět jejich prodejním výkonům a identifikovat silné stránky i oblasti, které je třeba zlepšit.
7. Grammarly
Klíčové ponaučení: Budování komunity a přístup založený na hodnotách v kombinaci se zaměřením na zpětnou vazbu od uživatelů mohou společnost katapultovat na špičku svého odvětví.
Grammarly, známá svou pokročilou digitální podporou psaní, je zářným příkladem úspěšných společností PLG v oblasti informačních technologií a služeb.
Jádrem strategie PLG společnosti Grammarly je využití marketingově kvalifikovaných potenciálních zákazníků (MQL) k přilákání prvních uživatelů do virálních smyček.
Poskytováním atraktivního a uživatelsky přívětivého nástroje, který lze snadno stáhnout a nainstalovat, vytváří Grammarly prostředí, ve kterém jsou noví uživatelé přirozeně přitahováni k jeho nabídkám. Toto počáteční zapojení je klíčové pro podporu modelu růstu založeného na produktech a řízeného uživateli.
Prodejní tým společnosti Grammarly hraje klíčovou roli tím, že oslovuje slibné potenciální zákazníky, kteří splňují produktové požadavky, a zajišťuje, aby byla hodnota platformy dobře komunikována a pochopena. Tento cílený přístup pomáhá přeměnit zájemce na loajální zákazníky.
Týmy zákaznické podpory (CS) ve společnosti Grammarly jsou stejně nedílnou součástí jejich strategie PLG. Zaměřují se na pomoc novým uživatelům, zejména těm, kteří potřebují pomoc s konkrétními funkcemi. Tým CS proaktivně identifikuje a řeší rizika odchodu zákazníků v rámci PLG a snaží se udržet a oživit odcházející zákazníky.
Přečtěte si také: Software pro zpětnou vazbu k produktům pro nejlepší poznatky o zákaznících
8. Zapier
Klíčové poznatky: Strategické načasování a pozice na trhu, zaměření na růst orientovaný na zákazníka a robustní strategie obsahu a SEO mohou vést k exponenciálnímu růstu v technologickém odvětví.
Cesta společnosti Zapier k ohromujícímu ročnímu opakovanému výnosu (ARR) ve výši 230 milionů dolarů a ocenění 5 miliard dolarů, dosaženému s financováním ve výši 1,3 milionu dolarů, je důkazem síly strategického růstu a inovací.
Spuštění společnosti Zapier se časově shodovalo s rostoucí všudypřítomností API a nárůstem cloudových služeb a využívání SaaS. Vstoupili na rychle rostoucí trh iPaaS v hodnotě 9 miliard dolarů a nabídli řešení bez nutnosti programování pro propojení různých aplikací SaaS a zpřístupnění integrace i uživatelům bez technických znalostí.
Na rozdíl od mnoha startupů byl růst společnosti Zapier poháněn jediným kolem počátečního financování. Tato kapitálová efektivita a omezená závislost na externím financování jim umožnily udržet si významný podíl a kontrolu.
Společnost Zapier se od počátku soustředila na budování silných vztahů se zákazníky prostřednictvím aktivní účasti na fórech, kde její týmy pro úspěch zákazníků nabízely přímou pomoc a budovaly důvěru. Důraz na výjimečnou zákaznickou podporu a učinění úspěchu zákazníků základní hodnotou společnosti byl v počáteční fázi růstu klíčový.
Robustní strategie SEO také podpořila růst společnosti Zapier. Vytvořili tisíce automatizovaných, pro SEO optimalizovaných vstupních stránek pro každou integraci aplikace, čímž zachytili vysoce cílený vyhledávací provoz. Ve spojení se strategií obsahového marketingu zaměřenou na příklady použití aplikací a recenze se společnosti Zapier podařilo přilákat široké publikum.
Příběh růstu společnosti Zapier je vynikajícím příkladem toho, jak strategické positioning, zaměření na zákazníka, efektivní využití kapitálu a adaptivní strategie mohou vést k exponenciálnímu růstu v konkurenčním technologickém odvětví.
9. Miro
Klíčové ponaučení: Okamžitá užitečnost a ochutnávka schopností produktu mohou z nových uživatelů udělat zákazníky na celý život. Integrací vašeho produktu s dalšími nezbytnými nástroji ho můžete učinit nepostradatelným.
Miro, vizuální platforma pro týmovou spolupráci, přepisuje standardy strategií produktově orientovaného růstu (PLG) v odvětví SaaS. S více než 45 miliony uživatelů po celém světě je úspěch společnosti Miro založen na pečlivě propracované strategii uvedení na trh (GTM). Využívá produkt jako primární nástroj pro získávání zákazníků, konverzi a expanzi.
Klíčem k úspěchu společnosti Miro v oblasti PLG je její přístup zaměřený na zákazníka, kde je nejdůležitější porozumění potřebám uživatelů a přizpůsobení se jim. Pravidelným přehodnocováním své hlavní cílové skupiny a hlavních případů použití společnost Miro zajišťuje, že její nabídka zůstává relevantní a hodnotná. Školení v oblasti empatie vůči zákazníkům je také klíčovým aspektem jejich strategie, která se zaměřuje na skutečné porozumění požadavkům uživatelů a jejich řešení.
Platforma Miro vyniká svou jednoduchostí a rychlou návratností investic. Model růstu založený na produktech typu freemium nabízí okamžité, hmatatelné výhody, které uživatele motivují k prozkoumání a pozdějšímu přechodu na pokročilejší funkce.
Jejich rozsáhlá nabídka šablon slouží jako strategie pro získávání i aktivaci zákazníků a umožňuje uživatelům začít s strukturovanými, inspirativními rámci namísto prázdného plátna.
10. Zoom
Klíčové poznatky: Jednoduchost a spolehlivost produktu mohou oslovit širokou škálu uživatelů. Rychlá adaptace na zpětnou vazbu uživatelů, zejména v náročných dobách, je klíčová pro udržitelný růst.
Zoom, lídr v oblasti videokonferencí, se stal známým jménem, zejména během pandemie, a vyvinul se z jednoduchého komunikačního nástroje v nezbytnou součást našeho každodenního života.
Slovo „zoomovat“ se dokonce stalo slovesem, což svědčí o tom, jak velký vliv má tato platforma na to, jak se digitálně propojujeme. Její hladká integrace do různých aspektů života – od školních hodin po firemní schůzky – dokazuje její univerzální přitažlivost a snadné použití.
Cesta společnosti Zoom je důkazem síly růstu založeného na produktech (PLG). Intuitivní design platformy, robustní bezplatná verze a prémiové funkce pro placené předplatné exponenciálně rozšířily její uživatelskou základnu.
Pandemie podpořila tento růst, který proměnil Zoom z obchodního nástroje v klíčovou součást vzdáleného vzdělávání, práce na dálku a sociálních interakcí.
Schopnost společnosti Zoom rychle rozšířit své operace, aby uspokojila prudký nárůst poptávky během pandemie, je pozoruhodným úspěchem. Společnost se dovedně vypořádala s výzvami, jako jsou bezpečnostní obavy a soukromí uživatelů, tím, že naslouchala zpětné vazbě zákazníků a rychle se přizpůsobila.
Přijetí růstu založeného na produktech
Úspěšné příběhy těchto 10 nejlepších společností zaměřených na produkty mohou inspirovat podniky, které se snaží orientovat na neustále se vyvíjejícím digitálním trhu.
Od přizpůsobivosti ClickUp při uspokojování různých potřeb odvětví až po jednoduchost a spolehlivost Zoomu – každá společnost SaaS představuje jedinečné přístupy k využití růstu založeného na produktech. Při pozorování těchto lídrů odvětví je jasné základní téma společností PLG: integrace strategií zaměřených na zákazníka s inovativním vývojem produktů je klíčem k udržitelnému růstu a vedoucímu postavení na trhu v digitální éře.
Tyto softwarové společnosti demonstrují sílu růstu založeného na produktech a inspirují ostatní k následování jejich plánu, čímž dokazují, že zaměření se na produktovou zkušenost může vést k pozoruhodnému úspěchu.
Zjistěte, jak se ClickUp může přizpůsobit potřebám vašeho odvětví a zlepšit produktivitu. Začněte svou cestu s ClickUp ještě dnes a připojte se k řadám úspěšných společností, které využívají produktově orientovaný růst k dosažení pozoruhodných výsledků.