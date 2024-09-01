Jak vyjednat hybridní nebo vzdálený pracovní režim (tipy a strategie)

6 z 10 zaměstnanců si přeje hybridní pracovní prostředí a třetina chce pracovat výhradně na dálku.
V posledních letech se hybridní a plně vzdálená práce staly nezbytností. Pandemie změnila náš pohled na tradiční kancelář a dokázala, že flexibilita v tom, kde a jak pracujeme, může být produktivní i udržitelná.
Společnosti také stále více uznávají výhody flexibilních pracovních podmínek, jako jsou úspory nákladů a vyšší spokojenost zaměstnanců. Přesto může být žádost o tuto flexibilitu zastrašující.
Zbývá otázka: Jak úspěšně vyjednat flexibilní pracovní rozvrh se svým šéfem? Jak můžete sebevědomě prezentovat argumenty pro hybridní pracovní uspořádání, které bude výhodné jak pro vás, tak pro vašeho zaměstnavatele?
Naštěstí se jedná o dovednost, kterou můžete zvládnout. Se správnými strategiemi si můžete zajistit svobodu pracovat tam, kde se cítíte nejlépe, a zároveň zajistit, že váš výkon zůstane na špičkové úrovni.
V tomto článku jsme se zabývali tím, jak vyjednávat o hybridní nebo vzdálené práci jako profesionál.
Strategie pro vyjednávání hybridní nebo plně vzdálené práce
Při žádosti o práci na dálku nebo hybridní práci zdůrazněte své vynikající pracovní výsledky a současné i budoucí potřeby týmu.
Zde je několik tipů, jak vyjednávat o hybridní práci se svým zaměstnavatelem:
Analyzujte své požadavky
Než začnete vyjednávat, je důležité pochopit své potřeby. Začněte tím, že si ujasníte, co pro vás hybridní nebo vzdálená práce znamená. Zamyslete se také nad svými osobními povinnostmi.
Nejprve se pokuste odpovědět na tyto otázky:
- Potřebujete konkrétní počet dní v týdnu, kdy budete pracovat na dálku?
- Chcete přejít na plný úvazek na dálku?
- Máte rodinné povinnosti nebo osobní závazky, kvůli kterým je pro vás práce na dálku nezbytná?
- Hledáte flexibilitu, abyste se mohli soustředit na své blaho?
- Chcete zkrátit dobu dojíždění do práce a pracovat z pohodlí domova (nebo jiného místa)?
Je důležité zabývat se konkrétními detaily a vyjasnit si své preference ohledně pracovního prostředí, pracovní doby a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Jasné vyjádření svých motivů vám pomůže efektivněji komunikovat své potřeby. S ohledem na tyto podrobnosti si vytvořte seznam toho, co je pro vás nezbytné. To vám pomůže lépe naplánovat jednání.
💡Tip pro profesionály: Uspořádejte si svůj seznam pomocí ClickUp Notepad. Můžete si rychle zapisovat poznámky, vytvářet seznamy, upravovat je, přistupovat k nim ze svého telefonu a převádět je na sledovatelné úkoly.
Poznejte svou hodnotu
Když pochopíte svou hodnotu v rámci společnosti, budete vědět, jakou máte při vyjednávání páku. To vyžaduje upřímné zhodnocení vaší pozice a přínosu, který organizaci poskytujete.
Zeptejte se sami sebe: Jaké dovednosti nebo odborné znalosti nabízíte, které vás odlišují od ostatních? Dosahujete trvale vynikajících výsledků, dodržujete termíny nebo překračujete rámec svých povinností?
Pro přesvědčivé zdůvodnění flexibility je klíčové identifikovat své silné stránky. Můžete zdůraznit své úspěchy, abyste ukázali, že jste oddaný zaměstnanec, který bude i nadále přinášet přidanou hodnotu, bez ohledu na to, kde pracujete.
Pamatujte, že znát svou hodnotu neznamená jen pochopit svou hodnotu pro zaměstnavatele, ale také znát trh práce a své možnosti. Pokud jiné společnosti ve vašem oboru nabízejí flexibilitu, kterou si přejete, máte vyjednávací sílu.
Proveďte průzkum
Při vyjednávání o flexibilní práci jsou znalosti vše. Prostudujte si proto aktuální zásady vaší společnosti týkající se hybridní nebo vzdálené práce. Zjistěte, zda již někdo z vašich kolegů o těchto podmínkách vyjednával. Pokud ano, zkuste se dozvědět, jak k tomuto rozhovoru přistupovali a jaký byl jeho výsledek.
Zjistěte také, jak podobné pozice ve vašem odvětví přistupují k politikám práce na dálku nebo hybridní práce. Nabízejí to společnosti jako standardní benefit? Pochopení tržních trendů vám pomůže odhadnout vaši vyjednávací pozici. Pokud jsou vaše dovednosti žádané a jiné společnosti nabízejí flexibilitu, máte silnější argumenty, které můžete předložit svému zaměstnavateli.
Zkuste navíc najít údaje o produktivitě v hybridním nebo vzdáleném prostředí. Četné zprávy zdůrazňují výhody práce na dálku, jako je vyšší produktivita, větší zapojení zaměstnanců a úspora nákladů pro podniky.
To vám pomůže přesvědčit vaše současné i potenciální zaměstnavatele, že vaše žádost není jen otázkou osobních preferencí, ale strategickým krokem, který bude přínosem i pro společnost.
Vyberte si správný okamžik
Načasování hraje klíčovou roli v úspěchu jakéhokoli vyjednávání a žádost o hybridní nebo vzdálenou práci není výjimkou. Výběr správného okamžiku pro předložení vaší žádosti může mít významný vliv na to, jak bude přijata.
Zvažte následující věci:
Vaše výkonnost
Nejlepší je oslovit svého současného nadřízeného nebo potenciálního zaměstnavatele v době, kdy budou nejvíce nakloněni vaší žádosti. Svou žádost můžete předložit v období, kdy podáváte dobré pracovní výkony. Například po dokončení významného projektu, po obdržení pozitivní zpětné vazby nebo během hodnocení pracovních výkonů jste v silné pozici, abyste mohli diskutovat o flexibilních pracovních podmínkách.
V této době má váš zaměstnavatel vaše příspěvky čerstvě v paměti, takže je pravděpodobnější, že vaši žádost přijme kladně.
Situace společnosti
Zvažte celkovou situaci společnosti. Pokud vaše organizace v současné době prosperuje nebo se zaměřuje na udržení zaměstnanců, může vaši žádost vnímat jako součást širšího úsilí o podporu a udržení špičkových talentů.
Pokud však společnost prochází náročným obdobím, jako je restrukturalizace nebo škrty v rozpočtu, nemusí být nejvhodnější doba žádat o další flexibilitu.
Vytvořte si jasný plán
S veškerými potřebnými informacemi je čas naplánovat si jednání. Jasný a promyšlený plán prokáže vaše odhodlání zajistit, aby dohoda fungovala, a ujistí vašeho zaměstnavatele, že jste zvážili všechny aspekty přechodu.
Nastíňte, jak plánujete pracovat při práci na dálku nebo v hybridním režimu. Promyslete si své každodenní úkoly a týmové schůzky, které vyžadují osobní přítomnost, a vypracujte strategii, jak je budete zvládat.
Pokud vaše role například zahrnuje časté schůzky, navrhněte harmonogram pravidelných virtuálních kontrol. Pokud je klíčová spolupráce, navrhněte použití hybridních komunikačních nástrojů na pracovišti, jako jsou ClickUp, Slack nebo Zoom, abyste zůstali v kontaktu.
Přečtěte si také: 30 nejlepších nástrojů pro práci na dálku pro spolupráci na dálku
Pochopte postoj svého zaměstnavatele
Nejprve se snažte pochopit postoj svého zaměstnavatele k práci v kanceláři. I když možná víte, co chcete, pokud si uděláte čas a zvážíte věci z pohledu svého zaměstnavatele, můžete výrazně zvýšit své šance na úspěch.
Jakmile získáte dostatek informací, zvažte, proč by váš zaměstnavatel mohl mít výhrady k hybridní nebo vzdálené práci. Důvodem mohou být obavy ze snížení produktivity, narušení komunikace nebo potenciálního dopadu na soudržnost týmu.
Vžijte se do role svého zaměstnavatele a zamyslete se nad potenciálními výzvami, kterým čelí při řízení týmu na dálku.
Pokud nikdy předtím neměli na starosti zaměstnance pracující na dálku, mohou si být nejistí, jak zajistit dohled nebo dodržování termínů. Pokud společnost tradičně fungovala na základě fyzického pracoviště, může se obávat kulturní změny, kterou hybridní nebo práce na dálku představuje.
Jakmile identifikujete potenciální problémy, můžete svůj návrh přizpůsobit tak, aby je přímo řešil. Pokud je například problémem produktivita, připravte si data, která ukazují, jak může práce na dálku zlepšit soustředění a efektivitu. Pokud je problémem komunikace, navrhněte pravidelné kontroly, videokonference nebo nástroje pro spolupráci, které mohou pomoci udržet tok informací.
💡Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k vyhledávání nápadů, brainstormingu nebo dokonce k psaní a vylepšování svých vyjednávacích plánů. Vyzkoušejte různé podněty, abyste zjistili, jak vyjednávat a připravit se na různé scénáře. Nastavte tón svého návrhu, upravte jej a zkontrolujte pravopis, abyste při vyjednávání udělali ten nejlepší dojem.
Vyzkoušejte si to
Jedním z účinných způsobů, jak zmírnit obavy zaměstnavatele, je navrhnout zkušební období pro hybridní nebo vzdálenou práci. Navrhněte začít s omezeným časovým rámcem, například třemi měsíci, během nichž budete pracovat na plný úvazek na dálku, abyste prokázali, že tato dohoda funguje dobře pro obě strany.
Tento zkušební provoz vám umožní prokázat, že při práci na dálku dokážete udržet nebo dokonce zlepšit svou produktivitu a komunikaci. Zaměstnavateli také dodá pocit jistoty, protože bude vědět, že pokud to nebude fungovat podle očekávání, není tato dohoda trvalá.
Během zkušební doby nezapomeňte sledovat svůj výkon. Měřte svůj výkon, účast na schůzkách a komunikaci, abyste na konci období mohli předložit konkrétní výsledky. Pokud bude zkušební doba úspěšná, budete mít pádný důvod pro to, aby se tato forma práce stala trvalou.
Pomocí nástrojů, jako je ClickUp Time Tracking, zaznamenávejte, zda jste schopni dokončit své úkoly rychleji v hybridním režimu nebo o kolik se zvýšila vaše produktivita.
💡Tip pro profesionály: Máte obavy, jak si během zkušební doby udržet vysokou produktivitu? Využijte náš komplexní seznam tipů pro práci z domova a posuňte svou produktivitu na vyšší úroveň.
Využijte nástroje pro práci z domova
Využijte nástroje pro práci z domova k vytvoření strukturovaného plánu vyjednávání a zajistěte si jeho úspěch. ClickUp je nástroj pro produktivitu a správu úkolů, který vám pomůže zůstat organizovaní, produktivní a synchronizovaní bez ohledu na to, kde pracujete.
ClickUp for Remote Teams nabízí komplexní funkce pro stanovení a sledování společných cílů, plynulou spolupráci, správu znalostní báze a další, aby všichni byli na stejné vlně.
Podívejte se, jak toho využít během zkušební doby (a po přechodu):
- Pomocí ClickUp Tasks můžete plánovat, organizovat a spolupracovat na jakémkoli projektu. Nastavte priority pro každý úkol, přidejte typ úkolu, přizpůsobte stav úkolu, propojte související soubory nebo úkoly a snadno sledujte pokrok.
- Využijte přizpůsobitelné panely ClickUp, abyste získali jasný přehled o postupu projektu, pracovním vytížení a časových harmonogramech. Můžete zlepšit svou osobní produktivitu (a získat důkaz, který můžete předložit svému zaměstnavateli!), sledovat čas a fakturovatelné hodiny, vytvářet panely projektů a mnoho dalšího.
- Vizualizujte úkoly a pracovní postupy způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu stylu práce, pomocí více než 15 zobrazení ClickUp, jako jsou Seznam, Tabule, Kalendář a Ganttův diagram.
- Vytvořte sdílené nebo osobní cíle pomocí ClickUp Goals. ClickUp Goals vám umožňuje stanovit měřitelné cíle a automaticky sledovat váš pokrok. Můžete nastavit číselné, peněžní nebo pravdivé/nepravdivé cíle, přidat popisy a dokonce sdílet své cíle se svým manažerem.
- Spolupracujte s členy svého týmu pomocí ClickUp Docs. Upravujte dokumenty v reálném čase se svými kolegy, označujte je v komentářích, připojujte položky a snadno převádějte text na sledovatelné úkoly.
- Integrujte ClickUp s více než 1000 nástroji, včetně Slacku a Zoomu, abyste mohli komunikovat se svým týmem pomocí jejich oblíbených nástrojů pro vzdálenou spolupráci.
- Využijte ClickUp Clips k nahrávání videí, sdílení záznamů obrazovky, poskytování zpětné vazby a jasné komunikaci se svými kolegy.
- Shrňte dokumenty a informace, automatizujte opakující se úkoly, pište e-maily a získejte poznatky, které vám pomohou zvýšit produktivitu s ClickUp Brain.
Zůstaňte flexibilní
Vyjednávání je oboustranný proces. I když máte konkrétní představu o tom, co chcete, buďte otevřeni kompromisu. Například pokud váš zaměstnavatel váhá se schválením práce na plný úvazek na dálku, navrhněte hybridní pracovní uspořádání s konkrétními dny v kanceláři.
Tím také prokážete svou ochotu spolupracovat a najít řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Možná hned nedostanete vše, co chcete, ale tím, že prokážete ochotu vyjednávat, zvýšíte své šance, že se časem přiblížíte svému ideálnímu uspořádání.
Pamatujte, že být flexibilní neznamená smířit se s kompromisem, ale být strategický. Někdy může nalezení střední cesty vést k dlouhodobému úspěchu.
Můžete použít šablony pracovních plánů, jako je šablona plánu práce na dálku od ClickUp, které vašemu zaměstnavateli pomohou sledovat váš pracovní pokrok odkudkoli a kdykoli. Od nastínění očekávání, sledování pokroku až po měření výkonu vám tato šablona pomůže vytvořit komplexní plán pro přechod na práci na dálku.
Mezi pokročilé funkce pro plánování a sledování úkolů patří:
- Zobrazení časové osy práce: Plánujte podrobně a efektivně sledujte postup úkolů.
- Zobrazení pracovních aktivit: Brainstormujte se svým týmem a ukládejte nápady a plány projektů.
- Zobrazení průběhu práce: Sledujte dokončení úkolů a jejich průběh s podrobnostmi, jako jsou termíny splnění.
- Pohled vedoucích projektů: Přiřazujte úkoly členům týmu a sledujte jejich postup.
Zvažte práci na dálku
Zatímco stále více společností přechází na hybridní a plně vzdálenou práci, některé stále nejsou přesvědčeny o jejích výhodách. Důvodem může být povaha práce, množství práce nebo narušení, která jsou nutná pro hladký přechod.
Uchazeči o zaměstnání stále častěji požadují flexibilní pracovní dobu a mnoho společností nyní nabízí plně vzdálené pozice jako standardní možnost. Možná se vám podaří najít dobrou příležitost pro práci na dálku.
Proveďte důkladné hledání práce a navazujte kontakty s profesionály ve svém oboru, kteří pracují na dálku. Pokud najdete zaměstnavatele, který vám vyhovuje – odpovídá vašim hodnotám a nabízí flexibilitu, kterou hledáte – možná je čas udělat krok.
Poslechněte si, co Sarah McKinney, vedoucí inženýrka ve společnosti SkylineWeb Solutions, říká o tom, jak jim ClickUp pomáhá pracovat na dálku:
Práce na dálku je zjednodušena díky ClickUp, který nám pomáhá spravovat všechny naše projekty kdekoli a kdykoli. Můžeme snadno přidělovat úkoly, stanovovat priority, sledovat projekty a spolupracovat, to vše na jedné platformě.
💡 Tip pro profesionály: Nezapomeňte, že je důležité prosazovat ideální a flexibilní pracovní podmínky, které vám pomohou dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Vyjednání podmínek, které vám vyhovují, může vést ke zdravějšímu a produktivnějšímu životnímu stylu, zvýšit vaši spokojenost v práci, snížit riziko vyhoření a umožnit vám rozvíjet se jak profesně, tak osobně.
Jak vyjednávat o práci na dálku během pohovoru?
Zajímá vás, jak vyjednat práci z domova během pohovoru v rámci přijímacího řízení? I na to máme odpověď! Vyjednávání o práci na dálku během pohovoru je citlivá, ale proveditelná záležitost.
Postup je podobný tomu, který jsme popsali výše. Musíte si například zjistit informace o firemní kultuře, zjistit, jaká je jejich politika ohledně práce na dálku nebo hybridní práce, a další. Hlavní rozdíl spočívá v tom, jak budete vést rozhovor, protože jste s tímto zaměstnavatelem dosud nespolupracovali.
Zde jsou věci, které byste si měli zapamatovat:
- Seznamte se s politikou společnosti ohledně práce na dálku: Než začne proces pohovorů, zjistěte si, jaký je postoj společnosti k práci na dálku. Podívejte se na její webové stránky, nabídky volných pracovních míst a recenze zaměstnanců na platformách jako Glassdoor.
- Načasujte svou žádost: Nezačínejte s žádostí o práci na dálku, protože to může vyvolat dojem, že je to pro vás důležitější než samotná práce. Místo toho se soustřeďte na to, abyste se prezentovali jako ideální kandidát. Zdůrazněte své dovednosti, zkušenosti a vhodnost pro danou společnost. Jakmile prokážete svou hodnotu, budete mít větší vyjednávací sílu.
- Prezentujte práci na dálku jako výhodu pro společnost: Prezentujte práci na dálku nejen jako osobní preferenci, ale jako výhodu pro společnost. Vysvětlete, jak může vést ke zvýšení produktivity a lepší koncentraci a jak vám flexibilnější pracovní doba umožňuje dosahovat vysoce kvalitních výsledků.
- Prokažte svou schopnost pracovat na dálku: Pokud jste již dříve pracovali na dálku, podělte se o své úspěchy. Povězte, jak jste si udrželi produktivitu, řídili svůj čas a zůstali v kontaktu se svým týmem.
- Ptejte se na správné otázky: Když se objeví téma flexibility, položte pronikavé otázky, abyste pochopili jejich očekávání. Můžete se zeptat: „Jak tým obvykle spolupracuje?“ nebo „Jaké nástroje používáte, abyste zůstali ve spojení?“ Tím dáte najevo, že jste proaktivní v udržování komunikace a produktivity, bez ohledu na to, kde se nacházíte.
- Znáte své minimum: Než půjdete na pohovor, mějte jasnou představu o tom, co jste ochotni akceptovat. Jste ochotni přijmout hybridní pracovní rozvrh, nebo je pro vás plně vzdálená práce nepřijatelná? Znalost svých hranic vám pomůže zůstat pevný, aniž byste působil příliš rigidně. Mějte však na paměti, že flexibilita z vaší strany může vést k lepšímu dlouhodobému uspořádání.
Přečtěte si také: 15 tipů pro domácí kancelář, které zvýší produktivitu práce na dálku
Usnadněte si přechod na hybridní práci s ClickUp
Vyjednávání o hybridní nebo plně vzdálené práci je strategický proces, který může mít významný dopad na vaši kariéru i osobní život. Je proto nutné pečlivě zvážit vaše profesní potřeby i obavy vašeho zaměstnavatele.
Využijte nástroje pro hybridní práci, jako je ClickUp, ve svých strategických rozhovorech, abyste rozšířili pohled vaší organizace na online spolupráci a sledování pokroku. Ať už pracujete v kanceláři nebo z domova, ClickUp usnadňuje plynulou komunikaci, pomáhá spravovat úkoly a stanovovat cíle a poskytuje cenné informace prostřednictvím dashboardů a reportů.
Díky integraci do vaší pracovní rutiny můžete udržet efektivitu a zajistit, že práce na dálku bude stejně efektivní, ne-li efektivnější, než práce v kanceláři. Využijte těchto výhod a dalších, zaregistrujte se zdarma ještě dnes!