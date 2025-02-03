10 nejlepších nástrojů PMO roku 2025 pro efektivní řízení projektů

Běžná každodenní rutina projektových manažerů zahrnuje řízení týmů, dodržování termínů, přidělování rozpočtů a zdrojů a zajištění hladkého průběhu projektů.
Pokud se však pokusíte splnit tolik úkolů bez použití správného nástroje PMO, může to snadno vést k chaosu v projektech. Nedodržené termíny, překročení rozpočtu a nespokojení klienti jsou receptem na katastrofu, a to nikdo nechce!
Spolehlivý nástroj PMO vám pomůže zorientovat se v chaosu a poskytne vám jasný přehled o postupu projektu. Navíc zlepšuje spolupráci, optimalizuje alokaci zdrojů, podporuje informované rozhodování na základě dat a vede k hladšímu průběhu projektu s lepšími výsledky.
V tomto článku jsme sestavili seznam 10 nástrojů PMO, které můžete využít k zefektivnění pracovních postupů při řízení projektů. Pojďme se na ně podívat! ?
Jaké funkce byste měli hledat v nástrojích PMO?
Výběr správného nástroje pro řízení projektů může být náročný. S nespočtem dostupných možností je snadné se v tom ztratit. Abychom vám pomohli najít ten správný nástroj pro váš tým, zaměříme se na základní funkce, které byste měli hledat:
- Centralizovaný dashboard: Vyberte si software pro řízení projektů, který nabízí centralizovaný přehled všech vašich projektů, cílů, harmonogramů, úkolů a termínů pro okamžitý přístup ke všem informacím.
- Integrační schopnosti: Vyberte si nástroje PMO, které se hladce integrují s jiným softwarem a platformami, které používáte, abyste zlepšili sdílení dat a zvýšili produktivitu.
- Funkce správy úkolů: Hledejte software pro řízení projektů, který vám umožní efektivně vytvářet, organizovat, přiřazovat a sledovat úkoly.
- Nástroje pro plánování: Vyberte si software PMO s pokročilými nástroji pro plánování a správu časových harmonogramů projektů a zabraňte tomu, aby se váš tým odchýlil od stanoveného plánu.
- Funkce správy kalendáře: Hledejte nástroje pro projektové řízení, které dokážou hladce vytvářet kalendáře pro časové osy vašich projektů a dokonce se integrovat s jinými kalendáři, aby synchronizovaly úkoly a termíny.
- Nástroje pro komunikaci a spolupráci: Vyberte si nástroje pro řízení projektů, které nabízejí funkce jako sdílení souborů, chat, komentáře, @zmínky a tabule pro společnou koncepci a vizualizaci projektových nápadů a plánů.
- Funkce pro psaní a dokumentaci: Vyberte si nástroj PMO, který umožňuje snadné vytváření dokumentů, pořizování poznámek, přípravu seznamů úkolů, úpravy obsahu a sdílení dokumentů s týmy.
- Generativní AI: Hledejte nástroj pro řízení projektů s integrovanou funkcí AI, který dokáže generovat projektové zprávy a souhrny a okamžitě získávat odpovědi z vašich úkolů a dokumentů v rámci nástroje.
10 nejlepších nástrojů PMO pro rok 2024
Zde je 10 nejlepších nástrojů PMO pro rok 2024, které se po pečlivém posouzení dostaly na náš seznam:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní řízení projektů)
ClickUp je skvělý nástroj pro řízení projektů, který se rychle stal oblíbeným v různých odvětvích.
Nabízí komplexní platformu, která spojuje týmy díky integraci pracovních postupů, dokumentace, dashboardů v reálném čase, prioritizace projektů a dalších funkcí.
ClickUp je známý především díky své komplexní sadě funkcí pro řízení projektů. Nástroj ClickUp Project Management umožňuje týmům spravovat úkoly, časové plány, zdroje a komunikaci pod jednou centrální platformou.
Platforma zvyšuje efektivitu díky automatizaci a reportingu, zajišťuje včasné dokončení úkolů v rámci rozpočtu a optimalizuje životní cyklus projektu.
ClickUp také obsahuje několik dalších pokročilých funkcí, jako je například AI funkce pro řízení projektů s názvem ClickUp Brain. Může se stát vaším osobním AI projektovým manažerem, automatizovat rutinní úkoly a poskytovat informace pro optimalizaci realizace projektů.
ClickUp Brain také dokáže generovat podúkoly na základě popisu úkolů, shrnout vlákna komentářů a autonomně aktualizovat stav projektů. Můžete ho dokonce nastavit tak, aby vám připomínal, když je úkol po termínu.
Důležitou součástí řízení projektů je stanovení realistických cílů a jejich sledování. S ClickUp Goals mohou týmy nastavit a sledovat cíle projektů a zajistit tak soulad s cíli společnosti.
ClickUp Tasks je základní nástroj PMO, který nabízí robustní funkce pro vytváření, přiřazování a sledování úkolů. Díky integraci asistence AI získáte chytré návrhy a automatizujete opakující se akce, čímž zajistíte, že úkoly budou dokončeny přesně a včas.
S ClickUp Automation můžete dokonce zrychlit své každodenní operace. Tato funkce PMO je velkým pomocníkem, který zefektivňuje procesy, jako jsou změny stavu, předávání projektů a schvalování.
Automaticky přiřazuje úkoly v průběhu projektu a zasílá oznámení o blížících se termínech, což týmům umožňuje soustředit se na důležitější práci namísto zdlouhavých úkolů.
Další výkonnou funkcí platformy pro řízení projektů je ClickUp Docs. Umožňuje týmům vytvářet obsah, upravovat jej a sdílet dokumenty mezi sebou i s externími zúčastněnými stranami.
Můžete provádět rozsáhlé úpravy v dokumentech, přidávat komentáře a propojovat dokumenty s úkoly, abyste mohli snadno sdílet informace. Využívá také umělou inteligenci v Docs pro další pomoc s psaním, shrnováním a organizováním obsahu.
ClickUp nabízí také další funkce pro spolupráci, jako je ClickUp Chat a ClickUp Inbox, které usnadňují sdílení aktualizací, diskusi o nápadech a sledování postupu projektu.
S ClickUp Chat můžete vést týmové diskuse, zatímco ClickUp Inbox zajistí, že všichni budou na stejné vlně, protože centralizuje oznámení a zprávy a zajišťuje tak jednotnou komunikaci.
Máte obavy, že nebudete moci používat své oblíbené nástroje? Žádný problém! ClickUp Integrations se hladce propojuje s celou řadou oblíbených aplikací, jako jsou Slack, Google Drive a Dropbox, a s různými aplikacemi pro ukládání dat v cloudu, čímž zajišťuje plynulý a propojený pracovní postup.
Kromě těchto funkcí ClickUp můžete vyzkoušet také hotové šablony, jako je šablona pro řízení projektů ClickUp, které vám pomohou rychleji spustit projektový plán. Poskytuje pokročilé funkce pro řízení projektů, které vám umožní efektivně řídit rozsáhlé, komplexní a mezifunkční projekty od plánování až po dokončení.
Šablona obsahuje různé zobrazení, jako jsou dokumenty, Kanban, formuláře a seznamy, a podporuje různé stavy a vlastní pole pro sledování všech aspektů projektu. Optimalizuje pracovní postupy, zlepšuje komunikaci v týmu a udržuje všechny podrobnosti projektu organizované a přístupné.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte své projekty a sledujte a spravujte úkoly pomocí více než 15 zobrazení ClickUp, včetně Kanban tabulek, Ganttových diagramů, kalendářů, seznamů a dalších.
- Urychlete zahájení projektu a zefektivněte všechny úkoly pomocí předem připravených šablon pro řízení projektů.
- Automatizujte opakující se úkoly a pracovní postupy, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb pomocí ClickUp Automations.
- Stanovte jasné cíle řízení projektů, sledujte pokrok a slaďte úsilí týmu směrem ke společným cílům pomocí ClickUp Goals.
- Získejte rychlý přehled o svém pracovním vytížení, výkonu projektového týmu a blížících se termínech pomocí panelů ClickUp Dashboards.
- Sledujte přesně čas strávený na úkolech a projektech pomocí nástroje ClickUp Project Time-Tracking a zvyšte tak efektivitu a zlepšete rozpočtování.
- Vytvářejte, upravujte a sdílejte dokumenty přímo v ClickUp, abyste centralizovali a organizovali informace o projektech pomocí ClickUp Docs s podporou umělé inteligence.
- Spolupracujte se svým týmem, diskutujte o nápadech, sdílejte aktualizace projektů a přímo přiřazujte komentáře členům týmu pomocí ClickUp Chat View.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí tohoto nástroje může zpočátku představovat určitou náročnost na osvojení, která vyžaduje určitý čas.
- Mobilní aplikace sice nabízí pohodlí, ale nemusí obsahovat všechny funkce dostupné v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Asana (nejlepší pro týmovou spolupráci)
Začít s Asanou je jednoduché díky předem připraveným šablonám a uživatelsky přívětivému nástroji pro tvorbu pracovních postupů. Jednoduché rozvržení nástroje vám umožní ponořit se přímo do řízení projektů, aniž byste byli rozptylováni.
Udržuje vaše projekty organizované díky funkcím, jako je přiřazování úkolů, sledování pokroku, termíny, časové osy projektů a sdílení souborů, což usnadňuje přehled o všem. Navíc spolupráce na týmových úkolech a v sekcích komentářů pomáhá udržovat plynulý tok informací.
Asana také zahrnuje projektové plány, úložiště souborů a personalizované panely, vše v jediném digitálním pracovním prostoru, kde mohou týmy spolupracovat a zajistit, aby všichni byli sladěni v cílech a úkolech.
Nejlepší funkce Asany
- Organizujte a sledujte projekty pomocí několika zobrazení (seznam, tabule, kalendář, časová osa)
- Komentujte, sdílejte soubory a přidělujte úkoly členům týmu pro efektivní týmovou práci.
- Vytvářejte, přiřazujte a stanovujte priority úkolů s termíny a závislostmi.
Omezení Asany
- Bezplatný tarif má omezení týkající se uživatelů, úložiště a funkcí.
- Integrované sledování času je omezené a vyžaduje integraci pro komplexní správu času.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc
- Pokročilá: 30,49 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 500 recenzí)
3. Wrike (nejlepší pro komplexní plánování a realizaci projektů)
Wrike je určen pro týmy všech velikostí a nabízí řadu nástrojů pro strategické plánování, organizaci a spolupráci na projektech. Poskytuje pokročilé funkce, jako je správa úkolů, Ganttovy diagramy a zpravodajský kanál v reálném čase. Můžete stanovit priority úkolů, abyste urychlili ty nejdůležitější a zajistili efektivní dodržení termínů projektu.
Wrike je spolehlivý software pro řízení projektů, který umožňuje spolupráci s interními týmy i externími klienty. I bez účtu Wrike mohou zainteresované strany zůstat informovány díky sdíleným dashboardům a aktualizacím. To je zásadní změna pro klienty, kteří nechtějí vytvářet další účty.
Pomocí Wrike můžete vytvářet interaktivní dashboardy a dokonce generovat přizpůsobené zprávy a využívat různé pohledy na projekty podle svých preferencí.
Nejlepší funkce Wrike
- Sledujte výkonnost projektů pomocí přizpůsobitelných reportů a dashboardů.
- Zobrazte rozložení pracovní zátěže a vyvažte pracovní zátěž mezi členy týmu.
- Spravujte projekty pomocí různých zobrazení (Kanban, Gantt, seznam atd.) a nastavujte milníky.
Omezení Wrike
- Vyšší tarify Wrike mohou být pro menší týmy nebo jednotlivé uživatele nákladné.
- Ačkoli jsou flexibilní, možnosti přizpůsobení mohou být ve srovnání s některými konkurenty, jako je ClickUp, omezené.
Ceny Wrike
- Navždy zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5,0 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 2 600 recenzí)
4. Trello (nejlepší pro pracovní postupy založené na Kanbanu)
Trello je jedním z nejstarších nástrojů pro řízení projektů, který využívá Kanban Boards k řízení projektů pro jednoduchou vizualizaci pracovních postupů.
Interaktivní Kanban Board vám umožňuje snadno aktualizovat stav projektů a úkolů přesouváním karet mezi fázemi, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“, „Hotovo“ a „Po termínu“. Tímto způsobem získáte jasný přehled o pokroku, problémech a omezeních zdrojů najednou.
Kromě toho můžete vylepšit tabuli Trello pomocí power-upů, které přidají pokročilé funkce řízení projektů, aniž by došlo k přeplnění rozhraní.
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte úkoly do různých fází (k provedení, provádění, hotovo, po termínu) pro snadnou klasifikaci.
- Vytvářejte jednotlivé úkoly s podrobnostmi, termíny, odkazy, přílohami a kontrolními seznamy.
- Spolupracujte přidáváním komentářů a diskusí ke kartám Trello.
Omezení Trello
- Nástroj typu Kanban není vhodný pro rozsáhlé, komplexní projekty s rozsáhlými závislostmi.
- Ve srovnání s jinými nástroji nabízí omezené automatizační funkce.
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele pro 50 uživatelů
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5,0 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 23 100 recenzí)
5. monday. com (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů v rámci projektu)
monday. com posouvá projektové řízení na novou úroveň díky komplexní flexibilitě. Zapomeňte na rigidní šablony – zde si můžete vytvořit vlastní „tabule“ podle svých konkrétních potřeb.
Použijte jej k vytvoření šablon s různými stavebními bloky, jako jsou sloupce, položky a skupiny. Tyto tabule vizuálně znázorňují pracovní postupy a data projektu, což napomáhá lepší spolupráci týmu.
Ať už pečlivě rozkládáte složitý projekt nebo plánujete jednoduchý seznam úkolů, monday.com se přizpůsobí vašim různorodým požadavkům. Pokud například potřebujete přehled na vysoké úrovni, přepněte do zobrazení Ganttova diagramu nebo sledujte pokrok v porovnání s blížícími se termíny pomocí Kanbanových tabulek.
Nejlepší funkce monday.com
- Získejte přístup k více než 200 integracím s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Dropbox a Google Drive, a zajistěte si plynulý pracovní postup.
- Přepínejte mezi kanbanovými tabulemi, časovými osami, kalendáři, grafy a dalšími nástroji a optimalizujte tak vizualizaci dat.
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste ušetřili čas a zachovali konzistenci.
Omezení monday.com
- U velkých týmů se náklady na monday.com mohou rychle nasčítat, zejména u vyšších úrovní.
- Uživatelé hlásili časté problémy s výkonem, jako například zpoždění rozhraní.
Ceny monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 12 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 14 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 24 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5,0 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 800 recenzí)
6. Smartsheet (nejlepší pro sledování a vizualizaci dat)
Smartsheet, který vychází z tradičního modelu tabulek, je jedním z nejlepších vizuálních nástrojů PMO. Díky svým funkcím, jako jsou automatizované pracovní postupy a správa úkolů, je pro mnoho uživatelů ideální volbou.
Někteří uživatelé však často požadují uživatelsky přívětivější nástroje pro řízení projektů, protože Smartsheet může při zpracování přílišného počtu projektů selhávat, což vede k nepřehlednému rozhraní.
Pokud vám však vyhovuje práce s daty a technickými systémy, může být Smartsheet výkonným nástrojem pro správu vašich projektů. Pro ty, kteří hledají intuitivnější a vizuálně přitažlivější prostředí, však mohou být vhodnější jiné možnosti.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Získejte přístup k přizpůsobitelnému pracovnímu prostoru založenému na mřížce pro zadávání a správu dat.
- Sdílejte a upravujte listy s členy týmu a přidávejte komentáře pro efektivní spolupráci.
- Integrujte je s dalšími nástroji, jako jsou Microsoft 365, Google Workspace a Salesforce, a optimalizujte tak pracovní postupy.
Omezení Smartsheet
- Jeho bezplatný tarif nabízí uživatelům omezené možnosti řízení projektů.
- Uživatelé hlásili zpomalení při práci s velkými datovými sadami nebo složitými listy.
Ceny Smartsheet
- Navždy zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 32 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: cena na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5,0 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 3000 recenzí)
7. Basecamp (nejlepší pro jednoduché řízení projektů)
Basecamp je software pro řízení projektů ideální pro malé týmy, které potřebují funkce jako řízení a plánování úkolů, spolupráci s týmy a sledování postupu projektu. Jeho jednoduché rozhraní a uživatelsky přívětivý design zajišťují krátkou dobu zaučení, díky čemuž je navigace v nástroji PMO snadná.
Výhodou Basecampu jsou flexibilní cenové možnosti, které se odvíjejí od potřeb projektu, nikoli od počtu uživatelů, což z něj činí atraktivní volbu pro startupy a rostoucí firmy.
S rostoucí velikostí týmu a složitostí projektu však Basecamp nemusí stačit na poskytování pokročilých nástrojů pro spolupráci, které jsou potřebné pro větší, mezifunkční týmy.
Nejlepší funkce Basecampu
- Vytvářejte seznamy úkolů pro různé projekty spolu s důležitými poznámkami a přílohami souborů.
- Diskutujte o detailech projektu a snadno spolupracujte s členy týmu.
- Stanovte termíny, sledujte pokrok, identifikujte překážky a integrujte kalendáře, abyste měli vždy aktuální informace.
Omezení Basecampu
- Chybí více zobrazení projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule, tabulkové zobrazení
- Basecamp má pouze základní funkci pro vytváření reportů a na rozdíl od svých konkurentů dokonce postrádá možnost sledování času.
Ceny Basecamp
- Basecamp: 15 $ za uživatele/měsíc
- Basecamp Pro Unlimited: 349 $ měsíčně (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5,0 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (více než 14 000 recenzí)
8. Jira (nejlepší pro DevOps a IT operace)
Jira je oblíbený software pro projektové řízení, který se skvěle hodí pro agilní projektové řízení týmů v IT odvětví. Obsahuje funkce Scrum vyvinuté pro sprinty a umožňuje zobrazit stav vývoje.
S Jira můžete vytvářet a spravovat neomezený počet úkolů a projektů a přistupovat k různým zobrazením, jako jsou časové osy, kalendáře, seznamy a tabule, které usnadňují vizualizaci. Poskytuje také řadu šablon, které vám pomohou rychle začít.
Jira sice vyniká ve sledování chyb, ale její použití pro jiné účely nebo úkoly projektového řízení může být náročné. Navíc se náklady na tento nástroj mohou rychle zvýšit, pokud budete potřebovat přidat pluginy pro rozšíření jeho funkcí.
Nejlepší funkce Jira
- Plánujte a realizujte projekty pomocí různých metodik (Agile, Scrum, Kanban)
- Hladká integrace s Atlassianem a dalšími vývojovými a kolaboračními nástroji, jako jsou Github, Confluence a Slack.
- Nastavte automatizaci bez námahy pomocí intuitivní funkce drag-and-drop.
Omezení Jira
- Tento nástroj nemusí být ideální pro netechnické projekty.
- Oproti jiným nástrojům se zaměřuje pouze na správu dokumentů a spolupráci.
Ceny Jira
- Navždy zdarma
- Standard: 8,15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5,0 (více než 5 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 14 000 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších technik řízení projektů pro každý projekt
9. Workfront (nejlepší pro správu pracovní zátěže a zdrojů)
Adobe Workfront je systém pro řízení projektů s bohatou nabídkou funkcí, který je oblíbený zejména u velkých organizací a marketingových týmů, které potřebují komplexní dohled nad projekty. Tento software PMO je navržen pro zpracování složitých pracovních procesů a nabízí centralizovanou platformu pro správu projektů, úkolů a zdrojů.
Kromě toho, že Workfront vybavuje uživatele standardními nástroji pro řízení projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, reporty a dashboardy, vyniká také v korekturách a správě aktiv. Dokonce se hladce integruje s dalšími produkty Adobe a aplikacemi třetích stran a pomáhá udržovat plynulé pracovní postupy.
Nejlepší funkce Workfront
- Plánujte, realizujte a dodávejte více projektů pomocí různých metodik (Agile, Waterfall atd.).
- Sledujte průběh projektu a čas strávený na úkolech pro účely rozpočtování a přidělování zdrojů.
- Spolupracujte efektivně sdílením souborů, komentářů a zpětné vazby v rámci platformy a optimalizujte správu úkolů.
Omezení Workfront
- Bezplatný tarif nabízí základní funkce s významnými omezeními.
- Složité funkce nástroje pro projektové řízení mohou být pro nové uživatele příliš náročné.
Ceny Workfront
- Vyberte: Individuální ceny
- Prime: Ceny na míru
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Workfront
- G2: 4,1/5,0 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 1 400 recenzí)
10. Nifty (nejlepší pro centralizovanou spolupráci a komunikaci v rámci projektu)
Nifty je komplexní software pro řízení projektů, který pomáhá projektovým týmům zefektivnit pracovní postupy a zlepšit spolupráci. Díky přehlednému rozhraní a škálovatelnému uspořádání poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí pro řízení projektů různé velikosti a složitosti.
Díky centralizované platformě pro správu úkolů, sledování cílů a interní komunikaci už nebudete muset přecházet mezi několika nástroji.
Nifty dokonce nabízí funkce jako Kanban tabule a vestavěné kalendáře, které pomáhají týmům zůstat organizované a na správné cestě. Upřednostňuje týmovou spolupráci díky funkcím jako sdílení souborů, komentáře a týmové zprávy.
Nejlepší funkce
- Integrujte nástroje třetích stran pro práci s tabulemi, abyste mohli brainstormovat projektové plány a sdílet zpětnou vazbu v rámci platformy.
- Automatizujte nastavení nových projektů vývoje softwaru pomocí funkce AI od Nifty.
- Organizujte a sledujte projekty pomocí kanbanových tabulek, seznamů a kalendářů.
Šikovná omezení
- Chybí specializované funkce pro správu pracovního zatížení a přidělování zdrojů.
- Funkce nástroje pro vytváření reportů mohou být omezené, pokud jde o přístup k podrobným analýzám.
Výhodné ceny
- Navždy zdarma
- Starter: 49 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Podnikání: 149 $/měsíc
- Neomezený: 499 $/měsíc
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5,0 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 400 recenzí)
