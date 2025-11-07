10 nejlepších alternativ a konkurentů Miro v roce 2026

Miro je oblíbenou volbou pro práci s virtuálními tabulemi, ale jak vaše tabule rostou, často se z nich stávají nepřehledná plátna. Lepicí poznámky se množí, ale skutečná spolupráce se zastaví. A pokud řídíte složité projekty nebo potřebujete větší kontrolu nad strukturou a náklady, Miro vám může začít připadat omezující.
Několik alternativ k Miro nabízí robustní funkce pro vizuální spolupráci. Pokud hledáte možnosti pro tvorbu diagramů, Creately je skvělou volbou. Pro spolupráci integrovanou do designu vyniká ClickUp. Mural je další solidní volbou, zejména pokud váš tým pracuje v ekosystému Microsoftu, spolu s Microsoft Whiteboard. ClickUp také nabízí nástroje pro vizuální spolupráci, včetně tabulek a myšlenkových map, což z něj dělá skvělou všestrannou volbu pro týmy, které chtějí řídit projekty a provádět brainstorming na jedné platformě. Lucidchart a Whimsical jsou také oblíbenými volbami v oblasti tabulek. Ať už jde o lepší přizpůsobení, plynulejší předávání projektů nebo cenově výhodnější nabídky, tito konkurenti Miro zaplňují mezery, kde Miro selhává. Sestavili jsme přehled nejlepších možností pro týmy, které chtějí vizuální spolupráci, aniž by se cítily přetížené. 👇
Omezení Miro
Ačkoli oceňujeme funkce Miro pro spolupráci, následující nedostatky nám vadí:
- Chaos na tabuli: Jak tabule rostou, mohou se stát trochu nepřehlednými, což ztěžuje udržení soustředění a produktivity během sezení
- Složitost pro velké týmy: Správa uživatelských rolí a oprávnění může být u větších týmů časově náročná a platforma nemusí být pro potřeby na podnikové úrovni tak škálovatelná, jak by se očekávalo
- Neohrabané ovládání a rozhraní: Ovládání Miro je neintuitivní, zejména při používání myši nebo trackpadu, což vede k frustraci při navigaci nebo úpravách
- Problémy s výkonem u velkých tabulek: Výkon Miro klesá, jak se tabulky plní obsahem, jako jsou obrázky, videa a poznámkové lístky, což zpomaluje navigaci a znesnadňuje používání velkých tabulek, což brzdí produktivitu
Alternativy k Miro v kostce
V následující tabulce je shrnutý přehled toho, v čem jsou funkce pro spolupráci a vizuální řízení projektů u alternativ k Miro výkonnější:
|Nástroj
|Hlavní funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|– Tabule s podporou AI + dokumenty, úkoly, chat – Proměňte nápady z tabule v úkoly – Automatizace, šablony, myšlenkové mapy – Sdílení externě + překryvy Ganttových diagramů/časových os
|Ideální pro malé až velké týmy, které potřebují vizuální spolupráci založenou na umělé inteligenci propojenou s realizací projektů
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení
|Mural
|– Nekonečné plátno, šablony, poznámkové lístky, časovače – Spolupráce hostů bez plného přístupu – Strukturování pomocí AI a seskupování poznámek
|Ideální pro kreativní týmy a facilitátory pořádající vzdálené/hybridní designové workshopy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 12 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky
|Lucidchart
|– Synchronizace dat v reálném čase, spolupráce více uživatelů – Drag & drop pro vývojové diagramy, organizační schémata, pracovní postupy – Prezentační režim a export na různé platformy
|Ideální pro velké technické a obchodní týmy, které plánují složité systémy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 9 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky
|Creately
|– Diagramy + nástroje pro projekty a databáze – Ganttovy diagramy, ERD a myšlenkové mapy – Vlastní databáze + sledování pokroku
|Ideální pro multifunkční týmy, které potřebují vytvářet diagramy při plánování projektů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 8 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky
|Whimsical
|– Wireframy, myšlenkové mapy, dokumenty, poznámkové lístky – Režim osnovy pro strukturování – Přehledné rozhraní a rychlá spolupráce
|Ideální pro malé designérské a produktové týmy, které potřebují lehkou a intuitivní tabuli
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 12 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky
|FigJam
|– Integrace s designovou sadou Figma – Widgety (ankety, časovače), živý chat, reakce – Hlasový chat a spolupracující kurzory
|Ideální pro malé až středně velké designérské týmy a produktové týmy pracující v ekosystému Figma
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 20 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky
|Microsoft Whiteboard
|– Integrace s aplikacemi Teams, Outlook a OneDrive – Rozpoznávání tvarů a rukopisu – Digitální psaní a šablony projektů
|Ideální pro podnikové týmy v ekosystému Microsoft 365, které potřebují jednoduchou vizuální spolupráci
|Zdarma
|Conceptboard
|– Nekonečné plátno, historie verzí, @zmínky v úkolech – Bezpečné sdílení souborů, podpora hybridních týmů – Integrované video, podnikové SSO, edice Data Center
|Ideální pro týmy pracující na dálku nebo v hybridním režimu a konzultanty, kteří potřebují bezpečné vizuální workshopy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 7,50 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky
|Klaxoon
|– Interaktivní tabule s hlasováním, hrami a kvízy – Funkce Capsule pro multimediální školení – Slovní mraky a agregace zpětné vazby
|Ideální pro vedoucí pracovníky v oblasti školení, lidských zdrojů a zapojení týmů, kteří potřebují interaktivní workshopy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 27 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky
|Sketch
|– Nativní nástroj pro návrh UI/UX pro Mac – Chytré rozvržení, pravítka, sdílené knihovny – Responzivní design a prototypování
|Ideální pro designéry UI/UX a kreativní týmy, které potřebují vytvářet vysoce detailní wireframy
|Placené tarify od 12 $ za uživatele a měsíc; licence pro Mac za 120 $; individuální ceny pro podniky
10 nejlepších alternativ a konkurentů Miro
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavatelsky neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Zde je náš výběr nejlepších softwarů pro virtuální tabule, které umožňují spolupráci v reálném čase, brainstorming, správu úkolů, integraci a mnoho dalšího. 📋
Ať už hledáte flexibilní pracovní postupy, funkce pro usnadnění práce nebo vylepšenou týmovou spolupráci, tito konkurenti Miro vám poskytnou vše, co potřebujete k posílení produktivity a kreativity.
1. ClickUp (nejlepší pro vizuální řízení projektů a spolupráci)
ClickUp není jen dalším nástrojem pro práci s virtuálními tabulemi na dlouhém seznamu. Je to ve skutečnosti univerzální aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
S ClickUp Whiteboards je každé plátno bleskově rychlé, elegantní a vytvořené pro kreativní spolupráci. Můžete hladce integrovat brainstorming, plánování a realizaci do jedné platformy a vytvořit tak krásný, jednotný zážitek. Už žádné skicování na virtuálních post-itech bez následného zpracování – nápady lze nyní jediným kliknutím převést přímo na úkoly ClickUp a hladce je začlenit do vašeho pracovního postupu.
Kromě vizuálních schůzek spojuje ClickUp dokumenty, chat a úkoly do jednoho uceleného ekosystému. Můžete propojit ClickUp Docs a multimediální prvky přímo na tabuli, což vám umožní brainstormovat, dokumentovat a přidělovat úkoly – to vše bez přepínání mezi záložkami.
Dotykové rozhraní vám umožňuje intuitivně skicovat a vytvářet vize.
A pokud jde o realizaci, ClickUp Brain, nativní AI asistent ClickUp, jde ještě dál: generuje obrázky z textových podnětů, shrnuje diskuse, převádí chat na strukturované úkoly a dokonce vytváří kostru celých projektů – to vše v rámci stejného pracovního prostoru. Sdílení je jednoduché: whiteboardy můžete vložit do ClickUp, okamžitě je sdílet nebo exportovat jako soubory PDF.
Kromě toho vám ClickUp Mind Maps pomůže vizualizovat koncepty od samého začátku. Pouhými několika kliknutími můžete snadno rozčlenit složité projekty a upravit organizaci a uspořádání nápadů.
ClickUp také nabízí řadu předem připravených šablon, jako jsou tabule pro plánování, vizualizaci a aktualizace projektů, které lze přizpůsobit potřebám vašeho týmu. Zvažte vyzkoušení šablony ClickUp Simple Mind Map, abyste si mohli prohlédnout své návrhy a rychle se rozhodovat přímo na místě. Tato šablona na mě udělala dojem svou flexibilitou, díky níž jsem mohl dynamicky upravovat svou myšlenkovou mapu společně s ostatními členy týmu.
Dalším vynikajícím nástrojem je šablona ClickUp Fishbone Diagram, která vám umožní přesně určit zjistitelné příčiny závady. Navíc vám umožňuje rozvíjet a seskupovat nápady do relevantních kategorií.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte, kde se na tabuli nacházejí vaši kolegové, spolupracujte v reálném čase a vyhněte se překrývajícím se úpravám nebo zmatkům během brainstormingových sezení tím, že budete sledovat jejich kurzory
- Propojte prvky na tabuli s úkoly, které mají závislosti, překážky nebo vzájemné vztahy – ideální pro vizuální plánování pracovních postupů nebo projektových plánů
- Přidejte Ganttovy diagramy, časové osy nebo dashboardy přímo na tabuli a vnesete tak do svého prostoru pro brainstorming vizuální kontext a živé sledování projektu
- Pozvěte externí spolupracovníky k interakci na tabulkách, aniž byste jim poskytli plný přístup k vašemu pracovnímu prostoru – ideální pro agentury, freelancery nebo pro revize klientů
- Navrhněte kreativní pracovní postupy, které vyhovují potřebám vašeho projektu, a automatizujte je, abyste ušetřili čas a snížili manuální úsilí
- Propojte se s více než 1000 dalšími nástroji a získejte rozsáhlé funkce pro spolupráci napříč různými platformami
- S automatizacemi ClickUp můžete automatizovat opakující se úkoly, jako je přidělování úkolů, stanovování termínů nebo aktualizace pokroku, jakmile dokončíte brainstorming a plánování
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují rozhraní ClickUp s bohatou nabídkou funkcí zpočátku za příliš složité kvůli mírně strmé křivce učení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jeden z uživatelů G2 označuje ClickUp za „výkonný nástroj pro řízení projektů typu vše v jednom“:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak snadno sjednocuje náš tým a klienty. Platforma nám nabízí vše – od Kanbanových tabulek a Ganttových diagramů až po dokumenty a tabule – na jednom místě, takže můžeme brainstormovat, plánovat a realizovat, aniž bychom museli přeskakovat mezi nástroji. Komentáře v reálném čase, snadné @zmínky a podrobná oprávnění znamenají, že klienti vidí přesně to, co potřebují (a nic, co nepotřebují), a přitom mohou přímo spolupracovat na úkolu nebo dokumentu. Přidejte k tomu výkonné automatizace, vlastní pole a integrace se Slackem, Google Drive a Zoomem a ClickUp se stane skutečným „velitelským centrem“, které udržuje projekty v pohybu a komunikaci křišťálově čistou.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak snadno sjednocuje náš tým a klienty. Platforma nám nabízí vše – od Kanbanových tabulek a Ganttových diagramů až po dokumenty a tabule – na jednom místě, takže můžeme brainstormovat, plánovat a realizovat, aniž bychom museli přeskakovat mezi nástroji. Komentáře v reálném čase, snadné @zmínky a podrobná oprávnění znamenají, že klienti vidí přesně to, co potřebují (a nic, co nepotřebují), a přitom mohou přímo spolupracovat na úkolu nebo dokumentu. Přidejte k tomu výkonné automatizace, vlastní pole a integrace se Slackem, Google Drive a Zoomem a ClickUp se stane skutečným „velitelským centrem“, které udržuje projekty v pohybu a komunikaci křišťálově čistou.
2. Mural (nejlepší pro vizuální spolupráci a kreativní workshopy)
Digitální pracovní prostor Mural je speciálně navržen pro designové myšlení a strategické plánování, které se opírá o vizuální prvky. Můžete vytvářet dynamické, interaktivní tabule a oživovat své nápady v reálném čase.
Tento nástroj je ideální pro kreativní týmy a facilitátory, kteří organizují workshopy nebo vytvářejí storyboardy. Ať už je váš tým vzdálený nebo hybridní, prostředí pro spolupráci v Muralu vám umožní zmapovat uživatelské cesty.
Nejlepší funkce Muralu
- Využijte nekonečné plátno bez omezení prostoru, které nabízí flexibilitu pro velké projekty
- Umožněte návštěvníkům přístup, aby mohli spolupracovat s externími spolupracovníky, aniž by měli plná oprávnění k pracovnímu prostoru
- Vyzkoušejte interaktivní nástroje, jako jsou poznámkové lístky, hlasování a časovače, které podpoří spolupráci
- Využijte knihovnu šablon a rozjeďte projekty s hotovými rozvrženími
Omezení Muralu
- Řada uživatelů hlásí problémy s rychlostí při spolupráci na velkých souborech
- Změna nekonečného plátna zpět na definovanou tabuli může být zdlouhavá
Ceny Mural
- Zdarma
- Team+: 12 $ měsíčně na uživatele
- Pro firmy: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1 420 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Muralu?
Uživatel G2 sděluje:
Jeho předem připravené šablony pomáhají rychle a efektivně se zorientovat a začít pracovat. Nová funkce AI pomáhá vytvářet a strukturovat lepší nápady a poskytuje plnou kontrolu nad poznámkami, obrázky a diagramy. Má jen málo problémů s kompatibilitou s prohlížeči a jen málo problémů s výkonem při práci s velkými tabulemi s mnoha akčními prvky.
Jeho předem připravené šablony pomáhají rychle a efektivně se zorientovat a začít pracovat. Nová funkce AI pomáhá vytvářet a strukturovat lepší nápady a poskytuje plnou kontrolu nad poznámkami, obrázky a diagramy. Má jen málo problémů s kompatibilitou s prohlížeči a jen málo problémů s výkonem při práci s velkými tabulemi s mnoha akčními prvky.
💡 Tip pro profesionály: Pokud pracujete s globálním týmem, využijte asynchronní whiteboarding. Nástroje jako komentáře nebo poznámky umožňují členům týmu přispívat i po skončení živé relace, čímž zajišťují nepřetržitou spolupráci.
3. Lucidchart (nejlepší pro vytváření diagramů a vizualizaci složitých procesů)
Tato výkonná webová platforma je ideální pro vytváření podrobných technických diagramů, vývojových diagramů a vizualizaci pracovních postupů, což z ní činí perfektní nástroj pro inženýrství, IT a obchodní analýzu. Lucidchart, známý svou funkcí drag-and-drop, vám umožňuje rychle vytvářet a navrhovat softwarové architektury.
Tento nástroj můžete využít k vytváření organizačních schémat nebo k proměně technických a obchodních nápadů v konkrétní kroky.
Nejlepší funkce Lucidchartu
- Připojte se k živým datovým zdrojům pro aktualizace v reálném čase a hladkou integraci do vašich diagramů
- Spolupracujte s více členy týmu současně na stejném diagramu
- Sdílejte novinky a postřehy přímo prostřednictvím prezentačního režimu, díky čemuž odpadá nutnost používat software třetích stran
- Exportujte své projekty na podobné platformy pro snadné sdílení a pokračování v práci napříč různými nástroji
Omezení Lucidchartu
- Někteří uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní působí zastarale ve srovnání s ostatními konkurenty Miro
- Při práci s většími dokumenty nebo s mnoha otevřenými záložkami může dojít ke snížení výkonu
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Jednotlivec: 9 $/měsíc, fakturováno ročně
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/6 (více než 6 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lucidchartu?
Uživatel Capterry sděluje:
Lucid je velmi uživatelsky přívětivý a nabízí skvělou sadu výukových modulů. Šablony jsou také velmi užitečným výchozím bodem. Jedinou výtkou, kterou k Lucidchartu mám, je to, že bych uvítal možnost vypnout návrhy AI nástroje nebo jej odstranit z panelu nástrojů. Také se mi nelíbí, že nemohu třikrát kliknout na konkrétní slovo/písmeno v tvaru, abych umístil kurzor přesně na dané místo, protože se kurzor automaticky přesune na konec textu.
Lucid je velmi uživatelsky přívětivý a nabízí skvělou sadu výukových modulů. Šablony jsou také velmi užitečným výchozím bodem. Jedinou výtkou, kterou k Lucidchartu mám, je to, že bych uvítal možnost vypnout návrhy AI nástroje nebo jej odstranit z panelu nástrojů. Také se mi nelíbí, že nemohu třikrát kliknout na konkrétní slovo/písmeno v tvaru, abych umístil kurzor přesně na dané místo, protože se kurzor automaticky přesune na konec textu.
4. Creately (nejlepší pro univerzální tvorbu diagramů a plánování projektů)
Multifunkční nástroj Creately spojuje tvorbu technických diagramů, řízení projektů a vytváření databází do jedné jednotné platformy. Je tak ideální pro týmy, které potřebují vytvářet více diagramů a zároveň řídit úkoly v rámci projektů.
Můžete také využívat myšlenkové mapy, Ganttovy diagramy a ER diagramy a zároveň rychle přecházet mezi plánováním a realizací úkolů, aby se týmy mohly plně soustředit.
Nejlepší funkce Creately
- Vytvářejte vlastní databáze přímo v rámci platformy a efektivně organizujte a spravujte informace
- Provádějte živé aktualizace, které jsou okamžitě viditelné pro všechny účastníky, a udržujte tak všechny informované
- Sledujte průběh projektu, časové osy a závislosti pomocí vestavěných nástrojů, abyste měli svou práci vždy pod kontrolou
- Vytvářejte diagramy přizpůsobené malým i velkým projektům a zajistěte si tak jasnou a detailní vizualizaci
Omezení Creately
- Uživatelé hlásí pomalé načítání a necitlivost při práci s velmi rozsáhlými diagramy
- Občasné zpoždění synchronizace
Ceny Creately
- Zdarma
- Osobní: 8 $/měsíc
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele
- Business: 149 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 210 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Creately?
Líbí se mi, jak snadné je s Creately vytvářet diagramy a spolupracovat na nich. Funkce spolupráce v reálném čase je neuvěřitelně užitečná pro týmové projekty a rozsáhlá knihovna šablon a tvarů šetří spoustu času. Ačkoli je Creately obecně velmi uživatelsky přívětivý, někdy mi připadá, že se načítá trochu pomalu, zejména u větších projektů.
Líbí se mi, jak snadné je s Creately vytvářet diagramy a spolupracovat na nich. Funkce spolupráce v reálném čase je neuvěřitelně užitečná pro týmové projekty a rozsáhlá knihovna šablon a tvarů šetří spoustu času. Ačkoli je Creately obecně velmi uživatelsky přívětivý, někdy mi připadá, že se načítá trochu pomalu, zejména u větších projektů.
5. Whimsical (nejlepší pro jednoduché vizuální plánování s intuitivním rozhraním)
Whimsical je skvělou volbou pro designéry UX/UI, týmy pracující na dálku a produktové manažery.
Díky své jednoduchosti a rychlosti se snadno používá. Můžete rychle vytvářet wireframy a vizuální návrhy bez zbytečného zmatku, který je typický pro nástroje s větším množstvím funkcí.
Pomůže vám efektivně organizovat a kategorizovat nápady, což je užitečné při plánování sprintů a rychlých brainstormingových sezeních. Můžete také pozvat svůj tým na svou tabuli a spolupracovat na úpravách v reálném čase.
Nejlepší funkce Whimsical
- Pomocí režimu osnovy uspořádejte prvky do přehledné hierarchické struktury, která vám pomůže zmapovat složité nápady
- Využijte speciální funkce pro tvorbu wireframů k vytváření maket a vizualizaci návrhů ještě před zahájením vývoje
- Strukturovejte myšlenkové mapy a diagramy pomocí doplňkových designových prvků pro větší přehlednost a kreativitu
Nesmyslná omezení
- Integrace AI nejsou dostatečně rozvinuté pro inteligentní výstupy
- Integrované funkce pro úpravy dokumentů jsou poněkud omezené
Netradiční cenová politika
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na editora
- Pro firmy: 18 $/měsíc na editora
- Enterprise: 20 $/měsíc na editora
Netradiční hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Whimsical?
Jeden názor na G2 zní:
Neustále hledám způsob, jak centralizovat své myšlenky, poznámky, diagramy a nápadité řešení, a to tak, že všechny tyto funkce budou k dispozici na jednom místě.
Neustále hledám způsob, jak centralizovat své myšlenky, poznámky, diagramy a nápadité řešení, a to tak, že všechny tyto funkce budou k dispozici na jednom místě.
6. FigJam (nejlepší pro designérské týmy a kreativní brainstorming)
FigJam, vyvinutý společností Figma, je platforma pro online spolupráci na tabuli, která se vyznačuje hladkou integrací s designovou sadou Figma.
Tento nástroj vyniká plynulým přechodem mezi brainstormingem a detailní návrhářskou prací. Poskytuje efektivní most pro týmy pracující v rámci ekosystému Figma.
Nejlepší funkce FigJam
- Přidejte widgety, jako jsou časovače, tlačítka pro reakce a hlasovací ankety, a posilte tak interakci a zapojení uživatelů
- Zanechávejte komentáře a zpětnou vazbu přímo na tabuli, abyste usnadnili plynulou komunikaci a sdílení podnětů
- Využijte ukazovací nástroje a kurzory pro hladké vedení schůzek a workshopů a lepší orientaci
- Iniciujte hlasové hovory přímo v aplikaci pro diskuse v reálném čase, čímž odpadá potřeba externích komunikačních nástrojů
Omezení FigJam
- Omezená samostatná funkčnost bez Figma
- Omezení přizpůsobení šablon a prvků tabule
Ceny Figma
Získejte přístup k FigJam, Figma Slides, Dev Mode, Figma Draw a Figma Design:
- Starter: Zdarma
- Professional: 20 $/měsíc za plnou licenci
- Organizace: 55 $/měsíc za plnou licenci
- Enterprise: 90 $/měsíc za plnou licenci
Hodnocení a recenze FigJam
- G2: 4,6/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o FigJam?
Toto řekl jeden z uživatelů G2:
Používám ho velmi často k vysvětlování složitých mechanismů a snadnému znázornění jednoduchých procesů… Najít zákaznickou podporu nebo nápovědu je trochu obtížné a nepodařilo se mi přijít na to, jak integrovat Figjam s jinými produkty nebo službami. Bylo těžké najít možnosti integrace
Používám ho velmi často k vysvětlování složitých mechanismů a snadnému znázornění jednoduchých procesů… Najít zákaznickou podporu nebo nápovědu je trochu obtížné a nepodařilo se mi přijít na to, jak integrovat Figjam s jinými produkty nebo službami. Bylo těžké najít možnosti integrace
7. Microsoft Whiteboard (nejlepší pro týmy pracující v ekosystému Microsoft)
Microsoft Whiteboard je nástroj pro vizuální spolupráci navržený tak, aby intuitivně spolupracoval s aplikacemi Microsoft Teams, OneDrive a Outlook, což umožňuje jednotný a efektivní pracovní postup.
Podporuje řadu vizuálních prvků, jako je kreslení a rozpoznávání tvarů, které jsou všechny dostupné pomocí dotyku, pera nebo myši. Interaktivní funkce, jako je digitální psaní, umožňují vašemu týmu plynule zaznamenávat a organizovat techniky brainstormingu a proměňovat nápady v konkrétní úkoly.
Nejlepší funkce Microsoft Whiteboard
- Rozpoznávejte tvary a ručně psané poznámky, abyste zlepšili přehled o projektu a zefektivnili organizaci
- Automatizujte převod hrubého obsahu na čisté, dobře formátované prvky pro rychlejší a plynulejší řízení projektů
- Využijte šablony tabule pro běžné scénáře, jako je plánování a sledování projektů, které vám usnadní začátek
- Využijte digitální psaní perem a dotykovým ovládáním pro intuitivnější a praktičtější přístup k tvorbě a úpravám obsahu
Omezení Microsoft Whiteboard
- Nedostupné během výpadků sítě nebo v offline prostředí
- Na zařízeních s jiným operačním systémem než Windows se ovládá těžkopádně
Ceny Microsoft Whiteboard
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Whiteboard
- G2: 4,1/5 (více než 45 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Whiteboard?
Uživatel Capterry říká:
Výhody: Univerzální a „nejlepší alternativa“ k fyzické tabuli a osobnímu setkání všech účastníků Nevýhody: Kreslení na ní je trochu složité a neexistuje snadný způsob, jak zajistit, aby se diváci soustředili na stejnou část tabule jako přednášející
Výhody: Univerzální a „nejlepší alternativa“ k fyzické tabuli a osobnímu setkání všech účastníků Nevýhody: Kreslení na ní je trochu složité a neexistuje snadný způsob, jak zajistit, aby se diváci soustředili na stejnou část tabule jako přednášející
8. Conceptboard (nejlepší volba pro týmy pracující na dálku nebo v hybridním režimu a pro konzultanty, kteří potřebují bezpečné vizuální workshopy)
Představte si Conceptboard jako svou virtuální dílnu – neformální, ale výkonnou alternativu k Miro určenou pro kreativní mysli, které chtějí online skicovat, plánovat a brainstormovat. Nabízí nekonečné plátno, na kterém můžete přiblížit detaily nebo oddálit pohled na celkový obraz, přidávat poznámkové lístky, skici, tvary a dokonce i pořádat videohovory – vše na jednom místě.
Je to obzvláště užitečné pro týmy pracující na dálku nebo v hybridním režimu, které provádějí agilní sprinty, revize návrhů nebo plánování projektů s kurzory v reálném čase, historií verzí a komentáři, aby všichni byli na stejné vlně. Navíc nabízí zabezpečení na podnikové úrovni a integrace, které se perfektně hodí do vaší stávající sady nástrojů.
Nejlepší funkce Conceptboardu
- Využijte nekonečné plátno k brainstormingu, tvorbě wireframů nebo retrospektivám bez omezení prostoru
- Připojujte soubory (PDF, obrázky, videa) a vkládejte do nich poznámky přímo na tabuli
- Přiřazujte úkoly a označujte kolegy pomocí @, aby se úkoly posouvaly kupředu
- Obnovte historii tabule, abyste mohli vrátit zpět změny nebo se vrátit k předchozím verzím
- Řiďte přístup a oprávnění pomocí zabezpečení na podnikové úrovni (TLS, AES‑256, SSO)
Omezení Conceptboardu
- Výkon může být pomalý – zejména u velkých tabulek – což vede k pomalému načítání, zpožděným reakcím kurzoru a prodlevám
- Formátování textu je omezené: v textovém poli nelze jednotlivá slova zvýraznit tučným písmem, změnit jejich velikost ani upravit jejich styl, což mnoho uživatelů považuje za frustrující
Ceny Conceptboardu
- Zdarma
- Premium: 7,5 $/uživatel/měsíc
- Pro firmy: 15 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Od 16 $ za uživatele a měsíc (min. 100 ročních licencí)
- Veřejný sektor: 18 $/uživatel/měsíc (min. 50 ročních licencí)
- Data Center Edition: Cena na míru (včetně 250 ročních licencí)
Hodnocení a recenze Conceptboardu
- G2: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Conceptboardu?
Samotné používání je intuitivní, jednoduché a ponechává dostatek prostoru pro kreativitu a komplexní, systémovou práci. Široká škála funkcí od ikon a šablon až po práci od ruky pomáhá pracovat kreativně… Pro mě jako konzultanta, kouče a lektora není rozdělení rolí a oprávnění pro účastníky dostatečně propracované. Zde je zřejmá potřeba zlepšení.
Samotné používání je intuitivní, jednoduché a ponechává dostatek prostoru pro kreativitu a komplexní, systémovou práci. Široká škála funkcí od ikon a šablon až po práci od ruky pomáhá pracovat kreativně… Pro mě jako konzultanta, kouče a lektora není rozdělení rolí a oprávnění pro účastníky dostatečně propracované. Zde je zřejmá potřeba zlepšení.
9. Klaxoon (nejlepší pro interaktivní a gamifikované workshopy)
Klaxoon je vysoce kvalitní a všestranný nástroj určený pro týmy, které prosperují díky interaktivním workshopům. Jeho interaktivní digitální tabule integruje kvízy, ankety a herní prvky, aby zajistila plné zapojení každého účastníka.
Herní prvky platformy, jako jsou živá výzvy a slovní mraky, promění běžné schůzky v poutavé a efektivní brainstormingové sezení. Klaxoon také nabízí funkci „Capsule“ pro vytváření interaktivních prezentací kombinujících multimédia, což z něj dělá ideální nástroj pro předávání znalostí a školení.
Nejlepší funkce Klaxoonu
- Shromažďujte během sezení zpětnou vazbu do slovních mraků, které poskytují jasný a vizuální přehled klíčových bodů
- Získejte přístup k knihovně přizpůsobitelných šablon navržených pro různé scénáře, jako je řízení projektů a agilní pracovní postupy
- Vytvářejte ankety a sbírejte okamžité recenze, abyste získali zpětnou vazbu od účastníků v reálném čase
- Nahrávejte relace a přehrávejte diskuse, abyste si mohli zopakovat klíčové momenty a zajistit, že vám neuniknou důležité body
Omezení Klaxoonu
- Žádný offline režim pro práci s tabulemi
- Omezené možnosti exportu
Ceny Klaxoon
- Zdarma
- Základní tarif: 27 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Klaxoon
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Klaxoonu?
Jeden z uživatelů na G2 poznamenává:
Dvě nejoblíbenější funkce jsou interaktivní tabule a zábavné kurzy pro zapojení zaměstnanců. Klaxoon činí komunikaci příjemnější a posiluje podporu agentů… Aby bylo možné tento nástroj využívat na maximum, je nutné absolvovat školení. Pro někoho, kdo s ním začíná, není vždy snadné jej používat.
Dvě nejoblíbenější funkce jsou interaktivní tabule a zábavné kurzy pro zapojení zaměstnanců. Klaxoon činí komunikaci příjemnější a posiluje podporu agentů… Aby bylo možné tento nástroj využívat na maximum, je nutné absolvovat školení. Pro někoho, kdo s ním začíná, není vždy snadné jej používat.
10. Sketch (nejlepší pro designéry UI/UX a interaktivní prototypování)
Sketch, známý svými silnými stránkami v oblasti vektorového designu, se hodí pro designéry, kteří chtějí rychle vytvářet, testovat a vylepšovat návrhy. Podporuje týmy díky svým výkonným nástrojům pro rozvržení, inteligentním vodítkům a rozsáhlému ekosystému pluginů, čímž rozšiřuje své základní funkce o animace a pokročilé prototypování.
Zajímavá je jeho rozsáhlá knihovna komponent a symbolů, které týmům pomáhají zachovat konzistenci napříč návrhy a rychle aktualizovat prototypy podle potřeby.
Nejlepší funkce aplikace Sketch
- Automaticky přizpůsobujte komponenty a prvky v návrzích tak, aby se vešly na různé velikosti obrazovky a zajistily responzivní rozvržení
- Přizpůsobte si pracovní plochy a vytvářejte obrazovky a uživatelské toky s flexibilitou, která vyhovuje konkrétním potřebám vašeho projektu
- Využijte pokročilé funkce správy vrstev k organizaci a zefektivnění složitých návrhů
- Použijte inteligentní vodítka a pravítka k zachování přesnosti rozvržení a zajištění konzistence
Omezení aplikace Sketch
- Platforma pouze pro Mac
- Žádné pokročilé nástroje pro řízení projektů nebo spolupráci
Ceny Sketch
- Standard: 12 $/měsíc na editora
- Licence pouze pro Mac: 120 $ za jedno pracovní místo (zahrnuje jeden rok aktualizací)
- Business: 22 $/měsíc na editora (pouze roční fakturace)
Hodnocení a recenze aplikace Sketch
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Muralu?
Uživatel G2 zdůrazňuje:
Hladký export pracovních ploch a neomezený pracovní prostor jsou vynikajícími funkcemi a automatické vytváření vrstev a objektů výrazně zefektivňuje proces navrhování. Ačkoli je Sketch fantastický pro použití na stolním počítači, jeho dostupnost na iPadu by znamenala zásadní změnu. To by nabídlo bezkonkurenční flexibilitu a pohodlí pro designéry pracující na cestách.
Hladký export pracovních ploch a neomezený pracovní prostor jsou vynikajícími funkcemi a automatické vytváření vrstev a objektů výrazně zefektivňuje proces navrhování. Ačkoli je Sketch fantastický pro použití na stolním počítači, jeho dostupnost na iPadu by znamenala zásadní změnu. To by nabídlo bezkonkurenční flexibilitu a pohodlí pro designéry pracující na cestách.
Přejděte na ClickUp a zajistěte si efektivnější vizuální řízení projektů
Nalezení správného nástroje pro spolupráci jde daleko za hranice pouhého vizuálního whiteboardingu – potřebujete platformu, která zapadne do pracovního postupu vašeho týmu a zvýší produktivitu bez zbytečné složitosti.
Ačkoli Miro zůstává výkonnou volbou, nástroje pro spolupráci jako ClickUp nabízejí celou řadu funkcí, které mohou zlepšit váš přístup k řízení projektů.
Nalezení správného nástroje pro spolupráci jde daleko za hranice pouhého vizuálního whiteboardingu – potřebujete platformu, která zapadne do pracovního postupu vašeho týmu a zvýší produktivitu bez zbytečné složitosti.

Ačkoli Miro zůstává výkonnou volbou, nástroje pro spolupráci jako ClickUp nabízejí celou řadu funkcí, které mohou zlepšit váš přístup k řízení projektů.

Výběr správného nástroje nakonec závisí na velikosti vašeho týmu, technických požadavcích a rozpočtu.