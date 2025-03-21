10 nejlepších alternativ a konkurentů Klaxoon v roce 2025

Měli jste někdy nutkání vzít fixu a popsat celou sdílenou obrazovku během vzdálené týmové schůzky? S virtuálním plátnem to můžete udělat!
I když se vaše pracovní místo neustále mění, brainstorming s týmem zůstává stejný. Alespoň s digitálními tabulemi se může každý zapojit a být kreativní současně.
Klaxoon je například oblíbený software pro vizuální spolupráci s intuitivním uživatelským rozhraním a interaktivními funkcemi. Můžete jej použít, ať už máte projekt, který chcete spustit, nebo tým, který chcete proškolit.
Možná jste však někdy postrádali lepší integrační možnosti, exportní funkce atd. Rozumíme vám! Tento seznam obsahuje 10 alternativ Klaxoon, které vám pomohou najít tu správnou pro vaše potřeby v oblasti plánování projektů a vizuální spolupráce.
Vyhněte se pokusům a omylům – objevte zde své ideální řešení.
⏰60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled 10 alternativ k Klaxoonu pro lepší spolupráci a kreativní brainstorming:
- ClickUp : Nejlepší pro brainstorming, spolupráci a řízení projektů
- Miro: Nejlepší pro spolupráci, plánování a řízení
- FigJam: Nejlepší pro interaktivní brainstorming a spolupráci při navrhování
- MS Whiteboard: Nejlepší pro týmy pracující v ekosystému Microsoft
- Mural: Nejlepší pro kreativní workshopy a designové myšlení
- Collaboard: Nejlepší pro práci na více zařízeních
- Lucidspark: Nejlepší pro tvorbu diagramů a správu úkolů
- Sketch: Nejlepší pro návrh v reálném čase, zpětnou vazbu a předávání vývojářům
- Creately: Nejlepší pro vizuální plánování projektů
- Stormboard: Nejlepší nástroj pro tvorbu nápadů a reportování
Omezení Klaxoon: Proč potřebujete alternativu
Ať už jste projektový manažer, agilní kouč nebo vedoucí týmu, Klaxoon dokáže vyhovět vašim potřebám v oblasti spolupráce. Můžete vytvářet ankety k vyhodnocení situace, vyměňovat si zpětnou vazbu s členy týmu nebo využívat knihovnu šablon pro rychlé řešení problémů.
Má však několik omezení, která vás mohou přimět hledat alternativní nástroje AI whiteboard:
- Ačkoli je sada funkcí rozsáhlá, pro nové uživatele může být příliš složitá.
- Uživatelské rozhraní může být kvůli mnoha funkcím nepřehledné.
- Pro menší týmy může být tento nástroj drahý.
- Chybí knihovna klipartů a historie provedených akcí.
- Možnosti kategorií a barevných kombinací Klaxoon Board jsou omezené.
- Vytvoření poznámky Post-it v požadovaném místě může být náročné.
- Funkce se mohou překrývat s existujícími nástroji, což může vést k záměně a nadbytečnosti.
Alternativy Klaxoonu v kostce
Zde je stručný přehled 10 alternativ k Klaxoonu a jejich různých použití.
|Alternativa k Klaxoon
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Brainstorming, spolupráce a řízení projektů
|Freelancerové, startupy, malé podniky, velké společnosti
|Miro
|Spolupráce, plánování a řízení
|Kreativní týmy, produktoví manažeři, podniky
|FigJam
|Interaktivní brainstorming a spolupráce na návrhu
|UX/UI designéři, kreativní týmy, designová studia
|MS Whiteboard
|Spolupráce s ekosystémem Microsoft
|Týmy využívající Microsoft Teams pro spolupráci
|Mural
|Kreativní workshopy a designové myšlení
|Facilitátoři, produktoví manažeři, designérské týmy
|Collaboard
|Proměňte diskuse v realizovatelné plány
|Práce na více zařízeních
|Lucidspark
|Vytváření diagramů a správa úkolů
|Designové týmy, projektoví manažeři, obchodní stratégové
|Sketch
|Návrh v reálném čase, zpětná vazba a předání vývojářům
|Návrháři UI/UX, kreativní agentury
|Creately
|Vizuální plánování projektů
|Designéři, produktoví manažeři, týmy v technických odvětvích
|Stormboard
|Nástroje pro tvorbu nápadů a reporting
|Kreativní týmy, pedagogové, projektové týmy
10 nejlepších alternativ Klaxoon, které můžete použít
Týmová spolupráce může zvýšit spokojenost zákazníků o 41 % a tržby o 27 %.
Tyto alternativy Klaxoon slibují efektivní týmovou spolupráci s větší flexibilitou, jednoduchým a intuitivním rozhraním a mnoha dalšími výhodami.
Jste připraveni vybrat si nejlepší platformu pro zlepšení týmové práce?
1. ClickUp (nejlepší pro brainstorming, spolupráci a řízení projektů)
Jednou z nejlepších alternativ k Klaxoonu je ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinující řízení projektů, sdílení znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí pro automatizované pracovní postupy.
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards propojuje úkoly, chaty a dokumenty a proměňuje každý nápad z konceptu v akci. Vizuálně mapujte koncepty, procesy a pracovní postupy pomocí funkce drag-and-drop.
Vložené dokumenty a úkoly poskytují aktualizace v reálném čase; každý nápad lze proměnit v úkol a propojit s konkrétními projekty. Můžete dokonce zapojit externí zúčastněné strany pomocí sdílení odkazů a možností exportu do formátu PDF. (Je to také skvělé, pokud chcete archivovat svou práci pro budoucí použití).
Hlavní funkce? Generátor obrázků založený na umělé inteligenci, který okamžitě vizualizuje nápady! Co říkáte na takovou kreativní podporu?
ClickUp Mind Maps
ClickUp Mind Maps zjednodušuje složité projekty rozdělením velkých nápadů na zvládnutelné části. Možnosti přizpůsobení, jako jsou barevně odlišené propojení a kaskádové zobrazení, zjednodušují vizualizaci vztahů mezi úkoly nebo nápady.
Týmy mohou rychle reorganizovat mapy pomocí funkce Re-Layout (Přeskupit) jedním kliknutím, čímž dosáhnou struktury bez ručních úprav.
ClickUp pro řešení projektového řízení
Jakmile se vaše nápady promění v úkoly, jejich realizace a sledování bude mnohem snazší díky ClickUp pro řešení projektového řízení.
Přizpůsobitelné zobrazení, dashboardy v reálném čase a automatizované pracovní postupy udržují týmy produktivní a na správné cestě. Díky interaktivním nástrojům ClickUp, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule, se organizace práce stává plynulou a dokonce i zábavnou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte personalizované souhrny důležitých aktualizací a akčních položek z předchozích chatů pomocí AI CatchUp v ClickUp Chat.
- Prohlížejte, spravujte a řešte přiřazené komentáře v jediném přehledném prostoru.
- Automatizujte opakující se procesy, jako je přidělování úkolů a aktualizace stavu, pomocí ClickUp Automations.
- Definujte úspěch pomocí číselných, peněžních nebo pravdivých/nepravdivých cílů pomocí sledování cílů.
- Plánujte a spravujte projekty efektivně pomocí nástrojů, jako jsou časové osy, kalendáře a sledování sprintů.
Omezení ClickUp
- Pro začátečníky to může být trochu náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Bazza Gilbert, produktový manažer ve společnosti AccuWeather, zhodnotil ClickUp:
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Díky vytvoření rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou vzdálené týmy schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabulek je snadný, reorganizace priorit je snadná a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
🧠 Zajímavost: 36,08 % globální pracovní síly považuje virtuální spolupráci za lepší než osobní, protože se cítí méně zastrašeni při online komunikaci s členy týmu.
2. Miro (nejlepší pro spolupráci, plánování a řízení)
Pomocí tabulek, diagramů a časových os organizujte a vizualizujte projekty s Miro Intelligent Canvas. Tato platforma pro spolupráci založená na umělé inteligenci promění brainstormingové sezení během několika sekund v prototypy, briefy a plány pomocí funkcí, jako jsou video/audio průvodce, interaktivní aktivity a automatizované souhrny.
Členové týmu mohou během zasedání také hlasovat o nápadech, návrzích nebo návrzích, což umožňuje kolektivní rozhodování a stanovení priorit, přičemž spolupráce zůstává vizuálně poutavá a efektivní.
Nejlepší funkce Miro
- Popište obrázek na tabuli vytvořením alternativního textu.
- Kreslete ručně a zapněte funkci chytrých objektů , aby Miro vaše kresby zkrášlil.
- Použijte režim prezentace, abyste viděli vše na celé obrazovce a měli pocit, že pracujete s prezentací.
- Přiřaďte každému účastníkovi počet hlasů a časový limit pro hlasování.
Omezení Miro
- Změna velikosti řádků může vyvolat přetrvávající chyby.
- Je nutné neustále měnit nastavení šipek, protože se neuchovávají předchozí úpravy.
- CTRL+Z nebo zpět přestane fungovat během společného vytváření nápadů
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: Od 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Od 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 7 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Miro?
Miro mě přesvědčilo před rokem nebo dvěma a je to můj hlavní nástroj pro práci s tabulemi. Mou největší výzvou je přimět ostatní, aby ho používali i mimo schůzky se mnou.
➡️ Přečtěte si také: Kompletní průvodce vizuálním řízením projektů
3. FigJam (nejlepší pro interaktivní brainstorming a spolupráci při navrhování)
Máte velký tým a nemůžete najít platformu, která by vyhovovala všem? FigJam vítá neomezený počet spolupracovníků. Organizuje složité pracovní postupy, mapuje cesty uživatelů a okamžitě sdílí zpětnou vazbu pomocí lepících poznámek, hlasových poznámek a reakcí. FigJam lze také použít jako alternativu k Miro.
Nejlepší funkce FigJam
- Centralizujte pracovní postupy pomocí nástrojů jako Jira a Figma.
- Použijte FigJam k vytváření diagramů a vizualizaci procesů
- Využijte šablony pro roadmapy, retrospektivy a časové osy, abyste nastartovali nápady a zapojili všechny účastníky.
- Vizualizujte plány, vytvářejte Ganttovy diagramy a integrujte vlastní widgety pracovních postupů.
Omezení FigJam
- Vyhledávání integrací může být náročné
- Sdílení odkazů na soubory FigJam je složité
- Přidávání vlastních tvarů, přechodů nebo vzorů není povoleno.
Ceny FigJam
- Zdarma
- Profesionální: 5 $/měsíc za plnou licenci
- Organizace: 5 $/měsíc za plnou licenci
- Enterprise: 5 $/měsíc za plnou licenci
Hodnocení a recenze FigJam
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o FigJam?
Používám figjam a je neuvěřitelně užitečné použít referenční příručku poté, co jsem ji vytvořil, abych se ujistil, že vše sedí. Také pomáhá zainteresovaným stranám lépe pochopit, jak průzkum bude probíhat, než jim jen předat 100stránkový dokument Word nebo je nechat několikrát si průzkum prohlédnout.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti FigJam
4. MS Whiteboard (nejlepší pro týmy pracující v ekosystému Microsoft)
Pracujete s Microsoft Teams a chcete spolupracovat pomocí Whiteboardu? Microsoft Whiteboard, integrovaný do Teams, má interaktivní plátno, na kterém mohou týmy rozvíjet svou kreativitu.
Funkce jako reakce, poznámkové lístky a přizpůsobitelné šablony usnadňují sdílení a strukturování myšlenek. Další z mnoha výhod je možnost vložení obrázku, která poskytuje prostor pro ilustrace a interakce.
Nejlepší funkce MS Whiteboard
- Využijte šablony pro úkoly jako brainstorming, Kanban tabule a týmové schůzky.
- Zkontrolujte, který člen týmu přidal jaký příspěvek, a udržujte úplnou transparentnost.
- Spolupracujte na jedné tabuli napříč více zařízeními
- Používejte pokročilé nástroje pera pro přesné kreslení a skicování.
Omezení MS Whiteboard
- Šablony a vizuální tabule Microsoft Teams postrádají kvalitu
- Výběrový nástroj není uživatelsky přívětivý.
- Omezené možnosti formátování písem
Ceny MS Whiteboard
- K dispozici jako součást MS Teams
Hodnocení a recenze MS Whiteboard
- G2: 4,0/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Změňte svou MS Whiteboard na „jen pro čtení“ tím, že v nastaveních deaktivujete možnost „ostatní účastníci mohou upravovat“. Rychlé nastavení: Nabídka nastavení → Vypněte možnost „Ostatní účastníci mohou upravovat“ → Hotovo! Vaše tabule zůstane uzamčená i po skončení schůzky.
5. Mural (nejlepší pro kreativní workshopy a designové myšlení)
Použijte Mural pro interaktivní tabule a předem připravené šablony myšlenkových map, díky kterým bude brainstorming a plánování rychlé a zábavné.
Oceníte také jeho hladkou integraci s Microsoft Teams a Google Workspace, která pomáhá udržovat všechny v souladu. Významnou výhodou tohoto nástroje je schopnost mapovat cesty uživatelů a prioritizovat úkoly, což z něj činí cenný nástroj pro efektivní týmovou práci.
Nejlepší funkce Mural
- Urychlete brainstorming díky podnětům a návrhům od AI.
- Využijte rozsáhlou knihovnu šablon k nastavení svých pracovních postupů.
- Upravujte mapování procesů během hovoru s klienty a získejte tak větší flexibilitu.
- Okamžitě shrnujte diskuse do klíčových bodů a akčních položek pomocí shrnutí vytvořených umělou inteligencí.
Omezení nástroje Mural
- Integrace s jinými nástroji pro business intelligence je omezená.
- Objemné nástěnné malby mohou zpomalit zařízení uživatele.
- Seskupování listů do pracovních prostorů a místností může být matoucí, což vede k nutnosti opakovaného kontrolování.
Ceny Mural
- Zdarma
- Team+: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 17,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mural
- G2: 4,6/5 (1 380 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (130 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: Šablony a techniky brainstormingu
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
6. Collaboard (nejlepší pro práci na více zařízeních)
Collaboard podporuje neomezený počet účastníků, což umožňuje produktivní týmovou práci. Integrační možnosti a exportní funkce také zajišťují, že diskuse vedou k praktickým výsledkům. Uživatelé mohou skicovat, přidávat poznámky a vizuálně organizovat nápady, ať už pracují na dálku nebo v hybridním prostředí.
Nejlepší funkce Collaboard
- Snadno importujte a exportujte obsah, včetně souborů PDF a vysoce kvalitních obrazových souborů.
- Integrujte s Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira a dalšími pro plynulý pracovní postup.
- Prezentujte nápady interaktivně během videohovorů pomocí integrovaného režimu prezentace.
Omezení Collaboard
- Funkce mindmappingu je ve srovnání s konkurencí základní.
- Možnosti úprav se mohou jevit jako omezené.
Ceny Collaboard
- Navždy zdarma
- Pokročilá verze: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Collaboard
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
👀 Věděli jste? 63 % lidí má pocit, že ztrácí čas kvůli problémům s komunikací ve své firmě.
7. Lucidspark (nejlepší pro vytváření diagramů a správu úkolů)
Komunikujte v reálném čase pomocí chatu a emodži v produktu Lucidspark. Použijte funkci „zavolat ostatní ke mně“, abyste zůstali v obraze a udrželi soulad během relací. Díky nekonečnému plátnu, kreslení od ruky a lepícím poznámkám se Lucidspark stává kompletním interaktivním nástrojem.
Nejlepší funkce Lucidspark
- Organizujte a strukturovejte nápady pomocí funkcí značkování, seskupování a třídění, které jsou podporovány dynamickou funkcí tabulky.
- Pracujte rychleji díky šablonám pro pracovní postupy, plánování sprintů a mapování uživatelské cesty.
- Poučte se z předem připravených pokynů k použití legendy a symbolů.
- Pořádejte zaměřené skupinové diskuse pomocí funkce breakout boards.
Omezení Lucidspark
- Omezený výběr šablon a tvarů
- Bezplatná zkušební verze umožňuje pouze 3 aktualizace dokumentů najednou.
Ceny Lucidspark
- Zdarma
- Individuální: 9 $ za uživatele
- Tým: 10 $ za uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidspark
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: Řízení designových projektů: Komplexní průvodce pro designové týmy
8. Sketch (nejlepší pro návrh v reálném čase, zpětnou vazbu a předávání vývojářům)
Díky Sketch mohou více týmů pracovat na stejném dokumentu a rozvíjet tak kreativní proces. Poskytujte zpětnou vazbu přímo na plátně nebo prototypech pomocí komentářů v aplikaci a využijte šablony k vytvoření vysoce kvalitních návrhů, od maket aplikací až po kompletní webové stránky.
Nejlepší funkce Sketch
- Vytvářejte vysoce věrné makety bez zbytečných komplikací.
- Udržujte všechny na stejné vlně díky nástrojům pro spolupráci v reálném čase, jako jsou synchronizované komentáře a funkce předávání úkolů.
- Automatizujte vytváření vrstev a dalších objektů
- Sledujte změny, spravujte oprávnění a snadno sdílejte návrhy s diváky nebo zainteresovanými stranami.
Omezení Sketch
- Nástroj není k dispozici na iPadu, což omezuje flexibilitu pro designéry.
- Chybí komplexní funkce 3D modelování
- V aplikaci Sketch chybí cloudové úložiště
Ceny Sketch
- Standard: 12 $/měsíc za každého editora
- Licence pouze pro Mac: 120 $ za jedno místo
- Podnikání: 22 $/měsíc za editora
Hodnocení a recenze Sketch
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sketch?
Rozsáhlá knihovna pluginů rozšiřuje jeho funkčnost a umožňuje úkoly jako animace, export kódu a profesionální psaní. Díky nástrojům jako Sketch for teams mohou designéři spolupracovat na souborech současně.
➡️ Přečtěte si také: Jak vytvořit pracovní postup: podrobný průvodce s šablonami
9. Creately (nejlepší pro vizuální plánování projektů)
Komunikujte, jako byste seděli ve stejné místnosti, díky nekonečnému vizuálnímu plátnu Creately. Každá akce týmu se synchronizuje v reálném čase díky funkci Preview Sync a komentáře a diskuzní vlákna poskytují prostor pro sdílení nápadů, poskytování zpětné vazby a udržování pracovního toku.
Vyberte si z více než 50 příkladů diagramů a 1000 typů šablon, abyste mohli řešit technické a kreativní výzvy. Creately také nabízí sledování pohybu myši a videohovory, což přidává další úroveň spolupráce a udržuje všechny členy ve spojení.
Nejlepší funkce Creately
- Vyberte si z rozsáhlé knihovny šablon
- Snadno vytvářejte vývojové diagramy, myšlenkové mapy, organizační schémata a drátěné modely.
- Využijte obousměrnou synchronizaci pro propojení databází, tabulek a externích nástrojů.
- Integrujte s Microsoft Teams, Slack a Confluence pro produktivní plánování projektů.
Omezení Creately:
- Složité diagramy mohou způsobit, že rozhraní bude působit nepřehledně a zpomalí jeho fungování.
- Komentáře lze vytvářet nebo mazat, ale nelze je upravovat.
- Možnosti exportu a spolupráce v rámci bezplatného tarifu jsou omezené.
Ceny Creately
- Zdarma
- Osobní: 8 $/měsíc
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 149 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
10. Stormboard (nejlepší nástroj pro tvorbu nápadů a reportování)
Pokud se vám interakce ve vašem týmu zdají příliš roztříštěné nebo neorganizované, použijte Stormboard. Jedná se o platformu pro spolupráci zaměřenou na data, která přeměňuje nestrukturované interakce na praktické poznatky.
Jeho funkce pro spolupráci v reálném čase, jako jsou živé obousměrné integrace s nástroji jako Jira, Azure DevOps a Rally, jsou užitečné pro agilní týmy, které řídí sprinty, závislosti a priority.
StormAI, spolupracovník v oblasti umělé inteligence, zlepšuje brainstorming, generování nápadů a plánování akcí a přispívá k diskusím o spolupráci.
Nejlepší funkce Stormboardu
- Získejte přístup k nástrojům pro řízení projektů, jako je plánování PI, řízení rizik a vývoj strategií.
- Vytvářejte exportovatelné zprávy, souhrny úkolů a analýzy tabulek bez ztráty dat.
- Upřednostňujte, seskupujte a rozvíjejte nápady pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní.
- Využijte digitální tabuli pro brainstorming, mind mapping a strategické plánování.
Omezení Stormboardu
- Tabule má omezené možnosti přizpůsobení.
- Uživatelé nemohou ukládat důležité záložky v nástroji.
- Omezený počet míst a licencí k dispozici
Ceny Stormboard
- Osobní: Navždy zdarma
- Podnikání: 10 $ za uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Stormboard
- G2: 4,4/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Stormboardu?
Moje hlavní stormboard používám jako digitální tabuli, kterou si mohu vzít kamkoli. Tam shromažďuji své seznamy úkolů, ukládám nápady, plánuji, organizuji a vytvářím strategie pro vše, co dělám jako generální ředitel nové začínající firmy. Nyní, když jsem propojil svůj stormboard s Google Workspace (dokumenty), mohu do něj přidávat důležité dokumenty a rychle k nim přistupovat.
🧠 Zajímavost: 42 % kancelářských pracovníků tráví svůj čas spoluprací s ostatními členy týmu a kolegy. Zatímco 28 % spolupracuje s ostatními osobně, 14 % spolupracuje s ostatními virtuálně.
Začněte používat ClickUp pro vizuální spolupráci a komunikaci
Výběr správného nástroje pro spolupráci přesahuje rámec rozhraní – měl by se integrovat do pracovního postupu vašeho týmu a zvýšit produktivitu. Zatímco Klaxoon je vynikající pro interaktivní workshopy, nástroje jako ClickUp poskytují komplexnější škálu funkcí.
Kromě ochrany dat nabízí kompletní workflow pro řízení projektů a týmů, což z něj činí ideální alternativu pro týmy, které chtějí řídit, brainstormovat a vytvářet nápady.
Díky více než 200 integracím a jednotnému prostoru pro hostování vašeho pracovního prostředí může ClickUp usnadnit spolupráci v týmu a učinit týmovou práci zábavnější.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a vyzkoušejte to sami!