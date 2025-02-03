10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro IT profesionály v roce 2025

Představte si, že trávíte drahocenný čas shromažďováním denních zpráv o stavu od každého týmu pracujícího na projektu, kompilováním těchto dat, vytvářením zpráv a jejich sdílením se zainteresovanými stranami. Celý tento proces vám neponechává žádný čas na strategické úkoly.
Díky automatizaci však nástroj shromažďuje data, kompiluje je a formátuje, generuje zprávy a dashboardy v reálném čase a odesílá oznámení zainteresovaným stranám. Okamžitě tak získáte více času, který můžete věnovat plánování projektů, brainstormingu a týmovým diskusím.
Právě proto neustále hledám nástroje, které zvyšují efektivitu a produktivitu týmu!
Ze všech nástrojů umělé inteligence, které jsem testoval speciálně pro IT profesionály, vyniklo jen několik. Zde je seznam nástrojů umělé inteligence pro IT profesionály, který jsem sestavil na základě svých zkušeností a důkladného výzkumu provedeného týmem ClickUp. Tyto nástroje vám mohou pomoci se vším, od zefektivnění pracovních postupů až po správu složitých IT projektů.
Pojďme na to!
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro IT profesionály?
V této technologicky vyspělé době musí IT profesionálové používat nástroje umělé inteligence, které zvyšují efektivitu a zlepšují rozhodování.
Zde je několik klíčových funkcí, které je třeba zvážit při výběru nástroje AI pro váš IT tým:
- Integrační schopnosti: Zkontrolujte, zda se nástroj založený na umělé inteligenci integruje s vaší stávající technologií a IT infrastrukturou. Zvažte také, jak snadné je jeho nasazení. Některé nástroje umělé inteligence urychlují nasazení pomocí vestavěných šablon, zatímco jiné vyžadují přizpůsobení konkrétním účelům.
- Škálovatelnost: Vyberte si nástroj umělé inteligence, který zvládne rostoucí objemy dat bez snížení kvality výkonu. Vyhodnoťte architekturu nástroje a jeho funkce, jako je automatické škálování.
- Zabezpečení dat: Posuďte nástroje založené na umělé inteligenci z hlediska funkcí ochrany soukromí a zabezpečení dat. Splňují průmyslové standardy, jako jsou HIPAA a GDPR? Poskytuje platforma komplexní šifrování během analýzy a sdílení dat? Posuďte také funkce, jako jsou řízení přístupu a oprávnění.
- Přizpůsobení: Zjistěte, zda je nástroj umělé inteligence flexibilní pro váš případ použití. Můžete přizpůsobit pracovní postupy podle svého odvětví a standardních operačních postupů? Tímto způsobem se nástroj přizpůsobí budoucím potřebám vašeho rostoucího podnikání a vy jej budete moci použít v různých situacích.
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro IT profesionály v roce 2024
Zde jsou moje nejlepší tipy pro vás:
1. ClickUp: Nejlepší pro automatizaci IT úkolů a řízení projektů
Ať už plánuji, řídím nebo realizuji IT projekt, vše mohu dělat z jedné jediné platformy. ClickUp miluji z jednoduchého důvodu: usnadňuje mi práci a zjednodušuje ji.
Můj den jako IT manažera se točí kolem správy úkolů. All-in-one řešení ClickUp pro IT a PMO usnadňuje správu více úkolů a projektů.
S ClickUp Tasks je přiřazování každodenních nebo složitých projektových úkolů rychlé a efektivní. Mohu přidělovat jednotlivé úkoly členům týmu, přidávat podúkoly a vlastní pole, propojovat úkoly a definovat typy úkolů.
Navíc je fantastické, že mohu přiřazovat úkoly přímo z chatu ClickUp. Tato funkce sjednocuje komunikaci mého týmu pod jednou střechou. Mohu sdílet aktualizace, odkazy a zdroje s celým týmem najednou. Mohu také použít @zmínky a komentáře, abych přidal kohokoli do konverzace a udržel akce v pohybu.
Funkce sledování času v ClickUp mi zajišťuje, že všechny projekty dodám včas. Zjednodušuje plánování projektů tím, že poskytuje časové osy, odhady a časové zprávy, což mi umožňuje efektivně delegovat úkoly.
K vytváření vlastních funkcí, které automatizují opakující se úkoly, jako je odesílání připomínek, e-mailů, odesílání formulářů a plánování procesů, používám také ClickUp Automations.
Šablony ClickUp pro IT mi navíc umožňují standardizovat pracovní postupy, aniž bych je musel vytvářet od nuly. Zde je několik šablon ClickUp, které se mi líbí [vyzkoušené a otestované]:
- Šablona ClickUp ITSM pro správu úkolů, jako je správa incidentů, správa problémů, správa aktiv a znalostí. Tato šablona sjednocuje můj tým, zefektivňuje komunikaci a spolupráci a optimalizuje poskytování IT služeb.
- Šablona ClickUp IT Support Template vám pomůže hladce vyřizovat interní požadavky související s IT. Pokud dojde ke zpomalení aplikace, mohou uživatelé prostřednictvím této šablony odeslat požadavek a získat rychlou IT podporu. Šablona pomáhá organizovat zákaznické tikety, sledovat jejich průběh a řešit IT dotazy na cestách.
- Šablona ClickUp IT Security Template je moje oblíbená, protože díky ní je správa IT systémů hračkou. Šablona pomáhá stanovit priority bezpečnostních iniciativ, koordinovat spolupráci mezi týmy napříč odděleními, sledovat výkonnost a využití systému.
- Šablona ClickUp IT Roadmap pomáhá sledovat a sdílet informace, stanovovat priority úkolů, odhadovat časové harmonogramy a sledovat průběh IT projektů napříč podskupinami. Tato šablona zajišťuje soulad mezi IT plány a celkovými cíli organizace a vytváří synergii.
Třešničkou na dortu je AI nástroj ClickUp – ClickUp Brain, který rychle reaguje na mé dotazy, aniž bych musel přepínat mezi záložkami nebo nekonečně googlovat. ClickUp Brain mohu požádat o řadu dotazů týkajících se IT podpory, interních zásad a IT rozpočtu.
Asistent pro psaní AI ClickUp Brain generuje a organizuje seznamy úkolů, kategorizuje úkoly podle priority nebo naléhavosti a dokonce nabízí návrhy optimálních časových rámců. Shrnuje informace o produktech, IT dokumentaci a podrobnosti o projektech. Může také pomoci generovat obsah, jako jsou dokumenty pro plánování IT kapacit. Pro správu IT operací se spoléhám na vlastní automatizaci ClickUp Brain. Popíšu každý proces a pracovní postup a AI vygeneruje požadované výsledky. Nejlepší na tom je, že dostávám automatické aktualizace IT úkolů v různých formátech: kalendář, tabule, seznam nebo tabulka.
Navíc jeho šablony založené na umělé inteligenci, jako jsou dokumentace reakcí na incidenty, testovací mřížky pro obnovu po havárii, šablony auditních zpráv o kybernetické bezpečnosti atd., urychlují provoz jako nikdy předtím.
Nejlepší funkce ClickUp
- Správa úkolů: Vytvářejte seznamy úkolů s poznámkami a podúkoly, přidávejte vlastní pole, definujte typy úkolů pro plánování a organizaci složitých projektů.
- Provoz a řízení projektů: Vytvářejte wiki stránky a dokumenty, upravujte je, spolupracujte s týmy a propojujte je s pracovními postupy, abyste mohli snadno realizovat své nápady.
- Lepší vizualizace: Sledujte závislosti, nastavujte a organizujte priority a efektivně přidělujte zdroje na sdílené časové ose pomocí Ganttových diagramů ClickUp.
- Funkce CRM: Zefektivněte IT procesy, sledujte interakce a organizujte úkoly na jedné platformě pomocí softwaru ClickUp CRM.
- Reporting v reálném čase: Vytvářejte rychlé IT reporty a získejte datově podložené informace o probíhajícím projektu. Zjistěte, na čem váš tým pracuje, kdo má na starosti jednotlivé úkoly a jaké jsou jejich pracovní vytížení.
- Nástroj AI pro správu času: Dodávejte projekty včas díky sledování času stráveného na úkolech, nastavování odhadů a prohlížení časových reportů.
Omezení ClickUp
- Podúkoly spojené se závislostí projektu mohou být matoucí.
- Porozumění četným funkcím může být zpočátku zastrašující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7 z 5 (více než 9500 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (více než 4000 recenzí)
2. Darktrace: Nejlepší pro zmírnění kybernetických rizik
Darktrace je bezpečnostní platforma, která využívá samoučící se umělou inteligenci k omezení kybernetických rizik a prevenci hrozeb. Tento nástroj umělé inteligence pro IT profesionály monitoruje a chrání digitální aktiva napříč ekosystémy.
Obzvláště se mi líbí funkce umělé inteligence Darktrace, které umožňují IT analytikům včas odhalit škodlivé vnitřní hrozby, díky čemuž mohou společnosti přijmout opatření dříve. Tento nástroj tak zabraňuje bezprecedentním dopadům kybernetických útoků, zkracuje dobu reakce na incidenty a snižuje náklady a zvyšuje ziskovost.
Nejlepší funkce Darktrace
- Automatizujte detekci, neutralizaci a reakci na hrozby pomocí podnikového imunitního systému založeného na umělé inteligenci.
- Reagujte na kybernetické útoky v reálném čase pomocí autonomního řešení.
- Zobrazte identifikované hrozby a získejte návrhy pomocí vizualizátoru hrozeb.
Omezení Darktrace
- Funkce pokročilého vyhledávání není dobře definována.
- Nástroj může generovat falešně pozitivní výstrahy označující potenciální hrozby, které jsou neškodné.
Ceny Darktrace
- Malé: 30 000 $ [průměrná šířka pásma až 300 Mbps, 200 hostitelů]
- Střední: 60 000 $ [průměrná šířka pásma až 2 Gbps, 1000 hostitelů]
- Velké: 100 000 $ [průměrná šířka pásma až 5 Gbps, 10 000 hostitelů]
Hodnocení a recenze Darktrace
- G2: 4,4 z 5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Rasa: Nejlepší pro vytváření vlastních AI botů
Rasa je open-source platforma, která vám umožňuje vytvářet vlastní chatboty s umělou inteligencí a virtuální asistenty pro vaše podnikání. Pyšní se futuristickým enginem umělé inteligence a rozhraním bez kódu, které usnadňuje vytváření botů i pro někoho bez zkušeností s programováním.
Díky technologii umělé inteligence Rasa můžete přizpůsobit boty pro analýzu dat a reporting, řešit dotazy zákazníků, zasílat personalizované upomínky o termínech splatnosti a mnoho dalšího.
Klíčové funkce Rasa
- Vytvořte si jedinečného chatbota a konverzačního asistenta s umělou inteligencí na míru a úplnou kontrolou nad daty, vzhledem a funkcemi.
- Podpořte efektivní spolupráci týmu pomocí intuitivního uživatelského rozhraní bez nutnosti programování s funkcí drag-and-drop.
- Zvládněte velké objemy uživatelů a konverzací bez ovlivnění výkonu díky škálovatelnému designu.
Omezení Rasa
- Navigace v nástroji není uživatelsky přívětivá.
- Není to nejlepší nástroj umělé inteligence pro vytváření modelů LLM; potřebuje větší podporu pro komplexní databáze.
Ceny Rasa
- Developer Edition: Začněte zdarma
- Růst: Od 35 000 USD
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Rasa
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. GitHub Copilot: Nejlepší pro vývoj softwaru
GitHub Copilot je nástroj umělé inteligence pro vývojáře, který urychluje proces vývoje softwaru. Na základě zpracování přirozeného jazyka poskytuje personalizovaná doporučení a řeší dotazy týkající se chyb, konzistence kódu, návrhu nových funkcí a dalšího.
Funkce založené na umělé inteligenci GPT-3 zvyšují produktivitu týmu tím, že nabízejí návrhy kódu v reálném čase a automatizují opakující se úkoly, jako je boilerplate kód. Má také uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožňuje začátečníkům vyzkoušet více programovacích jazyků.
Klíčové funkce GitHub Copilot
- Detekujte zranitelné vzorce LLM a vylepšete proces kódování, kvalitu kódu a bezpečnost pomocí systému prevence zranitelnosti.
- Díky pokročilým modelům umělé inteligence získáte odpovědi na všechny vaše dotazy – od obecných otázek týkajících se programování až po konkrétní dotazy týkající se kódové základny pomocí chatu Copilot.
- Zlepšete své zkušenosti s programováním a zvyšte kvalitu kódu díky návrhům založeným na umělé inteligenci a automatickému dokončování kódu v reálném čase.
Omezení GitHub Copilot
- Někdy AI nerozumí pokynům jasně, což vede k opakovaným výstupům.
- Někdy nástroj vykazuje nepřesné výsledky. K dosažení požadovaných výsledků může být nutné zadat několik po sobě jdoucích příkazů.
Ceny GitHub Copilot
- Copilot Individual: 10 $ měsíčně
- Copilot Business: 19 $ za měsíc/uživatel
- Copilot Enterprise: 39 $ za měsíc/uživatele
Hodnocení a recenze GitHub Copilot
- G2: 4,5 z 5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 20 recenzí)
5. CrowdStrike Falcon: Nejlepší pro zabezpečení dat
CrowdStrike Falcon je software pro automatizaci IT, který využívá nativní pracovní postupy GenAI k prevenci narušení dat. Nástroj AI této platformy, Charlotte AI, odpovídá na dotazy, které vám pomohou přijmout nezbytná opatření při řešení problémů, změnách zásad a aktualizacích zařízení.
CrowdStrike Falcon je cenný nástroj, který spojuje bezpečnost a IT do jedné platformy a poskytuje kybernetickou bezpečnost v rychlosti stroje.
Klíčové funkce CrowdStrike Falcon
- Detekujte a reagujte na cloudové hrozby z jednotné platformy s komplexním zabezpečením cloudu.
- Identifikujte všechny protivníky a omezte incident pomocí inteligentního vyšetřování hrozeb, abyste předešli budoucím útokům.
- Automatizujte skenování skriptů IaC během fází vývoje pomocí integrace CI/CD pipeline.
Omezení CrowdStrike Falcon
- Integrace s jinými nástroji je komplikovaná.
Ceny CrowdStrike Falcon
Pro malé podniky
- Falcon Go: 4,99 $/zařízení/měsíc
- Falcon Pro: 8,33 $/zařízení/měsíc
Pro podniky
- Falcon Pro: 99,99 $/zařízení ročně
- Falcon Enterprise: 184,99 $/zařízení ročně
Hodnocení a recenze CrowdStrike Falcon
- G2: 4,7 z 5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 30 recenzí)
6. Freshservice: Nejlepší pro automatizaci a integraci pracovních postupů
Freshservice od Freshworks je jedním z nástrojů umělé inteligence pro IT profesionály, který automatizuje IT operace. Tento nástroj nabízí vestavěnou umělou inteligenci a automatizaci pracovních postupů, které vám pomohou mechanizovat opakující se úkoly a soustředit se na ty kritické.
Díky funkcím správy služeb Freshservice a integrovaným nástrojům založeným na umělé inteligenci ušetříte čas automatizací rutinních dotazů, vytvořením samoobslužného portálu pro zákazníky a poskytováním rychlých řešení a přehledů manažerům, agentům a dalším členům týmu.
Klíčové funkce Freshservice
- Získejte jednotný přehled o více kanálech, jako jsou textové zprávy, tikety a e-maily.
- Využijte prediktivní analytiku k předpovídání incidentů, generování souhrnů případů, provádění analýzy příčin a prevenci opakování incidentů pomocí AI.
- Provozujte projekty na jedné platformě, abyste získali cenné informace o IT cílech a pracovní zátěži, sledovali pokrok a vylepšili řízení projektů.
Omezení Freshservice
- Chybí důležité funkce, jako je verzování, pokročilé formátování, zálohování a obnovení atd.
- Zprávy o analýze dat jsou omezené. Jsou k dispozici pouze ve třech kategoriích: incidenty, změny a aktiva.
Ceny Freshservice
- Starter: 29 $/měsíc za agenta
- Růst: 59 $/měsíc na agenta
- Výhoda: 115 $/měsíc za agenta
- Podnik: 145 $/měsíc za agenta
Hodnocení a recenze Freshservice
- G2: 4,6 z 5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 500 recenzí)
7. Tabnine: Nejlepší pro automatizaci kódování
Tabnine je osobní AI asistent pro kódování. Generuje vysoce kvalitní a spolehlivé kódy pro vývojáře a automatizuje opakující se kódovací úkoly. Platforma pokrývá vše od vysvětlení kódu, tvorby kódu a testování kódu až po generování dokumentů, opravy chyb a vývoj aplikací. Rozumí tomu, jak se píše kód, a doporučuje doplnění, která odpovídají preferencím kódu.
Klíčové funkce Tabnine
- Získejte kontextové návrhy od umělé inteligence na základě vašich stylů a vzorů kódování.
- Vytvořte si vlastní model umělé inteligence trénovaný na vaší kódové základně.
- Využijte výhody nulového uchovávání kódu s pokročilým zabezpečením a ochranou soukromí.
Omezení Tabnine
- Pouze placené tarify zahrnují návrhy na doplnění celého řádku a funkce kódu.
- Návrhy AI nejsou vždy užitečné a někdy jsou návrhy automatického doplňování nesprávné.
Ceny Tabnine
- Základní: 0 $
- Pro: 12 $/uživatel/měsíc [90 dní zdarma]
- Enterprise: 39 $/uživatel/měsíc [fakturováno ročně]
Hodnocení a recenze Tabnine
- G2: 4,2 z 5 (40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Mist: Nejlepší pro správu a monitorování sítě
Mist od Juniper Networks je univerzální nástroj umělé inteligence pro správu a monitorování sítí. Transformuje výkon sítě a uživatelské zkušenosti pomocí automatizovaných pracovních postupů, proaktivních oznámení a procesů helpdesku.
Bezdrátová síť založená na umělé inteligenci pomáhá technologickým podnikům zlepšit jejich systémy provisioningu, monitorování a výstrah. Asistent umělé inteligence společnosti Mist, Marvis, zefektivňuje řešení problémů v bezdrátových sítích LAN a SD-WAN. Marvis zajišťuje hladký chod sítě a automaticky řeší problémy, než mají dopad na uživatele.
Hlavní funkce Mist
- Usnadněte týmu řešení problémů, získejte bohaté poznatky a odstraňujte potíže s Marvisem – virtuálním síťovým asistentem společnosti Mist.
- Rychleji řešte potenciální problémy pomocí prediktivních doporučení.
- Optimalizujte uživatelský zážitek a výkon sítě pomocí algoritmů strojového učení.
Omezení mlhy
- Funkce analýzy dat pomáhá zahájit analýzu, ale neřeší odstraňování problémů.
- Software je drahý. Existují cenově dostupné alternativy pro základní potřeby v oblasti Wi-Fi připojení a zabezpečení.
Ceny Mist
- Není k dispozici na webových stránkách
Hodnocení a recenze Mist
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: NA
9. Rubrik: Nejlepší pro zabezpečení dat
Rubrik je jedna z nejlepších aplikací pro zabezpečení a správu dat na trhu. Pomocí algoritmů strojového učení automatizuje analýzu, zálohování, obnovu a ochranu dat v různých prostředích.
Platforma nabízí zálohování virtuálních strojů, fyzických serverů a celého datového centra, což vám umožňuje flexibilně obnovovat data odkudkoli. Nástroj také poskytuje sledování aktiv, správu aktiv, analýzu dat, správu IT a dodržování předpisů napříč cloudy a datovými centry.
Klíčové funkce Rubrik
- Zálohujte data pro hardwarové a softwarové komponenty na jednotné platformě.
- Automatizujte reakci na kybernetické incidenty, abyste se mohli soustředit na bezpečnostní problémy s vysokou prioritou a obnovit důležitá data pomocí řešení založeného na umělé inteligenci.
- Identifikujte potenciální kybernetické útoky a upozorněte na ně uživatele pomocí pokročilé detekce anomálií.
Omezení Rubrik
- Možnosti přizpůsobení reportů jsou omezené.
- Uživatelé hlásili, že licenční model pro všechny funkce je velmi komplikovaný. Je obtížné pochopit, které funkce jsou zahrnuty v základní ceně.
Ceny Rubrik
- Není k dispozici na webových stránkách
Hodnocení a recenze Rubrik
- G2: 4,6 z 5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 40 recenzí)
10. AppDynamics: Nejlepší pro monitorování výkonu aplikací
AppDynamics od společnosti Cisco je platforma pro komplexní monitorování, která umožňuje sledování výkonu cloudových aplikací v reálném čase. Pomáhá sledovat, analyzovat, konfigurovat a odstraňovat problémy při provádění kódu pomocí algoritmů umělé inteligence.
Díky agentům a řadičům AppDynamics mám přehled o aplikaci na úrovni kódu a také informace o výkonnostních metrikách. Tento nástroj navíc automatizuje sběr metrik pro řešení problémů, což šetří čas pro strategické úkoly.
Klíčové funkce AppDynamics
- Sledujte výkon, chování a dobu běhu kódu aplikací pomocí Smart AppDynamics.
- Vizualizujte výkon pomocí automatického zjišťování požadavků na provoz a generování topologických map na základě umělé inteligence.
- Řešte problémy dříve, než si jich zákazníci všimnou, pomocí detekce anomálií a automatických upozornění.
- Software můžete rychle nasadit díky integraci s CI/CD pipeline a stávajícími cloudovými platformami.
Omezení AppDynamics
- AppDynamics má složité nastavení; vyžaduje specifické odborné znalosti.
- Aktualizace agentů platformy se provádějí ručně. Kontrolér neumožňuje aktualizaci bezdrátově.
Ceny AppDynamics
- Edice pro monitorování infrastruktury: 6 $/měsíc za jádro CPU
- Prémiová edice: 33 $/měsíc za jedno jádro CPU
- Enterprise edition: 50 $/měsíc za jedno jádro CPU
- Enterprise Edition pro řešení SAP®: 95 USD/měsíc za jádro CPU
- Monitorování skutečných uživatelů: 0,06 $/měsíc za 1000 tokenů
- Bezpečná aplikace Cisco: 13,75 $/měsíc za jádro CPU
Hodnocení a recenze AppDynamics
- G2: 4,3 z 5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (více než 30 recenzí)
Efektivní správa IT projektů s ClickUp
Zatímco jiné nástroje AI zajišťují bezpečnost dat, pomáhají vytvářet přizpůsobené asistenty AI a spravovat IT podporu, nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, vám pomůže dosahovat výsledků efektivně a účinně.
Od vytváření jednotlivých úkolů, stanovování cílů, správy pracovního vytížení a získávání zpětné vazby v reálném čase až po automatizaci IT úkolů – ClickUp zjednodušuje váš projekt od začátku do konce.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a zvyšte efektivitu svého IT týmu!