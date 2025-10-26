Asistent AI: nástroje, příklady použití a způsob implementace

Pro mnoho zaneprázdněných manažerů, zakladatelů a vedoucích pracovníků není výzvou tvrdá práce, ale neustálé hledání chytřejších způsobů, jak zvládat rutinní úkoly, aby se mohli soustředit na práci, která opravdu posouvá věci kupředu.
Bohužel téměř polovina pracovního dne (41 %) je zabraná rutinními úkoly – časem, který by mohl být věnován práci s reálným dopadem.
Právě zde přichází na řadu umělá inteligence jako výkonný asistent. Umělá inteligence jako výkonný asistent je chytrý digitální partner, který spravuje všechny vaše administrativní úkoly, jako je plánování, psaní e-mailů, získávání aktualizací projektů a automatizace opakujících se úkolů. Nepotřebuje přestávky, je efektivní a pokud je integrován do vašeho pracovního prostoru, má úplný přehled o vaší práci!
V tomto průvodci se podíváme na to, co umělá inteligence dělá, proč je důležitá, jaké jsou nejlepší dostupné nástroje umělé inteligence a jak je implementovat do vašeho pracovního postupu, abyste ušetřili čas a zvýšili efektivitu.
Co je AI výkonný asistent a co dělá?
AI výkonný asistent je digitální asistent využívající umělou inteligenci, který vám pomáhá zvládat každodenní práci.
Místo toho, abyste se zdržovali opakujícími se úkoly, můžete se spolehnout na asistenta s umělou inteligencí, který za vás zorganizuje váš rozvrh, shrne informace a dokonce za pár vteřin napíše komunikaci.
Toto jsou typické úkoly, které zvládají nejlepší nástroje AI asistenta:
⭐ Klíčové funkce
- Inteligentní plánování: Rezervujte, přeplánujte a spravujte události v kalendáři bez zbytečného dohadování.
- Podpora schůzek: Okamžitě vytvářejte poznámky ze schůzek, denní přehledy a návrhy následných e-mailů.
- Aktualizace projektů: Získejte informace o postupu z nástrojů pro správu projektů, abyste byli vždy informováni, aniž byste museli prohledávat data.
- Komunikační úkoly: Návrhy e-mailů, návrhy odpovědí a organizace důležitých úkolů pro rychlou kontrolu
- Analýza dat a poznatky: Interpretujte data, zdůrazněte klíčové poznatky a získejte praktické informace pro rozhodování.
- Hladká integrace: Propojte se s nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou kalendáře, dokumenty a CRM, a omezte tak přepínání mezi různými aplikacemi.
Stručně řečeno, AI asistent funguje jako osobní asistent, který se přizpůsobuje vašemu pracovnímu vytížení – zvládá rutinní úkoly, abyste se mohli soustředit na strategické plánování a rozhodnutí s vysokou prioritou.
⚡️Fakt: Ze 600 podniků, které Forbes oslovil, 47 % již využívá AI jako digitální asistenty ve svých obchodních operacích.
Výhody používání asistenta AI
Asistent AI není jen prostředkem ke zvýšení produktivity – je to způsob, jak se znovu soustředit a zvýšit efektivitu během celého dne. Zde je několik důvodů, proč jej vedoucí pracovníci využívají:
- Ušetřete čas: Automatizujte plánování, poznámky z jednání a rutinní úkoly, abyste se mohli soustředit na strategickou práci.
- Zvyšte efektivitu: Omezte časově náročnou práci pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci, které zefektivňují komunikaci a správu úkolů.
- Buďte v obraze: Získejte okamžité souhrny, analýzy dat a denní přehledy, aniž byste museli prohledávat zprávy.
- Lepší rozhodování: Získejte praktické informace, které podpoří rozhodovací procesy vedení.
👉 S ohledem na tyto výhody se podívejme na nejoblíbenější nástroje AI asistenta, které jsou dnes k dispozici.
Oblíbené nástroje AI Executive Assistant
V dnešní době není o AI nástroje pro asistenty nouze, od digitálních asistentů zabudovaných do vašeho e-mailu a kalendáře až po pokročilé AI platformy, které zvládají vše od aktualizací projektů po poznámky z jednání. Výzvou není najít nástroj, ale najít ten správný, který zapadne do vašeho pracovního postupu, aniž by přidával další vrstvu složitosti.
Abychom vám to usnadnili, shromáždili jsme některé z nejlepších nástrojů AI asistenta na trhu. Tito virtuální asistenti pomáhají s plánováním schůzek, automatizací rutinních úkolů, psaním e-mailů a dokonce poskytují klíčové informace o vašem podnikání.
Než se pustíme do podrobných recenzí, zde je stručná srovnávací tabulka.
Přehled nejlepších AI asistentů
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|• AI agenti pro provádění úkolů; aktualizace projektů, shrnutí schůzek a generování zpráv pomocí AI • Prioritizace úkolů pomocí AI výzev • Hladká integrace s kalendáři, dokumenty a tabulemi •
|Vedoucí pracovníci a týmy, kteří chtějí jeden pracovní prostor s umělou inteligencí pro plánování, projekty a komunikaci.
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|DALL·E
|• Generujte originální vizuální prvky na základě textových podnětů • Vytvářejte rychlé obrázky pro prezentace nebo zprávy
|Vedoucí pracovníci, kteří potřebují rychlé vizuální podklady pro komunikaci nebo zprávy
|Ceny na míru
|Jasper
|• AI podněty a šablony pro e-maily a zprávy • Návrhy prezentací a obsahu blogů
|Vedoucí pracovníci, kteří potřebují pomoc s komunikací a obsahem
|Placené tarify začínají na 69 $/měsíc.
|Google Assistant
|• Hlasové plánování a připomenutí • Inteligentní správa kalendáře pomocí Gmailu a Kalendáře
|Zaneprázdnění vedoucí pracovníci používají Google Workspace pro plánování a úkoly
|Zdarma (s Google Workspace)
|Motion
|• Inteligentní plánování s automatickým blokováním času • Stanovení priorit úkolů a ochrana času na soustředěnou práci
|Vedoucí pracovníci, kteří spravují složité rozvrhy a potřebují AI k optimalizaci svého dne
|Placené tarify začínají na 148 USD/měsíc.
|Microsoft Copilot
|• Návrhy e-mailů a zpráv v Outlooku a Wordu • Poznámky ze schůzek a úkoly v Teams
|Podniky, které již používají Microsoft 365
|Placené tarify začínají na 30 $/měsíc.
|ChatGPT
|• Konverzační AI pro flexibilní úkoly • Návrhy e-mailů, denní přehledy a poznámky k projektům • Shrnuje schůzky, dokumenty a zprávy
|Vedoucí pracovníci, kteří potřebují všestranného digitálního asistenta
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Otter
|• Přepis schůzek v reálném čase • Automatické poznámky a úkoly • Kompatibilní s aplikacemi Zoom, Meet a Teams
|Vedoucí pracovníci, kteří chtějí okamžité záznamy z jednání a prohledávatelné přepisy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,99 $/měsíc.
|Fireflies
|• Přepis schůzek napříč platformami • Shrnutí a klíčové poznatky generované umělou inteligencí • Prohledávatelná databáze přepisů
|Vedoucí pracovníci a vedoucí provozu, kteří chtějí mít k dispozici vyhledatelné informace o schůzkách
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 18 USD/měsíc.
|Murf AI
|• Převod textu na přirozeně znějící hlasové komentáře • Více hlasů a přízvuků • Úprava skriptů a zvuku na jednom místě
|Vedoucí pracovníci, kteří potřebují rychlé a profesionální namluvení obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|Gong
|• Nahrávání a přepisování hovorů • Analýza rozhovorů se zákazníky pomocí umělé inteligence • Praktické poznatky pro koučování a prodejní strategii
|Vedoucí pracovníci se zaměřují na prodej, hovory se zákazníky a informace o obchodních operacích
|Ceny na míru
|Socratic
|• Zjednodušuje složité koncepty na klíčové poznatky • Vizuální vysvětlení založené na umělé inteligenci • Přístupná mobilní aplikace
|Vedoucí pracovníci, kteří chtějí rychlé odpovědi a zjednodušené vysvětlení
|Placené tarify začínají na 50 $/měsíc.
1. ClickUp (nejlepší AI pro asistenty)
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který sdružuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy na jednom místě. S ClickUp už nikdy nebudete muset trávit čas hledáním dokumentů, úkolů, chatových konverzací a kontextu, tedy ztrácet čas a energii kvůli roztříštěnosti práce.
Váš výkonný asistent ClickUp AI disponuje agenty, automatizacemi a mnoha dalšími funkcemi, které za vás vyřídí administrativní práci a mají 100% přehled o vašich úkolech, znalostech a chatech. ClickUp, kterému důvěřuje více než 20 milionů uživatelů po celém světě, si klade za cíl maximalizovat lidskou produktivitu, což z něj činí dokonalého výkonného asistenta AI pro zaneprázdněné vedoucí pracovníky.
Podívejme se, jak ClickUp zrychluje a usnadňuje vaši práci:
ClickUp AI Agents: Váš přizpůsobitelný výkonný asistent
ClickUp AI Agents jsou inteligentní, přizpůsobitelní digitální asistenti přímo integrovaní do vašeho pracovního prostoru. Na rozdíl od běžných nástrojů AI jsou tito agenti speciálně navržení k automatizaci přesně těch úkolů, které by řešil výkonný asistent – přizpůsobení vašim jedinečným pracovním postupům.
Využijte předem připravené nebo vlastní agenty k řešení úkolů, jako je vytváření akčních položek z poznámek ze schůzek, shrnování dokumentů nebo vyhodnocování odeslaných formulářů.
S pomocí agentů ClickUp AI můžete:
- Automatizujte rutinní úkoly: AI agenti zvládají opakující se činnosti, jako je zadávání dat, aktualizace stavu a následné kroky.
- Okamžitý přepis a shrnutí schůzek: Zajistěte, aby byla zaznamenána a sdílena každá rozhodnutí a detail.
- Automatické generování akčních položek a přiřazování úkolů: Na základě diskusí na schůzkách nebo aktualizací projektů mohou agenti AI automaticky vytvářet a přiřazovat úkoly ve vašich nástrojích pro správu projektů.
- Správa dokumentů v reálném čase: Udržujte všechny na stejné vlně díky sledování verzí pomocí umělé inteligence a okamžitým souhrnům změn.
- Odpovědi a zdroje na vyžádání: Chatovací asistenti s umělou inteligencí dokážou rychle vyhledat dokumenty, odpovědět na otázky týkající se pracovních postupů a najít relevantní informace.
- Shrnutí projektů a aktualizací: Agenti monitorují váš pracovní prostor a poskytují přehledy projektů a zprávy o stavu v reálném čase.
- Správa připomínek a plánování: Agenti mohou blokovat čas na soustředění, posílat připomínky a dokonce navrhovat optimální termíny schůzek.
Jak vytvořit vlastní AI agenty v ClickUp
Krok 1: Otevřete centrum AI agentů
Přejděte do ovládacího panelu ClickUp AI Agents z nastavení pracovního prostoru. Zde najdete knihovnu předem připravených agentů a možnost vytvořit si vlastní.
Krok 2: Vyberte si nebo vytvořte svého agenta
- Předem připravení agenti: Okamžitě nasazujte agenty pro běžné úkoly (např. poznámky z jednání, souhrny projektů).
- Vlastní agenti: Pomocí intuitivního nástroje ClickUp definujte spouštěče (například „začátek schůzky“ nebo „prodlení úkolu“) a akce (například „shrnout poznámky“, „odeslat připomenutí“ nebo „vytvořit následný úkol“).
Krok 3: Definujte pracovní postupy a automatizace
Nastavte pracovní postupy, které odrážejí vaši každodenní rutinu.
📌 Příklady:
Předprodejní agent
- Spouštěč: Rezervovaná schůzka
- Akce: Generuje profil zákazníka z vyhledávání na webu, zdůrazňuje klíčové výzvy na základě předchozích vstupních formulářů, vytváří připravené body k diskusi pro obchodního zástupce, který rezervuje schůzku.
- Výstup: Automatizované shrnutí schůzek a úkolů ve vašem pracovním prostoru
Agent pro aktualizaci projektů
- Spouštěč: pátek, 18:00
- Akce: Analyzovat aktivitu projektu, vygenerovat souhrn, zaslat e-mailovou zprávu zainteresovaným stranám
- Výsledek: Kompletní přehled odshora dolů
Krok 4: Sledujte a vylepšujte
Agenti se učí z kontextu vašeho pracovního prostoru a postupem času se stávají chytřejšími. Můžete upravovat spouštěče, akce a oprávnění podle toho, jak se mění vaše potřeby.
💡 Tip pro profesionály: Zkuste kliknout na Požádat Brain o pomoc a nechte Brain (umělou inteligenci ClickUp) pomoci vám s vytvořením vlastního agenta.
ClickUp Brain: Kontextová umělá inteligence pro okamžité odpovědi
Jakmile vaši agenti zvládnou náročnou práci, ClickUp Brain nastoupí jako váš AI znalostní pracovník na vyžádání. Je integrován do celého vašeho pracovního prostoru a je připraven:
- Upřednostněte své pracovní úkoly: Brain analyzuje naléhavost, termíny a závislosti a navrhuje, na co byste se měli zaměřit jako další.
- Shrnutí úkolů, dokumentů a chatů: Okamžitě získejte přehled o jakémkoli projektu, vlákně nebo dokumentu.
- Návrhy obsahu a rozdělení projektů: Požádejte Brain, aby napsal e-maily, vytvořil stručné popisy projektů nebo proměnil složité cíle v konkrétní kroky.
Zde je ukázka ClickUp Brain @ work
⭐ ClickUp Brain MAX: Váš pokročilý AI asistent
ClickUp Brain MAX posune produktivitu vašich manažerů na novou úroveň tím, že funguje jako výkonný analytik s umělou inteligencí a správce znalostí v celém vašem pracovním prostoru a propojených nástrojích. Jako váš výkonný asistent s umělou inteligencí dokáže Brain MAX:
- Okamžitě vyhledávejte a shrňujte informace z ClickUp, Google Drive, Slack a dalších aplikací – už nemusíte prohledávat jednotlivé aplikace.
- Vytvářejte komplexní výkonné zprávy a souhrny stavu projektů během několika sekund.
- Poskytujte praktické informace na základě analýzy pracovní zátěže týmu, termínů a rizik projektů.
- Zobrazte relevantní dokumenty, chaty a úkoly pro jakýkoli dotaz a získejte tak na první pohled úplný kontext.
- Pomůže vám činit rychlejší rozhodnutí založená na datech díky informacím v reálném čase a napříč platformami.
S Brain MAX získáte:
- Snadné hlasové příkazy s funkcí Talk-to-Text , díky kterým můžete pracovat bez použití rukou.
- ClickUp Enterprise Search, který vyhledává výsledky ze všech vašich připojených aplikací a souborů.
- Přístup k několika předním LLM, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, pro různé úkoly, vše z jednoho místa.
ClickUp Automations: Zefektivněte rutinní práci
Kombinujte AI agenty a Brain s automatizací ClickUp a eliminujte tak opakující se administrativní práci:
- Automatizujte denní přehledy: agenti a automatizace generují a doručují denní souhrny do vaší schránky.
- Přiřazujte následné úkoly: Po schůzkách automatizace přiřazuje úkoly na základě akčních položek generovaných agentem.
- Aktualizace stavů a zasílání připomínek: Automatizace zajišťuje plynulý průběh vašich projektů bez nutnosti ručního zásahu.
Automatizované shrnutí schůzek a akční položky
Zapomeňte na psaní poznámek během schůzek nebo obavy z opomenutých úkolů. ClickUp AI Notetaker se může připojit k vašim hovorům, přepisovat konverzace a automaticky generovat stručné souhrny. Ještě lepší je, že extrahuje úkoly a vytváří pro vás úkoly, takže nic neunikne vaší pozornosti.
Hladká integrace s kalendáři, dokumenty a pracovními postupy
ClickUp AI není jen chytrý, ale také propojený. Synchronizujte svůj kalendář Google nebo Outlook a spravujte schůzky a termíny na jednom místě. Používejte ClickUp Docs pro společné pořizování poznámek a nechte AI shrnout nebo uspořádat váš obsah.
⭐ Výhody umělé inteligence ClickUp
- Generátor obrázků s umělou inteligencí: Okamžitě vytvářejte obrázky z textových podnětů pro prezentace, blogy nebo brainstormingové sezení.
- Talk to Text: Zachyťte nápady a poznámky z jednání bez použití rukou díky funkci AI pro převod hlasu na text.
- Více nástrojů AI: Získejte přístup k sadě nástrojů AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, na jedné platformě.
- Pokročilí agenti AI: Automatizujte více než jen schůzky – nastavte agenty tak, aby spravovali úkoly, eskalovali problémy a zefektivňovali vlastní pracovní postupy.
- ClickUp Whiteboards: Využijte AI k vizuální organizaci, shrnování a brainstormingu na společných tabulkách.
- ClickUp Enterprise Search: Prohledávejte ClickUp a připojené aplikace a získejte okamžité a komplexní odpovědi.
- Kalendář ClickUp: Využívá AI k automatizaci plánování, navrhování optimálních časů schůzek a správě připomínek. Zefektivňuje organizaci schůzek díky integraci inteligentního plánování, následných kroků a poznámek ze schůzek založených na AI.
Nyní se podívejme, jak můžete pomocí ClickUp implementovat AI asistenta do svého pracovního postupu.
Jak implementovat AI asistenta do svého pracovního postupu pomocí ClickUp
Implementace AI asistenta do vašeho pracovního postupu nemusí být složitá ani rušivá. Zde je návod, jak začít:
- Aktivujte funkce ClickUp AI: Začněte aktivací ClickUp Brain nebo Brain MAX v nastavení pracovního prostoru. ClickUp Brain vám poskytuje okamžité odpovědi, shrnutí a chytré návrhy, zatímco Brain MAX je super aplikace AI pro stolní počítače, která odemyká pokročilé vyhledávání napříč platformami a hlubší vhledy.
- Propojte své kalendáře a nástroje: Propojte svůj kalendář s ClickUp. Díky tomu vám ClickUp AI pomůže spravovat schůzky, blokovat čas na soustředění a odesílat chytré připomenutí. Můžete také propojit nástroje jako Google Drive nebo Slack pro bohatší data a reportování s Brain MAX.
- Nastavte AI agenty pro automatizaci: Nasadit ClickUp AI agenty, jako je agent pro pořizování zápisů z jednání, aby se připojili k vašim hovorům, přepisovali diskuse a automaticky generovali souhrny jednání a akční položky. Můžete také nakonfigurovat agenty tak, aby monitorovali váš pracovní prostor pro spouštěče, jako jsou úkoly po termínu, a podnikali akce, jako je zasílání připomínek nebo eskalace problémů.
- Automatizujte rutinní pracovní postupy: Použijte ClickUp Automations v kombinaci s AI Agents k vyřizování opakujících se administrativních úkolů. Automatizujte například vytváření denních zpráv, přiřazujte následné úkoly po schůzkách nebo aktualizujte stav úkolů na základě aktivity – tak vám nic neunikne.
- Využijte AI v Docs a Tasks: Vytvářejte, shrňujte a organizujte poznámky z jednání, projektové briefy nebo zprávy pomocí ClickUp Brain přímo v Docs nebo Tasks. Požádejte Brain, aby shrnul dlouhé vlákna, napsal e-maily nebo rozdělil složité projekty na proveditelné kroky.
- Využijte AI pro inteligentní stanovení priorit a reporting: Nechte ClickUp Brain analyzovat vaše pracovní vytížení a navrhnout, na co se zaměřit jako další. Vytvářejte okamžité aktualizace projektů, souhrny nebo podrobné zprávy pomocí Brain nebo Brain MAX, abyste měli vždy po ruce potřebné informace.
- Průběžně optimalizujte svůj pracovní postup: Pravidelně kontrolujte výkon svého asistenta AI. Upravujte automatizace, nastavení agentů a výzvy AI podle toho, jak se mění vaše potřeby, a zajistěte tak, aby váš pracovní postup zůstal efektivní a v souladu s vašimi cíli.
S ClickUp AI nezískáte jen asistenta, ale také chytřejší a efektivnější způsob práce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte asistenta AI s plným přehledem o vaší práci díky AI Agents + AI Notetaker + ClickUp Brain.
- Sjednocené pracovní prostředí pro úkoly, dokumenty a nástroje pro spolupráci, jako jsou tabule.
- Výkonné vyhledávání založené na umělé inteligenci napříč veškerou prací
- Přizpůsobitelné ovládací panely a reporty v reálném čase
- Integrace se Slackem, Zoomem, Google Drive a dalšími aplikacemi
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou mít určité potíže s osvojením a porozuměním všem rozsáhlým funkcím.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Nejvíce mě zaujalo, jak mi pomáhá zbavit se rušivých vlivů a myslet jasněji – ať už shrnu schůzky, připravuji obsah nebo vymýšlím nové nápady. Je to jako mít k dispozici všestranného asistenta s umělou inteligencí, který se přizpůsobí všem mým potřebám.
Nejvíce mě zaujalo, jak mi pomáhá zbavit se rušivých vlivů a myslet jasněji – ať už shrnu schůzky, připravuji obsah nebo vymýšlím nové nápady. Je to jako mít k dispozici všestranného asistenta s umělou inteligencí, který se přizpůsobí všem mým potřebám.
⭐️ Tip pro profesionály: Naučte se, jak vytvořit vlastní agenty v ClickUp od nuly! Objevte skutečné příklady automatizace pracovních postupů a zodpovězení otázek týmu, díky kterým ušetříte několik hodin týdně.
2. DALL-E (nejlepší pro rychlou kreativní podporu)
Ačkoli nejde o tradičního asistenta AI, DALL·E může být výkonným pomocníkem pro manažery a týmy, kteří potřebují rychle vytvořit vizuální materiály. Tento nástroj vyvinutý společností OpenAI generuje originální obrázky na základě jednoduchých textových podnětů, ať už jde o návrh konceptu pro prezentaci, ilustraci pro zprávu nebo vizuální nápady na podporu strategického plánování.
Pro vedoucí pracovníky, kteří řídí více projektů, může mít asistent s umělou inteligencí, který na požádání zpracovává kreativní úkoly, ušetřit drahocenný čas a snížit závislost na jiných nástrojích.
Díky propojení DALL·E s pracovními postupy projektového řízení mohou vedoucí pracovníci rychle přidávat vizuální prvky do dokumentů, poznámek z jednání nebo zpráv, aniž by museli čekat na designéry. Nejde ani tak o každodenní plánování, jako spíše o zlepšení komunikace pomocí jasných a poutavých vizuálních prvků.
Nejlepší funkce DALL·E
- Proměňte jednoduché textové podněty v kvalitní obrázky během okamžiku.
- Vytvářejte vizuální materiály pro prezentace, zprávy a komunikační úkoly.
- Hladká integrace s dalšími nástroji využívajícími umělou inteligenci, jako je ChatGPT.
- Užitečné pro brainstorming a generování nápadů
Omezení DALL·E
- Není určen pro plánování nebo administrativní úkoly.
- Kvalita obrazu závisí na přesnosti a srozumitelnosti zadání.
Ceny DALL·E
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DALL·E
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o DALL·E?
Uživatel G2 říká:
Má velmi jednoduchý a intuitivní ovládací panel pro plynulé generování našich obrázků.
Má velmi jednoduchý a intuitivní ovládací panel pro plynulé generování našich obrázků.
📮ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI primárně pro správu úkolů a organizaci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na konkrétní aplikace, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace. S ClickUpem stejná AI pohání vaše e-maily nebo jiné komunikační pracovní postupy, kalendář, úkoly a dokumentaci. Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“. ClickUp Brain prohledá váš pracovní prostor a na základě naléhavosti a důležitosti vám přesně řekne, co máte na programu. ClickUp tak pro vás konsoliduje více než 5 aplikací do jedné super aplikace!
📚 Přečtěte si také: Alternativy k Dall-E pro vytváření obrázků pomocí umělé inteligence
3. Jasper (nejlepší pro podporu při tvorbě obsahu)
Pro manažery, kteří tráví spoustu času psaním e-mailů, zpráv nebo prezentací , funguje Jasper jako asistent s umělou inteligencí zaměřený na komunikaci a obsah. Jasper, známý svou schopností generovat vysoce kvalitní text s vhodným kontextem a tónem, pomáhá vedoucím pracovníkům omezit opakující se úkoly spojené s psaním.
Místo toho, abyste začínali od nuly, můžete použít šablony Jasperu a AI podněty k vytvoření návrhů odpovědí, shrnutí schůzek nebo dokonce článků o myšlenkovém vedení.
Ačkoli je Jasper nejznámější mezi marketingovými týmy, vedoucí pracovníci a vedoucí provozu jej používají jako digitálního asistenta k rychlému vyřizování komunikačních úkolů. Díky zkrácení času stráveného psaním zpráv pomáhá Jasper uvolnit čas, který lze věnovat strategickému plánování a rozhodování.
Nejlepší funkce Jasperu
- Generujte e-maily, zprávy a poznámky z jednání pomocí pokynů AI.
- Předem připravené šablony pro běžné komunikační úkoly
- Funkce pro spolupráci týmů, které společně pracují na dokumentech
- Integrace s nástroji pro zvýšení produktivity pro plynulý pracovní postup
Omezení Jasperu
- Vyžaduje doladění pro přesnost; může produkovat obecné výsledky bez jasných pokynů.
Ceny Jasper
- Plán Pro: 69 $/měsíc/pracovní místo
- Obchodní plán: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
Co o Jasperovi říkají skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
S pomocí Jasper AI jsem ušetřil spoustu času a zdrojů a zlepšil svou práci. Vřele doporučuji jednotlivcům, aby jim pomohl s každodenními úkoly.
S pomocí Jasper AI jsem ušetřil spoustu času a zdrojů a zlepšil svou práci. Vřele doporučuji jednotlivcům, aby jim pomohl s každodenními úkoly.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Jasper AI
4. Google Assistant (nejlepší pro hlasové příkazy a plánování)
Pokud jde o každodenní produktivitu, Google Assistant je jedním z nejpoužívanějších digitálních asistentů. Pro manažery funguje jako praktický AI asistent, který dokáže plánovat schůzky, spravovat události v kalendáři, posílat připomenutí a dokonce poskytovat denní přehledy pomocí jednoduchých hlasových příkazů.
Díky hladké integraci s Google Workspace (Kalendář, Gmail, Dokumenty) je to přirozená volba pro vedoucí pracovníky, kteří již využívají nástroje Microsoft nebo produktivní ekosystém Google.
Vedoucí pracovníci často používají Google Assistant k zefektivnění komunikačních úkolů, úspoře času při opakujících se úkolech a k tomu, aby byli informováni o důležitých úkolech. Od kontroly časových bloků pro soustředěnou práci až po vyhledávání podrobností o projektech bez použití rukou nabízí inteligentní plánování a automatizaci rutinních úkolů na cestách.
Nejlepší funkce Google Assistant
- Hlasové plánování a připomenutí událostí v kalendáři
- Inteligentní správa kalendáře díky integraci Gmailu a Kalendáře
- Automatizace rutinních úkolů, jako je psaní e-mailů a denních zpráv
- Podpora napříč zařízeními (telefon, tablet, chytrý reproduktor)
Omezení Google Assistant
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s jinými platformami asistentů využívajícími umělou inteligenci
- Obavy o ochranu osobních údajů při nakládání s citlivými údaji
Ceny služby Google Assistant
- Zdarma (součástí Google Workspace)
Hodnocení a recenze Google Assistant
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
📚 Přečtěte si také: Nejlepší virtuální asistenti s umělou inteligencí pro zvýšení produktivity
5. Motion (nejlepší pro chytré plánování a řízení času)
Motion je asistent využívající umělou inteligenci, který byl speciálně navržen k eliminaci chaosu při plánování. Namísto žonglování s několika odkazy na plánování nebo ručního přesouvání událostí v kalendáři Motion automaticky organizuje váš den podle schůzek, úkolů s vysokou prioritou a času na soustředění. Pro vedoucí pracovníky, kteří balancují mezi strategickým plánováním a každodenními úkoly, funguje jako osobní asistent, který udržuje kalendář realistický a produktivní.
Tento nástroj využívá umělou inteligenci k upřednostňování důležitých úkolů, přeplánování konfliktů a zajištění, že nikdy nebudete mít dvojí rezervaci. Kromě plánování schůzek pomáhá také s řízením projektů tím, že přiděluje časové bloky pro složité úkoly a automatizuje následné kroky. Díky tomu je Motion jedním z nejlepších nástrojů AI pro výkonné asistenty pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí zvýšit efektivitu a zůstat soustředění.
Nejlepší funkce Motion
- Inteligentní plánování, které se přizpůsobí změnám na poslední chvíli
- Automatické blokování času pro projekty, schůzky a denní briefingy
- Prioritizace úkolů, aby byly důležité úkoly vždy splněny
- Integrace s kalendáři, e-maily a nástroji pro zvýšení produktivity
Omezení pohybu
- Naučná křivka pro vedoucí pracovníky, kteří nejsou zvyklí na systémy plánování využívající umělou inteligenci
- Omezené funkce pro spolupráci ve srovnání s širšími nástroji pro správu projektů
Ceny za pohyb
- AI Employees Light: 148 $/měsíc
- AI Employees Standard: 446 $/měsíc
- AI Employees Plus: 894 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze pohybu
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
Co o Motion říkají skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Existuje mnoho způsobů, jak přizpůsobit své úkoly, sledovat jejich postup a získat více času buď na další pracovní projekty, nebo pro sebe.
Existuje mnoho způsobů, jak přizpůsobit své úkoly, sledovat jejich postup a získat více času buď na další pracovní projekty, nebo pro sebe.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy aplikace Motion
6. Microsoft Copilot (nejlepší pro integraci nástrojů Microsoft)
Pro vedoucí pracovníky, kteří celý den pracují v aplikacích Outlook, Excel a Teams, funguje Microsoft Copilot jako integrovaný AI asistent pro vedoucí pracovníky v celém ekosystému Microsoft 365. Je přímo zabudován do známých aplikací, takže místo přepínání mezi jinými nástroji získáte podporu AI přesně tam, kde pracujete.
Copilot umí psát e-maily v Outlooku, shrnovat schůzky v Teams, vytvářet následné úkoly a generovat zprávy ve Wordu. V Excelu pomáhá s analýzou a interpretací dat tím, že hledá vzorce, odhaluje klíčové informace a poskytuje praktické poznatky pro rozhodování. Pro manažery to znamená méně záložek, rychlejší komunikaci a větší přesnost zpráv a strategického plánování.
Jelikož je Copilot součástí Microsoft 365, hladce se integruje do podnikových pracovních postupů a pomáhá vedoucím pracovníkům automatizovat rutinní úkoly, jako je plánování schůzek, psaní odpovědí nebo shromažďování obchodních údajů pro kontrolu. Ačkoli je nejvhodnější pro společnosti, které již investovaly do nástrojů Microsoft, nabízí výkonný způsob využití technologie AI bez zavádění dalších platforem.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Napište e-maily a zprávy přímo v Outlooku a Wordu
- Zápisky z jednání a úkoly generované v Teams
- Analýza a interpretace dat v Excelu pro získání klíčových poznatků
- Hladká integrace s nástroji Microsoft, které vedoucí pracovníci již používají
Omezení Microsoft Copilot
- K dispozici pouze v ekosystému Microsoft 365.
- Pro plnou funkčnost je vyžadováno podnikové předplatné.
Ceny Microsoft Copilot
- 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot?
Uživatel G2 říká:
Šetří čas tím, že během několika sekund vytváří návrhy, analyzuje data a shrňuje dlouhé vlákna nebo dokumenty. Díky přirozeným jazykovým výzvám je velmi snadné jej používat, a to i pro někoho, kdo není technicky zdatný.
Šetří čas tím, že během několika sekund generuje návrhy, analyzuje data a shrňuje dlouhé vlákna nebo dokumenty. Díky přirozeným jazykovým pokynům je velmi snadné jej používat, a to i pro někoho, kdo není technicky zdatný.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Microsoft Copilot, které vám usnadní život a pracovní postupy
7. ChatGPT (nejlepší pro flexibilní konverzační podporu)
ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI, se stal jedním z nejpopulárnějších asistentů využívajících umělou inteligenci. Pro vedoucí pracovníky, zakladatele a vedoucí provozních oddělení funguje jako digitální asistent, který se přizpůsobí široké škále potřeb, od psaní e-mailů a vytváření denních zpráv až po brainstorming strategických nápadů a přípravu prezentací pro vedoucí pracovníky.
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro plánování, které jsou omezeny na události v kalendáři, ChatGPT dokáže podporovat složité úkoly díky porozumění přirozeným jazykovým pokynům. Potřebujete rychle napsat odpověď klientovi? Shrnutí poznámek z jednání? Nebo praktické informace získané ze správy dat z více zdrojů? ChatGPT poskytuje výstupy během několika sekund, což vám pomáhá ušetřit čas a soustředit se na úkoly s vysokou prioritou.
Vedoucí pracovníci oceňují jeho flexibilitu. Můžete požádat o aktualizace projektu, generovat AI podněty pro rozhodovací procesy nebo dokonce navrhovat komunikační úkoly, jako jsou následné e-maily. Díky integraci prostřednictvím API a aplikací třetích stran se ChatGPT hodí do stávajících obchodních operací, aniž by vyžadoval zásadní změny pracovních postupů.
Stručně řečeno, ChatGPT funguje spíše jako konverzační partner, který se přizpůsobuje vašemu pracovnímu vytížení, zvládá každodenní úkoly, složité dotazy a rutinní úkoly a zároveň vám poskytuje více času na strategické plánování, než jako rigidní nástroj produktivity.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Okamžitě vytvářejte e-maily, zprávy a následné e-mailové odpovědi.
- Shrňte schůzky, dokumenty a minulé interakce
- Generujte AI podněty pro strategické plánování a rozhodování.
- Široké možnosti integrace s nástroji pro zvýšení produktivity
Omezení ChatGPT
- Vyžaduje jasné pokyny, aby se zabránilo obecně formulovaným výsledkům.
- Obavy o bezpečnost dat v případě přímého zadávání citlivých údajů
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plán ChatGPT Plus: 20 $/měsíc
- Plán ChatGPT Pro: 200 $/měsíc
- Plán ChatGPT Team: 30 $/uživatel/měsíc
- Plán pro podniky: individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, že mi ChatGPT šetří tolik času. Místo toho, abych trávil hodiny hledáním na internetu, stačí se zeptat a během několika sekund dostanu jasnou a srozumitelnou odpověď. Je také velmi dobrý v rozebírání složitých témat na jednoduchá vysvětlení, díky čemuž je učení se novým věcem méně stresující.
Líbí se mi, že mi ChatGPT šetří tolik času. Místo toho, abych trávil hodiny hledáním na internetu, stačí se zeptat a během několika sekund dostanu jasnou a srozumitelnou odpověď. Je také velmi dobrý v rozebírání složitých témat na jednoduchá vysvětlení, díky čemuž je učení se novým věcem méně stresující.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti ChatGPT
8. Otter (nejlepší pro poznámky z jednání a přepisování)
Otter. ai je jedním z nejpopulárnějších AI nástrojů pro asistenty zaměřených na produktivitu schůzek. Místo toho, abyste se snažili dělat si poznámky nebo se obávali, že vám uniknou nějaké detaily, Otter zaznamenává, přepisuje a shrnuje schůzky v reálném čase. Pro manažery, kteří během týdne vedou několik rozhovorů, se stává spolehlivým digitálním asistentem , který zajistí, že vám nic neunikne.
Otter automaticky generuje poznámky z jednání, identifikuje úkoly a organizuje přepisy, aby vedoucí pracovníci mohli rychle zkontrolovat a sdílet aktualizace. Integruje se s platformami pro videokonference, jako jsou Zoom, Google Meet a Microsoft Teams, což usnadňuje zaznamenávání konverzací bez nutnosti dalšího nastavování. Pro vedoucí pracovníky a vedoucí provozu to znamená méně času stráveného administrativními úkoly a více času na rozhodování o důležitých záležitostech.
Kromě přepisu vám prohledávatelná databáze Otter umožňuje vrátit se k minulým interakcím, sledovat klíčové poznatky a v případě potřeby vyhledat konkrétní citace. To je obzvláště užitečné pro vedoucí pracovníky, kteří potřebují mít přehled o složitých projektech a komunikačních úkolech.
Nejlepší funkce Otter
- Přepis schůzek v reálném čase s identifikací mluvčích
- Automatické poznámky a shrnutí ze schůzek
- Integrace se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams
- Sdílené poznámky a následné kroky po schůzkách
Omezení Otter
- Přesnost závisí na kvalitě zvuku.
- Omezené funkce mimo přepisování schůzek
Ceny Otter
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají o Otteru skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Otter mi pomohl pořizovat a zpracovávat poznámky v reálném čase a sdílet je ihned po schůzkách. Líbí se mi také to, že jej mohu použít k nahrávání osobních schůzek z mého telefonu a poté je zpracovat v Otteru nebo jiném LLM, jako je ChatGPT, abych na základě schůzky vypracoval další kroky nebo prototypy politik nebo programů.
Otter mi pomohl pořizovat a zpracovávat poznámky v reálném čase a sdílet je ihned po schůzkách. Líbí se mi také to, že jej mohu použít k nahrávání osobních schůzek z mého telefonu a poté je zpracovat v Otteru nebo jiném LLM, jako je ChatGPT, abych na základě schůzky vypracoval další kroky nebo prototypy politik nebo programů.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Otter.ai
9. Fireflies (nejlepší pro automatizované informace o schůzkách)
Fireflies. ai je nástroj AI pro výkonné asistenty, který vám ulehčí práci s dokumentací schůzek. Místo ručního psaní poznámek nebo sledování následných kroků Fireflies poslouchá vaše hovory, přepisuje konverzace a automaticky zvýrazňuje klíčové informace. Pro manažery, kteří mají jednu schůzku za druhou, funguje jako osobní asistent, který zaznamenává každý detail, zatímco vy se soustředíte na diskusi.
Fireflies vyniká tím, že umí víc než jen přepisovat. Označuje úkoly, organizuje je do prohledávatelných záznamů a týmům umožňuje snadno se vracet k minulým schůzkám. Ať už potřebujete zkontrolovat závazky z minulého týdne nebo si připomenout složité úkoly projednané při hovoru s klientem, Fireflies vám usnadní vyhledání potřebných informací.
Pro vedoucí pracovníky a vedoucí provozu to znamená méně zmeškaných bodů, rychlejší následné kroky a lepší rozhodovací procesy. Automatizací rutinních úkolů, jako je pořizování poznámek a organizování přepisu, Fireflies uvolňuje čas pro strategické plánování a práci s vysokou prioritou.
Nejlepší funkce Fireflies
- Přepisování schůzek napříč několika konferenčními platformami
- Shrnutí a klíčové poznatky z hovorů založené na umělé inteligenci
- Prohledávatelná databáze zápisů z jednání
- Nástroje pro spolupráci pro sdílení poznámek s týmy
Omezení Fireflies
- Shrnutí mohou opomíjet nuance složitých úkolů.
- Omezené offline funkce
Ceny Fireflies
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Pro: 18 $/měsíc
- Podnikání: 29 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Fireflies
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají o Fireflies skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Naše organizace používá FireFlies již asi 8 měsíců a stal se nepostradatelným nástrojem při našich schůzkách. Vzhledem k množství schůzek, které absolvujeme, a ukázek, které předvádíme, je docela těžké si zapamatovat celé diskuse, a tento nástroj za vás pořizuje poznámky tím nejlepším možným způsobem.
Naše organizace používá FireFlies již asi 8 měsíců a stal se nepostradatelným nástrojem při našich schůzkách. Vzhledem k množství schůzek, které absolvujeme, a ukázek, které předvádíme, je docela těžké si zapamatovat celé diskuse, a tento nástroj za vás pořizuje poznámky tím nejlepším možným způsobem.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Fireflies AI, které stojí za prozkoumání
10. Murf AI (nejlepší pro namlouvání a zvukový obsah)
Murf AI není určen pro plánování nebo správu projektů, ale jako asistent s umělou inteligencí vyplňuje důležitou mezeru pro manažery, kteří potřebují rychle profesionální zvuk. Namísto najímání dabéra nebo strávení hodin nahráváním Murf během několika minut převede text na přirozeně znějící řeč.
Vedoucím pracovníkům, kteří připravují prezentace, školicí materiály nebo celofiremní aktuality, poskytuje snadný způsob, jak přidat propracovaný, lidský hlasový doprovod bez dalších nákladů nebo úsilí.
Murf nabízí širokou škálu hlasů, přízvuků a tónů, což manažerům poskytuje flexibilitu při přizpůsobování zvuku jejich publiku – ať už se jedná o prezentaci pro investory, školení zaměstnanců nebo externí komunikaci. Jeho jednoduchý ovládací panel umožňuje upravovat text i zvuk, což z něj činí univerzální nástroj pro rychlé vytváření vysoce kvalitního obsahu.
Murf sice nespravuje váš kalendář ani nepíše e-maily, ale šetří čas při komunikačních úkolech, kde hraje roli zvuk. Vedoucím pracovníkům, kteří pracují na složitých úkolech, jako jsou prezentace nebo denní briefingy, přináší efektivitu tím, že přeměňuje prostý text na poutavý zvuk.
Nejlepší funkce Murf AI
- Převádějte text na realistické hlasové komentáře během několika minut
- Více možností hlasu a přízvuku
- Upravujte skripty a zvuk z jednoho ovládacího panelu.
- Užitečné pro vytváření interní komunikace nebo školení
Omezení Murf AI
- Zaměřeno pouze na generování zvuku
- Vyžaduje placený tarif pro vysoce kvalitní hlasy.
Ceny Murf AI
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Základní: 29 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Murf AI
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Murf AI?
Uživatel G2 říká:
Zjistil jsem, že Murf. ai je opravdu snadno ovladatelný a generování hlasu zní přirozeněji než u jakékoli jiné služby, kterou jsem vyzkoušel.
Zjistil jsem, že Murf. ai je opravdu snadno ovladatelný a generování hlasu zní přirozeněji než u jakékoli jiné služby, kterou jsem vyzkoušel.
📮ClickUp Insight: Zjistili jsme, že 27 % respondentů průzkumu používá při schůzkách digitální poznámkové bloky, zatímco pouze 12 % používá AI poznámkové bloky. Tento rozdíl je pozoruhodný, protože 64 % respondentů má potíže s nejasnými dalšími kroky v téměř polovině svých schůzek. ClickUp AI Notetaker mění následné kroky po schůzkách! Automaticky zaznamenává všechny důležité detaily, jasně identifikuje akční položky a okamžitě přiřazuje úkoly členům týmu, čímž eliminuje frustrující následné otázky typu „Co jsme se rozhodli?“.
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek v ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
11. Gong (nejlepší pro obchodní jednání a analýzy)
Pokud vaše role zahrnuje prodej, hovory s klienty nebo práci s zákazníky, Gong funguje jako AI asistent, který vždy naslouchá na pozadí. Nejenže nahrává vaše hovory, ale také je přepisuje, zvýrazňuje klíčové informace a dokonce vám ukazuje, kde se obchod posouvá vpřed (nebo stagnuje).
Gong zbavuje vedoucí pracovníky nutnosti rozhodovat se na základě dohadů. Namísto spoléhání se na paměť nebo poznámky z druhé ruky získáte prohledávatelný záznam každé konverzace se zákazníkem, doplněný o analýzu založenou na umělé inteligenci.
Chcete vědět, jaké námitky se objevují nejčastěji? Nebo jak váš tým řeší následné dotazy? Gong tyto vzorce odhalí a promění je v praktické poznatky, které můžete využít pro koučování a strategické plánování.
Stručně řečeno, Gong pomáhá vedoucím pracovníkům zůstat informovanými, činit rozhodnutí podložená daty a zlepšovat obchodní operace, aniž by museli trávit hodiny poslechem nahrávek. Je to jako mít digitálního asistenta, který se věnuje sledování každé konverzace se zákazníky.
Nejlepší funkce Gongu
- Nahrávání hovorů a přepis v reálném čase
- Analýza komunikačních úkolů pomocí umělé inteligence
- Vhled do chování zákazníků a stavu obchodů
- Integrace se systémy CRM
Omezení Gongu
- Určeno především pro prodejní týmy
- Ceny na podnikové úrovni nemusí být vhodné pro menší firmy.
Ceny Gong
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gong
- G2: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
Co o Gongu říkají skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Miluji praktické poznatky, prodejní rady/tipy a možnost odesílat úryvky. Uživatelské rozhraní pro zaměstnance je úžasné! Gong používám každý den.
Miluji praktické poznatky, prodejní rady/tipy a možnost odesílat úryvky. Uživatelské rozhraní pro zaměstnance je úžasné! Gong používám každý den.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Gongu
12. Socratic (nejlepší pro rychlé odpovědi a vysvětlení)
Socratic je AI asistent pro vedoucí pracovníky a technické manažery, kteří potřebují rychlý přehled o projektech. Místo procházení dashboardů, tabulek nebo Jira tabulek stačí položit otázky jako „Kdy bude toto dodáno?“ nebo „Kde máme překážky?“ a Socratic poskytne odpovědi založené na datech v srozumitelném jazyce.
Propojuje se se stávajícími nástroji (jako Jira a Git) a přeměňuje surové aktivity na poznatky, na základě kterých můžete skutečně jednat. To znamená méně času stráveného sledováním aktualizací stavu a více času na informovaná rozhodnutí.
Pro vedoucí pracovníky je to jako mít šéfa personálu, který neustále sleduje stav projektu, rizika a pokrok – aniž byste museli hnout prstem.
Nejlepší funkce Socratic
- Zjednodušuje složité informace na klíčové poznatky
- Využívá umělou inteligenci k vizuálnímu a textovému vysvětlení pojmů.
- Přístupný na všech zařízeních jako mobilní aplikace.
- Užitečné pro manažery, kteří chtějí být rychle informováni o nových tématech.
Omezení Socratica
- Omezeno na podporu ve formě otázek a odpovědí.
- Není určen pro plánování nebo správu projektů.
Sokratovské ceny
- Základní balíček: 50 $/měsíc
- Cena: 500 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Socratic
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
➡️ Číst více: Jak si vytvořit vlastního asistenta s umělou inteligencí (příklady použití a nástroje)
Příklady použití AI asistentů
Asistenti AI mění způsob fungování týmů, zefektivňují pracovní postupy a uvolňují čas pro strategickou práci. Zde je několik příkladů jejich využití:
1. Správa kalendáře a blokování termínů
Správa nabitého kalendáře výkonného ředitele může být velmi náročná. Asistenti s umělou inteligencí mohou:
- Automaticky plánujte schůzky na základě dostupnosti
- Vyhraďte si čas na soustředěnou práci a opakující se události
- Posílejte připomenutí nadcházejících schůzek
⭐ Bonus: S šablonou pro blokování času v ClickUp můžete vizuálně organizovat svůj den, nastavit opakující se úkoly pro schůzky a pomocí automatizace odesílat připomenutí nebo přeplánovat události. Pro hladkou synchronizaci integrujte svůj kalendář Google nebo Outlook.
2. Automatizace poznámek z jednání a akčních položek
Zaznamenávání poznámek z jednání a sledování následných kroků je pro produktivitu zásadní.
- AI dokáže přepisovat schůzky, shrnovat diskuse a extrahovat úkoly k provedení.
- Automaticky přiřazujte úkoly příslušným členům týmu
AI-powered Meeting Notetaker od ClickUp se připojí k vašim hovorům, generuje přepisy a vytváří praktické souhrny. Můžete okamžitě převést body diskuse na úkoly, přiřadit jim vlastníky a stanovit termíny – to vše přímo ve vašem pracovním prostoru.
3. Automatizace úkolů a zefektivnění pracovních postupů
Asistenti s umělou inteligencí mohou automatizovat opakující se nebo manuální úkoly, jako například:
- Vytváření úkolů z e-mailů nebo chatových zpráv
- Aktualizace stavů nebo priorit na základě pravidel
- Zasílání připomínek a následných zpráv
Pomocí automatizací ClickUp můžete spouštět akce (například přiřazování úkolů nebo změnu stavu) na základě vlastních pravidel. ClickUp AI dokáže vytvářet návrhy popisů úkolů, generovat kontrolní seznamy a dokonce navrhovat další kroky, čímž snižuje manuální práci.
4. Spolupráce v hybridních a vzdálených týmech
Asistenti s umělou inteligencí pomáhají překlenout propast v rozptýlených týmech tím, že:
- Shrnutí chatových konverzací a aktualizací projektů
- Zvýraznění překážek a závislostí
- Zajištění toho, aby všichni byli sjednoceni v prioritách
Chat, dokumenty a tabule ClickUp umožňují spolupráci v reálném čase. Umělá inteligence dokáže shrnout dlouhé diskuse, generovat souhrny projektů a informovat všechny zúčastněné, bez ohledu na to, odkud pracují.
5. Výkonné reporty a přehledy
Vedoucí pracovníci potřebují rychlý přístup k důležitým informacím. Umělá inteligence dokáže:
- Vytvářejte denní, týdenní nebo měsíční souhrny
- Zvýrazněte úkoly po termínu, blížící se termíny a metriky výkonu týmu.
Dashboardy ClickUp a souhrny založené na umělé inteligenci poskytují okamžitý přehled o stavu projektu, pracovní zátěži týmu a pokroku při plnění cílů. Přizpůsobte si přehledy tak, aby zobrazovaly to, co je pro vás nejdůležitější.
6. Správa e-mailů a komunikace
Asistenti s umělou inteligencí vám mohou pomoci zvládnout záplavu e-mailů a zpráv tím, že:
- Příprava odpovědí
- Shrnutí dlouhých vláken
- Označování urgentních položek
S ClickUp AI můžete svému AI asistentovi zadat, aby vytvářel návrhy e-mailů, shrnoval komunikační vlákna, odesílal e-maily a pozvánky na schůzky a vytvářel následné úkoly.
⭐ Bonus: Získejte zpět hodiny svého života díky této sadě šablon plánů, které vám pomohou organizovat se chytřeji, nikoli usilovněji.
Role asistenta výkonného ředitele s umělou inteligencí přesahuje rámec správy plánů – jde o transformaci způsobu, jakým vedoucí pracovníci, zakladatelé a vedoucí provozních oddělení řeší své každodenní úkoly. Od plánování schůzek a automatizace rutinních úkolů po psaní e-mailů a získávání praktických poznatků – asistenti s umělou inteligencí vám pomáhají šetřit čas a soustředit se na strategické cíle.
Ze všech dostupných možností vyniká ClickUp jako nejkomplexnější řešení. Kombinací správy projektů, inteligentní správy kalendáře, poznámek z jednání a komunikačních úkolů na jednom místě poskytuje vedoucím pracovníkům vše, co potřebují k zefektivnění obchodních operací a zvýšení efektivity.
Často kladené otázky (FAQ)
Asistent AI je digitální asistent využívající umělou inteligenci, který pomáhá manažerům spravovat plánování, komunikační úkoly, aktualizace projektů a rutinní úkoly, aby se mohli soustředit na důležitou práci s vysokou prioritou.
Využívá technologii umělé inteligence a strojového učení k automatizaci opakujících se úkolů, analýze dat a podpoře rozhodovacích procesů. Mnoho asistentů využívajících umělou inteligenci se přímo integruje s kalendáři, nástroji pro správu projektů a platformami pro zvýšení produktivity.
Tradiční nástroje pro zvýšení produktivity vyžadují ruční zadávání údajů, zatímco asistenti s umělou inteligencí proaktivně automatizují každodenní úkoly, generují poznámky z jednání a poskytují praktické informace na základě předchozích interakcí.
Lidští asistenti přinášejí do složitých úkolů svůj úsudek a osobní kontext. Asistenti AI pro vedoucí pracovníky naopak zvládají administrativní úkoly, plánování schůzek a správu dat ve velkém měřítku, ale nemohou lidské asistenty zcela nahradit.
Naučíte jej pomocí jasných pokynů pro AI, důsledného používání a integrace do vašich stávajících pracovních postupů, aby mohl interpretovat data a postupem času zlepšovat výsledky.
Nástroje jako ClickUp a Google Assistant podporují hlasové příkazy, díky čemuž jsou užitečné pro plánování a komunikaci bez použití rukou.
Většina nástrojů založených na umělé inteligenci vám umožňuje nastavit preference, propojit nástroje pro zvýšení produktivity a přizpůsobit výstupy vašim obchodním operacím.
Vyberte si platformy, které upřednostňují ochranu a bezpečnost dat, zejména při nakládání s citlivými údaji. Před použitím nástrojů AI v práci vždy zkontrolujte nastavení souladu s předpisy.
Ano – mnoho AI asistentů se integruje s kalendáři, CRM a komunikačními platformami, což umožňuje hladkou integraci napříč vašimi technologiemi.
Ceny se liší. Mnoho platforem, včetně ClickUp, nabízí bezplatné tarify s pokročilými funkcemi v placených úrovních.
Ne zcela. Asistenti s umělou inteligencí vynikají v automatizaci rutinních úkolů, ale lidští asistenti přinášejí nuance, řízení vztahů a podporu při rozhodování, které umělá inteligence nemůže plně nahradit.