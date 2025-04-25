10 alternativ a konkurentů reMarkable 2 v roce 2025

Radost z psaní na papír je velká, ale má více nevýhod než výhod, alespoň pokud jde o psaní poznámek: Co když se vaše poznámky ztratí? Co když se namočí nebo roztrhnou?
Pak je tu otázka prostoru a organizace – docházejí vám stránky, nemůžete je efektivně organizovat a máte malou flexibilitu, pokud potřebujete sdílet své poznámky, spolupracovat s ostatními nebo vyhledávat konkrétní informace.
Tablety s technologií E-ink, jako je reMarkable 2, jsou ideální alternativou.
Trh s digitálními poznámkovými bloky zažívá boom a existuje několik konkurentů reMarkable 2, které můžete prozkoumat. Ať už toužíte po barvě, více funkcích nebo jen jiné ceně, tento průvodce se zabývá 10 nejlepšími alternativami k reMarkable 2.
⏰ 60sekundové shrnutí
Tradiční psaní poznámek na papír má svá omezení, jako je ztráta, poškození a nedostatečná organizace. Tablety s technologií E-ink, jako je reMarkable 2, nabízejí digitální alternativu, přičemž různí výrobci poskytují různé funkce a cenové kategorie.
- Onyx Boox (nejlepší pro flexibilitu aplikací)
- Kindle Scribe (nejlepší pro ekosystém Kindle)
- Kobo Elipsa 2E (nejlepší pro velký displej)
- Fujitsu Quaderno A5 (nejlepší z hlediska cenové dostupnosti)
- iPad Air (nejlepší pro univerzálnost)
- MeeBook (nejlepší výdrž baterie)
- Supernote (nejlepší pro zážitek z psaní podobný psaní na papír)
- MobiScribe (nejlepší displej bez odlesků)
- Rocketbook (nejlepší pro opakované použití papíru).
- Sony DPT-RP1 (nejlepší pro správu dokumentů)
- ClickUp (nejlepší pro komplexní pořizování poznámek a organizaci): ClickUp přeměňuje poznámky na akční úkoly, wiki nebo společné agendy, čímž zvyšuje produktivitu a zajišťuje, že nic neunikne vaší pozornosti.
Co byste měli hledat v alternativách k reMarkable 2?
Než se pustíte do konkrétních zařízení, zvažte, které funkce jsou pro vás nejdůležitější:
- Displej: Kvalita displeje e-ink se liší. Zvažte faktory jako rozlišení, odezvu a přítomnost předního světla pro čtení za špatných světelných podmínek.
- Zážitek z psaní: Pokud se vám líbí zážitek z psaní perem na papír na reMarkable 2, pak pro vás bude při hodnocení rozhodující přirozený pocit z psaní, citlivost na tlak a potlačení dotyku dlaní.
- Funkce: Funkce jako organizační nástroje, převod poznámek na text a cloudové úložiště mohou zjednodušit váš pracovní postup.
- Čtení: Pokud je pro vás čtení elektronických knih prioritou, zvažte velikost obrazovky, integraci knihovny a nastavení písma.
- Operační systém: Systémy založené na Androidu nabízejí větší všestrannost aplikací, zatímco uzavřené systémy upřednostňují bezpečnost a zaměření.
- Cena: reMarkable 2 se pohybuje v prémiové cenové kategorii. Potřebujete všechny jeho funkce, nebo by vám stačila levnější varianta?
10 nejlepších alternativ k tabletu reMarkable
Nyní, když víte, co hledat v alternativách k reMarkable 2, podívejme se na 10 nejlepších možností.
1. Onyx Boox
Onyx Boox nabízí řadu čteček elektronických knih a zařízení pro psaní poznámek, která běží na Androidu 11. To umožňuje větší flexibilitu aplikací ve srovnání s reMarkable 2. Mezi oblíbené možnosti patří Note Air 3, Note Air 3 C a Tab Ultra C Pro.
Zařízení podporují různé funkce pro psaní poznámek a anotace, jako je možnost psát přímo do souborů PDF a elektronických knih. Můžete také vytvářet a organizovat ručně psané poznámky v různých formátech.
Nejlepší funkce Onyx Boox
- Získejte přístup k široké škále aplikací pro psaní poznámek, čtení a organizaci.
- Vyberte si z různých velikostí displeje podle svých potřeb.
- Využijte několik možností pera, které vyhovují různým stylům psaní a preferencím.
Omezení Onyx Boox
- Rozhraní může být méně intuitivní pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny Onyx Boox
- Note Air 3: 399,99 $
- Note Air 3 C: 499,99 $
- Tab Ultra C Pro: 649,99 $
Hodnocení a recenze Onyx Boox
- Amazon: 4,1/5 (více než 450 recenzí)
- Nejlepší koupě: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
2. Kindle Scribe
Kindle Scribe kombinuje známý pocit z čtení fyzické knihy s vestavěným perem pro psaní poznámek a anotací a je určen pro ty, kteří milují ekosystém Kindle a chtějí plynulý způsob, jak zaznamenávat nápady přímo do svých elektronických knih.
Ve srovnání s reMarkable 2 nabízí Kindle Scribe hlubší integraci s rozsáhlou knihovnou Kindle, což je ideální pro ty, kteří upřednostňují čtení elektronických knih a psaní poznámek v tomto ekosystému.
Zatímco reMarkable 2 nabízí univerzálnější systém správy dokumentů a širší škálu možností pera, postrádá snadnou organizaci poznámek v elektronických knihách.
Nejlepší funkce Kindle Scribe
- Čtěte a přidávejte poznámky do své knihovny Kindle přímo na zařízení.
- Vylepšete si zážitek ze čtení za špatných světelných podmínek.
- Užijte si dostatek prostoru pro psaní s 10,2palcovým displejem.
Omezení Kindle Scribe
- Zaměřuje se především na ekosystém Kindle, s menším počtem dostupných aplikací třetích stran.
- Některé pokročilé funkce pro psaní poznámek vyžadují samostatné předplatné.
Ceny Kindle Scribe
- 339,99 $
Hodnocení a recenze Kindle Scribe
- Amazon: 4,2/5 (více než 5 700 recenzí)
- Nejlepší koupě: 4,6/5 (více než 280 recenzí)
3. Kobo Elipsa 2E
Kobo Elipsa 2E je atraktivní volbou pro ty, kteří upřednostňují velký displej pro čtení a psaní poznámek. Zařízení je vyrobeno z recyklovaného plastu z oceánů a slitiny hořčíku – atraktivní volba pro ty, kteří dbají na životní prostředí.
Kobo Elipsa 2E nabízí podobnou velikost obrazovky jako reMarkable 2, ale předčí jej v zážitku ze čtení. Kobo se může pochlubit vynikajícími funkcemi elektronické čtečky, jako je vestavěný přístup do obchodu s elektronickými knihami Kobo, nastavitelný teplý a studený ComfortLight Pro pro noční čtení a podpora Overdrive pro půjčování elektronických knih z knihovny.
Zatímco reMarkable 2 nabízí rozhraní více zaměřené na pero, optimalizované pro psaní poznámek a skicování, Kobo Elipsa 2E upřednostňuje pohodlné čtení s možností snadného vkládání poznámek a psaní poznámek přímo do elektronických knih.
Nejlepší funkce Kobo Elipsa 2E
- Zajistěte si přirozený zážitek z psaní díky přesnému a citlivému peru.
- Využijte různé formáty elektronických knih a knihovny.
- Pište přímo do elektronických knih a souborů PDF.
Omezení Kobo Elipsa 2E
- Zaměřuje se na ekosystém Kobo, kde je k dispozici méně aplikací pro psaní poznámek od třetích stran ve srovnání se zařízeními se systémem Android.
Ceny Kobo Elipsa 2E
- 399,99 $
Hodnocení a recenze Kobo Elipsa 2E
- Amazon: 4,1/5 (více než 130 recenzí)
- Nejlepší koupě: Nedostatek recenzí
4. Fujitsu Quaderno A5
Fujitsu Quaderno A5 je digitální zařízení pro pořizování poznámek, které bylo navrženo jako náhrada papírových zápisníků a dokumentů. Jedná se o druhou generaci modelu A5, která úspěšně řeší několik nedostatků první verze.
Fujitsu Quaderno A5 upřednostňuje cenovou dostupnost a praktické funkce pro psaní poznámek ve srovnání s reMarkable 2. Nabízí funkce jako opakovaně použitelné šablony a rozpoznávání rukopisu pro snadné vyhledávání.
Nejlepší vlastnosti Fujitsu Quaderno A5
- Napodobte hmatový zážitek z psaní na papír s přesnou citlivostí na tlak.
- Upřednostněte psaní poznámek bez rušivých vlivů na přehledném rozhraní.
- Díky kompaktním rozměrům A5 jej můžete snadno nosit s sebou.
Omezení Fujitsu Quaderno A5
- Bez e-mailu, prohlížení webu nebo možnosti nahrávání zvuku.
Ceny Fujitsu Quaderno A5
- 549,99 $
Hodnocení a recenze Fujitsu Quaderno A5
- Amazon: 4,1/5 (360+ recenzí)
- Nejlepší koupě: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
5. iPad Air
Díky pojištění proti náhodnému pádu a výkonnému procesoru nabízí iPad Air univerzální alternativu k reMarkable 2, zejména pokud již investujete do ekosystému Apple.
Kromě odolnosti a výpočetního výkonu je jednou z klíčových technických vlastností iPadu Air, díky které je ideální pro psaní poznámek, podpora Apple Pencil (u některých modelů 2. generace).
Nejlepší funkce iPadu Air
- Získejte přístup k široké škále aplikací pro psaní poznámek, organizaci a kreativitu.
- Zvládněte náročné úkoly, jako je psaní poznámek, s více otevřenými aplikacemi.
- Snadná integrace s iPhony, Macy a dalšími produkty Apple.
Omezení iPadu Air
- Dražší než většina specializovaných čteček elektronických knih
- Ačkoli nabízí volitelnou aplikaci pro psaní poznámek s podporou Apple Pencil, displej není typu e-ink. To znamená, že nemusí být ideální pro delší čtení, protože namáhá oči.
Ceny iPadu Air
- 64 GB: Cena od 599 USD
- 256 GB: Cena od 749 USD
Hodnocení a recenze iPadu Air
- Amazon: 4,8/5 (více než 12 500 recenzí)
- Nejlepší koupě: 4,8/5 (více než 26 300 recenzí)
6. MeeBook
MeeBook P10 Pro nabízí pohodlné čtení a psaní. Slouží také jako digitální zařízení pro psaní poznámek s univerzálností plnohodnotného tabletu s Androidem. To se liší od reMarkable 2, který se zaměřuje na minimalističtější zážitek z psaní poznámek.
Zařízení běží na Androidu 11 a je dodáváno s předinstalovanými službami Google Play, které uživatelům umožňují přístup k široké škále aplikací. Jedná se o cenově dostupnou alternativu, která vám umožní psát přirozeně, s linkami, které se zesilují nebo ztenčují v závislosti na síle tlaku.
Nejlepší funkce MeeBook
- Snadno jej noste s sebou a pořizujte poznámky i na cestách.
- Vychutnejte si vynikající výdrž baterie při běžném používání.
- Vyberte si z řady formátů, včetně PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI a dokonce i populárních obrazových a zvukových formátů, jako jsou JPG, MP3 a CBR.
Omezení MeeBook
- Zaměřuje se na pořizování poznámek, s minimálními možnostmi elektronického čtení a bez podpory aplikací.
- Pro uživatele, kteří preferují velkou plochu pro psaní, nemusí být ideální.
Ceny MeeBook
- Ceny začínají na 259 USD.
Hodnocení a recenze MeeBook
- Amazon: 3,9/5 (více než 100 recenzí)
- Nejlepší koupě: Nedostatek recenzí
7. Supernote
Supernote Nomad je navržen tak, aby napodoboval pocit psaní na papír. Pyšní se displejem e-ink, stylusem s tvrdou špičkou, systémem pro organizaci poznámek a anotacemi dokumentů. Jeho tenký, lehký design a stylus s jemnou špičkou poskytují přirozený zážitek z psaní.
Na rozdíl od skleněného displeje reMarkable 2 se papírový tablet Nomad pyšní jedinečnou fólií, která poskytuje uspokojivý „vrták“ při každém tahu perem a napodobuje tak hmatovou odezvu pera na papíře.
Zatímco reMarkable 2 nabízí jednoduchý systém složek, Supernote Nomad vám umožňuje vytvořit digitální zápisník, složky a podsložky pro organizované pořizování poznámek.
Nejlepší funkce Supernote
- Efektivně vkládejte poznámky a značky do existujících dokumentů PDF.
- Převádějte ručně psaný text na upravitelný a prohledávatelný text.
- Zrychlete psaní poznámek pomocí přizpůsobitelných šablon.
- Získejte podporu pro více než šedesát jazyků.
- Připojte klávesnici Bluetooth a pište bez rušivých vlivů.
Omezení Supernote
- Zaměřuje se na vlastní aplikaci pro psaní poznámek, s méně možnostmi od třetích stran.
Ceny Supernote
- 299 $
Hodnocení a recenze Supernote
- Amazon: Nedostatek recenzí
- Nejlepší koupě: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
8. MobiScribe
Ve srovnání s reMarkable 2 nabízí MobiScribe univerzálnější zařízení, ale s menší velikostí obrazovky.
MobiScribe je více než jen zařízení pro psaní poznámek. Kombinuje výhody poznámkového bloku, čtečky elektronických knih a digitálního organizéru v jednom. Můžete si zapisovat nápady, ukládat a číst elektronické knihy a spravovat poznámky pomocí složek.
Displej e-ink napodobuje skutečný papír a poskytuje pohodlný a známý zážitek z psaní. Navíc díky funkci bez odlesků je snadné jej používat venku nebo za jasného světla.
MobiScribe je vybaven tlakově citlivým stylusem, který umožňuje přirozené psaní a kreslení na tabletu s technologií e-ink, který je odolný proti odleskům a vodě. Zařízení také dokáže převést ručně psané poznámky na digitální text, což usnadňuje jejich sdílení a vyhledávání.
Nejlepší funkce MobiScribe
- Pište šesti barvami, podobně jako na lepících poznámkách, a oživte své náčrtky.
- Zažijte menší namáhání očí a lepší viditelnost při dlouhodobém čtení.
- Získejte podporu pro více než 100 jazyků.
Omezení MobiScribe
- Prohlížení webových stránek je kvůli absenci vestavěného prohlížeče náročné.
- Někteří uživatelé jej považují za pomalý kvůli častým poruchám.
Ceny MobiScribe
- Ceny začínají na 320 $.
Hodnocení a recenze MobiScribe
- Amazon: Nedostatek recenzí
- Nejlepší koupě: Nedostatek recenzí
9. Rocketbook
Rocketbook nabízí jedinečný hybridní přístup, který kombinuje opakovaně použitelné papírové zápisníky s digitálním připojením. Na rozdíl od displeje e-ink reMarkable 2, který nelze fyzicky vymazat, Rocketbook používá skutečný papír, který lze otřít a znovu použít.
Píšete na stránky stejně jako do běžného zápisníku. Pokud tedy chcete stránku znovu použít, stačí ji otřít vlhkým hadříkem a máte novou stránku.
Jakmile stránku dokončíte, naskenujte ji pomocí aplikace Rocketbook. Tato chytrá aplikace pro poznámkové bloky pak může vaše poznámky odeslat do různých digitálních destinací, jako jsou Google Drive a Dropbox.
Nejlepší funkce Rocketbook
- Skenujte poznámky pomocí aplikace Rocketbook a nahrajte je do cloudového úložiště nebo na platformy pro digitální psaní poznámek.
- Vyberte si z různých předem navržených šablon pro psaní poznámek pro různé potřeby plánování a organizace.
- V nastavení si přizpůsobte typ vylepšení barev pro optimální skenování.
Omezení Rocketbook
- Pro pokročilé funkce je nutné používat aplikaci.
- Proces mazání a skenování každé pracovní relace pomocí aplikace v telefonu může být při častém psaní poznámek zdlouhavý.
Ceny Rocketbook
- Cena začíná na 17,99 $.
Hodnocení a recenze Rocketbook
- Amazon: 4,5/5 (více než 50 000 recenzí)
- Nejlepší koupě: 4,3/5 (70+ recenzí)
10. Sony DPT-RP1
Sony DPT-RP1 je digitální papírové zařízení s 13,3palcovým displejem, který se velmi podobá standardnímu listu papíru formátu A4.
Součástí balení je stylus s tlakově citlivou špičkou, která napodobuje pocit psaní na papír, díky čemuž je psaní poznámek a anotací hladkým zážitkem.
Je podobný stylusu reMarkable 2. Oba se snaží o přirozený pocit, ale podle uživatelských recenzí má Sony DPT-RP1 díky designu hrotu možná mírnou výhodu.
Stylus Sony DPT-RP1 má také speciální tlačítko pro přesné mazání, na rozdíl od reMarkable2, který využívá samostatný nástroj v rámci softwaru.
Díky displeji e-ink Sony DPT-RP1, který odráží světlo jako skutečný papír, je čtení a anotování dokumentů po delší dobu šetrnější k očím než u tradičních tabletů.
Nejlepší funkce Sony DPT-RP1
- Prohlížejte si dokumenty na cestách díky ultralehkému designu.
- Vytvářejte podrobné poznámky do dokumentů pomocí robustních nástrojů pro zvýrazňování, podtrhávání a psaní poznámek.
- Plynule přenášejte dokumenty do a z počítače pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth pro snadnou správu a sdílení.
- Uložte velké množství dokumentů (přibližně 10 000 souborů PDF) do 16GB interní paměti, kde budete mít vše přehledně uspořádané a přístupné na jednom místě.
Omezení Sony DPT-RP1
- Možná není ideální pro umělce, kteří hledají digitální skicák.
- Omezení e-papíru na 16 odstínů způsobuje, že některé obrázky nebo diagramy se zobrazují podivně.
Ceny Sony DPT-RP1
- 656,19 $
Hodnocení a recenze Sony DPT-RP1
- Amazon: 3,8/5 (více než 350 recenzí)
- Nejlepší koupě: Nedostatek recenzí
Další nástroje pro psaní poznámek
Ještě jste nenašli ideální nástroj pro psaní poznámek, který by nahradil reMarkable 2? Doporučujeme ClickUp. Jeho robustní sada přizpůsobitelných funkcí nejen usnadňuje vytváření a psaní poznámek, ale také nabízí možnosti organizace založené na umělé inteligenci i manuální, které vyhovují vašim preferencím.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že vám nic neunikne.
Ať už jste na webu nebo používáte mobilní a stolní zařízení, ClickUp zajišťuje plynulý přístup na všech platformách a zařízeních. Integruje se s více než 1000 aplikacemi, takže nemusíte neustále přepínat mezi platformami, abyste měli přístup ke svým poznámkám.
Zde je několik funkcí, díky kterým je ClickUp vynikající alternativou pro pořizování poznámek:
1. ClickUp Docs
S ClickUp Docs můžete vytvářet krásné a přehledné dokumenty s bohatými možnostmi formátování, intuitivními vnořenými strukturami a integrovanými widgety. Uspořádejte dokumenty do složek a prostorů pro jasnou kategorizaci a správu přístupu.
Umožňuje také spolupráci v reálném čase, takže více lidí může současně pracovat na stejném dokumentu. To je užitečné pro brainstormingové sezení nebo pořizování sdílených poznámek z jednání.
2. ClickUp Brain
ClickUp Brain je váš virtuální asistent pro psaní, který vylepšuje vaše digitální poznámky. Automaticky přepisuje schůzky a mění mluvené slovo na digitální poznámky.
Ušetříte tak čas a zajistíte, že zachytíte vše důležité, aniž byste museli vše zběsile zapisovat sami.
Vytvářejte a vylepšujte své dokumenty díky užitečným podnětům a návrhům od umělé inteligence.
Například ClickUp Brain dokáže identifikovat související úkoly nebo propojit poznámky s konkrétními fázemi projektu a vyhledávat pojmy nebo nápady ve vašich poznámkách, což usnadňuje jejich pozdější vyhledávání a použití.
Zeptejte se ClickUp Brain na cokoli z vašeho pracovního prostoru a získejte okamžité odpovědi s ohledem na kontext. Jak na to se dozvíte v tomto vysvětlujícím videu.
3. ClickUp Notepad
Použijte ClickUp Notepad k pořizování různých druhů poznámek a jejich organizaci ve svém pracovním prostoru. Formátujte své poznámky, převádějte je na proveditelné úkoly a udržujte si přehled díky seznamům úkolů, které můžete mít vždy po ruce.
A to nejlepší? Notepad je snadno přístupný pro všechny, bez ohledu na technické znalosti.
4. ClickUp Whiteboard
ClickUp Whiteboard je dynamický vizuální nástroj pro spolupráci, díky kterému je brainstorming a plánování intuitivní a interaktivní. Při použití na tabletu, jako je reMarkable 2, je to ještě zábavnější! Představte si plynulé skicování, přirozené psaní rukou a organizaci pomocí drag-and-drop s pocitem, jako byste psali na papír. Je to perfektní kombinace produktivity a kreativity, díky které je plánování projektů spíše hrou.
5. Šablona pro denní poznámky
Přejete si mít centrální místo pro své každodenní nápady, letmé myšlenky a seznamy nákupů, abyste je mohli najít, když je skutečně potřebujete? Šablona denních poznámek ClickUp může být perfektní náhradou za roztroušené lepící papírky a četné zápisníky.
Obsahuje vlastní stavy, které usnadňují sledování a kategorizaci poznámek do „úkolů“ a „splněných úkolů“.
Kromě zapisování nápadů a úkolů můžete sledovat pokrok v jejich realizaci a zajistit, že se nic neztratí v moři myšlenek.
Převedením poznámek na úkoly ClickUp se statusy můžete zajistit, že vaše nápady a úkoly budou splněny. Vaše poznámky tak budou více než jen záznamy; stanou se součástí vašeho praktického pracovního postupu.
Strukturovanou šablonu můžete použít k:
- Upřednostňujte úkoly a projekty podle důležitosti a naléhavosti.
- Stanovte si realistické cíle a sledujte svůj pokrok
- Uchovávejte důležité podrobnosti nebo poznámky na jednom místě.
- Zlepšete komunikaci a spolupráci s členy týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automaticky shrňte klíčové body a úkoly ze svých poznámek pomocí ClickUp Brain.
- Integrujte aplikace pro psaní poznámek a ukládání dat, které již používáte, prostřednictvím ClickUp Integrations.
- Rozvíjejte nápady vizuálně a spolupracujte s interaktivními tabulemi ClickUp Whiteboards. Digitální tabule činí vaše poznámky poutavějšími a přístupnějšími pro společné brainstormingy.
- Získejte okamžitý přehled o své práci díky přehledným reportům a přizpůsobitelným dashboardům ClickUp.
- Uspořádejte si poznámky pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, jako je kalendář, Kanban tabule nebo zobrazení pracovní zátěže. To vám pomůže rychleji najít relevantní informace a poznámky související s těmito úkoly.
- Definujte vlastní stavy úkolů, které dokonale odpovídají vašim jedinečným projektovým potřebám. Při psaní poznámek můžete odkazovat na konkrétní stav úkolu, čímž dodáte svým poznámkám kontext a zvýšíte jejich významnost v budoucnu.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení kvůli řadě funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
Výběr správného řešení pro psaní poznámek
reMarkable 2 je skvělý pro zapisování nápadů, ale co kdyby vám vaše poznámky mohly pomoci zvýšit produktivitu? S ClickUpem můžete pořizovat poznámky a přeměnit je na úkoly, wiki nebo společné agendy.
ClickUp udržuje všechny vaše poznámky uspořádané, prohledávatelné a přístupné z jakéhokoli zařízení. Můžete se tak vyhnout omezením reMarkable 2 a posunout své poznámky na vyšší úroveň. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!