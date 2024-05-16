Jak vytvořit chronoworkingový plán pro váš tým

Jste ranní ptáče? Nebo snad noční sova? Využíváte několik produktivních hodin v časných ranních hodinách nebo v nočním shonu? Pokud ano, jste chronoworker.
Spisovatelka Ellen Scottová vytvořila termín „chronoworking“ v jednom ze svých zpravodajů, což byl poutavý způsob, jak popsat pracovní dobu, kterou lidé v dnešní době dodržují. Podívejme se, o co vlastně jde, ano?
Co je chronoworking?
Chronoworking je proces vytváření flexibilních pracovních rozvrhů, které přizpůsobují pracovní dobu osobním cirkadiánním rytmům a energetickým úrovním jednotlivců. Tato strategie time managementu uznává, že každý pracovník je jiný, má jedinečné potřeby, přání, preference a produktivní časy během dne.
Ranní ptáčata mohou pracovat od 6:00 do 14:00, zatímco noční sovy mohou začít v 19:00 a pracovat celou noc. Nebo můžete tento plán rozdělit na 2–3 části produktivního času.
Chronoworking je však více než jen flexibilita na pracovišti. Jedná se o svobodu zvolit si vlastní jedinečnou chronosměnu, která odpovídá osobním vrcholům produktivity nebo potřebám životního stylu.
Výhody a nevýhody chronoworkingu
Stejně jako většina flexibilních modelů pracovní doby v éře hybridní práce se chronoworking zaměřuje na jednotlivé znalostní pracovníky. Umožňuje jim vybrat si, co jim vyhovuje, a nabízí několik výhod.
✅ Autonomie: Znalostní pracovníci, zejména zkušení zaměstnanci, preferují autonomii při výkonu své práce bez mikromanagementu. Chronoworking ztělesňuje autonomii a vytváří důvěru a spolehlivost.
✅ Sebeřízení: Chronoworking zjednodušuje řízení týmu. Vytváří sebeřízené týmy, které jsou zodpovědné za výsledky a ne jen za to, že jsou přítomny/dostupné během pracovní doby.
✅ Produktivita: Lidé nejsou po celý den stejně produktivní; někteří jsou více bdělí ráno, zatímco jiní se nejlépe cítí odpoledne nebo večer. Chronoworking pomáhá týmům dosahovat cílů produktivity způsobem, který je pro ně nejpřirozenější a nejméně stresující.
✅ Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: Tradiční rovnováha mezi pracovním a soukromým životem zahrnovala volné večery a víkendy a možná třítýdenní dovolenou. Moderní rodiny potřebují větší flexibilitu. Chronoworking umožňuje lidem dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, která jim vyhovuje, takže se mohou snáze věnovat osobním záležitostem, zvládat stres a předcházet vyhoření.
Pokud vám to zní jako ideální řešení, počkejte. Nemusí to být vhodné pro každého. Mezi nejčastější kritiky modelů chronoworkingu patří následující.
❌ Není vhodné pro všechny: Zaměstnanci maloobchodních prodejen, obchodní zástupci, bankovní úředníci atd., kteří pracují s různými zainteresovanými stranami, musí být k dispozici ve stejnou dobu jako ostatní. Takové role nejsou vhodné pro Chronoshifts, protože pracovní dobu v kanceláři nelze změnit tak, aby vyhovovala individuálním pracovním hodinám dané osoby.
❌ Nevhodné pro spolupráci v reálném čase: Najít společný čas pro spolupráci více členů týmu může být noční můrou, pokud všichni pracují s chronoworkingem. Takové týmy se uchýlí k asynchronní komunikaci, která může být při řešení složitých problémů někdy neúčinná.
❌ Nevhodné pro vedoucí týmů: Pokud je vaším úkolem řídit tým, přidělovat práci, kontrolovat výsledky, poskytovat zpětnou vazbu a směřovat k společným cílům, chronoworking by mohl bránit vašim každodenním úkolům. Pro vedoucí by také bylo nemožné být k dispozici po celou dobu, kdy jsou členové jejich týmu produktivní.
❌ Nevhodné pro mladé, nezkušené zaměstnance: Chronoworking vyžaduje určitou úroveň sebekontroly a iniciativy. Lidé, kteří jsou v profesním světě zcela noví, se mohou cítit odcizeni a bez podpory.
Navzdory potenciálním nevýhodám chronoworkingu může být pro vzdálené/hybridní týmy neocenitelný. Zde je návod, jak na to.
Chronoworking vznikající z práce na dálku
Pandemie, emocionální zátěž, únava ze Zoomu a práce na dálku přinesly přirozený posun směrem k chronoworkingu. Zatímco pandemie oddělila fyzickou přítomnost v kanceláři od pracovního výkonu, chronoworking dělá totéž pro pevnou pracovní dobu.
Od té doby mají chronoworking a práce na dálku symbiotický vztah. Pro pracovníky na dálku je chronoworking prostě způsob, jakým vypadá produktivní den. Například mnoho členů týmu začíná svůj pracovní den v 11 hodin ráno a pracuje dlouho do noci na úkolech vyžadujících vysokou koncentraci.
Protože je nikdo fyzicky nesleduje, nemusí se starat o to, aby byli online po určitý počet hodin. Pokud potřebují změnit prostředí, mohou se přesunout do nejbližší kavárny.
Na druhou stranu, abyste byli efektivním chronoworkerem, je lepší pracovat z domova. Práce na dálku vám dává svobodu, fyzický prostor a čas vybrat si hodiny, kdy jste nejproduktivnější.
Ačkoli chronoworkingové modely výrazně podporují práci na dálku, můžete je implementovat pro všechny druhy týmů. Zde je návod, jak na to.
Jak zavést chronoworking na vašem pracovišti
V rámci své politiky flexibilní práce můžete členům svého týmu nabídnout možnost volby pracovní doby. Někteří z nich mohou dokonce pracovat v režimu chronoworkingu.
Zavedení strukturovaného přístupu k chronoworkingu však může vám i vašemu týmu poskytnout větší přehlednost. Robustní software pro řízení projektů vám pomůže zavést, monitorovat, optimalizovat a udržet chronoworking. Zde je návod, jak na to.
1. Posuďte vhodnost práce
Jak jsme již zmínili, chronoworking není pro každého. Před jeho zavedením proto zhodnoťte, které role se hodí pro flexibilní pracovní rozvrhy.
Definujte role: Napište komplexní popis pracovní pozice, abyste zajistili, že zahrnete všechny aspekty práce, které vyžadují, aby byl zaměstnanec přítomen v určitou dobu.
Nastínění výsledků: Aby chronoworking fungoval efektivně, musí členové týmu vědět, čeho mají dosáhnout. Předtím, než se dohodnete na chronoworkingu, nastíňte očekávání a výsledky pro každou osobu.
Identifikujte metriky: Nejjednodušším způsobem, jak týmy měřily produktivitu, byl počet odpracovaných hodin. Pokud jste odpracovali osm hodin denně, byli jste považováni za produktivní. Chronoworking vyžaduje nový způsob uvažování.
2. Vypracujte jasné zásady
Vytvořte podrobné zásady, abyste zajistili jasnost a spravedlnost. Nabídněte tipy pro práci z domova. Zahrňte jejich práva a povinnosti. Například chronoworkers mohou mít právo si zvolit pracovní dobu, pokud jsou každý den k dispozici pro standup nebo reagují na veškerou komunikaci do 12 hodin.
Společnost může vyžadovat, aby byli zaměstnanci k dispozici pro týmové schůzky mezi 10:00 a 14:00, ale umožňuje jim zvolit si začátek a konec pracovní doby mimo tyto hodiny.
ClickUp Docs je fantastický způsob, jak dokumentovat zásady chronoworkingu. Zvýrazněte a formátujte text, abyste upoutali pozornost. Sdílejte jej s celým týmem a zpřístupněte jej všem. Spolupracujte na úpravách a udržujte záznamy o aktualizovaných zásadách.
3. Naplánujte si práci
Chronoworking může být pro většinu týmů zvyklých na model práce od 9 do 5 velkou změnou. Abyste zajistili hladký přechod, potřebujete plán.
Šablona plánu práce na dálku od ClickUp je skvělým výchozím bodem. Tato šablona vhodná pro začátečníky je ideální pro vytvoření komplexního plánu pro pracovníky na dálku. Přizpůsobte ji tak, aby vyhovovala potřebám chronoworkingu vaší organizace.
Šablona harmonogramu týmu ClickUp vám pomůže získat jasný přehled o pracovním harmonogramu vašeho týmu na jednom místě. To vám umožní sledovat, co se děje každý den.
4. Naplánujte úkoly svého týmu
Týmy pracující s chronoworkingem nesnášejí, když se ráno probudí a musí hledat produktivní činnosti, které by mohly dělat. Proto si práci plánujte předem.
Rozdělte své projekty na zvládnutelné úkoly, které můžete přidělit jednotlivým členům týmu, kteří na nich mohou pracovat samostatně. Rozpis práce v ClickUp je šablona tabule určená výhradně pro tento účel.
Tato šablona vám umožní rozdělit projekt na zvládnutelné části, což usnadní jeho rozdělení a správu. Získáte tak jasný přehled o úkolech, časových harmonogramech a výstupech, které mohou využít pracovníci na dálku.
K zahájení práce můžete také použít některou z těchto bezplatných šablon pro řízení projektů.
5. Sjednoťte všechny členy týmu
Chronoworkers fungují jako tým, když jsou ztráty v komunikaci/překladu minimální. Používejte speciálně navržený nástroj pro řízení projektů, abyste zajistili efektivní předávání všech informací mezi členy týmu.
ClickUp pro práci na dálku je perfektním řešením!
- Vytvářejte úkoly s podrobnými popisy a kritérii přijatelnosti.
- Používejte kontrolní seznamy pro kontrolu kvality
- Pomocí zobrazení ClickUp Chat můžete zobrazit všechny zprávy na jednom místě.
Získejte kompletní přehled o všech svých úkolech díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením ClickUp, včetně Ganttova diagramu, časové osy, kalendáře a dalších. Vytvořte si šablony produktivity přizpůsobené vaší organizaci, které můžete opakovaně používat.
6. Proškolte své vedoucí pracovníky
Aby byl tento model účinný, musíte vybavit vedoucí pracovníky dovednostmi potřebnými k řízení chronoworkingového týmu. Nabídněte školení v následujících oblastech:
- Stanovení očekávání
- Měření výsledků namísto odpracovaných hodin
- Podpora různých rozvrhů členů týmu
- Udržování jasných komunikačních kanálů
- Řešení konfliktů
- Techniky time managementu
Od nástupu práce na dálku se schůzky staly významným faktorem, který zabírá čas v kanceláři. Abyste se této zátěži vyhnuli, naučte své manažery a vedoucí oddělení vést efektivní schůzky, které nenarušují produktivní čas vašeho týmu.
Pokud se vám to vše jeví jako příliš velká organizační změna pro nový trend, zamyslete se znovu.
Prozkoumání budoucích trendů chronoworkingu
Stejně jako práce na dálku a hybridní práce má i chronoworking potenciál nahradit tradiční pracovní den od 9 do 17 hodin. Zejména v případě znalostní práce, jako je psaní, programování, design atd., chronoworking vytváří příležitost k provádění špičkové práce s využitím nejkreativnějšího času zaměstnance.
Chronoworking se tak může stát normou mezi digitálními nomády, kteří pracují nejen kde chtějí, ale také kdy chtějí. Vyvíjející se nástroje pro digitální nomády pomáhají tento přechod usnadnit.
Chronoworkerům mohou pomoci také nástroje AI a aplikace pro plánování práce, které fungují jako jejich osobní asistenti bez ohledu na pracovní dobu. V návaznosti na trend generativní AI budou organizace využívat inteligentnější nástroje, které chronoworking umožní.
Aktivně přijměte chronoworking s ClickUp
Ačkoli chronoworking není pro každého, může být pro většinu firem zásadním zlomem, zejména v hybridním nebo plně vzdáleném pracovišti. Může exponenciálně zvýšit produktivitu a kreativitu mezi znalostními pracovníky.
Chronoworking je v podstatě zdravý pracovní přístup, který týmy mohou dobře přijmout. Klíčem k úspěchu je však promyšlená a flexibilní implementace.
Nástroj jako ClickUp pro správu projektů vám zajistí vše, co potřebujete k úspěchu vzdálených pracovníků a chronoworkerů.
Často kladené otázky o chronoworkingu
1. Co je chronoworking?
Chronoworking je flexibilní pracovní režim, který zaměstnancům umožňuje volit si pracovní dobu podle jejich produktivity a biologických hodin.
2. Proč je chronoworking dalším trendem v oblasti práce?
Chronoworking nabízí všechny výhody virtuálních týmů a ještě mnohem více. Odpovídá moderním preferencím flexibility a přizpůsobuje pracovní dobu osobním energetickým vrcholům. Podporuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a využívá technologie, které usnadňují práci na dálku a asynchronní práci.
Tento přístup dokonale vyhovuje měnícím se potřebám rozmanité globální pracovní síly a přizpůsobuje se současné dynamice pracoviště.
3. Jak může chronoworking zvýšit produktivitu zaměstnanců?
Chronoworking zvyšuje produktivitu zaměstnanců tím, že:
- Umožněte jednotlivcům pracovat v době, kdy mají nejvíce energie
- Snížení únavy
- Minimalizace přerušení
- Podpora lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem
- Zlepšení spokojenosti v práci
Toto sladění s osobními rytmy produktivity vede k efektivnější a účinnější práci.