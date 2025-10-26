15 nejlepších softwarů pro OKR v roce 2026 (recenze a ceny)

Když jsem přešel z pozice jednotlivého přispěvatele k vedení velkého týmu, zažil jsem zásadní moment Eureka!. Uvědomil jsem si, co dělá podnik silným a úspěšným: Ne, není to budování obrovské produktové řady ani honba za čísly, jako by zítra nemělo být; jde o sladění úsilí všech směrem k našim organizačním cílům.
Zpočátku jsem k vytváření a sledování našich cílů a klíčových výsledků (OKR) používal Google Docs a tabulky. Tyto nástroje byly jednoduché a přehledné a v době, kdy byl náš tým malý, nám stačily.
S naším růstem však jednoduché tabulky přestaly stačit. Potřeboval jsem přehled o produktových a agilních OKR, pokročilé analytické funkce a reportování a možnost propojit individuální a týmové OKR s OKR na úrovni oddělení, což tyto jednoduché nástroje nenabízely.
Moje hledání nejlepšího softwaru pro OKR bylo dlouhé. Výzkum, který jsem provedl se svým týmem, však vyústil v užší výběr 15 nástrojů pro OKR, které považujeme za to nejlepší z nejlepšího.
V tomto článku se s vámi podělíme o naše poznatky a zkušenosti s nástroji pro správu OKR a zdůrazníme, co fungovalo dobře a co ne, abychom vám pomohli najít to nejlepší řešení pro váš tým.
A pokud byste chtěli naše doporučení vidět ve videu, máme pro vás připravené toto:
Pojďme na to!
Na co byste se měli zaměřit při výběru softwarových nástrojů pro OKR?
Softwarové platformy pro OKR umožňují strukturované stanovování cílů díky funkcím, jako je sledování pokroku, týmové dashboardy, automatické kontroly a integrace s dalšími nástroji. Pomáhají týmům efektivně škálovat jejich cíle a klíčové výsledky a zároveň udržovat soulad a přehlednost napříč odděleními a úrovněmi vedení.
Než přejdeme k seznamu, pojďme si nejprve vysvětlit základy. Zde je několik funkcí, na které byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro správu OKR:
- OKR dashboard: Nástroj musí obsahovat funkci OKR dashboardu, která sjednocuje všechna data na jednom místě a poskytuje přehled o tom, jak vaše OKR a KPI spolupracují
- Sledování pokroku v reálném čase: Hledejte funkce, které umožňují sledování pokroku v rámci OKR v reálném čase pomocí Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek a dalších nástrojů, díky nimž mohou všichni zaměstnanci a manažeři sledovat metriky cílů a činit informovaná rozhodnutí
- Možnosti integrace: Ujistěte se, že se software pro OKR hladce integruje s vašimi stávajícími technologiemi, jako je software pro řízení projektů, CRM systémy nebo komunikační platformy
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte nástroj, který vám umožní přizpůsobit šablony OKR, pracovní postupy a reporting tak, aby odpovídaly vaší strategii stanovování cílů
- Funkce pro spolupráci: Software by měl usnadňovat spolupráci mezi členy týmu a umožňovat jim sjednotit se na cílech, sdílet novinky a poskytovat zpětnou vazbu
- Škálovatelnost: Vyberte si nástroj, který se dokáže přizpůsobit růstu vaší organizace a pojme rostoucí počet uživatelů, OKR a týmů, aniž by to mělo negativní vliv na výkon.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Upřednostněte intuitivní uživatelské rozhraní, které je snadno použitelné jak pro technické, tak pro netechnické týmy
- Reporting a analytika: Vyberte si software, který nabízí komplexní funkce pro reporting a analytiku. Získáte tak přehled o výkonu svého týmu a budete moci identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Software pro OKR v kostce
Tabulka uvádí klíčové podrobnosti o mých nejlepších tipech na softwarové nástroje pro OKR.
|Nástroj OKR
|Nejvhodnější pro
|Vynikající funkce
|Ceny
|ClickUp
|Řízení projektů OKR
|ClickUp Goals s měřitelnými cíli a přizpůsobitelnými šablonami OKR
|Free Forever Unlimited: 7 $/uživatel za měsícBusiness: 12 $/uživatel za měsícEnterprise: Ceny na vyžádáníClickUp Brain je k dispozici v rámci jakéhokoli placeného tarifu za 5 $ za člena a pracovní prostor za měsíc
|Weekdone
|Měření týdenního pokroku
|Denní zpravodajství a týdenní aktualizace
|Premium zdarma: Od 108 $/měsíc (balíček pro 10 uživatelů, 10,80 $ za uživatele/měsíc)
|Workboard
|Zvýšení produktivity týmu
|Chytré agendy
|NA
|Lattice
|Řízení výkonu a zapojení zaměstnanců
|Průběžná zpětná vazba
|Řízení výkonu + OKR a cíle: 11 $/měsíc na uživateleZapojení: +4 $/měsíc na uživateleRůst: +4 $/měsíc na uživateleOdměňování: +6 $/měsíc na uživatele
|15Five
|Sledování OKR na základě zpětné vazby
|Dashboard pro hodnocení „Best-self“ a high-fives
|Engage: 4 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Perform: 10 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Total Platform: 16 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
|Asana
|Řízení projektů a úkolů
|Vizuální sledování pokroku a četné integrace
|Základní verze zdarma: 13,49 $/měsíc na uživatelePokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživateleEnterprise: Cena na míru Enterprise+: Cena na míru
|Betterworks
|Zpětná vazba a komunikace
|Nestranné kalibrace
|Velké podniky: Ceny na míruStřední podniky: Ceny na míru
|Peoplebox
|Budování kultury vysoké výkonnosti
|Informace o sladění týmu
|Talent Management: 7 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)OKR Platform: 8 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Full-Suite Professional: 12 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Full-Suite Premium: 15 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Enterprise Plan: Ceny na míru
|PerformYard
|Přizpůsobitelné hodnocení výkonu
|Flexibilní kaskádování cílů a přizpůsobitelné cykly hodnocení
|Řízení výkonu: 5–10 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Zapojení zaměstnanců: Od 1–3 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
|Hirebook
|Zvýšení angažovanosti zaměstnanců
|Podrobné organizační schémata
|Business: 15 $/měsíc na uživatele Enterprise: Ceny na míru
|Quantive Results
|Benchmarkingové zprávy
|Nejdůležitější úspěchy a historie verzí OKR
|Základní verze: ZdarmaScale: 9 $/měsíc na uživateleEnterprise: Cena na míru
|Kallidus Perform
|Vzdělávání a rozvoj a řízení životního cyklu zaměstnanců
|Víceúrovňové sledování OKR
|Ceny na míru
|Profit. co
|Přizpůsobitelné řízení OKR
|Více než 400 vestavěných a přizpůsobitelných KPI a vizuální dashboard
|Ceny na míru
|Viva Goals
|Stanovení a sledování cílů pomocí šablon
|Připravené šablony prezentací pro PowerPoint
|Microsoft Viva v Microsoft 365: K dispozici jako součást podnikového plánu Microsoft 365Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Microsoft Viva Suite: 12 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
|Mooncamp
|Návrh hierarchické strategie
|Strategický strom
|Essential: 6 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace) Professional: 10 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace) Enterprise: Ceny na míru
15 nejlepších softwarových nástrojů pro OKR
Podívejme se na nástroje pro OKR, které se dostaly do mého žebříčku 15 nejlepších. Vyzdvihl jsem jejich klíčové funkce, omezení, ceny a hodnocení, abych vám pomohl vybrat ten nejlepší nástroj pro vaši firmu.
1. ClickUp
Možná jsme zaujatí, ale ClickUp je v oblasti projektového řízení založeného na OKR bezkonkurenční. Díky pokročilým funkcím pro hodnocení výkonu a efektivním možnostem řízení týmů na dálku nabízí ClickUp větší přidanou hodnotu než většina bezplatných softwarů pro projektové řízení a nástrojů pro OKR. Je vhodný pro firmy všech velikostí a lze jej přizpůsobit tak, aby sledoval a spravoval OKR napříč různými odvětvími.
Nejlepší pro řízení projektů OKR
ClickUp je moje oblíbená platforma pro správu OKR. Používám ji k nastavení cílů v oblasti content marketingu, které jsou v souladu s našimi celkovými cíli v oblasti akvizičního marketingu.
Používání ClickUp zvyšuje transparentnost napříč odděleními a umožňuje mi mít přehled o řízení výkonu mého malého, ale výkonného týmu.
Takto přispívají funkce OKR v ClickUp k mému pracovnímu postupu:
Správa všech cílů na jednom místě s ClickUp Goals
K centrální správě svých OKR používám ClickUp Goals.
Tato funkce se skvěle hodí pro různé účely stanovování cílů, od osobních OKR až po celofiremní cíle. Cíle mohu snadno přizpůsobit tím, že jim přiřadím název, nastavím termín splnění, přidám osoby odpovědné za jejich dosažení, nastavím přístupová oprávnění a sdílím podrobný rozpis každého cíle na měřitelné dílčí cíle a milníky.
K rozčlenění větších cílů na zvládnutelné úkoly používám ClickUp Targets. Pro každý cíl mohu nastavit více cílů a přizpůsobit jejich názvy, popisy, vlastníky a metriky pro sledování (například měnu, úkoly a čísla).
Zde je příklad: Pokud je cílem dosáhnout 25% nárůstu registrací z našich blogových příspěvků do tří měsíců, rozdělím jej na menší cíle/úkoly, jako například
- Publikování 100 nových blogových příspěvků měsíčně
- Optimalizace 50 nejčtenějších stávajících blogových příspěvků z hlediska konverzí přidáním interaktivních výzev k akci (CTA)
- Vytvoření 20 hodnotných magnetů na potenciální zákazníky ke stažení jako bezplatných zdrojů doprovázejících naše nejoblíbenější blogové příspěvky
Tento přístup nabízí podrobný plán, jak dosáhnout našich celkových cílů, a zároveň mě průběžně informuje o pokroku u každého cíle.
Organizace OKR pomocí šablon ClickUp
Díky rozsáhlé knihovně šablon ClickUp už nemusím vytvářet a spravovat OKR od nuly.
Šablona OKR od ClickUp například poskytuje rámec pro organizaci OKR podle mých preferencí – cíle mohu třídit podle priority, oddělení, pokroku, časové osy a dalších kritérií. Planning Cadence nastiňuje strukturu pro vytváření OKR a seznamy OKR rozdělují cíle na konkrétní akce.
Díky pěti vlastním polím a typům zobrazení spolu se sedmi stavy pro přesné sledování OKR mi tato šablona umožňuje hladce držet krok s mými cíli.
Pro komplexní projekty, na kterých se podílí velké množství lidí, dávám přednost šabloně OKR Framework od ClickUp. Umožňuje všem mít přehled o situaci, eliminuje nejasnosti a zvyšuje odpovědnost mezi členy týmu.
Můj tým a já používáme tuto šablonu k:
- Vytvořte si SMART cíle v souladu s cíli týmu
- Sledujte pokrok v reálném čase
- Identifikujte překážky a rychle jednejte
- Soustřeďte se na priority
Tento se také osvědčuje během celotýmových schůzek o OKR, kdy musím načíst zprávy o pokroku, abych zhodnotil výkony a rozhodl o plánu opatření ke zlepšení našeho přístupu.
Vytváření OKR pomocí ClickUp Brain
Už se bez ClickUp Brain při brainstormingu a vymýšlení nápadů neobejdu! Tento nástroj s umělou inteligencí navrhuje nejrelevantnější OKR, které je třeba sledovat, na základě mých úkolů v ClickUp a aktivit v reálném čase v mém pracovním prostoru ClickUp.
Takto jsem postupoval:
- Zadání údajů o úkolech a činnostech: ClickUp Brain analyzuje úkoly a činnosti v rámci pracovního prostoru a poskytuje relevantní informace pro generování OKR. Buď zadám potřebné údaje, nebo nechám ClickUp Brain automaticky shromáždit informace z pracovního prostoru
- Generování OKR: Jakmile ClickUp Brain data analyzuje, navrhne OKR na základě analyzovaných úkolů a činností. Tyto OKR jsou přizpůsobeny konkrétním pracovním kontextům a cílům
- Zkontrolujte a upravte: Zkontrolujte navrhované OKR a proveďte potřebné úpravy, aby byly v souladu s mými cíli a klíčovými výsledky
- Finalizace a implementace: Jakmile jsem s vygenerovanými OKR spokojen, finalizuji je, implementuji do svého pracovního postupu a sleduji pokrok pomocí funkcí pro sledování v ClickUp.
Stačí zadat potřebné údaje, jako je oblast zaměření, požadovaný výsledek nebo klíčové metriky, a mohu generovat OKR bez jakékoli manuální práce. To mi šetří spoustu času a zajišťuje, že OKR jsou podloženy daty a sladěny s cíli organizace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uspořádejte podobné cíle do složek – vizualizujte jejich procentuální pokrok v jediném přehledu
- Přidejte k každému cíli a dílčímu cíli jedinečný popis, aby členové týmu věděli, na čem pracují.
- Propojte úkoly v ClickUp s cílem a sledujte pokrok automaticky
- Stanovte a sledujte měřitelné klíčové výsledky, jako jsou čísla (např. vytvoření 15 blogových příspěvků týdně), peněžní hodnoty (např. dosažení měsíčního obratu 75 000 $) nebo cíle typu „ano/ne“ (např. provedené platby dodavatelům – ano/ne).
- Přiřaďte k cílům jednoho nebo více vlastníků, spravujte oprávnění k prohlížení a úpravám a mějte pod kontrolou, kdo má přístup k vašim OKR.
Omezení ClickUp
- Novým uživatelům se může široká škála funkcí ClickUp zdát příliš rozsáhlá
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Ostatní uživatelé oceňují, jak ClickUp zvyšuje odpovědnost a vyjasňuje role v rámci různých projektů.
Možnost definovat konkrétní role a přidělovat úkoly byla klíčová pro zvýšení transparentnosti v našem týmu. Každý přesně ví, za co je zodpovědný, což výrazně omezuje překrývání úkolů a zmatek. Jsme soudržnější než dříve.
Možnost definovat konkrétní role a přidělovat úkoly byla klíčová pro zvýšení transparentnosti v našem týmu. Každý přesně ví, za co je zodpovědný, což výrazně omezuje překrývání úkolů a zmatek. Jsme soudržnější než dříve.
Naučte se, jak vytvořit OKR dashboard pro vaše projekty – s ClickUp. Podívejte se, jak na to. 👇🏼
2. Weekdone
Weekdone je softwarový nástroj pro OKR, který pomáhá sdělit roční strategii společnosti všem zaměstnancům a implementovat ji prostřednictvím čtvrtletních cílů na úrovni týmů.
Tento nástroj je užitečný pro posílení morálky zaměstnanců díky žebříčku, který umožňuje členům týmu navzájem se hodnotit kladně. Toto uznání vytváří kulturu vzájemné podpory, zajišťuje, že jsou jednotliví přispěvatelé vidět, a motivuje členy týmu k tomu, aby podávali co nejlepší výkony.
Nejlepší pro měření týdenního pokroku
Udržitelný pokrok vyžaduje důsledné a smysluplné každodenní činnosti. Když si stanovím čtvrtletní OKR, na konci každého týdne je zkontroluji, abych ověřil svůj pokrok a ujistil se, že moje úsilí směřuje správným směrem.
Při testování funkcí Weekdone se mi velmi líbila funkce týdenních aktualizací a možnost pořádat týdenní kontrolní schůzky.
U projektů, které vyžadují, abych se více zapojil, obvykle dávám přednost každodenním standupům s týmem. Ale kolize v rozvrhu se stávají častěji, než by se nám líbilo!
V takových případech se hodí denní zpravodajství Weekdone – díky němu mám přehled o tom, na čem členové mého týmu pracují, a mohu dokonce kolegy pochválit za dobře odvedenou práci nebo s nimi sdílet zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce Weekdone
- Stanovte cíle a klíčové výsledky pro jednotlivá oddělení i pro celou organizaci
- Upřednostňujte projekty s velkým dopadem pomocí týdenních cílů a aktualizací
- Oceňujte nejvýkonnější zaměstnance pomocí žebříčku
- Získejte přehled o tom, jak jsou týmy a úkoly propojeny s hlavní strategií, pomocí hierarchického stromu
- Spolupracujte a sdílejte poznatky s týmy na dálku
Omezení Weekdone
- Bezplatný tarif podporuje až tři uživatele
- Stanovení cílů je jednoduché, ale vytvoření konkrétních OKR je o něco náročnější
Ceny Weekdone
- Zdarma
- Premium: Od 108 $/měsíc (balíček pro 10 uživatelů, 10,80 $ za uživatele/měsíc)
Hodnocení a recenze Weekdone
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
3. Workboard
Workboard nabízí robustní funkce pro OKR, které usnadňují zpětnou vazbu v reálném čase, přehlednost cílů a sledování pokroku. Rozhraní možná není to nejlepší, co můžete dostat, ale rozhodně plní svou úlohu a udržuje vás na správné cestě k dosažení vašich cílů.
Nejlepší pro zvýšení produktivity týmu
Mezi funkce, které mě zaujaly, patřila hladká integrace s oblíbenými obchodními nástroji, jako jsou Microsoft Teams, Jira, Slack a Outlook, intuitivní řídicí panely a podrobné sledování pokroku.
Objevil jsem také nástroje Smart Agendas, které zaznamenávají klíčové poznatky a závěry, což je užitečné pro zvýšení produktivity schůzek a vytvoření kultury odpovědnosti a neustálého zlepšování.
Nejlepší funkce Workboardu
- Stanovujte cíle a OKR, vytvářejte souhrny stavu a získejte přehled o pokroku zaměstnanců pomocí Co-Author (AI nástroj od Workboardu)
- Přiřazujte úkoly přímo během schůzky a sledujte jejich průběh v kolaborativním prostoru Workboardu, Workstreamu
- Podporujte zodpovědnost pomocí automatických připomínek a aktualizací
- Čiňte informovaná rozhodnutí díky pokročilým analytickým nástrojům, které nabízejí hluboký vhled do metrik výkonnosti
- Získejte přizpůsobitelné reporty a sdílejte je s týmy a zainteresovanými stranami
Omezení Workboardu
- Pro nové uživatele může být ovládání tohoto softwaru složité
Ceny Workboardu
- Není k dispozici
Hodnocení a recenze Workboardu
- G2: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
4. Lattice
Často jsem viděl, jak organizace při měření výkonu opomíjejí jeden zásadní faktor: Zaměstnanci musí vidět, jak daleko se dostali a jak jejich práce zapadá do celkového kontextu – to je zaručený způsob, jak zvýšit angažovanost zaměstnanců!
Nejlepší pro řízení výkonu a zapojení zaměstnanců
Lattice je v jádru nástroj pro řízení lidí, který pomáhá propojit individuální příspěvky s úspěchem organizace.
Tento nástroj integruje OKR do strategie řízení výkonnosti společnosti a zajišťuje, že úsilí týmu je v souladu s hlavními obchodními prioritami.
Na tomto softwaru pro OKR se mi nejvíc líbilo zaměření na průběžnou zpětnou vazbu. Umožnilo mi to domluvit si individuální schůzky s členy týmu a rychle provádět hodnocení výkonu, což zajistilo, že každá akce je promyšlená a zaměřená na cíl a že problémy se řeší bez zbytečné ztráty času.
Nejlepší funkce Lattice
- Sladěte strategické cíle v celé organizaci pomocí snadno použitelných nástrojů pro sladění od společnosti Lattice
- Sledujte pokrok efektivně pomocí intuitivních a přizpůsobitelných dashboardů
- Usnadněte komunikaci pomocí integrovaných nástrojů, které podporují zpětnou vazbu a spolupráci
- Přizpůsobte si OKR pomocí šablon, které vyhovují konkrétním obchodním potřebám a cílům
- Nástroj lze integrovat s Jira, Salesforce a Microsoft Teams
Omezení Lattice
- Oproti konkurenci je zde omezená integrace s produkty třetích stran, což může bránit plynulému chodu v technologicky rozmanitých prostředích
- Funkce mobilní aplikace jsou omezené, což může ovlivnit uživatelský zážitek
Ceny Lattice
- Řízení výkonu + OKR a cíle: 11 $/měsíc na uživatele
- Zapojení: +4 $/měsíc na uživatele
- Grow: +4 $/měsíc na uživatele
- Cena: +6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
Mezi nejoblíbenější funkce Lattice patří průzkumy zapojení, sledování OKR a hodnocení výkonu.
Zaujal mě design uživatelského rozhraní celé platformy. Oceňuji přehlednost a jednoduchost nejen správy nástroje, ale také všech materiálů pro zapojení a školení – včetně Lattice University a helpdesku Lattice. Využíváme mnoho funkcí, včetně individuálních schůzek, aktualizací, zpětné vazby, průzkumů zapojení, sledování cílů/OKR a hodnocení výkonu.
Zaujal mě design uživatelského rozhraní celé platformy. Oceňuji přehlednost a jednoduchost nejen správy nástroje, ale také všech materiálů pro zapojení a školení – včetně Lattice University a helpdesku Lattice. Využíváme mnoho funkcí, včetně individuálních schůzek, aktualizací, zpětné vazby, průzkumů zapojení, sledování cílů/OKR a hodnocení výkonu.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů od ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly – takže váš tým může jednat rychle a zůstat sladěný.
5. 15Five
15Five je HR SaaS platforma a nástroj pro OKR, který zvyšuje angažovanost zaměstnanců a zlepšuje řízení výkonu prostřednictvím efektivního stanovování cílů a oceňování zaměstnanců.
Nejlepší pro sledování OKR založené na zpětné vazbě
Zaujal mě jeho uživatelsky přívětivý rozhraní a důraz na podporu neustálé zpětné vazby mezi manažery a zaměstnanci. Skvělým doplňkem je panel Best-Self Review, který propojuje osobní rozvoj zaměstnanců s řízením výkonu.
Jako manažer používám přehledový panel k sledování pokroku svého týmu a jednotliví zaměstnanci jej mohou využít k měření pokroku ve svých osobních hodnotících cyklech.
Dalším oblíbeným nástrojem je High Fives, nástroj pro vzájemné uznání, který podporuje pozitivní pracovní kulturu. Členové týmu si mohou navzájem dávat „High Five“, aby vyjádřili uznání, a vedoucí týmů jej mohou využít k oslavě úspěchů a příspěvků.
Navíc 15Five obsahuje výkonné nástroje pro reporting a integraci s oblíbeným podnikovým softwarem. Obzvláště se mi líbila hladká integrace s Google Kalendářem – díky ní bylo plánování individuálních schůzek s členy mého týmu přímo z aplikace velmi rychlé a snadné.
15 nejlepších funkcí 15Five
- Poskytujte a sbírejte zpětnou vazbu pomocí funkce týdenních kontrol, která podporuje otevřenou komunikaci mezi manažery a zaměstnanci
- Zlepšete strategické sladění propojením individuálních cílů zaměstnanců s celkovými obchodními cíli
- Sledujte a analyzujte výkonnost pomocí komplexních nástrojů pro reporting a získejte praktické poznatky
- Hladká integrace s dalšími nástroji, jako jsou Slack, Microsoft Teams a platformy HRIS, pro zvýšení efektivity pracovních postupů
Omezení 15Five
- Závislost na pravidelném vkládání dat uživateli: bez důsledné účasti všech uživatelů klesá účinnost nástroje
Ceny 15Five
- Engage: 4 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Perform: 10 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Total Platform: 16 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 880 recenzí)
6. Asana
Asana, široce uznávaná pro své funkce v oblasti řízení projektů, může fungovat také jako nástroj pro OKR, který pomáhá firmám zefektivnit procesy stanovování a sledování cílů.
Nejlepší pro řízení projektů a úkolů
Platforma propojuje správu úkolů se strategickými cíli, čímž zajišťuje, že každý člen týmu je v souladu s vizí společnosti a že jsou jasně viditelné jeho individuální příspěvky.
Obzvláště se mi líbila funkce sledování pokroku v Asaně, která nabízí přehledné vizuální ukazatele a aktualizace v reálném čase, díky nimž jsou týmy propojené a informované. Tyto funkce jsou obzvláště užitečné, pokud plánujete sestavit efektivní OKR a sledovat je ve velkém měřítku.
Asana navíc podporuje celou řadu integrací s dalšími podnikovými nástroji, díky čemuž zůstává vaše technologická infrastruktura štíhlá a pracovní postupy plynulé.
Nejlepší funkce Asany
- Efektivně stanovujte priority a přidělujte úkoly v zobrazení seznamu
- Automatizujte opakující se úkoly, ušetřete čas a snižte manuální náročnost
- Plánujte sprinty a stanovujte milníky, aby váš tým zůstal soustředěný a na správné cestě
- Sledujte pokrok týmu v plnění OKR v reálném čase pomocí portfolií
Omezení Asany
- Bezplatný tarif umožňuje maximálně 15 uživatelů na tým
- Je primárně zaměřen na úkoly, což může oslabit zaměření na strategické cíle vyšší úrovně
- Nelze přiřazovat úkoly více členům týmu, což komplikuje spolupráci na cílech
Ceny Asany
- Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Advanced: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
Uživatelům se líbí, jak jim Asana pomáhá mít vše na jednom místě:
OKR a stanovování cílů shora dolů. Od hlavních cílů až po podrobný plán taktiky.
OKR a stanovování cílů shora dolů. Od hlavních cílů až po podrobný plán taktiky.
7. Betterworks
Betterworks je software pro řízení výkonu, který pomáhá nastavit OKR s cílem podpořit úspěch organizace a sladění zaměstnanců. Integruje sledování cílů s průběžným koučováním výkonu.
Nejlepší pro zpětnou vazbu a komunikaci
Schopnost Betterworks škálovat OKR v rámci velkých podniků na nás udělala velký dojem, a to díky nástrojům, které podporují transparentní komunikaci, sladění cílů a časté hodnocení pokroku.
Líbilo se mi, jak se tento nástroj soustředí na zaměstnance – věnuje se jejich pokroku, investuje do jejich vzdělávání a řeší jejich problémy. Mohl jsem okamžitě domluvit individuální schůzky s členy svého týmu, poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase a sbírat od nich zpětnou vazbu o tom, jak může vedení zlepšit jejich zkušenosti.
S tímto nástrojem je snadné vytvořit prostředí zaměřené na dosahování výsledků a neustálé zlepšování, což v konečném důsledku přiblíží organizaci k jejím cílům.
Nejlepší funkce Betterworks
- Naplánujte si čtvrtletní vývoj a stanovte milníky pro sledování pokroku
- Využijte zpětnou vazbu od manažerů a kolegů ke zlepšení individuálního výkonu
- Provádějte kalibrace a získejte přesné a objektivní informace o výkonu zaměstnanců
- Proměňte manažery v kouče a rozvíjejte potenciál svých zaměstnanců
Omezení Betterworks
- Má strmou křivku učení
- Zpětná vazba v reálném čase a od více hodnotitelů je k dispozici pouze v rámci podnikového plánu
Ceny Betterworks
- Enterprise: Ceny na míru
- Střední segment trhu: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Betterworks
- G2: 4,2/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 15 recenzí)
8. Peoplebox
Peoplebox spojuje stanovování cílů s řízením talentů, čímž se OKR stávají nedílnou součástí pracovního postupu každého zaměstnance.
Nejlepší pro budování kultury vysoké výkonnosti
Peoplebox nabízí řadu výkonných funkcí, jako jsou automatické aktualizace cílů, zpětná vazba v reálném čase a integrované individuální schůzky, které zajišťují neustálé sladění a diskuse o výkonu.
Díky jeho výkonným analytickým nástrojům jsem získal podrobné informace o sladění týmu. Dokázal jsem identifikovat potenciální překážky (v mém případě tým s nedostatkem personálu, který nestíhal dodržovat termíny) a přijmout lepší rozhodnutí k jejich řešení.
Peoplebox se také integruje s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack a Microsoft Teams, takže týmy jej mohou bez problémů začlenit do svého stávajícího technologického prostředí.
Nejlepší funkce Peopleboxu
- Efektivně slaďte cíle týmu s organizačními strategiemi pomocí jednoduchého sledování OKR
- Usnadněte poskytování zpětné vazby v reálném čase, aby byli členové týmu zapojení a informovaní o svém pokroku
- Vedejte produktivní individuální schůzky s využitím vestavěných programů schůzek a následných akcí přímo propojených s OKR
- Automatizujte aktualizace, abyste minimalizovali ruční zadávání a všichni byli informováni o stavu cílů
Omezení Peopleboxu
- Pro nové uživatele, kteří se seznamují s pokročilými funkcemi, je naučit se s ním pracovat poměrně náročné.
- Žádné měsíční tarify
Ceny Peopleboxu
- Talent Management: 7 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- OKR Platform: 8 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Full-Suite Professional: 12 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Full-Suite Premium: 15 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Plán Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Peopleboxu
- G2: 4,5/5 (300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (229 recenzí)
9. PerformYard
PerformYard, navržený tak, aby podporoval organizace v dosažení strategického sladění, umožňuje jasné nastavení, sledování a správu OKR na všech úrovních společnosti. Zaměřuje se na snadné použití, čímž se odlišuje od konkurence. Obzvláště se mi líbilo, jak hladce bylo možné se s nástrojem seznámit a začít ho používat. PerformYard by měl skvěle fungovat pro malé podniky, které s OKR a hodnocením výkonu teprve začínají.
Nejlepší pro přizpůsobitelné hodnocení výkonu
Mezi mé oblíbené funkce patří flexibilní kaskádování cílů, přizpůsobitelné cykly hodnocení a mechanismy zpětné vazby v reálném čase. Tyto funkce zajišťují, že cíle jsou důsledně sladěny s obchodními cíli, a pomáhají tak komukoli aktivně řídit a optimalizovat výkon zaměstnanců.
PerformYard se také hladce integruje do stávajících HR systémů a poskytuje ucelený zážitek, který podporuje kulturu orientovanou na výkon.
Nejlepší funkce PerformYard
- Zefektivněte procesy stanovování cílů pomocí přizpůsobitelných a flexibilních šablon OKR
- Zlepšete strategické sladění prostřednictvím efektivního kaskádového rozdělení cílů napříč odděleními
- Usnadněte zpětnou vazbu v reálném čase, abyste zajistili nepřetržitou komunikaci a přizpůsobování cílů
- Přizpůsobte hodnocení výkonu tak, aby odpovídalo specifickým časovým harmonogramům a kritériím vaší organizace
- Efektivní integrace se stávajícími HR systémy pro zachování kontinuity dat a snížení administrativní zátěže
Omezení PerformYard
- Omezené možnosti integrace s nástroji třetích stran ve srovnání s jinými nástroji pro OKR
- Ceny nejsou zcela transparentní, protože podrobnosti nejsou snadno dostupné na webových stránkách a pro získání cenové nabídky je nutné kontaktovat přímo danou společnost.
Ceny PerformYard
- Řízení výkonu: 5–10 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Employee Engagement: Od 1–3 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
Hodnocení a recenze PerformYard
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
10. Hirebook
Hirebook uspořádává chaotické postupy řízení a vede zaměstnance k efektivnějšímu přispívání. Nástroj automaticky převádí každodenní činnosti na klíčové výsledky, takže zaměstnanci jasně vidí, jaký mají dopad, a cítí se motivováni podávat nejlepší výkony.
Nejlepší pro zvýšení angažovanosti zaměstnanců
Pro malé firmy a týmy pracující na dálku, které chtějí zlepšit zapojení zaměstnanců a integrovat sledování výkonu, nabízí Hirebook sadu dobře navržených funkcí. Některé z nich podporují pravidelnou komunikaci a pozitivní zpětnou vazbu: check-iny, aktualizace klíčových výsledků, individuální schůzky a další.
Zjistil jsem, že Org Charts se dobře hodí k mému pracovnímu postupu.
Vzhledem k tomu, že náš tým rychle roste, je stále obtížnější udržet přehled o tom, kdo pracuje v jakém oddělení a na jakém projektu. Díky Org Charts jsem mohl rychle získat informace o nových zaměstnancích, zkontrolovat jejich pokrok na detailní úrovni a nabídnout potřebnou pomoc prostřednictvím pravidelných kontrol.
Nejlepší funkce Hirebooku
- Vizualizujte pokrok pomocí kaskádových OKR a motivujte zaměstnance, aby byli neustále v obraze ohledně svého individuálního přínosu
- Nechte si zasílat zprávy OKR na e-mail nebo do mobilních zařízení
- Přizpůsobte kontrolní schůzky podle oddělení, týmů nebo jednotlivců – pokládejte relevantní otázky a sbírejte přesnou zpětnou vazbu od zaměstnanců
- Umožněte zaměstnancům hlásit se v asynchronním režimu
Omezení Hirebooku
- Žádný bezplatný tarif
- Nelze přiřadit cíle nebo úkoly více členům týmu
Ceny Hirebooku
- Business: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hirebook
- G2: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Většina uživatelů oceňuje, jak jednoduché a intuitivní je používání tohoto nástroje, a jsou překvapeni jeho širokými možnostmi.
I když jsem si hirebook pořídil kvůli jeho funkcím pro sladění OKR, příjemně mě překvapilo, jaké další funkce nabízí (např. vytváření schůzek s kolegy a možnost sledovat několik bodů programu v čase, nastavení denních KPI pro operativnější zaměstnance, check-in, díky kterému vám vaši přímí podřízení mohou pravidelně sdělovat, jak se cítí a co je trápí).
Funkce pro OKR jsou vynikající, intuitivní a přehledné. Můžete sladit OKR pro celou organizaci a získat přehled o tom, jak se jednotlivé týmy přibližují ke svým cílům.
I když jsem si hirebook pořídil kvůli jeho funkcím pro sladění OKR, příjemně mě překvapilo, jaké další funkce nabízí (např. vytváření schůzek s kolegy a možnost sledovat několik bodů programu v čase, nastavení denních KPI pro operativnější zaměstnance, check-in, díky kterému vám vaši přímí podřízení mohou pravidelně sdělovat, jak se cítí a co je trápí).
Funkce pro OKR jsou vynikající, intuitivní a přehledné. Můžete sladit OKR pro celou organizaci a získat přehled o tom, jak se jednotlivé týmy přibližují ke svým cílům.
11. Quantive Results
Software Quantive pro OKR, určený pro malé firmy i velké podniky, vnáší do procesu řízení OKR velkou flexibilitu. Automaticky importuje data z aplikací třetích stran a aktualizuje OKR – není třeba žádná ruční práce!
Nejlepší pro srovnávací zprávy
Během testování nás zaujala zejména možnost srovnávat pokrok a procesy, aby bylo možné identifikovat oblasti, kde je prostor pro zlepšení.
V mém případě bylo cílem zvýšit organickou návštěvnost našeho webu o 20 %. Jak jsme postupovali a systém měl k dispozici dostatek dat, mohl jsem porovnávat svůj pokrok a výsledky s ostatními zákazníky Quantive, kteří měli podobné cíle.
Tento proces srovnávací analýzy mi pomohl lépe pochopit situaci v oblasti organické návštěvnosti. Jelikož jsme se téměř vyrovnali referenční hodnotě, měl jsem jistotu, že jsme na správné cestě.
Nejlepší funkce Quantive Results
- Zvýrazněte největší úspěchy týmu nebo jednotlivce a odměňujte výkon odznaky, gify a komentáři, abyste udrželi vysokou úroveň zapojení.
- Buďte v obraze ohledně aktivit týmu v rámci OKR a udržujte auditní stopu s historií aktivit
- Zůstaňte v kontaktu se svými kolegy a spolupracujte na cílech a úkolech v reálném čase díky integraci se Slackem a Microsoft Teams.
- Automaticky vytvořte organizační schéma, které členům týmu pomůže pochopit strukturu společnosti
Omezení Quantive Results
- Počáteční nastavení a školení vyžadují čas a zdroje, abyste mohli plně využít možnosti platformy.
Ceny Quantive Results
- Essentials: Zdarma
- Scale: 9 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Quantive Results
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
12. Kallidus Perform
Kallidus Perform je softwarový nástroj pro OKR navržený k zefektivnění řízení výkonu a zlepšení procesů stanovování cílů v rámci organizací. Umožňuje firmám jasně definovat a sledovat cíle a klíčové výsledky na individuální i týmové úrovni, čímž podporuje kulturu vysoké výkonnosti a neustálého zlepšování.
Nejlepší pro L&D a správu životního cyklu zaměstnanců
Zaujal mě jeho uživatelsky přívětivý rozhraní. Líbilo se mi, jak zjednodušuje sledování a správu OKR na více úrovních, čímž je zpřístupňuje všem zaměstnancům.
Síla Kallidus však přesahuje již tak vynikající funkce pro OKR. Jedná se o skvěle vybudovaný ekosystém, který podporuje všechny druhy vzdělávacích a rozvojových programů. Zkusil jsem přesměrovat vzdělávací kampaně přes Kallidus přizpůsobením šablon a návrhem modulů a získal jsem pozitivní zpětnou vazbu od celého týmu.
Kallidus Perform také podporuje nepřetržitý cyklus řízení výkonu, který integruje pravidelné kontroly a zpětnou vazbu v reálném čase, díky čemuž jsou týmy sladěné a soustředěné na své cíle. Doporučil bych jej organizacím, které chtějí ve svých strategických operacích zachovat agilitu a přizpůsobivost.
Nejlepší funkce Kallidus Perform
- Zefektivněte stanovování cílů pomocí přizpůsobitelných šablon OKR, které lze snadno upravit a sladit s obchodními strategiemi
- Zvyšte angažovanost zaměstnanců tím, že umožníte pravidelnou zpětnou vazbu a kontrolní schůzky a budete podporovat kulturu neustálého zlepšování
- Zjednodušte sledování výkonu díky uživatelsky přívětivému rozhraní, které usnadňuje všem přijetí a využívání OKR.
- Přizpůsobte hodnocení výkonu tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám a časovým harmonogramům různých týmů
- Začleňte příležitosti k učení a rozvoji do procesu řízení výkonu
Omezení Kallidus Perform
- Kvůli rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení může být pro nové uživatele náročné se s programem naučit pracovat.
- Možnosti integrace s jinými systémy jsou omezené
Ceny Kallidus Perform
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kallidus Perform
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. Profit.co
Profit.co je další softwarový nástroj pro OKR, který si získal oblibu díky svému komplexnímu přístupu k řízení cílů a klíčových výsledků a umožňuje firmám zdokonalit své strategické plánování a realizaci.
Má krásně navržené uživatelské rozhraní a podrobné možnosti přizpůsobení, díky kterým je používání tohoto nástroje opravdovým potěšením.
Nejlepší pro přizpůsobitelné řízení OKR
Profit.co nabízí sadu funkcí, které podporují sladění na všech úrovních organizace a zajišťují, že všichni postupují synchronizovaně směrem ke společným cílům. Zaujal mě více než 400 vestavěných a přizpůsobitelných KPI pro efektivní měření výkonu.
Při používání Profit.co jsem svým kolegům často zdůrazňoval, jak přehledné jsou jeho dashboardy. Jako komplexní platforma pro sdílení aktualit, zpětné vazby a zdrojů souvisejících s cíli funguje Profit.co velmi dobře – pomohlo mi sledovat aktualizace v reálném čase a udržet si přehled o OKR při spolupráci s členy týmu. Můžete také vytvořit týmové OKR s pomocí návodů a šablon OKR.
Velmi se mi líbilo, jak se platforma zaměřuje na poskytování vzdělávacích zdrojů. Školicí moduly pomáhají uživatelům maximalizovat přínosy OKR a zlepšit výkonnost celé společnosti.
Nejlepší funkce Profit.co
- Poskytněte zaměstnancům přehled o vizi společnosti prostřednictvím dashboardů pro sladění cílů
- Využijte více než 400 vestavěných a přizpůsobitelných KPI k efektivnímu měření výkonu
- Přizpůsobte si a vytvořte období OKR nebo cyklus hodnocení výkonu s názvem a délkou trvání podle vašeho výběru
Omezení Profit.co
- V bezplatném tarifu nelze vytvářet vlastní pole OKR
- Omezená integrace s dalšími nástroji pro řízení projektů, jako jsou Asana, Trello, Proofhub
- Nemůžete si své úkoly zobrazit v Ganttově diagramu
Ceny Profit.co
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Profit.co
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 80 recenzí)
14. Viva Goals
Microsoft Viva Goals je strategický softwarový nástroj pro OKR integrovaný do sady Microsoft Viva, který je navržen tak, aby sladil úsilí týmu s nejdůležitějšími cíli organizace.
Nejlepší pro stanovování a sledování cílů pomocí předem připravených šablon
Díky robustní infrastruktuře ekosystému Microsoftu vám Viva Goals umožňuje nastavovat, sledovat a spravovat cíle a klíčové výsledky jak na úrovni týmu, tak na úrovni celé organizace.
Rychlá a hladká integrace s dalšími produkty Microsoftu, jako jsou Teams a Azure DevOps, je nezbytnou funkcí.
Kromě toho dokáže Viva Goals automatizovat aktualizace o pokroku a poskytovat praktické informace díky pokročilé analytice. Překvapilo mě také obrovské množství přizpůsobitelných OKR a šablon pro stanovení cílů, které vyhovují mnoha případům použití, což usnadňuje nastavení a sledování výkonu ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Viva Goals
- Snadno je integrujte s nástroji a službami Microsoft Office a zajistěte si jednotný pracovní postup
- Automatizujte sledování pokroku, abyste mohli poskytovat aktualizace v reálném čase a omezit ruční zadávání dat
- Podpořte strategickou soudržnost jasným propojením individuálních a týmových cílů s celkovými obchodními cíli
- Zlepšete rozhodování pomocí pokročilých analytických nástrojů, které nabízejí hluboký vhled do výkonnosti OKR
- Usnadněte spolupráci využitím aplikace Microsoft Teams pro komunikaci a sdílení aktualit týkajících se OKR.
Omezení Viva Goals
- Závislost na ekosystému Microsoftu může omezit jeho atraktivitu pro organizace, které nejsou plně integrovány s produkty Microsoftu.
- Cena může být překážkou pro malé firmy nebo startupy, protože je obvykle součástí balíčku s dalšími produkty Viva nebo Microsoft 365.
- Počáteční nastavení a zavedení může vyžadovat značné množství času a úsilí, zejména u organizací, které dosud nemají zkušenosti s rozhraním Microsoftu.
Ceny Viva Goals
- Microsoft Viva v Microsoft 365: K dispozici jako součást podnikového plánu Microsoft 365
- Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Microsoft Viva Workplace Analytics a Employee Feedback: 6 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Microsoft Viva Suite: 12 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
Hodnocení a recenze Viva Goals
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. Mooncamp
Mooncamp je software pro vytváření a sdělování obchodní strategie interním zaměstnancům a pro podporu celofiremní koordinace pomocí OKR.
Nejlepší pro navrhování hierarchických strategií
Vyzkoušel jsem funkci Strategy Tree, abych všem nabídl komplexní pohled na naši organizační strategii. Upravitelná pracovní plocha mi umožnila zmapovat naše klíčové oblasti zaměření pro dané čtvrtletí, cíle a iniciativy podle hierarchie.
Například naše čtvrtletní hierarchie cílů pro týmy zákaznické podpory vypadala přibližně takto:
Oblast zaměření: Vynikající zákaznický servis
Cíl: Zlepšit rychlost reakce a efektivitu zákaznické podpory
- Klíčový výsledek 1: Zkrátit průměrnou dobu odezvy na dotazy zákazníků o 20 %
- Klíčový výsledek 2: Dosáhnout 90% míry vyřešení při prvním kontaktu
- Klíčový výsledek 3: Zvýšit míru spokojenosti se zákaznickou podporou na 85 %
Iniciativy:
- Zaveďte nový systém pro správu požadavků, který vám umožní lepší sledování a správu dotazů
- Proškolte zástupce zákaznického servisu v pokročilých technikách řešení problémů
- Vytvořte znalostní databázi zákaznického servisu pro rychlejší vyhledávání informací
Díky tomuto softwaru mohl můj tým na první pohled pochopit tuto hierarchii jednotlivých kroků a podle toho jednat.
Nejlepší funkce Mooncampu
- Provádějte hromadné změny cílů pomocí operací jako úprava, smazání nebo duplikování
- Zveřejněte své cíle nebo je nechte soukromé – kontrola je ve vašich rukou
- Nástroj integrujte se Slackem nebo Microsoft Teams a provádějte pravidelné kontroly
- Přidejte ke svým cílům vlastní vlastnosti pomocí terminologie specifické pro dané odvětví
Omezení Mooncampu
- Mobilní verze není tak plynulá jako verze pro stolní počítače
Ceny Mooncampu
- Essential: 6 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Professional: 10 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mooncamp
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Téměř všichni uživatelé Mooncampu (stejně jako já) oceňují jednoduchost a snadné používání tohoto nástroje a přisuzují mu zásluhu za zjednodušení správy OKR.
K sledování OKR používám Mooncamp a velmi mi pomáhá udržet si přehled o mých cílech. V minulosti jsem používal i jiné nástroje pro sledování OKR, ale s Mooncampem se mi daří být důslednější. Je to hlavně díky jeho snadnému použití a flexibilitě, což je u startupů opravdu důležité, protože priority se mohou neustále měnit.
K sledování OKR používám Mooncamp a velmi mi pomáhá udržet si přehled o mých cílech. V minulosti jsem používal i jiné nástroje pro sledování OKR, ale s Mooncampem se mi daří být důslednější. Je to hlavně díky jeho snadnému použití a flexibilitě, což je u startupů opravdu důležité, protože priority se mohou neustále měnit.
Výhody používání nástrojů OKR
Softwarové nástroje pro OKR nabízejí řadu výhod, které mohou výrazně zlepšit způsob, jakým organizace stanovují cíle a měří výkonnost. Zde jsou ty hlavní výhody:
1. Sladění a transparentnost
Nástroje OKR pomáhají zajistit, aby všichni v organizaci rozuměli strategickým cílům a viděli, jak jejich úsilí přispívá k jejich dosažení.
Transparentnost pomáhá sladit úsilí napříč různými odděleními a týmy a podporuje jednotný přístup k organizačním cílům.
2. Větší soustředění a přehlednost
Díky stanovení jasných a měřitelných cílů pomáhají nástroje OKR týmům i jednotlivcům stanovit priority v práci a soustředit se na činnosti s největším dopadem.
Pro nás to znamenalo konec zbytečné práce na úkolech s nízkou prioritou a zajistilo to efektivní alokaci zdrojů.
3. Zvýšená angažovanost
Když zaměstnanci pochopí, jak jejich práce přispívá k dosažení cílů společnosti, zvyšuje se jejich angažovanost a motivace.
Díky používání ClickUp ke sledování OKR v ClickUp se nám podařilo posílit pocit sounáležitosti a odpovědnosti, protože zaměstnanci vidí výsledky svého úsilí a chápou svou roli v úspěchu společnosti.
4. Agilita a přizpůsobivost
Nástroje pro OKR podporují pravidelné kontroly a aktualizace, což týmům umožňuje rychle přizpůsobovat své strategie v reakci na nestabilní podmínky na trhu.
Díky této agilitě zůstává organizace flexibilní a dokáže využít příležitosti.
5. Rozhodování založené na datech
Díky nástrojům OKR se rozhodování stává více datově orientovaným. Vedoucí pracovníci mohou sledovat pokrok v reálném čase, analyzovat výsledky a činit informovaná rozhodnutí na základě skutečných údajů o výkonu namísto domněnek, což vede k lepším strategickým úpravám a výsledkům.
Můžeme například rychle zjistit, zda má vytváření většího množství obsahu vliv na vyšší počet registrací, nebo zda bychom se měli nejprve soustředit na optimalizaci stávajících článků.
6. Lepší řízení výkonu
Díky jasným metrikám a cílům pro hodnocení výkonu zaměstnanců se proces hodnocení výkonu stává efektivnějším.
Strukturovaný přístup nástrojů OKR připravuje půdu pro objektivní, transparentní a nestranné hodnocení výkonu a pomáhá identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
7. Podpora neustálého zlepšování
Funkce pravidelného měření a reportování v nástrojích pro OKR podporují nepřetržitý cyklus stanovování cílů, měření výsledků a vylepšování strategií.
Tento průběžný proces podporuje kulturu neustálého zlepšování v rámci organizace. V ClickUp je to patrné také v jedné z našich základních hodnot: Růst o 1 % každý den.
8. Škálovatelnost
Nástroje OKR jsou škálovatelné a mohou je efektivně využívat organizace všech velikostí – od startupů až po velké podniky.
S růstem organizace se tyto nástroje dokážou přizpůsobit složitějším strukturám a pojmout více uživatelů.
Trendy v nástrojích pro OKR
Software pro OKR se neustále vyvíjí, protože organizace si uvědomují rostoucí význam strategického stanovování cílů a jejich sladění. Zde je několik klíčových trendů v oblasti nástrojů pro OKR, na které byste si měli dát pozor:
1. OKR se rozšiřují i mimo podniky
Neziskové organizace, vzdělávací instituce a dokonce i jednotlivci přijímají rámec OKR pro stanovování cílů.
Navíc ve větších a tradičnějších společnostech panuje trend kombinovat OKR s KPI, aby se zvýšila agilita a začlenilo se stanovování krátkodobých čtvrtletních cílů pro projekty do rigidnějších ročních KPI zaměřených na úspěch.
2. V nástrojích pro OKR se stále častěji objevují pokročilé analytické funkce a sofistikovanější možnosti reportingu
Organizace hledají hlubší vhled do údajů o výkonu a trendů, které mohou sloužit jako vodítko při strategickém rozhodování.
Nástroje pro OKR začleňují robustnější analytické funkce, které poskytují tyto informace, včetně prediktivní analýzy a doporučení založených na umělé inteligenci.
3. Uživatelská zkušenost a přístupnost se zlepšují
Existuje trend směřující k uživatelsky přívětivějším a dostupnějším nástrojům pro OKR.
Vzhledem k tomu, že se tyto nástroje stávají ústřední součástí firemní kultury, roste poptávka po platformách, které jsou snadno použitelné a přístupné z různých zařízení, včetně mobilních.
Cílem je motivovat všechny zaměstnance k aktivní účasti v procesu OKR.
4. Koučování a školení v oblasti OKR nabývají na významu
S rostoucí popularitou metodiky OKR roste i potřeba řádného školení a podpory.
Mnoho poskytovatelů nástrojů pro OKR nyní nabízí profesionální koučovací služby, vzdělávací zdroje a školicí moduly, aby zajistili úspěšné zavedení OKR a jeho trvalé využívání.
Například ClickUp University (online vzdělávací platforma pro zvládnutí ClickUp) organizuje živý workshop „Effectively Implement and Track OKRs“, který má uživatelům pomoci na jejich cestě ke sledování cílů.
5. Funkce automatizace vládnou světu
Automatizace v nástrojích pro OKR se zvyšuje a funkce jako automatické aktualizace pokroku, systémy oznámení a automatická připomenutí se stávají standardem.
Tyto funkce pomáhají snížit administrativní zátěž a udržují všechny v obraze ohledně klíčových událostí. ClickUp Automations je toho jasným příkladem!
6. Důraz je kladen na cíle v oblasti udržitelnosti a sociálního dopadu
Stále častěji se do rámce OKR začleňují cíle v oblasti udržitelnosti a sociálního dopadu.
Například Patagonia, populární značka outdoorového oblečení a vybavení, si stanovila několik klimatických cílů, jako je například to, že do roku 2025 budou její obaly zcela recyklovatelné, do roku 2025 odstraní ze svých produktů materiály z nové ropy a do roku 2024 dosáhne nulových emisí.
Organizace využívají nástroje OKR k nastavování, správě a vykazování cílů souvisejících s dopadem na životní prostředí a společenskou odpovědností, čímž sladí firemní strategie s širšími společenskými cíli.
7. Firmy se stále více zaměřují na zapojení zaměstnanců
S rostoucí popularitou práce na dálku se stále více klade důraz na využívání nástrojů OKR k zapojení zaměstnanců.
Prioritou jsou funkce, které podporují uznání, osobní rozvoj a průběžnou zpětnou vazbu, aby byly týmy pracující na dálku motivované a propojené s cíli organizace.
8. Zvýšená transparentnost
Transparentnost, spolupráce mezi týmy a sladění jsou klíčem k úspěšné implementaci OKR. Díky používání nástrojů pro OKR se OKR a data o úspěchu v organizacích stávají méně izolovanými.
Společnosti kombinují strategické OKR zaváděné shora s OKR vycházejícími zdola a řízenými týmy, aby překlenuly propast mezi celkovým směřováním a individuálními příspěvky.
Proto jsem vždy zastáncem toho, aby byly OKR viditelné na všech úrovních organizace a aby se pořádaly mezitýmové workshopy o OKR, například za účelem nastavení OKR pro projekty nebo zákaznickou zkušenost.
Vyberte si ten nejlepší softwarový nástroj pro OKR pro svůj tým
Softwarové nástroje pro OKR, které jsme v tomto článku vybrali, jsou vhodné pro organizace různých velikostí. Nabízejí plán pro stanovení a sledování OKR a pomohou vám dosáhnout vašich ambiciózních cílů.
Ačkoli disponují bezproblémovými systémy pro stanovování cílů, ne všechny jsou dostatečně komplexní na to, aby sjednotily lidi, procesy a systémy celé vaší organizace pod jednou střechou. Některé fungují skvěle jako samostatné nástroje pro sledování OKR, zatímco jiné podporují pouze omezené možnosti spolupráce.
Rychle rostoucí organizace potřebují něco výkonnějšího než izolovaný software pro sledování OKR. Správný software pro OKR se začlení do vašeho pracovního toku a systému řízení projektů, zajistí, že týmy budou na stejné vlně, a bude s vámi růst.
S ohledem na tyto faktory je jasným vítězem ClickUp.
Cíle ClickUp propojují individuální cíle s širší vizí společnosti, umožňují týmům vzájemnou komunikaci a vizualizaci pokroku, pomáhají vám rychle a systematicky vytvářet OKR pomocí šablon a navíc máte k dispozici ClickUp Brain, kde můžete vymýšlet úkolové OKR.
Začněte s ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky k softwaru pro OKR
1. Co je to software pro OKR?
Software pro OKR je platforma pro realizaci strategií, která pomáhá organizacím stanovovat, sledovat a spravovat cíle a klíčové výsledky (OKR) pro týmy a zaměstnance. Poskytuje centralizovanou platformu, na které mohou týmy vytvářet, sladit a sledovat své cíle, a zároveň zachovávat transparentnost a odpovědnost.
2. Je software pro OKR vhodný pro všechny typy organizací?
Software pro OKR je přínosný pro organizace různých velikostí a z různých odvětví. Ačkoli se běžně používá v technologických firmách a startupech, i jiná odvětví, jako je zdravotnictví, školství a finance, přijala OKR za účelem zvýšení výkonu a růstu.
3. Jaké funkce bych měl hledat v softwaru pro OKR?
Při výběru softwaru pro OKR zvažte funkce, jako je stanovení a sledování cílů, vizualizace pokroku, možnosti integrace s jinými nástroji (například softwarem pro řízení projektů) a snadné používání. Ujistěte se, že software odpovídá konkrétním potřebám a cílům vaší organizace.
4. Jaký je rozdíl mezi OKR a Balanced Scorecard (BSC)?
Při srovnání OKR a Balanced Scorecards se OKR zaměřují na konkrétní, měřitelné výsledky, které podporují inovace, zatímco Balanced Scorecards sladí obchodní aktivity s organizační strategií pomocí kombinace výkonnostních metrik, které poskytují komplexní přehled.