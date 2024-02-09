Jak se vyhnout pasti funkční parity ve vývoji softwaru

Pasti funkční parity mohou produktové týmy odvést od obchodních výsledků, které hledají, a v tomto procesu plýtvat cennými zdroji. Proto je důležité vědět, kdy je úplná funkční parita správným cílem pro váš produkt SaaS – a kdy nikoli.
Definujme funkční paritu a zjistěme, jak zapadá do světa vývoje softwaru. Podíváme se na různé typy funkční parity a určíme, kde je nezbytná, a také na některé úskalí a výzvy, na které je třeba dávat pozor.
Poté vám představíme několik nástrojů pro vývoj softwaru, které zefektivní váš pracovní postup při dosahování správné úrovně parity pro váš produkt. 🙌
Co je to funkční parita?
Funkční parita popisuje, zda mají systémy stejnou sadu funkcí – jinými slovy, zda mají srovnatelnou funkčnost a umožňují koncovému uživateli provádět stejné úkony.
Význam funkční parity však závisí na kontextu, ve kterém ji používáte.
Typy funkční parity
Existují tři různé druhy funkční parity, které je třeba znát.
Parita starších systémů
Řekněme, že nabízíte software pro obsahový marketing. Zjistíte, že část vašeho kódování je již zastaralá a je nutná modernizace. Můžete jednoduše upgradovat svůj starší software, zachovat všechny stávající funkce bez jakýchkoli změn v designu a poté uvést na trh rychlejší verzi s aktualizovaným kódováním a plnou funkční paritou se starším systémem. 🐌
Pokud všechny funkce stále fungují bezchybně, vaši uživatelé budou pravděpodobně rádi, že z jejich pohledu zůstává vše přesně stejné.
Parita napříč platformami
Význam funkční parity napříč platformami znamená nabídku přesně stejného rámce, funkcí a funkčnosti napříč různými operačními systémy a platformami. Ať už se uživatelé přihlásí například do vašeho systému pro správu událostí ze svého notebooku nebo z mobilní aplikace na svém smartphonu s iOS nebo Androidem, jejich uživatelská zkušenost bude konzistentní. 📱
To může být uklidňující a usnadňuje uživatelům přechod mezi zařízeními podle jejich výběru.
Konkurenční parita funkcí
Konkurenční funkční parita znamená nabízet stejné funkce jako vaši konkurenti. Pokud tedy například jejich produktový marketingový software umožňuje uživatelům provádět průzkum trhu, plánovat a spravovat marketingové kampaně, nastavovat a sledovat rozpočet a zobrazovat všechny potřebné analytické údaje, měl by to umět i ten váš. ⚖️
Koneckonců, je logické, že studiem konkurenčního prostředí se můžete hodně naučit. Navíc, pokud jejich uživatelé tyto funkce chtějí, možná je chtějí i vaši. Pokud to odpovídá vaší obchodní strategii a způsobu fungování vašeho systému, můžete se svými konkurenty přímo soutěžit – pokud to je to, co chcete.
Výzvy a úskalí funkční parity
Ačkoli se funkční parita může jevit jako ideální řešení – a někdy jím také je –, přináší s sebou také výzvy, kterých si musíte být vědomi.
Technologický vývoj
Vývoj softwaru je rychle se vyvíjející odvětví a nové technologie se objevují neustále. Pokud budete jednoduše pokračovat ve stejném způsobu práce, jaký jste vždy používali ve svém starším systému – možná jen o něco rychleji – můžete plýtvat zdroji na funkce, které již nejsou relevantní. Můžete také přijít o příležitost vytvořit nové funkce, které fungují lépe, nebo zcela přepracovat svůj systém. 🤖
Řešení: Vždy se vyplatí přehodnotit způsob fungování vašeho systému v kontextu nových vývojů, místo toho, abyste opakovali stále to samé. Buďte v obraze ohledně nejnovějších trendů tím, že se zúčastníte kurzů a webinářů o vývoji a budete číst knihy o marketingu produktů.
Různé případy použití
Uživatelé často používají mobilní aplikace jinak než své notebooky nebo stolní počítače. Pokud vytvoříte naprosto stejnou sadu funkcí pro různé platformy, může se stát, že jste zbytečně promarnili čas vývojového týmu – čti: peníze – na funkce produktu, které se na dané platformě nepoužívají. Navíc můžete zbytečně komplikovat své mobilní API. 🤪
Řešení: Proveďte několik průzkumů mezi koncovými uživateli, abyste zjistili jejich potřeby pro různé platformy, které nabízíte. Věnujte také pozornost svým metrikám, abyste zjistili, jak a kde se různé funkce v reálném životě na jednotlivých platformách používají.
Můžete dokonce použít software pro označování funkcí, abyste určité funkce zapnuli nebo vypnuli a zjistili, jaká bude reakce.
Omezené zdroje
Jen velmi málo společností má neomezené zdroje – a to platí obvykle dvojnásob pro start-upy. Pokus o dosažení plné funkční parity s konkurencí při vývoji nového produktu od nuly zpozdí jeho uvedení na trh a bude vás stát peníze, které možná nemáte k dispozici. 💸
Řešení: Uveďte na trh svůj minimálně životaschopný produkt (MVP), provádějte průběžnou validaci a poté produkt upravujte podle zpětné vazby od zákazníků.
Různé obchodní strategie
I když je samozřejmě důležité, abyste mohli konkurovat svým konkurentům, přímá konkurence není vždy tím nejlepším řešením, zejména pokud nejste tak etablovaní jako oni. Navíc vaši uživatelé nemusí nutně chtít nebo potřebovat stejné věci jako jejich uživatelé. 👪
Řešení: Posuďte potřeby svých uživatelů a zvažte, zda by diferenciace mohla být účinnějším prodejním argumentem než úplná funkční parita.
Parita funkcí: Kde je nezbytná?
Měli byste tedy usilovat o funkční paritu, nebo ne? To záleží na okolnostech. Podívejme se, jak se funkční parita projevuje v několika scénářích.
Funkční parita v kontextu mobilních aplikací
Při vytváření systému, který zahrnuje mobilní aplikace pro iOS nebo Android, je v některých oblastech důležité usilovat o funkční paritu. Vaším cílem by mělo být vytvoření konzistentního uživatelského prostředí napříč zařízeními a snížení tření, kdekoli je to možné. 😊
To znamená, že základní struktura, navigace a konvence pojmenování by měly být stejné, aby uživatelé mohli snadno najít to, co hledají. A tam, kde uživatelé mohou přepínat mezi zařízeními, aby provedli stejnou činnost – například pokračovat v prohlížení produktů, které je zajímají, i když opustí domov –, by se vaše funkce měly plynule přizpůsobovat.
Některé funkce však nemusí být potřebné na všech platformách. Například uživatelé pravděpodobně nebudou používat skener QR kódů na svých laptopech nebo spouštět extrémně složité zprávy, které jsou na malém displeji smartphonu obtížně čitelné. Než tedy nějakou funkci automaticky zabudujete, zvažte, jak by mohla být využívána.
Mějte také na paměti rozdíly v navigaci a pracovních postupech mezi aplikacemi pro Android a iOS, aby se uživatelé cítili pohodlně s funkcemi na platformách, které si vybrali.
Význam funkční parity v webových aplikacích a cloud computingu
Webové aplikace a e-commerce weby jsou navrženy tak, aby dosahovaly určitých výsledků. Pokud například zákazníci plánují koupit konkrétní produkt nebo službu na webu, chtějí si prohlédnout dostupné možnosti, porovnat je a poté se informovaně rozhodnout, která z nich jim nejlépe vyhovuje. 💻
Funkce, které jim k tomu poskytnete, jsou zcela na vás a nemusí se přesně shodovat s funkcemi, které nabízejí vaši konkurenti. Můžete jim například poskytnout jiný (snad lepší) způsob vyhledávání a filtrování výsledků nebo jim ukázat srovnání v jiném formátu. Pokud budou moci dosáhnout požadovaného výsledku intuitivním a uživatelsky přívětivým způsobem, budou pravděpodobně spokojeni se svou zákaznickou zkušeností.
Je však důležité sledovat trendy v oboru, abyste mohli splnit očekávání zákazníků a zůstat konkurenceschopní.
Nutnost funkční parity ve správě databází
Při migraci velkého množství dat na novou nebo aktualizovanou platformu je důležité zajistit dostatečnou funkční paritu, aby databáze mohla i nadále efektivně fungovat. Budete například potřebovat stejná (nebo podobná) pole pro ukládání dat a podobné funkce pro přístup k nim a práci s nimi. Jakékoli problémy s kompatibilitou mohou ovlivnit spolehlivost dat, stejně jako funkčnost a výkon.
Závěr: V některých případech je funkční parita důležitá, ale stejně důležité je nevypadnout do pasti funkční parity. Uvědomte si potenciální výzvy spojené s honbou za úplnou funkční paritou a ujistěte se, že k ní přistupujete správným způsobem a se správnými nástroji.
Překlenutí propasti: 12 řešení a strategií pro funkční paritu
Při řízení projektu vývoje softwaru je zásadní mít k dispozici správné nástroje, abyste dosáhli úrovně funkční parity, kterou jste si zvolili, a zároveň udrželi spokojenost jak zainteresovaných stran, tak vývojového týmu.
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů a produktivitu, která zefektivňuje všechny aspekty vašich povinností v oblasti vývoje softwaru. Bez ohledu na to, jak složitý je váš projekt, tento výkonný nástroj si s ním poradí. 💪
Hned od začátku vašeho projektu vám nástroje pro správu produktů ClickUp pomohou zmapovat vaši vizi, navrhnout produkt a zapojit váš tým. Jakmile přejdete do vývojového procesu, nástroje ClickUp Software za vás tento proces spravují, automatizují pracovní postupy a sledují pokrok v každém kroku směrem k funkční paritě.
Podívejme se na některé konkrétní nástroje, které ClickUp nabízí pro různé fáze vývojového procesu.
1. Brainstormujte své možnosti
Zaznamenejte své počáteční nápady na tabuli ClickUp Whiteboard nebo do myšlenkové mapy ClickUp Mind Map. V této fázi se pravděpodobně také podíváte na všechny existující verze softwaru i na produkty konkurence, abyste se rozhodli, jaké parity funkcí chcete dosáhnout.
2. Vytvořte plán
Poté své nápady proměňte v plán s definovanými cíli, milníky a časovými harmonogramy v ClickUp. Klíčová je zde spolupráce týmu – a ClickUp ji usnadňuje. Na jakémkoli dokumentu může současně pracovat více členů týmu, ať už jsou na místě nebo pracují na dálku. Nebo mohou přidávat komentáře, na které jejich kolegové pracující na dálku mohou reagovat, až se později přihlásí. 🤝
3. Uspořádejte si dokumenty
Centralizujte veškerou dokumentaci od projektové charty a časového harmonogramu až po rozpočet a poznámky z týdenních schůzek. Díky propojení všeho s úkoly snadno najdete to, co potřebujete, když to potřebujete.
4. Přiřaďte úkoly
Jakmile máte připravený plán, cíle a hlavní milníky, je čas vytvořit úkoly v ClickUp. Úkoly můžete automaticky generovat přímo z jiných dokumentů ClickUp nebo je vytvářet ručně, vždy s odkazem na váš plán. ClickUp Sprints vám pomůže odhadnout, co váš tým dokáže v daném období udělat, aby co nejrychleji dosáhl funkční parity. 🏃
5. Naplánujte schůzky
Nastavte opakující se úkoly schůzek pro denní stand-upy a týdenní schůzky o pokroku v zobrazení Kalendář. Poté nastavte připomenutí, abyste se ujistili, že všichni dorazí včas a budou na schůzku plně připraveni.
6. Odstraňte chyby
Pomocí formulářů ClickUp shromažďujte zpětnou vazbu uživatelů ohledně chyb a poté tyto údaje přímo převádějte na sledovatelné úkoly, abyste je mohli metodicky řešit, což urychlí vaši cestu k funkční paritě. Jakékoli nedokončené úkoly můžete spravovat pomocí vlastních polí a vlastních stavů úkolů, které vám přesně sdělí, co se s každým úkolem děje. 🐞
7. Spravujte oprávnění
Díky oprávněním ClickUp můžete přesně kontrolovat, k čemu mají všichni členové vašeho projektového týmu přístup. Můžete například některým lidem povolit úpravy položek, zatímco jiní mohou pouze prohlížet nebo komentovat konkrétní položky.
8. Sledujte pokrok
Přizpůsobte si vlastní vizuální panely ClickUp, abyste měli přehled o postupu projektu na první pohled. Zobrazte si obecný přehled nebo se podle libosti ponořte do detailů. Generujte automatické aktualizace postupu pomocí vlastních polí AI, jako jsou Target Release Group, Backend Target Release a Risk, abyste mohli rychle informovat svůj tým a další zainteresované strany o tom, jak si vedete v porovnání s cílem funkční parity. 📊
9. Prohlížejte si data podle svých představ
Prohlížejte si data svého projektu ve formátech podle svého výběru. Můžete si například vybrat zobrazení Gantt pro zobrazení časové osy projektu, zobrazení Seznam pro sledování nevyřízených úkolů nebo zobrazení Pracovní vytížení pro správu toho, kdo na čem pracuje. Jediným kliknutím přepínáte mezi zobrazeními a získáváte tak jiný úhel pohledu.
10. Spravujte své vydání
Jak se blížíte k funkční paritě, nasazujte své verze pečlivě naplánovaným, kontrolovaným a promyšleným způsobem, který minimalizuje potenciální chaos spojený s vývojem nového produktu. Projděte si kódování, kontrolu kvality a testování a poté využijte získanou zpětnou vazbu k provedení finálních úprav před spuštěním produktu.
11. Ušetřete čas pomocí šablon
Bez ohledu na to, v jaké fázi vývojového procesu se právě nacházíte, ClickUp má pro vás připravenou šablonu. Od šablon pro positioning produktu po šablony pro vývoj produktu – ušetřete čas a úsilí na každém kroku. 📝
12. Zajistěte, aby vaše technologie fungovaly společně
Integrace ClickUp zvyšuje výkon mnoha dalších běžně používaných aplikací. Naplánujte schůzky v Google Kalendáři a poté je spusťte pomocí Zoom nebo Microsoft Teams. Chatujte se svým týmem na Slacku a sledujte čas strávený nad úkoly pomocí Harvest. Provádějte testování napříč prohlížeči pomocí LambdaTest a zaznamenávejte a řešte chyby na Bugsnag.
Budoucnost funkční parity
Funkční parita bude i nadále důležitým prvkem, který musí softwaroví vývojáři zohledňovat. Namísto toho, abyste jednoduše vytvářeli více stejných věcí, je důležité podívat se na to, co již existuje – ať už se jedná o váš vlastní starší web, vaši současnou platformu nebo platformu konkurence – a určit, co zachovat (nebo přepracovat) a co vynechat. ✅ ❎
Aby mohli vývojáři učinit správná rozhodnutí, musí mít na paměti potřeby koncových uživatelů, protože péče o zákazníka by měla být vždy na prvním místě.
Používejte paritu funkcí s rozvahou
Vývoj softwaru vyžaduje důležitá rozhodnutí ohledně funkční parity. Například, kolik ze svých starších funkcí přenesete do nového systému nebo rozšířených platforem a jak se budou funkce, které nabízíte, lišit od funkcí vašich konkurentů?
Vývoj funkcí vyžaduje čas a peníze, proto je důležité zajistit, že tyto zdroje využíváte na funkce, které vaši zákazníci skutečně chtějí. Vybrané funkce by také měly být technologicky aktuální a v souladu s vaší obchodní strategií.
Důležité je také používat správné podpůrné nástroje, které vám pomohou dosáhnout požadované úrovně funkční parity. ClickUp vám nabízí všechny funkce pro vývoj a správu softwaru, které byste mohli potřebovat, abyste ušetřili čas, energii a peníze v rámci celého projektu. ✨
Díky cenovým možnostem – včetně bezplatné verze – pro firmy všech velikostí, od start-upů po korporace, a jazykům, které zahrnují angličtinu, francouzštinu, španělštinu a dokonce i brazilskou portugalštinu, s ClickUp nemůžete šlápnout vedle.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a dosáhněte funkční parity rychleji a lépe než kdykoli předtím. Váš tým vám poděkuje – a vaši zákazníci také. 🤩
Časté dotazy
Při řízení projektu vývoje softwaru je důležité pochopit význam a důsledky parity funkcí. Tyto definice vám mohou pomoci.
Co je to parita ve vývoji softwaru?
Funkční parita ve vývoji softwaru je měřítkem toho, kolik funkcí mají softwarové systémy společných v různých verzích nebo na různých platformách – nebo ve srovnání s konkurencí. Systémy s vysokou úrovní funkční parity budou schopny provádět podobné úkony podobným způsobem.
Co je to funkční parita napříč platformami?
Funkční parita napříč platformami znamená, že na různých platformách lze provádět podobné úkoly. Například desktopová a mobilní aplikace by měly na obou platformách podobné funkce a pojmenování.
Proč je parita funkcí důležitá?
Funkční rovnocennost napříč platformami a verzemi zajišťuje, že uživatelé mohou dělat to, co potřebují, bez ohledu na to, jaké zařízení používají, a mohou v tom pokračovat i po aktualizaci systému. Funkční rovnocennost v rámci vašeho odvětví zajišťuje, že zůstanete konkurenceschopní a že uživatelé nebudou frustrovaní a nepřechodí ke konkurenci.