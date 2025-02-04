Otestovali jsme 10 nejlepších alternativ k MatterMost v roce 2025.

V roce 2016 se objevila zpráva, že Uber přešel ze Slacku – nejrychleji rostoucí platformy pro zasílání zpráv pro firmy – na Mattermost, který v tomto odvětví patří mezi outsidery.
Důvod? Slack nenabízel vhodný bezpečnostní rámec pro technické týmy s komplexními provozními potřebami. Společnost Uber se proto rozhodla vytvořit vlastní interní komunikační nástroj ve spolupráci s MatterMost. ?
V té době samozřejmě nebylo mnoho komunikačních a kolaboračních nástrojů na podnikové úrovni a gigant v oblasti sdílení jízd chtěl pro své technické týmy „bezpečnější“ nástroj pro týmovou spolupráci.
Mattermost si tak získal svou část pozornosti a stal se oblíbenou komunikační platformou pro velké podniky.
V následujících pěti letech však nástroje jako Slack a Microsoft Teams přidaly robustní bezpečnostní a soukromé funkce. Situace se obrátila a Uber vrátil všech svých 38 000 zaměstnanců zpět ke Slacku. ( zdroj )
Ačkoli MatterMost je stále oblíbeným nástrojem pro týmy dbající na bezpečnost, mnoho dalších nástrojů mu ukouslo podíl na trhu. ?
V tomto blogu prozkoumáme nejlepší alternativy k MatterMostu se zaměřením na bohaté komunikační funkce a bezpečnostní opatření na podnikové úrovni. To vám pomůže vybrat robustní nástroj pro spolupráci, který si váš tým zaslouží.
Co byste měli hledat v bezpečném softwaru pro spolupráci?
Výběr online nástroje pro spolupráci pro váš tým by neměl být oříškem. Upřímně řečeno, je třeba zvážit tři hlavní věci: komunikační funkce, dodržování zásad ochrany osobních údajů a bezpečnosti a podporu integrace.
Měli byste zvážit také tyto další faktory:
- Více komunikačních možností: Zkontrolujte, zda aplikace umožňuje asynchronní i real-time spolupráci týmu s funkcemi, jako jsou vlákna, audio a video hovory, tabule a další.
- Šifrování typu end-to-end: Aplikace musí chránit vaše data a zajistit, aby všechny citlivé a důvěrné informace zůstaly soukromé a bezpečné.
- Úrovně přístupu: Poskytněte správcům možnost spravovat oprávnění uživatelů a snižte riziko neoprávněného přístupu a zneužití informací.
- Vícefaktorové ověřování: Posilte bezpečnost pomocí další vrstvy ověřování uživatelů a zabraňte neoprávněným pokusům o přístup, i když dojde k narušení přihlašovacích údajů.
- Integrační možnosti: Usnadněte efektivní komunikaci a zvyšte efektivitu pracovních postupů díky integraci nástrojů pro sdílení souborů, správu úkolů a spolupráci na projektech.
Nyní, když víte, na jaké funkce se zaměřit při výběru nástroje pro týmovou spolupráci, který je stejně bezpečný i univerzální, podívejme se na nejlepší alternativy MatterMost.
10 nejlepších alternativ k MatterMost
Zde je seznam našich 10 nejlepších aplikací pro týmovou spolupráci, které jsou stejně bezpečné a uživatelsky přívětivé jako MatterMost, ale navíc nabízejí další funkce a vlastnosti.
1. ClickUp – Nejlepší pro správu úkolů a spolupráci
ClickUp je komplexní platforma pro spolupráci v pracovním prostředí, která poskytuje robustní řešení pro týmovou komunikaci, správu projektů a správu dokumentů – vše na jednom místě!
ClickUp je komplexní nástroj pro týmovou komunikaci, který nabízí možnosti spolupráce v reálném čase i asynchronní spolupráce s funkcemi od zobrazení ClickUp Chat a integrované e-mailové integrace až po nahrávání videa pomocí Clip in ClickUp, ClickUp Whiteboards a ClickUp Mind Maps.
Vaše týmy mohou navíc spolupracovat na sdílených projektech a dokumentech prostřednictvím komentářů a chatu. Umožňuje uživatelům upravovat dokumenty společně s kolegy a dokonce je odesílat e-mailem přímo z aplikace.
Kromě toho ClickUp AI usnadňuje přípravu komunikace, úpravy dokumentů a shrnování schůzek. A to nejlepší? To vše můžete dělat z jediného pracovního prostoru v ClickUp, aniž byste museli přecházet mezi několika pracovními aplikacemi nebo komunikačními nástroji.
Pokud hledáte nástroj, který usnadní správu a monitorování mezifunkčních projektů, zvažte šablonu mezifunkčního projektu ClickUp.
Můžete jej použít k organizaci projektů do oddělení pro lepší přehlednost. Abyste mohli sledovat pokrok, můžete úkoly rozdělit do pěti stavů: K provedení, Zaseknutý, Probíhá, Dokončeno a Blokováno. Aktualizujte stavy podle toho, jak postupujete v úkolech, aby všechny zúčastněné strany měly stejné informace o stavu projektu.
Šablona obsahuje Ganttův diagram a zobrazení Burndown, které vám pomohou vizuálně sledovat pokrok. Celkově tato šablona zjednodušuje spolupráci mezi odděleními v rámci jakékoli organizace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Brainstorming v reálném čase: Využijte tabule a myšlenkové mapy k vizualizaci nápadů a konceptů a spolupracujte se svým týmem v reálném čase.
- Poskytujte kontextovou zpětnou vazbu: Zanechávejte komentáře k dokumentům a úkolům, abyste poskytli návrhy a zajistili, že veškerá zpětná vazba bude relevantní.
- Usnadněte asynchronní spolupráci: Vytvářejte skupinové chaty s klíčovými zúčastněnými stranami, sdílejte videoklipy a další obsah pro snadnou komunikaci napříč časovými pásmy.
- Chytřejší spolupráce díky AI: Vytvářejte koncepty e-mailů, shrňujte komentáře a rychle vyhledávejte informace pomocí ClickUp AI.
- Integrujte s ostatními technologiemi: Propojte ClickUp s dalšími marketingovými nebo vývojářskými nástroji, abyste zajistili, že všechny informace jsou aktualizované a synchronizované.
Omezení ClickUp
- Zatím není k dispozici vestavěná funkce sdílení obrazovky ani videohovory.
- Skupinové kanály nejsou momentálně k dispozici.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Slack – nejlepší pro týmovou komunikaci
Slack je široce používaná cloudová platforma pro spolupráci, která byla navržena s cílem usnadnit komunikaci v týmu. Byla spuštěna v roce 2013 a v roce 2020 ji koupila společnost Salesforce. Platforma je známá svými funkcemi pro zasílání zpráv v reálném čase (DM, vláknové konverzace, videohovory) a rozsáhlými integracemi.
Slack zjednodušuje komunikaci prostřednictvím individuálních kanálů pro vaše týmy a projekty s více členy týmu. Tato a další funkce, jako jsou přímé zprávy, indikátory psaní a audio/video hovory, podporují interakci v reálném čase.
Slack se také integruje s různými nástroji třetích stran, což uživatelům umožňuje přizpůsobit oznámení a vytvořit soudržnější pracovní postup.
Nejlepší funkce Slacku
- Komunikujte s více lidmi ve vyhrazených prostorech pro týmy a projekty pomocí kanálů.
- Podporujte komunikaci v reálném čase pomocí funkcí, jako jsou přímé zprávy, indikátory psaní a audio/video hovory.
- Vytvořte efektivní pracovní postupy integrací Slacku s dalšími nástroji třetích stran.
- Přizpůsobte si oznámení na základě zmínek, klíčových slov a aktivity kanálu, abyste omezili přerušení.
- Umožňuje integraci s více aplikacemi, jako jsou Dropbox a Zapier.
Omezení Slacku
- Pro malé týmy to může být nákladné.
- End-to-end šifrování zatím není na Slacku k dispozici.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 32 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 23 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Slacku!
3. Element – Nejlepší pro decentralizovanou týmovou komunikaci
Element, dříve známý jako Riot. im, je maticová, bezpečná a otevřená komunikační platforma. Vyvinuta nadací Matrix. org Foundation, je v souladu s širším posláním Matrixu vytvořit otevřený standard pro „bezpečné, interoperabilní a decentralizované zasílání zpráv“.
Platforma podporuje šifrování typu end-to-end a nabízí řadu funkcí pro zasílání zpráv v reálném čase, sdílení souborů a spolupráci. Uživatelé získávají bezpečnou ochranu dat díky šifrování typu end-to-end jak pro cloudové, tak pro lokální nasazení.
Tato platforma je vynikající pro spolupráci v reálném čase. Nabízí také neomezené hlasové a videohovory a můžete vylepšit své pracovní postupy pomocí několika mostů, botů a widgetů.
Mobilní aplikace je však těžkopádná a neohrabaná a nástroj má méně integračních možností než ClickUp, Slack a další nástroje v tomto seznamu.
Nejlepší funkce Elementu
- Zajistěte bezpečnou spolupráci s klienty a ochranu dat pomocí šifrování typu end-to-end.
- Získejte podporu pro cloud computing a nasazení na místě.
- Usnadněte spolupráci v reálném čase díky neomezeným hlasovým a videohovorům.
- Využijte mosty, boty a widgety ke zlepšení efektivity pracovních postupů.
Omezení Elementu
- Někteří uživatelé považují funkci vláken za neohrabanou a obtížně použitelnou.
- Mobilní aplikace může zabírat hodně úložného prostoru, pokud sdílíte mnoho souborů.
- Méně možností integrace
Ceny Elementu
- Starter: Zdarma až pro 200 uživatelů
- Podnikání: 5 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 10 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Sovereign: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Elementu
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Pidgin – nejlepší pro open-source týmovou komunikaci
Mezi nejstarší open-source komunikační nástroje patří Pidgin (původně nazývaný Gaim), což je základní bezplatná platforma pro instant messaging (IM) a spolupráci bez reklam. Její kód je licencován pod GNU General Public License, což znamená, že organizace mohou platformu upravovat podle svých potřeb.
Je zde však jedno omezení – protože je platforma zdarma, musíte své změny zveřejnit, aby z nich mohla těžit celá komunita.
Ačkoli můžete tento nástroj přizpůsobit tak, aby dobře vyhovoval vašim potřebám, není to nejvhodnější platforma pro velké týmy se složitými požadavky.
Nejlepší funkce Pidginu
- Vlastněte všechna svá data, protože Pidgin je self-hosted a open-source.
- Přizpůsobte si tento nástroj svému mateřskému jazyku díky podpoře více než 80 jazyků.
- Pracujte s oblíbenými protokoly, jako jsou AIM, ICQ, MSN Messenger a Yahoo.
- Přidejte více účtů do jedné aplikace
- Udržujte všechny své chaty přehledně uspořádané v záložkách, abyste mohli přepínat mezi konverzacemi.
Omezení Pidginu
- Musíte si vytvořit vlastní nástroj, protože ve výchozím nastavení je k dispozici pouze základní kód.
- Nasazení a údržba platformy vyžaduje mnoho technických znalostí.
Ceny Pidgin
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Pidgin
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Microsoft 365 – Nejlepší pro integrované nástroje produktivity
Microsoft 365, dříve známý jako Office 365, je známá sada cloudových aplikací pro pracovní prostředí od společnosti Microsoft. Pracovní prostředí zahrnuje nástroj pro týmovou spolupráci s názvem Microsoft Teams.
MS Teams se stal ústředním bodem pro týmovou práci, s kanály pro organizaci konverzací podle témat a DM pro komunikaci 1:1. Integruje se také s různými aplikacemi Microsoftu a třetích stran a poskytuje jednotné prostředí pro týmovou komunikaci a spolupráci.
Pracovní prostor je také vysoce zabezpečený: díky vícefaktorové autentizaci, šifrování dat a pokročilé ochraně před hrozbami software zajišťuje, že vaše data jsou vždy uchovávána a chráněna.
Nejlepší funkce Microsoft 365
- Usnadněte komunikaci v reálném čase prostřednictvím kanálů, chatu a videokonferencí.
- Zajistěte plynulý tok informací integrací celé sady aplikací Microsoft 365.
- Ušetřete čas a zvyšte produktivitu díky automatizaci pracovních postupů a přizpůsobeným aplikacím.
Omezení Microsoft 365
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení.
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za neohrabané a neintuitivní, protože omezuje uživatele na ekosystém Microsoftu.
- Tento nástroj není optimalizován pro MacOS.
Ceny Microsoft 365
- Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Aplikace pro firmy: 8,25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft 365
- G2: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 500 recenzí)
6. Jitsi – Nejlepší pro bezpečné videokonference
Jitsi je populární open-source platforma pro videokonference. V průběhu let přešla z rukou Blue Jimp do rukou Atlassian a nakonec v roce 2018 do rukou 8×8. Navzdory těmto změnám zůstává věrná své open-source ideologii zaměřené na decentralizaci komunikace přes internet.
Jitsi nabízí dva vlajkové produkty – VideoBridge a Meet –, které jsou kompatibilní s WebRTC a obsahují funkce pro videokonference, jako jsou videohovory, sdílení obrazovky, simultánní vysílání a další.
Jitsi však neposkytuje textové komunikační nástroje, což je pro většinu týmů odrazující.
Nejlepší funkce Jitsi
- Pořádejte bezpečné týmové schůzky a hovory s klienty pomocí funkcí, jako jsou audio/videokonference, sdílení obrazovky a další.
- Přidejte další vrstvu zabezpečení tím, že své online zasedací místnosti ochráníte heslem.
- Vložte Jitsi do své webové stránky nebo mobilní aplikace a zajistěte si tak přístupnost napříč platformami.
Omezení Jitsi
- Uživatelé hlásí strmou křivku učení
- Omezené integrace
- Žádné vestavěné funkce pro okamžité zasílání zpráv
Ceny Jitsi
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Jitsi
- G2: 4,3/5 (161 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (78 recenzí)
7. Webex – Nejlepší pro videokonference v podnikovém prostředí
Webex od společnosti Cisco je přední platforma pro virtuální spolupráci a nabízí řadu řešení pro zasílání zpráv a videokonference. Má osm klíčových funkcí a nástrojů: volání, zasílání zpráv, webináře, události, schůzky, ankety, tabule a zasílání videozpráv.
Nejlepší na tom je, že všechny jsou poháněny výkonným modelem umělé inteligence. Díky těmto schopnostem je Webex jedním z nejkomplexnějších nástrojů pro spolupráci na pracovišti, který řeší výzvy vzdálených a hybridních pracovišť.
Jeho klíčové bezpečnostní funkce jsou však k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů, takže nemusí být vhodný pro malé týmy.
Nejlepší funkce Webexu
- Plánujte schůzky přímo ze svých sdílených kanálů a skupin.
- Pořádejte přístupná setkání s automatickými titulky a překlady, odstraňováním šumu a optimalizací hlasu.
- Přidejte externí zúčastněné strany a hosty do svého pracovního prostoru Webex pouze pomocí jejich e-mailových adres.
Omezení Webexu
- Pro větší týmy může být nákladné.
- Zabezpečení na podnikové úrovni je k dispozici pouze v dražších tarifech.
Ceny Webexu
- Zdarma
- Webex Starter: 14,50 $ za uživatele/měsíc
- Webex Business: 20 $ za uživatele/měsíc
- Webex Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Webexu
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 6 800 recenzí)
8. Rocket. Chat – Nejlepší pro vlastní hostovanou týmovou komunikaci
Nejlepší alternativa k MatterMost, Rocket. Chat se označuje jako platforma pro týmovou spolupráci pro organizace, které dbají na ochranu soukromí. S více než 1500 přispěvateli z celého světa je Rocket. Chat open-source organizací, jejímž cílem je pomáhat společnostem zefektivnit týmovou komunikaci bez obav o bezpečnost dat nebo soukromí.
Rocket. Chat poskytuje funkce okamžitých zpráv a videokonferencí, což z něj činí dobrou volbu pro vzdálená a hybridní pracoviště. Platforma se také integruje s dalšími komunikačními aplikacemi, jako jsou WhatsApp, Instagram a Telegram, což organizacím usnadňuje sjednocení veškeré komunikace na jednom místě.
Nejlepší funkce Rocket. Chat
- Spolupracujte s členy týmu a externími klienty z jednoho místa díky integraci s dalšími aplikacemi pro zasílání zpráv.
- Pomocí kanálů můžete segmentovat konverzace podle tématu, projektu a dalších kritérií.
- Využijte videohovory k podpoře komunikace v reálném čase a posílení týmového ducha.
- Kontrolujte všechny zprávy a konverzace, abyste zabránili úniku dat a zneužití informací.
Omezení Rocket. Chat
- Technická podpora může být pomalá, protože se jedná o open-source organizaci.
- Nastavení je složité a vlastní hosting vyžaduje mnoho technických znalostí.
- Někteří uživatelé považují aplikaci pro iOS za neohrabanou.
Ceny Rocket. Chat
- Starter: zdarma
- Pro: 4,60 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Rocket. Chat
- G2: 4,2/5 (více než 320 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
9. Google Workspace – nejlepší pro cloudové nástroje pro spolupráci
Tento produkt není třeba představovat!
Google Workspace, dříve známý jako G Suite, je sada cloudových nástrojů pro zvýšení produktivity vyvinutá společností Google. Google Workspace byl spuštěn v roce 2006 s původní nabídkou služeb Gmail a Google Calendar a nyní zahrnuje nástroje jako Google Drive, Docs, Sheets, Slides a další.
V průběhu let se Google Workspace stal oblíbenou platformou pro malé i velké podniky. Mezi dvě nejoblíbenější aplikace pro týmovou spolupráci v Google Workspace patří Chat (pro okamžité zasílání zpráv) a Meet (pro videokonference).
Nejlepší funkce Google Workspace
- Pracujte současně a poskytujte okamžitou zpětnou vazbu díky funkcím pro spolupráci v reálném čase v Google Docs, Sheets a Slides.
- Usnadněte komunikaci mezi členy týmu v reálném čase pomocí virtuálních schůzek.
- Umožněte svému týmu zůstat v kontaktu pomocí funkcí okamžitých zpráv Google Chat, jako jsou přímé zprávy, sdílené prostory a další.
Omezení Google Workspace
- Organizace mají omezenou kontrolu nad svými daty
- Možnosti spolupráce mohou být ve srovnání s konkurencí omezené.
Ceny Google Workspace
- Zdarma
- Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
- Business Enterprise: Vlastní
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6 (více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Google Workspace!
10. Flock – Nejlepší pro týmovou komunikaci a spolupráci
Flock je vynikající online platforma pro spolupráci při mezifunkční práci a obsahuje integrované funkce pro zasílání zpráv, videokonference a dokonce i správu projektů.
Mezi klíčové funkce patří zasílání zpráv v reálném čase, videokonference, hlasové poznámky a seznamy úkolů. Podporuje také pokročilé ovládací prvky pro uživatele, jednotné přihlášení a přizpůsobitelné zásady uchovávání souborů.
Nejlepší funkce Flock
- Pomocí ankety sbírejte zpětnou vazbu od kolegů a rozhodujte se rychleji.
- Vytvořte sdílené seznamy úkolů a spolupracujte se svým týmem na úkolech a projektech.
- Automaticky mazejte všechny zprávy a soubory po uplynutí stanovené doby, abyste zajistili soulad s globálními zásadami uchovávání dat.
- Nahrávejte poznámky a posílejte hlasové zprávy, abyste rychle předali své sdělení ostatním členům týmu.
Omezení Flock
- Bezplatný tarif umožňuje pouze 20 uživatelů, 10 kanálů a žádné skupinové hovory ani sdílení obrazovky.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Flock
- Starter: zdarma (pro až 20 uživatelů)
- Pro: 4,5 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 320 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Flocku!
Závěr: Ideální alternativa k MatterMost
Ačkoli žádný software pro týmovou spolupráci nemůže vyhovět jedinečným potřebám všech týmů, doporučujeme vybrat nástroj s různými možnostmi spolupráce. Tímto způsobem se váš tým nebude cítit omezený.
Ideální nástroj pro týmovou spolupráci by měl poskytovat možnosti spolupráce v reálném čase i asynchronní, špičková bezpečnostní opatření a kvalitní zákaznickou podporu. ClickUp toto vše splňuje a navíc poskytuje školení a nepřetržitou podporu všem uživatelům, včetně těch, kteří využívají bezplatný tarif.
Tak neváhejte a vyzkoušejte ClickUp. ?
Zaregistrujte se zdarma a zjistěte, proč je ClickUp vynikající alternativou k MatterMost.