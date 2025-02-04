ClickUp blog
Otestovali jsme 10 nejlepších alternativ k MatterMost v roce 2025.

4. února 2025

V roce 2016 se objevila zpráva, že Uber přešel ze Slacku – nejrychleji rostoucí platformy pro zasílání zpráv pro firmy – na Mattermost, který v tomto odvětví patří mezi outsidery.

Důvod? Slack nenabízel vhodný bezpečnostní rámec pro technické týmy s komplexními provozními potřebami. Společnost Uber se proto rozhodla vytvořit vlastní interní komunikační nástroj ve spolupráci s MatterMost. ?

V té době samozřejmě nebylo mnoho komunikačních a kolaboračních nástrojů na podnikové úrovni a gigant v oblasti sdílení jízd chtěl pro své technické týmy „bezpečnější“ nástroj pro týmovou spolupráci.

Mattermost si tak získal svou část pozornosti a stal se oblíbenou komunikační platformou pro velké podniky.

V následujících pěti letech však nástroje jako Slack a Microsoft Teams přidaly robustní bezpečnostní a soukromé funkce. Situace se obrátila a Uber vrátil všech svých 38 000 zaměstnanců zpět ke Slacku. ( zdroj )

Ačkoli MatterMost je stále oblíbeným nástrojem pro týmy dbající na bezpečnost, mnoho dalších nástrojů mu ukouslo podíl na trhu. ?

V tomto blogu prozkoumáme nejlepší alternativy k MatterMostu se zaměřením na bohaté komunikační funkce a bezpečnostní opatření na podnikové úrovni. To vám pomůže vybrat robustní nástroj pro spolupráci, který si váš tým zaslouží.

Co byste měli hledat v bezpečném softwaru pro spolupráci?

Výběr online nástroje pro spolupráci pro váš tým by neměl být oříškem. Upřímně řečeno, je třeba zvážit tři hlavní věci: komunikační funkce, dodržování zásad ochrany osobních údajů a bezpečnosti a podporu integrace.

Měli byste zvážit také tyto další faktory:

  • Více komunikačních možností: Zkontrolujte, zda aplikace umožňuje asynchronní i real-time spolupráci týmu s funkcemi, jako jsou vlákna, audio a video hovory, tabule a další.
  • Šifrování typu end-to-end: Aplikace musí chránit vaše data a zajistit, aby všechny citlivé a důvěrné informace zůstaly soukromé a bezpečné.
  • Úrovně přístupu: Poskytněte správcům možnost spravovat oprávnění uživatelů a snižte riziko neoprávněného přístupu a zneužití informací.
  • Vícefaktorové ověřování: Posilte bezpečnost pomocí další vrstvy ověřování uživatelů a zabraňte neoprávněným pokusům o přístup, i když dojde k narušení přihlašovacích údajů.
  • Integrační možnosti: Usnadněte efektivní komunikaci a zvyšte efektivitu pracovních postupů díky integraci nástrojů pro sdílení souborů, správu úkolů a spolupráci na projektech.

Nyní, když víte, na jaké funkce se zaměřit při výběru nástroje pro týmovou spolupráci, který je stejně bezpečný i univerzální, podívejme se na nejlepší alternativy MatterMost.

10 nejlepších alternativ k MatterMost

Zde je seznam našich 10 nejlepších aplikací pro týmovou spolupráci, které jsou stejně bezpečné a uživatelsky přívětivé jako MatterMost, ale navíc nabízejí další funkce a vlastnosti.

1. ClickUp – Nejlepší pro správu úkolů a spolupráci

ClickUp Chat
Vyhněte se přeskakování mezi aplikacemi – přidejte členy týmu do diskusí a spolupracujte úžeji na jednom místě pomocí ClickUp Chat.

ClickUp je komplexní platforma pro spolupráci v pracovním prostředí, která poskytuje robustní řešení pro týmovou komunikaci, správu projektů a správu dokumentů – vše na jednom místě!

ClickUp je komplexní nástroj pro týmovou komunikaci, který nabízí možnosti spolupráce v reálném čase i asynchronní spolupráce s funkcemi od zobrazení ClickUp Chat a integrované e-mailové integrace až po nahrávání videa pomocí Clip in ClickUp, ClickUp Whiteboards a ClickUp Mind Maps.

ClickUp Workspace
Přidávejte komentáře, posílejte e-maily a spolupracujte se svým týmem – vše z vašeho pracovního prostoru ClickUp.

Vaše týmy mohou navíc spolupracovat na sdílených projektech a dokumentech prostřednictvím komentářů a chatu. Umožňuje uživatelům upravovat dokumenty společně s kolegy a dokonce je odesílat e-mailem přímo z aplikace.

Kromě toho ClickUp AI usnadňuje přípravu komunikace, úpravy dokumentů a shrnování schůzek. A to nejlepší? To vše můžete dělat z jediného pracovního prostoru v ClickUp, aniž byste museli přecházet mezi několika pracovními aplikacemi nebo komunikačními nástroji.

Usnadněte si komunikaci při řízení mezifunkčních projektů pomocí šablony ClickUp Cross-Functional Project Template.
Stáhněte si tuto šablonu
Usnadněte si komunikaci při řízení mezifunkčních projektů pomocí šablony ClickUp Cross-Functional Project Template.

Pokud hledáte nástroj, který usnadní správu a monitorování mezifunkčních projektů, zvažte šablonu mezifunkčního projektu ClickUp.

Můžete jej použít k organizaci projektů do oddělení pro lepší přehlednost. Abyste mohli sledovat pokrok, můžete úkoly rozdělit do pěti stavů: K provedení, Zaseknutý, Probíhá, Dokončeno a Blokováno. Aktualizujte stavy podle toho, jak postupujete v úkolech, aby všechny zúčastněné strany měly stejné informace o stavu projektu.

Šablona obsahuje Ganttův diagram a zobrazení Burndown, které vám pomohou vizuálně sledovat pokrok. Celkově tato šablona zjednodušuje spolupráci mezi odděleními v rámci jakékoli organizace.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Brainstorming v reálném čase: Využijte tabule a myšlenkové mapy k vizualizaci nápadů a konceptů a spolupracujte se svým týmem v reálném čase.
  • Poskytujte kontextovou zpětnou vazbu: Zanechávejte komentáře k dokumentům a úkolům, abyste poskytli návrhy a zajistili, že veškerá zpětná vazba bude relevantní.
  • Usnadněte asynchronní spolupráci: Vytvářejte skupinové chaty s klíčovými zúčastněnými stranami, sdílejte videoklipy a další obsah pro snadnou komunikaci napříč časovými pásmy.
  • Chytřejší spolupráce díky AI: Vytvářejte koncepty e-mailů, shrňujte komentáře a rychle vyhledávejte informace pomocí ClickUp AI.
  • Integrujte s ostatními technologiemi: Propojte ClickUp s dalšími marketingovými nebo vývojářskými nástroji, abyste zajistili, že všechny informace jsou aktualizované a synchronizované.

Omezení ClickUp

  • Zatím není k dispozici vestavěná funkce sdílení obrazovky ani videohovory.
  • Skupinové kanály nejsou momentálně k dispozici.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena a měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)

2. Slack – nejlepší pro týmovou komunikaci

Slack
prostřednictvím Slacku

Slack je široce používaná cloudová platforma pro spolupráci, která byla navržena s cílem usnadnit komunikaci v týmu. Byla spuštěna v roce 2013 a v roce 2020 ji koupila společnost Salesforce. Platforma je známá svými funkcemi pro zasílání zpráv v reálném čase (DM, vláknové konverzace, videohovory) a rozsáhlými integracemi.

Slack zjednodušuje komunikaci prostřednictvím individuálních kanálů pro vaše týmy a projekty s více členy týmu. Tato a další funkce, jako jsou přímé zprávy, indikátory psaní a audio/video hovory, podporují interakci v reálném čase.

Slack se také integruje s různými nástroji třetích stran, což uživatelům umožňuje přizpůsobit oznámení a vytvořit soudržnější pracovní postup.

Nejlepší funkce Slacku

  • Komunikujte s více lidmi ve vyhrazených prostorech pro týmy a projekty pomocí kanálů.
  • Podporujte komunikaci v reálném čase pomocí funkcí, jako jsou přímé zprávy, indikátory psaní a audio/video hovory.
  • Vytvořte efektivní pracovní postupy integrací Slacku s dalšími nástroji třetích stran.
  • Přizpůsobte si oznámení na základě zmínek, klíčových slov a aktivity kanálu, abyste omezili přerušení.
  • Umožňuje integraci s více aplikacemi, jako jsou Dropbox a Zapier.

Omezení Slacku

  • Pro malé týmy to může být nákladné.
  • End-to-end šifrování zatím není na Slacku k dispozici.

Ceny Slacku

  • Zdarma
  • Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
  • Business+: 15 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise Grid: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Slacku

  • G2: 4,5/5 (více než 32 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 23 000 recenzí)

3. Element – Nejlepší pro decentralizovanou týmovou komunikaci

Element.io
prostřednictvím Element

Element, dříve známý jako Riot. im, je maticová, bezpečná a otevřená komunikační platforma. Vyvinuta nadací Matrix. org Foundation, je v souladu s širším posláním Matrixu vytvořit otevřený standard pro „bezpečné, interoperabilní a decentralizované zasílání zpráv“.

Platforma podporuje šifrování typu end-to-end a nabízí řadu funkcí pro zasílání zpráv v reálném čase, sdílení souborů a spolupráci. Uživatelé získávají bezpečnou ochranu dat díky šifrování typu end-to-end jak pro cloudové, tak pro lokální nasazení.

Tato platforma je vynikající pro spolupráci v reálném čase. Nabízí také neomezené hlasové a videohovory a můžete vylepšit své pracovní postupy pomocí několika mostů, botů a widgetů.

Mobilní aplikace je však těžkopádná a neohrabaná a nástroj má méně integračních možností než ClickUp, Slack a další nástroje v tomto seznamu.

Nejlepší funkce Elementu

  • Zajistěte bezpečnou spolupráci s klienty a ochranu dat pomocí šifrování typu end-to-end.
  • Získejte podporu pro cloud computing a nasazení na místě.
  • Usnadněte spolupráci v reálném čase díky neomezeným hlasovým a videohovorům.
  • Využijte mosty, boty a widgety ke zlepšení efektivity pracovních postupů.

Omezení Elementu

  • Někteří uživatelé považují funkci vláken za neohrabanou a obtížně použitelnou.
  • Mobilní aplikace může zabírat hodně úložného prostoru, pokud sdílíte mnoho souborů.
  • Méně možností integrace

Ceny Elementu

  • Starter: Zdarma až pro 200 uživatelů
  • Podnikání: 5 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
  • Enterprise: 10 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
  • Sovereign: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Elementu

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

4. Pidgin – nejlepší pro open-source týmovou komunikaci

Pidgin
prostřednictvím Pidgin

Mezi nejstarší open-source komunikační nástroje patří Pidgin (původně nazývaný Gaim), což je základní bezplatná platforma pro instant messaging (IM) a spolupráci bez reklam. Její kód je licencován pod GNU General Public License, což znamená, že organizace mohou platformu upravovat podle svých potřeb.

Je zde však jedno omezení – protože je platforma zdarma, musíte své změny zveřejnit, aby z nich mohla těžit celá komunita.

Ačkoli můžete tento nástroj přizpůsobit tak, aby dobře vyhovoval vašim potřebám, není to nejvhodnější platforma pro velké týmy se složitými požadavky.

Nejlepší funkce Pidginu

  • Vlastněte všechna svá data, protože Pidgin je self-hosted a open-source.
  • Přizpůsobte si tento nástroj svému mateřskému jazyku díky podpoře více než 80 jazyků.
  • Pracujte s oblíbenými protokoly, jako jsou AIM, ICQ, MSN Messenger a Yahoo.
  • Přidejte více účtů do jedné aplikace
  • Udržujte všechny své chaty přehledně uspořádané v záložkách, abyste mohli přepínat mezi konverzacemi.

Omezení Pidginu

  • Musíte si vytvořit vlastní nástroj, protože ve výchozím nastavení je k dispozici pouze základní kód.
  • Nasazení a údržba platformy vyžaduje mnoho technických znalostí.

Ceny Pidgin

  • Bezplatné použití

Hodnocení a recenze Pidgin

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

5. Microsoft 365 – Nejlepší pro integrované nástroje produktivity

Microsoft 365
prostřednictvím Microsoftu

Microsoft 365, dříve známý jako Office 365, je známá sada cloudových aplikací pro pracovní prostředí od společnosti Microsoft. Pracovní prostředí zahrnuje nástroj pro týmovou spolupráci s názvem Microsoft Teams.

MS Teams se stal ústředním bodem pro týmovou práci, s kanály pro organizaci konverzací podle témat a DM pro komunikaci 1:1. Integruje se také s různými aplikacemi Microsoftu a třetích stran a poskytuje jednotné prostředí pro týmovou komunikaci a spolupráci.

Pracovní prostor je také vysoce zabezpečený: díky vícefaktorové autentizaci, šifrování dat a pokročilé ochraně před hrozbami software zajišťuje, že vaše data jsou vždy uchovávána a chráněna.

Nejlepší funkce Microsoft 365

  • Usnadněte komunikaci v reálném čase prostřednictvím kanálů, chatu a videokonferencí.
  • Zajistěte plynulý tok informací integrací celé sady aplikací Microsoft 365.
  • Ušetřete čas a zvyšte produktivitu díky automatizaci pracovních postupů a přizpůsobeným aplikacím.

Omezení Microsoft 365

  • Nabízí omezené možnosti přizpůsobení.
  • Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za neohrabané a neintuitivní, protože omezuje uživatele na ekosystém Microsoftu.
  • Tento nástroj není optimalizován pro MacOS.

Ceny Microsoft 365

  • Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
  • Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
  • Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
  • Aplikace pro firmy: 8,25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)

Hodnocení a recenze Microsoft 365

  • G2: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 14 500 recenzí)

6. Jitsi – Nejlepší pro bezpečné videokonference

Jitsi.org
prostřednictvím Jitsi

Jitsi je populární open-source platforma pro videokonference. V průběhu let přešla z rukou Blue Jimp do rukou Atlassian a nakonec v roce 2018 do rukou 8×8. Navzdory těmto změnám zůstává věrná své open-source ideologii zaměřené na decentralizaci komunikace přes internet.

Jitsi nabízí dva vlajkové produkty – VideoBridge a Meet –, které jsou kompatibilní s WebRTC a obsahují funkce pro videokonference, jako jsou videohovory, sdílení obrazovky, simultánní vysílání a další.

Jitsi však neposkytuje textové komunikační nástroje, což je pro většinu týmů odrazující.

Nejlepší funkce Jitsi

  • Pořádejte bezpečné týmové schůzky a hovory s klienty pomocí funkcí, jako jsou audio/videokonference, sdílení obrazovky a další.
  • Přidejte další vrstvu zabezpečení tím, že své online zasedací místnosti ochráníte heslem.
  • Vložte Jitsi do své webové stránky nebo mobilní aplikace a zajistěte si tak přístupnost napříč platformami.

Omezení Jitsi

  • Uživatelé hlásí strmou křivku učení
  • Omezené integrace
  • Žádné vestavěné funkce pro okamžité zasílání zpráv

Ceny Jitsi

  • Bezplatné použití

Hodnocení a recenze Jitsi

  • G2: 4,3/5 (161 recenzí)
  • Capterra: 4,1/5 (78 recenzí)

7. Webex – Nejlepší pro videokonference v podnikovém prostředí

Webex Messaging
prostřednictvím Webex Messaging

Webex od společnosti Cisco je přední platforma pro virtuální spolupráci a nabízí řadu řešení pro zasílání zpráv a videokonference. Má osm klíčových funkcí a nástrojů: volání, zasílání zpráv, webináře, události, schůzky, ankety, tabule a zasílání videozpráv.

Nejlepší na tom je, že všechny jsou poháněny výkonným modelem umělé inteligence. Díky těmto schopnostem je Webex jedním z nejkomplexnějších nástrojů pro spolupráci na pracovišti, který řeší výzvy vzdálených a hybridních pracovišť.

Jeho klíčové bezpečnostní funkce jsou však k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů, takže nemusí být vhodný pro malé týmy.

Nejlepší funkce Webexu

  • Plánujte schůzky přímo ze svých sdílených kanálů a skupin.
  • Pořádejte přístupná setkání s automatickými titulky a překlady, odstraňováním šumu a optimalizací hlasu.
  • Přidejte externí zúčastněné strany a hosty do svého pracovního prostoru Webex pouze pomocí jejich e-mailových adres.

Omezení Webexu

  • Pro větší týmy může být nákladné.
  • Zabezpečení na podnikové úrovni je k dispozici pouze v dražších tarifech.

Ceny Webexu

  • Zdarma
  • Webex Starter: 14,50 $ za uživatele/měsíc
  • Webex Business: 20 $ za uživatele/měsíc
  • Webex Enterprise: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Webexu

  • G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 6 800 recenzí)

8. Rocket. Chat – Nejlepší pro vlastní hostovanou týmovou komunikaci

Rocket.Chat
prostřednictvím Rocket.Chat

Nejlepší alternativa k MatterMost, Rocket. Chat se označuje jako platforma pro týmovou spolupráci pro organizace, které dbají na ochranu soukromí. S více než 1500 přispěvateli z celého světa je Rocket. Chat open-source organizací, jejímž cílem je pomáhat společnostem zefektivnit týmovou komunikaci bez obav o bezpečnost dat nebo soukromí.

Rocket. Chat poskytuje funkce okamžitých zpráv a videokonferencí, což z něj činí dobrou volbu pro vzdálená a hybridní pracoviště. Platforma se také integruje s dalšími komunikačními aplikacemi, jako jsou WhatsApp, Instagram a Telegram, což organizacím usnadňuje sjednocení veškeré komunikace na jednom místě.

Nejlepší funkce Rocket. Chat

  • Spolupracujte s členy týmu a externími klienty z jednoho místa díky integraci s dalšími aplikacemi pro zasílání zpráv.
  • Pomocí kanálů můžete segmentovat konverzace podle tématu, projektu a dalších kritérií.
  • Využijte videohovory k podpoře komunikace v reálném čase a posílení týmového ducha.
  • Kontrolujte všechny zprávy a konverzace, abyste zabránili úniku dat a zneužití informací.

Omezení Rocket. Chat

  • Technická podpora může být pomalá, protože se jedná o open-source organizaci.
  • Nastavení je složité a vlastní hosting vyžaduje mnoho technických znalostí.
  • Někteří uživatelé považují aplikaci pro iOS za neohrabanou.

Ceny Rocket. Chat

  • Starter: zdarma
  • Pro: 4,60 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Rocket. Chat

  • G2: 4,2/5 (více než 320 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 140 recenzí)

9. Google Workspace – nejlepší pro cloudové nástroje pro spolupráci

Google Workspace
prostřednictvím Google Chat

Tento produkt není třeba představovat!

Google Workspace, dříve známý jako G Suite, je sada cloudových nástrojů pro zvýšení produktivity vyvinutá společností Google. Google Workspace byl spuštěn v roce 2006 s původní nabídkou služeb Gmail a Google Calendar a nyní zahrnuje nástroje jako Google Drive, Docs, Sheets, Slides a další.

V průběhu let se Google Workspace stal oblíbenou platformou pro malé i velké podniky. Mezi dvě nejoblíbenější aplikace pro týmovou spolupráci v Google Workspace patří Chat (pro okamžité zasílání zpráv) a Meet (pro videokonference).

Nejlepší funkce Google Workspace

  • Pracujte současně a poskytujte okamžitou zpětnou vazbu díky funkcím pro spolupráci v reálném čase v Google Docs, Sheets a Slides.
  • Usnadněte komunikaci mezi členy týmu v reálném čase pomocí virtuálních schůzek.
  • Umožněte svému týmu zůstat v kontaktu pomocí funkcí okamžitých zpráv Google Chat, jako jsou přímé zprávy, sdílené prostory a další.

Omezení Google Workspace

  • Organizace mají omezenou kontrolu nad svými daty
  • Možnosti spolupráce mohou být ve srovnání s konkurencí omezené.

Ceny Google Workspace

  • Zdarma
  • Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
  • Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
  • Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
  • Business Enterprise: Vlastní

Hodnocení a recenze Google Workspace

  • G2: 4,6 (více než 42 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 15 000 recenzí)

10. Flock – Nejlepší pro týmovou komunikaci a spolupráci

Flock
prostřednictvím Flock

Flock je vynikající online platforma pro spolupráci při mezifunkční práci a obsahuje integrované funkce pro zasílání zpráv, videokonference a dokonce i správu projektů.

Mezi klíčové funkce patří zasílání zpráv v reálném čase, videokonference, hlasové poznámky a seznamy úkolů. Podporuje také pokročilé ovládací prvky pro uživatele, jednotné přihlášení a přizpůsobitelné zásady uchovávání souborů.

Nejlepší funkce Flock

  • Pomocí ankety sbírejte zpětnou vazbu od kolegů a rozhodujte se rychleji.
  • Vytvořte sdílené seznamy úkolů a spolupracujte se svým týmem na úkolech a projektech.
  • Automaticky mazejte všechny zprávy a soubory po uplynutí stanovené doby, abyste zajistili soulad s globálními zásadami uchovávání dat.
  • Nahrávejte poznámky a posílejte hlasové zprávy, abyste rychle předali své sdělení ostatním členům týmu.

Omezení Flock

  • Bezplatný tarif umožňuje pouze 20 uživatelů, 10 kanálů a žádné skupinové hovory ani sdílení obrazovky.
  • Omezené možnosti přizpůsobení

Ceny Flock

  • Starter: zdarma (pro až 20 uživatelů)
  • Pro: 4,5 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
  • Enterprise: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Flock

  • G2: 4,4/5 (více než 240 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 320 recenzí)

Závěr: Ideální alternativa k MatterMost

Ačkoli žádný software pro týmovou spolupráci nemůže vyhovět jedinečným potřebám všech týmů, doporučujeme vybrat nástroj s různými možnostmi spolupráce. Tímto způsobem se váš tým nebude cítit omezený.

Ideální nástroj pro týmovou spolupráci by měl poskytovat možnosti spolupráce v reálném čase i asynchronní, špičková bezpečnostní opatření a kvalitní zákaznickou podporu. ClickUp toto vše splňuje a navíc poskytuje školení a nepřetržitou podporu všem uživatelům, včetně těch, kteří využívají bezplatný tarif.

Tak neváhejte a vyzkoušejte ClickUp. ?

Zaregistrujte se zdarma a zjistěte, proč je ClickUp vynikající alternativou k MatterMost.

