10 nejlepších alternativ WhenToWork pro plánování rozvrhů zaměstnanců v roce 2025

WhenToWork je již více než deset let lídrem v oblasti online služeb pro plánování pracovní doby zaměstnanců.
Nejlepší vlastnosti tohoto nástroje spočívají v plánování a řízení směn, integraci, řešení konfliktů, úspoře nákladů a pomoci zaměstnancům udržet rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Díky kombinaci přijatelné cenové struktury a vysoce kvalitních funkcí se WhenToWork stalo preferovanou volbou pro univerzity, hotely i maloobchodní prodejny.
Někteří uživatelé se však domnívají, že WhenToWork nedokáže držet krok s pokroky v oblasti umělé inteligence. Jiní hledají alternativu s jednodušším uživatelským rozhraním.
Pokud patříte mezi ně, připravili jsme pro vás seznam 10 nejlepších alternativ WhenToWork pro plánování rozvrhů zaměstnanců. Využijte jej k rychlejšímu rozhodování, protože pokud jde o plánování, čas jsou peníze! ?
Co byste měli hledat v alternativách k WhenToWork?
Zde je několik hlavních funkcí, které tvoří dobrý nástroj pro plánování pracovní doby zaměstnanců:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Hledejte nástroje s intuitivním designem, které umožňují snadnou navigaci a rychlé osvojení vaším týmem.
- Flexibilita: Vyberte si software, který vyhovuje různým potřebám plánování, včetně změn směn, žádostí o volno a aktualizací v reálném čase.
- Mobilní přístupnost: Vyberte si aplikace, které nabízejí mobilní kompatibilitu, umožňují zaměstnancům a manažerům přístup k rozvrhům, provádění změn a komunikaci na cestách ?
- Integrační možnosti: Zkontrolujte integraci s dalšími nezbytnými nástroji, jako jsou mzdy, sledování času a komunikační platformy, abyste umožnili komplexní správu pracovní síly.
- Automatizované plánování: Zvažte nástroje, které využívají inteligentní algoritmy pro automatizované plánování a pomáhají optimalizovat směny na základě dostupnosti, dovedností a preferencí zaměstnanců ?️
- Soulad s předpisy a nařízeními: Ujistěte se, že vám software pomáhá dodržovat pracovní zákony a předpisy, a pomáhá vám tak vyhnout se právním problémům souvisejícím s plánováním a právy zaměstnanců.
- Nákladová efektivita: Zvažte celkové náklady na aplikaci, včetně případných poplatků za předplatné nebo dalších poplatků, a porovnejte je s hodnotou a funkcemi, které vaší organizaci přináší.
- Posílení postavení zaměstnanců: Vyberte aplikace, které posilují postavení zaměstnanců tím, že jim umožňují zadávat preference, žádat o volno a spravovat své rozvrhy v rámci definovaných parametrů ?
10 nejlepších alternativ WhenToWork pro rok 2024
Zde je 10 nejlepších nástrojů, které budou vhodnou alternativou k WhenToWork. Prozkoumejte jejich funkce, omezení a ceny a vyberte si ten ideální.
1. Deputy
S Deputy získáte komplexní platformu pro správu zaměstnanců, která zahrnuje efektivní plánování, sledování docházky a pracovní doby a dodržování předpisů týkajících se mezd a pracovní doby. A to nejlepší? Má snadno použitelnou aplikaci pro zaměstnance a integruje se s mzdovým systémem, POS (Point of Sale), HR systémy a dalšími prostřednictvím API/webhooků. ?
Deputy, skvělá alternativa k WhenToWork, představila na své platformě nové funkce, jako je integrace Deputy Hire s Indeed. Můžete ji použít k zveřejnění své pracovní nabídky na Indeed a k její propagaci mezi potenciálními uchazeči, a to vše v rámci Deputy Hire.
Nejlepší funkce aplikace Deputy
- Organizujte týmy během několika minut a snižte zbytečné náklady.
- Zaznamenávejte přesné pracovní výkazy pro výplaty mezd.
- Sledujte důležité údaje o pracovní síle
- Zjednodušte dodržování zákonů o mzdách a pracovní době pomocí chytrých nástrojů.
Omezení aplikace Deputy
- Omezený výběr jazyků rozhraní kromě angličtiny
- Problémy s GPS při rozsáhlých operacích a operacích na více místech
Ceny Deputy
- Bezplatná zkušební verze: až 31 dní
- Plánování: 4,50 $/uživatel za měsíc
- Čas a docházka: 4,50 $/uživatel za měsíc
- Premium: 6 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Deputy
- G2: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 680 recenzí)
2. 7Shifts
7Shifts je software pro plánování v restauracích, který zjednodušuje správu týmů a zvyšuje výkonnost manažerů. Nabízí snadný plánovač typu „drag n’ drop“ a přizpůsobitelné šablony. Díky tomu, že manažeři mohou připravit a zveřejnit rozvrhy zaměstnanců během několika minut, mohou se věnovat důležitějším činnostem.
Pokud podnikáte v restauračním průmyslu a chcete rozšířit své pobočky, může být 7Shifts skvělou alternativou k WhenToWork. ??
Tento software integruje všechny fáze životního cyklu zaměstnanců v restauraci, od náboru, školení, plánování a výplaty až po udržení a zapojení zaměstnanců.
Nejlepší funkce 7Shifts
- Snižte čas strávený plánováním pomocí nástroje pro tvorbu rozvrhů typu drag-and-drop.
- Pro větší efektivitu integrujte plánování s POS a mzdovými systémy.
- Ušetřete na mzdových nákladech díky nástroji Optimal Labor.
- Snižte fluktuaci zaměstnanců pomocí statistik zapojení pro každou lokalitu.
- Shromažďujte, rozdělte a rozdělte spropitné mezi zaměstnance FOH (Front of House) a BOH (Back of House) pomocí funkce Tip Pooling.
Omezení 7Shifts
- Nelze měnit přednastavené časové rámce. Směny je nutné zadávat ručně.
- Omezená analytika mobilních aplikací
Ceny 7Shifts
- Comp: Zdarma
- Entrée: 29,99 $ za měsíc/lokalitu
- The Works: 69,99 $ za měsíc/lokalitu
- Gourmet: 135 $ za měsíc/lokalitu
Hodnocení a recenze 7Shifts
- G2: 4,5/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 130 recenzí)
3. Buddy Punch
Buddy Punch vám pomůže rychle a efektivně spravovat celou vaši pracovní sílu. Jako nástroj pro řízení lidských zdrojů vám pomůže mít přehled o dovolených, docházce a přesčasech.
Manažeři mohou vytvářet rozvrhy zaměstnanců na základě jejich role, umístění, dostupnosti a dalších faktorů. Zaměstnanci se mohou přihlašovat a odhlašovat na webu nebo v mobilní aplikaci. Zaměstnanci, kteří zapomenou odhlásit, mohou být automaticky odhlášeni pomocí funkce automatického plánování, jakmile skončí jejich směna.
Do nástroje můžete také integrovat různé nástroje pro fakturaci, plánování a zpracování mezd a aplikace třetích stran. Nejvýraznější je jeho funkce geofencing, která zaznamenává přesný čas a místo práce zaměstnanců.
Nejlepší funkce Buddy Punch
- Sledujte čas nebo měňte směny pomocí komplexního řešení pro sledování času.
- Integrujte více možností docházky, jako jsou PIN kódy, QR kódy a rozpoznávání obličeje.
- Exportujte zprávy do formátu Excel nebo PDF a analyzujte, kde můžete ušetřit náklady na pracovní sílu.
Omezení aplikace Buddy Punch
- Uživatelé hlásili potíže s opravou nesprávných záznamů o příchodu nebo odchodu.
- Chybí online časovač pro sledování fakturovatelných hodin.
Ceny Buddy Punch
- Standard: 3,99 $/uživatel za měsíc
- Pro: 4,99 $/uživatel za měsíc
- Premium: 6,99 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
*Základní poplatek 19 $ za měsíc se vztahuje na první 3 plány.
Hodnocení a recenze Buddy Punch
- G2: 4,8/5 (920+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 220 recenzí)
4. Findmyshift
Findmyshift je cloudový software pro plánování pracovní doby zaměstnanců, který vám umožňuje zaznamenávat pracovní dobu, přidávat připomenutí směn a spravovat pracovní výkazy zaměstnanců. Sleduje analytické údaje v reálném čase a rozděluje také výpočty mezd.
Pomocí Findmyshift můžete výrazně omezit papírování spojené s plánováním a hladce spravovat pracovní dobu zaměstnanců. Zaznamenávejte volno přímo do rozvrhu zaměstnanců a blokujte zaměstnance, abyste předešli konfliktům v plánování. Můžete také spravovat žádosti o volno od svých zaměstnanců přímo vedle rozvrhu.
Uživatelé oceňují funkce Findmyshift pro spolupráci v reálném čase, které manažerům a zaměstnancům umožňují komunikovat, spravovat směny a provádět změny prostřednictvím aplikace.
Nejlepší funkce Findmyshift
- Vytvářejte srozumitelné přehledy
- Plánovač lze začít používat po minimálním zaškolení, protože se podobá tabulkovému procesoru.
- Nastavte automatická oznámení a připomenutí.
Omezení Findmyshift
- Omezené funkce v mobilní aplikaci
- Méně integrací s platformami pro výpočet mezd
Ceny Findmyshift
- Zdarma: Pro týmy do 5 členů
- Starter: 25 $/tým za měsíc
- Podnikání: 40 $/tým za měsíc
- Podnik: 77 $/tým za měsíc
Hodnocení a recenze Findmyshift
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 950 recenzí)
5. Wageloch
Wageloch se zavazuje usnadnit vaši práci jako personálního manažera, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité. Tato komplexní platforma pro plánování směn a výplaty měří čas a sleduje docházku, poskytuje zprávy a analýzy a nabízí lokální podporu podnikům na více místech.
Snadno porovnávejte skutečný čas s plánovaným časem pro přesný výpočet mzdy, spravujte rozpočet, pokuty a náklady na práci na jedné platformě a eliminujte lidské chyby pomocí inteligentních funkcí HR, včetně docházky pomocí otisků prstů a GPS.
Nejlepší funkce Wageloch
- Sledujte údaje o procentu mzdy, abyste omezili náklady.
- Přijímejte přesná rozhodnutí o rozpočtu díky plug-inům pro výplaty.
- Umožněte svému týmu přístup k rozpisům prostřednictvím e-mailu a SMS.
Omezení Wageloch
- Software pro plánování rozvrhů postrádá integraci zaměstnanců
- Někteří uživatelé hlásili chyby při sledování GPS.
Ceny Wageloch
- Software pro správu pracovní síly (pouze): Cena začíná na 107 $ bez DPH za měsíc a lokalitu.
- Řízení pracovní síly s HR systémem: Cena začíná na 139 $ bez DPH za měsíc a lokalitu.
Hodnocení a recenze Wageloch
- Capterra: 4,4/5 (více než 220 recenzí)
6. Calendly
Calendly je plně automatizovaná platforma pro plánování schůzek. Tato alternativa k WhenToWork eliminuje zdlouhavé plánování schůzek pro všechny uživatele v rámci organizace (a dokonce i mimo ni).
Můžete sdílet osobní odkaz na plánování, aby ostatní mohli rezervovat schůzky/setkání ve vašem kalendáři. Můžete si vybrat z různých typů schůzek, nastavit časové rezervy mezi schůzkami a povolit připomenutí a automatická potvrzení rezervovaných schůzek.
Integruje se s populárními kalendáři, jako jsou Office 365, Google a iCloud. Platformu můžete přizpůsobit a zavést nástroje specifické pro vaše odvětví a oddělení.
Tato komplexní platforma vám umožní budovat vztahy, najímat kandidáty, plánovat schůzky, uzavírat obchody a rychleji rozvíjet vaše podnikání.
Nejlepší funkce Calendly
- Snadno organizujte interní a externí schůzky
- Vytvářejte odkazy pro rezervace na základě různých typů událostí.
- Integrujte s oblíbenými kalendářovými platformami
- Získejte přístup k analytickým údajům o schůzkách a funkcím zaměřeným na IT.
Omezení Calendly
- Chybí funkce pro plánování směn, sledování času a řízení týmu.
- Omezené možnosti přizpůsobení v bezplatné verzi
- Ne každý je ochoten sdílet informace ze svého kalendáře.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 10 $/uživatel za měsíc
- Týmy: 16 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 300 recenzí)
7. QuickBooks Time
QuickBooks Time, dříve známý jako TSheets, poskytuje nástroje pro sledování času na cestách, které vám pomohou spravovat zaměstnance a projekty a ušetřit peníze na mzdách. ?
Snadno sledujte čas podle úkolů nebo činností a přiřazujte je k projektům. Hladce spravujte sazby za fakturovaný čas úpravou sazeb podle uživatele, role, úkolu, přiřazených projektů atd. Můžete také vytvořit pravidla, která zajistí dodržování firemních zásad týkajících se času a výdajů v celé organizaci.
Nejlepší funkce QuickBooks Time
- Sledujte, zadávejte a schvalujte pracovní dobu odkudkoli pomocí aplikace QuickBooks Workforce.
- Získejte kompletní přehled o tom, kdo na čem pracuje.
- Analyzujte časová data, sledujte trendy a získejte přehled o produktivitě pracovní síly.
- Předvídejte náklady a plánujte efektivně díky obchodním informacím.
Omezení QuickBooks Time
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat funkce a nastavení platformy za složité.
- Uživatelé hlásili nesrovnalosti se synchronizací příchodů a odchodů v backendu.
Ceny QuickBooks Time
- Jednoduchý start: 30 $/měsíc
- Základní funkce: 60 $/měsíc
- Plus: 90 $/měsíc
- Pokročilá verze: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks Time
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
8. HROne
HROne jde o krok dále než ostatní alternativy WhenTowork v tomto seznamu a optimalizuje 127 procesů v oblasti lidských zdrojů na jedné platformě. HROne není jen nástroj pro plánování pracovní doby zaměstnanců, ale kompletní systém pro správu lidských zdrojů (HRMS), který automatizuje celý životní cyklus zaměstnanců – od výkonu až po mzdy a další.
Jednou z jeho největších předností je správa docházky – můžete jej využít k automatickému výpočtu výplatních termínů, volna, dovolených a dalších údajů zaměstnanců.
Další silnou stránkou tohoto nástroje je funkce bezdotykové výplaty mezd. Jakmile nakonfigurujete mzdové skupiny podle organizační struktury a přiřadíte zaměstnancům mzdové struktury, HROne se postará o automatický výpočet CTC a zpracuje bezchybnou výplatu mezd jedním kliknutím. Automatický plánovač výplat také zaručuje včasné výplaty, aby byli zaměstnanci spokojeni.
Nejlepší funkce HROne
- Získejte přístup k centralizované databázi informací o zaměstnancích.
- Umožněte zaměstnancům přístup a zaznamenávání docházky, když pracují v terénu nebo mimo kancelář.
- Spravujte výpočty mezd, daňové odpočty a zaměstnanecké benefity.
- Získejte nástroje pro reporting a analytiku, které vám poskytnou přehled o trendech v oblasti pracovní síly.
Omezení HROne
- Množství možností přizpůsobení může vést ke složitosti.
- Uživatelé se někdy setkávají s omezeními v oblasti zákaznické podpory.
Ceny HROne
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze HROne
- G2: 4,7/5 (990+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Hubstaff
Hubstaff je komplexní nástroj pro evidenci pracovní doby a software pro správu pracovní síly, který je oceňován pro monitorování týmů pracovníků v kanceláři i na dálku pomocí praktických údajů o produktivitě, sledování času na více zařízeních a analýzy týmů pro vaši firmu. Zabraňuje problémům s výplatami a poskytuje intuitivní rozpočty pro ziskové projekty. ?
Když používáte Hubstaff k vytváření rozpisů směn, budete automaticky informováni o zpožděných, zmeškaných nebo opuštěných směnách. Také budete dostávat denní e-mailový přehled o tom, kdo kdy a kde pracoval, což eliminuje potřebu ručního kontrolování.
Ať už vaše firma působí v jakémkoli odvětví, Hubstaff pokrývá všechny typy zaměstnání a integruje se s vaším stávajícím softwarem.
Nejlepší funkce Hubstaff
- Sledujte čas strávený úkoly, projekty a prací pro klienty pomocí funkce sledování času.
- Integrujte nástroje pro monitorování aktivity, jako jsou snímky obrazovky a sledování aplikací/URL adres.
- Sledujte pracovní místa pomocí GPS a zvyšte odpovědnost zaměstnanců.
- Vytvářejte zprávy o produktivitě, které manažerům umožní přijímat rozhodnutí na základě dat.
Omezení Hubstaffu
- Noví uživatelé mohou čelit přetížení funkcemi.
- Nástroje pro monitorování aktivity mohou vyvolávat obavy o ochranu soukromí.
Ceny Hubstaff
- Starter: 4,99 $/uživatel za měsíc
- Grow: 7,50 $/uživatel za měsíc
- Tým: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnik: 25 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,4/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 420 recenzí)
10. Ceridian Dayforce
Ceridian Dayforce je software pro řízení lidského kapitálu (HCM), který kombinuje několik funkcí pro správu pracovní síly, jako je plánování práce, docházka, mzdy a rozvrhy.
Manažeři mohou sestavovat rozvrhy a přidělovat směny na základě rozpočtů, prognóz poptávky, dovedností zaměstnanců a jejich dostupnosti. Zaměstnanci mohou prostřednictvím samoobslužného portálu žádat o volno, vyměňovat si směny a ucházet se o volné směny.
Poskytuje vašim zaměstnancům podporu prostřednictvím správy úkolů a sledování absence. Je to skvělý nástroj pro správu směn při dodržení cílového rozpočtu.
Nejlepší funkce Ceridian Dayforce
- Pomocí zobrazení pruhů můžete rychle zjistit, kdy jsou zdroje přetížená, nedostatečně vytížená nebo nevyužitá.
- Nastavte pravidla plánování, abyste zjednodušili složité scénáře plánování.
- Přijímejte rozhodnutí založená na datech pomocí nástrojů umělé inteligence a strojového učení.
- Dodržujte mzdové a plánovací předpisy v souladu s pracovním právem.
- Průběžně přistupujte k datům a provádějte jejich kontrolu během celého výplatního cyklu.
Omezení Ceridian Dayforce
- Omezené funkce v mobilní aplikaci
- Někteří uživatelé hlásí potíže s integrací do stávajících systémů a aplikací třetích stran.
Ceny Ceridian Dayforce
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ceridian Dayforce
- G2: 4,2/5 (780+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (940+ recenzí)
Další nástroje pro správu zaměstnanců
Doufáme, že vám tento seznam alternativ k WhenToWork nabídne ty nejlepší možnosti pro software a aplikace pro plánování pracovní doby zaměstnanců. Pokud však hledáte komplexní nástroj pro řízení lidských zdrojů a zaměstnanců, nemusí být tyto alternativy tou nejlepší volbou.
Vstupte do ClickUp!
Ačkoli ClickUp nemusí mít základní funkce pro plánování, jeho flexibilita znamená, že má širší uplatnění v oblasti lidských zdrojů – zaškolování nových zaměstnanců, stanovování cílů, sledování času, přidělování zdrojů, řízení projektů, školení a rozvoj zaměstnanců, řízení docházky, sledování dovolených a další.
All-in-one platforma pro správu lidských zdrojů ClickUp vám pomůže řídit váš vysněný tým s maximální snadností a elegancí.
- Vlastní zobrazení: Sledujte výkon, zapojení a rozvoj zaměstnanců pomocí přizpůsobitelných zobrazení, která usnadňují koordinaci a monitorování vašich zaměstnanců. Nastavte v ClickUp obecné cíle pro všechny procesy v oblasti lidských zdrojů, jako je nábor, školení, hodnocení a další. Poté je pomocí ClickUp Tasks rozdělte, přiřaďte je správným osobám ve vašem týmu lidských zdrojů a uspořádejte je podle svých představ pomocí flexibilních možností třídění, filtrování a seskupování.
- ClickUp Dashboards: Získejte přehled v reálném čase o pracovní zátěži zaměstnanců, sledování času, míře dokončení úkolů a dalších údajích díky přizpůsobitelným dashboardům a reportům. Motivujte zaměstnance k dosažení KPI tím, že jim ukážete jejich pokrok v průběhu času.
- ClickUp Docs: Vytvářejte centralizované příručky, seznamy zaměstnanců a personální politiky pomocí Docs. Spolupracujte na společné úpravě dokumentů nebo upravujte oprávnění a řízení přístupu, aby komunikace mezi manažery a přímými podřízenými zůstala důvěrná.
Přizpůsobte si své HR procesy pomocí ClickUp
ClickUp je aplikace, která automatizuje celý cyklus řízení zaměstnanců podle vašich představ.
Vytvořte si vlastní HRMS v ClickUp s přizpůsobitelnými funkcemi, které zahrnují mimo jiné
- Vlastní pole pro sledování informací o zaměstnancích a uchazečích, přidávání příloh pro dokumenty, odkazy na externí zdroje a další.
- Vlastní stavy a automatizace ClickUp pro správu pracovních postupů v oblasti náboru, zapracování a rozvoje zaměstnanců.
- Připomenutí pohovorů, následné komunikace, hodnocení zaměstnanců a dalšího.
- Šablony HR v ClickUp pro zrychlení a zefektivnění všech vašich HR aktivit
Příklad: Použijte šablonu docházkového listu ClickUp k monitorování zapojení a angažovanosti týmu.
- Přizpůsobitelné formuláře: Rozhodujte se na základě dat tím, že budete organizovat ankety, průzkumy a zpětnou vazbu pomocí žádostí, které si můžete vytvořit od základu. Sledujte zpětnou vazbu každého zaměstnance, abyste mohli sledovat trendy, získávat důležité informace a umožnit vašim lidským zdrojům plně využít jejich talent.
Ať už máte jakékoli požadavky v oblasti lidských zdrojů, ClickUp vám nabízí celou řadu výkonných funkcí. Rychle posouvejte kandidáty v náborovém procesu, umožněte novým zaměstnancům rychleji se zapojit do práce díky zjednodušenému zaškolování a zefektivněte školení pomocí sledovatelných úkolů, dokumentů a komentářů pro spolupráci a zpětnou vazbu.
ClickUp je ideální volbou jak pro malé firmy s omezeným rozpočtem, tak pro vysoce ziskové konglomeráty s tisíci zaměstnanci! ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte přístup k několika šablonám pro funkce HR.
- Přizpůsobte si svůj HR systém, abyste snížili množství manuální práce.
- Propojte se s více než 1 000 nástroji pomocí nativních a externích aplikací.
- Získejte přístup k většině prémiových funkcí zdarma.
- Využijte HR analytiku k nastavení, monitorování a správě vašich KPI.
- Brainstormujte a vylepšujte své psaní s ClickUp AI. Získejte pokročilé návrhy psaní přizpůsobené vaší roli a použití.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být naučení se používání tohoto nástroje náročné.
- Jedná se především o platformu pro řízení projektů a produktivitu týmů pro použití v oblasti lidských zdrojů, nikoli o specializované řešení pro plánování pracovní doby zaměstnanců.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
Jděte nad rámec alternativ WhenToWork
V dnešní době je kvalita důležitější než kvantita. Pomozte si proto zbavit se rušivých vlivů a soustřeďte se na klíčové faktory pokroku pomocí nástrojů pro správu zaměstnanců, které za vás udělají práci.
Jakmile vyberete ideální aplikaci pro plánování pracovníků, zkombinujte ji s komplexním řešením, jako je ClickUp, abyste centralizovali nábor, zaškolování, školení a správu svých zaměstnanců.
Eliminujte manuální procesy a chaos v tabulkách díky automatizaci ClickUp a přehledu o pracovní zátěži, rozvrhu a rozvoji zaměstnanců v reálném čase.
Díky výkonným funkcím v oblasti lidských zdrojů a produktivity umožňuje ClickUp týmům HR méně se soustředit na administrativní úkoly a více se věnovat zkušenostem zaměstnanců, strategiím udržení zaměstnanců a optimalizaci pracovní síly.