10 nejlepších vyplnitelných šablon formulářů Excel pro úkoly a projekty

Šablona formuláře Excel je velkým pomocníkem pro zaneprázdněné projektové manažery a profesionály.
Vhodná šablona vyplnitelného formuláře Excel usnadňuje shromažďování informací ve standardizovaném formátu a jejich sdílení se zainteresovanými stranami a kolegy.
Ať už chcete shromažďovat zpětnou vazbu od klientů, provádět průzkumy mezi zákazníky nebo zefektivnit proces podávání žádostí o zaměstnání, začněte hned s formuláři Excel.
Shromáždili jsme nejlepší šablony Excel, které vám ušetří čas a peníze. A pokud jste pokročilý uživatel, který chce dělat více, máme pro vás alternativní šablony formulářů Excel, které vás posunou na další úroveň.
Pojďme začít.
Co je šablona formuláře Excel?
Šablona formuláře Excel je nástroj pro sběr dat se strukturovaným rozvržením pro zadávání a organizování dat v aplikaci Microsoft Excel. Jeho design umožňuje zjednodušit zadávání dat a zajistit konzistentnost formátu informací.
Jako projektový manažer můžete snadno přizpůsobit předem připravený formulář tak, aby vyhovoval vašim konkrétním požadavkům, a pomocí předem připravených šablon formulářů Excel sladit členy týmu v rámci projektu a sdílet pokrok se zainteresovanými stranami.
Vytvářejte vlastní rozpočty, faktury, plány, plánovače pro správu financí, nástroje pro sledování projektů a kalendáře pomocí přizpůsobitelných šablon Excel. Díky integrovaným vzorcům, ověřování dat a formátování mohou uživatelé snadno zadávat informace a analyzovat data.
Šablony formulářů Excel si můžete přizpůsobit a sdílet podle svých potřeb, takže nemusíte pokaždé začínat od nuly. Stačí jen vložit šablonu s vašimi údaji a odeslat ji správným osobám.
5 šablon formulářů Excel
Zde jsou bezplatné šablony Excel, které vám pomohou nastartovat práci, když potřebujete zpracovat nějaká čísla nebo data.
1. Bezplatná jednoduchá šablona objednávkového formuláře
Šablona objednávky vhodná pro začátečníky zjednodušuje proces vytváření objednávek na základě vašich konkrétních potřeb, ať už se jedná o objednávku produktů nebo plnění požadavků zákazníků.
Automatizujte sběr dat pomocí tohoto personalizovaného formuláře pro zadávání dat, abyste mohli věnovat více času zvyšování svých příjmů a získávání dalších zakázek.
2. Průzkum nových produktů
Získejte cenné informace od svých potenciálních kupujících a stávajících zákazníků pomocí této šablony tabulky Excel.
Doporučené otázky jsou skvělým výchozím bodem, když máte hodně práce. Přidejte své dotazníkové otázky, přizpůsobte text a obrázky a publikujte šablonu dotazníku k novému produktu kdekoli během několika minut.
3. Šablona formuláře výdajů
Hlášení výdajů je nedílnou součástí každého podnikání, protože dokonale vyrovnává vaše účty. Ruční vytváření těchto zpráv je však časově náročné.
Díky šabloně MS Forms pro správu výdajů je sledování a předkládání výdajů hračkou. Zjednodušte svým zaměstnancům vykazování výdajů pomocí této bezplatné šablony Excel s přehledným designem a snadno čitelným formátem.
Bonus: Jak vytvořit vyplnitelný formulář v Google Docs!
4. Průzkum plánování týmových akcí
K vytvoření nezapomenutelného zážitku potřebujete spoustu dat a metrik, ať už organizujete týmový výjezd nebo konferenci pro vaše CXO.
Shromážděte všechny relevantní informace o přednášejících a účastnících pomocí dotazníku Šablona pro plánování týmových akcí. Nastavte různé otázky, jako jsou otázky s výběrem odpovědí, hodnocení a Likertova stupnice, aby se respondenti při odpovídání na otázky nenudili.
5. Šablona objednávkového formuláře
Vhodná šablona objednávkového formuláře zefektivní vaše nákupní operace, sníží počet chyb a ušetří vám namáhavou práci s ručním zadáváním dat.
Ať už jste majitelem malé firmy, který se snaží prosadit, nebo zavedeným dodavatelem, který se snaží zvýšit produktivitu, tato bezplatná šablona Excelu vám pomůže spravovat nákupy, sledovat výdaje a udržovat jasnou komunikaci mezi kupujícím a dodavatelem.
Omezení používání šablon formulářů Excel
Ve světě, kde se obchodní transakce každým dnem stávají stále více digitálními, se Excel formuláře pomalu přizpůsobují.
Zatímco usnadňují a zjednodušují sběr a zadávání dat, pokud jste dosud vše dělali ručně, mají také značná omezení.
Omezení polí
Formuláře pro zadávání dat v Excelu umožňují pouze 32 polí. Pokud máte velké množství složitých dat, která je třeba rozdělit do více kategorií a podkategorií, budete potřebovat alternativu k Excelu.
Omezené možnosti spolupráce
Po vytvoření formuláře Excel, pokud chcete spolupracovat s členy svého týmu, má společné vytváření určitá omezení. Například formáty .xlsm, .xlsx a .xlsb podporují společné vytváření, ale pokud pracujete s formátem .csv nebo .xls, musíte nejprve aktualizovat soubor na kompatibilní typ.
V ideálním případě by vám dobrá šablona tabulky měla umožnit vidět v reálném čase, kdy ji člen vašeho týmu upravuje, což umožňují alternativy Excelu, jako je Google Sheets. Tímto způsobem nemusíte sledovat, zda je úkol hotový.
Nedostatek integrací
Šablony Microsoft Excel jsou efektivní, pokud používáte sadu produktů Microsoft 365. Integrace s jinými systémy, jako jsou CRM, správa účtů nebo správa projektů, je však složitá a nákladná a vyžaduje čas a finanční zdroje.
10 alternativních šablon formulářů Excel
Vaše hledání výkonné alternativy k vyplnitelným šablonám formulářů Excel končí zde, na ClickUp.
Šablony ClickUp vám pomohou překonat několik omezení formulářů Excel, včetně následujících.
- Přizpůsobení zobrazení tabulek a sloupců
- Spolupráce na formulářích s členy týmu v pracovním prostoru ClickUp
- Vložení šablony formuláře do různých kanálů vede k vysoké míře odezvy na průzkumy.
Zde jsou naše oblíbené bezplatné šablony formulářů ClickUp, které vám pomohou s vašimi potřebami, bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte.
1. Šablona formuláře ClickUp
Dobře navržená šablona formuláře zjednodušuje sběr informací od zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran. Pro manažera, který vykonává více úkolů najednou, zlepšuje přesnost a konzistentnost dat tím, že poskytuje jednotný formát sběru dat pro všechny uživatele. Ušetří vám to námahu s úpravou různých formátů dat z více zdrojů.
Předpokládejme, že jste projektový manažer v softwarové společnosti a chcete zefektivnit proces hlášení chyb. Šablona formuláře ClickUp obsahuje sadu předdefinovaných polí a možností, které zabraňují duplicitním záznamům a zajišťují, že shromáždíte všechny důležité informace ve standardním formátu.
Na rozdíl od šablon tabulek Excel s omezenými funkcemi pro vkládání můžete šablony formulářů ClickUp sdílet na svém webu, ve svém softwaru a v dalších komunikačních kanálech.
Projektoví manažeři poté zkontrolují odpovědi a přidělí je příslušným členům týmu k vyřešení, což z něj činí výkonnou alternativu k Excelu.
2. Kreativní formulář žádosti ClickUp
Formulář pro kreativní požadavky ClickUp je záchranou pro designéry, marketingové týmy, projektové manažery a zainteresované strany, protože pomáhá všem lépe spravovat jejich práci, efektivně komunikovat a znát všechny podrobnosti projektu.
Kreativní projekty jsou složité – musíte zajistit, aby byly na dobré cestě, ale nechcete je strukturovat tak, aby se staly stereotypními. Šablony kreativních požadavků, které kladou stejný důraz na kreativitu i strukturu, přinášejí odpovědnost a konzistenci v průběhu celého projektu.
Šablona s volným formátem, kterou lze přizpůsobit, obsahuje vlastní stavy, jako jsou Dokončeno, Doručeno, Schváleno, K revizi a Probíhá, které slouží ke sledování postupu každé kreativní žádosti.
ClickUp také nabízí knihovnu šablon pro designéry a kreativní týmy, které umožňují vytvářet pracovní postupy přizpůsobené vašemu designovému procesu.
Pokud jde o funkce, ClickUp Docs je ideální editor dokumentů pro psaní kreativních šablon požadavků, kterým zainteresované strany porozumí bez nutnosti podrobného vysvětlení od projektového manažera.
Agentury mohou tuto šablonu integrovat do softwaru klientského portálu, aby jejich klienti mohli sledovat stav svých požadavků.
3. Šablona žádosti ClickUp
Žádosti o formuláře zavádějí formální proces pro shromažďování přesných informací od zaměstnanců a organizují žádosti ze všech oddělení na jednom místě.
Šablona žádosti ClickUp přesně sleduje žádosti a snižuje čas a náklady na zpracování, takže získáte správné informace.
Předpokládejme, že jste projektovým manažerem ve stavební společnosti. Použijte tuto bezplatnou šablonu žádosti k organizaci informací, zaznamenání základních podrobností projektu, dat zahájení a ukončení, podmínek smlouvy, potřebných materiálů a kontaktních údajů dodavatelů.
V odvětvích, jako je stavebnictví, kde nedodržení termínů může vést k překročení nákladů projektu, vám Ganttův diagram a Kanban View umožňují sledovat průběh každé žádosti a vizualizovat pracovní postup.
A to nejlepší na konec: Milníky v ClickUp zajišťují, že všichni směřují ke klíčovým cílům. Členové týmu si uvědomují, jak závislé úkoly souvisí s většími cíli projektu.
Šablony formulářů Excel sice umožňují vytvářet vlastní pole, ale postrádají rozsáhlou integraci, kterou ClickUp poskytuje pro plynulý tok dat mezi systémy třetích stran, jako jsou software pro řízení provozu, software pro řízení zaměstnanců a vaše nástroje pro řízení projektů.
4. Šablona kontaktního formuláře ClickUp
S šablonou kontaktního formuláře ClickUp můžete během několika minut vytvořit a přizpůsobit své kontaktní formuláře. Všechny dotazy vašich zákazníků zůstávají na jednom centrálním místě, což vám usnadňuje sledování jejich průběhu.
Předem připravená šablona formuláře zaznamenává údaje o zákaznících a ukládá je do centrální databáze, aby k nim byl rychlý přístup, když chcete shromáždit cennou zpětnou vazbu od zákazníků prostřednictvím průzkumů a ankety.
Předpokládejme, že váš produktový manažer zjišťuje názory uživatelů na funkce freemium. Jakmile stanovíte cíle projektu (zlepšení uživatelské zkušenosti nebo zavedení nové funkce), zašlete tuto šablonu formuláře e-mailem respondentům.
Nejlepší na tom je, že bezplatná šablona ClickUp se synchronizuje s funkcí automatického vyplňování prohlížeče návštěvníka, což jim umožňuje vyplnit formulář s minimálním úsilím.
Produktoví manažeři poté analyzují a sledují reakce a aktualizují stavy, aby informovali zúčastněné strany o pokroku.
5. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
Byli jste někdy v situaci, kdy jste zmeškali důležitou následnou komunikaci se zákazníkem, protože jste nemohli najít jeho kontaktní údaje v neuspořádaných tabulkách nebo dlouhých e-mailových vláknech?
Pokud je vaše odpověď ano, poslouchejte.
Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp vám umožní vytvořit vlastní kontaktní formulář během několika minut. Spravujte všechny důležité kontakty, dotazy zákazníků a související informace na jednom centrálním místě – abyste jim mohli poskytovat ty nejlepší možné služby – vše z ClickUp.
Navíc umožňuje vašim zákazníkům bezpečně odesílat citlivé informace, což posiluje jejich důvěru ve vaši společnost.
Po integraci šablony formuláře na váš web nebo jiné kanály umožňuje více než 100 automatizačních možností ClickUp odeslat automatickou odpověď lidem, kteří vyplní formulář. Co může být lepšího, než jim dát vědět, že se brzy ozvete?
MS Forms postrádá rozsáhlé integrace, takže nemůžete odesílat automatické odpovědi potvrzující, že jste obdrželi kontaktní informace.
6. Šablona žádosti o zaměstnání ClickUp
Proces podávání žádostí o zaměstnání je pro zaměstnance i uchazeče velmi náročný. Získání všech potřebných informací o potenciálních zaměstnancích pomocí šablony žádosti o zaměstnání je časově úsporná praxe.
Šablona formuláře žádosti o zaměstnání od ClickUp zjednodušuje shromažďování všech informací, které potřebujete od uchazečů o zaměstnání, včetně osobních údajů, vzdělání a pracovních zkušeností.
Šablona slouží dvěma účelům: personální oddělení sleduje a ukládá údaje o uchazečích na jednom místě, zatímco potenciální kandidáti získávají snadno použitelnou online platformu pro zadávání svých informací.
Vytvářejte a aktualizujte stavy za běhu pro vícestupňové procesy, jako je nábor zaměstnanců, pomocí zobrazení tabule ClickUp. Chcete-li upravit priority, jednoduše přetáhněte úkoly do svých vlastních stavů nebo je přesuňte nahoru nebo dolů.
Výhodou použití šablony žádosti o zaměstnání ClickUp je to, že se integruje s dalšími šablonami, například šablonami pro výplaty. Díky tomu může personální oddělení snadno a rychle přidat vybrané kandidáty do svého systému.
7. Šablona formuláře ClickUp Report
Ať už se jedná o oddělení zákaznických služeb, které sleduje zpětnou vazbu uživatelů, nebo marketingový tým, který monitoruje výkonnost kampaní, zprávy jsou pro organizace zásadní. Představte si, kolik času váš tým ušetří díky předem připraveným, snadno vyplnitelným šablonám pro sběr požadovaných dat.
Šablona formuláře pro zprávy ClickUp umožňuje všem oddělením shromažďovat data jednotným způsobem a organizovat zprávy v přizpůsobených polích pro rychlé třídění a analýzu. Pro pokročilé uživatele přizpůsobená pole sledují důležité datové body, vyvozují závěry a vizualizují je v snadno srozumitelném formátu.
Šablona obsahuje přizpůsobené zobrazení, které je obzvláště užitečné pro manažery, kteří dohlížejí na více projektů a chtějí mít přehled o jejich postupu. Obsahuje Gantovy diagramy, zobrazení seznamu, pracovní vytížení a sledování zpráv. Vizuální podoba umožňuje sdělit přehled o probíhající práci.
Například šablona využití zdrojů poskytuje komplexní přehled o zdrojích přidělených všem projektům a týmům. Pokud potřebujete více zdrojů pro důležitý projekt, můžete kdykoli odeslat tyto údaje jako vyplnitelnou šablonu formuláře zainteresovaným stranám ke schválení.
8. Šablona formuláře pro členství v ClickUp
Pokud provozujete soukromou komunitu, kde se členové scházejí, aby se učili, navazovali kontakty a sdílením znalostí, členský formulář slouží ke shromažďování přihlášek a správě procesu přijímání nových členů.
Šablona členského formuláře ClickUp usnadňuje začlenění nových členů do komunitních organizací. Tato předem připravená šablona, kterou lze aktivovat jedním kliknutím, eliminuje nutnost ručního vytváření formulářů pro každého nového uživatele. Ušetřete čas a zdroje a soustřeďte se na správu vztahů se všemi svými členy.
A to je jen začátek. U placených členství uveďte podrobnosti o tom, jak za členství zaplatit. Do formuláře vložte odkaz na vaši online platební bránu.
Vytvořte databázi členů bez nutnosti programování, abyste mohli propojit úkoly, dokumenty a závislosti a spojit zákazníky s objednávkami pomocí tabulkového zobrazení.
A konečně, zobrazení procesu členství umožňuje týmům naplánovat jednotlivé kroky v procesu podávání žádostí a sledovat jejich průběh.
9. Šablona registračního formuláře ClickUp
Předpokládejme, že jste organizátorem akcí pro startup, který pořádá konference pro lídry v oboru na konci roku. Správa všech informací o účastnících v tabulkách je časově náročná a náchylná k chybám a data se neaktualizují automaticky. Trávíte více času vyplňováním podrobností do sloupců, což vám nechává málo času na jiné důležité úkoly.
Právě zde přichází na řadu šablona registračního formuláře ClickUp, která pomáhá všem zůstat na stejné vlně, shromažďovat informace od hostů a zefektivnit zadávání dat.
Šablona obsahuje pole pro počet účastníků, jejich kontaktní údaje a podrobnosti rezervace, jako jsou data příjezdu a odjezdu a hotely. Ostatní členové týmu budou spolupracovat, přidávat poznámky a seznamy úkolů, prohlížet úkoly podle priority a přidávat podúkoly, aby si šablonu přizpůsobili.
Pro analýzu po akci vám šablona docházkového listu umožňuje sledovat hosty, kteří se akce zúčastnili.
Automatizační možnosti ClickUp jdou ještě o krok dál a umožňují vám nastavit automatické odesílání e-mailových oznámení, když někdo vyplní formulář. Rychle navážete dalšími otázkami nebo poskytnete informace související s událostí.
10. Šablona hodnotícího formuláře ClickUp
Musíte shromažďovat praktické zpětné vazby, abyste mohli stanovit dosažitelné cíle a udržet své zaměstnance zapojené a proaktivní. To ukazuje, že věnujete pozornost a staráte se o rozvoj zaměstnanců. Ještě důležitější je, že jim to pomáhá pochopit oblasti, které je třeba zlepšit, a jejich silné stránky.
Chápeme však, že provádění hodnocení je náročné. Nebojte se, máme pro vás řešení. Šablona hodnotícího formuláře ClickUp umožňuje manažerům měřit výkonnost a poskytovat zaměstnancům zpětnou vazbu.
Proč byste měli k sběru dat používat tuto šablonu? Zajišťuje jednotnost napříč odděleními, protože pro všechna hodnocení používá stejná kritéria a otázky. Nejlepší na tom je, že zaměstnance hodnotíte na základě objektivních kritérií, nikoli subjektivních úsudků.
Dobrou zprávou je, že pro důkladné hodnocení zaměstnanců nemusíte spoléhat na roční hodnocení. Doba hodnocení se může lišit v závislosti na organizaci a může se jednat o čtvrtletní, pololetní nebo hodnocení na základě role. Sledujte a monitorujte pokrok zaměstnanců, abyste z nich dostali to nejlepší.
Díky údajům, jako jsou ocenění a milníky, technické dovednosti, celkový počet odpracovaných hodin, nevyřízené a dokončené úkoly a oblasti, které je třeba zlepšit, usnadňuje tato šablona efektivní komunikaci mezi manažery a jejich přímými podřízenými.
Rozlučte se s vyplnitelnými šablonami formulářů Excel založenými na tabulkách
Šablony formulářů ClickUp jsou výkonnou alternativou k Excelu pro projektové manažery nové generace. Jdou nad rámec základních tabulek a poskytují vám digitální centrum pro všechny vaše šablony.
Nastavte předem připravené šablony formulářů během několika minut a začněte sbírat zpětnou vazbu interně od zaměstnanců nebo externě od klientů a dodavatelů. Prohlížejte a sledujte odpovědi v různých zobrazeních a vizuálně analyzujte data pro efektivní rozhodování.
Chcete-li vytvořit svou první šablonu dotazníku, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.