9 nejlepších alternativ Intercomu pro zákaznický servis s umělou inteligencí v roce 2025

Žádná firma nemůže být úspěšná bez rychlého a efektivního zákaznického servisu. A pokud hledáte software pro zákaznický servis, je pravděpodobné, že dříve či později narazíte na Intercom.
Má to svůj důvod. Intercom je přední platforma pro interakci se zákazníky, částečně díky svým základním a pokročilým funkcím, z nichž mnohé jsou nyní založeny na umělé inteligenci. Ale není to jen samá radost, uživatelé si často stěžují na strmou křivku učení a drahé – nemluvě o komplikovaných – cenových úrovních Intercomu.
Pokud začínáte hledat alternativy k Intercomu, máme pro vás dobrou zprávu: existuje spousta možností, jak vylepšit vaši zákaznickou podporu, stačí jen vědět, kde hledat. Pomůžeme vám začít s tímto seznamem nejlépe hodnocených alternativ k Intercomu. Každá z nich má své jedinečné výhody a všechny vám pomohou vytvořit působivé zákaznické zkušenosti, které podpoří růst vašeho podnikání.
Co byste měli hledat v alternativách zákaznické podpory k Intercomu?
Začněme s jedním upřesněním: neexistuje univerzální řešení, pokud jde o nejlepší alternativu Intercomu. Místo toho existuje několik alternativ k Intercomu, z nichž každá přináší své vlastní jedinečné výhody a funkce pro správu zákazníků.
Nejlepší alternativy Intercomu však mají několik společných rysů:
- Uživatelská přívětivost: Všechny nástroje pro vynikající zákaznický servis musí být snadno použitelné, aby se členové vašeho týmu podpory mohli plně soustředit na optimalizaci interakcí se zákazníky.
- Komplexní sledování zákazníků: Čím lépe můžete sledovat své zákazníky, tím lépe mohou být informovány vaše týmy zákaznické podpory při práci s každým ticketem a požadavkem na servis.
- Možnosti interní komunikace: Komunikace v týmu je základním předpokladem kvalitního zákaznického servisu; čím snadněji mohou vaši pracovníci zákaznické podpory spolupracovat, tím lépe.
- Možnosti ticketingu: Každá platforma zákaznického servisu musí vašemu týmu usnadnit sledování ticketů zákaznické podpory, aby bylo možné spolehlivě a včas vyřešit zpětnou vazbu zákazníků.
- Integrace sociálních médií: Od nástrojů pro monitorování sociálních médií až po systém ticketingu rozšířený o zprávy ze sociálních médií – moderní software pro zákaznický servis musí zohledňovat všechny kanály.
- Funkce umělé inteligence: Od živého chatu po směrování ticketů – jakákoli alternativa k Intercomu by měla pomáhat agentům podpory od malých podniků po velké týmy zefektivnit jejich práci pomocí umělé inteligence.
9 nejlepších alternativ Intercomu, které můžete použít
Intercom může být příliš drahý nebo příliš složitý na naučení, nebo možná jen chcete mít více možností. Od softwaru pro živý chat až po automatizaci prodeje a marketingu – použijte tento seznam k vyhledání nejlepší alternativy Intercomu, která odpovídá vaší konkrétní situaci a obchodním potřebám.
1. Help Scout
Help Scout, který je často uváděn jako špičkové softwarové řešení pro help desk a alternativa k softwaru pro zákaznický servis, jako je Freshdesk, klade důraz na zapojení zákazníků. Jeho skutečné místo jako nejlepší alternativy Intercomu v tomto seznamu však vyplývá z jeho schopností umělé inteligence, které mohou pomoci s čímkoli, od zkrácení dlouhých e-mailů po dynamičtější odpovědi a další automatizační funkce.
Nejlepší funkce Help Scout
- Sdílená doručená pošta usnadňuje pracovníkům podpory spolupráci na dotazech a požadavcích zákazníků.
- Znalostní databáze je přímo integrována do funkce živého chatu, což urychluje odpovědi a snižuje zátěž agentů živého chatu.
- Integrace s nástroji pro automatizaci e-mailového marketingu, jako jsou MailChimp a Campaign Monitor, může usnadnit a zintuitivnit následné kroky.
- Widget Beacon help poskytuje funkce jako zasílání zpráv v aplikaci a podporu prostřednictvím chatu.
Omezení Help Scout
- Žádná funkce chatbota v jeho widgetu živého chatu
- Neomezená historie chatů a plná podpora sociálních médií jsou k dispozici pouze v nejdražším tarifu.
Ceny Help Scout
- Standard: 20 $/uživatel za měsíc
- Plus: 40 $/uživatel za měsíc
- Pro: 60 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
2. HubSpot Service Hub
HubSpot, gigant v oblasti automatizace e-mailového marketingu, si vybudoval renomé také v oblasti zákaznické podpory. Zejména pro stávající uživatele HubSpotu, kteří již znají funkce jako AI nástroje pro CRM, může být Service Hub skvělou alternativou k Intercomu pro živý chat, chatboty s podporou AI, systém helpdesku a další.
Nejlepší funkce HubSpot Service Hub
- Komplexní znalostní databáze pro vytvoření knihovny odpovědí pro vaše živé chatové a podpůrné agenty.
- Integrovaný software VoIP, který umožňuje soustředit veškerý prodej a zákaznickou podporu, včetně call centra, na jednom místě.
- Podrobný panel pro vytváření přehledů, kde můžete sledovat výkonnost od návštěvníků webových stránek až po chatové konverzace.
- Omnichannelový přístup k zákaznickému servisu s podporou všech hlavních kanálů
Omezení HubSpot Service Hub
- Plná funkčnost vyžaduje předplatné několika dalších nástrojů, včetně HubSpot CRM.
- Možnosti přizpůsobení mohou být omezené pro platformu pro zasílání zpráv a další komunikační kanály.
Ceny HubSpot Service Hub
- Starter: 20 $ měsíčně
- Profesionální: 500 $ měsíčně
- Enterprise: 1 200 $ měsíčně
Hodnocení a recenze HubSpot Service Hub
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 150 recenzí)
3. HelpCrunch
HelpCrunch, který nabízí bezplatné migrační služby pro uživatele svých konkurentů, je další špičkovou alternativou k Intercomu. Jeho systém helpdesku v kombinaci s multikanálovým přístupem, díky kterému se může stát jednou z nejširších platforem zákaznických služeb na trhu, z něj činí obzvláště oblíbenou volbu pro maximalizaci spokojenosti a zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce HelpCrunch
- Pokročilé, dynamicky generované profily zákazníků, které zaznamenávají a ukládají cesty uživatelů, historii nákupů, předchozí kontaktní body a další informace.
- Intuitivní chatovací widget, který lze přizpůsobit vaší značce a týmu podpory.
- Integrovaná automatizace e-mailového marketingu, kterou lze přizpůsobit na základě chování uživatelů, jejich umístění a dalších faktorů.
- Sdílená schránka, přepisy chatů a řídicí panely usnadňují týmům spolupráci.
Omezení HelpCrunch
- Funkce umělé inteligence jsou stále ve vývoji a někteří uživatelé hlásí chyby v platformě podpory.
- Žádné analytické údaje o návštěvnících webových stránek nebo produktech, což vyžaduje, aby se online podniky obrátily na jiné zdroje, aby získaly tyto cenné údaje.
Ceny HelpCrunch
- Základní: 12 $/měsíc za agenta
- Pro: 20 $/měsíc na agenta
- Enterprise: 495 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze HelpCrunch
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 180 recenzí)
4. LiveChat
Jeho název to možná neprozrazuje, ale LiveChat je komplexní platforma pro komunikaci se zákazníky. Ano, získáte podrobnou funkci živého chatu, která přichází s mnoha integracemi, od Squarespace po WhatsApp. Mezi jeho pokročilé funkce však patří také možnost odesílat a přijímat cílené zprávy všem vašim zákazníkům, od návštěvníků webových stránek po textové zprávy.
Nejlepší funkce LiveChatu
- Pokročilé funkce umělé inteligence, které mohou automatizovat zákaznickou podporu bez ztráty kvality.
- Špičkový widget pro živý chat s pokročilými možnostmi přizpůsobení, jako jsou profily agentů, zprávy o zákaznických datech a další.
- Automatizovaný systém ticketingu, který sleduje dotazy zákazníků a přiděluje úkoly agentům zákaznické podpory pro adekvátní odpovědi.
- 14denní zkušební verze umožňuje firmám zdarma vyzkoušet i pokročilé funkce.
Omezení LiveChatu
- Vzhledem k jeho sadě funkcí je relativně drahý ve srovnání s jinými alternativami Intercomu.
- Systém může občas zaostávat, což zpožďuje dobu odezvy na živé chatové zprávy.
Ceny živého chatu
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 41 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 59 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze LiveChat
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
5. Olark
Další software zaměřený na živý chat, Olark, vyniká ve své hlavní kompetenci. Krásný chatovací widget je vybaven automatickými přepisy chatů a neomezenou historií chatů pro pozdější použití. Součástí je také možnost přeměnit tato surová data na využitelné analytické údaje, což výrazně pomáhá optimalizovat váš zákaznický servis.
Nejlepší funkce Olark
- Automatizace zpráv pomocí funkcí umělé inteligence, zefektivnění interakcí se zákazníky
- Překlady živého chatu pomocí umělé inteligence mohou rychle a efektivně internacionalizovat vaši správu zákazníků.
- Pokročilé vyhledávání klíčových slov ve starých přepisech živých chatů pro budoucí použití.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje začlenění díky minimální náročnosti na zaučení.
Omezení Olarku
- Žádný specializovaný systém pro správu ticketů, což omezuje jeho schopnosti jako softwaru pro help desk a skutečné alternativy k Intercomu.
- Žádná mobilní aplikace ani platforma pro mobilní zasílání zpráv, která by umožňovala správu zákaznických služeb na cestách.
Ceny Olark
- Bezplatná 14denní zkušební verze
- Neomezený: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Olark
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
6. Tidio
Pokud jde o AI, žádný seznam nejlepších alternativ Intercomu nemůže opomenout Tidio. Jedná se o nástroj navržený pro spokojenost zákazníků, který díky pokročilým automatizačním funkcím v kombinaci s lidskou podporou optimalizuje vaše multikanálové a in-app zprávy.
Nejlepší funkce Tidio
- Robustní widget pro živý chat, včetně integrace sociálních médií pro vícekanálovou podporu.
- Rozsáhlá databáze šablon pro vše od standardních odpovědí po automatické e-maily a další komunikační kanály.
- Uživatelsky přívětivý systém ticketingu, který může proměnit Tidio v software helpdesku použitelný pro malé podniky.
- Automatizované průzkumy spokojenosti zákazníků pomáhají firmám vyhodnocovat jejich úsilí.
Omezení Tidio
- Omezená integrace s jinými nástroji zákaznické podpory ve srovnání s jinými alternativami Intercomu.
- Zatímco celkové nastavení je jednoduché, nastavení chatbota a vytvoření jeho knihovny odpovědí může být matoucí.
Ceny Tidio
- Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc
- Communicator: 25 $/měsíc na uživatele
- Chatboty: 29 $/měsíc
- Tidio+: 394 $/měsíc
Hodnocení a recenze Tidio
- G2: 4,7/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
7. Zendesk
Možná to není nejvíce přímá alternativa k Intercomu, ale žádný seznam softwaru pro help desk nemůže být úplný, aniž by alespoň zmínil Zendesk.
Jedná se především o systém pro správu ticketů s funkcemi, jako jsou automatické odpovědi, pokročilé reportování a automatizace pracovních postupů, které zvyšují jeho atraktivitu jako nejlepší alternativy Intercomu.
Nejlepší funkce Zendesk
- Automatizovaný bot pro odpovědi, který zefektivňuje platformu pro zasílání zpráv a pomáhá agentům soustředit se na složitější problémy.
- Pokročilá funkce znalostní báze pro vytvoření systému samoobsluhy pro malé podniky, který nasměruje jejich uživatele.
- Více než 1 000 integrací, které promění Zendesk v komplexní platformu pro zlepšení zákaznických služeb.
- Chatbot s podporou strojového učení, který se postupem času učí zlepšovat své odpovědi.
Omezení Zendesk
- Chatbot je matoucí při konfiguraci a zpočátku může poskytovat irelevantní odpovědi.
- Funkce umělé inteligence představují ve srovnání s jinými alternativami k Intercomu významné dodatečné náklady.
Ceny Zendesk
- Suite Team: 55 $/měsíc na uživatele
- Suite Growth: 89 $/měsíc na uživatele
- Suite Professional: 115 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pokročilé integrace umělé inteligence: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 700 recenzí)
8. ClickDesk
S ClickDesk je živý chat jen začátek. Tato alternativa Intercomu umožňuje vašim agentům video a hlasový chat se zákazníky, čímž zvyšuje jejich schopnosti podpory na mobilních zařízeních, stolních počítačích a jakýchkoli dalších potřebných kanálech.
Nejlepší funkce ClickDesk
- Funkce videochatu a hlasového chatu v prohlížeči, včetně sdílení obrazovky, aby agenti mohli vysvětlovat složité řešení.
- Integrace panelu sociálních médií, abyste oslovili zákazníky tam, kde tráví svůj čas
- Zjednodušený panel doručené pošty, který usnadňuje prohlížení, distribuci a správu otevřených dotazů.
- Nativní mobilní aplikace pro agenty k řízení požadavků zákaznické podpory a dotazů v živém chatu na cestách
Omezení ClickDesk
- Funkce helpdesku a znalostní báze jsou ve srovnání s jinými bezplatnými alternativami Intercomu v tomto seznamu omezené.
- Vysoká náročnost na učení pro malé podniky, které hledají rychlé zapojení do alternativy Intercomu podle svého výběru.
Ceny ClickDesk
- Bezplatný tarif pro až 10 uživatelů
- Lite: 14,99 $/měsíc
- Pro: 24,99 $/měsíc
- Enterprise: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze ClickDesk
- G2: 5/5 (1+ recenze)
- Capterra: 3/5 (3+ recenze)
9. Freshdesk
Pokud hledáte podporu call centra, Freshdesk může být pro vás tou nejlepší alternativou k Intercomu. Zahrnuje integrovaný systém ticketingu spolu s podporou zasílání zpráv a chatbotů s umělou inteligencí, stejně jako možnost přeměnit data o zákaznících na pokročilé, prakticky využitelné zprávy, které vám pomohou postupně zlepšovat zákaznický servis.
Nejlepší funkce Freshdesk
- Pokročilé funkce call centra, včetně možnosti zefektivnit všechny příchozí a odchozí servisní hovory.
- Funkce automatizace AI zahrnují dynamické směrování a eskalaci ticketů, podporu chatbotů a prediktivní reportování.
- Sdílené vlastnictví úkolů a ticketů umožňuje velkým týmům spolupracovat na požadavcích na služby napříč kanály.
- Díky skutečné omnichannelové podpoře je Freshdesk nejkomplexnější alternativou Intercomu na tomto seznamu.
Omezení Freshdesk
- Vysoce komplexní nástroj, který vyžaduje rozsáhlé nastavení a zaškolení, aby byl efektivní.
- Žádná centralizovaná databáze zákazníků ani CRM by neposkytovaly snadný přehled o historii interakcí.
Ceny Freshdesk
- Zdarma
- Růst: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshdesk
- G2: 4,4/5 (více než 2 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Jděte dál než Intercom: další software pro zákaznický servis a nástroje umělé inteligence
I když najdete nejlepší alternativu Intercomu pro vaši situaci, budete stále potřebovat další nástroje, které vám pomohou optimalizovat zákaznický servis. Zde mohou nástroje podpory založené na umělé inteligenci, jako je ClickUp, vytvořit jasnou výhodu oproti pokusu o správu celého provozu podpory pomocí jedné platformy.
ClickUp
ClickUp je výkonná platforma pro produktivitu typu „vše v jednom“, na kterou se odborníci v oblasti zákaznických služeb spoléhají díky její bohaté sadě funkcí, snadnému použití a integrovaným nástrojům pro správu projektů.
Zatímco alternativy Intercomu mohou pomoci se správou vztahů se zákazníky, ClickUp vám umožňuje vytvořit komplexní strategii CRM, která v konečném důsledku ovlivňuje vaše každodenní rozhodnutí. Funkce ClickUp CRM můžete využít k vytvoření praktické a komplexní databáze všech vašich zákazníků.
A to ještě ani nezačneme mluvit o ClickUp AI, softwaru virtuálního asistenta založeném na umělé inteligenci, který byl speciálně vytvořen pro zefektivnění vaší práce. Od shrnutí dokumentů po automatické vytváření úkolů a dynamické úpravy textů – ClickUp vám pomůže vybudovat backend, který potřebujete k optimalizaci práce vašich pracovníků podpory.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozsáhlá databáze šablon, včetně možností jako šablony komunikačních plánů a šablony zákaznické podpory.
- Vytváření znalostní báze prostřednictvím ClickUp Docs, které lze přímo propojit s vašimi úkoly a pracovními postupy.
- Rozsáhlé funkce umělé inteligence pro automatizaci a zlepšení vaší práce a zaměření se na strategičtější úkoly.
- Neomezená bezplatná zkušební verze v rámci plánu Free Forever, abyste mohli vyzkoušet základní funkce tak dlouho, jak potřebujete, než se zavážete.
Omezení ClickUp
- Nejedná se o specializovanou alternativu Intercomu navrženou konkrétně pro zákaznický servis.
- Komplexní sada funkcí může pro nové uživatele znamenat delší dobu učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
Posuňte správu vztahů se zákazníky na vyšší úroveň s ClickUp
Možná to není přímá alternativa k Intercomu, ale ClickUp se může rychle stát klíčovou součástí vaší sbírky nástrojů pro zákaznický servis.
Začněte správou vztahů se zákazníky. Se správnými šablonami můžete vytvořit vlastní znalostní databázi, sledovat údaje o zákaznících a vylepšit zákaznickou podporu.
Ale především ClickUp vyniká jako bezplatný software pro správu projektů přímo propojený s vaší zákaznickou podporou. Namísto toho, abyste začali s bezplatnou zkušební verzí, která rychle přejde na měsíční předplatné, tento software pro zákaznickou podporu nikdy neovlivní váš rozpočet, dokud ho nebudete potřebovat.
A samozřejmě díky jejich širokým možnostem můžete spravovat své prodejní a marketingové kampaně společně se zákaznickým servisem.
Jste připraveni začít? Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet ClickUp a posuňte svou zákaznickou podporu na vyšší úroveň.