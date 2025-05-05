10 nejlepších alternativ a konkurentů Quip v roce 2025

Salesforce si podmanil svět byznysu a jeho platforma pro produktivitu Quip není výjimkou. Díky nástrojům pro spolupráci při vytváření dokumentů a tabulek je oblíbená pro brainstorming v týmech.
Ačkoli je Quip pro některé firmy užitečný, zastaralé uživatelské rozhraní, omezení dat a omezené možnosti přizpůsobení ho činí pro některé týmy nevhodným. Pokud hledáte robustní a flexibilní nástroj, zvažte tyto alternativy k Quipu.
Od komplexních nástrojů pro správu projektů po komunikační pomůcky a aplikace pro pořizování poznámek – každý si zde najde něco pro své obchodní účely. Zde vám ukážeme, na co byste se měli zaměřit při výběru nástroje. Poté se seznámíte s různými alternativami k Quip, včetně klíčových funkcí, omezení, cen a hodnocení uživatelů.
Jaké jsou alternativy Quip?
Quip je cloudový nástroj, který nabízí dokumenty, tabulky a týmové chaty, vše v rámci platformy Salesforce. Jedná se o zjednodušený nástroj pro správu projektů, který se zaměřuje na dokumentaci a komunikaci.
To také znamená, že je omezená, protože v tomto nástroji nelze vytvářet ani plánovat úkoly ani zpracovávat větší pracovní toky. Je navržena jako nástroj pro spolupráci v reálném čase, ale lze ji používat pouze v rámci Salesforce.
Alternativy k Quipu mají za cíl tuto mezeru zaplnit a vyřešit tyto omezení. Některé nabízejí lepší funkce, pokud jde o dokumentaci a chat. Jiné poskytují větší platformu s rozšířenou funkčností a vylepšenými možnostmi přizpůsobení.
Existují desítky alternativ k Quip, od jednoduchých aplikací pro zasílání zpráv až po komplexní CRM systémy pro řízení projektů.
Vhodný nástroj pro vaši firmu bude záviset na vašich konkrétních potřebách. Při zvažování alternativy k Quipu mějte na paměti následující otázky:
- Potřebujete pouze alternativu pro zasílání zpráv a dokumentaci?
- Existují konkrétní integrace s nástroji, které váš tým potřebuje?
- Splňuje alternativa vaše rozpočtové požadavky?
Odpovědí na tyto otázky získáte kritéria pro výběr správné alternativy Quip.
Co byste měli hledat v alternativách k Quip?
Quip je sice dobrý nástroj pro spolupráci v reálném čase, ale pro správu dokumentů není tou nejlepší volbou. Zaprvé jej lze používat pouze v rámci Salesforce, což jej činí nepoužitelným pro týmy na jiných platformách. Zadruhé nenabízí vyhledávací funkci ani vestavěnou znalostní bázi, což ztěžuje vyhledávání dokumentů, které jste delší dobu neotevřeli.
Není překvapením, že mnoho společností hledá alternativy k Quipu, i když nejsou všechny stejné. Prozkoumejte funkce, vlastnosti a nabídky a najděte ten správný náhradní nástroj pro vaši firmu. Některé možnosti jsou vhodnější pro malé týmy, zatímco jiné jsou navrženy tak, aby podporovaly velké podniky napříč odděleními.
Toto byste měli hledat v alternativách k Quip:
- Integrace: Vyberte si alternativu, která funguje s nástroji, které již denně používáte.
- Možnosti sdílení: Najděte nástroj, který nabízí oprávnění a sdílení souborů pro interní nebo veřejné sdílení dokumentů.
- Více funkcí pro spolupráci: Nejlepší nástroje jsou ty, které můžete použít pro spolupráci se svým týmem. Vyberte si alternativu, která umožňuje více lidem přispívat do dokumentu současně.
- Další nástroje: Pro lepší funkčnost vyberte nástroj, který nabízí funkce jako správa úkolů, komunikace a podpora AI.
10 nejlepších alternativ k Quip, které můžete použít
Chcete přejít z Quipu nebo začít s jiným řešením, které není tak omezující?
Sestavili jsme seznam nejlepších konkurentů, abychom vám pomohli najít nejlepší alternativu Quip pro vaši konkrétní situaci. Od aplikací pro zasílání zpráv a nástrojů pro práci s dokumenty až po software pro správu projektů – každý tým si zde najde to své.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který týmům umožňuje spolupracovat, vytvářet seznamy úkolů, plánovat projekty, pořizovat poznámky z jednání a mnoho dalšího. Navíc díky mnoha funkcím pro spolupráci představuje silnou alternativu k Quipu, a to bez ohledu na velikost týmu, rozpočet nebo odvětví.
Pro všechny vaše textové potřeby použijte ClickUp Docs. Ať už chcete vytvořit znalostní bázi pro svůj tým, firemní dokumentaci nebo marketingové materiály, tento nástroj vám s tím pomůže.
Sdílení souborů v Docs usnadňuje přiřazování oprávnění, takže správní členové týmu mají přístup k vaší dokumentaci. Navíc AI v Docs nabízí návrhy a urychluje shrnování, generování akčních položek a úpravy a formátování.
Tabulkový pohled v ClickUp z něj dělá skutečnou alternativu k Quip. Pomocí těchto tabulek můžete sledovat data, vizualizovat metriky a vytvářet databáze bez nutnosti programování – a to bez vazby na platformu Salesforce.
Díky tisícům šablon ClickUp pro týmy můžete vytvořit jakýkoli typ dokumentace za kratší dobu. Vyhledávejte podle použití nebo procházejte databázi šablon a najděte tu správnou pro to, co chcete vytvořit.
Nejlepší funkce ClickUp
- Funkce pro týmovou komunikaci, jako je zobrazení chatu, usnadňují spolupráci tím, že všechny konverzace uchovávají na jednom místě, kde je lze prohledávat.
- Díky integraci s nástroji jako Dropbox, Google Drive a Jira můžete plynule pracovat s nástroji, které máte rádi.
- Integrovaná správa úkolů a automatizace umožňují plynulejší pracovní postupy pro vyšší produktivitu.
- Přizpůsobitelná oznámení udržují všechny v obraze a zajišťují, že nic neunikne pozornosti.
- Různé zobrazení, včetně Kanban tabulek, vám umožní vizualizovat pracovní postupy a sledovat, co se děje na všech úrovních podnikání.
- Prohledávatelná znalostní databáze vám umožňuje vytvářet wiki pro mezifunkční týmy a znamená, že potřebné informace najdete během několika sekund.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI zatím není k dispozici v mobilní aplikaci, ale její spuštění se připravuje.
- Je třeba se s nimi naučit pracovat, protože platforma nabízí mnoho funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Notion
Notion je webový nástroj pro zvýšení produktivity a pořizování poznámek. Použijte jej k vytvoření dokumentace znalostní báze, segmentovaných seznamů úkolů a ke správě projektů. Nástroj obsahuje integrované dokumenty, časové osy a tabule, které zlepšují organizaci a vizualizují pracovní postupy.
Nejlepší funkce Notion
- Notion AI vám pomůže dokončit věty, nabídne nápady pro brainstorming a v mžiku zlepší organizaci dokumentů.
- Funkce pro správu projektů vám umožňují konsolidovat nástroje, čímž ušetříte peníze na nákladech a zdrojích.
- Filtry vám umožňují zobrazit informace, které jsou přiřazeny určitým členům týmu nebo založeny na prioritě.
- Přizpůsobitelné značky a štítky vám umožní sledovat pokrok a sledovat informace, které jsou pro vás nejdůležitější.
Omezení aplikace Notion
- Někteří uživatelé si stěžují, že aplikace zamrzá nebo maže informace, které je pak nutné obnovit.
- Funkce vyhledávání je omezená a nedokáže zvýraznit klíčové slovo v vložených seznamech nebo mřížkách.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/uživatel/měsíc
- Business: 18 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Požádejte o demo s cenovou nabídkou
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
3. Google Docs
Google Docs vám umožňuje spolupracovat s členy týmu na dokumentech odkudkoli a na jakémkoli zařízení. Snadné nastavení sdílení a spolupráce v reálném čase vedou k plynulejším pracovním postupům. Přepínejte mezi režimy úprav, prohlížení a navrhování, abyste mohli přidávat komentáře a upravovat dokumenty.
Nejlepší funkce Google Docs
- Smart Compose snižuje počet chyb a umožňuje vám vytvářet obsah rychleji díky návrhům pravopisu a gramatiky a doplňování vět.
- Jelikož je součástí Google Workspace, můžete hladce používat nástroje jako Gmail, Google Meet a Google Sheets ke sdílení poznatků a přidávání komentářů.
- Google Docs se integruje s celou řadou nástrojů, takže můžete ušetřit čas a pracovat efektivněji.
- Režim offline vám umožňuje pokračovat v práci, i když nejste připojeni k internetu.
Omezení Google Docs
- Režim offline nenabízí všechny funkce režimu online, což omezuje možnosti použití bez připojení k internetu.
- Bezplatné úložiště je omezené, takže pokud plánujete tuto aplikaci používat jako nástroj pro velké databáze, budete si muset připlatit.
- Nabízí méně možností přizpůsobení formátování než jiné nástroje v tomto seznamu.
Ceny Google Docs
- Osobní: Zdarma
- Business Standard: 12 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Google Docs
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 27 800 recenzí)
4. Microsoft OneDrive for Business
Společnost Microsoft revolučním způsobem změnila práci s nástroji jako Windows, Excel a Word. Jak název napovídá, Microsoft OneDrive je nástroj určený k ukládání všech vašich souborů na jednom snadno přístupném místě. Nabízí plynulou spolupráci, bezpečnostní kontroly a mobilní funkce a je navržen tak, aby usnadňoval práci s dokumentací v kanceláři i na cestách.
Nejlepší funkce Microsoft OneDrive for Business
- Přidejte sdílené soubory o velikosti až 100 GB z aplikací Teams nebo Sharepoint.
- Funkce časově omezeného přístupu vám umožňují sdílet dokumenty s časovým omezením pro klienty, dodavatele a potenciální zákazníky.
- Offline úpravy se automaticky synchronizují, jakmile se znovu připojíte k internetu.
- Mobilní aplikace vám umožňuje pořizovat fotografie účtenek, skenovat vizitky a vytvářet tabule.
- Díky zdrojům, jako je knihovna produktivity a technická komunita, můžete snadno získat podporu, když ji potřebujete.
Omezení služby Microsoft OneDrive for Business
- Data patří k účtu, který je vytvořil, takže pokud zaměstnanec odejde, máte omezený časový prostor, během kterého můžete obnovit jeho data a dokumenty.
- Omezení synchronizace a počtu znaků mohou představovat problém pro větší podniky.
- Některé funkce nejsou dostupné ve všech regionech nebo zemích.
Ceny služby Microsoft OneDrive for Business
- OneDrive for Business (Plán 1): 5 $/uživatel/měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/uživatel/měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft OneDrive for Business
- G2: 4,3/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 800 recenzí)
5. Atlassian Confluence
Confluence je centralizované informační centrum a nástroj pro správu projektů. Vytvářejte týmové prostory pro různé oddělení nebo projekty a ukládejte dokumenty, plány a nápady. Integruje se s desítkami nástrojů, včetně Trello, Microsoft Teams a Figma, aby zjednodušila pracovní postupy.
Nejlepší funkce Confluence
- Stovky šablon usnadňují vytváření všeho od prodejních prezentací po marketingové materiály.
- Zdroje jako Atlassian University vám pomohou vytěžit z tohoto nástroje maximum a najít podporu při překonávání překážek.
- Vlastní stavy vám umožňují sledovat pokrok a mít přehled o tom, kde se věci nacházejí v procesu.
- Komentáře, zmínky a oznámení vytvářejí prostředí pro spolupráci.
Omezení aplikace Confluence
- Někteří uživatelé měli problémy s formátováním obrázků a videí.
- Automatizace s integrovanými nástroji mohou být neohrabané a nemusí vždy fungovat hladce.
- Rozhraní může být pro nové uživatele matoucí.
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 5,75 $/uživatel/měsíc
- Premium: 11 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 100 recenzí)
6. Slab
Slab se zaměřuje na jednoduchost a snaží se být nástrojem pro sdílení znalostí. To znamená, že neobsahuje spoustu zbytečných funkcí pro zasílání zpráv ani se nesnaží být aplikací typu „vše v jednom“. Díky tomu je ideální pro firmy, které potřebují pouze nástroj pro vytváření, ukládání a spolupráci na dokumentech.
Nejlepší funkce Slab
- Složky, štítky a témata organizují obsah a přidávají kontext, což vede k robustní vyhledávací funkci.
- Díky rozsáhlé integraci můžete tento nástroj snadno propojit s jiným softwarem, tabulkami a správci úkolů.
- Intuitivní rozhraní a moderní formátování vám umožní soustředit se na obsah.
- Využijte pomoc centra podpory a videonávody univerzity, abyste tento nástroj mohli využívat na maximum.
Omezení Slab
- Integrované editační funkce nejsou tak robustní jako u jiných nástrojů.
- Je určena pouze pro ukládání a vytváření dokumentů, takže pro správu týmu a vytváření úkolů budete muset použít jiné nástroje.
Ploché ceny
- Zdarma
- Startup: 8 $/uživatel/měsíc
- Business: 15 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slab
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
7. Helpjuice
Helpjuice je software pro znalostní bázi, který se zaměřuje na přizpůsobitelnost, jednoduchost a sdílení. Tento nástroj můžete použít k vytváření a ukládání dokumentů a přidávání přizpůsobitelných oprávnění. Nástroj také funguje jako vyhledávací nástroj podobný Google s podporou optimalizovanou pro SEO, analytikou a podporou více jazyků.
Nejlepší funkce Helpjuice
- Helpjuice Analytics zobrazuje typy termínů, které lidé vyhledávají, takže můžete vytvořit znalostní báze zaměřené přímo na vaši cílovou skupinu.
- Funkce optimalizace SEO umožňují čtenářům najít vaše znalostní databáze rychleji než s jinými nástroji.
- Zákaznická podpora je k dispozici během několika minut, nikoli dnů.
- Díky přizpůsobitelným motivům, formátům a dokumentům můžete do dokumentace přidat své vlastní značky a prvky.
Omezení Helpjuice
- Nahrávání formulářů vyžaduje několik kliknutí a mohlo by být zjednodušeno pro lepší uživatelský zážitek.
- Je třeba se s tímto nástrojem trochu seznámit, protože funguje jinak než většina interních aplikací pro znalostní báze.
Ceny Helpjuice
- Startup: 120 $/měsíc
- Run-Up: 200 $/měsíc
- Premium Limited: 289 $/měsíc
- Premium Unlimited: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze Helpjuice
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
8. Slack
Slack je softwarový nástroj pro zasílání zpráv a týmovou spolupráci, který byl navržen tak, aby zajistil plynulou komunikaci. Desktopová a mobilní aplikace funguje s iOS a Androidem, takže můžete posílat zprávy i na cestách. Díky tomu můžete zůstat ve spojení odkudkoli a kdykoli, aniž byste něco zmeškali.
Nejlepší funkce Slacku
- Přizpůsobitelné kanály vám umožňují vytvářet segmentované konverzační prostory pro věci, jako je zábava mimo práci, prostory pro jednotlivá oddělení a chaty zaměřené na projekty.
- Slack Connect umožňuje omezený přístup a komunikaci s externími stranami, jako jsou dodavatelé a partneři.
- Huddles přináší tradiční pracovní atmosféru do vzdálených prostředí díky video a audio hovorům přímo v aplikaci.
- Sdílejte obsah z jiných nástrojů přímo v chatových kanálech díky aplikacím a integracím.
Omezení aplikace Slack
- Neexistuje možnost vysílat změny stavu uživatelů, takže budete muset vyhledat člena týmu, abyste zjistili, jaký je jeho stav.
- Někteří uživatelé mají problém přehlédnout oznámení nebo zprávy, zejména pokud je kanálů hodně.
Ceny Slacku
- Pro: 7,25 $/uživatel/měsíc
- Business+: 12,50 $/uživatel/měsíc
- Enterprise Grid: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 31 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
9. Taskade
Taskade je aplikace pro pořizování poznámek a úkolů. Jejím cílem je zefektivnit produktivitu tím, že poskytuje zasílání zpráv, spolupráci a správu úkolů v jednom nástroji. Obsahuje pět vestavěných nástrojů umělé inteligence, včetně chatbota, asistenta projektu a pomocníka pro automatizaci.
Nejlepší funkce Taskade
- Automatizujte stovky úkolů během několika sekund díky nástrojům umělé inteligence, které za vás odvedou těžkou práci.
- Pomocí výzev generujte dynamické pracovní postupy, seznamy úkolů a vizuální pomůcky.
- Koordinujte úkoly a brainstormujte nové nápady prostřednictvím konverzací s chatbotem s umělou inteligencí.
- Strukturované osnovy jsou zcela přizpůsobitelné, takže můžete vytvořit dokumentovou databázi, která vám bude vyhovovat.
Omezení aplikace Taskade
- Nahrávání velkých dokumentů nebo příliš mnoha dokumentů najednou může způsobit poruchy.
- Chybí funkce pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy.
- Levnější tarify mají omezenou kapacitu úložiště, což může být pro větší týmy problém.
Ceny Taskade
- Pro: 19 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Business: 49 $/měsíc pro až 25 uživatelů
- Ultimate: 99 $/měsíc pro až 50 uživatelů
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
10. Tettra
Zatímco Quip je navržen jako znalostní báze pro prodejní týmy, Tettra se snaží být znalostním centrem pro všechny. Pravidelné ověřovací funkce zajišťují, že váš obsah je aktuální a přesný. Integrace a funkce vkládání zajišťují, že se můžete snadno připojit k externím zdrojům a souborům, když to potřebujete.
Nejlepší funkce Tettra
- Kai, vestavěný robot s umělou inteligencí, zefektivňuje provoz a pomáhá odpovídat na časté otázky, abyste měli více času na soustředěnou práci.
- Přiřaďte v nástroji odborníky, aby členové týmu věděli, na koho se obrátit o pomoc.
- Automatické návrhy obsahu pomáhají identifikovat mezery v obsahu a vytvořit tak robustnější znalostní centrum.
- Nahrajte existující soubory nebo začněte od nuly
Omezení Tettra
- Tato jednoduchá služba není vhodnou volbou pro ty, kteří hledají komplexní nástroj.
- Neobsahuje funkci živé spolupráce.
Ceny Tettra
- Základní: 4 $/uživatel/měsíc
- Škálování: 8 $/uživatel/měsíc
- Professional: 12 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Tettra
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (9+ recenzí)
Opusťte Quip a přejděte na ClickUp
Pokud hledáte alternativy k Quip, pravděpodobně vás odrazují jeho omezení. Ačkoli je to pro některé společnosti dobrý nástroj, je omezen na Salesforce, nemá vestavěnou znalostní bázi a nelze v něm vyhledávat. Přejděte na ClickUp, komplexní software pro správu projektů, který nabízí vše výše uvedené a ještě mnohem více.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp. Začněte využívat funkce, jako je spolupráce v reálném čase, integrované dokumenty a tabulky a nástroje umělé inteligence, které posunou vaše pracovní postupy na novou úroveň. Okamžité spouštěče a automatizace šetří čas a úsilí a vy můžete sledovat veškerou svou dokumentaci v přizpůsobitelných prostorech.