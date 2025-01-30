5 nejlepších alternativ a konkurentů aplikace Shortcut (2025 recenzí)

Hledáte nejlepší alternativy k aplikaci Shortcut?
Pokud jde o řízení projektů, je třeba zorganizovat spoustu věcí!
Od organizace rozdělení práce až po řešení blížících se termínů musíte zvládat spoustu úkolů najednou.
Naštěstí máte k dispozici nástroje pro správu projektů, jako je Shortcut, které vám s tím pomohou.
Ačkoli je Shortcut dobrý nástroj, není to dokonalý software pro řízení projektů.
A pokud jste tento článek vyhledali, pravděpodobně s námi souhlasíte a hledáte nějaké alternativy k aplikaci Shortcut.
Ale s stovkami dostupných nástrojů pro správu, který z nich si vybrat?
Nebojte se!
V tomto článku se zaměříme na to, proč potřebujete alternativu k Shortcut, a představíme pět nástrojů pro správu projektů, které vám pomohou najít ten nejlepší. Zdůrazníme jejich klíčové funkce, výhody, nevýhody, ceny a hodnocení zákazníků, abyste mohli jednotlivé nástroje snadno porovnat.
A aby to bylo zábavnější, použijeme příklady z filmů Pitch Perfect.
Koneckonců, když jde o přijímání nových způsobů, kdo vám pomůže lépe než Beca, jejíž moderní techniky pomohly skupině Barden Bellas (akapela skupina) vyhrát národní šampionát.
Pojďme na to!
Co je Shortcut?
Než se pustíte do čtení o alternativách, pojďme si nejprve projít software Shortcut a 3 důvody, proč potřebujete alternativu. Neberte nás jen za slovo, když říkáme, že program Shortcut není dokonalým nástrojem pro řízení projektů!
Shortcut je nástroj pro řízení projektů založený na metodě Kanban určený pro týmy pracující na projektech vývoje softwaru, kde je každý úkol prezentován jako příběh.
Co je to příběh?
Příběh je standardní jednotka práce představující jednotlivé úkoly.
V aplikaci Shortcut mohou být příběhy tří typů:
- Funkce: úkol související s funkcemi softwaru
- Chyba: úkol související s poruchami v softwaru
- Úkol: jakákoli činnost, která nespadá do kategorie funkce nebo chyba.
Příběh lze rozdělit do kategorií Projekty, Epické příběhy, Pracovní postupy a Milníky.
Co to je?
- Projekt: každý příběh patří k projektu
- Pracovní postup: proces, kterým příběh postupuje vpřed
- Epic: sbírka příběhů, které patří k různým projektům nebo pracovním postupům
- Milníky: nejvyšší úroveň organizační hierarchie, složená z epik
3 hlavní důvody, proč hledat alternativu k aplikaci Shortcut
Shortcut je samozřejmě slušný nástroj, který vám pomůže se správou úkolů, ale je to ten pravý nástroj pro vás?
Pro začátek je třeba říci, že v rámci bezplatného tarifu máte přístup k podpoře zaměstnanců Shortcut pouze prostřednictvím komunity Shortcut. Je to podobné, jako když navštívíte online fórum, zadáte otázku a čekáte, až vám někdo odpoví.
To je ale časově náročné!
A to je jen špička ledovce, pokud jde o nevýhody tohoto nástroje!
Podívejme se na 3 hlavní problémy, se kterými se můžete setkat při používání aplikace Shortcut:
1. Vhodné pouze pro projekty vývoje softwaru
Harmonie je základním aspektem každé a cappella skupiny, že?
Podobně je úkol základní jednotkou každého projektu a nástroj pro řízení projektů by měl být schopen zvládnout jakékoli úkoly související s projektem.
V aplikaci Shortcut můžete každému úkolu, který vytvoříte, přiřadit typ (funkce, chyba nebo úkol).
S pouhými třemi možnostmi je však velmi omezený.
Myslím tím, že tato kategorizace je skvělá pro úkoly, které může řešit softwarový vývojář.
Všichni ostatní však musíte své úkoly označovat jako „Povinnosti“. To vám zanechává spoustu nesouvisejících úkolů „Povinnosti“, které mohou být obtížné identifikovat a sledovat.
Mluví se o tom jako o „povinnosti!“
2. Omezeno na Kanbanovou tabuli
Uživatel aplikace Shortcut je omezen pouze na zobrazení Kanban nebo tabule.
To sice omezuje uživatele na jeden pohled, ale zároveň činí aplikaci nevhodnou pro konkrétní projekty a metodiky.
Například není vhodný pro případy, kdy pracujete na složitém projektu, kde se zabýváte několika atributy souvisejícími s projektem. To může vést k nepřehledné Kanban tabuli, což může ztížit sledování úkolů.
Navíc, protože uživatelé Shortcut jsou omezeni pouze na jediný pohled na projekt, může pro ně být obtížné získat kompletní přehled o více projektech.
3. Nejsou k dispozici Ganttovy diagramy
Ganttův diagram je důležitým prvkem v projektovém řízení.
Proč?
Poskytuje vizuální přehled časové osy projektu, zdrojů a závislostí.
Pomocí Ganttova diagramu můžete odhadnout, jak dlouho bude projekt trvat, a určit úkoly, které byste měli řešit (kritická cesta), abyste projekt dokončili včas.
Protože však program Shortcut tuto funkci neobsahuje , budete postrádat tento užitečný prvek pro plánování, rozvrhování a správu projektů.
Nyní, když znáte hlavní nevýhody aplikace Shortcut, co byste měli hledat místo ní?
5 nejlepších alternativ k aplikaci Shortcut v roce 2022
Ačkoli vám Shortcut může pomoci s úkoly v rámci vašich projektů, rozhodně není nejlepším nástrojem na trhu.
Nakonec by nástroj pro správu projektů měl vyhovovat všem druhům projektových potřeb, nejen těm, které se týkají vývoje softwaru.
Ale jak si z nepřeberného množství nástrojů pro správu vybrat ten, který je pro vás ideální?
I když to v tomto případě není možné, můžeme vám nabídnout virtuální prohlídku nejlepších nástrojů pro řízení projektů.
Pojďme na to!
1. ClickUp
ClickUp je světová jednička mezi nástroji pro řízení projektů.
Ať už jde o správu úkolů, sledování pokroku nebo správu zdrojů, ClickUp zvládne všechno , co na něj hodíte!
Klíčové vlastnosti
Zde je přehled některých klíčových funkcí, které ClickUp nabízí, abyste tomu mohli věřit:
1. Více zobrazení pro různé potřeby projektů
Na rozdíl od Shortcut je ClickUp stejně univerzální jako The Treblemakers, pokud jde o zobrazení.
(Treblemakers byli mimochodem šestinásobnými vítězi mezinárodního šampionátu vysokoškolských a cappella skupin. )
Tento flexibilní nástroj pro řízení projektů se zaměřuje na přizpůsobení se změnám, ať už se jedná o Agile, Scrum, Kanban nebo jakoukoli projektovou metodiku.
A přesně to získáte s funkcí Multiple Views od ClickUp: flexibilitu.
Umožňuje vám pracovat jakýmkoli způsobem, který přesně odráží potřeby vašeho projektu.
Zde je přehled toho, co vám ClickUp nabízí:
A. Požadované zobrazení úkolů
Díky dvěma povinným zobrazením úkolů v ClickUp se můžete přizpůsobit dvěma běžným stylům řízení projektů:
1. Zobrazení seznamu
Zobrazení seznamu uvádí vaše úkoly jako seznam úkolů ve stylu GTD, kde jsou úkoly uvedeny jeden pod druhým.
Díky tomuto zobrazení můžete úkoly provádět v pořadí a postupně je odškrtávat.
Úkoly můžete také třídit přidáním sloupců podle vlastního výběru, například:
- Stav
- ID úkolu
- Vytvořil
- Datum vytvoření
2. Zobrazení tabule
Pokud chcete pokračovat s Kanbanovou tabulkou, pak je pro vás ideální zobrazení tabule v ClickUp.
Díky funkci drag and drop můžete rychle přesouvat své úkoly podle svých potřeb.
Zobrazení tabule vám pomůže rychle vizualizovat průběh projektu a stačí jediný pohled, abyste zjistili, v jaké fázi se vaše úkoly nacházejí!
B. Box view
Funkce Box view aplikace ClickUp poskytuje přehledný vizuální přehled úkolů a projektů vašeho týmu.
Díky tomu se projektoví manažeři mohou vyhnout zdlouhavým poradám se zaměstnanci, jejichž jediným účelem je zjistit, kdo na čem pracuje!
Projektoví manažeři mohou tento přehled využít k rychlému zjištění:
- Na jakých úkolech členové jejich týmu momentálně pracují
- Co bylo dosud dokončeno
- Který člen vzdáleného týmu má příliš mnoho úkolů?
Navíc můžete rovnoměrně rozložit pracovní zátěž mezi své zaměstnance tím, že zjistíte, kdo má příliš mnoho úkolů na zpracování.
Efektivní správa zdrojů: dosaženo!
C. Zobrazení kalendáře
Beca měla kvůli stážím a zkouškám potíže všechno stíhat, že?
Nebojte se, kalendářový pohled ClickUp tento problém za vás vyřeší.
Je to nejrychlejší způsob, jak plánovat a spravovat harmonogramy projektů, aniž byste vynechali jediný úkol!
Můžete dokonce přepínat mezi zobrazením:
- Dny: zobrazte všechny své úkoly pro libovolný vybraný den
- 4 dny: podívejte se na svůj plán úkolů za poslední čtyři dny
- Týden: zobrazte si týdenní plán projektu
- Měsíční: přehled všech úkolů za celý měsíc
D. Režim Me
Chcete, aby se ve vašem pracovním prostoru zobrazovaly pouze úkoly, které jsou vám přiděleny?
Pak je Me Mode tou správnou odpovědí!
Režim Me Mode aplikace ClickUp vám umožňuje zobrazit všechny úkoly, které jsou přiřazeny pouze vám. Pomáhá členům lépe se soustředit na individuální pracovní zátěž projektu tím, že eliminuje úkoly ostatních členů týmu.
Co víc?
Tento personalizovaný prostor si můžete dokonce přizpůsobit pouhým zaškrtnutím položek (komentáře, dílčí úkoly, kontrolní seznamy), které chcete vidět ve svém režimu Me Mode.
2. Ganttovy diagramy pro sledování postupu vašeho projektu
Aby se Bellas staly mistryněmi v acapella, naplánovaly si celý časový harmonogram až do finále.
To můžete udělat i vy.
Jak?
S Ganttovými diagramy od ClickUp!
Ganttovy diagramy zobrazují celý časový plán projektu od začátku do konce. Pomáhají vám plánovat projekty, spravovat zdroje a vizualizovat vzájemné závislosti mezi úkoly – díky nim je sledování postupu vašeho projektu hračkou!
Stačí se rychle podívat na Ganttův diagram a hned budete vědět, jak váš projekt postupuje.
Tato úžasná funkce dokáže dokonce automatizovat spoustu procesů – jen pro vás!
Toto jsou jeho funkce:
- Automaticky upravujte závislosti úkolů, když se změní harmonogram vašeho projektu.
- Porovnejte aktuální pokrok projektu s očekávaným pokrokem
- Vypočítejte procentuální pokrok svého projektu na základě dokončených úkolů v porovnání s celkovým počtem úkolů.
- Vypočítejte si kritickou cestu, abyste zjistili, které úkoly musíte splnit, abyste dodrželi termíny projektu.
3. Nativní sledování času pro sledování času, který vaše projekty zabírají
Aubrey se musela osobně ujistit, že členové jejího týmu dodržují tréninkový plán.
Ale musí být vyčerpávající sledovat, kolik času jednotlivec strávil každým cvičením, že?
Abychom vám pomohli tomuto problému v projektovém řízení předejít, ClickUp vám umožňuje sledovat čas strávený na projektu prostřednictvím rozšíření pro Google Chrome, které je 100% ZDARMA.
Tato nativní funkce sledování času vám pomůže:
- Získejte kompletní přehled o tom, kdo pracoval na jakém úkolu a jak dlouho.
- Sledujte produktivitu členů svého týmu pomocí rozložení času
- Sledujte všechny podrobnosti, které potřebujete k fakturaci klientovi.
ClickUp navíc umožňuje integraci s oblíbeným softwarem pro sledování času, jako jsou Everhour a Time Doctor. Díky tomu se můžete rychle přizpůsobit tomu, co vaši zaměstnanci již používají!
4. Automatizace pracovních postupů pro zvýšení efektivity vašeho týmu
Funkce Automation od ClickUp přináší do vašeho pracovního prostoru spoustu automatizací pracovních postupů. Tuto skvělou funkci můžete použít k automatizaci opakujících se úkolů, abyste urychlili práci, což vám nejen ušetří spoustu času, ale také vám umožní soustředit se na podstatné úkoly.
Struktura automatizace procesů ClickUp vypadá takto:
Když je spuštěn spouštěč a je splněna podmínka, automaticky se provede určitá akce .
Pro Sammyho, šéfa Becy, by automatizovaný pracovní postup mohl vypadat takto:
Aby se ujistil, že Beca odešle své audio demo včas, mohl by nastavit připomenutí, které ji na to upozorní.
Zde:
- Spouštěč: Blížící se termín splatnosti
- Podmínka: Beca je nabyvatelkou
- Akce: Přidejte komentář „Jak pokračuje demo?“
ClickUp nabízí více než 50 předem připravených automatizací, ale můžete si také vytvořit vlastní automatizace.
Některé z těchto přednastavených automatizací jsou:
- Automaticky přiřazujte nové úkoly konkrétním členům týmu
- Přidejte značku nebo přesuňte úkol do seznamu, když se změní priorita
- Zveřejněte komentář, když jsou všechny dílčí úkoly v rámci úkolu označeny jako uzavřené.
- Přidávejte, odstraňujte nebo přeřazujte úkoly, když se změní jejich stav.
- Při vytvoření úkolu použijte šablony a značky
Chcete-li vidět více možností, přečtěte si informace o ClickUp Automations.
5. Pulse pro sledování „pulsu“ vašeho týmu
Funkce Pulse od ClickUp využívá strojové učení k analýze úkolů, na které se váš tým nejvíce soustředí.
Pulse vám také umožňuje:
- Zkontrolujte jejich stav aktivity (online/offline)
- Sledujte v reálném čase, jaké úkoly si vaši členové prohlížejí nebo komentují.
- Automatizujte své schůzky Scrum
- Zobrazte aktivitu svého týmu za dané období
6. Speciální sekce pro komentáře pro efektivní týmovou práci
Nedorozumění může způsobit zmatek mezi členy vašeho týmu, jako v případě Amy:
A protože spolupráce je klíčem k úspěšným projektům, tento software pro řízení projektů vám pomáhá efektivně komunikovat s každým členem týmu prostřednictvím funkce Komentáře.
Každý úkol v ClickUp má vlastní sekci pro komentáře, kterou můžete využít k posílení týmové spolupráce při jakémkoli úkolu.
Můžete jej použít k:
- Prodiskutujte s vaším vzdáleným týmem, jak úkol provést.
- Snadné sdílení relevantních souborů a odkazů
- Řešte všechny problémy ve správném kontextu
- Označte členy týmu, abyste zajistili správné další kroky.
A co víc?
ClickUp vám umožňuje převést komentáře na úkoly a přiřadit je členům týmu pomocí funkce Přiřadit komentáře. Tak se už nikdy nebudete muset bát, že vaše komentáře zůstanou bez povšimnutí!
Jakmile úkol přidělíte členovi týmu, bude o tom okamžitě informován. Zobrazí se dokonce v jeho liště úkolů, aby měl komentář vždy na očích.
A jakmile je úkol dokončen, mohou komentář označit jako vyřešený. Tím se zabrání zbytečným následným dotazům!
7. Reportování pro analýzu výkonu vašeho týmu
Ať už se jedná o The Treblemakers nebo Barden Bellas, sledování výkonu vašeho týmu je důležité pro zajištění produktivity.
No, Aubrey se někdy nechá trochu unést!
Nebojte se, díky reportům ClickUp mohou projektoví manažeři jako ona získat podrobný přehled o výkonu týmu, aniž by si museli lámat hlavu.
Tento software pro řízení projektů poskytuje šest přesných zpráv, například:
- Zpráva o dokončených úkolech: zdůrazňuje dokončené úkoly každého člena týmu.
- Zpráva o sledovaném čase: podívejte se, kolik času každý člen týmu stráví prací na svých úkolech.
- Zpráva o provedené práci: ukazuje rozdělení úkolů jednotlivých členů – na čem pracovali v konkrétní den, během týdne nebo měsíce.
- Zpráva o odhadovaném čase: porovnejte odhadovaný čas s skutečným časem, za který váš tým úkoly rychle dokončí.
- Workspace Points Report: gamifikujte své pracovní prostředí a motivujte svůj interní nebo vzdálený tým k lepším výkonům.
- Kdo stojí za zprávou: zobrazuje členy, kteří mají rozdělané nebo nedokončené úkoly.
Výhody
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Nabízí bezplatnou verzi s bohatými funkcemi.
- Můžete snadno přiřadit úkol kterémukoli členovi týmu.
- Funkce drag and drop pro rychlou a snadnou správu úkolů
- Vlastní stavy úkolů pro sledování různých fází projektu
- K lepšímu řízení zdrojů lze ke konkrétnímu úkolu přiřadit více než jednoho člena týmu.
- Vlastní přístupová práva pro sdílení vašeho projektového prostoru se zainteresovanými stranami nebo klientem bez ohrožení vašeho soukromí
- Pomocí funkce Smart Search můžete rychle najít všechny zdroje svého projektu.
- Prioritní funkce pro vyjádření naléhavosti úkolů
- Vytvořte závislosti úkolů, abyste je mohli provádět ve správném pořadí
- Snadný přístup ke všem uloženým projektovým souborům díky funkci Docs
- Funkce zobrazení formuláře pro vytváření podrobných webových formulářů
- Můžete si přizpůsobit způsob, jakým dostáváte oznámení o projektech.
- Požadavky na nové funkce můžete zadávat prostřednictvím komunity ClickUp.
- Nabízí integraci s různými aplikacemi třetích stran pro plynulé řízení úkolů.
- K dispozici jako webová, desktopová a mobilní aplikace.
Nevýhody
- Není k dispozici white-labeling.
- Žádné tagy pro dokumenty
- Žádná možnost exportu dashboardů
Ceny
ClickUp nabízí výkonnou bezplatnou verzi s mnoha užitečnými funkcemi. Pro rozšíření funkcí jsou však k dispozici placené tarify již od 5 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1800 recenzí)
2. Jira
Jira je výkonná projektová platforma, která pomáhá s řízením projektů, sledováním chyb a sledováním problémů.
Nabízí tři samostatné balíčky:
- Jira Core: základní platforma pro správu projektů pro netechnické uživatele
- Jira Software: vylepšená verze Jira Core, která pomáhá softwarovým týmům vytvářet lepší produkty.
Jira Service Desk: platforma pro IT profesionály a zákaznickou podporu
S těmito univerzálními balíčky můžete zvládnout jakýkoli druh práce, který si přejete.
Stejně jako acapella týmy, které měly zpívat různé žánry, které jim byly přiděleny v riff-offech!
Klíčové vlastnosti
- Má dva výkonné agilní pohledy na úkoly – tabule Scrum a Kanban.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy podle svého procesu vývoje softwaru
- Jira Portfolio pro správu a sdílení projektových plánů s klientem nebo zainteresovanými stranami
- Podrobné agilní zprávy pro sledování postupu projektu
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí automatizačního modulu Jira.
Výhody
- Možnost vytvoření vlastních vyhledávacích filtrů
- Nástroj pro automatizaci pomocí drag and drop
- Bezplatné použití pro open source projekty, které splňují určité požadavky.
- Má mobilní aplikaci pro zařízení iOS, iPad a Android.
- Podporuje integraci aplikací třetích stran se softwarem jako GitHub, Slack a Lucidchart.
Nevýhody
- Složité uživatelské rozhraní pro začátečníky
- Neumožňuje vytváření vlastních šablon pro úkoly.
- Základní cenový plán může být pro malé a střední podniky drahý.
- Žádná vestavěná časová osa pro sledování postupu projektu
Ceny
Placené tarify pro Jira Core začínají na 7 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,2/5 (více než 3500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8800 recenzí)
3. Asana
Asana je cloudový nástroj pro správu úkolů, který organizuje všechny úkoly související s vašimi projekty na jednom místě.
Tento nástroj pomáhá společnostem jakékoli velikosti zvládat více projektů současně.
Pokud tedy Barden Bellas chtějí plánovat strategie pro dva turnaje současně, mohou k tomu použít Asanu.
Klíčové vlastnosti
- Přidejte úkol do více projektů bez problémů
- Časová osa, která vám pomůže vytvořit plány projektů
- Automatizujte manuální úkoly pomocí pravidel
- Milníky úkolů pro stanovení cílů projektu
- Zobrazení souborů pro rychlý přístup ke všem sdíleným dokumentům pro úkol nebo projekt
Výhody
- Umí sdílet informace v přehledných seznamech s formátováním rich textu.
- Můžete vytvářet vlastní pole podle potřeb vašich úkolů.
- Nabízí funkce pro spolupráci týmu v reálném čase.
- Umí vytvářet standardní formuláře žádostí o práci
- Podporuje integraci se softwarem jako Slack a Gmail pro lepší komunikaci.
Nevýhody
- Žádný offline režim
- Nelze přiřadit úkol více členům
- Základní tarif je sice zdarma, ale nabízí pouze omezené funkce.
- Matoucí uživatelské rozhraní
- Žádné přizpůsobitelné stavy, které by odrážely různé potřeby projektu
Ceny
Placené tarify začínají na 10,99 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,3/5 (více než 6500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8600 recenzí)
4. Trello
Trello je jedním z nejjednodušších nástrojů pro správu projektů na trhu. Jedná se o software založený na Kanbanu, který organizuje vaše projekty do tabulek Trello.
(Poznámka: Jednotlivý projekt v Trello představuje Trello tabuli. )
S tabulemi Trello můžete vytvářet úkoly jako karty a snadno je přetahovat.
Klíčové vlastnosti
- Přiřaďte úkol nebo kartu Trello více členům týmu
- Automatizace manuálních úkolů pomocí Butler bot
- Power-upy jako Custom Fields a Twitter pro další funkce
- Kontrolní seznamy pro sledování dílčích úkolů
- Šablony specifické pro dané odvětví pro rychlé vytváření kanbanových tabulek
Výhody
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Snadno spravujte své úkoly pomocí funkce drag-and-drop.
- Můžete přidávat soubory a relevantní odkazy do karty Trello pro efektivnější spolupráci.
- Umí kategorizovat jakoukoli kartu Trello pomocí štítků.
- Podporuje integraci s aplikacemi jako GitLab a Box pro lepší týmovou spolupráci.
Nevýhody
- Omezeno na zobrazení tabule
- Integrace aplikací třetích stran nabízená jako placené vylepšení
- Chybí funkce, která by umožňovala rychle zjistit, kdo na čem pracuje (musíte kartu zkontrolovat ručně).
- Butler Bot je u bezplatných tarifů omezen na jeden příkaz.
Ceny
Placené tarify začínají na 9,99 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,3/5 (více než 10 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 16 400 recenzí)
5. Wrike
Wrike je cloudový software pro řízení projektů, který uživatelům umožňuje spravovat projekty a úkoly s plnou přehledností a kontrolou.
Klíčové vlastnosti
- Bezplatné šablony pro společnou správu úkolů
- Ganttovy diagramy a závislosti pro plánování projektů
- Formulářový editor pro vytváření dynamických žádostí
- Nabízí třípanelové zobrazení pro správu úkolů.
- Integrovaný nástroj pro sledování času, který sleduje čas strávený každým úkolem
Výhody
- Získejte přehled o úkolech svého týmu a usnadněte si tak správu úkolů.
- Můžete vytvářet vlastní zprávy pro analýzu svých úkolů a projektů.
- Má mobilní aplikaci pro zařízení iOS a Android.
- Lze integrovat s aplikacemi třetích stran, jako jsou Salesforce, Google Drive a GitHub.
Nevýhody
- Rozhraní je matoucí a obtížně se v něm orientuje.
- Mobilní aplikace postrádají funkčnost
- Omezené funkce pro sledování projektů
- Není možné importovat data z jiného softwaru pro správu projektů.
- Nelze přiřazovat komentáře členům týmu
Ceny
Placené tarify začínají na 9,80 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,2/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1500 recenzí)
Závěr
Program Shortcut vám sice pomůže spravovat projekty, ale je zaměřen výhradně na vývoj softwaru.
Proto není vynikající volbou pro většinu vašich potřeb v oblasti řízení projektů.
Projděte si pět nástrojů pro správu projektů, které jsme uvedli výše, a najděte ten, který vám nejlépe vyhovuje.
A zatímco každý z uvedených softwarů má své klady, ClickUp nabízí mnohem více, od spousty výkonných funkcí až po více než 50 předem připravených automatizací procesů!
Pro začátek se můžete ještě dnes zaregistrovat do ClickUp a využít jeho bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí. Budete tak moci proměnit svůj tým ze skupiny sympatických (ale nekoordinovaných) outsiderů na vysoce výkonný tým, stejně jako Barden Bellas!