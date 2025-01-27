10-те най-добри алтернативи и конкуренти на SmartSuite през 2025 г.

SmartSuite се представя като единствената платформа за всеки процес и всеки проект, но това не е единственото решение за управление на работата, което съществува. Има много други алтернативи в нишата на автоматизацията на работните процеси и си заслужава да ги проучите, преди да се ангажирате или да продължите да използвате SmartSuite.

В този наръчник ще разгледаме най-добрите алтернативи на SmartSuite, които са налични днес. Ще сравним уеб-базираните инструменти за управление на работни процеси, автоматизация на работни процеси, управление на задачи и сътрудничество, за да ви предложим най-добрия списък с конкуренти, които да опитате през 2024 г. ?

Какво да търсите в една алтернатива на SmartSuite?

SmartSuite е облачна платформа за автоматизация и управление на работата, която обхваща широк спектър от приложения, включително управление на проекти, управление на човешките ресурси и персонала, маркетинг и съответствие. Можете да я използвате за всички тези функции или само за някои от тях.

Визуализирайте задачите си с над 15 изгледа в ClickUp, включително списък, табло, диаграми на Гант и календар.

Когато обмисляте алтернатива на SmartSuite, имайте предвид следното:

Леснота на използване : Платформата лесна ли е за използване? Има ли значителни изисквания за обучение?

Експертни познания: Новият инструмент предлага ли по-голяма функционалност във вашата област на фокус?

Персонализиране: Новата алтернатива по-гъвкава ли е? Можете ли да я персонализирате напълно?

Автоматизация: Може ли инструментът да автоматизира задачите, от които се нуждая? Предлага ли повече от SmartSuite?

Цени : Новият инструмент достъпен ли е? Съответства ли на бюджета ви?

Мащабируемост: Може ли алтернативата да се мащабира заедно с вас? Мащабирането прави ли я непосилна от финансова гледна точка?

С толкова много продукти, налични в областта на автоматизацията на работните процеси, има много опции за компании от всякакъв размер, бюджет и нужди – независимо дали сте малък бизнес, който се нуждае от управление на човешките ресурси, или бързо растяща SaaS компания, която се нуждае от софтуер за автоматизация на маркетинга. Помислете за вашата лична употреба и за нуждите на вашия екип, за да можете да съставите списък с най-добрите алтернативи, които да опитате.

10-те най-добри алтернативи на SmartSuite, които можете да използвате

Подходящият инструмент за управление на работата улеснява изпълнението на задачите, съвместната работа в екип и постигането на по-голям успех. Ето най-добрите алтернативи и конкуренти на SmartSuite, които могат да ви приближат до целите ви за производителност.

1. ClickUp

Създавайте персонализирани автоматизации, които се задействат въз основа на тригери и условия по ваш избор в ClickUp.

ClickUp е отлична алтернатива на SmartSuite, тъй като също е платформа „всичко в едно“, предназначена да повиши вашата продуктивност и печалба. Широкият набор от функции на ClickUp улеснява организирането на работата ви, управлението на задачите и ресурсите и сътрудничеството с членовете на екипа. ✨

От кампании до планиране на спринтове, ClickUp Automations може да оптимизира всяка операция. Нашата библиотека с над 100 автоматизации без код съдържа всичко необходимо, за да опростите работните процеси, да оптимизирате рутинните задачи и да улесните предаването на проекти.

Използвайте нашите готови рецепти за автоматизация така, както са, или ги персонализирайте според собствената си логика и персонализирани статуси. Насладете се на рецепти, които обхващат широк спектър от приложения, включително задачи, коментари, актуализации на статуса и други.

Не само можете да автоматизирате работата си в ClickUp, но и да разширите тази функционалност към други приложения, които използвате. Включете външните си приложения – като Github, Slack, Dropbox и Calendly – в работния си поток в ClickUp. Библиотеката с интеграции продължава да се разраства всеки месец.

Освен ClickUp Automations, платформата има много да предложи на екипите, които искат да бъдат организирани и да работят по-ефективно. Използвайте ClickUp Tasks, за да управлявате лични и екипни задачи, да визуализирате напредъка в таблото си в ClickUp и да преместите данните за контактите си в ClickUp CRM, за да можете да управлявате системата си за управление на взаимоотношенията с клиентите от едно и също място.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции и опции за персонализиране, някои потребители споделят, че има начален период на обучение.

Може да няма специална интеграция за всяко външно приложение, но винаги можете да свържете ClickUp с хиляди други инструменти с Zapier

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Flow

чрез Flow

Flow се описва като модерно софтуерно решение за управление на проекти и задачи за екипи. Платформата обединява ключови елементи като управление на проекти, разговори и управление на задачи, за да създаде едно място, където да се извършва цялата работа. ✔️

Най-добрите функции на Flow

Управлявайте задачите по-ефективно с автоматизирани повтарящи се задачи

Канете членове на екипа да участват в проекти и контролирайте поверителността с разрешения

Персонализирайте проектите с цветове и икони

Ограничения на потока

Някои потребители съобщават, че синхронизацията може да бъде бавна в уеб и приложните версии.

Можете само да деактивирате акаунта си, така че не е възможно да изтриете данните от акаунта.

Цени на Flow

Основен пакет: 6 USD/месец на потребител

Плюс: 8 $/месец на потребител

Pro: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Flow

G2: 4. 3/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

3. FunctionFox

чрез FunctionFox

FunctionFox е инструмент за управление на работните часове и проекти, който се използва за проследяване на времето, повишаване на производителността на екипа и измерване на общата стойност. Този инструмент е идеален за творчески професионалисти и екипи, които искат да организират вътрешното си планиране и да останат фокусирани върху множество проекти. ⚒️

Най-добрите функции на FunctionFox

Визуализирайте обема работа, планиран за всеки член на екипа

Проследявайте времето с помощта на табели за отчитане на работното време и вграден хронометър.

Вижте кои задачи са отворени и кои са изпълнени

Ограничения на FunctionFox

Някои потребители биха искали да имат достъп до функционалности, свързани с автоматизацията и повтарящите се задачи.

Има няколко опции за персонализиране

Цени на FunctionFox

Classic: 35 $/месец за първия потребител, след това 5 $/месец за всеки допълнителен потребител

Premier: 50 $/месец за първия потребител, след това 10 $/месец за всеки допълнителен потребител

Вътрешно: 150 $/месец за първия потребител, след това 20 $/месец за всеки допълнителен потребител

Оценки и рецензии за FunctionFox

G2: 4. 3/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

4. Plutio

чрез Plutio

Plutio е инструмент за сътрудничество при управлението на проекти, който позволява на екипите да проследяват проекта от начало до край. Потребителите могат да се подготвят за проекти, да планират графици, да разпределят задачи и да изпращат предложения на клиенти от едно централно място, което го прави идеален за екипи и агенции. ?

Най-добрите функции на Plutio

Създайте проект автоматично от шаблон, след като договорът бъде подписан.

Използвайте шаблони, за да създавате повтарящи се задачи за задачите, които изпълнявате редовно.

Изберете да показвате автоматично фактура, график или оферта, след като клиентът ви подпише договора.

Ограничения на Plutio

Някои потребители съобщават, че редактирането на предложенията може да отнема много време.

Няма лесен начин да експортирате данни към други инструменти

Цени на Plutio

Solo: 19 $/месец за един потребител

Studio: 39 $/месец за 10 сътрудници

Агенция: 99 $/месец за 30 сътрудници

Допълнителни сътрудници могат да бъдат добавени към плановете Studio и Agency за 5 USD/месец на потребител.

Оценки и рецензии за Plutio

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

5. Nintex

чрез Nintex

Nintex е софтуерен инструмент за управление на процеси и работни потоци, който използва автоматизация за рационализиране на процесите и повишаване на производителността. Този софтуерен инструмент за преструктуриране на бизнес процесите и картографиране на процесите позволява на потребителите да откриват възможности за подобряване на процесите, да ги автоматизират успешно и да продължават да ги оптимизират и подобряват. ?

Най-добрите функции на Nintex

Създавайте процеси и коригирайте работните потоци, за да бъдат по-ефективни

Автоматизирайте процесите и ги изпълнявайте редовно

Създавайте шаблони и ги персонализирайте, без да са необходими познания по програмиране.

Ограничения на Nintex

Nintex е специализирана в управлението на процеси, така че й липсват някои от функциите, които имат алтернативите „всичко в едно“.

Някои потребители споделят, че има стръмна крива на обучение.

Цени на Nintex

Nintex предлага разнообразие от професионални, премиум и персонализирани планове за всяка от шестте си платформи за автоматизация:

Предимства: Началните цени варират от 15 000 до 35 000 долара на година.

Премиум: Началните цени варират от 2400 до 60 000 долара на година.

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Nintex

G2: 4. 2/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (80+ отзива)

6. Process Street

чрез Process Street

Process Street е софтуерен инструмент за стандартни оперативни процедури (SOP), контролни списъци и управление на работни процеси. Целта му е да опрости управлението на процесите, което води до по-голяма оперативна ефективност. Автоматизирайте задачите, оптимизирайте процесите и се възползвайте от дизайна на работните процеси, задвижван от изкуствен интелект, за да подобрите начина, по който работите. ?

Най-добрите функции на Process Street

Настройте повтарящи се процеси, за да подобрите производителността

Използвайте условна логика, за да персонализирате потоците в рамките на процесите

Визуализирайте какво предстои и проследявайте напредъка си

Ограничения на Process Street

Потребителите споделят, че опциите за отчитане могат да се усещат като ограничени.

Някои съобщават, че функцията за търсене на документи и задачи би била полезна.

Цени на Process Street

Стартираща компания : 100 $/месец

Предимства: Цена от 415 долара на месец

Enterprise: Започва от 1660 $/месец

Оценки и рецензии за Process Street

G2: 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

7. Teamhood

чрез Teamhood

Teamhood е платформа за управление на проекти, която обединява цялата ви работа на едно място. Платформата включва проследяване на времето, управление на натоварването, планиране, работни процеси и процедури, разговори и др. ?

Най-добрите функции на Teamhood

Визуализирайте напредъка на проекта си в различни изгледи, включително Kanban табла и диаграми на Гант.

Планирайте времето си по-ефективно с приблизителни часове и алгоритмични анализи.

Автоматизирайте задачите, които повтаряте редовно, с повтарящи се задачи.

Ограничения на Teamhood

Потребителите не могат да добавят файлове към коментарите в задачите, което може да се отрази на някои екипи.

Някои потребители биха искали да могат да деактивират функции, които не се използват.

Цени на Teamhood

Безплатни

Професионална версия: 9,50 $/месец на потребител

Премиум: 15 $/месец на потребител

Ultimate: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Teamhood

G2: 4,5/5 (над 30 отзива)

Capterra: 5/5 (10+ отзива)

8. Rippling

чрез Rippling

Rippling е платформа за управление на персонала, специализирана в човешките ресурси (HR), ИТ и финансовото управление. Управлявайте социалните придобивки, заплатите и разходите на служителите с персонализирани работни процеси, които автоматизират процесите за по-ефективна работа. ?

Най-добрите функции на Rippling

Автоматизирайте почти всеки процес в областта на човешките ресурси, ИТ или финансите с if/then автоматизации.

Използвайте персонализирани тригери, за да създадете персонализирани работни процеси

Свържете се с приложения на трети страни, за да разширите възможностите за автоматизация на работните процеси извън данните си в Rippling.

Ограничения на Rippling

Rippling е специализирана в областта на човешките ресурси, ИТ и финансите, така че ако вашата област на дейност е различна, друг инструмент може да ви е по-подходящ.

Някои потребители биха искали функцията за въвеждане да бъде по-изчерпателна.

Ценообразуване на Rippling

Цена от 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Rippling

G2: 4,8/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 2000 рецензии)

9. Workfront

чрез Workfront

Workfront е софтуерен инструмент за управление на проекти и работа от софтуерния гигант Adobe. Платформата позволява на потребителите да планират и изпълняват проекти, да управляват бюджети и да използват автоматизация за по-добро управление на процесите. ?

Най-добрите функции на Workfront

Разпределяйте и проследявайте задачите между членовете на екипа, отделите и проектите

Използвайте персонализирани логически правила, за да синхронизирате автоматично данните между екипите.

Управлявайте очакванията и автоматично приоритизирайте задачите с вградена опашка за заявки.

Ограничения на Workfront

Някои казват, че като нов потребител има голяма крива на обучение.

Потребителите съобщават, че количеството уведомления и сигнали в пощенската ви кутия може да бъде прекалено голямо.

Цени на Workfront

Изберете: Свържете се с нас за цени

Prime: Свържете се с нас за цени

Ultimate: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Workfront

G2: 4. 1/5 (900+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

10. Fluix

чрез Fluix

Fluix е платформа за автоматизация на работните процеси, създадена да улесни дигитализирането на документите и автоматизирането на повтарящи се, рутинни задачи. Оптимизирайте ежедневните задачи като одити, инспекции, обучения, управление на фактури и други с автоматизацията на задачите на Fluix. ?

Най-добрите функции на Fluix

Откажете се от хартиените документи и преминайте към цифрови версии, които можете да анотирате.

Създайте персонализиран работен процес, който отговаря на вашите специфични нужди.

Автоматизирайте повтарящите се ръчни задачи и проследявайте напредъка им, докато не бъдат завършени.

Ограничения на Fluix

Някои потребители биха искали формулярният конструктор да бъде по-лесен за използване от потребители без технически познания.

Понастоящем няма приложение за Android, но има приложение за iOS.

Цени на Fluix

Fluix Core: 30 $/месец на потребител

Допълнение „Условна логика“: 5 USD/месец на потребител

Добавка Power Analytics: 10 $/месец на потребител

Добавка за предварително попълване на формуляри и документи: 10 USD/месец на потребител

Допълнение „Тримесечен преглед“: 50 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fluix

G2: 4,8/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 40 отзива)

Оптимизирайте работните процеси с алтернатива на SmartSuite

SmartSuite е чудесен инструмент за управление на проекти, който позволява на разпределените екипи да работят по-продуктивно. Това не означава, че е единственият вариант, и този наръчник показва колко впечатляващи конкуренти на SmartSuite има на пазара. Използвайте този наръчник, за да намерите инструмента, който най-добре отговаря на вашите цели, и се насладете на предимствата на по-координиран, продуктивен и добре управляван екип.

Ако търсите софтуерен инструмент, който предлага всичко, което предлага SmartSuite, и още повече, опитайте ClickUp. Тази платформа „всичко в едно“ е пълна с функции, които улесняват управлението на проекти, задачи и хора. Разгледайте всички предимства и опитайте ClickUp безплатно още днес. ?