Доклад на Американската търговска камара установи, че 58% от малките предприятия използват едновременно четири или повече платформи. А резултатът е предвидим: асистентът за писане се намира в един раздел, актуализациите по проектите – в друг, а контекстът на клиента по някакъв начин не попада в нито един от тях.

За да преодолеете този проблем, това ръководство ви показва как да изградите опростен и свързан AI стек за малки и средни предприятия.

Ще разгледаме кои слоеве са наистина важни, кои инструменти принадлежат към всеки от тях и как да внедрите всичко това, без да прекъсвате работата, която екипът ви вече извършва. 🙌

Кратък отговор: Минимален AI стек, който наистина работи

Повечето разрастващи се екипи или купуват прекалено много AI инструменти, които се припокриват, или разчитат на един-единствен чатбот и наричат това стратегия. Това кара оперативните ръководители и основателите да плащат за разрастването на инструментите.

Ето как можете да организирате вашия технологичен стек:

Слой 1: Един Един генеративен AI асистент за изготвяне на чернови и мозъчна атака

Слой 2: Централен работен център, където задачите, документите и комуникацията съжителстват

Слой 3: Един CRM, насочен към клиентите, за проследяване на потенциални клиенти и последващи действия

Слой 4: Инструменти за изкуствен интелект за маркетинг и публикуване на съдържание

Слой 5: Автоматизация за прехвърляне на данни между вашите инструменти без ръчна намеса

По-долу ще разгледаме всеки слой, ще препоръчаме конкретни инструменти и ще ви предоставим план за внедряване седмица по седмица.

Изследването на BCG в областта на изкуствения интелект установи, че водещите компании в тази сфера се фокусират средно върху 3,5 случая на приложение, спрямо 6,1 за другите компании, а тези лидери очакват 2,1 пъти по-висока възвръщаемост на инвестициите.

Това разрастване на ИИ означава, че резултатите се намират на различни места, което принуждава екипа ви постоянно да превключва между разделите, само за да намери основния контекст. Ето защо ви е необходим ИИ стек:

Централизирайте AI възможностите си, вместо да се занимавате с несъвместими инструменти

Подобрява последователността на данните с единен източник на информация

Ускорява вземането на решения чрез консолидирани анализи

Мащабирайте внедряването на изкуствен интелект, без да преизграждате системите си с разрастването на бизнеса

Автоматизира процесите от начало до край, вместо изолирани задачи

Намалява разходите чрез премахване на излишните инструменти и припокривания

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху това, което е важно, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Какво всъщност трябва да прави вашият AI стек за вашия екип

Изключително лесно е да се поддадете на впечатляващи демонстрации на изкуствен интелект, които изглеждат страхотно, но напълно нарушават начина, по който работи вашият екип. Налагането на нови процеси на екипа ви води до ниска степен на приемане, изразходване на бюджета и стръмна крива на обучение, която изисква специален администратор.

Уверете се, че вашият AI стек:

Приспособява се към съществуващите работни процеси: Вписва се в начина, по който вашият екип вече работи, вместо да създава нови правила

Елиминира ръчната работа: Спестява значително време за конкретна задача, която в момента се изпълнява ръчно

Контекст на споделянето: Свързва се с поне един друг инструмент във вашия стек, така че данните да се прехвърлят естествено

Не изисква администратори: Не се нуждае от допълнителна поддръжка за настройка и гарантира, че вашият екип може да поддържа инструмента

Осигурява сигурността на данните: Гарантира, че знаете точно къде отива информацията за клиентите и кой има достъп до нея

Ако даден инструмент не отговаря на поне три от тези критерии, той няма място във вашия стек.

Слоевете на вашия AI стек

Ефективният AI стек е набор от целенасочени слоеве, които работят заедно, за да превърнат входящите данни в резултати. В тази секция ще разгледаме основните слоеве на един модерен AI стек и за какво отговаря всеки един от тях.

По пътя ще разгледаме как ClickUp, първото в света конвергентно AI работно пространство, се вписва във всеки слой, обединявайки задачи, документи, автоматизация и AI в една единствена, унифицирана система. 🤩

Слой № 1: Един основен AI асистент за мислене и изготвяне на чернови

Гледането в празна страница отнема часове ценно време всяка седмица. Когато членовете на екипа трябва да пишат предложения или да обобщават дълги дискусии от нулата, те губят инерция в действителната стратегическа работа. Това трябва да позволи:

Написване на първи чернови: Създаване на имейли, предложения и вътрешни документи, които се нуждаят от отправна точка

Обобщение: Съкращаване на бележки от срещи, дълги дискусии и проучвания до ключови изводи

Брейнсторминг: Генериране на идеи за ъгли на кампании, имена на функции и преформулиране на проблеми

Опростен анализ на данни: Извличане на модели от копирани данни от електронна таблица и сравняване на варианти

Настройка на тона: Пренаписване на едно и също съобщение за различни аудитории

Някои инструменти, които да имате предвид:

Инструмент Силни страни Най-подходящо за Обърнете внимание на ChatGPT Гъвкава екосистема от плъгини Широки възможности Може да бъде общо, без подробни указания Клод Разумни заключения в дългосрочен контекст Интензивна работа с документи По-малка екосистема за интеграция Gemini Дълбоки връзки с Google Workspace Потребители на екосистемата на Google Все още в процес на усъвършенстване за сложни задачи

🚀 Предимство на ClickUp: Достъп до модели като ChatGPT, Claude и Gemini в работното ви пространство и в уеб чрез ClickUp Brain MAX в един интерфейс. По този начин екипът ви може да избере подходящия модел за задачата и да работи в реален контекст, вместо да преминава от един инструмент към друг или да започва от нулата всеки път. Достъп до всички инструменти в слой 1 на вашия AI стек в един интерфейс с ClickUp Brain MAX Например, маркетинг специалист, който изготвя план за пускане на продукт, може да използва ChatGPT, за да създаде бързо груб първи вариант, а след това да премине към Claude, за да обобщи дълъг PRD или документ за проучване на клиентите.

Слой № 2: Централен работен център с вграден AI

Повечето екипи работят с мозайка от документи, таблици, чат приложения и табла за проекти, които отказват да комуникират помежду си. Това разпръскване на работата принуждава всички да превключват постоянно между приложенията, което води до загуба на актуализации между GitHub и Google Drive.

ClickUp предлага единна и сигурна платформа, където проекти, документи, разговори и анализи съжителстват, а изкуственият интелект е вграден като интелигентен слой, който наистина разбира вашата работа.

Търсете във всяка задача, документ и разговор и автоматизирайте рутинната работа с ClickUp Brain – AI слоят, вграден директно в това работно пространство. Той търси във всяка задача, документ и разговор във вашия акаунт, за да автоматизира рутинната работа, без да напускате платформата.

Получете контекстно-ориентиран AI, който извлича информация от цялата ви технологична платформа с ClickUp Brain

Това ще ви помогне с:

Наваксване след отсъствие: Обобщава какво се е променило във вашите проекти, за да избегнете безкрайните чат разговори

Написване на актуализация на статуса: Извлича наскоро завършени задачи и изготвя обобщение, което можете да редактирате за секунди

Откриване на скрито решение: Използва Използва ClickUp Enterprise Search в документи и коментари, за да открива отговорите незабавно

Автоматично сортиране на постъпващите заявки: Предлага отговорници и приоритети въз основа на предишни модели

Транскрибиране на срещи: Предоставя ви пълни Предоставя ви пълни обобщения на всички ваши ежедневни срещи с конкретни задачи за изпълнение, като използвате ClickUp AI Notetaker

Създаване на първи чернови: Помага ви да пишете първи чернови за имейли, маркетингови текстове, блогове, есета, SOP и всичко, от което се нуждае вашият екип

Слой № 3: Един CRM или инструмент за комуникация с клиенти, задвижван от изкуствен интелект

Проследяването на потенциални клиенти и поддържането на връзка с тях често се превръща в хаотична мрежа от разпръснати пощенски кутии и лепящи се бележки. Когато контекстът на клиента е фрагментиран, търговските представители забравят да поддържат връзка, а обещаващите сделки изстиват напълно.

Най-добрият CRM е този, който вашият екип действително ще използва последователно:

Автоматично съставени имейли за последваща комуникация: Спестява на търговските представители да пишат едно и също съобщение 40 пъти седмично

Оценка на потенциалните клиенти: Открива най-перспективните потенциални клиенти въз основа на моделите на ангажираност Открива най-перспективните потенциални клиенти въз основа на моделите на ангажираност

Записване на резюме от срещи: Записва ключовите моменти и следващите стъпки, без да се налага ръчно водене на бележки

Интелигентни напомняния: Маркирайте възможностите, които губят актуалност, преди да изчезнат

Ето някои инструменти, които можете да опитате:

Инструмент Най-подходящо за Възможности на изкуствения интелект Свързва се с HubSpot CRM Безплатна отправна точка Създаване на имейли, оценяване на потенциални клиенти Повечето големи платформи Pipedrive Малки екипи с голям обем продажби Прогнози за сделки Zapier, големи доставчици на електронна поща Zoho CRM Екипи, които се съобразяват с бюджета Предложения за работни процеси Zoho Suite, приложения на трети страни

🚀 Предимство на ClickUp: Свържете CRM слоя си директно с изпълнението, като превърнете данните за клиентите в динамични, визуални отчети с помощта на таблата на ClickUp. Персонализираните карти служат като градивни елементи за това как проследявате и действате по отношение на взаимоотношенията, като динамично извличат реални данни от работната среда. Например, можете да създадете табло с карта с лентова диаграма, за да покажете етапа на сделката, карта за изчисления, прогнозираща приходите, и карта със списък със задачи за предстоящи последващи действия. На практика това променя начина, по който екипът по продажбите или по обслужване на клиенти се подготвя за комуникация с клиентите. Влезте в среща с готови за споделяне обобщения на вашите данни с ClickUp Brain в ClickUp Dashboards

Освен това ClickUp Brain разширява този слой от „виждане на данни“ до „обясняване на данни“. Използвайки AI карти като „Изпълнително резюме“ или „Актуализация на проекта“, той може автоматично да генерира кратко описание на това, което се случва в профила на клиента.

Постоянният натиск да публикуват съдържание кара малките екипи да се мъчат да измислят какво да публикуват след това. Без ясна система потенциалните клиенти изчезват, а видимостта на марката се срива.

Съвременните платформи за създаване на уебсайтове като Squarespace, Wix и Webflow вече включват дизайн с AI поддръжка, генериране на текстове и предложения за SEO още при стартиране. За повечето малки и средни предприятия самата платформа за уебсайтове се справя с голяма част от задачите, за които преди бяха необходими отделни инструменти.

Ако органичният трафик е важен за вас, инструменти като Surfer, Clearscope или Semrush помагат на екипа ви да създава съдържание, което съответства на това, което хората действително търсят. Ако обаче не публикувате поне две до четири статии месечно, все още не си заслужава да се абонирате за тях.

🚀 Предимство на ClickUp: Създавайте чернови, редактирайте и сътрудничете си безпроблемно по цялата си верига от съдържание с помощта на ClickUp Docs. Тези документи поддържат вложени страници, сътрудничество в реално време, вградени задачи и богато форматиране. Това означава, че черновите на вашия блог, текстовете на целевите страници и брифингите за кампаниите могат да съществуват успоредно с времевите линии, отговорниците и актуализациите на статуса. Помолете ClickUp Brain да изготви вашите маркетингови текстове в ClickUp Docs Когато се комбинира с ClickUp Brain (който се намира точно вътре в него!), получавате вграден слой за писане и редактиране. Можете да го накарате да генерира първи чернови за публикации в блога, да пренапише части за по-голяма яснота или тон, да обобщи дългоформатно съдържание или да разшири груби бележки в структурирани статии. Тъй като има достъп до контекста на вашето работно пространство, резултатът се основава на вашите реални проекти, а не на общи подсказки.

📌 Пример за подсказка: Напишете блог пост от 1200 думи за собственици на малки фирми на тема „Как да изградите AI стек, без да харчите прекалено много“. Поддържайте практичен и нетехнически тон. Включете раздели за често срещани грешки, проста 4-слойна рамка и препоръки за инструменти, които могат да се приложат на практика. Добавете кратко въведение, ясни подзаглавия и кратко заключение

Слой № 5: Проста автоматизация, която свързва вашия AI стек

Ръчното прехвърляне на данни между различни софтуерни платформи превръща екипа ви в човешки интеграционни слоеве. Много платформи разполагат с вградени инструменти за автоматизация. Например, когато клиент подпише договор във вашата CRM система, вградената автоматизация може незабавно да създаде проекта за въвеждане, да назначи екипа и да определи крайни срокове.

За връзки между отделни приложения инструменти като Zapier или Make преодоляват различията. Изпращането на формуляр на вашия уебсайт може едновременно да създаде потенциален клиент в CRM системата и задача във вашата работна среда.

🚀 Предимство на ClickUp: Справяйте се с повтарящите се прехвърляния на задачи мигновено с помощта на ClickUp Automations. Правилата, базирани на тригери, преместват задачи, възлагат работа, изпращат известия и актуализират полета, без никой да натиска бутон. Създайте персонализиран работен поток за автоматизация с прости правила от типа „ако това, тогава направи онова“ с помощта на ClickUp Automations

Един прост, но мощен работен процес за автоматизиране на ръчните бизнес процеси може да изглежда така:

Нов потенциален клиент попълва формуляр за заявка за демонстрация на вашия уебсайт

Подаването автоматично създава задача в ClickUp

Той добавя всички заснети данни, включително име, компания и изисквания

Въз основа на предварително дефинирани правила задачата се възлага на подходящия търговски представител

Той е маркиран според типа на потенциалния клиент (висока степен на интерес) и му е зададен краен срок за последващи действия в рамките на 24 часа

Нашето ръководство за изкуствен интелект за малкия бизнес обяснява как да използвате изкуствения интелект, за да преодолеете оперативния хаос, да оптимизирате работата и да избегнете ненужното разрастване на инструментите.

Наръчник за изкуствен интелект за малкия бизнес

Оценяването на нов софтуер често води до претрупани технологични стекове, които объркват целия екип. Плащането за сложни инструменти, които никой не разбира, изчерпва бюджета ви и подкопава морала на екипа.

Задайте си следните въпроси, преди да изберете:

Заменя ли това ръчната работа?: Премахва нещо, което вече правите ръчно всяка седмица

Съвместим ли е?: Интегрира се с поне един друг инструмент във вашия стек

Лесно ли се научава?: Гарантира, че екипът ви ще може да го усвои за по-малко от час

Нужен ли е администратор?: Премахва необходимостта от специално назначено лице, което да го управлява

Ще се разраства ли?: Има смисъл, ако удвоите размера си

Ако даден инструмент не отговаря на повече от два от тези въпроси, той е просто нещо, което е хубаво да имате, но се представя като нещо, което е абсолютно необходимо. Добавете тези най-добри инструменти за добавяне на GenAI към бизнес процесите в отметките си и ги прегледайте отново след шест месеца.

🚀 Предимство на ClickUp: Разширете вашия AI стек от пасивна помощ до активно изпълнение с ClickUp Super Agents. Тези AI агенти могат да предприемат действия в цялото ви работно пространство, вместо просто да генерират отговори. Създадени да работят с вашите задачи, документи и работни потоци, те могат да наблюдават активността, да задействат действия и да управляват многоетапни процеси въз основа на контекста, превръщайки изкуствения интелект в оперативен слой. Създайте персонализирани ClickUp Super Agents, за да управлявате работния си поток без ръчна намеса Наблюдавайте работните потоци непрекъснато и се намесвайте, когато условията са изпълнени. Например, откривайте кога дадена задача е просрочена и автоматично я ескалирайте към съответния заинтересован.

Прост план за внедряване на AI стека за вашия малък или среден бизнес

Въвеждането на цял технологичен стек наведнъж претоварва служителите и нарушава ежедневните операции. Прекалено много промени на прекалено бързо водят до частично възприети инструменти и огромно напрежение между отделите.

Ето как можете да използвате изкуствения интелект ефективно във вашия бизнес:

Осъществете плавно внедряването като мигрирате активните проекти в ClickUp стъпка по стъпка Изберете своя AI асистент през първите две седмици и прехвърлете активните си проекти в през първите две седмици и прехвърлете активните си проекти в централния хъб Импортирайте съществуващите задачи и позволете на системата да индексира работното ви пространство, за да е готова да отговаря на въпроси още от първия ден Уверете се, че членовете на екипа се чувстват комфортно до края на втората седмица Свържете CRM системата си и импортирайте контакти Настройте първите си автоматизации през третата и четвъртата седмица Настройте AI функциите на вашия уебсайт конструктор и публикувайте едно съдържание, ако и публикувайте едно съдържание, ако маркетинговите инструменти са подходящи. Не оптимизирайте все още, просто създайте процеса Идентифицирайте най-често повтарящите се прехвърляния между инструментите и създайте автоматизации за тях през седмици от пета до осма Направете кратка ретроспектива, за да видите какво работи и да премахнете всичко, което създава пречки

🔍 Знаете ли? Clippy, официално наречен Clippit, беше представен от Microsoft в Office 97 като част от функцията „Office Assistant“ и беше първият широко признат AI асистент на работното място. Въпреки че целта му беше да направи работата с компютъра по-достъпна и да помага при задачи като форматиране, днес той се помни като „съзнателен офис консуматив“, който се провали поради неспособността си да разбере намерението или контекста на потребителя.

Грешки при изграждането на AI стек, които водят до загуба на време и пари

Често компаниите купуват софтуер, още преди да знаят какъв проблем се опитват да решат. Тази капан на потъналите разходи принуждава екипите да продължават да използват несъвместими инструменти просто защото вече са платили за тях.

Избягвайте тези грешки, за да спестите пари:

Закупуване на инструменти преди дефиниране на работните процеси: Първо е необходим Първо е необходим процесът за управление на работните процеси , а след това инструментът, който го поддържа

Разглеждане на изолирани AI инструменти като цялостна стратегия: Чатботът без контекста на вашия бизнес е просто луксозна функция за автодопълване

Автоматизиране на неработещи процеси: Въвеждането на автоматизация, преди екипът да е изработил стабилни навици, само ускорява хаоса

Пропускане на теста за свързване: Изолираните инструменти водят до по-голямо, а не по-малко разрастване на инструментите

Пренебрегване на сигурността: Уверете се, че знаете точно къде отиват данните на клиентите, преди да ги въведете в AI система, предназначена за клиенти, за да гарантирате Уверете се, че знаете точно къде отиват данните на клиентите, преди да ги въведете в AI система, предназначена за клиенти, за да гарантирате поверителността на данните

Задържане на неизползвани инструменти: Задържането на абонаменти, защото вече сте ги платили, изчерпва бюджета ви

🔍 Знаете ли, че... През 1890 г. табулиращата машина на Херман Холерит използваше перфокарти, за да автоматизира обработката на данни от преброяването, като съкрати 10-годишния ръчен труд до само две години.

Списък за проверка на AI стека за малки и средни предприятия

Лесно е да загубите представа кои инструменти са ви необходими и кои просто създават хаос. Липсата на важни слоеве оставя празнини във вашия работен процес, докато припокриващите се инструменти водят до загуба на пари.

Проверете лесно конфигурацията си, като се уверите, че основните ви операции функционират:

Един AI асистент за изготвяне на чернови и мислене

Един централен работен център, където задачите, документите и чатът съжителстват

Един CRM за комуникация с клиенти и проследяване на продажбения процес

Един маркетингов инструмент за публикуване

Пет или по-малко автоматизации, свързващи основните ви инструменти

Всеки инструмент се свързва с поне един друг инструмент

Няма два инструмента, които да вършат точно една и съща работа

Екипът преразглежда стека на всеки три месеца

Ето какво каза Джон Уотсън, директор „Неклинично развитие“ в Auregen BioTherapeutics, за ClickUp:

Нашата компания е малка биотехнологична фирма и използваме ClickUp в цялата организация, за да планираме и следим напредъка на нашата програма за развитие. Това ни позволява да координираме разнообразни дейности – от производство през тестване до клинични проучвания, да планираме графиците им и да разпределяме отговорностите между членовете на екипа. По този начин можем да определяме приоритети и да насочваме ресурсите си, за да постигнем ключовите цели възможно най-бързо.

Нашата компания е малка биотехнологична фирма и използваме ClickUp в цялата организация, за да планираме и следим напредъка на нашата програма за развитие. Това ни позволява да координираме разнообразни дейности – от производство през тестване до клинични проучвания, да планираме графиците им и да разпределяме отговорностите сред членовете на екипа. По този начин можем да определяме приоритети и да насочваме ресурсите си, за да постигнем ключовите цели възможно най-бързо.

Когато всеки слой във вашия AI стек е добре обмислен, екипът ви прекарва по-малко време в съединяване на елементите и повече време в действително напредване на работата.

Именно в това се отличава ClickUp. Вместо да добавя още един инструмент към вашия стек, той замества цели категории, като обединява всичко на едно място.

С Docs съдържанието и планирането ви остават свързани с изпълнението, а с Dashboards вашият CRM и контекстът на клиентите стават видими и подлежащи на действие. А с ClickUp Brain и Super Agents изкуственият интелект преминава от изготвянето на чернови към реално подпомагане на решенията и управление на работните процеси.

Често задавани въпроси

Разходите варират значително в зависимост от големината на екипа и необходимите нива. Много малки и средни предприятия изграждат функционален стек, като комбинират инструменти с различни планове, избирайки софтуер, който обединява множество функции.

Да, защото вградената AI се занимава с изготвяне на чернови, търсене, обобщаване и автоматизация, без да се налагат отделни абонаменти за всяка функция. Това ефективно обединява няколко слоя на стека в една единна система.

ChatGPT е асистент с общо предназначение, който не разпознава вашите проекти, клиенти или вътрешни документи. Стекът свързва специално създадени инструменти, които споделят контекст в цялата ваша компания, така че резултатите да се основават на реалната ви работа.

Разбира се, защото по-малките екипи изпитват още по-остро неудобството от смяната на контекста и ръчното предаване на задачи. Една опростена, свързана платформа е една от най-ефективните инвестиции, които малък екип може да направи, тъй като няма на кого да делегира рутинната работа.