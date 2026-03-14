10 безплатни шаблона за оценка на потенциални клиенти (и как да създадете такъв)

Ако вашият екип работи по един и същ начин с всеки потенциален клиент, вашият процес вече губи време. 🕰️

Защото днес оценяването на потенциални клиенти има за цел да гарантира, че подходящите потенциални клиенти получават внимание първи, а последващите действия се извършват навреме.

А за да го направите добре, се нуждаете от последователна система за оценяване, която екипът ви може да използва в различни източници и кампании.

В тази публикация ще споделим 10 безплатни шаблона за оценка на потенциални клиенти, за какво е подходящ всеки от тях и как да изберете подходящата конфигурация за вашия фуния.

Какво е шаблон за оценка на потенциални клиенти?

Шаблонът за оценяване на потенциални клиенти е структурирана рамка, която помага на екипите по продажби и маркетинг да присвоят числови стойности на потенциалните клиенти въз основа на вероятността те да се превърнат в клиенти. Той организира критериите, използвани за оценяване на потенциалните клиенти, като демографски данни, подробности за компанията, поведение при взаимодействие и намерение за покупка.

Например, потенциалният клиент може да получи точки за отваряне на маркетингови имейли, посещение на страници с цени, изтегляне на ресурси или съответствие с профила на идеалния клиент (ICP). Колкото по-висока е оценката, толкова по-подходящ е потенциалният клиент за контакт от страна на отдела по продажбите.

Тази рамка също така оценява потенциалните клиенти по две основни измерения:

Явни данни: Информация, която потенциалният клиент предоставя директно, като длъжност, размер на компанията и бранш

Неявни данни: Поведенчески сигнали, които проследявате, като отваряне на имейли, посещения на страници и изтегляне на съдържание

Как да създадете модел за оценка на потенциални клиенти с помощта на шаблони

Намерили сте шаблон за оценяване на потенциални клиенти, но той е просто празен лист.

За да бъде един шаблон ефективен, трябва да го адаптирате към вашите данни за продажбите и ICP. Сега нека разгледаме как да създадете модел за оценка на потенциални клиенти, който дава резултати. 🛠️

1. Определете вашия ICP

Моделът ви за оценяване на потенциални клиенти е толкова добър, колкото е доброто ви разбиране за най-добрите ви клиенти. Започнете с изброяване на фирмените и демографските характеристики на най-успешните ви сключени сделки.

Проучете наличните данни за клиентите си, за да идентифицирате тенденции по отношение на размера на компанията, отрасъла, длъжностите и географското местоположение.

📝 Пример: Компания за SaaS решения за управление на проекти може да определи своя ICP като маркетинг мениджъри или оперативни ръководители в B2B SaaS компании с 50–500 служители. Потенциален клиент, отговарящ на тези характеристики, би получил по-висока оценка за съответствие в модела за оценяване на потенциални клиенти.

2. Идентифицирайте ключови поведенчески сигнали

Не всички действия са еднакви.

Определете конкретните поведения, които корелират с пътя на потенциалния клиент към конверсия. Сигналите за висока степен на интерес, като заявка за демонстрация или посещение на страници с цени, трябва да се оценяват по-високо от сигналите за ниска степен на интерес, като еднократно отваряне на имейл или кратко посещение на уебсайта.

📝 Пример: Да предположим, че потенциален клиент от вашата ICP посещава уебсайта ви и изтегля продуктово ръководство (+5 точки). Няколко дни по-късно той участва в уебинар за вашия продукт (+10 точки) и след това посещава страницата с цените (+15 точки). Тези действия показват нарастващ интерес, така че оценката му се повишава, докато се приближава към статута на квалифициран потенциален клиент.

3. Присвойте стойности на точките

След като определите ключовите си критерии, е време да присвоите точки. Оценете тежестта на всеки критерий въз основа на неговата корелация с успешната конверсия.

Например, потенциален клиент с длъжност „директор“ във вашата целева индустрия може да струва 20 точки, докато посещение на публикация в блог може да струва само две. Трябва също така да въведете отрицателна оценка за дисквалифициращи фактори, като например потенциални клиенти от имейл домейна на конкурент или такива от индустрия, която не обслужвате.

💡 Съвет от професионалист: Присвойте експоненциално по-високи точки за действия, основани на намерение, в сравнение с информационните. Заявка за демонстрация (50 точки) трябва да надвишава значително посещение на блог (2 точки), тъй като разликата в поведението е огромна.

4. Определете прагови оценки

След като сте въвели точковата си система, трябва да определите какво всъщност означават тези оценки. Установете ясни прагови стойности, които определят кога един потенциален клиент се превръща в маркетингово квалифициран потенциален клиент (MQL) или в продажбено квалифициран потенциален клиент (SQL).

Можете да създадете нива, за да сегментирате още повече потенциалните си клиенти — например „горещи“ потенциални клиенти (80+ точки), „топли“ потенциални клиенти (50–79 точки) и „студени“ потенциални клиенти (под 50 точки). В ClickUp можете да използвате персонализирани статуси, за да представите визуално тези нива във вашия процес.

Създайте персонализирани статуси в ClickUp, за да следите задачите и да поддържате яснота

📚 Прочетете също: Показатели за генериране на търсене

5. Тествайте и повтаряйте

Една от най-важните добри практики при оценяването на потенциални клиенти е редовното валидиране и усъвършенстване на модела ви. След 30 до 60 дни сравнете оценените потенциални клиенти с действителните данни за конверсията. Ако установите, че потенциалните клиенти с висока оценка не се превръщат в клиенти с очакваната честота, е време да коригирате критериите и стойностите на точките.

Използвайте таблата на ClickUp, за да проследявате процента на конверсия за различните нива на оценка и да се уверите, че вашият модел остава точен показател за успех.

Проследявайте процента на конверсия по нива на оценка с таблата на ClickUp

Шаблони за оценка на потенциални клиенти на един поглед

Ето кратък преглед на шаблоните за оценка на потенциални клиенти, включени в това ръководство, и за какво е подходящ всеки от тях:

10-те най-добри шаблона за оценяване на потенциални клиенти

Знаете какво е шаблон за оценка на потенциални клиенти и как да създадете модел, но къде да намерите подходящия, с който да започнете? Изборът може да бъде огромно предизвикателство и може да загубите часове в търсене на шаблон, само за да откриете, че той е тромава електронна таблица или е заключен в скъп софтуер.

Това търсене създава повече разпиляване на работата, което ви отвлича от приоритизирането на потенциалните клиенти.

За да ви помогнем да спрете да търсите и да започнете да създавате, съставихме списък с най-добрите шаблони за оценка на потенциални клиенти. Този обзор включва всичко – от напълно интегрирани CRM системи в ClickUp до прости електронни таблици и специализирани работни листове, което гарантира, че ще намерите шаблон, който перфектно пасва на работния процес на вашия екип.

Нека да разгледаме:

1. Шаблон за CRM за продажби от ClickUp

Управлявайте проследяването на потенциални клиенти, тръбопроводите и контактите с шаблона за CRM за продажби на ClickUp

Работата с една таблица за оценяване, отделен CRM за контакти и инструмент за управление на проекти за задачи създава информационни силози и забавя екипа ви. Това постоянно превключване между контексти означава, че подробности и горещи потенциални клиенти винаги се губят.

Обединете целия си процес на продажби в едно работно пространство с шаблона за CRM за продажби на ClickUp. Това е CRM система с пълен набор от функции, която комбинира оценяване на потенциални клиенти, проследяване, управление на продажбения процес и управление на контакти, като елиминира нуждата от множество несвързани инструменти.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте персонализираните полета на ClickUp , за да записвате и проследявате всичките си атрибути за оценяване, включително източник на потенциалния клиент, ниво на ангажираност, размер на компанията и оценка за съответствие, заедно с данните за контакт и информацията за сделката

Вижте потенциалните си клиенти, организирани по оценка, статус или приоритет, като използвате гъвкавите изгледи на ClickUp , като списъци, таблици, канбан табла и други

Привличайте нови потенциални клиенти чрез ClickUp Forms и ги пренасочвайте към CRM с по-чисти и по-последователни данни

✅ Идеално за: Екипи по продажбите и мениджъри по приходите, които изграждат портфейл от потенциални клиенти с помощта на прости критерии за оценка.

💡 Съвет от професионалистите: Използвайте ClickUp Super Agents, за да сортирате и насочвате автоматично постъпващите потенциални клиенти. Можете да назначите агент, който да следи новите записи в CRM, да преглежда характеристиките на потенциалните клиенти, като източник или активност по ангажираност, и да актуализира полетата или да възлага задачи за последващи действия на подходящия търговец. И това не е всичко. Инструментът за сегментиране на списъци с имейли може да анализира историята на взаимодействията и атрибутите и да сегментира списъка за целеви кампании

Drip Campaign Builder може да създава многоетапни поредици от имейли, за да поддържате интереса на потенциалните клиенти и да ги придвижите по-надолу по продажбения фуния Разгледайте цялата библиотека с AI агенти на ClickUp, за да видите какво още можете да възложите на вашия AI съотборник.

2. Шаблон за продажбена тръба от ClickUp

Визуализирайте етапите на сделката и откривайте бързо пречките с шаблона за продажбена тръба на ClickUp

Без ясна представа за вашия процес на продажби е невъзможно да знаете къде се забавят потенциалните клиенти. Те могат да се натрупват в един етап, докато друг остава празен. А без визуално представяне ви остава само да гадаете къде са пречките.

Получете необходимата ви визуална яснота с шаблона за продажбена тръба на ClickUp. Той е създаден за екипи, които искат да виждат развитието на потенциалните клиенти с един поглед и бързо да идентифицират къде сделките зациклят.

Защо ще харесате този шаблон:

Премествайте потенциалните клиенти от един етап в друг с плъзгане и пускане в изгледа на таблото в ClickUp , което прави управлението на тръбопровода интуитивно и ефективно

Създайте персонализирани статуси като „Нов потенциален клиент“, „MQL“, „SQL“ и „Възможност“, за да видите колко потенциални клиенти има във всяка категория за квалификация

Използвайте зависимостите в ClickUp , за да се уверите, че критичните стъпки по квалифицирането се изпълняват поред, например като не позволявате приключването на задачата за разговор за проучване , докато не бъде завършен списъкът за проверка на квалификацията

✅ Идеално за: мениджъри на SDR, които отговарят за етапите на квалифициране на потенциалните клиенти.

📮ClickUp Insight: 16% от професионалистите искат да управляват малък бизнес като част от портфолиото си, но само 7% го правят в момента. Страхът, че ще трябва да се справяте с всичко сами, е една от многото причини, поради които хората често се въздържат. Ако сте самостоятелен основател, ClickUp Brain MAX действа като ваш бизнес партньор. Помолете го да приоритизира потенциалните клиенти, да изготви имейли за контакт или да проследява наличностите, докато вашите AI агенти се занимават с рутинната работа. Всяка задача, от маркетинга на вашите услуги до изпълнението на поръчките, може да се управлява чрез работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект — което ви освобождава да се фокусирате върху разрастването на вашия бизнес, а не само върху неговото управление.

3. Бързо стартиране: Шаблон за продажби и CRM от ClickUp

Започнете бързо с „Бързо стартиране: Шаблон за продажби и CRM" от ClickUp

Изграждането на CRM и система за оценяване на потенциални клиенти от нулата може да бъде трудна задача, особено за малки екипи или за тези, които са нови в тази област. Сложността при конфигурирането на персонализирани полета, процеси и автоматизации може да доведе до забавяния, което да принуди екипа ви да разчита на неефективни ръчни методи за прекалено дълго време.

Накарайте екипа си да управлява и оценява потенциалните клиенти за минути с шаблона „Бързо стартиране: Продажби и CRM“ от ClickUp.

Защо ще харесате този шаблон:

Предварително конфигурирани полета за основни данни за потенциалните клиенти и оценяване, за да можете веднага да започнете да въвеждате и приоритизирате потенциалните клиенти

Избягвайте „парализата на анализа“, причинена от обширната персонализация. Този шаблон предлага проста и ефективна структура, която работи веднага след инсталирането.

С по-сложни критерии за оценка, автоматизации и интеграции, докато вашият екип и процесът ви се развиват

✅ Идеално за: Малки екипи по продажбите, които въвеждат система за оценяване на потенциални клиенти за първи път.

🧠 Интересни факти: Една от най-широко използваните рамки за продажби, SPIN Selling, е разработена въз основа на проучване на 35 000 продажбени разговора. Методът буквално означава „продавайте, но го правете въз основа на доказателства“.

💡 Съвет от професионалист: Автоматизациите в ClickUp могат да ускорят управлението на CRM и проследяването на потенциални клиенти, като елиминират ръчните стъпки, като актуализации на статуса, прехвърляния между списъци и напомняния за последващи действия. Вместо някой да си спомня „когато се случи Х, направи Y“, автоматизациите прилагат тези правила последователно. Автоматизирайте възлагането на задачи, известията и работните процеси с помощта на ClickUp Automations Използвайте ги, за да: Премествайте потенциалните клиенти автоматично през вашия процес, като актуализирате автоматично статуса на задачите

Стандартизирайте последващите действия, за да не пропуснете нищо

Уведомете съответните заинтересовани страни за горещи потенциални клиенти или за всичко, което изисква незабавно действие

4. Шаблон за KPI за продажбите от ClickUp

Проследявайте ключовите показатели за ефективност (KPI) в продажбите, за да валидирате модела си за оценка на потенциални клиенти с шаблона за KPI в продажбите на ClickUp

Въведохте модел за оценка на потенциални клиенти, но как да разберете дали работи?

Шаблонът за KPI за продажбите на ClickUp ви помага да проследявате KPI за продажбите, които ще използвате за оценка на модела за оценка на потенциалните клиенти, включително дейностите по изготвяне на оферти, сигналите за приходи и резултатите от допълнителните продажби. Всеки KPI е настроен като задача в ClickUp, с персонализирани статуси за проследяване на напредъка.

Те са предназначени за екипи, които трябва да измерват ефективността на своята система за оценка на потенциални клиенти и да я свързват директно с резултатите от продажбите.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте джаджите на таблото на ClickUp, за да създадете обща картина на най-важните си показатели за продажбите, като процент на превръщане на потенциални клиенти в възможности, продължителност на цикъла на продажбите и процент на спечелени сделки

Проследявайте процента на конверсия на потенциалните клиенти от различни нива на оценка. Ако вашите „горещи“ потенциални клиенти не се превръщат в клиенти с по-висок процент от „студените“, знаете, че е време да коригирате модела си

Използвайте потребителски полета, за да проследявате размера на сделката, свързан с потенциалните клиенти на различни нива на оценка, което ще ви помогне да разберете кои критерии предсказват клиентите с най-висока стойност

✅ Идеално за: Мениджъри по продажбите, които провеждат седмични прегледи на KPI, свързани с изпълнението на продажбения процес и приходите.

5. Шаблон за ръководство за продажбена стратегия от ClickUp

Създайте наръчник за продажбите с свързани стратегии и задачи, като използвате шаблона за ръководство за стратегия за продажбите на ClickUp

Шаблонът „Ръководство за стратегия за продажби “ на ClickUp е наръчник, фокусиран върху документацията, за изработване на стратегия за продажби за вашия екип.

И тъй като са създадени в ClickUp Docs, можете да поддържате връзка между стратегията и изпълнението в едно и също работно пространство. Добавяйте подстраници за сегменти или региони и свързвайте свързани задачи в ClickUp в документа, докато стратегията ви се развива.

Защо ще харесате този шаблон:

Актуализирайте документа, докато научавате какво работи, с история на версиите и съвместно редактиране

Напишете стратегията си с отделни страници за входящи и изходящи дейности, основни елементи, 7-степенен процес на изграждане и най-добри практики

Използвайте функцията „Присвоени коментари“ в ClickUp , за да събирате обратна връзка от отделите по продажби, маркетинг и продукти точно в раздела, към който се отнася.

✅ Идеално за: Мениджъри по продажбите и ръководители на RevOps, които изграждат повторяема стратегия за продажби и я внедряват в разрастващ се екип.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Brain, за да ускорите изготвянето на стратегията, когато страницата е пълна с идеи, но все още нищо не изглежда структурирано. То може да ви помогне да обобщите бележките, да прецизирате разделите и да превърнете решенията в документа си в следващи стъпки, и всичко това в рамките на едно и също работно пространство в ClickUp. Това е истинска конвергенция! Обобщете стратегическите бележки и превърнете решенията в следващи стъпки с ClickUp Brain

6. Шаблон за балансирани показатели от ClickUp

Визуализирайте многоизмерното оценяване на потенциални клиенти на бяла дъска с шаблона „Balanced Scorecards" от ClickUp

Простата, едноизмерна точкова система понякога е твърде негъвкава. Тя може да не отразява нюансите на потенциален клиент, който отговаря идеално на демографските критерии, но има ниска ангажираност, или обратното.

Визуализирайте множество измерения за оценяване с шаблона „Balanced Scorecards“ на ClickUp. Той представя вашата логика за оценяване на една единствена бяла дъска в ClickUp, с Визия и стратегия в центъра и четири блока за оценяване около нея — Клиенти, Финанси, Вътрешни процеси и Обучение и растеж.

Защо ще харесате този шаблон:

Адаптирайте четирите квадранта на шаблона, за да представят различни измерения на оценяването, като например демографска съвместимост, ниво на ангажираност, намерение за покупка и бюджетни правомощия.

Определете показателите, които валидират вашата оценка – превръщане на MQL в SQL, процент на дисквалификация, създадена тръба, процент на успеваемост и скорост на реакция към потенциалните клиенти

Свържете вашата система за оценяване с таблата на ClickUp, за да получите бърз поглед върху разпределението на потенциалните клиенти в различните квадранти

✅ Идеално за: Екипи за генериране на търсене, които се нуждаят от визуален начин да докажат дали моделът им за оценка на потенциални клиенти подобрява качеството на тръбопровода.

👀 Знаете ли, че... Известните 4 П (продукт, цена, място, промоция) са въведени през 1960 г. от професора по маркетинг Е. Джером Маккарти.

7. Шаблон за оценяване на потенциални клиенти на HubSpot

чрез HubSpot

За екипите, които вече са интегрирани в екосистемата на HubSpot, създаването на модел за оценяване във външен инструмент може да изглежда несъвместимо.

Тогава ще ви е необходим шаблонът за оценяване на потенциални клиенти на HubSpot. Той предоставя структуриран офлайн инструмент за планиране на вашия модел за оценяване, преди да го приложите директно в HubSpot CRM.

Защо ще харесате този шаблон:

Работните листове, които можете да изтеглите, ви водят стъпка по стъпка през процеса на определяне на критериите за оценяване и присвояване на тежести.

Използвайте приложения калкулатор, за да тествате различни сценарии за оценяване и да видите как различните комбинации от атрибути и поведение влияят върху крайната оценка на потенциалния клиент

Логиката и терминологията, използвани в работните листове, са съгласувани с вградените функции за оценяване на потенциални клиенти на HubSpot

✅ Идеално за: Администратори на HubSpot, които създават или преразглеждат правила за оценяване на потенциални клиенти.

8. Шаблон за оценка на потенциални клиенти от Demand Metric

чрез Demand Metric

Понякога просто се нуждаете от прост инструмент, независим от платформата, за да стартирате процеса си за оценяване на потенциални клиенти.

Получете класическо решение на базата на електронна таблица, идеално за нужди, независими от платформата, с шаблона за оценка на потенциални клиенти на Demand Metric. Той предоставя готова за употреба рамка в познатия формат на Excel или Google Sheets.

Защо ще харесате този шаблон:

Предварително дефинирани категории за оценяване по демографски, фирмени и поведенчески критерии, за да не се налага да започвате от нулата

Настройте стойностите на точките и тежестта за всеки критерий, за да отговарят на конкретните нужди на вашия бизнес

Тъй като това е обикновена електронна таблица, можете да експортирате данните и да ги използвате с практически всяка CRM или платформа за автоматизация на маркетинга

✅ Идеално за: Мениджъри по маркетингови операции, които се нуждаят от формуляр за оценка на потенциални клиенти, независим от CRM системата.

💡 Съвет от професионалист: Присвоявайте агресивно отрицателни точки за явни критерии за дисквалификация, като имейл домейни на студенти или действия за отписване. Изваждайте веднага 50–100 точки, вместо да правите малки отстъпки – целта ви е тези потенциални клиенти да отпаднат бързо от вашия процес, а не да се задържат като контакти със средна приоритетност.

9. Електронна таблица за автоматично оценяване на потенциални клиенти от Belkins

чрез Belkins

Въпреки че обикновените електронни таблици са гъвкави, те са изцяло ръчни. Постоянното ръчно актуализиране на оценките отнема много време и е източник на грешки, което обезсмисля самата идея за наличието на система за оценяване.

Възползвайте се от простотата на електронната таблица с автоматизирани изчисления, като използвате шаблона за автоматизирано оценяване на потенциални клиенти на Belkins. Това е шаблон за Google Sheets с вградени формули, които извършват изчисленията вместо вас.

Защо ще харесате този шаблон:

Вградените формули автоматично изчисляват оценката на потенциалния клиент, докато въвеждате данните му.

Добавяйте, премахвайте или променяйте колоните с критерии, за да ги приспособите към вашия уникален модел за оценяване

Тъй като се състои от Google Sheet, той е лесно достъпен за всеки, който има акаунт в Google, и може да бъде споделен и да се работи съвместно с екипа ви

✅ Идеално за: Мениджъри по продажбите и ръководители на RevOps, които изграждат повторяема стратегия за продажби и я внедряват в разрастващ се екип.

10. Матрица за квалифициране на потенциални клиенти от Template.net

Числовите оценки не винаги са най-интуитивният начин да се изрази приоритетът на потенциалните клиенти, особено по време на динамични срещи по продажбите. Потенциален клиент с оценка 78 може да не изглежда много по-различен от такъв с оценка 81, дори ако това е вашият праг за SQL.

Получете проста, визуална алтернатива на оценяването на базата на точки с шаблона „Матрица за квалифициране на потенциални клиенти“ на Template.net. Той е идеален за екипи, които предпочитат подход, базиран на квадранти, за квалифициране на потенциални клиенти.

Защо ще харесате този шаблон:

Двуосева матрица за класифициране на потенциалните клиенти въз основа на тяхната съвместимост (например доколко добре съответстват на вашия ICP) и нивото на интерес (например тяхното ангажираност)

Разделете потенциалните клиенти в ясни нива на приоритет: висока съвместимост/висок интерес (първостепенен приоритет), висока съвместимост/нисък интерес (поддържане), ниска съвместимост/висок интерес (наблюдение) и ниска съвместимост/нисък интерес (отхвърляне)

Използвайте включената диаграма, за да подчертаете потенциалните клиенти с най-висок приоритет по време на ежедневните срещи или прегледите на продажбения процес.

✅ Идеално за: Мениджъри по продажбите, които провеждат седмични прегледи на тръбопровода и искат визуална матрица в стил електронна таблица.

💡 Съвет от професионалист: Все още управлявате процесите си за управление на потенциални клиенти и продажби по стария начин? Това видео ви показва 4 лесни начина, по които можете да подобрите нещата с помощта на изкуствен интелект!

Започнете да оценявате потенциалните клиенти по-бързо с ClickUp

Разбира се, критериите за оценяване и тежестта им са важни, когато избирате шаблон за оценяване на потенциални клиенти. Но това, как тази оценка се превръща в реално последващо действие, е това, което всъщност оказва влияние върху вашия поток от потенциални клиенти.

С ClickUp оценките на потенциалните клиенти остават пряко свързани с изпълнението. Щом даден потенциален клиент достигне необходимия праг, можете да го насочите към съответния отговорник, да задействате следващата стъпка и да запазите всяка точка на контакт свързана със същия запис – всичко това в рамките на вашето работно пространство.

Вместо да управлявате оценяването на едно място, а последващите действия – на друго, всичко остава свързано – от първоначалното записване до следващото действие и напредъка в процеса.

Преодолейте статичното оценяване на потенциални клиенти и започнете да използвате система, която екипът ви може реално да следва.

Често задавани въпроси

Шаблонът е празен проект с предварително дефинирани полета и категории. Моделът е напълно изградена система, персонализирана според вашите конкретни критерии, стойности на точките и прагове, които отразяват вашия бизнес.

Най-добрият подход е да анализирате данните от сключените в миналото сделки, за да идентифицирате общи демографски и фирмени характеристики. След това съпоставяте тези печеливши характеристики с критериите във вашия шаблон и присвоявате по-високи стойности на точките на онези, които са най-силно свързани с успешна продажба.

Електронните таблици са чудесни за малки екипи или за провеждане на първоначални експерименти с оценяване на потенциални клиенти. Когато обаче обемът на потенциалните клиенти и размерът на екипа ви нараснат, системата, базирана на CRM, става незаменима за автоматизиране на актуализациите на оценките в реално време и мащабиране на процеса, без да се затрупвате с ръчно въвеждане на данни.

Препоръчително е да преразглеждате модела си за оценяване поне веднъж на тримесечие. Още по-важно е да планирате преразглеждане всеки път, когато забележите спад в качеството на конверсията на потенциалните клиенти с висока оценка или когато стратегията за навлизане на пазара на вашата компания се промени.