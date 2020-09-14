Как изграждаме доверие чрез съответствие със стандарта SOC 2

Сигурността и защитата на личните данни на всички наши потребители са наш основен приоритет в ClickUp.

Нашата мисия е не само да ви помогнем да станете по-продуктивни, но и да ви гарантираме, че работата, която извършвате на нашата платформа, е винаги защитена и сигурна.

Ето защо сме изключително радостни да съобщим, че получихме водещото в бранша одиторско удостоверение за принципите на доверителните услуги по стандарта „Контроли на организациите, предоставящи услуги“ (SOC 2), насочено към сигурността.

Добре, но какво означава всичко това за теб?

Ето какво представлява съответствието със SOC 2, как го постигнахме и какво правим, за да изградим най-високото ниво на доверие и сигурност с най-продуктивните хора на планетата: вие!

Какво представлява SOC 2?

По същество това е едно от най-желаните постижения в областта на сигурността в софтуерния сектор. То е резултат от неуморни усилия, гарантиращи, че нашите системи, сървъри и продукти са водещи в бранша по отношение на сигурността и съответствието с нормативните изисквания.

Service Organization Controls (SOC 2) е одит и удостоверение за сигурност, създадени специално за SaaS компании, които управляват клиентски данни.

Организациите и крайните потребители трябва да бъдат сигурни, че данните им са в надеждни ръце, когато се доверяват на доставчик на SaaS услуги. Ето защо си сътрудничим тясно с Schellman – водещ доставчик на услуги за сертифициране и съответствие – за независим одит и проверка на нашите организационни и технологични контролни механизми. Одитът на Schellman се извършва в съответствие с рамката за съответствие SOC 2, разработена от Американския институт на сертифицираните публични счетоводители ( AICPA ).

Как ClickUp постигна съответствие със стандарта SOC 2 Тип 1?

SOC 2 е един от водещите стандарти за сигурност в областта на SaaS. Това удостоверение се издава единствено след строг и редовен одит, който обхваща петте принципа за доверие и почтеност на AICPA:

Сигурност : защита срещу неоторизиран достъп

Достъпност : гарантиране, че системата е готова за работа и употреба

Целостта на обработката: обработката в системата е пълна, точна, навременна и одобрена

Поверителност : информацията, определена като поверителна, се защитава съгласно поетите ангажименти или постигнатите споразумения

Поверителност: личните данни се събират, използват, съхраняват, разкриват и унищожават в съответствие с ангажиментите, поети в декларацията за поверителност на организацията, както и с критериите, определени в Общоприетите принципи за поверителност, издадени от AICPA и CICA (Канадският институт на дипломираните счетоводители)

Рамката за одит и получаване на сертификат SOC 2 е толкова всеобхватна, че много финансови, държавни и медицински институции работят единствено с доставчици, които притежават този сертификат.

SOC 2 тип 1 срещу SOC 2 тип 2

Важно е да се отбележи, че докладите SOC 2 се предлагат в два различни варианта: Тип 1 и Тип 2.

Нашето SOC 2 удостоверение попада в първата категория (Тип 1), което означава, че докладите по SOC 2 потвърждават, че нашата платформа е проектирана по подходящ начин, за да гарантира сигурността на вашите данни. В момента ClickUp работи по получаването на SOC 2 Тип 2 и ще има още новини, които да сподели през новата година.

Това означава, че прилагаме най-високите стандарти за сигурност, за да гарантираме, че вашата информация е защитена, поверителна, точна и винаги остава лична — като освен това възлагаме на независима трета страна да провери и потвърди това ниво на сигурност.

Нашият непрекъснат ангажимент към вашата сигурност

Когато използвате ClickUp, ние знаем, че ни се доверявате. Ето защо вашата сигурност е наш най-висок приоритет.

Ние продължаваме да изпълняваме ангажимента си да спечелим доверието Ви, като:

Сертификатът ни по SOC 2 е само поредният важен етап в изпълнението на нашия ангажимент. Защото в крайна сметка създадохме ClickUp, за да ви дадем възможност да свършите повече работа — без да се налага да се притеснявате, че вашите данни или информация могат да бъдат злоупотребени.

За да научите повече за това, което правим, за да ви защитим, разгледайте страницата ни за сигурност тук!

За да научите повече за други инструменти за сигурно сътрудничество, прочетете този блог!