10 най-добри алтернативи на Hedy AI за бележки от срещи в реално време

С интелигентни разговори в реално време и транскрипция на живо на над 30 езика, Hedy е популярен избор сред студенти и многоезични екипи.

Но не всеки иска да адаптира своите срещи към конкретен AI работен процес. Hedy функционира добре само ако неговият сесиен работен процес съответства на вашия начин на работа. И макар да предоставя AI поддръжка на живо, му липсват функциите, които да го свързват с изпълнението.

Ако търсите система за управление на работата с вградена интелигентна функция за срещи, този списък ще ви помогне.

Нека разгледаме най-добрите алтернативи на Hedy AI. 📲

Алтернативи на Hedy AI с един поглед

За бърз преглед, таблицата по-долу сравнява основните функции, за да ви помогне да разберете къде всеки инструмент се вписва най-добре.

Инструмент Функции Най-подходящо за Цени* ClickUp Обобщения и транскрипции на срещи, задвижвани от AI, автоматизация на работния процес на срещите с агенти Екипи от всякакъв размер, които искат да обединят срещите, задачите, документите и работните процеси в една платформа. Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Granola Автоматична транскрипция с бележки, подобрени с AI, AI чат Малки лидерски екипи, които искат частен AI бележник за срещи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14 долара на потребител/месец. Superpowered AI транскрипция и обобщения на срещи, интеграция с календари Фрийлансъри и малки екипи, които искат прости AI бележки от срещи без бот за срещи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 36 долара на потребител/месец. Otter. ai Транскрипция на срещи в реално време, идентификация на говорители, библиотека със срещи с възможност за търсене Средни екипи и предприятия, които се нуждаят от транскрипция на срещи в реално време и съвместни бележки Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16,99 $ на потребител/месец. Fireflies. ai Автоматично записване и транскрибиране на срещи, интелигентно търсене, CRM интеграции Средни екипи и предприятия, които искат да имат достъп до преписи от срещи, които могат да се търсят в различни отдели. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 18 долара на потребител/месец. MeetGeek AI обобщения и акценти от срещи, анализи на срещи, откриване на действия за изпълнение и последващи действия Малки и средни екипи, които искат автоматизирани записи на срещи и AI обобщения Наличен е безплатен план; платените планове започват от 15,99 $ на потребител/месец. tl;dv AI обобщения на срещи с времеви отметки, акценти и клипове от срещите, които могат да се споделят Малки и средни екипи по продажбите и обслужването на клиенти, които се нуждаят от акценти от срещите и съвети за обучение Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 долара на потребител/месец. Fathom Незабавни AI обобщения след срещи, CRM интеграции за екипи по продажбите Фрийлансъри и малки екипи, които търсят безплатен AI записващ уред за срещи с незабавни обобщения Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 долара на потребител/месец. Fellow Бележки от срещи с AI, шаблони за срещи, програми за съвместни срещи, информация за ефективността Малки и средни екипи, които искат структурирано управление на срещите с дневен ред и проследяване на действията Наличен е безплатен план; платените планове започват от 11 долара на потребител/месец. Avoma Информация за приходите от продажби, анализ на разговори, CRM интеграции за проследяване на потенциални клиенти Средни екипи и предприятия, които се нуждаят от информация от срещи за екипите по продажби и приходи Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 29 долара на потребител/месец.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Hedy AI?

Макар Hedy да е добър в предоставянето на поддръжка на разговори в реално време, той не е идеален, ако се нуждаете от по-задълбочена интеграция в работния процес.

Когато търсите алтернатива, уверете се, че инструментът предлага:

AI-базирана помощ за срещи : Предоставя полезни идеи по време на срещата под формата на предложени въпроси или действия, които трябва да се предприемат.

Резюмета и качество на резултатите : Генерира точни : Генерира точни бележки от срещи и резюмета, които можете да споделяте с колеги или заинтересовани страни без да се налага да ги редактирате много.

Интеграция на работния процес : Интегрира се с вашия календар, софтуер за комуникация и управление на проекти, за да елиминира : Интегрира се с вашия календар, софтуер за комуникация и управление на проекти, за да елиминира разпръскването на инструменти.

Персонализиране : Позволява ви да адаптирате отговорите според вашия стил на работа и работна среда.

Управление на знанията : Помага за създаването на централизирано хранилище, в което можете да търсите в минали транскрипти. : Помага за създаването на централизирано хранилище, в което можете да търсите в минали транскрипти.

Най-добрите алтернативи на Hedy AI

Нека разгледаме по-отблизо най-добрите AI инструменти, които не само записват бележки, но и превръщат виртуалните срещи в практически действия.

1. ClickUp (най-добър за превръщане на бележки от срещи в задачи и автоматизиране на работни процеси)

Опитайте ClickUp AI Notetaker Записвайте точни транскрипции с етикети на говорителите, резюмета, записи и действия, подредени в един документ, с помощта на ClickUp AI Notetaker.

Много AI инструменти за срещи са отлични в създаването на транскрипти. Но срещите не свършват дотук, нали? Имате нужда от нещо, което да елиминира по-широките системни разходи за управление на работата между несвързани платформи.

ClickUp предоставя на екипите конвергентна AI работна среда за планиране и автоматизиране на работните процеси по време на срещи от начало до край.

В допълнение към транскрипцията и обобщенията на срещите, базирани на изкуствен интелект, получавате централизиран център за документиране, сътрудничество и изпълнение.

Нека видим как ClickUp замества множество инструменти с една операционна система.

Получавайте обобщения и транскрипции на срещи, създадени с помощта на изкуствен интелект.

AI Notetaker на ClickUp записва автоматично вашите разговори и ги включва в работния процес на вашия проект.

След всяка среща получавате частен документ, който включва заглавието и датата на срещата, списък с участниците, видео или аудио запис, кратък преглед на сесията, ключови изводи, следващи стъпки, ключови теми и пълен препис на разговора с етикети на говорителите.

По-късно можете да зададете въпроси на вградения в ClickUp контекстуален AI за всяка от вашите срещи и да получите отговори въз основа на бележките.

Това видео показва как можете да автоматизирате бележките от срещи и задачите в ClickUp 📹

Създайте структурирани хранилища с информация от срещите, които могат да се търсят.

Когато екипите използват външни инструменти за управление на документи, знанията се отделят от изпълнението. Бележките от срещи в една платформа трябва да се посочват отделно при създаването на задачи в друга.

ClickUp Docs решава този проблем завинаги. Те се превръщат в единственото място за всичко, което излиза от една среща.

Когато изготвите дневен ред в Doc преди среща, всеки може да го види, редактира и коментира в реално време, така че дискусията започва с обща структура. След срещата бележките ви от AI Notetaker също се записват в Doc. Оттам действията могат да бъдат превърнати в задачи в ClickUp с крайни срокове и отговорни лица. Това премахва административното забавяне между дискусията и изпълнението.

Всичко това се съхранява в Docs Hub. Можете лесно да филтрирате и извличате бележки от минали срещи, което е важно, когато проследявате ангажименти в продължение на седмици или тримесечия.

Извличайте контекстуална информация от цялото си работно пространство

С ClickUp Brain получавате личен асистент, задвижван от изкуствен интелект, който може да извлича информация от задачи, документи, чатове и минали актуализации. По време на срещи той може да предостави ясна картина на това, което вече е било обсъдено или завършено, за да се избегнат повтарящи се дискусии.

Например, ако член на екипа попита за състоянието на дадена функция по време на среща, ClickUp Brain може незабавно да обобщи напредъка по съответните задачи, да подчертае последните актуализации и да покаже всички пречки, които са били регистрирани по-рано.

Получавайте подробни обобщения и информация от работното си пространство с ClickUp Brain.

След срещите AI автоматично създава задачи, определя отговорни лица, свързва ги с подходящия проект или документ и записва крайните срокове директно от разговора. По този начин резултатите от срещите се интегрират незабавно в работния процес, което улеснява проследяването на отговорностите и изпълнението на решенията.

Автоматизирайте работните процеси по време на срещи с помощта на усъвършенствана AI

AI Super Agents в ClickUp могат самостоятелно да се справят с повтарящи се оперативни задачи, свързани със срещи.

Мислете за тях като за ваши AI съотборници, които работят с пълно контекстуално познание за вашето работно пространство. Те могат да анализират най-новите дейности по задачите, за да изготвят кратко резюме на напредъка. Освен това, когато по време на среща се обсъждат нови решения или отговорности, специален агент може да създаде задачи, да назначи отговорници, да прикачи свързани документи и да определи крайни срокове, така че действията да се отразят незабавно в работното пространство.

Автоматизирайте сложни работни процеси от начало до край с персонализирани ClickUp Super Agents.

ClickUp Super Agents разполагат с безкрайно, общо знание, което означава, че откриват промени в задачите, документите и чат низовете ви в работната среда и актуализират контекста им в реално време. Те също така разполагат с безкрайна памет, така че ще запомнят как предпочитате да изглежда обобщението на срещите ви, например, и дали искате действията от срещите да бъдат подчертани в бележките ви като списък с точки или номера и т.н.

С тях можете да автоматизирате всеки работен процес по време на среща – от подготовката за разговор с клиент до проследяване и отчитане на напредъка по взетите решения.

Най-добрите функции на ClickUp

Позовавайте се на задачи, свързвайте документи, възлагайте отговорници в реално време и превръщайте съобщенията в ClickUp Chat в изпълними задачи, за да елиминирате често срещаните разходи за копиране на решения от чата в инструмент за проекти.

Повишете яснотата след срещата, като записвате клипове в ClickUp с актуализации, инструкции или обяснения и ги прикачвате директно към задачи или документи.

Използвайте автоматизациите в ClickUp , за да автоматизирате работните процеси след срещите, като например възлагане на задачи на подходящия човек, прилагане на нива на приоритет, определяне на крайни срокове, преместване на задачи между статуси или уведомяване на заинтересованите страни.

Визуализирайте резултатите от срещите с над 15 персонализирани изгледа , които отговарят на вашите нужди – изглед „Диаграма на Гант“ за зависимости и времеви графики, изглед „Табло в стил Канбан“ за визуално управление на натоварването, изглед „Списък“, филтриран по задачи с висок приоритет, и други.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да бъде малко объркващ за начинаещите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 споделя:

След като изпробвах различни платформи през кариерата си като проектен мениджър, мога да кажа, че ClickUp се превърна в любимата ми. Особено ми харесва функцията AI Notetaker: като проектен мениджър, тази функция е чисто злато. Мога да се концентрирам върху сесията, без да се разсейвам с водене на бележки, тъй като системата генерира ясни обобщения с ключови точки, както при кратките срещи, така и при дългите, където е трудно да се проследи цялата нишка.

След като изпробвах различни платформи през кариерата си като проектен мениджър, мога да кажа, че ClickUp се превърна в любимата ми. Особено ми харесва функцията AI Notetaker: като проектен мениджър, тази функция е чисто злато. Мога да се концентрирам върху сесията, без да се разсейвам с водене на бележки, тъй като системата генерира ясни обобщения с ключови точки, както при кратките срещи, така и при дългите, където е трудно да се проследи цялата нишка.

📮 ClickUp Insight: 62% от анкетираните казват, че AI агентите все още не отговарят на очакванията, описвайки ги като все още в ранен етап на развитие или дори създаващи повече работа, отколкото спестяват. Това разочарование често се проявява при предаването на задачите. Агентът обобщава срещата, предлага следващите стъпки или отбелязва проблем, а след това спира. Вие все още трябва да създадете задачи от действията, да назначите отговорници, да актуализирате статуса и да проследите ръчно. Super Agents са проектирани да се погрижат за всички тези стъпки. Те могат да използват верижни действия, за да превърнат бележките от срещите в задачи, да актуализират статуса на проектите, да насочват работата към правилните собственици и да поддържат работните потоци в същата система, в която се извършва изпълнението. Когато AI агентът може да превърне работата от „ето какво трябва да се случи“ в „вече е в ход“, стойността става реална.

2. Granola (Най-доброто решение за подобряване на бележките от срещи с помощта на AI)

чрез Granola

AI асистентът за срещи на Granola се фокусира върху подобряването на вашите бележки, а не върху тяхното пълно заместване с AI резултати. След лични или бизнес срещи, той усъвършенства написаното от вас и добавя контекст от AI-генерирани транскрипти, за да създаде структурирани, приложими обобщения.

Тъй като инструментът работи на вашето устройство и записва аудио локално, вашите бележки остават напълно конфиденциални. Когато сте готови да ги споделите, можете да ги изпратите директно до инструменти като Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio и Zapier, използвайки вградените интеграции.

За по-добро форматиране получавате основни Markdown, за да структурирате бележките си с заглавия и точки. Можете също да добавите изображения и екранни снимки към бележките си, за да предоставите допълнителен контекст.

Най-добрите функции на Granola

Синхронизирайте приложението с календара на Google или Outlook, за да видите предстоящите срещи.

Използвайте контекстуална информация от събитията в календара си, като заглавия на срещи, часове и участници, за да генерирате по-полезни бележки и напомняния за срещи.

Създайте или изберете шаблони за бележки за често срещани типове срещи, като индивидуални срещи, интервюта или презентации за продажби.

Ограничения на Granola

Експортирането на бележки в други системи или синхронизирането с по-широки работни процеси не е толкова безпроблемно, колкото при конкурентите с усъвършенствана AI.

Цени на Granola

Basic : Безплатно

Бизнес : 14 долара на потребител/месец

Enterprise: 35 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Granola

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Granola?

Директно от рецензия в G2:

Това, което най-много ми харесва в Granola, е колко лесно обработва бележките от срещите, без да прекъсва потока на разговора. Слуша директно от аудиото на моето устройство, без ботове да се включват в разговорите, и създава ясни, структурирани обобщения с решения, действия и ключови точки.

Това, което най-много ми харесва в Granola, е колко лесно обработва бележките от срещите, без да прекъсва потока на разговора. Слуша директно от аудиото на моето устройство, без ботове да се включват в разговорите, и създава ясни, структурирани обобщения с решения, действия и ключови точки.

📚 Прочетете още: Най-добрите AI инструменти за продуктивност

3. Superpowered (Най-доброто решение за автоматизирани бележки от срещи с високо качество)

чрез Superpowered

Superpowered ви позволява да останете фокусирани върху дискусиите, докато се занимава с воденето на бележки.

Функцията за автоматично присъединяване ви позволява да се включите навреме в срещите, а обратното броене ви дава 10-минутно предизвестие преди всяко събитие. А ако закъснявате, можете да уведомите останалите участници с едно кликване.

Инструментът не записва и не съхранява аудио или видео, а транскрипциите се изтриват 7 дни след създаването на бележките. Той отговаря и на стандартите за съответствие SOC-2 Type-2 и GDPR.

Най-добрите функции с супермощност

Получете персонализирани AI шаблони за структурирани бележки въз основа на типа среща.

Интегрирайте с Google Drive, Slack, Zapier и Notion за свързаност на работния процес.

Генерирайте транскрипции на над 50 езика, включително японски, френски, италиански и други.

Ограничения на суперсили

Инструментът не разполага с разширени функции за анализ на срещи, които предлагат по-големите и по-комплексни платформи.

Супермощни цени

Безплатно

Basic : 36 $/месец

Pro: 108 $/месец

Супермощни оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Superpowered?

Един потребител на Product Hunt казва:

Преди си водех подробни бележки по време на срещите и после прекарвах време в форматирането им, но сега вече не се налага да се притеснявам за това. Обичам и факта, че не прекъсва срещата!

Преди си водех подробни бележки по време на срещите и после прекарвах време в форматирането им, но сега вече не се налага да се притеснявам за това. Обичам и факта, че не прекъсва срещата!

👀 Знаете ли, че... Проучвания показват, че служителите прекарват 15% от работното си време в срещи, но само 37% от срещите действително водят до вземане на решения. Още по-лошо е, че 64% от повтарящите се срещи и 60% от еднократните срещи нямат дневен ред, което затруднява екипите да останат фокусирани или да проследяват резултатите. AI асистентите за срещи решават този проблем, като автоматично генерират дневен ред, записват дискусиите и организират последващи действия, гарантирайки, че срещите действително водят до действия.

4. Otter. ai (Най-доброто за транскрипция на живо и архиви на срещи с възможност за търсене)

Otter може да транскрибира виртуални и лични срещи в реално време, което ви позволява да виждате разговора в момента, в който се случва, и да го прегледате незабавно. По време на срещите AI инструментът автоматично добавя екранни снимки на споделени слайдове или екрани към вашия транскрипт. С тези визуални препратки заедно с текста получавате пълен контекст около обсъжданото.

Можете да взаимодействате с AI чата на инструмента, за да задавате въпроси на естествен език относно транскрипт и да получавате полезни отговори. Той може също да изготвя писма за последващи действия или съобщения за следващите стъпки директно от съдържанието на срещата ви и да създава контекстуални обобщения на конкретни теми, обсъдени в разговора.

За по-добър контрол, включете или изключете синхронизираните календари, така че в приложението да се показват само релевантните срещи. Можете също да активирате или деактивирате автоматичното поставяне на бележки за конкретни календари или срещи.

Най-добрите функции на Otter. ai

Маркирайте говорителите в транскрипциите си и инструментът автоматично ще ги идентифицира в бъдещи разговори, без да се налага повторно ръчно маркиране.

Използвайте AI, за да идентифицирате ключовите приоритети и следващите стъпки от разговора и автоматично да възлагате задачи на съответните участници.

Създайте канали, за да предоставите на екипите споделено пространство, където да могат да си сътрудничат по разговори и транскрипти.

Ограничения на Otter. ai

Някои потребители съобщават, че точността на инструмента при различни акценти и способността му да идентифицира кой говори не са надеждни.

Цени на Otter. ai

Basic : Безплатно

Pro : 16,99 $ на потребител/месец

Бизнес : 24 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Otter. ai оценки и рецензии

G2 : 4,4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Ето какво казва един потребител в G2:

Otter се включва в срещите винаги навреме и надеждно, което го прави надежден инструмент за нашия екип. Възможността му да записва ясни и точни обобщения ни позволява да прегледаме отново важни моменти, без да се налага да гледаме цялата записка отново.

Otter се включва в срещите винаги навреме и надеждно, което го прави надежден инструмент за нашия екип. Възможността му да записва ясни и точни обобщения ни позволява да прегледаме отново важни моменти, без да се налага да гледаме цялата записка отново.

📚 Прочетете още: Как да използвате асинхронната комуникация за по-добра екипна работа

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp Brain MAX, вашата супер приложение за изкуствен интелект за настолни компютри, разширява изкуствения интелект до целия работен процес, свързан със срещите. То свързва всички инструменти във вашия технологичен набор, така че можете да свържете нова информация с подходящите проекти или документи, докато се провеждат дискусии, без да прехвърляте ръчно информация между инструментите. Brain MAX поддържа работни процеси, базирани на глас, чрез Talk To Text, което ви позволява да диктувате идеи, да създавате задачи, да изготвяте съобщения или да актуализирате подробности за проектите директно чрез гласови команди. След срещите той обобщава актуализациите по проектите и отговаря на въпроси относно срещите. Превърнете срещите от изолирани разговори в свързани работни процеси с ClickUp Brain MAX.

5. Fireflies. ai (Най-доброто решение за автоматизирани протоколи от срещи с анализи на срещите)

С автоматична и точна транскрипция на срещите и поддръжка на над 100 езика, Fireflies. ai е надеждно приложение за водене на бележки. Получавате архиви на срещите с възможност за търсене и AI асистент, AskFred, който отговаря на вашите въпроси за минали срещи.

Федът, задвижван от изкуствен интелект, предоставя обобщения с точки от последните срещи, което ви позволява бързо да прегледате ключовите изводи и приоритети, без да четете пълните стенограми. Преди срещите можете да видите точките за обсъждане и нерешените задачи от предишни разговори, така че да получите пълния контекст още преди да се присъедините.

За да улесните сътрудничеството, можете да създавате и споделяте аудио клипове от записани срещи, да маркирате членове на екипа за последващи действия и да сортирате срещите по тема или клиент. Екипите могат също да виждат показатели за разговорите на таблото, като анализи на времето за разговор, анализ на настроенията, проследяване на теми, AI филтри и други.

Fireflies. ai най-добри функции

Достъп до генерирано от AI резюме, пълен транскрипт, видеозапис, анализи и действия за всяка среща в Fireflies Notepad.

Записвайте офлайн разговори, лични срещи, гласови бележки и телефонни разговори, преминаващи през компютъра, с Fireflies Web Recorder.

Настройте гласови команди, за да създавате автоматично задачи в интегрирани инструменти за управление на проекти по време на срещи.

Ограничения на Fireflies. ai

Обобщенията, генерирани от AI, не винаги улавят точно ключовите моменти, така че потребителите трябва да ги коригират или усъвършенстват ръчно.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Pro : 18 долара на месец за работно място

Бизнес : 29 долара на месец за работно място

Enterprise: 39 $ на месец за работно място

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

Един потребител на G2 казва:

Аз използвам Fireflies.ai, за да записвам, транскрибирам и обобщавам автоматично срещите си. Най-много ми харесват обобщенията на срещите, генерирани от AI, защото ми помагат в случаите, когато не мога да присъствам на срещите, но все пак получавам подробности за дискусиите.

Аз използвам Fireflies.ai, за да записвам, транскрибирам и обобщавам автоматично срещите си. Най-много ми харесват обобщенията на срещите, генерирани от AI, защото ми помагат в случаите, когато не мога да присъствам на срещите, но все пак получавам подробности за дискусиите.

🧠 Интересен факт: Ако календарът ви изглежда препълнен във вторник, не си въобразявате. Проучване на Microsoft показва, че вторник е най-натовареният ден за срещи, като представлява 23% от седмичните срещи.

6. MeetGeek (Най-доброто за структурирана и търсима документация от срещи)

чрез MeetGeek

MeetGeek автоматично генерира протоколи от срещи с AI и изпраща структурирано резюме по имейл на участниците малко след края на разговора. Имейлът включва еднопараграфно резюме, обща информация за срещата, следващи стъпки, ключови моменти с действия за изпълнение и линк към пълния препис.

Можете да контролирате кой го получава, да редактирате генерираното резюме преди изпращане, да персонализирате съдържанието и да използвате инструменти като запазване, копиране, нулиране или регенериране, за да усъвършенствате резултата.

Автоматизираните работни процеси ви позволяват да свържете срещите си с други инструменти във вашия технологичен набор, като RingCentral, Notion, Trello и др. Можете да създадете прости правила за работния процес, които се задействат за всички срещи или само за тези, които отговарят на определени критерии. След това асистентът за срещи изпраща пълното резюме или избрани акценти, като ключови решения или действия, към избраното от вас приложение.

Най-добрите функции на MeetGeek

Записвайте спонтанни срещи, които не са в календара ви, като поставите линка във формуляра за въвеждане на инструмента или изпратите календарна покана на бота за срещи.

Контролирайте достъпа, като правите срещите частни или публични, споделяте само конкретни акценти или определяте правила за споделяне в екипа, за да направите съдържанието на срещите достъпно за членовете на екипа.

Задавайте въпроси относно решения, последващи действия или конкретни точки от минали срещи и получавайте незабавни отговори, без да прелиствате транскрипти с AI Chat.

Ограничения на MeetGeek

За важни ad-hoc срещи, които не са били планирани или синхронизирани предварително, започването на транскрипцията по време на срещата може да бъде трудно.

Цени на MeetGeek

Basic : Безплатно

Pro : 15,99 $ на потребител/месец

Бизнес : 27 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за MeetGeek

G2 : 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за MeetGeek?

Коментар на потребител:

Като езиков треньор, намирам MeetGeek за много полезен за проследяване на сесиите ми и за наблюдение на напредъка на клиентите ми. Той е лесен за използване; автоматично намира срещите ми и се присъединява към тях с минимална намеса от моя страна. Обобщенията, които предоставя, са добри и ми помагат да се съсредоточа върху ключовите точки за следващите ми сесии.

Като езиков треньор, намирам MeetGeek за много полезен за проследяване на сесиите ми и за наблюдение на напредъка на клиентите ми. Той е лесен за използване; автоматично намира срещите ми и се присъединява към тях с минимална намеса от моя страна. Обобщенията, които предоставя, са добри и ми помагат да се съсредоточа върху ключовите точки за следващите ми сесии.

📚 Прочетете още: Най-добрите инструменти за продуктивност за агенции и екипи

Вместо стена от текст, AI възможностите на tl;dv организират протоколите по теми, така че можете бързо да навигирате между решения, предизвикателства, последващи действия и повтарящи се теми. Всяка тема включва кратко резюме и линк към момента в записа, в който е била обсъдена.

Инструментът поддържа и полуавтоматични бележки, като ви позволява да маркирате ключови моменти по време на срещата. Когато маркирате нещо, AI генерира фокусирано резюме на този конкретен момент и използва етикет, присвоен от AI, за да го включи в по-голямото резюме.

С Meeting Templates можете да създавате и прилагате персонализирани структури към вашите срещи, така че обобщенията, генерирани от AI, да следват предварително определен формат. Това улеснява превръщането на повтарящи се дискусии по време на срещи в структурирана документация на процесите и стандартизиране на работните потоци с течение на времето.

tl;dv най-добри функции

Получете достъп до голяма библиотека с примери за подсказки, специфични за различните роли, за да получите по-добри и по-структурирани прозрения от записите на вашите срещи.

Използвайте интелигентни разговори, за да идентифицирате ключови теми, тенденции, решения и повтарящи се теми в индивидуални и многобройни срещи.

Използвайте AI агенти, за да записвате, обобщавате, анализирате и интегрирате съдържанието на срещите в съществуващите си инструменти и процеси за цялостно управление на работния поток на срещите.

Ограничения на tl;dv

Няколко потребители споменаха липсващи функции, като обобщаване на няколко срещи заедно или групиране на срещи за по-широк анализ.

tl;dv ценообразуване

Безплатно

Pro : 29 $ на потребител/месец

Бизнес : 98 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

tl;dv оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за tl;dv?

Извлечено от рецензия в G2:

tl;dv е изключително полезен инструмент за подготовка на резюмета от срещи и записване на всички ключови точки от дискусиите. Възможността да избирате от различни шаблони за резюмета ускорява процеса и гарантира последователност между екипите.

tl;dv е изключително полезен инструмент за подготовка на резюмета от срещи и записване на всички ключови точки от дискусиите. Възможността да избирате от различни шаблони за резюмета ускорява процеса и гарантира последователност между екипите.

8. Fathom (Най-доброто решение за незабавни обобщения на срещи с AI чат и плейлисти с акценти)

чрез Fathom

AI бележникът на Fathom превръща цялата ви среща в 1–2-минутно резюме с ясно изложени акценти, решения и задачи. Той разполага и с AI интерфейс в стил чат, където можете да задавате въпроси за вашите срещи или да поискате последващи чернови и идеи след разговора.

Инструментът се интегрира със Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana и др., така че данните от срещите могат да се вливат в по-широкия ви работен поток. За екипите той предлага функции като споделени папки, контрол на достъпа, плейлисти с записи, споделяне на акценти и др., така че всички да са в синхрон, дори ако са пропуснали разговора.

Получавате транскрипция на много езици, с възможност да създавате персонализирани речници или речници за акронимите и жаргона на вашата компания. Това помага за подобряване на точността на транскрипцията и общата ефективност на срещите, особено при дискусии, които включват сложна или техническа терминология.

Разберете най-добрите функции

Провеждайте ефективни срещи , като създавате списъци с ключови моменти за въвеждане, обучение или ретроспективи.

Позволете на инструмента да следи темпото и динамиката на срещата ви на заден план, докато вие продължавате разговора с AI коучинг функции в реално време.

Прегледайте транскрипции, резюмета и акценти по всяко време на таблото си Fathom, което съхранява всички ваши записи.

Разберете ограниченията

Няма специално мобилно приложение, така че можете да го използвате само за срещите, в които участвате от настолен или преносим компютър.

Цени на Fathom

Безплатно

Екип : 19 долара на потребител/месец

Бизнес: 29 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии на Fathom

G2 : 5/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 5/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom?

Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Fathom, е колко безпроблемно се справя с срещите, без да ми коства никакви допълнителни усилия. То автоматично записва, запазва всичко в облака и предоставя пълен препис. Ако забравя някаква подробност или се наложи да прегледам отново дадена дискусия, мога бързо да се върна назад и да я прегледам.

Това, което най-много ми харесва в Fathom, е колко безпроблемно се справя с срещите, без да ми коства никакви допълнителни усилия. То автоматично записва, запазва всичко в облака и предоставя пълен препис. Ако забравя някаква подробност или се наложи да прегледам отново дадена дискусия, мога бързо да се върна назад и да я прегледам.

📮ClickUp Insight: 27% от участниците в нашето проучване смятат, че седмичните актуализации могат да бъдат заменени с асинхронни алтернативи, а 25% казват същото за ежедневните събрания. Това обаче може да доведе до необходимостта от използване на множество специализирани инструменти, разпръскване на информацията и допълнителни разходи. ClickUp революционизира екипната работа, като централизира дискусиите чрез коментари, позволява бързо записване на актуализации чрез ClickUp Clips и много други функции – всичко това в една платформа. 💫 Реални резултати: Екипи като Trinetrix са намалили ненужните срещи с 50% благодарение на ClickUp!

9. Fellow (Най-доброто за структурирани, задвижвани от AI протоколи и дневен ред от срещи)

чрез Fellow

Fellow е софтуер за управление на срещи, който вгражда AI възможности във вашите работни процеси по време на срещи.

Интегрира се с платформи като Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и Slack, за да записва срещи, транскрибира аудио, открива решения и извлича действия.

AI асистентът „Ask Fellow“ работи с всички ваши минали срещи, за да извлече пропуснатите от вас актуализации и да извади подходящи откъси и резюмета, без да преиграва целите разговори.

AI също помага за лесното подготвяне на срещи. „AI Agenda Builder“ генерира структурирани заглавия на дневния ред и теми за обсъждане от заглавието на срещата и описанието в календара. А „AI Suggested Topics“ предлага теми, които можете да добавите към дневния ред на срещите.

Най-добрите функции на Fellow

Съхранявайте записаните срещи и транскрипти в централизирано хранилище, където можете да ги организирате по канали и да преразгледате решенията, когато е необходимо.

Получете напълно персонализирани AI шаблони за бележки за ежедневни събрания, общи събрания, седмични приоритети, начални разговори с клиенти и др.

Осигурете сигурността на данните от срещите с детайлен контрол на достъпа, корпоративно управление и съответствие с SOC 2, HIPAA и GDPR.

Ограничения на Fellow

Някои потребители смятат, че универсалните обобщения не винаги съответстват на конкретни типове срещи без персонализиране.

Цени на Fellow

Безплатно

Екип: 11 долара на потребител/месец

Бизнес: 23 долара на потребител/месец

Enterprise: 25 долара на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии на колеги

G2 : 4,7/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fellow?

Ето какво споделя един потребител на G2:

Това, което най-много ми харесва в Fellow, е колко интуитивен и лесен за използване е. Той улеснява управлението на срещи, бележки и последващи действия, като ми помага да бъда организиран и да сътруднича ефективно с екипа си.

Това, което най-много ми харесва в Fellow, е колко интуитивен и лесен за използване е. Той улеснява управлението на срещи, бележки и последващи действия, като ми помага да бъда организиран и да сътруднича ефективно с екипа си.

🧠 Интересен факт: 58% от служителите признават, че запазват време в календарите си, само за да защитят времето си за концентрация от още срещи.

10. Avoma (Най-доброто за продажбено ориентирана информация от срещи и коучинг в реално време)

чрез Avoma

Avoma е AI-базиран треньор за срещи, който открива ключови елементи от разговора, като възражения на клиенти, споменавания на конкуренти, болезнени точки и приоритети, и ги подчертава за преглед. Той също така оценява разговорите въз основа на вашата собствена методология за продажби или персонализирани критерии, като помага да се идентифицира къде представителите се нуждаят от обучение или къде сделките могат да бъдат изложени на риск.

Функции като „Live Answer Assistant“ (Асистент за отговори на живо) предоставят контекстуални предложения по време на разговори на живо, а „Smart Trackers“ (Интелигентни тракери) следят важни фрази, за да ви предупреждават за рискове и възможности.

С функцията „Маркери“ можете да маркирате ключови моменти, да записвате разговорите около вас, да ги обобщавате в кратки бележки и да ги организирате в подходящи категории.

Най-добрите функции на Avoma

Организира обобщенията в интелигентни глави и категории, така че бележките да са по-лесни за преглед и разбиране по-късно.

Възползвайте се от AI-базирани помощници, които могат да отговарят на въпроси, свързани със срещите, и да подпомагат вземането на решения в различните отдели.

Проследявайте модели като съотношението между говорене и слушане и тенденциите в темите, за да разберете какво правят по-добре най-успешните служители и да възпроизведете тези поведения в целия си екип.

Ограничения на Avoma

Потребителите съобщават за случайна неточност в AI транскрипцията и функциите за обобщаване, особено в трудни условия като лошо качество на аудиото, силен акцент или дискусии, изпълнени с технически жаргон.

Цени на Avoma

14-дневен безплатен пробен период

Стартиращи компании : 29 долара на месец за всеки записващ

Организация : 39 долара на месец за всеки записващ

Enterprise: 39 $ на месец за всеки записващ (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Avoma

G2 : 4,6/5 (над 1300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Avoma?

Коментар на потребител:

Използвам Avoma за записване и преглед на продажбени разговори и тя работи много гладко и е с висока надеждност; не съм имал проблеми с транскрипцията или грешки. Много харесвам функцията Ask Avoma, защото ми спестява много време, като ми помага да проверя конкретни детайли от разговорите.

Използвам Avoma за записване и преглед на продажбени разговори и тя работи много гладко и е с висока надеждност; не съм имал проблеми с транскрипцията или грешки. Много харесвам функцията Ask Avoma, защото ми спестява много време, като ми помага да проверя конкретни детайли от разговорите.

Превърнете протоколите от срещи в структурирани, изпълними планове с ClickUp

Разбира се, точността на транскрипцията е важна, когато търсите инструмент за бележки от срещи. Но начинът, по който инструментът свързва информацията в реално време с изпълнението, е също толкова важен.

С ClickUp обобщенията от срещите са пряко свързани с изпълнението. Действията, генерирани от AI, могат да бъдат превърнати незабавно в задачи с отговорници, крайни срокове и приоритети, така че никога да не пропускате важни детайли.

Вместо да управлявате транскрипции и списъци със задачи поотделно, всичко остава свързано в едно работно пространство, където напредъкът се проследява автоматично.

Излезте извън рамките на традиционното водене на бележки и започнете да превръщате разговорите в ясни планове за изпълнение.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp.