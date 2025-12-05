3-те най-добри софтуера за управление на проекти, които извличат решения от бележките от срещите през [година]

Срещите могат да бъдат досадни.

Безкрайни бележки, разсеяни мисли, може би дори една-две скици.

Ами ако вашите срещи наистина помогнаха за нещо?

Подходящият инструмент за управление на проекти може да записва бележки, да извлича ключови решения и да обобщава дискусиите автоматично, така че да можете да се съсредоточите върху разговора, а не върху почистването.

А най-хубавото? Той може дори да създава задачи, да разпределя отговорности и да държи всички отговорни.

Готови ли сте да превърнете срещите в импулс? Да започнем.

Защо да използвате софтуер за управление на проекти, който извлича решения от бележките от срещите?

Срещите на екипа трябва да спомагат за съгласуваността, но често правят точно обратното. Важни детайли се пренебрегват, задачите остават неразпределени, а крайните срокове се пропускат. Всички си тръгват с купища нередактирани стенограми, които никога няма да прегледат отново.

Модерният софтуер за управление на проекти, базиран на изкуствен интелект, за бележки от срещи решава този проблем.

Ето защо те си заслужават времето и парите ви...

Превърнете разговорите в действия незабавно. Изкуственият интелект извлича решения от бележките от срещите , превръща ги в задачи, определя отговорници и добавя крайни срокове, така че всеки резултат става изпълним в момента, в който срещата приключи.

Повишете отговорността в екипа си. Когато решенията са свързани със задачи в инструмента за управление на проекти, няма неяснота относно това кой е отговорен. Всеки може да види какво е било договорено, кой е отговорен за това и кога е крайният срок, което улеснява управлението на проектите.

Чрез автоматизиране на воденето на бележки и записването на решения, екипите избягват изпращането на последващи имейли, търсенето на разяснения или претърсването на записите от срещите. Спестеното време може да се използва за напредъка на проектите.

Бележките, стенограмите и решенията от срещите се съхраняват на едно място. Новите служители или заинтересованите страни могат да се запознаят с миналите срещи, без да питат екипа за актуализации по проекта.

Според проучването на ClickUp „Състоянието на комуникацията на работното място през 2025 г." над 40% от професионалистите се чувстват длъжни да следят за изпълнението на задачите веднага след всяка среща. Тъй като обаче каналите за комуникация са разделени между електронна поща (42%) и незабавни съобщения (41%), задачите често са разпръснати по цялото работно място. Друго проучване на HBR сочи, че екипите губят над 60% от времето си в търсене на контекст, информация и задачи за изпълнение.

Как да изберете подходящия софтуер за управление на проекти за извличане на решения

Когато избирате софтуер за управление на проекти, който може автоматично да извлича решения (и задачи за действие) от бележките от срещите ви, имайте предвид следните функции:

Точност на извличането: AI инструментът открива ли решения, а не само задачи за действие, от дискусията? Например, „Ще изберем доставчик X“ срещу „Нека обмислим доставчик X“. Той също трябва да улавя авторството на изказванията, времевите отметки и всяка двусмисленост.

С AI технология: Трябва да записва цялата среща, да обобщава ключовите точки от дискусията, да подчертава решенията и да посочва ясни следващи стъпки.

Превърнете решенията директно в задачи: Инструментът трябва да преобразува извлечените решения и действия от бележките от срещите в задачи с отговорници, крайни срокове и приоритети.

Интегрирайте с вашите технологии: AI комуникационният инструмент трябва да се синхронизира с Zoom, Google Meets, Teams и вашия календар, така че човекът, който води бележки, да може автоматично да се присъединява към срещите и да съхранява решенията централизирано.

Съответствие и сигурност на данните: Вашият AI бележник трябва да е съвместим с SOC 2 и HIPAA и да осигурява сигурност на корпоративно ниво. Криптирането от край до край помага да се запази сигурността на стенограмите от срещите и решенията, особено когато разговорите ви включват клиенти или поверителни теми.

Ето едно бързо сравнение между най-добрите конкуренти.

Работниците, занимаващи се с интелектуална дейност, губят цели 23 минути от времето си за концентрация след всяко прекъсване. След само 20 минути прекъсване на работата нивото на стрес се повишава. Хората съобщават за по-голяма неудовлетвореност, натовареност, усилие и напрежение.

37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите за изпълнение, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици.

Най-добрият софтуер за управление на проекти, който извлича решения от бележките от срещите, за да ги използва

Най-добрият софтуер за AI бележки от срещи включва:

1. ClickUp (управление на проекти с изкуствен интелект и превръщане на бележките от срещите в действия)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, интегрира управление на проекти и AI за водене на бележки. То елиминира нуждата от отделни инструменти за срещи, задачи, документи и последващи действия.

Нека видим как ClickUp централизира вашите работни процеси, контекст и решения от срещите.

Превърнете разпръснатите разговори в структурирана работа с AI Notetaker

AI Notetaker на ClickUp се присъединява към вашите срещи, записва разговора и генерира точни транскрипти с етикети на говорителите.

Той може също така да се присъединява автоматично към срещи в Zoom, Google Meet и Teams директно от календара ви – без да е необходима ръчна настройка или покани. По този начин всяка важна дискусия се записва, дори когато имате двойни ангажименти или превключвате между разговори.

Но това е много повече от просто транскрипция.

Използвайки контекстуална изкуствена интелигентност, той подчертава решенията, извежда задачите за действие, идентифицира отговорните лица и извлича ключовите изводи.

Когато използвате изкуствен интелект за бележки от срещи, всички идеи се прехвърлят директно във вашето работно пространство. Това видео ви показва как да го направите:

Ето как AI Notetaker на ClickUp добавя повече стойност към вашата работа:

Лесно разграничавайте участниците в срещите и разпознавайте различните говорители, което улеснява ясното приписване на идеите.

Анализирайте пропуските в знанията и открийте области за подобрение, за да ограничите прекомерното говорене или повтаряне.

Получавайте подробни резюмета от срещите, времеви отметки и ключови изводи в ClickUp Docs за незабавно споделяне.

Създавайте задачи автоматично въз основа на откритите действия и предлагайте зависимости и приоритети в реално време.

Създавайте транскрипти с възможност за търсене, за да не губите контекста.

Проследявайте всяка минута от вашите срещи и създавайте изпълними обобщения с ClickUp AI Notetaker.

Получете контекстно-ориентирани анализи с помощта на ClickUp Brain

Вграденият AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, преобразува разговорите и съдържанието в изпълними идеи в рамките на вашето работно пространство.

Възможностите на ClickUp Brain включват:

Интелигентно създаване на съдържание: Създавайте проекти на дневен ред за срещи, резюмета, имейли и актуализации на проекти, съобразени с вашите работни процеси.

Извличане на информация: Обобщавайте бележки от срещи, документи и коментари.

Превод: Превеждайте бележките си от срещи на различни езици

Контекстуални препоръки: Предлагайте следващи стъпки, крайни срокове и автоматизации.

Помолете ClickUp Brain да ви предложи оптимални срокове за задачите и да приоритизира по-добре работата ви.

Отидете отвъд бележките от срещите с ClickUp Brain MAX. ClickUp Brain MAX включва всеки източник на данни във вашия работен процес по време на срещите, което прави извличането на решения по-богато и по-точно.

Превърнете бележките от срещите в живи, изпълними документи с ClickUp Docs

ClickUp Docs ви позволява да съхранявате всички бележки, резюмета, решения и задачи от срещите в напълно интегриран център за знания.

Тъй като документите са част от ClickUp, всяка страница може да се позовава на задачи в реално време, да вгражда изгледи, да маркира собственици и да се свързва с реални графици на проекти.

Можете да редактирате бележките съвместно, да оставяте коментари и да превръщате текст или действия в задачи с едно кликване.

Резюметата от срещите могат да се запазват директно в документ, което гарантира, че вашите дискусии са свързани, могат да се търсят и са постоянна част от вашето работно пространство. Няма повече да се мъчите да си спомните кой какво е написал или къде е запазено.

Оставете AI агентите да свършат тежкия труд вместо вас

Използвайте ClickUp AI Agents, за да автоматизирате задачите, да отговаряте на въпроси и да свършите повече работа.

AI агентите на ClickUp действат като интелигентни съотборници. Те слушат вашите срещи, разбират какво трябва да се случи след това и изпълняват последващата работа за вас.

Вместо просто да генерират предложения, тези агенти могат да планират, да предприемат действия и да координират задачи в цялото ви работно пространство.

Намалете ръчния труд по превръщането на дискусиите от Zoom срещи или други платформи за срещи в изпълними задачи.

Пример: След разговор с клиент, AI Agent преглежда обобщението на Notetaker, извлича ключовите решения и незабавно създава задачи с отговорници, приоритети и свързани документи. Ако последващите действия зависят от файл в Google Drive или бюджетен лист в Sheets, агентът автоматично включва този контекст. Ако по-късно нещо се забави, той може да ескалира, да подкани собствениците или да коригира графиците въз основа на промените в проекта.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте незабавни срещи: Използвайте Използвайте SyncUps , за да провеждате бързи аудио и видео разговори и да споделяте екрана си в работната среда на ClickUp. Получавайте обобщения на срещите и задачи за действие след срещата.

Заменете срещите за обяснения с екранни записи: Записвайте кратки екранни видеоклипове, за да изясните решенията, да споделите обратна връзка или да преминете към следващите стъпки с помощта на Clips

Накарайте екипа си да се фокусира върху най-важното: Приоритетите на задачите показват незабавно кои действия от срещите изискват най-много внимание, помагайки на екипите да подредят работата си без объркване или последващи напомняния.

Предотвратявайте пречките и избягвайте преработката: Определете кои задачи зависят от други, за да знаят екипите правилния ред на изпълнение с помощта на Определете кои задачи зависят от други, за да знаят екипите правилния ред на изпълнение с помощта на ClickUp Dependencies.

Безпроблемна интеграция: Свържете ClickUp със Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma и други, за да можете да прехвърляте бележките, решенията и задачите от срещите си в цялата си гама от инструменти с Свържете ClickUp със Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma и други, за да можете да прехвърляте бележките, решенията и задачите от срещите си в цялата си гама от инструменти с ClickUp Integrations.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции на ClickUp може да бъде прекалено сложен за нов потребител.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво каза един рецензент на G2 за използването на AI Notetaker на ClickUp:

Вграденият AI бележник на ClickUp е изненадващо полезен, особено за обобщаване на срещи и спестяване на време за последващи действия. Обичаме и възможността да публикуваме ясни, структурирани бележки за версиите директно в платформата, което помага на вътрешните и външните заинтересовани страни да бъдат на една и съща страница.

Вграденият AI бележник на ClickUp е изненадващо полезен, особено за обобщаване на срещи и спестяване на време за последващи действия. Обичаме и възможността да публикуваме ясни, структурирани бележки за версиите директно в платформата, което помага на вътрешните и външните заинтересовани страни да бъдат на една и съща страница.

Прочетете още: Как да управлявате срещи в ClickUp

2. Fathom (Най-добър за многоезични акценти в реално време)

чрез Fathom

AI-базираният асистент за срещи Fathom AI ви помага да записвате срещите, без да разчитате на ръчно водене на бележки.

Инструментът автоматично записва разговори, генерира транскрипти и ви позволява да маркирате ключови точки от дискусията (действия или последващи действия) по време на срещата.

Можете да задавате на Fathom всякакви въпроси за срещите на вашия екип на естествен език и да получавате незабавни отговори. Fathom ви позволява също да търсите информация в цялата библиотека със срещи на вашата организация. Това включва минали решения, обратна връзка от клиенти и стратегически дискусии.

Софтуерът за протоколи от срещи обработва технически термини, след като го обучите на терминологията на вашата индустрия.

Той може да споделя бележките от срещите с конкретни членове на екипа в зависимост от това кои са участвали и какви теми са били обсъждани.

Разберете най-добрите функции

Маркирайте ключови моменти по време на разговора, добавете контекст, задавайте въпроси и маркирайте членове на екипа за сътрудничество в реално време.

Създайте персонализирани шаблони за обобщение на срещите въз основа на работните процеси на вашия екип.

Синхронизира се с инструменти като Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana и други, улеснявайки автоматизираните работни процеси от срещата до задачата или контакта с клиента.

Разберете ограниченията

Не поддържа функции за управление на проекти, като проследяване на напредъка, възлагане на задачи и др.

Разберете цените

Наличен е безплатен план

Pro: 20 долара на потребител/месец

Екип: 18 долара на потребител/месец

Бизнес: 28 долара на потребител/месец

Разберете оценките и рецензиите

G2: 5/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 5/5 (5000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom?

Ето какво каза един рецензент от G2 за Fathom:

Обичам ясните, лесни за навигация обобщения с отбелязани с времеви отметки акценти, които ми позволяват да преминавам директно към ключовите моменти в разговора. Точността на транскрипцията обикновено е добра, но понякога зависи от качеството на аудиозаписа или акцентите.

Обичам ясните, лесни за навигация обобщения с отбелязани с времеви отметки акценти, които ми позволяват да преминавам директно към ключовите моменти в разговора. Точността на транскрипцията обикновено е добра, но понякога зависи от качеството на аудиозаписа или акцентите.

Повечето срещи приключват без ясна отговорност, а проектните мениджъри прекарват часове в преследване на задачи за действие след факта. Клиентите на ClickUp отчитат до 86% икономия на разходи и спестяване на 1,1 дни седмично чрез автоматизиране на бележките от срещите, създаване на интелигентни обобщения и превръщането им в задачи. Компании като Talent Plus увеличиха капацитета на работната си натовареност с над 10%, а Atrato намали преумората на разработчиците с 20% след консолидирането в ClickUp.

3. Fireflies. ai (Най-добър за транскрипти с възможност за търсене)

чрез Fireflies ai

Fireflies е AI съотборник, който транскрибира, обобщава и анализира вашите срещи.

AI бележникът работи за вас още преди началото на срещата. Получавате предварителни брифинги с ключови идеи, контекст и действия от предишни разговори и срещи.

По време на срещата Fireflies предоставя препис на живо на над 100 езика. Той също така идентифицира различните говорители по време на срещите и аудио файловете.

След срещата получавате незабавно изчерпателно AI резюме с ключови точки, задачи за изпълнение и персонализирани бележки.

Live Assist предоставя информация в реално време по време на разговори. Например, екипът по продажбите може незабавно да получи достъп до дискусиите за цените от предишни разговори, без да прекъсва текущия разговор.

С предварително създадени шаблони за обобщение на срещите, разговорите се документират, което води до практически действия.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Транскрибирайте разговори от Aircall, RingCentral и други диалири или използвайте Fireflies API за обработка на аудио файлове.

Автоматично генерирайте имейли, пишете доклади, анализирайте разговори и създавайте карти за оценка.

Открийте полезна информация като времето за изказване на говорителите, проследяване на теми и анализ на настроенията.

Изрежете важни моменти от разговора в аудио фрагменти, които можете да споделяте.

Ограничения на Fireflies. ai

Резюметата понякога изискват ръчна корекция, което намалява ефективността.

Цени на Fireflies. ai

Наличен е безплатен план

Pro: 18 $/потребител/месец

Бизнес: 29 $/потребител/месец

Enterprise: 39 $/потребител/месец

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Fireflies. ai:

Fireflies е изключително полезен, когато става въпрос за подпомагане на воденето на бележки. Бих казал, че е точен на 80% по отношение на това, което се обсъжда, но не разпознава акцентите много добре. Не ми харесва, че мястото за съхранение се изчерпва толкова бързо и се налага да изтриваме разговори от историята, за да освободим повече място. Понякога Fireflies не се включва бързо в разговора и се налага да го поканим. Полунадежден.

Fireflies е изключително полезен, когато става въпрос за подпомагане на воденето на бележки. Бих казал, че е точен на 80% по отношение на това, което се обсъжда, но не разпознава акцентите много добре. Не ми харесва, че мястото за съхранение се изчерпва толкова бързо и се налага да изтриваме разговори от историята, за да освободим повече място. Понякога Fireflies не се включва бързо в разговора и се налага да го поканим. Полунадежден.

Над 56% от работниците в сферата на знанието казват, че умората от инструментите, като превключване, предупреждения и излишни платформи, оказва негативно влияние върху работата им всяка седмица. Това е разрастване на контекста в действие. Екипите губят часове в търсене на файлове, превключване между приложения, повтаряне на актуализации и търсене на информацията, от която се нуждаят, за да си свършат работата.

Ето три допълнителни инструмента, които подхождат по различен начин към бележките от срещите и записването на решенията.

Tactiq : Tactiq е леко разширение за Chrome, което работи с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams за извършване на транскрипция в реално време. С транскрипции, специфични за всеки говорител, можете да определите точно задачите за действие и решенията. За екипи, които не искат да променят своя инструмент за управление на проекти, но искат самостоятелен AI бележник, Tactiq е полезен инструмент.

Sembly AI : Генерирайте AI артефакти като доклади за отстраняване на бъгове, търговски предложения или прессъобщения директно от дискусиите по време на срещите, което го прави полезен за проектните мениджъри, които се нуждаят от бърза документация. Sembly AI може да автоматизира проектни планове, спринт беклог, ретроспективни обобщения и да проследява решения и пречки директно от резултатите от срещите – без да се налага да сменяте инструменти.

Notion: Notion комбинира документацията от срещите, управлението на задачите и споделянето на знания в едно работно пространство. Това е полезна опция, когато искате бележките от срещите да бъдат директно вградени в работните процеси. След като препише срещите, можете да свържете бележките от срещите с проектни страници, задачи, пътни карти или SOP. Съхранявайте цялата история на срещите в център за знания с възможност за търсене.

Срещите, започващи след 20:00 ч., са се увеличили с 16% в сравнение с миналата година, което е още един знак, че традиционният работен ден изчезва.

⭐ Бонус: Запишете всяка идея с едно кликване с разширението за Chrome на ClickUp. Създавайте задачи от всеки уебсайт или раздел. Заснемайте визуални елементи (грешки, обратна връзка за потребителския интерфейс, доказателство за концепция), добавяйте бележки и ги прикачвайте директно към задача или коментар за по-бърза яснота и съгласуваност.

Направете срещите ясни и отчетни с ClickUp

Като се има предвид проблемът с претоварването със срещи, добра отправна точка е да се намали броят на срещите.

Една проста настройка може да ви помогне в това.

Културата „първо пиши“ (резюмета, рискове, препоръки, дневен ред) намалява броя на срещите, защото хората отговарят на документа, вместо да планират време.

Въпреки това, често срещите са неизбежни.

Софтуерът за управление на продукти, който извлича решения от бележките от срещите, внася яснота в процеса.

ClickUp прави това без усилие.

С AI Notetaker и контекстуална AI вашите решения от срещите, задачите за действие и контекста се превръщат директно в задачи, документи, графици и табла.

За да превърнете срещите си в действия, регистрирайте се безплатно в ClickUp.

Често задавани въпроси

AI Notetaker на ClickUp може автоматично да създава задачи от действията, открити в бележките от срещите. Поддържа създаването на задачи в оригиналния формат. Fathom, от друга страна, извлича действията от онлайн срещите и ги синхронизира с вашите инструменти.

Ефективното проследяване на решенията включва записване на резултатите от срещите и автоматизиране на обобщенията от тях. След това възложете решението на отговорно лице и го свържете със задачи или работни процеси. Също така съхранявайте решенията в централизирана система с възможност за търсене, за да можете да прегледате какво е било решено, кога и от кого.

Да. Съвременните AI асистенти за срещи могат да слушат разговори, да генерират обобщения и да подчертават ключови детайли или задачи. Например, ClickUp Brain не само обобщава срещите, но и предлага AI-базирано търсене. Той отговаря на контекстуални въпроси като „Какви решения взехме миналата седмица?“ и предоставя AI-генерирани задачи за действие от виртуални срещи.

Отдалечените екипи се нуждаят от място, където задачите, решенията и комуникацията да съществуват заедно. ClickUp е най-добрият избор, защото комбинира водене на бележки с изкуствен интелект с управление на задачи, документи, контекстуална интелигентност и интеграции като Slack и Zoom. Решенията и ключовите моменти се записват по време на разговора, превръщат се в задачи за изпълнение и се проследяват прозрачно в разпределените екипи.

Да. И трите инструмента в този списък – ClickUp, Fathom AI и Fireflies AI – предлагат безплатни планове, които поддържат транскрипция на срещи, резюмета и извличане на решения/действия.