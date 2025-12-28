Топ 13 софтуера за развитие на служителите, с които да подобрите уменията на вашия персонал

Развитието на служителите вече не е просто „хубаво да се има“. Екипите с добри програми за обучение са до 17% по-продуктивни, но повечето компании все още се борят да постигнат растеж, който да надхвърля еднократните оценки и разпръснатите инструменти за обучение.

Персонализираните планове за развитие бързо се провалят, когато ролите, целите и уменията варират в различните екипи. Мениджърите губят контекста, служителите губят инерция и напредъкът се забавя.

Тук на помощ идва софтуерът за развитие на служителите. Подходящата платформа свързва обучението, обратната връзка и проследяването, така че развитието да се осъществи на практика, а не само да бъде документирано.

В този наръчник ще разгледаме реални примери за планове за развитие на служителите и 13-те най-добри инструмента за развитие на служителите, които подпомагат растежа в голям мащаб.

Топ 13 софтуера за развитие на служителите на един поглед

Инструмент Най-подходящ за Най-добри функции Цени* ClickUp Проследяване на развитието на служителите с интегрирано управление на производителността Размер на екипа: От един човек до цяло предприятие Документи, табла, задачи, управление на знанията, AI обобщения, шаблони, автоматизации, проследяване на цели Безплатен завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Lattice Развитие, ориентирано към целите, и съгласуване на производителността Размер на екипа: среден до голям OKR, 1:1, кариерни пътеки, проучвания за ангажираност, 360 обратна връзка, анализи Платени планове от 11 $/потребител/месец 15Five Непрекъсната обратна връзка и култура на развитие, базирана на коучинг Размер на екипа: Всички размери Проверки, OKR, 1:1 шаблони, анкети за ангажираност, High Fives, прегледи на производителността Платени планове от 4 $/потребител/месец Trainual Стандартизирано обучение и документиране на процеситеРазмер на екипа: Малък до среден Стандартни оперативни процедури, последователности за въвеждане в работата, тестове, видео обучение, шаблони, задачи въз основа на ролята Персонализирани цени Docebo Персонализирано обучение на ниво предприятие, базирано на изкуствен интелект Размер на екипа: Предприятие AI учебни пътеки, пазар за курсове, геймификация, отчети, SSO, глобална поддръжка Персонализирани цени Culture Amp Превръщане на обратната връзка от служителите в значими действия Размер на екипа: Средно до голямо предприятие Проучвания за ангажираност, управление на производителността, 360-градусови ревюта, Skills Coach, бенчмарки Персонализирани цени Zavvy от Deel Развитие на екипа и управление на производителността с помощта на изкуствен интелект Размер на екипа: от малки и средни предприятия до големи компании Кариерни пътеки с изкуствен интелект, автоматизирани ревюта, работни потоци в Slack, пътеки за обучение, анализи От 20 $/потребител/месец TalentLMS Бързо и мащабируемо внедряване на обучения с минимална настройкаРазмер на екипа: От малък до корпоративен Курсове с функция „плъзгане и пускане“, автоматизация, мобилно приложение, многоезичност, персонализирани отчети Планове от 149 $/месец Mesh AI Планове за растеж, базирани на изкуствен интелект, и непрекъснато подобряване на производителността Размер на екипа: Всички размери Персонализирани планове за развитие, подтиквания, очаквания за ролята, табла, непрекъснати ревюта Планове от 4 $/потребител/месец iSpring Learn Бързо внедряване на курсове и обучение, подходящо за мобилни устройства Размер на екипа: от малки и средни предприятия до големи компании Създаване на SCORM, списъци с умения, офлайн достъп, шаблони, симулации на ролеви игри Персонализирани цени LearnUpon Обучение на различни аудитории от една платформа Размер на екипа: Средни до големи Мултипортален LMS, автоматизация, кариерно планиране, унифицирани анализи, HRIS синхронизация Персонализирани цени Rise 360 (Articulate) Бързо и гъвкаво създаване на курсове без дизайнерски умения Размер на екипа: Екипи за обучение и развитие от всякакъв размер Модулен създател на курсове, AI асистент, шаблони, адаптивен дизайн, сътрудничество От 1499 $/потребител/година Coursera за бизнес Повишаване на квалификацията в корпоративен мащаб с елитно академично съдържание Размер на екипа: от малък до корпоративен Над 9200 курса, сертификати, академии, оценки на умения, препоръки на изкуствен интелект План за екип 399 $/потребител/година; Персонализиран план за предприятия

⭐ Представен шаблон Шаблонът за план за развитие на служителите на ClickUp предоставя на екипите по човешки ресурси последователен начин за документиране на целите за развитие на служителите, приоритетите за развитие на уменията и следващите стъпки, без да се налага да преписват същите планове за развитие от нулата всеки тримесечие. Получете безплатен шаблон Поддържайте организирани всички планове за развитие на служителите, обратната връзка и проверката на напредъка с шаблона за план за развитие на служителите на ClickUp.

Какво трябва да търсите в софтуера за развитие на служителите?

Изборът на най-добрия софтуер за обучение на служители означава да намерите платформа, която подкрепя както индивидуалното развитие, така и целите на организацията.

Ето какво да приоритизирате в примерите за планове за развитие на служителите:

✅ Предоставя персонализирани пътища за обучение въз основа на целите за развитие на служителите, пропуските в уменията и настоящите и бъдещите роли✅ Позволява социално и съвместно обучение чрез обратна връзка от колеги, дискусионни форуми и общности за споделяне на знания✅ Проследява напредъка с табла в реално време, прегледи на производителността и анализи, които подобряват ангажираността на служителите и програмите за обучение✅ Предлага интуитивен интерфейс с мобилен достъп, което улеснява служителите да завършат обучението си в свое собствено темпо✅ Поддържа безпроблемна интеграция с вашите HR системи и предлага опции за персонализиране

13-те най-добри софтуера за развитие на служителите

Когато плановете за развитие на служителите се съхраняват в разпръснати документи, таблици и чат съобщения, отделът по човешки ресурси в крайна сметка прави една и съща работа два пъти: събира актуализации и преписва „следващите стъпки“ след всеки преглед на производителността. Това е разрастване на работата, което сериозно засяга ефективността на организацията.

По-добрата система поддържа свързани плановете за развитие, ресурсите за обучение и последващите действия. Например, ClickUp for Human Resources позволява на екипите да създават документи за обучение, да превръщат обратната връзка в задачи и да проследяват напредъка в табла – всичко това от едно и също работно пространство.

Ето 13 софтуерни платформи за развитие на служителите, които помагат на екипите по човешки ресурси да предоставят целеви програми за обучение и да подкрепят кариерното развитие и растеж.

1. ClickUp (Най-добър за проследяване на развитието на служителите с интегрирано управление на производителността)

Дайте възможност на екипа си да изгражда, проследява и расте с целенасочени работни процеси за развитие на служителите с ClickUp

ClickUp е цялостен софтуер за развитие на служителите, който позволява на екипите по човешки ресурси да проследяват целите, да организират знанията, да управляват задачите и да помагат на служителите да поемат контрола над кариерното си развитие чрез структурирани и практични работни процеси.

Нека се впуснем в подробностите.

Централизирайте учебното съдържание, сътрудничеството и споделянето на знания с ClickUp Docs

Създайте живи бази от знания за програми за обучение, въвеждане в работата и планове за развитие с помощта на ClickUp Docs

ClickUp Docs функционира като жива, търсеща база от знания, която подпомага обучението и адаптирането на служителите.

Новите служители в отдела по продажбите имат достъп до библиотека с демонстрации на продукти, сценарии за справяне с възражения и шаблони за оценка на производителността на едно място. Мениджърите и членовете на екипа могат да коментират, да редактират съвместно и дори да превръщат идеите в конкретни действия.

Например, служител, който проявява интерес към преминаване към анализ на данни, може да работи с мениджъра си за разработване на персонализиран план за развитие, който включва обучение по меки умения и вътрешни проекти.

Обучителното съдържание обаче работи само ако хората могат да го намерят. ClickUp Docs Hub предоставя на екипите по човешки ресурси и обучение и развитие едно място, където да организират, търсят и създават документи и уикита, което улеснява поддържането на ръководства и документи за въвеждане в работата за цялата организация.

💡 Професионален съвет: Ако бележките за оценка на производителността се намират в дълги низове от задачи, екипите по човешки ресурси губят време, превръщайки обратната връзка в нещо, с което мениджърът може действително да работи. В ClickUp използвайте ClickUp Brain, за да обобщите какво се е променило в задачата за оценка (включително ключови коментари и дори подзадачи), след което поставете обобщението директно в документа с плана за развитие на служителя. Можете също да го превърнете в задачи за следващата стъпка, като „Завършете модула за обучение“ или „Извършете две актуализации на заинтересованите страни този месец“. Това е лесен начин да преминете от разпръснати отзиви на служителите към ясни последващи действия, които можете да проследявате от седмица на седмица. Получете подробни обобщения на последните си рецензии и актуализации с ClickUp Brain Но дори и с добра документация, екипите все още могат да губят време в търсене на „най-новата версия“ на дадена политика или процес. ClickUp Knowledge Management добавя отговори, базирани на изкуствен интелект, в цялото ви работно пространство, така че хората да могат да задават въпроси за информацията, съхранявана в Docs, задачите и чата, и да получават ясен отговор по-бързо. Това е особено полезно за HR работните процеси, като например често задавани въпроси за назначаване на нови служители и разяснения на политиките.

Следете напредъка с персонализирани табла за управление ClickUp

Визуализирайте развитието на уменията и тенденциите в производителността на екипите в реално време с ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards позволява на специалистите по човешки ресурси и обучение и развитие да проследяват напредъка на учащите и да идентифицират препятствията на ранен етап.

Например, можете да създадете табло, което показва колко служители са завършили програма за развитие на лидерски умения, колко време е отнело това и къде са настъпили отпадания.

Тези прозрения помагат за подобряване на програмите за развитие и по-доброто им съгласуване с целите за развитие на служителите и нуждите на бизнеса.

Ако искате да добавите отчети, базирани на изкуствен интелект, директно в таблото и обзора си, ClickUp AI Cards може да ви помогне. Можете да добавите карти като AI StandUp и AI Team StandUp, за да обобщите последните дейности за избран период от време, или да използвате AI Executive Summary и AI Project Update, за да генерирате актуална снимка на състоянието и следващите приоритети.

💡 Професионален съвет: Превърнете бележките от оценката на производителността в проследими планове за развитие с ClickUp BrainGPT. ClickUp BrainGPT може да ви помогне да преминете по-бързо от „добра обратна връзка“ към цели за развитие на служителите, които членовете на вашия екип могат действително да постигнат. Той включва функцията „Talk to Text“, с която можете да записвате бележки 1:1 или наблюдения от коучинг с глас (вместо да ги пишете по-късно), а също така може да търси в свързани работни приложения и в интернет, когато се нуждаете от повече контекст. Записвайте обратната връзка незабавно (без да губите подробности): Веднага след индивидуална среща или оценка на производителността, използвайте Talk to Text , за да диктувате ключови точки, следващи стъпки и пропуски в развитието на уменията, а след това ги превърнете в планове за развитие и задачи.

Попитайте за модели в данните за вашите служители: Задайте на BrainGPT въпроси като „Какви са най-големите пропуски в меките умения, които се наблюдават в отзивите за последното тримесечие?“ или „Кое обучение е най-тясно свързано с по-добрата производителност в този екип?“

Намерете бързо предишни отзиви с Enterprise Search : Търсете конкретни моменти като „ескалации на клиенти“, „умения за презентации“ или „развитие на лидерски умения“ във вашите документи, задачи и бележки. Търсете конкретни моменти като „ескалации на клиенти“, „умения за презентации“ или „развитие на лидерски умения“ във вашите документи, задачи и бележки.

Изберете най-подходящия модел за задачата: Използвайте различни LLM в ClickUp BrainGPT, в зависимост от това дали се нуждаете от по-ясно формулирани планове за професионално развитие или от творчески начини за водене на разговори за кариерно развитие.

Превърнете обратната връзка за производителността в действие с ClickUp Tasks

Превърнете обратната връзка в практически задачи, за да стимулирате непрекъснатото развитие на служителите чрез ClickUp Tasks

Когато служител получи обратна връзка по време на оценка на производителността, например за подобряване на комуникацията със заинтересованите страни, можете веднага да създадете задача като „Участвайте в едно междуфункционално събрание седмично през следващия месец“.

ClickUp Tasks се интегрира с календари и напомняния, като гарантира, че последващите действия са приоритетни. Това прави развитието на служителите непрекъснато и проследимо, вместо да се ограничава до еднократни прегледи.

Ето кратко визуално ръководство за това как да приоритизирате задачите в ClickUp, за да планирате по-добре работния си ден:

Стандартизирайте въвеждането на данни с шаблоните за обратна връзка на ClickUp

Когато обратната връзка от служителите е в различни формати (документи, имейл кореспонденция, бележки от чат), става трудно да се сравняват оценките за производителността или да се откриват общи пропуски в развитието на уменията.

За такива случаи шаблоните за планове за обучение на ClickUp могат да ви помогнат да създадете шаблони за обратна връзка, които могат да се използват многократно за оценка на производителността, оценка от колеги или самооценка.

Започнете с използването на шаблона за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp, за да събирате последователна информация за ангажираността на служителите, а след това проведете структурирани цикли на преглед с шаблона за преглед на производителността на ClickUp, така че самооценките и обратната връзка от мениджърите да следват една и съща процедура.

След като имате необходимата информация, шаблонът за план за развитие на служителите на ClickUp ви помага да превърнете тези идеи в реален план за развитие, който можете да проследявате във времето.

Този шаблон за индивидуален план за развитие ви позволява да създавате персонализирани планове за развитие, като комбинирате оценки на производителността и обратна връзка от колеги в софтуер за управление на задачи.

Получете безплатен шаблон Изградете таланти, готови за бъдещето, и подкрепете кариерното развитие с шаблона за план за развитие на служителите на ClickUp.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Изгответе 30/60/90-дневни планове за развитие на новите служители, свързани с програми за обучение и ранни цели за производителност на работата.

Изградете планове за подготовка за повишение, които превръщат обратната връзка от оценката на производителността в етапи за развитие на умения и постижения.

Подкрепете прехода между роли, като очертаете развитието на уменията за настоящи и бъдещи роли с ясни срокове.

Провеждайте програми за развитие на лидерски умения с проверки от мениджъри, обратна връзка от колеги и контролни точки за напредъка.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте плановете за развитие на служителите, като използвате персонализирани полета , статуси и изгледи, така че всеки член на екипа да има ясен план и график.

ClickUp Knowledge Management в документи, задачи и чат. Отговаряйте по-бързо на повтарящи се въпроси, свързани с човешките ресурси, св документи, задачи и чат.

Записвайте асинхронни демонстрации на обучение и наставнически уроци с ClickUp Clips и коментирайте директно върху записа.

Намерете бързо материали за политики, въвеждане в работата и обучение на едно място с помощта на ClickUp Docs Hub .

Използвайте ClickUp Enterprise Search , за да търсите в работните и свързаните инструменти, когато се нуждаете от бърз контекст.

Стандартизирайте процесите за обратна връзка с персонализирани шаблони с ClickUp Forms.

Ограничения на ClickUp

По-стръмна крива на обучение за начинаещи потребители

Може да включва повече функционалности, отколкото са необходими, ако искате само основен инструмент за развитие на служителите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5,0 (над 4000 рецензии)

Какво казват потребителите за ClickUp

Това ревю на G2 подчертава:

ClickUp обединява всички наши задачи, документи, цели и отчитане на времето в едно унифицирано работно пространство. Използваме го от 2018 г. и той е изключително гъвкав за управление както на вътрешни работни процеси, така и на клиентски проекти.

ClickUp обединява всички наши задачи, документи, цели и отчитане на времето в едно унифицирано работно пространство. Използваме го от 2018 г. и той е изключително гъвкав за управление както на вътрешни работни процеси, така и на клиентски проекти.

2. Lattice (Най-добър за развитие на служителите, ориентирано към целите, и съгласуване на производителността)

чрез Lattice

Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени ръководителите на човешки ресурси, е съгласуването на развитието на служителите с бизнес приоритетите. Тъй като обратната връзка е разпръсната между несвързани инструменти, разговорите за развитие са непоследователни.

Lattice решава този проблем, като обединява управлението на производителността и ангажираността на служителите в приложение за проследяване на цели. Мениджърите могат да провеждат структурирани индивидуални срещи, да изготвят планове за развитие с ясни OKR и да събират 360-градусова обратна връзка, всичко това в едно централизирано пространство.

Най-добрите функции на Lattice

Създайте индивидуални планове за развитие, които съгласуват кариерните цели с целите на компанията.

Задавайте и проследявайте OKR и лични цели с визуални индикатори за напредък и съгласуваност на ниво екип.

Въведете 360-градусова обратна връзка и признание в реално време, за да идентифицирате лесно областите, които се нуждаят от подобрение.

Извършвайте персонализирани оценки на производителността и индивидуални срещи с автоматизирано планиране и записване на бележки.

Използвайте анкети за нагласите на служителите и анализи на ангажираността, за да определите програми за обучение и приоритети за развитие.

Сегментирайте екипите по роли или отдели, за да персонализирате пътя на развитие и да измервате точно напредъка.

Ограничения на Lattice

Опциите за персонализиране на шаблоните за производителност са ограничени.

Функционалността на мобилното приложение е ограничена в сравнение с тази на настолната версия.

Настройката на интеграцията може да изисква допълнително време и усилия.

Цени на Lattice

Управление на талантите : 11 USD/месец на потребител

Foundations: 11 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Lattice

G2 : 4,7/5,0 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,5/5,0 (над 190 рецензии)

Какво казват потребителите за Lattice

Това ревю на Capterra отбелязва:

Намирам тази система за доста полезна. Тя осигурява чудесна структура за управление на индивидуални срещи и гарантира, че всяка обратна връзка от членовете на екипа е достъпна както за вас, така и за вашия мениджър.

Намирам тази система за доста полезна. Тя осигурява чудесна структура за управление на индивидуални срещи и гарантира, че всяка обратна връзка от членовете на екипа е достъпна както за вас, така и за вашия мениджър.

3. 15Five (Най-добър за изграждане на култура на непрекъснато обратно свързване и развитие, базирано на коучинг)

чрез 15Five

За HR отдела превръщането на оценките на производителността в непрекъснато развитие е едно от най-големите предизвикателства в работата.

Тази несъответствие възниква, защото обратната връзка е спорадична, признанието е нередовно, а наставничеството често е неефективно.

15Five решава този проблем, като превръща управлението на производителността в непрекъснат процес на сътрудничество. Той комбинира анкети за ангажираност, инструменти за коучинг, проследяване на OKR и функции за признание, за да помогне на екипите по човешки ресурси и мениджърите да съгласуват развитието на служителите с ежедневната работа.

Платформата включва и вградени шаблони за индивидуални срещи и яснота на ролите, което улеснява определянето на очакванията и предоставянето на редовна обратна връзка.

15 най-добри функции

Определете ясни кариерни пътеки и планове за развитие с подкрепата на седмични индивидуални срещи и шаблони, фокусирани върху растежа.

Проследявайте OKR и личните цели в различните екипи, след което свържете напредъка с оценките на производителността и обратната връзка.

Осигурете непрекъснато наставничество с инструменти за проверка, които помагат на мениджърите да насочват служителите при предизвикателства и успехи.

Използвайте анкети за ангажираност на служителите и топлинни карти, за да откриете ранни признаци на незаинтересованост и да реагирате на обратната връзка.

Насърчавайте признанието от колегите с публични „High Fives“, за да отпразнувате успехите и да повишите морала.

Провеждайте структурирани и прозрачни оценки на производителността с участието на самите служители, колегите им и мениджърите, за да подкрепите цялостното им развитие.

Ограничения на 15Five

Липсват основни HRIS функции като управление на заплатите или социалните придобивки.

Изпраща чести известия по имейл, което някои потребители намират за разсейващо.

Може да бъде скъпо за малки екипи, които се нуждаят само от основна обратна връзка или показатели за ангажираността на служителите.

Цени на 15Five

Engage : 4 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Perform : 11 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Обща платформа: 16 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

15Five оценки и рецензии

G2 : 4,6/5,0 (над 1840 рецензии)

Capterra: 4,7/5,0 (890+ рецензии)

Какво казват потребителите за 15Five

Това е отзивът на G2:

Седмичните проверки са прост, но ефективен начин да следите как се справят всички, както в личен, така и в професионален план. Мениджърите получават информация в реално време за настроението и предизвикателствата в екипа, което ни помага да бъдем по-проактивни и да оказваме по-голяма подкрепа.

Седмичните проверки са прост, но ефективен начин да следите как се справят всички, както в личен, така и в професионален план. Мениджърите получават информация в реално време за настроението и предизвикателствата в екипа, което ни помага да бъдем по-проактивни и да оказваме по-голяма подкрепа.

4. Trainual (Най-добър за стандартизирано обучение и документиране на процеси)

чрез Trainual

Бързоразвиващите се екипи често се сблъскват с несъгласувани процедури за въвеждане в работата и разпръснати стандартни оперативни процедури (SOP), което води до повтарящи се въпроси.

Без централизирана база от знания ценният опит остава заключен в главите на отделни хора, вместо да се развива заедно с бизнеса.

Trainual решава този проблем, като превръща всеки процес, политика и отговорност на дадена длъжност в документация, която може да се търси и проследява. От въвеждането на нови служители до внедряването на актуализирани протоколи, екипите получават система, която може да се повтаря, за да обучават последователно, да гарантират отчетност и да намалят необходимостта от ръководене от страна на мениджърите.

Най-добрите функции на Trainual

Създавайте постепенни ръководства за обучение с вградени видеоклипове, тестове и контролни списъци.

Разпределяйте съдържанието по роли, отдели или екипи, за да осигурите подходящ достъп и проследяване на напредъка.

Автоматизирайте последователността от действия при назначаването на нови служители с крайни срокове и напомняния.

Проследявайте запаметяването на знания чрез оценки и завършени курсове.

Използвайте шаблони за политики, отговорности по длъжности, стандартни оперативни процедури и работни процеси за съответствие.

Интегрирайте с инструменти като Slack, BambooHR и Gusto, за да синхронизирате безпроблемно роли и потребители.

Ограничения на Trainual

Ограничени възможности за персонализиране в таблата за отчети

Може да се наложи постоянни усилия, за да се поддържа документацията актуална.

Най-подходящ за малки и средни екипи; по-големите предприятия може да се нуждаят от разширени аналитични функции.

Цени на Trainual

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Trainual

G2 : 4,7/5,0 (над 950 рецензии)

Capterra: 4,8/5,0 (над 490 рецензии)

Какво казват потребителите за Trainual

В този отзив на G2 се отбелязва:

Превръщайки неформалното знание в формално, структурирано съдържание, успяхме да създадем повтаряеми процеси, които поддържат последователност и качество в цялата организация. Trainual се превърна в ежедневен инструмент за нас.

Превръщайки неформалното знание в формално, структурирано съдържание, успяхме да създадем повтаряеми процеси, които поддържат последователност и качество в цялата организация. Trainual се превърна в ежедневен инструмент за нас.

📮 ClickUp Insight: Макар 78% от нашите потребители да създават подробни планове при поставянето на цели, почти половината признават, че не ги проследяват с помощта на специални инструменти. 👀 ClickUp преодолява тази празнина, като превръща вашите цели в изпълними задачи, които можете да изпълните стъпка по стъпка. А с таблата без код получавате кристално ясна представа за напредъка си, така че нищо не ви убягва. Защото когато става въпрос за растеж, „да се надяваме на най-доброто” просто не е достатъчно. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp съобщават, че обработват до 10% повече работа, без да се изчерпват.

5. Docebo (Най-добър за персонализирано обучение в корпоративен мащаб, базирано на изкуствен интелект)

чрез Docebo

Когато екипите по човешки ресурси и обучение и развитие се опитват да разширят обучението в различни отдели или глобални екипи, те често се сблъскват с разпръснато съдържание и ограничена информация за въздействието на програмата. Традиционните LMS платформи не са подготвени за персонализирано, мащабируемо обучение, свързано с реални бизнес резултати.

Docebo решава този проблем с модулна платформа, задвижвана от изкуствен интелект, която се адаптира към пътя на всеки служител.

От назначаване и спазване на правилата до подпомагане на продажбите и развитие на таланти, този софтуер за управление на таланти използва автоматизация и анализи, за да предостави ангажиращо, измеримо обучение в голям мащаб.

Най-добрите функции на Docebo

Създайте персонализирани за ролите на служителите, пропуските в уменията и професионалните цели за работа AI-базирани пътеки за обучение.

Предоставяйте мащабируемо съдържание, използвайки пазара на Docebo, вътрешни библиотеки и ресурси, създадени от потребители.

Въведете геймификация с значки, класации и награди, за да стимулирате ангажираността.

Проследявайте въздействието на обучението чрез разширени отчети, табла и картиране на бизнес резултатите.

Предлагайте многоезична поддръжка и SSO, за да гарантирате достъпност и сигурност в глобалните екипи.

Интегрирайте с инструменти като Salesforce, Microsoft Teams и HRIS платформи за свързано обучение.

Ограничения на Docebo

Цените не са прозрачни и могат да бъдат високи за по-малки екипи.

Оптимизиран повече за вътрешно фирмено обучение, отколкото за външни дистрибутори на обучения.

Някои функции за отчитане и административно настройване имат по-стръмна крива на обучение.

Цени на Docebo

Персонализирани цени

Доцебо оценки и рецензии

G2 : 4,3/5,0 (730+ рецензии)

Capterra: 4,4/5,0 (над 230 рецензии)

Какво казват потребителите за Docebo

В този отзив на G2 се представят:

Платформата позволява гъвкавост в начина, по който предоставяме обучителния опит, работи доста добре без чести бъгове или сривове – стабилността е наистина важна за нас в организацията.

Платформата позволява гъвкавост в начина, по който предоставяме обучителния опит, работи доста добре без чести бъгове или сривове – стабилността е наистина важна за нас в организацията.

🧠 Знаете ли, че: 51% от организациите преструктурираха екипите си през 2023 г. Ако преструктурирате своя екип, блогът „Как да създадете екип с висока производителност в 8 доказани стъпки“ е вашият план за изграждане на по-силни и по-сътрудничещи екипи, които действително постигат целите си.

6. Culture Amp (Най-добър за свързване на обратната връзка от служителите с значими действия)

чрез Culture Amp

Много компании провеждат проучвания за ангажираността, но много от тях се борят да затворят ефективно цикъла на обратна връзка. Без ясна отговорност, планове за последващи действия или видимост в реално време, резултатите от проучванията често остават скрити в таблата. Това подкопава доверието на служителите и превръща обратната връзка в упражнение за отмятане на точки, а не в двигател на промяната.

Culture Amp запълва тази празнина. Той помага на екипите по човешки ресурси да събират висококачествена обратна връзка и да действат въз основа на нея чрез вградени инструменти за развитие, управление на производителността и поставяне на цели.

Резултатът: платформа, която превръща настроенията на служителите в измерим напредък.

Най-добрите функции на Culture Amp

Стартирайте научно обосновани проучвания за ангажираност, назначаване на нови служители и DEI (разнообразие, равнопоставеност и приобщаване) с персонализирани шаблони.

Въведете индивидуални срещи с мениджърите, съгласуване на целите и непрекъсната обратна връзка чрез модули за производителност.

Проследявайте целите за развитие с структурирана 360° обратна връзка и индивидуализирани планове за действие.

Достъп до подбрано учебно съдържание чрез библиотеката за микрообучение Skills Coach на Culture Amp.

Сравнете резултатите за ангажираност в различни индустрии и демографски групи, за да откриете силните страни и рисковете.

Ограничения на Culture Amp

Възможностите за персонализиране на отчетите са ограничени в сравнение с традиционните BI инструменти.

Внедряването може да отнеме много време за големи предприятия.

Няма вградена LMS система за предоставяне на усъвършенствано обучение (изисква интеграция)

Цени на Culture Amp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Culture Amp

G2 : 4,5/5,0 (над 1510 рецензии)

Capterra: 4,6/5,0 (над 150 рецензии)

Какво казват потребителите за Culture Amp

Това е мнението на Capterra:

Вярвам в целта на Culture Amp да обедини функционалностите, свързани с ангажираността на служителите, поставянето на цели, управлението на производителността и подобряването на организационната култура, в една всеобхватна зона за развитие.

Вярвам в целта на Culture Amp да обедини функционалностите, свързани с ангажираността на служителите, поставянето на цели, управлението на производителността и подобряването на организационната култура, в една всеобхватна зона за развитие.

👀 Интересен факт: Служителите учат по-добре в сряда. Според данните на платформата Udemy, в средата на седмицата се наблюдава най-висок процент на завършени курсове, вероятно защото това е „психическият оптимален момент“ между планирането и изчерпването.

7. Zavvy by Deel (Най-добър за развитие на екипа и управление на производителността с помощта на изкуствен интелект)

чрез Zavvy

Повечето HR платформи предполагат, че мениджърите ще стимулират развитието. Zavvy by Deel знае, че често това не е така.

Независимо дали става въпрос за просрочени оценки на производителността, неясни кариерни пътища или пропуснати индивидуални срещи, най-голямата пречка за развитието на хората е незаинтересованото изпълнение.

Zavvy by Deel решава този проблем с вградена изкуствена интелигентност, която поема тежките задачи: изготвяне на кариерни планове, автоматизиране на циклите на преглед, насърчаване на обратната връзка и генериране на анкети без постоянни последващи действия от страна на HR отдела.

Като премахва трудностите при започването на работа и се свързва директно със Slack, Zavvy помага на екипите да реализират растежа си. Получавате данни в реално време, информация за ангажираността и структурирани програми за обучение, които действително функционират, защото системата ги управлява.

Забележка: Оттогава той е преименуван на Engage, платформата за човешки ресурси на Deel.

Най-добрите функции на Zavvy by Deel

Автоматизирайте оценките на производителността, 360° обратна връзка и признание в реално време.

Създайте генерирани от изкуствен интелект кариерни пътеки, модули за обучение и кампании за проучвания.

Проследявайте вътрешната мобилност и дефинирайте рамки за развитие, базирани на умения.

Стартирайте персонализирани програми за обучение с взаимно обучение и проследяване на съответствието.

Използвайте HR Slack плъгини за PTO, похвали, организационни диаграми, препоръки и проучвания.

Ограничения на Zavvy by Deel

Функциите на изкуствения интелект може да изискват надзор, за да се гарантира релевантността на съдържанието.

Цените се променят бързо за екипи с комплексни нужди от множество модули.

Някои разширени функции са достъпни чрез добавки като Deel Compensation или Workforce Planning.

Цени на Zavvy by Deel

Deel Engage: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zavvy by Deel

G2 : 4,8/5 (над 12 340 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 3890 рецензии)

Какво казват потребителите за Zavvy by Deel

Това е отзивът на G2:

Deel улеснява получаването на информация и подкрепа за решаване на проблеми, а обратната връзка се използва в реално време от потребителите за всеки отделен случай.

Deel улеснява получаването на информация и подкрепа за решаване на проблеми, а обратната връзка се използва в реално време от потребителите за всеки отделен случай.

8. TalentLMS (Най-добър за бързо и мащабируемо внедряване на обучения с минимална настройка)

чрез TalentLMS

Много LMS платформи са мощни, но не толкова практични. Те изискват седмици настройки, специализирана ИТ поддръжка и стръмна крива на обучение както за администраторите, така и за учащите. За бързоразвиващите се HR и L&D екипи тази сложност създава забавяния, които забавят въвеждането на нови служители, обучението по съответствие и развитието на умения.

TalentLMS решава такива предизвикателства с платформа, която е интуитивна от първия ден. Можете да създавате, задавате и стартирате интересни курсове за минути, без да са необходими технически познания.

С AI-базирани инструменти за съдържание, мобилен достъп и мощна автоматизация, той е създаден да подкрепя както малки екипи, така и големи предприятия в голям мащаб.

Най-добрите функции на TalentLMS

Създавайте и стартирайте курсове бързо с помощта на съдържание с функция „плъзгане и пускане“, тестове, генерирани от изкуствен интелект, и функции за автоматичен превод.

Разпределяйте обучението автоматично въз основа на ролите, дейността или пропуските в уменията на потребителите, като използвате вградените автоматизации.

Осигурете обучение в движение с отзивчиво мобилно приложение за iOS и Android.

Следете производителността на учащите с помощта на персонализирани отчети, филтри и табла за напредъка.

Разширете се в световен мащаб с поддръжка на над 40 езика, брандирани поддомейни (клонове) и SSO интеграции.

Ограничения на TalentLMS

Безплатен план

Плановете от по-ниско ниво ограничават възможностите за персонализиране и брандиране.

Чат на живо и поддръжка по телефона са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на TalentLMS

Core : 149 $/месец

Grow : 299 $/месец

Pro : 579 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TalentLMS

G2 : 4,6/5,0 (790+ рецензии)

Capterra: 4,7/5,0 (580+ рецензии)

Какво казват потребителите за TalentLMS

Това ревю на Capterra отбелязва:

Мога да започвам курсове от нулата, да персонализирам съдържанието чрез множество медийни инструменти, да проследявам напредъка на моите ученици, да организирам тестове и да задавам правила или разрешения. Много е лесен за използване, въпреки че не съм запознат с начина на работа.

Мога да започвам курсове от нулата, да персонализирам съдържанието чрез множество медийни инструменти, да проследявам напредъка на моите ученици, да организирам тестове и да задавам правила или разрешения. Много е лесен за използване, въпреки че не съм запознат с начина на работа.

9. Mesh AI (Най-добър за планове за растеж, базирани на изкуствен интелект, и непрекъснато подобряване на производителността)

чрез Mesh AI

Плановете за развитие често се съхраняват в електронни таблици или HR системи, които мениджърите рядко преглеждат.

В резултат на това целите за развитие на служителите остават неясни, разговорите за производителността стават непоследователни, а кариерното развитие изглежда несвързано с ежедневната работа.

Mesh AI се справя с това, като вгражда изкуствен интелект в сърцевината на развитието на служителите. Той позволява на мениджърите да създават съвместно персонализирани планове за растеж, да проследяват непрекъснато напредъка и да свързват ежедневната обратна връзка с дългосрочните кариерни цели.

С подсказки, проверки и предложения, генерирани от изкуствен интелект, Mesh помага на HR екипите да разширят развитието на служителите, без да увеличават административните разходи.

Най-добрите функции на Mesh AI

Създайте съвместно персонализирани планове за развитие, съобразени с настоящите и бъдещите роли.

Използвайте изкуствен интелект, за да предложите учебни цели, проекти и очаквания за ролята въз основа на кариерните амбиции на служителите.

Интегрирайте разговорите за развитие в текущите прегледи на производителността, индивидуалните срещи и обратната връзка от колеги.

Създавайте интелигентни подсказки за мениджърите, за да гарантирате, че плановете за развитие остават активни и актуални.

Получете информация за развитието на служителите чрез табла, сегментирани по екип, мениджър или функция.

Ограничения на Mesh AI

Все още в процес на усъвършенстване по отношение на интеграцията с по-широки HRIS екосистеми.

Може да се наложи първоначално обучение за мениджъри, които не са запознати с непрекъснатите работни процеси за производителност.

Опциите за персонализиране на кариерните пътеки се развиват

Цени на Mesh AI

Foundations : 4 $/месец на потребител

Развитие : 8 $/месец на потребител

Excellence: 12 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на Mesh AI

G2: 4. 4/5. 0 (350+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Mesh AI

Това ревю на G2 подчертава:

Той дава възможност за самооценка, което ни помага да анализираме себе си и ни позволява да номинираме хора, от които искаме да получим оценки. Това прави процеса на оценяване удобен и ви позволява да оцените справедливо вашите колеги.

Той дава възможност за самооценка, което ни помага да анализираме себе си и ни позволява да номинираме хора, от които искаме да получим оценки. Това прави процеса на оценяване удобен и ви позволява да оцените справедливо вашите колеги.

10. iSpring Learn (Най-добър за бързо разгръщане на курсове и обучение на служители, подходящо за мобилни устройства)

чрез iSpringLearn

Много екипи по човешки ресурси се борят да стартират бързо програми за развитие на служителите поради ограничено съдържание, бавни цикли на внедряване или липса на ресурси за разработване на учебни програми.

Това води до забавяния в назначаването на нови служители, несъгласувани обучения и лошо проследяване на целите за развитие на служителите.

iSpring Learn решава този проблем с система за управление на обучението от типа „plug-and-play“, която се съчетава безпроблемно с вградения инструмент за създаване на съдържание iSpring Suite.

Екипите по човешки ресурси и обучение и развитие могат да преобразуват PowerPoint презентации в курсове, съвместими със SCORM, да създават интерактивни тестове и да разпространяват обучително съдържание за часове.

Най-добрите функции на iSpring Learn

Стартирайте бързо програми за обучение, като използвате конвертиране от PowerPoint към SCORM и вградени шаблони.

Създайте персонализирани планове за развитие с чеклисти за умения и практическо проследяване на менторството.

Поддържайте офлайн достъп чрез native мобилни приложения с синхронизиране на напредъка в реално време.

Достъп до техническа поддръжка 24/7 за непрекъснато обучение на служителите

Предоставяйте обучение по съответствие, въвеждане в работата и меки умения с готови шаблони и симулации на ролеви игри.

Ограничения на iSpring Learn

Функциите за създаване на съдържание изискват настолния инструмент iSpring Suite.

Ограничени интеграции в сравнение с по-големите платформи за предприятия

Дизайнът на потребителския интерфейс е функционален, но може да изглежда остарял за съвременните потребители.

iSpring Learn цени

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за iSpring Learn

G2 : 4,6/5,0 (над 130 рецензии)

Capterra: 4,7/5,0 (над 180 рецензии)

Какво казват потребителите за iSpring Learn

В този отзив на G2 се отбелязва:

Добър интерфейс, много възможности за създаване на висококачествени курсове, удобно проследяване на напредъка на служителите, чудесно е, че можете да закупите пакета и да създавате страхотни материали.

Добър интерфейс, много възможности за създаване на висококачествени курсове, удобно проследяване на напредъка на служителите, чудесно е, че можете да закупите пакета и да създавате страхотни материали.

👀 Интересен факт: Вашият мозък се препрограмира само за 6 часа обучение. Изследвания показват, че след само шест часа целенасочено учене на ново умение, мозъчните сканирания разкриват структурни невронни промени.

11. LearnUpon (Най-добър за обучение на различни аудитории чрез една единствена автоматизирана платформа)

чрез LearnUpOn

Много растящи компании се сблъскват с едно скрито предизвикателство: целите им за развитие на служителите често се провалят поради необходимостта да управляват отделни системи за вътрешно обучение, подпомагане на партньорите и обучение на клиентите.

Тази фрагментирана структура натоварва HR екипите.

LearnUpon решава този проблем, като централизира всички нужди от обучение в една интуитивна платформа. Независимо дали назначавате нови служители, обучавате партньори или създавате академия за клиенти, LearnUpon ви позволява да управлявате всичко на едно място.

Най-добрите функции на LearnUpon

Обучавайте служители, клиенти и партньори чрез една платформа с отделни портали за обучение.

Автоматизирайте задаването на курсове, като използвате данни за отдела, мениджъра или местоположението на служителите.

Персонализирайте пътуванията за учене и кариерните пътеки с шаблони за кариерна карта за по-бързо създаване на съдържание.

Проследявайте напредъка, ангажираността и оценките на учащите с унифицирани анализи.

Интегрирайте с HRIS инструменти, за да синхронизирате потребителските данни и да намалите административната натовареност.

Ограничения на LearnUpon

Няма вградена библиотека с курсове; съдържанието трябва да се създава или закупува отделно.

Премиум цените може да не са подходящи за по-малките предприятия с ограничен бюджет.

Най-ефективен за компании с над 400 служители

Цени на LearnUpon

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LearnUpon

G2 : 4,6/5,0 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,8/5,0 (над 130 рецензии)

Какво казват потребителите за LearnUpon

В този отзив на Capterra се отбелязва:

LearnUpon ни предостави платформа за въвеждане, непрекъснато развитие и обучение по съответствие за нашите служители, клиенти и партньори. Намалихме времето за въвеждане от месеци на седмици.

LearnUpon ни предостави платформа за въвеждане, непрекъснато развитие и обучение по съответствие за нашите служители, клиенти и партньори. Намалихме времето за въвеждане от месеци на седмици.

12. Rise 360 от Articulate (Най-добър за бързо и гъвкаво създаване на курсове без опит в дизайна)

чрез Rise 360

Повечето екипи за обучение и развитие се борят да създадат ангажиращо, подходящо за мобилни устройства обучение без специализирани дизайнери. Традиционните инструменти за създаване на съдържание могат да бъдат твърде сложни, а аутсорсингът забавя доставката.

Резултатът често е остаряло, непоследователно обучение, което не отговаря на съвременните нужди в областта на обучението.

Rise 360 от Articulate решава този проблем, като предлага прост уеб-базиран конструктор с вграден адаптивен дизайн. Интерфейсът му, базиран на блокове, улеснява структурирането на интерактивно, богато на медии съдържание без технически умения.

Освен това, с AI функции за изготвяне на уроци, създаване на тестове и изображения, екипите могат да създават по-бързо и по-последователно добре изработено съдържание за обучение.

Rise 360 от Articulate – най-добри функции

Създавайте адаптивни курсове, използвайки модулни блокове за текст, медии и интерактивност.

Използвайте AI Assistant, за да създавате съдържание, генерирате изображения и създавате проверки на знанията от вашите изходни файлове.

Изберете от над 1000 шаблона за поставяне на цели за въвеждане в работата, спазване на изискванията и обучение по меки умения.

Персонализирайте темите и стиловете на курсовете, за да съответстват на вашата марка.

Сътрудничейте с колегите си в реално време и събирайте обратна връзка от заинтересованите страни в контекста.

Уверете се, че всеки курс работи безпроблемно на настолен компютър, таблет и мобилно устройство.

Rise 360 от Articulate ограничения

По-малка гъвкавост за разширена интерактивност в сравнение с Storyline

Ограничен контрол върху визуалното оформление извън наличните блокове

Изисква пълен абонамент за Articulate 360.

Цени на Rise 360 от Articulate

Articulate 360 Standard : 1499 USD/година на потребител

Articulate 360 AI: 1749 USD/година на потребител

Rise 360 от Articulate – оценки и рецензии

G2 : 4,7/5,0 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,7/5,0 (над 690 рецензии)

Какво казват потребителите за Rise 360 от Articulate

В този отзив на G2 се представят:

Най-много ми харесва неговата гъвкавост и лекота на употреба. Независимо дали сте начинаещ или опитен инструктор, научаването на Articulate 360 е интуитивно и лесно.

Най-много ми харесва неговата гъвкавост и лекота на употреба. Независимо дали сте начинаещ или опитен инструктор, научаването на Articulate 360 е интуитивно и лесно.

13. Coursera for Business (Най-доброто за повишаване на квалификацията в предприятията с елитно академично съдържание)

чрез Coursera for Business

Много корпоративни програми за обучение се борят да поддържат темпото на развиващите се стандарти в индустрията. Служителите често губят интерес, когато съдържанието на обучението им се струва общо, остаряло или несъвместимо с реалните умения.

Тази разлика между обучението и приложимостта ограничава въздействието, особено в голям мащаб.

Coursera for Business отговаря на тази нужда, като предлага достъп до над 9200 курса от водещи университети и компании като Google, Stanford и IBM.

Създаден за екипи от всякакъв размер, той позволява на компаниите да предоставят подбрани програми за обучение, проекти с ръководство и професионални сертификати.

Най-добрите функции на Coursera for Business

Предлагайте достъп до над 9200 курса, над 1500 проекта и над 150 сертификата от водещи институции.

Създайте персонализирани програми за обучение с инструменти, базирани на изкуствен интелект, и академии, специфични за дадена професия.

Интегрирайте с основните LMS платформи, SSO и HRIS инструменти за безпроблемно внедряване.

Използвайте AI-базирани коучинг и оценки на уменията, за да персонализирате обучението.

Проследявайте напредъка с табла, които свързват придобитите умения с бизнес резултатите.

Локализирайте обучението с многоезично съдържание и мобилен достъп.

Ограничения на Coursera for Business

Ограничена възможност за редактиране или персонализиране на съдържанието на курсове на трети страни

По-високи цени в сравнение с вътрешните LMS решения

Административният панел може да изисква въвеждане за нови потребители.

Цени на Coursera for Business

Екип : 399 $/година на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Coursera for Business

G2 : 4,5/5,0 (над 460 рецензии)

Capterra: 4,5/5,0 (18+ рецензии)

Какво казват потребителите за Coursera for Business

Това е отзивът на G2:

Най-много ми харесва възможността да подбирам, брандирам и внедрявам висококачествени обучителни програми бързо с помощта на CourseBuilder. Каталогът на Coursera предлага глобална експертиза по нововъзникващи теми като изкуствен интелект, с признати микро-сертификати, които повишават мотивацията на учащите и тяхната пригодност за работа.

Най-много ми харесва възможността да подбирам, брандирам и внедрявам висококачествени обучителни програми бързо с помощта на CourseBuilder. Каталогът на Coursera предлага глобална експертиза по нововъзникващи теми като изкуствен интелект, с признати микро-сертификати, които повишават мотивацията на учащите и тяхната пригодност за работа.

Ето три допълнителни инструмента за развитие на служителите, които съответстват на възможностите на вече обсъдените платформи.

Bridge : Комбинира инструменти за управление на обучението, кариерно развитие и оценка на производителността в една платформа.

Leapsome : Помага на екипите по човешки ресурси да управляват OKR, оценки на производителността, проучвания за ангажираността на служителите и модули за обучение на едно място.

eloomi : Предлага гъвкави пътища за обучение, инструменти за обратна връзка и проверки. Той е лесен за използване и мащабируем, с силен фокус върху повишаване на квалификацията и обучение за съответствие.

Примери за планове за развитие на служителите, които можете да копирате и персонализирате 1) 30/60/90-дневен план за новоназначен служител Цел: Преминаване към самостоятелно изпълнение до 90-ия ден

Умения: Основни принципи на ролята, владеене на инструментите, основни познания за заинтересованите страни

Действия: Чеклист за първата седмица → наблюдавайте 3 разговора → изпратете 1 малък резултат/седмица до 30-ия ден

Показател за успех: 3 доставени резултата + оценка от мениджъра ≥ „Отговаря“ до 90-ия ден 2) План за готовност за повишение (IC → Senior IC) Цел: Демонстриране на обхват + отговорност на следващото ниво

Умения: Ръководство на проекти, определяне на приоритети, влияние върху различни екипи

Действия: Ръководи 1 междуфункционален проект, отговаря за тримесечните показатели, ментор на 1 колега

Показател за успех: Проект, изпълнен в срок + измерим ефект + обратна връзка от колеги, потвърждаваща лидерските качества 3) План за преход на роли (Поддръжка → Успех на клиентите) Цел: Преминаване от реактивна поддръжка към проактивно управление на акаунти

Умения: Планиране на сметки, риск от подновяване, комуникация със заинтересованите страни

Действия: Завършете сертифицирането на продукта, станете съсобственик на 5 акаунта, проведете 2 QBR с мениджъра.

Показател за успех: поддържан CSAT + сигнализиран риск от прекратяване на договора по-рано + одобрение от мениджъра за качеството на QBR

Растежът никога не спира с ClickUp

Компаниите, които инвестират в обучение, превъзхождат конкурентите си по производителност, задържане на персонала и ангажираност. Но има един проблем: създаването на персонализирани програми за развитие в голям мащаб е трудно.

Целите се губят в документи, обучението остава разпръснато, а обратната връзка се губи в таблици.

Това е мястото, където ClickUp се отличава.

ClickUp свързва целите за развитие с ежедневната работа, от определяне на OKR и създаване на библиотеки за обучение до проследяване на напредъка в табла и автоматизиране на прегледите на производителността. Всичко е на едно място. Без преминаване от един инструмент на друг. Без превключване на контекста. Просто по-интелигентен растеж.

Готови ли сте да предоставите на екипа си структурата и подкрепата, от които се нуждаят, за да просперират? Регистрирайте се в ClickUp още днес!