11 най-добри алтернативи на Attio, които да опитате през [година]

Началото на изграждането на бизнес е достатъчно хаотично, без CRM да добавя към хаоса. Качвате потенциалните си клиенти, настройвате няколко полета, включвате екипа си... и тогава нещо се обърква. Колона не се синхронизира, поле не се преименува или половината от данните ви изчезват в папка, която сте сигурни, че не сте създавали.

Ако сте пробвали Attio по време на тази фаза, това може да ви е познато.

Когато данните за вашите клиенти станат по-трудни за управление в CRM системата, отколкото в електронната таблица, това е знак, че е време да потърсите алтернативи на Attio.

В тази публикация в блога сме съставили списък с алтернативи на Attio, като сме посочили техните силни и слаби страни, цените им и за кого са най-подходящи. Да започнем търсенето! 🔭

Защо да изберете алтернативи на Attio?

Много потребители на Attio съобщават, че са срещнали препятствия по време на внедряването на CRM, включително по-бавно въвеждане, прекъснати работни процеси и ограничения при персонализирането.

Нека разгледаме някои често срещани причини, поради които екипите търсят алтернативи на Attio:

Ненадеждно качване и обработка на данни: Не успява да качи и обработи надеждно данните за потенциалните клиенти (дори когато са в рамките на ограниченията на акаунта), което води до липсващи записи, игнорирани атрибути и загуба на време по време на работни процеси с голямо натоварване.

Ограничена гъвкавост с атрибутите на системните обекти: Основните атрибути като „Компании“, „Хора“ и други не могат да бъдат преименувани, което ограничава Основните атрибути като „Компании“, „Хора“ и други не могат да бъдат преименувани, което ограничава подобряването на продажбения процес за екипи с нишови или нетрадиционни работни процеси.

Липса на езикова поддръжка за ключови AI функции: Транскрипцията на разговори, обогатяването и други AI функции понастоящем не поддържат френски език, което принуждава многоезичните екипи да управляват тези задачи ръчно.

Липса на дълбочина под интерфейса: Някои потребители смятат, че макар Attio да има лесен за използване интерфейс, той не разполага с основни CRM функции като AI, моделиране на данни или разширени анализи и автоматизация

Пропуски в интеграциите, които имат значение: Липсващите връзки с множество инструменти, като Amplitude, могат да създадат пречки за екипите, които разчитат на продукти или данни и се основават на безпроблемни аналитични работни процеси.

🧠 Интересен факт: Съвременният CRM има двама пионери: Робърт и Кейт Кестнбаум, които въведоха „маркетинг на база данни“ през 80-те години. Това беше първият път, когато информацията за клиентите се съхраняваше в цифров формат за целево достигане до тях.

11 алтернативи на Attio на един поглед

Ето как се сравняват тези CRM софтуери един с друг:

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени ClickUp Екипи от всякакъв размер, които се нуждаят от унифицирано управление на работата, персонализирани пипалини и свързано сътрудничество между проектите. Вграден CRM с персонализирани пипалини, персонализирани полета, цели, AI-базирани анализи с ClickUp Brain, автоматизации за актуализации на етапи и напомняния, чат в реално време, сътрудничество по документи, търсене в предприятието и визуални табла. Безплатно завинаги; възможност за персонализиране за предприятия HubSpot CRM Екипи по продажби и маркетинг, които се нуждаят от споделени данни, автоматизация на входящите потоци и проследяване на жизнения цикъл на клиентите Мултиканална комуникация с Live Chat и чатботове, AI Lead Scoring, Activity Timeline с автоматична синхронизация на имейли/обаждания/логи, имейл шаблони, последователности, CMS и автоматизация на маркетинга чрез допълнителни Hubs, AI Content Writer. Безплатно; платени планове, започващи от 50 $/потребител/месец Folk Екипи, фокусирани върху взаимоотношенията, които управляват канали за хора, топло общуване и леки CRM работни процеси Smart & Magic Fields за персонализирано взаимодействие, автоматизирани кампании и последователности, споделени списъци с контакти и бележки, заснемане с едно кликване от LinkedIn/Gmail/браузър Платени планове, започващи от 25 $/потребител/месец Pipedrive Екипи по продажбите, използващи визуални тръбопроводи, управление на сделки и работни потоци, базирани на дейности AI Sales Assistant, персонализирани тръбопроводи, уеб формуляри и чатботове, календарно планиране, мобилно приложение, проследяване на дейности, синхронизиране на имейл и календар Платени планове, започващи от 19 $/потребител/месец Affinity Екипи, работещи в мрежа, като рискови капиталисти и инвестиционни фирми, които разчитат на представяния и информация за взаимоотношенията AI Notetaker, картографиране на взаимоотношения, изведени връзки, обогатени данни за контакти/компании, формулни полета за персонализирани изчисления, места за сътрудници Платени планове, започващи от 2000 $/потребител/година Bigin от Zoho CRM Малки предприятия и свободни професионалисти, които се нуждаят от прости и рационализирани тръбопроводи Вградена телефония, WhatsApp/SMS/социални канали, персонализирани пипалини, мобилни приложения, автоматизация на етапи, визуални табла, контрол на достъпа въз основа на роли и аудит логове. Безплатно; Платени планове, започващи от 9 $/месец на потребител Capsule CRM Самостоятелни потребители и малки екипи, които искат прост мениджър за контакти и продажби Профили на хора и организации, следи за автоматизирани последователности от задачи, Kanban тръбопровод, отчети за продажби и дейности, организация на контакти чрез разширение Magical. Безплатно; Платени планове, започващи от 21 $/потребител/месец Salesflare Екипи, които искат автоматизирано събиране на данни и минимално ръчно въвеждане Автоматично обогатяване на данни от имейли/календари/социални профили, тръбопровод с функция „плъзгане и пускане“, проследяване на ангажираността, имейл последователности, AI оценка на потенциални клиенти и известия за актуалност. Платени планове, започващи от 39 $/потребител/месец EngageBay Екипи, които се съобразяват с бюджета си и искат CRM + автоматизация на маркетинга + инструменти за обслужване в една система Планиране на срещи, целеви страници и изскачащи прозорци, сегментиране и оценяване, Power Dialer и записване на разговори, тръбопроводи с функция „плъзгане и пускане“, отчети с множество модули, издаване на билети и чат на живо. Безплатно; Платени планове, започващи от 14,99 $/потребител/месец Keap Бизнеси, базирани на услуги, които разчитат на автоматизирани последващи действия и работни процеси с клиенти Сегментиране на базата на тагове, автоматизирани пътувания, вградени фактуриране и плащания, формуляри за плащане, график на дейностите и AI Content Assistant. Персонализирани цени monday. com Лица и екипи, които се нуждаят от персонализирани работни процеси на гъвкава работна операционна система Визуални табла, проследяване на тръбопроводи, споделени пощенски кутии, безпроблемна интеграция с Google Workspace и Outlook, AI обобщения на времевата линия, тригери за автоматизация, табла за прогнозиране Безплатно; Платени планове, започващи от 12 $/потребител/месец

👀 Полезен съвет: Не всички тръбопроводи за продажби са еднакви. Адаптирайте етапите на тръбопровода си, за да отговарят на вашия процес на продажби – например, типичните етапи включват Квалификация на потенциални клиенти → Разговор за откриване → Изпратено предложение → Преговори → Завършено/Загубено. Разгледайте тези безплатни шаблони за тръбопроводи за продажби, за да започнете бързо да изграждате своя.

Най-добрите алтернативи на Attio, които можете да използвате

Всеки от инструментите в този списък предлага свой собствен подход към управлението на клиентски данни, привличането на клиенти, проследяването на тръбопроводи и подкрепата на екипите по продажбите или обслужването на клиенти:

1. ClickUp (Най-добрата унифицирана платформа за CRM, проекти и сътрудничество)

Съвременното управление на взаимоотношенията с клиентите означава проследяване на сделките чрез сложни тръбопроводи за продажби и автоматизиране на последващите работни процеси. Това изисква координация между маркетинговите и продажбените екипи, документиране на взаимодействията с клиентите и поддържане на единен източник на информация за всяко взаимоотношение.

Когато вашият CRM съществува отделно от мястото, където екипът ви управлява проекти, съхранява документацията на клиентите и координира работата, вие постоянно превключвате между инструменти, за да получите пълна картина.

Влезте в ClickUp!

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява всички работни приложения, данни и работни процеси.

Създайте идеалната система за съхранение и анализ на контакти, клиенти и сделки с ClickUp CRM.

Той функционира както като мощен CRM за продажби, така и като цялостна платформа за управление на работата. Вашият канал за продажби, данни за клиенти, автоматизация на маркетинга и операции по продажбите съществуват успоредно с реалната работа, която вашият екип извършва, за да обслужва тези клиенти.

ClickUp елиминира всички форми на разпръскване на работата, за да предостави 100% контекст, независимо къде се намирате. Управлението на тръбопроводите е пряко свързано с изпълнението на проектите. Разговорите с клиенти са свързани с билети за поддръжка и заявки за продукти. Автоматизацията на продажбите задейства работни процеси в цялата организация, а не само в рамките на самостоятелен CRM инструмент.

CRM в ClickUp предлага много повече, така че нека разгледаме по-подробно:

Организирайте и приоритизирайте работата без усилие

Задачите в ClickUp са в центъра на вашето работно пространство и ви предоставят гъвкава структура за централизиране на контекста. Всяка задача може да представлява потенциален клиент, сделка, дейност, последваща дейност или заявка за поддръжка, като ви дава ясна представа за това, което изисква внимание и кой е отговорен за него.

Добавете персонализирани полета в задачите си в ClickUp, за да сортирате и филтрирате CRM данните си

С персонализираните статуси, възложени задачи, крайни срокове, списъци за проверка и автоматизация на продажбите на ClickUp, вашият екип може да превърне всяко взаимодействие в ясни следващи стъпки.

Добавете персонализирани полета в ClickUp, за да превърнете задачите в богати, динамични CRM записи. Например, можете да създадете:

Стойност на сделката (валута) за проследяване на очакваните приходи за всяка възможност

Източник на потенциални клиенти (падащо меню) за категоризиране на произхода на всеки потенциален клиент (уеб формуляр, препоръка, събитие и др. )

Вероятност за сключване на сделка (процент) за прогнозиране на състоянието на тръбопровода с оценка на увереността

💡 Професионален съвет: Автоматизирайте поддържането на потенциални клиенти и проследяването на кампании, като интегрирате платформи като Gmail, HubSpot или MailChimp с ClickUp. Задействайте автоматизирани поредици от имейли, когато потенциален клиент достигне определена фаза (например, когато потенциален клиент премине в „Заинтересован“, изпратете казус). Съхранявайте имейл кореспонденцията в задачите на ClickUp, за да можете лесно да я прегледате. Съберете цялото си работно пространство на една платформа с над 1000 интеграции на ClickUp.

Оптимизирайте вашите тръбопроводи незабавно

ClickUp Brain, AI-базираният асистент на платформата, активно облекчава вашата работна натовареност. Той е напълно контекстуален, което означава, че разбира вашите задачи, документи, минали разговори и екипна активност, за да ви даде отговори.

Помолете ClickUp Brain да изготви съобщения за комуникация с клиенти въз основа на контекста на вашето работно пространство

Неговите възможности за управление на проекти могат да преглеждат вашия тръбопровод, да откриват пречки, да пишат актуализации и дори да предлагат следващи стъпки за сделки или кампании.

Например, ако сделка не е напреднала в рамките на една седмица, ClickUp Brain я маркира, изготвя проект за последващи действия и актуализира обобщението на вашия тръбопровод. Можете също да го подканите да подготви кратко резюме преди следващата среща за продажби.

Ето няколко примера за подсказки: Обобщете всички сделки, които не са се променили през последните седем дни, и предложете следващи действия.

Напишете съобщение за проследяване за потенциални клиенти в етап „Преговори“, които не са отговорили тази седмица.

Напишете актуализация на състоянието на кампанията за Q1 въз основа на последните дейности на екипа.

А ако сте нови в областта на изкуствения интелект в продажбите или смятате, че повечето съвети за изкуствения интелект са преувеличени, това е видеото, което ви трябва. Нека разгледаме по-подробно как да използвате изкуствения интелект в продажбите: конкретни инструменти, подсказки и шаблони, които работят за екипи по продажбите като вашия.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с Automations

ClickUp Automations се занимава с предвидимите, повтарящи се части от работния ви процес с прости персонализирани тригери, които вие задавате. Например, когато нов потенциален клиент бъде маркиран като „Квалифициран“, той автоматично присвоява задачата на представител, добавя етикет „Висок приоритет“ и я премества в следващия етап.

Създайте персонализирани автоматизации в ClickUp въз основа на прости команди от типа „ако това, тогава направи онова“

Ето няколко примера за автоматизации, които можете да настроите: Преместете новите потенциални клиенти на правилния етап

Автоматично уведомявайте екипа си, когато стойността на сделката превиши определен праг.

Дръжте старите сделки на видно място (ако задачата не е актуализирана в продължение на пет дни)

Как AI агентите подпомагат търговските представители

AI агентите за продажби са като тайно оръжие във вашия набор от инструменти, така че екипът ви може да се съсредоточи върху изграждането на взаимоотношения и стратегия.

Настройте персонализирани тригери, за да автоматизирате отнемащите време повтарящи се задачи с ClickUp Autopilot Agents.

Ето видовете агенти, които можете да настроите:

Агенти за оценка на потенциални клиенти : Бързо оценявайте и приоритизирайте потенциалните клиенти въз основа на данни.

Ботове за комуникация : управлявайте първоначалните взаимодействия с клиенти или последващите действия

Агенти за анализ на данни : Събирайте и обработвайте данни, за да генерирате полезни заключения.

Агенти за анализ и информация за конкурентите : Следете пазарните тенденции и представянето на конкурентите.

Агенти за планиране: Координирайте срещи и управлявайте календара си без усилие

Следете производителността и KPI с един поглед

Таблата в реално време предоставят ясна представа за продажбите, напредъка на сделките и ангажираността на клиентите. Използвайте джаджи за отчети, за да проследявате ключови показатели и да идентифицирате пречките, преди те да повлияят на бизнес резултатите.

ClickUp Dashboards предоставя моментална снимка в реално време на ефективността на вашия тръбопровод за продажби.

Създайте персонализиран CRM табло с карти, съобразени с конкретни KPI за вземане на решения въз основа на данни

Можете да създадете персонализиран табло, което да се превърне в динамичен команден център за вашия екип с тези карти:

Бар или фуния диаграма за стойността на сделката по етапи

Кръгова диаграма за разбивка на статуса на потенциалните клиенти

Изчислена карта за прогнозирани приходи

Списък с карти за предстоящи подновявания

Карта за отчитане на времето за времето за отговор на имейли

Можете също да следите продължителността на цикъла на продажбите, настроенията на клиентите, разпределението на ресурсите, рисковите сделки и маркетинговата атрибуция.

💡 Професионален съвет: Възползвайте се от изгледите „Списък“, „Табло“, „Таблица“ и „Бяла дъска“, за да визуализирате CRM данните си по начин, който работи най-добре за вашия екип. Използвайте колоните „Връзки“, за да свържете контактите с акаунти и сделки, което прави навигацията и актуализациите безпроблемни.

Използвайте шаблони, за да настроите бързо първия си CRM

Използвайте шаблона ClickUp CRM като отправна точка за управление на контакти, сделки и задачи в целия ви процес на продажби. Той предлага 22 персонализирани статуса, като Нуждае се от одобрение, Квалифициран и Планиран, което ви позволява да проследявате точно напредъка на сделките и клиентите.

Освен това, осемте му потребителски полета, като CRM Item Type, Contact Name и Job Title, ви помагат да събирате подробни данни за контактите и сделките.

Получете безплатен шаблон Проследявайте потенциалните клиенти и възможностите в систематичен процес с CRM шаблона на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество в реално време: Централизирайте разговорите по сделките, споделяйте актуализации и свържете всяко съобщение директно с работата, която поддържа, с Централизирайте разговорите по сделките, споделяйте актуализации и свържете всяко съобщение директно с работата, която поддържа, с ClickUp Chat.

Централизирайте документацията: Създавайте живи наръчници, брифинги за клиенти и вътрешни бази от знания, които остават свързани със задачите и работните процеси в Създавайте живи наръчници, брифинги за клиенти и вътрешни бази от знания, които остават свързани със задачите и работните процеси в ClickUp Docs.

Намерете отговори бързо: Търсете във всяка задача, документ, коментар и свързано приложение, за да намерите точната информация, от която се нуждаете, за секунди с помощта на Търсете във всяка задача, документ, коментар и свързано приложение, за да намерите точната информация, от която се нуждаете, за секунди с помощта на ClickUp Enterprise Search

Автоматизирайте проследяването: Позволете на автономните Позволете на автономните AI агенти на ClickUp да наблюдават тръбопроводите, да изпълняват действия и да поддържат работата без ръчна намеса.

Създавайте изпипано съдържание: Използвайте изкуствен интелект за водене на бележки , чернови на имейли, предложения, доклади и резюмета, съобразени с вашата роля и контекста на проекта, с AI Writer for Work на ClickUp Brain.

Ограничения на ClickUp

Широките възможности за персонализиране може да се окажат трудни за свикване от страна на потребителите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина казва всичко:

Най-много ми харесва колко много неща мога да централизирам на едно място: задачи, документи, дискусии, срокове и табла за различни проекти и екипи. Йерархията (Работни пространства → Пространства → Папки → Списъци → Задачи), персонализираните полета и изгледи (Списък, Табло, Гант и др.) ми позволяват да адаптирам ClickUp към много различни работни процеси, без да се налага да използвам отделни инструменти. Той е чудесен и за съвместна работа: коментари, присвоени коментари, списъци за проверка и автоматизации улесняват проследяването на това кой какво прави и поддържането на сложни проекти под контрол.

Най-много ми харесва колко много неща мога да централизирам на едно място: задачи, документи, дискусии, срокове и табла за различни проекти и екипи. Йерархията (Работни пространства → Пространства → Папки → Списъци → Задачи), персонализираните полета и изгледи (Списък, Табло, Гант и др.) ми позволяват да адаптирам ClickUp към много различни работни процеси, без да се налага да използвам отделни инструменти. Той е чудесен и за съвместна работа: коментари, присвоени коментари, списъци за проверка и автоматизации улесняват проследяването на това кой какво прави и поддържането на сложни проекти под контрол.

💡 Професионален съвет: Мениджърите по продажбите не трябва да се налага да съставят ръчно отчети или да ровят в CRM записите, за да разберат състоянието на сделката или производителността на екипа. ClickUp BrainGPT предоставя незабавни отговори за състоянието на тръбопровода, взаимодействията с клиенти и тенденциите в продажбите въз основа на всички ваши CRM данни. Използвайте гласа си, за да диктувате бележки, да настройвате напомняния и да търсите в работното си пространство. Ето как: Търсене във всички точки на контакт с клиенти : Намерете конкретни разговори с клиенти, договорни условия или минали ангажименти незабавно, като търсите в сделки, задачи, имейли, бележки от срещи и документи.

Незабавни данни за тръбопровода без ръчно отчитане : Попитайте BrainGPT: „Кои сделки са изложени на риск да се провалят през това тримесечие?“ и получите незабавни отговори въз основа на действителните етапи на сделката, регистрите на дейностите и датите на сключване в цялото ви работно пространство.

Актуализации на CRM с гласово управление в движение : Използвайте : Използвайте Talk to Text , за да регистрирате обажданията на клиенти, да актуализирате етапите на сделката или да добавяте бележки след срещи с клиенти, докато шофирате или между срещите.

Изберете подходящия AI модел за различни задачи: BrainGPT предлага множество LLM, така че можете да използвате Claude за изготвяне на персонализирани имейли за контакти, ChatGPT за анализиране на модели на сделки или други модели за конкретни задачи, свързани с продажбите.

2. HubSpot CRM (Най-доброто решение за съгласуване на продажбите и маркетинга в голям мащаб)

чрез HubSpot

HubSpot е подходящ за екипи, които искат да подобрят работата си в областта на маркетинга, продажбите и обслужването. Започнете с безплатен CRM, който обхваща основните функции: контакти, сделки, имейли и формуляри, а след това добавете допълнителни възможности само ако имате нужда от тях. Освен това можете да създадете споделена CRM база данни, която гарантира, че всички работят с една и съща информация за клиентите.

Платформата е изградена около инбаунд подход, така че естествено поддържа подхранване на лийдове, базирано на съдържание, проста автоматизация и организирани последващи действия. А ако нуждите ви се променят, можете да добавите Hubs за автоматизация на маркетинга, последователности на продажбите, тикетиране, бази от знания, синхронизиране на данни или дори CMS функции.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Привлечете посетителите на уебсайта с Live Chat и чатботове, които събират информация за потенциалните клиенти.

Използвайте оценка на потенциалните клиенти и интелигентни анализи, базирани на изкуствен интелект, за да приоритизирате потенциалните клиенти въз основа на тяхното ангажираност.

Поддържайте организирано записване на комуникацията с Activity Timelines, които автоматично записват имейли, обаждания, срещи и бележки в софтуера за база данни на клиенти

Получете достъп до AI Content Writer за бързо създаване на съдържание за маркетингови материали.

Ограничения на HubSpot CRM

Някои функции не са достатъчно гъвкави и персонализирани; например, можете да добавяте шрифтове само ако имате технически познания.

Проектирането на имейл в платформата не е лесно за ползване, за разлика от алтернативите на HubSpot.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Професионална версия: 50 USD/месец на потребител

Предприятие: 75 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4,5/5 (над 14 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot CRM?

Ето какво казва един рецензент на G2:

Обичам начина, по който HubSpot Marketing Hub служи като наш единствен източник на информация, интегрирайки се безпроблемно както като наша CRM, така и като маркетингова платформа. Той ми позволява да управлявам ефективно маркетингови кампании, сегменти, отчети и имейли, което го прави незаменим в ежедневните операции... Някои от ограниченията стават ясни едва с разрастването на бизнеса. Например, мащабирането на динамично съдържание или изграждането на дълбоко разклонени работни процеси може бързо да стане трудно управляемо...

Обичам начина, по който HubSpot Marketing Hub служи като наш единствен източник на информация, интегрирайки се безпроблемно както като наша CRM, така и като маркетингова платформа. Той ми позволява да управлявам ефективно маркетингови кампании, сегменти, отчети и имейли, което го прави незаменим в ежедневните операции... Някои от ограниченията стават ясни едва с разрастването на бизнеса. Например, мащабирането на динамично съдържание или изграждането на дълбоко разклонени работни процеси може бързо да стане трудно управляемо...

📮 ClickUp Insight: 16% искат да управляват малък бизнес като част от портфолиото си, но само 7% го правят в момента. Страхът да се наложи да правите всичко сами е една от многото причини, които често възпират хората. Ако сте самостоятелен основател, ClickUp Brain GPT действа като ваш бизнес партньор. Помолете го да приоритизира потенциалните клиенти, да изготви имейли за контакти или да проследява запасите, докато вашите AI агенти се занимават с рутинната работа. Всяка задача, от маркетинга на вашите услуги до изпълнението на поръчки, може да се управлява чрез работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект, което ви дава свобода да се фокусирате върху разрастването на вашия бизнес, а не само върху неговото управление.

3. Folk (Най-подходящ за екипи, фокусирани върху взаимоотношенията, които управляват топли контакти)

чрез Folk

Folk е лек, ориентиран към взаимоотношенията CRM за сътрудничество, създаден за индивидуални потребители и малки екипи, които искат лесен и гъвкав начин за управление на хора. Той използва подход, подобен на този в електронните таблици, който е познат от инструменти като Airtable или Notion, което улеснява организирането на контакти, тръбопроводи и проекти.

Платформата централизира всички видове взаимоотношения: клиенти, кандидати, партньори, инвеститори и сътрудници. По този начин тя работи еднакво добре както за набиране на персонал и набиране на средства, така и за продажби. С едно кликване за записване на контакти от LinkedIn, Gmail и браузъра, Folk намалява трудностите при изграждането и обогатяването на вашата мрежа.

Най-добрите функции на Folk

Приоритизирайте потенциалните клиенти с Smart Fields и Magic Fields , базирани на изкуствен интелект, които класифицират потенциалните клиенти.

Използвайте автоматизирани последователности и кампании , за да изпращате персонализирани масови съобщения с предложения за съдържание, генерирани от изкуствен интелект.

Споделяйте списъци с контакти, бележки и хронология на взаимодействията, за да дадете на екипа си видимост в разговорите и да предотвратите дублиране на контактите.

Ограничения на Folk

Липсват разширени функции за отчитане и автоматизация, които предлагат други алтернативи на Folk CRM.

LinkedIn DMs не могат да бъдат интегрирани в платформата.

Народни цени

Стандартен: 25 $/месец на потребител

Премиум: 50 $/месец на потребител

Персонализирано: от 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на потребители

G2: 4,5/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Folk?

Директно от рецензия:

Харесва ми, че Folk CRM не е сложен. Той е безпроблемен, предлага интеграции и персонализирани функции, които улесняват ежедневните операции... Интеграцията с LinkedIn понякога може да бъде нестабилна, но това е очаквано, като се има предвид колко усилено LinkedIn се опитва да блокира трети страни, особено по-малките като Folk...

Харесва ми, че Folk CRM не е сложен. Той е безпроблемен, предлага интеграции и персонализирани функции, които улесняват ежедневните операции... Интеграцията с LinkedIn понякога може да бъде нестабилна, но това е очаквано, като се има предвид колко усилено LinkedIn се опитва да блокира трети страни, особено по-малките като Folk...

🔍 Знаете ли, че... Интересен предшественик на CRM (поне за любителите на историята) е бил Farley File, поддържан от кампанийния мениджър на американския президент Франклин Д. Рузвелт, Джеймс Фарли. Това е бил подробен файл с лични и политически данни за хората, с които ФДР се е срещал, включително рождени дати, подробности за семейството и др. Това е помогнало на ФДР да се представи като човек, който е в много добри отношения с хората.

💡 Професионален съвет: Преди да персонализирате етапите в нов CRM, проверете логиката си за квалифициране на потенциални клиенти с рамката BANT (бюджет, правомощия, нужда, график). Това предотвратява пренаселените пипалини и гарантира, че CRM проследява това, което наистина има значение.

4. Pipedrive (Най-подходящ за екипи по продажбите, които разчитат на визуални тръбопроводи и проследяване на сделки)

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM, ориентирана към продажбите, изградена около визуални тръбопроводи, които помагат на търговските представители да поддържат динамиката на сделките. Тя не се опитва да бъде платформа „всичко в едно“, а се фокусира върху това, от което се нуждаят търговските представители, включително чисти табла за сделки, ясни следващи стъпки и лека автоматизация, която премахва административната работа.

Неговият канбан-стил тръбопровод улеснява преместването на сделките между етапите, откриването на пречки и поддържането на здрава фуния с един поглед – подход, формиран от философията „създаден от търговци“. Платформата включва основни функции като персонализирани тръбопроводи, управление на контакти, проследяване на дейности, синхронизация на имейли и календар, както и стабилно мобилно приложение за продажби в движение.

Най-добрите функции на Pipedrive

Използвайте AI Sales Assistant , за да маркирате забавени сделки, да получите препоръки за действие и да се справите с повтарящи се задачи.

Привличайте потенциални клиенти с персонализирани уеб формуляри и чатботове

Планирайте срещи с интегрирания календар, включително планиране по метода „round robin“.

Ограничения на Pipedrive

Липсва автоматизация за предупреждаване на назначените лица по време на разпределянето на задачите.

За разлика от алтернативите на Pipedrive , е трудно да се създадат многоетапни, условни работни процеси.

Цени на Pipedrive

Lite: 19 $/месец на потребител

Растеж: 34 $/месец на потребител

Премиум: 64 $/месец на потребител

Ultimate: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4,3/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pipedrive?

Един рецензент каза:

Оценявам Pipedrive за отличния му потребителски интерфейс, който значително подобрява използваемостта и прави взаимодействието гладко и интуитивно. Лесният достъп от различни устройства като телефони и компютри, в съчетание с облачния му характер, улеснява безпроблемната работа, независимо от местоположението. Не ми харесва начинът, по който Pipedrive обработва множество сделки за един и същ проект. Трудно е да се разделят лесно тези сделки, за да се избегнат дублиранията.

Оценявам Pipedrive за отличния му потребителски интерфейс, който значително подобрява използваемостта и прави взаимодействието гладко и интуитивно. Лесният достъп от различни устройства като телефони и компютри, в съчетание с облачния му характер, улеснява безпроблемната работа, независимо от местоположението. Не ми харесва начинът, по който Pipedrive обработва множество сделки за един и същ проект. Трудно е да се разделят лесно тези сделки, за да се избегнат дублиранията.

📖 Прочетете също: Шаблони за въвеждане на нови служители

5. Affinity (Най-доброто решение за управление на сделки, основани на мрежа, и информация за взаимоотношенията)

чрез Affinity

Affinity е създаден за екипи, които разчитат в голяма степен на мрежи и топли запознанства, като компании за рисков капитал, инвестиционни екипи и търговски отдели. Той автоматично записва всеки имейл и събитие в календара, за да създаде жива карта на това кой познава кого, като предоставя на вашия екип видимост върху най-силните връзки.

Платформата обогатява вашите записи за контакти и компании с актуални данни, включително промени в работата, информация за организацията и др. Важно е, че Affinity показва топли пътища за запознаване, като автоматично подчертава вътрешните връзки с ключови заинтересовани страни, което може да помогне на екипите да ускорят сключването на сделки.

Най-добрите функции на Affinity

Записвайте и преобразувайте дискусиите от срещите в бележки с помощта на Affinity Notetaker , базиран на изкуствен интелект.

Количествено измерете вашата мрежа с Smart Relationship Mapping и Inferred Connections

Сътрудничество с вашия екип и външни партньори с помощта на Collaborator Seats

Извършвайте персонализирани изчисления в набори от данни в Affinity Lists с помощта на Formula Fields .

Ограничения на Affinity

Няма директна интеграция с LinkedIn

Недостатъчни функции за управление на документи, които не се свързват със съществуващите инструменти във вашия технологичен набор

Ценообразуване по афинитет

Необходимо: 2000 долара/година на потребител

Мащаб: 2300 долара/година на потребител

Разширено: 2700 USD/година на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Affinity

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (недостатъчно рецензии)

Какво казват реалните потребители за Affinity?

Ето какво се казва в едно ревю на G2:

Създаден е специално за нуждите на рисковите инвеститори. Интегрира се много добре с вашата електронна поща и календар. Функциите за водене на бележки и ранните AI функции работят много добре. Мобилното приложение не е много полезно. Функцията за търсене се нуждае от повече подобрения.

Създаден е специално за нуждите на рисковите инвеститори. Интегрира се много добре с вашата електронна поща и календар. Функциите за водене на бележки и ранните AI функции работят много добре. Мобилното приложение не е много полезно. Функцията за търсене се нуждае от повече подобрения.

🧠 Интересен факт: Преди години, с възхода на Web 2.0 и социалните медии, се появи нова парадигма, наречена Social CRM (или CRM 2. 0). Тя позволява на компаниите да интегрират социални канали (като Facebook, Twitter) в своята CRM стратегия.

6. Bigin by Zoho CRM (Най-подходящ за малки предприятия, които се нуждаят от оптимизирани тръбопроводи)

чрез Bigin

Bigin е предназначен за малки предприятия, свободни професионалисти и микроекипи, които искат интуитивен CRM без прекалена сложност. Той поддържа множество персонализирани пипалини, така че можете да проследявате различни видове клиентски пътувания (продажби, набиране на нови клиенти, поддръжка и др.).

Освен това платформата ви позволява да задействате автоматизации на етапи. По този начин, когато сделка премине в определен етап, можете автоматично да изпращате имейли, да създавате задачи или да преоценявате полета. Можете да провеждате и проследявате разговори директно от CRM, като използвате поддържани доставчици чрез PhoneBridge на Zoho.

Най-добрите функции на Bigin

Ангажирайте клиентите, използвайки вградената телефония, WhatsApp, SMS и каналите в социалните медии.

Използвайте подхода „мобилни устройства на първо място“ с приложения за iOS и Android, за да може екипът ви да бъде в крак с графика си отвсякъде.

Създавайте визуални табла и подробни отчети за продажбите, етапите на процеса и дейностите на екипа.

Защитете чувствителната информация с контрол на достъпа въз основа на роли, аудитни регистри и сигурно обработване на данни (поддържа GDPR, SSO и многофакторна автентификация).

Ограничения на Bigin

Ограничени интеграции с приложения на трети страни, които не са част от пакета Zoho.

Липсва гъвкавост в тригерите за автоматизация и таблата за управление

Цени на Bigin

Безплатно

Express: 9 $/месец на потребител

Premier: 15 $/месец на потребител

Bigin 360: 21 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Bigin

G2: 4,6/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 650 отзива)

Какво казват реалните потребители за Bigin?

Мнения на потребители:

Bigin by Zoho CRM предлага изчистено, интуитивно и леко CRM изживяване — идеално за малки и растящи екипи. Изгледът на тръбопровода улеснява проследяването на сделките, а мобилното приложение поддържа всичко достъпно, докато сте в движение. Макар Bigin да е чудесен за своята простота, би могъл да използва няколко по-напреднали опции за отчитане и персонализиране на работния процес. Интеграциите с инструменти на трети страни извън пакета Zoho са донякъде ограничени.

Bigin by Zoho CRM предлага изчистено, интуитивно и леко CRM изживяване — идеално за малки и растящи екипи. Изгледът на тръбопровода улеснява проследяването на сделките, а мобилното приложение поддържа всичко достъпно, докато сте в движение. Макар Bigin да е чудесен за своята простота, би могъл да използва няколко по-напреднали опции за отчитане и персонализиране на работния процес. Интеграциите с инструменти на трети страни извън пакета Zoho са донякъде ограничени.

7. Capsule CRM (Най-подходящ за индивидуални потребители и малки екипи)

чрез Capsule CRM

Capsule CRM е създаден за малки и средни предприятия, които се нуждаят от надеждна и лесна за използване система за управление на контакти, задачи и възможности за продажби. По отношение на контактите, той ви позволява да съхранявате подробни профили, като имена, данни за фирмата, бележки и дори линкове към социални мрежи, и автоматично обогатява профилите с допълнителна информация.

Управлението на тръбопроводите е визуално и гъвкаво. Можете да премествате сделките между етапите в Kanban табло, да настроите множество тръбопроводи, за да отразите различни процеси на продажби (например, нови сделки срещу допълнителни продажби), и да проследявате стойността на сделките и ангажираността на клиентите.

Освен това, функциите за отчитане са солидни и предлагат разнообразни отчети за продажбите и дейността (печалби/загуби, растеж на тръбопровода, средна стойност на сделката), които можете да филтрирате по дати, потребители или екипи.

Най-добрите функции на Capsule CRM

Управлявайте възможностите за продажби в разделите „Хора“ и „Организации“ с лесно импортиране, маркиране и регистриране на дейности.

Автоматизирайте рутинните продажби и задачи по проекти с Tracks , което позволява последователна активация на задачите.

Записвайте автоматично контакти от LinkedIn, WhatsApp, Gmail и Outlook с помощта на разширението за браузър Capsule „Magical“.

Ограничения на Capsule CRM

Мобилното приложение е бавно, с ограничени функции и тромаво.

Ще трябва да използвате софтуер на трета страна като Zapier, за да го свържете с други инструменти във вашия технологичен стек; липсва интеграция със системи като APTEM, Survey Monkey и Force 24.

Цени на Capsule CRM

Безплатно

Стартово ниво: 21 $/месец на потребител

Растеж: 38 $/месец на потребител

Разширено: 60 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Capsule CRM

G2: 4,7/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Capsule CRM?

Гледната точка на Capsule CRM:

Оценявам ролята на Capsule CRM за поддържането на подробен архив на разговорите и възможностите с клиенти и потенциални клиенти. Според мен простотата на Capsule CRM е неговата отличителна черта – той просто работи без излишни усложнения. Забелязвам, че Capsule CRM има много функции, които вероятно не използвам. Би било полезно да има видео уроци, за да се науча как да използвам ефективно тези допълнителни функции.

Оценявам ролята на Capsule CRM за поддържането на подробен архив на разговорите и възможностите с клиенти и потенциални клиенти. Според мен простотата на Capsule CRM е неговата отличителна черта – той просто работи без излишни усложнения. Забелязвам, че Capsule CRM има много функции, които вероятно не използвам. Би било полезно да има видео уроци, за да се науча как да използвам ефективно тези допълнителни функции.

чрез Salesflare

Salesflare е създаден за екипи, които мразят ръчното въвеждане на данни (и това личи!). Платформата автоматично извлича контактни данни от имейли, срещи в календара, подписи, профили в социални мрежи и дори посещения на уебсайтове. Това я прави особено привлекателна за B2B компании, където контекстът и историята на взаимоотношенията са от съществено значение.

Визуалният му процес улеснява управлението на сделките, докато автоматизацията се занимава с повтарящите се задачи: напомняния за последващи действия, преминаване към следващ етап и поредици от имейли. Проследяването на ангажираността на Salesflare показва кой е отворил вашите имейли, кликнал върху линкове и посетил вашия уебсайт. По този начин ви помага да реализирате успешни кампании за поддържане на интереса.

Най-добрите функции на Salesflare

Визуализирайте процеса на продажбите с тръбопровод за продажби с функция „плъзгане и пускане”.

Автоматизирайте последващите работни процеси с Email Sequences, които изпращат персонализирани, многоетапни кампании, задействани от поведението.

Използвайте AI-базирани Lead Scoring и Hotness alerts, за да приоритизирате потенциалните клиенти.

Ограничения на Salesflare

Липсват автоматизации за изпращане на документи директно към CRM и не се предлагат функции за отчитане и табло.

Ограничени вградени интеграции, което означава, че трябва да разчитате на Zapier.

Цени на Salesflare

Растеж: 39 $/месец на потребител

Про: 64 $/месец на потребител

Enterprise: 124 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesflare

G2: 4,8/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesflare?

Ето какво каза един потребител на G2:

Оценявам способността на Salesflare да извлича данни от имейли, календари, социални медии и телефонни регистри, което ми спестява много време, като елиминира необходимостта от ръчни актуализации... Salesflare може да се усеща малко ограничен за много големи предприятия или екипи. Той е подходящ предимно за малки и средни предприятия и бих искал да може да се използва и в големи предприятия.

Оценявам способността на Salesflare да извлича данни от имейли, календари, социални медии и телефонни регистри, което ми спестява много време, като елиминира необходимостта от ръчни актуализации... Salesflare може да се усеща малко ограничен за много големи предприятия или екипи. Той е подходящ предимно за малки и средни предприятия и бих искал да може да се използва и в големи предприятия.

🔍 Знаете ли, че... Най-ранната форма на „CRM“ е била буквално Rolodex. Това е било въртящо се колело с карти, на което търговците съхранявали данни за клиентите, изобретено от Арнолд Нойстадтер и Хилдаур Нилсен от американската корпорация Zephyr през 1956 г.

📖 Прочетете също: Salesflare срещу ClickUp

чрез EngageBay

EngageBay предлага набор от инструменти за CRM, автоматизация на маркетинга, тръбопроводи за продажби и поддръжка на клиенти. От маркетингова гледна точка, той включва визуални работни потоци за поддържане на лийдове, сегментиране, оценяване и многоканални кампании. Можете да създавате целеви последователности, които реагират на поведението на клиентите, което позволява дори на малки екипи да изпълняват сложна автоматизация.

От друга страна, CRM системата за продажби предлага тръбопроводи с функция „дръпни и пусни“, подробни профили на контакти, планиране на срещи и вградена телефония. Платформата поддържа и взаимодействия с клиенти в реално време чрез чат на живо, уеб формуляри и билети за поддръжка, като всички те се събират в един клиентски запис.

Най-добрите функции на EngageBay

Планирайте срещи и автоматизирайте управлението на календара с персонализирани линкове за срещи и споделяне на календара с целия екип.

Привличайте и поддържайте потенциални клиенти чрез персонализирани целеви страници, уеб формуляри и интелигентни изскачащи прозорци.

Интегрирайте телефонията с Power Dialer , записване на разговори и информация за разговорите в реално време.

Оценете кои канали носят конверсии, как се развиват потенциалните клиенти и къде възникват затруднения с помощта на мултимодулната отчетност.

Ограничения на EngageBay

Потребителите се оплакват, че мобилното приложение няма функциите на настолната версия.

Липсват специализирани интеграции и функции за отчитане за набиране на персонал.

Цени на EngageBay

Безплатно

Основен: 14,99 $/месец на потребител

Растеж: 64,99 $/месец на потребител

Про: 119,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за EngageBay

G2: 4,7/5 (над 550 отзива)

Capterra: 4,7/5 (900 отзива)

Какво казват реалните потребители за EngageBay?

От рецензент на G2:

Всеки ден получаваме голям брой запитвания от студенти и управлението на всички тях беше доста хаотично. С EngageBay всичко е организирано – потенциални клиенти, имейли, формуляри и напомняния са на едно място. Автоматизацията е особено полезна за нас... Бих се радвал, ако отчетите предлагаха повече подробности, за да подпомагат по-добре образователните нужди, като например проследяване на кои групи имат по-високи проценти на конверсия или наблюдение на напредъка на студентите през цикъла на прием.

Всеки ден получаваме голям брой запитвания от студенти и управлението на всички тях беше доста хаотично. С EngageBay всичко е организирано – потенциални клиенти, имейли, формуляри и напомняния са на едно място. Автоматизацията е особено полезна за нас... Бих се радвал, ако отчетите предлагаха повече подробности, за да подпомагат по-добре образователните нужди, като например проследяване на кои групи имат по-високи проценти на конверсия или наблюдение на напредъка на студентите през цикъла на прием.

🔍 Знаете ли, че... През 1993 г. Том Сийбъл напуска Oracle, за да основе Siebel Systems, която се превръща в пионер в областта на „автоматизацията на продажбите“ (SFA), включваща проследяване на потенциални клиенти, автоматизиране на задачи по продажбите и управление на тръбопроводи.

📖 Прочетете също: EngageBay CRM срещу ClickUp

10. Keap (Най-подходящ за бизнеса, базиран на услуги, който използва автоматизирани последващи действия)

чрез Keap

Keap (по-рано Infusionsoft) е пригоден за малки предприятия, самостоятелни предприемачи и доставчици на услуги. Платформата събира контакти, имейл маркетинг, фактури, срещи и плащания. Освен това можете да осигурите управление на клиенти чрез интегрирана синхронизация на имейли, регистри на разговори и хронологии на дейности.

Неговият инструмент за автоматизация е едно от най-големите му предимства. Използвайки тригери и действия, създайте персонализирани клиентски пътувания, които изпращат последващи съобщения, задават задачи, актуализират полета и инициират поредици от имейли въз основа на поведението на потребителите.

Най-добрите функции на Keap

Осигурете управление на контактите и потенциалните клиенти с етикетиране, подробни профили, проследяване на взаимодействията и бележки.

Използвайте вградените функции за плащания и фактуриране, за да създавате формуляри за плащане, да изпращате фактури, да проследявате плащания и да автоматизирате фактурирането.

Сегментирайте контактите с гъвкаво филтриране на базата на етикети и тригери за автоматизация, за да предоставяте персонализирани съобщения.

Използвайте AI-базиран асистент за съдържание, за да генерирате персонализирани маркетингови текстове.

Ограничения на Keap

Потребителите съобщават за липсващи функции, особено в области като електронна търговия и AI интеграция, което ги кара да търсят алтернативи на Keap.

Шаблоните са остарели и по-малко гъвкави

Цени на Keap

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Keap

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 1/5 (1250+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Keap?

Един рецензент каза:

Много ценя работните процеси на Keap; според мен те са най-добрите в бранша. Харесва ми и да използвам новите им функции за SMS маркетинг. Освен това, доставяемостта на имейлите им е отлична. Keap е доста скъп, което е основният ми проблем с този софтуер. Освен това, той може да бъде сложен за нови потребители. Въпреки че е стабилна платформа, това понякога затруднява използването му.

Много ценя работните процеси на Keap; според мен те са най-добрите в бранша. Харесва ми и да използвам новите им функции за SMS маркетинг. Освен това, доставяемостта на имейлите им е отлична. Keap е доста скъп, което е основният ми проблем с този софтуер. Освен това, той може да бъде сложен за нови потребители. Въпреки че е стабилна платформа, това понякога затруднява използването му.

💡 Професионален съвет: Ако вашият екип се занимава с B2B или корпоративни сделки, настройте вашите CRM етапи около MEDDIC (метрики, икономически купувач, критерии за вземане на решения, процес на вземане на решения, идентифициране на проблеми, шампион). Това подобрява точността на прогнозите и създава по-ясни, основани на прозрения възможности.

11. monday. com (Най-подходящ за лица, които искат персонализирани работни процеси на работна операционна система)

Monday.com ви предлага гъвкави възможности за персонализиране на тръбопроводи, работни процеси и сътрудничество. Създавайте визуални табла, използвайки групи, колони и изгледи (таблица, Kanban, времева линия), за да проследявате потенциални клиенти, сделки и контакти в структура, която подхожда на вашия екип.

Ще намерите поредици от имейли, масово изпращане на имейли, регистриране на разговори и срещи, както и функции за автоматизация на задачи и движения на сделки. Неговите табла и инструменти за прогнозиране ви позволяват да следите състоянието на тръбопровода, производителността на екипа и резултатите от сделките чрез диаграми на фуния, класации и филтри.

Най-добрите функции на monday.com

Централизирайте комуникацията с общи пощенски кутии и инструменти за сътрудничество.

Проследявайте комуникацията по имейл с вградените интеграции с Gmail и Outlook, които позволяват изпращане, получаване и проследяване в реално време.

Извличайте настроения, получавайте персонализирани предложения за практически стъпки и предсказвайте успеха или провала на сделката с помощта на обобщенията на времевата линия, базирани на изкуствен интелект.

Ограничения на monday.com

Не можете да използвате формули за показване на числа и липсва AI автоматизация на работния процес за огледална информация.

Интеграцията с Outlook не е полезна, когато управлявате няколко договора с един контакт, затова потърсете алтернативи на monday.com

Цени на monday.com

Безплатно

Основен: 12 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Про: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за monday.com

G2: 4,7/5 (над 17 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5600 отзива)

Какво казват реалните потребители за monday.com?

Един потребител на monday.com каза:

Много ми харесва колко интуитивен и лесен за използване е monday CRM – той е много визуален и ясен, така че целият ни екип може да започне да го използва без много обучение... Единственият минус за мен е, че смятам, че CRM има много по-голям потенциал, отколкото използваме в момента, и вероятно ние само докосваме повърхността с основните функции

Много ми харесва колко интуитивен и лесен за използване е monday CRM – той е много визуален и ясен, така че целият ни екип може да започне да го използва без много обучение... Единственият минус за мен е, че смятам, че CRM има много по-голям потенциал, отколкото използваме в момента, и вероятно ние само докосваме повърхността с основните функции

Опитайте ClickUp за вашите CRM нужди!

Когато става въпрос за избора на следващата ви платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти, целта е проста: намерете нещо, което не ви забавя.

Ако сте се уморили от CRM решението Attio, най-добрата алтернатива е ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата.

Това ви дава по-ясен начин да се справяте с управлението на задачите, продажбите и многоканалното общуване на едно място. С ClickUp Tasks, Custom Fields, Dashboards, Automations и ClickUp Brain, които работят заедно, получавате една платформа, която свързва вашите сделки, работни процеси и екип.

Готови ли сте да изградите значими взаимоотношения с клиентите? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅