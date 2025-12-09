14-те най-добри инструмента за анализ на настроенията през 2026 г.

Всеки ден вашите клиенти споделят искреното си мнение за вашата марка чрез отзиви в приложенията, отговори на анкети, публикации в социалните мрежи и чатове за поддръжка. Това е истинска мина от ценна информация.

Трудното е да се разбере смисъла на всичко това. Хиляди коментари, десетки канали, безкрайни таблици. Мозъкът ви може да обработи само толкова информация.

Инструментите за анализ на настроенията използват изкуствен интелект (AI) и обработка на естествен език (NLP), за да прочетат цялата обратна връзка и да открият моделите: какво радва хората, какво ги разочарова и на какво трябва да обърнете внимание най-напред.

Събрахме някои от най-добрите опции, които ще ви помогнат да слушате в голям мащаб. Да започваме! 🎧

Ето най-добрите инструменти за анализ на настроенията. ⚒️

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени ClickUp Управление на задачите и работни процеси за обратна връзка за екипите по продукти, поддръжка и клиентско преживяване ClickUp Forms за ефективно събиране на обратна връзка с персонализирани анкети; ClickUp Brain за задаване на въпроси на естествен език относно вашите данни; AI Fields за автоматизиране на класифицирането на настроенията; Dashboards с AI Cards за задълбочен анализ; ClickUp Agents за интелигентно наблюдение на работното пространство. Безплатно завинаги; възможности за персонализиране за предприятия IBM Watson Discovery Многоезичен корпоративен анализ на големи и сложни колекции от документи Слоеве на тона и гранулярност на емоциите; Мащабна пакетна обработка; Поддръжка на различни езици; Структуриран износ за хранилища на данни Безплатен пробен период; платените планове започват от 500 долара. Google Cloud NLP Опростен достъп до API с плащане по потребление за инженерни екипи и разработчици Сила и полярност на настроенията; Настроения на ниво субект; Автоматично разпознаване на езика; Анализ на файлове в облачно хранилище Безплатна пробна версия; персонализирани цени Amazon Comprehend AWS-нативен анализ на настроенията на ниво аспект за анализ на продукти и рецензии Разбивка на настроенията по аспекти (характеристики); откриване на лична информация; обучение на персонализирани обекти; безплатни месечни единици за тестване. Безплатна пробна версия; персонализирано ценообразуване на база единица Talkwalker Мултимодално проследяване на марката чрез видео, изображения, аудио и текст за екипите по връзки с обществеността и комуникации Мултимодално наблюдение (видео/изображение/аудио); Петгодишно историческо индексиране; Сигнали за пикове в реално време; Модели, разпознаващи сарказъм Индивидуални цени Lexalytics Специфични за индустрията настроения за екипи, които се нуждаят от NLP, съобразено с областта Модели на жаргон в индустрията; Разгръщане на място/в облак/хибридно; Многоезична обработка на родния език; API интеграция (Semantria) Безплатна пробна версия; персонализирани цени Brandwatch Откриване на емоционалното ниво и културен контекст за глобални социални екипи Таксономия на емоциите (радост, гняв, страх и др.); Работа с емоджи и културен контекст; Интерактивни табла; Бенчмаркинг Индивидуални цени Brand24 Сигнали в реално време за внезапни промени в настроенията и откриване на влиятелни лица Сигнали за аномалии в реално време; Комбинирани показатели за обхват/впечатления; Идентифициране на влиятелни лица; Филтри за платформа/местоположение Безплатен пробен период; платените планове започват от 199 $/месец. Sprout Social Социални екипи, които се нуждаят от унифицирано публикуване + сортиране на настроенията Сортиране на съобщения по настроение; Запитвания за слушане + планиране; Работа със сленг/емоджи; Ръчна класификация за обучение Безплатен пробен период; платените планове започват от 199 $/потребител/месец. Hootsuite Унифицирано проследяване на социалните медии и основно наблюдение на настроенията в различните канали Проследяване на споменавания в различни платформи; Сравнителен анализ на настроенията на конкурентите; Комбинация от актуални теми и настроения; Интеграция на прослушване и публикуване Безплатен пробен период; платените планове започват от 149 $/потребител/месец. Qualtrics XM Discover Анализ на емоциите и намеренията в различни канали за организации, занимаващи се с клиентско преживяване Анализ на разговорите по телефона, чат, анкети; Предварително създадени модели, специфични за индустрията; Автоматизирани работни процеси за маршрутизиране Индивидуални цени Chattermill Тематичен анализ на обратната връзка за екипите по продукти и поддръжка Запитвания на естествен език; Автоматично извличане на теми; Сигнали в реално време за нови теми; Появяване на модели, подлежащи на действие Индивидуални цени Meltwater PR и медийни екипи, проследяващи настроенията в медиите и дела на гласа Настроения на ниво изречение; Исторически бенчмаркинг; API експортиране за BI инструменти; Откриване на пикове и предупреждения Индивидуални цени Medallia Събиране на обратна връзка от предприятието и действия в затворен цикъл за програми за CX Затворени работни процеси за отрицателни настроения; Табла за различни точки на контакт; Тематично извличане от отворен текст; Поддръжка на видео обратна връзка Индивидуални цени

С десетките инструменти за анализ на настроенията към марката на пазара, намирането на подходящия може да се окаже трудна задача. Най-добрият инструмент за вашия бизнес ще зависи от обема на данните ви, платформите, които използвате, и колко задълбочен трябва да бъде вашият анализ. Ето какво да приоритизирате:

Точност и контекстуално разбиране: Търсете инструменти, които разпознават сарказъм, ирония и нюанси в езика, а не само основни положителни или отрицателни класификации.

Многоезична поддръжка: Изберете платформа, която анализира съдържание на различни езици, ако обслужвате глобална аудитория.

Безпроблемна интеграция: Гарантирайте съвместимост с вашата CRM система, платформи за социални медии и системи за обслужване на клиенти.

Дълбочина на анализа: Определете дали се нуждаете от прост анализ на полярността или от анализ на настроенията въз основа на аспекти, който идентифицира чувствата към конкретни характеристики.

Удобен за ползване контролен панел: Дайте приоритет на интуитивните интерфейси, които правят информацията достъпна за целия ви екип, без да е необходима техническа експертиза.

Съответствие с изискванията за защита на личните данни: Уверете се, че инструментът отговаря на изискванията на регламенти като GDPR, особено когато се обработват данни на клиенти или данни от социални медии.

📮 ClickUp Insight: „Винаги се пада на едни и същи хора!“ е мнение, споделяно от 65% от работниците, когато става въпрос за невидими задачи. (Например, подкрепа на новия служител през първата му седмица в компанията или организиране на уикенд, за да се завършат важни задачи. 👀) Но това неравномерно разпределение може бързо да се превърне в почва за недоволство, изчерпване и лоша динамика в екипа. Решението? Съберете екипа си за кратка сесия за обмен на идеи и начертайте всички тези задачи за поддръжка чрез ClickUp Tasks. Направете списък с ясни отговорници (които имат капацитет да окажат поддръжка) и сте готови!

Ето нашите предложения за най-добрите инструменти за анализ на настроенията. 👇

1. ClickUp (най-добър за управление на задачи и работни процеси за обратна връзка)

Анализирайте настроенията по-бързо с ClickUp Forms Открийте сигнали за настроенията чрез формулярите на ClickUp

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно. Екипите, които управляват поддръжката на клиенти, потребителските мнения и работните потоци за обратна връзка, са склонни да се ориентират към ClickUp, защото то въвежда анализа на настроенията в работния поток.

Силна отправна точка за този вид работни процеси са формулярите на ClickUp, така че нека започнем оттам.

Събирайте структурирана обратна връзка

Формулярите в ClickUp са структуриран начин за събиране на обратна връзка, която се влива директно в задачите на ClickUp. Екипите разчитат на тази настройка за проследяване на настроенията, защото всяко подадено мнение се влива в работен процес, който може да се използва.

Да предположим, че мениджърът по успеха на клиентите изпраща формуляр след демонстрация на потенциални клиенти, за да оцени възприеманата стойност и точките на колебание. Отговорите автоматично се превръщат в задачи с маркирани настроения. Екипът по успеха на клиентите преглежда тези задачи седмично, като избира подадените отрицателни настроения за незабавно поемане на отговорност и действие.

Сега, когато обратната връзка е част от задачите, следващата естествена стъпка е интерпретацията на настроенията.

Разберете сигналите за настроенията

Класифицирайте тона на обратната връзка чрез AI Fields, задвижвани от ClickUp Brain

ClickUp Brain обогатява задачите с автоматично откриване на настроенията.

Екипите могат да създадат AI поле за настроения в списъка си с обратна връзка. AI полето работи с описания на задачи, отговори във формуляри и коментари, след което запазва етикет като положителен, неутрален или отрицателен за всяка задача.

Получете информация за настроенията чрез ClickUp Brain за анализ на проучвания

Освен това, ClickUp Brain анализира обратната връзка от клиентите във вашето работно пространство и отговаря незабавно на въпроси, свързани с настроенията. Можете да задавате директни въпроси, а той извлича контекста от отговорите във формулярите, анкетите, документите или всеки свързан работен елемент. След това ClickUp Brain представя емоционалните тенденции, оценките и общия тон на обратната връзка.

📌 Опитайте тази подсказка: Обобщете общото настроение в последните отговори на клиентите в този списък. Подчертайте основните емоции, най-често повтарящите се теми и всякакви промени в тона, които екипите трябва да разгледат в следващия цикъл на преглед.

Процесът продължава естествено с измерване, така че екипите да могат да потвърдят тенденциите.

Научете повече за AI Fields:

Проследявайте тенденциите в настроенията

Обобщете настроенията през циклите на обратна връзка с таблата на ClickUp. Създавате табло, добавяте карти, които показват показатели като задачи по статус, стойности на потребителски полета или отчетени часове, а след това ги филтрирате по полето за настроения, което сте дефинирали.

Следете промените в настроенията на клиентите чрез персонализирани карти в таблото за управление на ClickUp

Например, ако сте настроили AI поле в задачите, което маркира настроенията като положителни, неутрални или отрицателни, можете да създадете карта в таблото, за да преброите колко задачи попадат под всяка етикета за последната седмица.

Може да забележите, че този месец в списъка ви „Отзиви на клиенти“ са се увеличили елементите с негативни настроения. Тази информация ви кара да се заровите в тези задачи и да планирате коригиращи мерки.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да доведе до известна крива на обучение, но безплатните курсове на ClickUp University помагат за това.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 655 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4510 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 казва всичко:

След като изпробвах различни платформи през кариерата си като проектен мениджър, мога да кажа, че ClickUp се превърна в любимата ми. Това е много всеобхватен инструмент, който ми позволява да организирам всичките си проекти на едно място благодарение на множеството си пространства, табла и персонализирани изгледи. […] Особено ми харесва функцията AI Notetaker: като проектен мениджър, тази функция е чисто злато. Мога да се концентрирам върху сесията, без да се разсейвам с водене на бележки, тъй като системата генерира ясни обобщения с ключови точки, както при кратките, така и при дългите срещи, където е трудно да се проследи цялата нишка. Освен това, формулярите улесняват значително събирането на изисквания, а като че ли това не е достатъчно, интеграцията с други инструменти (като системи за издаване на билети) позволява работните процеси да бъдат много по-гъвкави, като автоматично генерира задачи в ClickUp.

След като изпробвах различни платформи през кариерата си като проектен мениджър, мога да кажа, че ClickUp се превърна в любимата ми. Това е много всеобхватен инструмент, който ми позволява да организирам всичките си проекти на едно място благодарение на множеството си пространства, табла и персонализирани изгледи. […] Особено ми харесва функцията AI Notetaker: като проектен мениджър, тази функция е чисто злато. Мога да се концентрирам върху сесията, без да се разсейвам с водене на бележки, тъй като системата генерира ясни обобщения с ключови точки, както при кратките, така и при дългите срещи, където е трудно да се проследи цялата нишка. Освен това, формулярите улесняват значително събирането на изисквания, а като че ли това не е достатъчно, интеграцията с други инструменти (като системи за издаване на билети) позволява работните процеси да бъдат много по-гъвкави, като автоматично генерира задачи в ClickUp.

🧠 Интересен факт: Повече от 5% от английските думи, които се използват днес, са променили напълно полярността си през последните 150 години (например, някога „awful“ е означавало „пълно с благоговение“, а сега има отрицателен смисъл).

2. IBM Watson Discovery (най-подходящ за многоезични предприятия, които анализират сложни документи)

чрез IBM Watson

Подходът на IBM Watson Discovery се фокусира върху разбирането на емоционалните нюанси, а не само върху повърхностна класификация. Платформата открива едновременно няколко тона в един и същ текстов пасаж, като идентифицира увереност, радост, страх и аналитично мислене в реалната комуникация с клиентите.

Системата обработва ефективно огромни обеми документи, без да се затруднява, което е важно, когато се занимавате с хиляди ежедневни взаимодействия. Глобалните екипи се възползват от вградена поддръжка на над 10 езика, което означава, че не е необходимо да пресъздавате заявки или да интегрирате отделни инструменти за различни пазари.

Платформата се интегрира безпроблемно в по-широката облачна екосистема на IBM, ако вече сте се ангажирали с тази инфраструктура.

Най-добрите функции на IBM Watson Discovery

Обработвайте над 10 000 документа в една задача, за да анализирате обратната връзка от клиентите за цялото тримесечие наведнъж.

Сменяйте езиковите двойки по време на работа, така че многоезичната обратна връзка да се обработва в един работен поток, без да се разделят набори от данни.

Добавете разпознаване на тона към съществуващите си оценки на настроенията, за да изолирате едновременно гнева, увереността и аналитичното мислене.

Експортирайте структурирани данни за тона за последващ анализ във вашата база данни или CRM платформа.

Ограничения на IBM Watson Discovery

Това изисква настройка на облачна инфраструктура чрез екосистемата на IBM, което добавя допълнителни трудности, ако вече сте се ангажирали другаде.

Безплатният пакет е ограничен до 30 000 елемента на месец, което принуждава повечето организации бързо да преминат към платени планове.

Обучението на персонализирани модели изисква значителен опит и инвестиция на време в началото.

Цени на IBM Watson Discovery

Безплатна пробна версия

Плюс: Цени от 500 долара

Enterprise: Цена от 5000 долара

Премиум: Индивидуални цени

IBM Cloud Pak for Data cartridge: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (95+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за IBM Watson Discovery?

От рецензия в G2:

Лесен за използване и свързване с документи, мощни възможности за обработка на естествен език (NLP). Watson Discovery използва NLP, за да извлича информация от неструктурирани данни, като текстови документи, имейли и публикации в социалните медии. Това може да се използва за идентифициране на тенденции, модели и взаимоотношения в данните, които биха били трудни или невъзможни за откриване с традиционни методи.

Лесен за използване и свързване с документи, мощни възможности за обработка на естествен език (NLP). Watson Discovery използва NLP, за да извлича информация от неструктурирани данни, като текстови документи, имейли и публикации в социалните медии. Това може да се използва за идентифициране на тенденции, модели и взаимоотношения в данните, които биха били трудни или невъзможни за откриване с традиционни методи.

📖 Прочетете също: Как да измервате и проследявате своя дял от гласовете

3. Google Cloud Natural Language API (най-подходящ за екипи, които искат прозрачно ценообразуване на API без договори)

чрез Google Cloud NLP

API-то за естествен език на Google премахва сложността, като предоставя точно това, което искате, без допълнителни слоеве. Вие изпращате текст и получавате както оценка на настроението (къде се намира то в спектъра положително-отрицателно), така и неговата интензивност (колко силно се проявява това чувство).

Платформата ви позволява да търсите файлове, съхранявани в Cloud Storage, без да ги качвате отново, или да изпращате необработен текст чрез REST API, в зависимост от вашия работен процес. Разпознаването на езика става автоматично, така че не е необходимо да категоризирате предварително входящия текст.

Анализът на настроенията на субектите ви позволява да разберете как клиентите се чувстват по отношение на конкретни неща, като конкуренти, характеристики на продукти и хора, споменати в рецензиите.

Най-добрите функции на Google Cloud Natural Language API

Заявете едновременно величина и полярност на настроенията, за да разграничите хладното положително отношение от ентусиазираното одобрение от едно и също API повикване.

Анализирайте файлове, съхранени в Google Cloud Storage, без да ги изтегляте или качвате отделно, като спестявате трафик при големи колекции от документи.

Препратете текста през езиковото разпознаване, за да обработвате автоматично многоезични отзиви, без да сортирате предварително вашия набор от данни.

Насочете анализа на настроенията към конкретни субекти, за да разберете чувствата на клиентите към отделни конкуренти, характеристики или хора по име.

Ограничения на Google Cloud Natural Language API

Анализът на настроенията на субектите работи само на английски език, което ограничава многоезичните екипи, които се нуждаят от подробна информация на ниво аспект.

Точността варира в зависимост от сложността или спецификата на текста – медицинската терминология или юридическият език затрудняват анализа.

Ограничението за едно заявка на документ означава, че не можете да анализирате различни секции независимо една от друга в едно обаждане.

Без вградена визуализация или табло, така че изграждате своя собствена система за отчитане от нулата.

Цени на Google Cloud Natural Language API

Безплатна пробна версия

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Google Cloud Natural Language API

G2: 4. 3/5 (95+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Google Cloud Natural Language API?

Едно ревю в G2 споделя:

Наскоро работех по проект, наречен „Анализ на настроенията“, в интеграция с Google Cloud Natural Language API. Когато го използвах за анализ на текстови данни за моя проект „Анализ на настроенията“, той се справи отлично, като правилно идентифицираше дали настроението е положително, отрицателно или неутрално. Освен това най-много ми хареса самата документация, която ми позволи да се заемам бързо с работата. Освен това функцията за многоезична поддръжка беше приятен бонус, който може да се окаже полезен за бъдещи нужди от анализ на текст.

Наскоро работех по проект, наречен „Анализ на настроенията“, в интеграция с Google Cloud Natural Language API. Когато го използвах за анализ на текстови данни за моя проект „Анализ на настроенията“, той се справи отлично, като правилно идентифицираше дали настроението е положително, отрицателно или неутрално. Освен това най-много ми хареса самата документация, която ми позволи да се заемам бързо с работата. Освен това функцията за многоезична поддръжка беше приятен бонус, който може да се окаже полезен за бъдещи нужди от анализ на текст.

🔍 Знаете ли? Въпреки всички технологии, инструментите за анализ на настроенията все още се борят със сарказма, идиомите и контекста. Например, изразът „Просто чудесно, още един проблем!“ може да бъде погрешно разтълкуван като положителен само заради думата „чудесно“.

4. Amazon Comprehend (най-подходящ за AWS-базирани бизнеси, които се нуждаят от разбивка на настроенията на ниво аспект)

чрез Amazon Comprehend

Ако вашата инфраструктура вече работи на AWS, Amazon Comprehend е логичната следваща стъпка.

Истинската разлика на платформата е анализът на настроенията въз основа на аспекти. Вместо да знаете само дали клиентите като цяло се чувстват положително или отрицателно, вие изолирате точно кои елементи на продукта водят до удовлетворение или оплаквания.

В дадена рецензия може да се хвали животът на батерията и дизайнът, а да се критикува обслужването на клиентите, а Comprehend разделя това на отделни сигнали за настроения.

Той поддържа 12 езика, обработва откриването на лична информация и предлага извличане на ключови фрази като вградени функции, така че получавате множество аналитични гледни точки, без да се налага да използвате отделни инструменти. Обучението на персонализирани модели позволява класификация или разпознаване на обекти, съобразени с лексиката и особеностите на вашата индустрия.

Най-добрите функции на Amazon Comprehend

Разделете настроенията в отзивите по аспекти, така че един коментар на клиент да дава множество сигнали за настроенията по отношение на характеристиките на продукта, дизайна и поддръжката поотделно.

Обучете персонализирани модели на обекти въз основа на таксономията на вашите продукти, така че платформата автоматично да маркира споменавания на конкретни SKU, характеристики или имена на конкуренти.

Изтрийте личната информация от текста, преди да го съхраните в системите си, за да спазите изискванията за съответствие и защита на личните данни.

Използвайте 50 000 безплатни месечни единици през първата година, за да тествате в производствен мащаб, преди да оптимизирате структурата на разходите си.

Ограничения на Amazon Comprehend

Персонализираните модели и разпознаването на обекти изискват събиране на данни за обучение и настройка на моделите; това не е ситуация, в която можете да настроите системата и да я забравите.

Основният модел е пакетната обработка; стриймингът в реално време изисква архитектурна работа от ваша страна.

Разходите бързо надхвърлят границите на безплатния пакет, особено за екипи, които анализират милиони текстове месечно.

Цени на Amazon Comprehend

Безплатна пробна версия

Персонализирано ценообразуване (въз основа на бройки)

Оценки и рецензии за Amazon Comprehend

G2: 4. 2/5 (70+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Amazon Comprehend?

Един рецензент на G2 пише:

Лесен за използване API, който предоставя важна информация за настроението в дадено изречение. Оценката за достоверност помага да разберете точността на настроението, което Comprehend ви предоставя.

Лесен за използване API, който предоставя важна информация за настроението в дадено изречение. Оценката за достоверност помага да разберете точността на настроението, което Comprehend ви предоставя.

5. Talkwalker (най-добър за улавяне на споменавания на марката във видео, изображения и аудио)

чрез Talkwalker

Повечето инструменти за социално слушане достигат върха си при текстовия анализ и с това приключват. Talkwalker приема, че интернет е мултимодален; хората обсъждат брандовете във видео, изображения, аудио и текст в над 30 социални мрежи и 150 милиона уебсайта едновременно.

Той индексира видео съдържание и може да анализира какво казват хората, без да се налага първо ръчно преписване. Същото важи и за изображения с надписи или аудио фрагменти.

AI двигателят на Blue Silk достига 90% точност при откриването на настроения и разбира сарказма. Освен това, сигналите в реално време ви уведомяват незабавно, когато настроенията внезапно се влошат или се повишат, което ви дава минути, за да реагирате, вместо да откривате проблемите, след като вече са се разпространили в социалните медии.

Най-добрите функции на Talkwalker

Наблюдавайте видео, изображения и аудио съдържание за споменавания на марката, без да ги транскрибирате ръчно, като улавяте мултимодалните настроения в социалните платформи.

Идентифицирайте визуални споменавания на вашата марка, като използвате AI-базирано разпознаване на изображения, за да проследявате над 30 000 лога на марки.

Извлечете данни от последните пет години, за да сравните тенденциите в възприятията от година на година и да идентифицирате циклични модели в настроенията на клиентите.

Конфигурирайте прагове, които задействат сигнали само когато настроенията спаднат с определен процент в конкретни региони или канали.

Ограничения на Talkwalker

Създаването на точни запитвания за прослушване изисква опит; трябва да познавате булевите оператори за търсене и да знаете как да структурирате запитвания, които улавят разговорите, които ви интересуват.

Точността на анализа на настроенията варира значително в зависимост от отрасъла и спецификата на темата, като понякога се налага ръчно усъвършенстване за нишови дискусии.

Цени на Talkwalker

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Talkwalker

G2: 4. 3/5 (135+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Talkwalker?

В рецензия на Capterra се казва:

Този инструмент ми спестява време, защото вече не се налага да търся ръчно в интернет споменавания на моята компания. TalkWalker го прави вместо мен. […] Харесва ми, че след като задам ключовите думи, които искам да проследявам, получавам ежедневни обобщаващи имейли с ключовите думи, споменати в социалните медии и в интернет.

Този инструмент ми спестява време, защото вече не се налага да търся ръчно в интернет споменавания на моята компания. TalkWalker го прави вместо мен. […] Харесва ми, че след като задам ключовите думи, които искам да проследявам, получавам ежедневни обобщаващи имейли с ключовите думи, споменати в социалните медии и в интернет.

🧠 Интересен факт: Инструментите за историци вече използват анализ на настроенията, за да изучават по-стари текстове. Визуализацията „Настроения по времеви период “ помага на изследователите да проследяват промените в настроенията на обществото през десетилетията, като анализират вестници, речи и писма.

6. Lexalytics (Най-добър за анализ на настроенията в отрасловия жаргон)

чрез Lexalytics

За разлика от инструментите, които предлагат цялостен пакет за управление на социални медии, Lexalytics се фокусира изцяло върху точността и дълбочината на анализа на неструктурирани данни, разкривайки дълбоки прозрения от текстове, включително данни от социални медии.

Текстовият анализ на Lexalytics включва библиотеки за настроения, които разбират нишовия език. Медицинската терминология се обработва по различен начин от финансовия жаргон или регионалните диалекти, защото контекстът е от огромно значение за точната класификация.

Можете да настроите точно как работят оценките на настроенията за вашия конкретен бизнес. Например, „агресивен“ има съвсем различно значение в спортния маркетинг в сравнение с банковото дело или обслужването на клиенти.

Освен това инструментът за анализ на настроенията предлага гъвкавост при внедряването – облачна, локална или хибридна конфигурация в зависимост от вашите изисквания за сигурност и съхранение на данните.

Най-добрите функции на Lexalytics

Анализирайте текст на 29 езика, използвайки родния език, така че преводът да не отнема нюансите от обратната връзка на клиентите.

Повишете точността на анализа, като използвате предварително създадени конфигурационни пакети, специфични за дадена индустрия (например хотели, фармацевтика).

Преобразувайте хаштагове, сленг и граматически грешки в структурирани данни и полезна информация.

Създайте модели на обекти, уникални за вашия бизнес, така че споменаванията на конкретни продуктови линии, конкуренти или термини от бранша да се появяват автоматично в резултатите.

Интегрирайте чрез API (например Semantria API) или използвайте пълния набор от NLP инструменти, за да включите технологията в съществуващите си системи и да реагирате бързо на получената информация.

Ограничения на Lexalytics

Разходите за внедряване и персонализиране са по-високи от тези на конкурентите, които предлагат готови решения, което изисква предварително разпределение на бюджета.

Локалното внедряване означава, че вашият ИТ екип се занимава с инфраструктурата, актуализациите и отстраняването на проблеми; те се нуждаят от ресурси за непрекъсната поддръжка.

Техническата документация предполага базови познания по НЛП, което създава трудности за екипите без опит в областта на науката за данните.

Цени на Lexalytics

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Lexalytics

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Lexalytics?

В G2 един потребител написа:

Мога да го внедря както желая – на място, в облака или дори в хибридна среда. Освен това машинно обучението, което обработва данните, прави ежедневните ми задачи изключително лесни!

Мога да го внедря както желая – на място, в облака или дори в хибридна среда. Освен това машинно обучението, което обработва данните, прави ежедневните ми задачи изключително лесни!

🔍 Знаете ли, че... В проучване за президентските избори в САЩ през 2024-2025 г. се установи, че израженията на лицето в публикациите в Instagram предоставят допълнителна информация, която не се съдържа в текста, което означава, че в бъдеще анализът на настроенията може да се наложи да вижда емоциите, а не само да ги чете.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за обратна връзка за събиране на информация

7. Brandwatch (най-добър за откриване на конкретни емоции заедно с оценки на настроенията)

чрез Brandwatch

Brandwatch използва усъвършенствана изкуствена интелигентност, включително собствената си технология BrightView, за превъзходна сегментация на данните и автоматично откриване на тенденции. Това позволява на платформата да надхвърли основните етикети „положително-отрицателно-неутрално“, като назовава конкретни емоции: гняв, отвращение, страх, радост, тъга, изненада.

Платформата обработва 22 езика и улавя значението на емоджитата и културния контекст, които повечето инструменти напълно пропускат.

Освен това, наблюдението в реално време в социалните мрежи, блоговете, новините и форумите ви позволява да бъдете една крачка напред в проблемите, свързани с репутацията на марката, като ви дава възможност да уловите възникващите промени в настроенията, преди те да се превърнат в по-големи проблеми.

Най-добрите функции на Brandwatch

Заместете алгоритмичните класификации с персонализирани правила, когато системата интерпретира погрешно терминологията или жаргона на вашата индустрия.

Сегментирайте настроенията по характеристики на продукта или атрибути на марката, за да видите кои елементи водят до удовлетворение, независимо от цялостното възприятие за марката.

Сравнете ефективността на съдържанието (вашето и това на конкурентите) и използвайте AI обобщения, за да разкриете кои теми стимулират ангажираността или разговорите.

Създавайте интерактивни табла и експортирайте данни, за да можете да споделяте информация със заинтересованите страни, да я представяте визуално и да я обединявате с други инструменти, които вече използвате.

Ограничения на Brandwatch

Настройката на заявката изисква внимателно конструиране, за да се избегне записването на несвързани разговори и замърсяването на данните ви с шум.

Точността на анализа на настроенията варира между 60 и 75% за неподдържан или силно саркастичен език, което изисква ръчна проверка на крайни случаи.

Цени на Brandwatch

Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на Brandwatch

G2: 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (235+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Brandwatch?

Един потребител на Reddit пише:

Да, обожавам Brandwatch! Лесен е за използване, а отчетите са страхотни. Мога лесно да експортирам и персонализирам графики и диаграми. Използвал съм го само за социално слушане, но предлагат и много други функции за маркетинг специалисти в социалните медии.

Да, обожавам Brandwatch! Лесен е за използване, а отчетите са страхотни. Мога лесно да експортирам и персонализирам графики и диаграми. Използвал съм го само за социално слушане, но предлагат и много други функции за маркетинг специалисти в социалните медии.

💡 Професионален съвет: Twitter е по-суров от имейла. Туит, който звучи нормално, всъщност може да е гневен. Третирайте резултатите от Twitter като по-негативни от тези от други канали.

8. Brand24 (Най-добър за споделяне на сигнали в реално време, които улавят внезапни промени в настроенията)

чрез Brand24

Brand24 сканира 25 милиона онлайн източника в реално време и използва изкуствен интелект, за да сигнализира, когато настроенията се променят внезапно или когато броят на споменаванията неочаквано се увеличи.

Impact Score, показател, предназначен да измерва влиянието на дадено споменаване, помага на потребителите да приоритизират кои разговори изискват незабавно внимание или отговор.

Получавате информация за това кой води разговорите, за обхвата и нивото на влияние на тези лица, както и за точното място, от което произхождат споменаванията в различните канали. Тази информация е важна, защото вирусните моменти не чакат; откриването на проблеми в ежедневния обзор, а не в момента, означава пропускане на възможността за ефективна реакция.

Инструментът за анализ на настроенията също така консолидира показателите за обхват, за да покаже действителния мащаб на разговорите в социалните мрежи, новините, форумите и други канали.

Най-добрите функции на Brand24

Задайте прагове за предупреждения, така че да получавате известия само когато настроенията паднат под определената от вас толерантност или обемът на споменаванията се отклони значително от базовото ниво.

Идентифицирайте влиятелните лица, които активно стимулират разговорите, за да дадете приоритет на взаимодействието с акаунти с голям обхват пред случайните споменавания.

Вижте комбинирания потенциал за обхват и впечатления от всички споменавания на марката на различни платформи едновременно в един единствен показател.

Филтрирайте целия си набор от данни по платформа, местоположение, настроения и ключови думи, за да се впуснете в разговорите, които действително оказват влияние върху вашия бизнес.

Ограничения на Brand24

Някои потребители съобщават за липсващи споменавания от нишови форуми или специфични за индустрията общности, въпреки широкото общо покритие.

Цените отразяват обхвата на мониторинга, което го прави недостъпен за организации с по-ниски бюджети.

Цени на Brand24

Безплатна пробна версия

Индивидуален: 199 $/месец

Екип: 299 $/месец

Pro: 399 $/месец

Бизнес: 599 $/месец

Enterprise: От 999 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Brand24

G2: 4. 6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (245+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Brand24?

Според рецензия на G2:

Бях особено впечатлен от възможностите на Brand24 за наблюдение на социалните медии в реално време и способността му да проследява споменавания на различни платформи. Функцията за анализ на настроенията също беше изключително полезна, като ми помогна да разбера тона и контекста на онлайн разговорите за моята марка. Освен това, лесният за използване интерфейс улесни навигацията и вземането на решения въз основа на данни.

Бях особено впечатлен от възможностите на Brand24 за наблюдение на социалните медии в реално време и способността му да проследява споменавания на различни платформи. Функцията за анализ на настроенията също беше изключително полезна, като ми помогна да разбера тона и контекста на онлайн разговорите за моята марка. Освен това, лесният за използване интерфейс улесни навигацията и вземането на решения въз основа на данни.

💡 Професионален съвет: Сравнете как говорят различните сегменти: безплатни срещу платени потребители, нови срещу лоялни клиенти, групи с висока LTV срещу групи с ниска LTV. Разликата между сегментите ви показва къде се разминават очакванията.

9. Sprout Social (Най-добър за управление на отговорите в социалните медии заедно с анализ на настроенията)

чрез Sprout Social

Sprout Social въвежда анализа на настроенията в таблото за управление на социалните медии, което елиминира необходимостта от постоянно преминаване между различни инструменти.

Дълбоката невронна мрежа автоматично категоризира постъпващите съобщения като положителни, отрицателни, неутрални или некласифицирани. Създайте запитвания за прослушване, които проследяват конкретни кампании или определени етапи от пътуването на клиента, след което филтрирайте по настроение, за да се покажат първо разговорите с висок приоритет.

Вместо да се налага да проверявате няколко табла, всичко е достъпно на едно място: вашите планирани публикации, активност на ангажираността и запитвания за слушане, базирани на настроенията, всичко на едно място.

Най-добрите функции на Sprout Social

Сортирайте входящите съобщения по полярност на настроенията, за да дадете приоритет на спешните разговори, преди да обработвате рутинните запитвания по хронологичен ред.

Намерете и проверете създатели и влиятелни лица, които са безопасни за марката, по теми, като използвате маркетингови инструменти, базирани на изкуствен интелект.

Обработвайте неясния език на клиентите, включително сленг, емоджи, правописни грешки и интернет съкращения, за да уловите истинските настроения, които формалният текст пропуска.

Коригирайте ръчно класификацията на отделните съобщения, за да обучите платформата на терминологията на вашата индустрия за непрекъснато подобряване на точността.

Ограничения на Sprout Social

Функциите за анализ на настроенията изискват план „Advanced“, което ограничава достъпността за екипи с ограничен бюджет на по-ниски нива.

Сарказмът и специфичният за индустрията език все още затрудняват работата на системата без ръчно усъвършенстване и постоянна корекция.

Платформата е оптимизирана първо за управление на социалните медии и второ за анализ на настроенията, което означава, че функциите за слушане споделят пространство с инструменти за планиране и публикуване.

Свързването на външни инструменти изисква допълнителна настройка извън самата платформа.

Цени на Sprout Social

Безплатна пробна версия

Маркетинг в социалните медии Стандартен: 199 $/месец на потребител

Маркетинг в социалните медии Професионална версия: 299 $/месец на потребител

Маркетинг в социалните медии Разширено: 399 $/месец на потребител

Маркетинг в социалните медии Предприятие: Индивидуални цени

Маркетинг чрез влиятелни лица: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2: 4. 4/5 (над 5700 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sprout Social?

В Capterra един потребител написа:

Използването на социалните медии е ценно за разширяване на нашия опит и умения. Аз съм извлекъл най-добрите идеи за кариерата си от социалните медии чрез Sprout Social. Когато е необходимо ангажиране на клиентите, Sprout Social е най-добрата платформа за обсъждане на повечето от тези въпроси. Като цяло е лесна за използване. Много достъпна, с безплатен пробен месец за всички.

Използването на социалните медии е ценно за разширяване на нашия опит и умения. Аз съм извлекъл най-добрите идеи за кариерата си от социалните медии чрез Sprout Social. Когато е необходимо ангажиране на клиентите, Sprout Social е най-добрата платформа за обсъждане на повечето от тези въпроси. Като цяло е лесна за използване. Много достъпна, с безплатен пробен месец за всички.

10. Hootsuite (Най-добър за унифицирано наблюдение на настроенията в социалните медии)

чрез Hootsuite

Hootsuite вгражда анализа на настроенията директно в своя табло за прослушване. Всеки план на Hootsuite включва проследяване на споменавания, идентифициране на актуални теми и класифициране на настроенията, без да ви налага да правите ъпгрейд, за да отключите възможностите за прослушване.

Вие наблюдавате в реално време какво казват хората за вашата марка в отворения интернет, след което филтрирате тези разговори по настроения, за да разберете промените в възприятията, докато те се случват.

Инструментът за проучване на пазара ви позволява да търсите едновременно в милиони разговори, за да уловите споменавания на марката, които иначе бихте пропуснали. Проследяването на настроенията на конкурентите се намира точно до вашите собствени показатели, така че можете да сравните възприятието спрямо пазарните участници.

Слоят за слушане се интегрира безпроблемно с вашите инструменти за публикуване, планиране и ангажираност, което означава, че не е необходимо да превключвате между различни платформи.

Най-добрите функции на Hootsuite

Филтрирайте едновременно всички наблюдавани споменавания по полярност на настроенията, за да се съсредоточите първо върху отговарянето на негативните коментари.

Идентифицирайте актуалните теми по категория и местоположение директно в интерфейса за прослушване, за да информирате създаването на съдържание около теми с положителни настроения.

Комбинирайте популярни хаштагове и теми с свързаните с тях показатели за настроения, за да планирате кампании, като познавате емоционалния контекст.

Сътрудничеството става по-ефективно, като отговорите и задачите се разпределят между различните членове на екипа в рамките на платформата.

Ограничения на Hootsuite

Функциите за слушане са широки, но не са задълбочени; получавате основно проследяване на настроенията, а не откриване на емоции или анализ въз основа на аспекти.

Миграцията от самостоятелни инструменти за прослушване изисква настройка на данните и промени в работния процес, които отнемат време.

Цени на Hootsuite

Безплатна пробна версия

Стандартен: 149 $/месец на потребител

Разширено: 399 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2: 4. 3/5 (6610+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3780+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Hootsuite?

В рецензия на G2 се казва:

Обичам, че интерфейсът на Hootsuite е лесен за използване и много интуитивен, което опростява управлението на съдържанието и обучението на новите членове на екипа. Платформата се актуализира постоянно, адаптирайки се към новите социални мрежи и функции, което е от решаващо значение за моята работа като координатор на социалните медии. Оценявам също така, че Hootsuite ми позволява да имам пълен и централизиран анализ на показателите на всички социални мрежи на организацията, улеснявайки достъпа и консултациите, когато имам нужда от тях.

Обичам, че интерфейсът на Hootsuite е лесен за използване и много интуитивен, което опростява управлението на съдържанието и обучението на новите членове на екипа. Платформата се актуализира постоянно, адаптирайки се към новите социални мрежи и функции, което е от решаващо значение за моята работа като координатор на социалните медии. Оценявам също така, че Hootsuite ми позволява да имам пълен и централизиран анализ на показателите на всички социални мрежи на организацията, улеснявайки достъпа и консултациите, когато имам нужда от тях.

11. Qualtrics XM Discover (Най-добър за анализ на емоциите във всеки канал за взаимодействие с клиенти)

чрез Qualtrics XM Discover

Qualtrics интегрира анализа на разговорите в по-голямата си платформа за обратна връзка. Комбинираната система анализира емоциите, намеренията и усилията на клиентите от взаимодействия, които се случват едновременно в социалните мрежи, обажданията за поддръжка, транскриптите на чатове и анкетите за обратна връзка за продуктите.

Той включва над 150 предварително създадени модели за конкретни индустрии, което означава, че настроенията в здравеопазването се интерпретират по съвсем различен начин от тези в хотелиерството или финансовите услуги, в зависимост от контекста на индустрията.

Освен това, автоматизираните работни процеси могат да се задействат въз основа на прагове на настроенията, така че негативното взаимодействие автоматично се ескалира до супервайзорите или се препраща към специализирани екипи за разрешаване на проблеми без ръчна намеса.

Qualtrics XM Открийте най-добрите функции

Въведете записи на обаждания за поддръжка и транскрипти на чатове директно, така че платформата да извлича настроенията, без да се налага първо ръчно преписване.

Разберете усилията и намеренията на клиентите, както и настроенията им, за да диагностицирате защо взаимодействията са се провалили или са успели, отвъд просто положителните или отрицателните оценки.

Насочвайте взаимодействията автоматично въз основа на прагове за настроения, така че негативните разговори да се ескалират до супервайзорите без човешка намеса.

Ограничения на Qualtrics XM Discover

Сложността на платформата и широкият набор от функции създават стръмна крива на обучение за екипите.

Персонализирането често изисква намесата на професионални услуги, а не самообслужване при конфигурирането.

Цени на Qualtrics XM Discover

Индивидуални цени

Qualtrics XM Discover оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (735+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 250 отзива)

Какво казват реалните потребители за Qualtrics XM Discover?

Рецензентът на Capterra добавя:

Qualtrics XM ни предоставя отлични услуги. Можем да създаваме всякакви анкети, харесах лекотата, с която се интегрират в реклами в социалните медии или промоционални съобщения във всички канали за комуникация. Харесах как Qualtrics XM прави въпросите във формуляра ясни и организирани и позволява на респондентите да навигират и записват отговорите лесно. Харесах възможността да се проверява дали респондентите са реални и принадлежат към целевата група.

Qualtrics XM ни предоставя отлични услуги. Можем да създаваме всякакви анкети, харесах лекотата, с която се интегрират в реклами в социалните медии или промоционални съобщения във всички канали за комуникация. Харесах как Qualtrics XM прави въпросите във формуляра ясни и организирани и позволява на респондентите да навигират и записват отговорите лесно. Харесах възможността да се проверява дали респондентите са реални и принадлежат към целевата група.

🔍 Знаете ли, че... В проучване на софтуерни проекти с отворен код изследователите използваха анализ на настроенията в коментарите на разработчиците, за да предскажат дали даден бъг ще бъде отстранен (и колко бързо). Оказа се, че по-негативните настроения в дискусията често означаваха, че бъгът е по-вероятно да бъде отстранен бързо.

12. Chattermill (Най-добър за превръщане на данните от обратна връзка в точни, приложими модели)

чрез Chattermill

Chattermill комбинира обратна връзка от анкети, рецензии, билети за поддръжка и споменавания в социалните медии в един аналитичен двигател.

Lyra AI автоматично разбива обратната връзка на конкретни теми, така че да видите точно кои характеристики на продукта или елементи на услугата водят до удовлетворение, а кои до оплаквания. Вместо да получавате оценка на настроенията и да се опитвате да разберете какво означава тя, платформата набляга на разбирането на причината зад настроенията.

Освен това, сигналите в реално време ви уведомяват, когато възникнат нови проблеми или се променят тенденциите в настроенията. Това ви позволява да изпреварвате възникващите проблеми, вместо да ги откривате в ретроспективни доклади.

Най-добрите функции на Chattermill

Свържете всичките си профили в социалните медии, за да анализирате коментари, споменавания и хаштагове на едно място.

Задавайте въпроси за данните от обратната връзка на обикновен английски, вместо да създавате ръчно отчети, така че да попитате „защо клиентите са недоволни от въвеждането“ и да получите отговори.

Конфигурирайте сигнали, които се появяват, когато възникнат нови проблеми или се променят тенденциите в настроенията, за да реагирате на проблемите, преди те да се усложнят.

Идентифицирайте смесени настроения в рамките на едно-единствено обратно мнение, за да разберете по-точно сложните мнения на клиентите.

Ограничения на Chattermill

Настройката на интеграцията на данни изисква внимателно отношение, за да се консолидират точно потоците от обратна връзка от множество източни системи.

Платформата набляга на качествените прозрения за клиентското преживяване, а не на проследяването и наблюдението на голям обем споменавания в социалните медии.

Цени на Chattermill

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Chattermill

G2: 4,5/5 (над 210 отзива)

Capterra: 4,5/5 (25+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Chattermill?

Според рецензия на G2:

Chattermill улеснява управлението на вашите клиенти и техните отзиви. Помага за предоставянето на по-добро и изключително обслужване на клиентите. За вътрешните заинтересовани страни разполага с чудесни функции като анализ на настроенията, който помага за вземането на по-добри решения за промени в продуктите и бизнеса. Лесно се внедрява в нов екип и се интегрира лесно с други съществуващи инструменти. Всички отзиви на нашите клиенти се управляват ежедневно чрез Chattermill.

Chattermill улеснява управлението на вашите клиенти и техните отзиви. Помага за предоставянето на по-добро и изключително обслужване на клиентите. За вътрешните заинтересовани страни разполага с чудесни функции като анализ на настроенията, който помага за вземането на по-добри решения за промени в продуктите и бизнеса. Лесно се внедрява в нов екип и се интегрира лесно с други съществуващи инструменти. Всички отзиви на нашите клиенти се управляват ежедневно чрез Chattermill.

13. Meltwater (Най-подходящ за PR екипи, които проследяват промените в медиите и общественото мнение)

чрез Meltwater

Meltwater обработва над 1 милиард документа дневно, използвайки модели за анализ на настроенията, базирани на трансформатори, същата невронна мрежова архитектура, която стои зад съвременните пробиви в областта на изкуствения интелект. Тя проследява настроенията в онлайн новини, социални медии, блогове, подкасти и дори транскрипти на телевизионни предавания, така че PR екипите получават видимост на възприятията в спечелените медийни канали.

Анализът на ниво изречение улавя нюансирани промени и противоречия, които подходите на ниво документ напълно пропускат. Една новина може да критикува един аспект на вашата компания, докато хвали друг, а анализът на ниво изречение разкрива и двата сигнала, вместо да ги усреднява в един общ резултат за настроенията.

Силата му е в цялостното медийно покритие, което позволява на потребителите да разберат как кампаниите в спечелените, собствените и социалните медии влияят върху цялостната репутация и представяне на марката.

Най-добрите функции на Meltwater

Сравнете настроенията и дела на гласа си с тези на конкурентите с исторически тенденции, за да визуализирате относителната траектория във времето.

Получете неограничен достъп до търсения и изчерпателен 15-месечен архив за обширни проучвания на тенденциите и конкуренцията.

Експортирайте всички данни за настроенията чрез API към Tableau, Power BI или Looker Studio, за да разполагате със свои табла и да не сте обвързани с интерфейса на Meltwater.

Настройте известия в реално време и откриване на пикове, за да получавате уведомления в момента, в който дадена дискусия или тенденция придобие важност, така че да можете да реагирате бързо.

Ограничения на Meltwater

Точността на анализа на настроенията варира в зависимост от езика и отрасъла, като понякога се налага ръчна проверка и усъвършенстване.

Обработката в мащабни размери генерира огромни количества данни – необходима ви е силна стратегия за филтриране и сегментиране, за да се фокусирате върху сигналите, а не върху шума.

Цени на Meltwater

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Meltwater

G2: 4/5 (2395+ отзива)

Capterra: 4/5 (95+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Meltwater?

Според рецензия на G2 за софтуера за анализ на настроенията:

Meltwater значително подобри способността ни да проследяваме управлението на репутацията, както за нашата организация, така и за нашите конкуренти. Удобството да получаваме сигнали директно в Teams ни помага да сме в крак с редица важни теми, което улеснява ефективното и ефикасно наблюдение на общественото възприятие за нашата организация. Освен сигналите, функциите за отчитане на Meltwater предлагат ценна информация за тенденциите, ключовите теми, споменаванията и дела на гласа за нас и нашите конкуренти, а тези отчети могат лесно да се споделят с ръководството.

Meltwater значително подобри способността ни да проследяваме управлението на репутацията, както за нашата организация, така и за нашите конкуренти. Удобството да получаваме сигнали директно в Teams ни помага да сме в крак с редица важни теми, което улеснява ефективното и ефикасно наблюдение на общественото възприятие за нашата организация. Освен сигналите, функциите за отчитане на Meltwater предлагат ценна информация за тенденциите, ключовите теми, споменаванията и дела на гласа за нас и нашите конкуренти, а тези отчети могат лесно да се споделят с ръководството.

14. Medallia (Най-добър за улавяне на настроенията във всеки контакт и взаимодействие с клиента)

чрез Medallia

Medallia е специализирана в събирането и анализа на обратна връзка от анкети, контактни центрове, социални канали и дигитални взаимодействия, вместо да раздели тези източници на данни поотделно.

Неговата NLP автоматично извежда теми и модели на настроения от отворени коментари на клиенти, без да ви налага да маркирате ръчно всеки отделен отговор. Освен това, видео обратната връзка добавя измерение, което повечето платформи пропускат напълно.

Затворените работни процеси превръщат информацията в реални действия, вместо да оставят обратната връзка да стои в базите данни. Когато оценките на настроенията сигнализират за проблем, можете да конфигурирате системата да уведомява автоматично екипите, да ескалира към супервайзорите или да задейства последващи действия без човешка намеса.

Най-добрите функции на Medallia

Настройте работни процеси, така че негативните настроения автоматично да се ескалират до супервайзорите или да задействат последващи действия без ръчна проверка.

Създайте табла в реално време, които проследяват настроенията във всички точки на контакт с клиентите едновременно, за да наблюдавате напредъка спрямо целите.

Извличайте автоматично повтарящи се теми от отворени текстови отзиви, за да можете да идентифицирате нововъзникващи тенденции и модели, без да четете ръчно стотици отговори.

Ограничения на Medallia

Сложността на функциите на платформата означава, че въвеждането и обучението отнемат време, дори за специализираните екипи за CX и успех на клиентите.

Позиционирането на предприятието прави цените недостъпни за по-малки организации или отдели с ограничен бюджет.

Цени на Medallia

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Medallia

G2: 4,5/5 (над 165 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Medallia?

Ето какво се казва в едно ревю на G2:

Medallia помага на маркетинговия екип да свърже реалните настроения на клиентите с конкретни елементи от кампанията. Можем да пресяваме обратната връзка по канала, по който се доставя, и да четем коментари, пряко свързани с нейната ефективност, като например изпратени имейли. Това наистина промени начина, по който правим прегледи на творческите активи преди голямо пускане на пазара. Друга интересна функция е, че тематичните цитати на клиенти се извличат лесно и се споделят от екипа по време на гъвкавите спринтове.

Medallia помага на маркетинговия екип да свърже реалните настроения на клиентите с конкретни елементи от кампанията. Можем да пресяваме обратната връзка по канала, по който се доставя, и да четем коментари, пряко свързани с нейната ефективност, като например изпратени имейли. Това наистина промени начина, по който правим прегледи на творческите активи преди голямо пускане на пазара. Друга интересна функция е, че тематичните цитати на клиенти се извличат лесно и се споделят от екипа по време на гъвкавите спринтове.

Всички сигнали сочат към ClickUp

Изборът на подходящите инструменти за анализ на настроенията се свежда до яснота. Сега знаете какво прави добре всяка платформа, къде се вписва и как обработва реалните отзиви на клиентите. Това ви дава практичен начин да съпоставите вашите нужди с функциите, които наистина ви помагат да проследявате тона, да откривате модели и да вземате по-бързи решения.

ClickUp обединява всички тези елементи в един работен процес.

Формулярите събират обратна връзка, ClickUp Brain чете настроенията, таблата показват тенденциите, а AI агентите следят промените, за да можете да забележите важните промени навреме. Всичко остава свързано, така че екипът ви работи с надеждна информация, без да се налага да преминавате от един инструмент към друг. Това е предимството на конвергентното AI работно пространство като ClickUp.

Ако искате по-ясен и по-целенасочен начин да реагирате на настроенията на клиентите, можете да започнете веднага. Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅